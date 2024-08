15 melhores ferramentas e sistemas de software de gerenciamento de escritório em 2024

Como gerente de escritório, você tem o desafio empolgante de transformar seu local de trabalho em uma potência produtiva.

Desde a supervisão das operações do escritório até o gerenciamento de projetos e tudo o mais, o uso do melhor software de gerenciamento de escritório ajudará sua equipe com o desempenho e a tomada de decisões.

Selecionamos as principais ferramentas e seus recursos para ajudá-lo a escolher o sistema de gerenciamento de escritório perfeito. Mas se você precisar de um recurso pronto para iniciar suas tarefas e projetos, experimente Modelo de inventário de escritório do ClickUp !

Reduza a papelada registrando todos os detalhes do inventário em uma lista do ClickUp

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de escritório?

Gerentes de escritório **devem procurar ferramentas de software de gerenciamento de escritório para simplificar os processos administrativos, coordenar tarefas, controlar tempo e despesas, criar documentos e relatórios e colaborar entre departamentos

Não há dois dias iguais em um escritório movimentado. Se sua organização tiver vários locais, como depósitos, escritórios remotos se você tem um escritório remoto, uma filial ou outras instalações, manter-se informado sobre os acontecimentos é fundamental para o sucesso das operações.

Aqui estão os principais recursos a serem considerados ao escolher um software de gerenciamento de escritório:

Visualizações de projeto , como calendários, gráficos de Gantt, linhas do tempo e quadros Kanban para visualizar o progresso, os eventos e os feriados

, como calendários, gráficos de Gantt, linhas do tempo e quadros Kanban para visualizar o progresso, os eventos e os feriados [ Ferramenta de gerenciamento de documentos](https://clickup.com/pt-BR/blog/58405/software-de-gerenciamento-de-documentos/) em tarefas para total transparência em todo o progresso

Ferramenta de gerenciamento de documentos](https://clickup.com/pt-BR/blog/58405/software-de-gerenciamento-de-documentos/) em tarefas para total transparência em todo o progresso Fórmulas para calcular com precisão o tempo faturável em todas as faturas

Vídeo incorporadoClipes para tornar as mensagens acionáveis

Mapas mentais intuitivos para criar processos

Limitações do ClickUp

Tantas ferramentas poderosas de colaboração podem representar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.500+ avaliações)

2. Basecamp

via BasecampBasecamp é um popular ferramenta de gerenciamento de projetos projetada para ajudar as empresas a se manterem organizadas e produtivas. Ela permite que as equipes colaborem em um só lugar, com recursos como gerenciamento de tarefas, armazenamento de arquivos, quadros de mensagens e calendários. Isso facilita o acompanhamento de projetos, a atribuição de tarefas, o monitoramento do progresso e a atualização de prazos em tempo real.

A plataforma também permite que as empresas se comuniquem com mais eficiência, permitindo que todos estejam na mesma página e concluam os projetos rapidamente. Com seu design intuitivo e ferramentas poderosas, o Basecamp é a solução perfeita para as equipes que desejam otimizar o fluxo de trabalho e manter o controle de suas tarefas.

Melhores recursos do Basecamp

Hill Charts (gráficos de colina) para ver visualmente o progresso em subidas ou descidas ao longo do tempo

Painel de projetos, atribuições e cronogramas em uma única página

Check-in com uma pesquisa automática para a equipe

Mensagens diretas individuais ou em grupo no aplicativo

Sistema de bate-papo e mensagens em tempo real

Limitações do Basecamp

A forte dependência de listas de tarefas torna a ferramenta inadequada para o gerenciamento de projetos complexos

Não há prioridades de tarefas (confiraAlternativas ao Basecamp)

Preços do Basecamp

Basecamp : uS$ 15 por usuário por mês

: uS$ 15 por usuário por mês Basecamp Pro Unlimited: uS$ 299 por mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2 : 4.1/5 (mais de 5.100 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 5.100 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 14.000 avaliações)

3. Flock

via Rebanho O Flock é um software de bate-papo em equipe desenvolvido para ajudar a simplificar a comunicação, organizando as conversas em canais específicos, o que facilita o gerenciamento de discussões em um só lugar. Ao agrupar discussões relacionadas em canais, os gerentes de escritório podem acessar facilmente as informações de que precisam e encontrar rapidamente as mensagens relevantes, reduzindo o tempo necessário para tomar decisões e resolver problemas.

Os canais podem ser criados para projetos ou tarefas específicas, permitindo que os membros da equipe colaborem de forma mais eficaz e garantindo que todos estejam trabalhando com o mesmo objetivo. Quando as conversas são dedicadas a tópicos específicos, os membros da equipe podem evitar distrações e permanecer na tarefa, o que resulta em um trabalho mais eficiente e eficaz.

melhores recursos do #### Flock

Pesquisa integrada para encontrar conversas, anotações e documentos de colegas de equipe

Compartilhamento de tela de qualquer dispositivo

Notas, tarefas e lembretes compartilhados

Notas de voz personalizadas

Compartilhamento de arquivos em tempo real

Limitações do Flock

Não é adequado como uma solução autônoma de gerenciamento de escritório

Voltado para equipes pequenas com necessidades básicas de bate-papo

Preços do Flock

Gratuito

Pro : uS$ 4,50/mês por usuário

: uS$ 4,50/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a Flock para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Flock

G2 : 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

4. Colmeia

via ColmeiaColmeia é uma ferramenta de gerenciamento de projetos criada para ajudar as equipes a se manterem organizadas, controlando tarefas, prazos e recursos. Com sua interface intuitiva, os usuários podem atribuir tarefas, definir prazos e monitorar o progresso. Além disso, o Hive oferece recursos que simplificam a colaboração entre os membros da equipe, permitindo que eles compartilhem facilmente documentos, atribuam tarefas e se comuniquem diretamente.

Com seu recurso de metas, um gerente de escritório pode simplificar, otimizar e automatizar processos para tornar a empresa mais produtiva e reduzir o desperdício de tempo e de recursos. E as metas são fáceis de visualizar e gerenciar nos painéis intuitivos do Hive!

Melhores recursos do Hive

Ferramentas de colaboração para comentar tarefas, anexar documentos e enviar notificações

Automação para acelerar o trabalho repetitivo e melhorar o gerenciamento de tarefas

Interface de arrastar e soltar para criar e atribuir várias tarefas

Recursos de relatórios para visualizar o progresso ao longo do tempo

Painéis abrangentes para controle de métricas

Limitações do Hive

Personalização limitada para diferentes visualizações de projetos

Planos de preços caros

Preços do Hive

Solo : Gratuito

: Gratuito Equipes : uS$ 12 por mês por usuário

: uS$ 12 por mês por usuário Empresa: Entre em contato com a Hive para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Hive

G2 : 4.6/5 (mais de 360 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 360 avaliações) Capterra:4,5/5 (mais de 150 avaliações)

Verifique nosso_ Gerenciamento de projetos do Hive guia para controlar os prazos do projeto!_

5. Segunda-feira.com

via Segunda-feiraSegunda-feira é uma plataforma de gerenciamento de projetos inovadora e abrangente que permite que as equipes colaborem de forma mais eficiente, simplifiquem seus processos e maximizem a produtividade. Ela oferece aos usuários um painel intuitivo que lhes permite gerenciar facilmente projetos, atribuir tarefas e acompanhar o progresso.

A plataforma também oferece ferramentas de comunicação poderosas, como bate-papo, e-mail e videoconferência, para que um gerente de escritório mantenha todos na mesma página. Recursos adicionais, como relatórios personalizados, notificações automatizadas e sincronização de calendários, permitem que os usuários organizem melhor suas cargas de trabalho!

melhores recursos do #### Monday

Uma ferramenta de acompanhamento da carga de trabalho para ver as tarefas atuais da sua equipe

Automatize os fluxos de trabalho para reduzir as tarefas repetitivas

Mais de 200 modelos para começar

Painéis sem código para visualizar dados

Controle de tempo integrado

Limitações de segunda-feira

Curva de aprendizado acentuada para se familiarizar com as funções e a interface (confiraAlternativas ao Monday)

O recurso Coluna de controle de horas só está disponível nos planos Pro e Enterprise

Preços do Monday

Individual : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Básico : uS$ 8 por usuário por mês a partir de 3 assentos

: uS$ 8 por usuário por mês a partir de 3 assentos Standard : $10 por usuário por mês a partir de 3 estações

: $10 por usuário por mês a partir de 3 estações Pro : $16 por usuário por mês a partir de 3 estações

: $16 por usuário por mês a partir de 3 estações Empresarial: Entre em contato com a Monday para saber o preço

Avaliações e resenhas da Monday

G2 : 4.7/5 (mais de 7.550 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 7.550 avaliações) Capterra: 4.6/5 (3.700+ avaliações)

6. Bate-papo do Google

via Bate-papo do Google O Google Chat é uma plataforma de mensagens instantâneas desenvolvida pelo Google. Ela permite que os usuários se comuniquem entre si em tempo real, seja em conversas individuais ou em grupo. O Google Chat também inclui recursos como compartilhamento de arquivos, chamadas de voz, chamadas de vídeo e histórico de bate-papo pesquisável. Outros recursos, como emojis, GIFs e adesivos, tornam as conversas mais divertidas e envolventes, enquanto os bots automatizados ajudam a simplificar tarefas como fazer enquetes ou agendar reuniões.

Com sua interface intuitiva, o Google Chat é uma ferramenta versátil que pode ser usada tanto para comunicação profissional quanto pessoal. Não importa se você está conversando com gerentes de projeto ou colaborando em um projeto, o Google Chat oferece uma maneira segura e confiável de se conectar com pessoas de todo o mundo.

Melhores recursos do Google Chat

Espaços dedicados para discussões baseadas em tópicos

Integrações com o Salesforce e o Jira

Sugestões inteligentes na pesquisa

Integração com a caixa de entrada do Gmail

Aplicativo autônomo

Limitações do Google Chat

Torna-se um software de gerenciamento de escritório desordenado e excessivamente complicado por si só

Funciona melhor para equipes, partes interessadas ou clientes com acesso ao Gmail

Preços do Google Chat

O Chat é gratuito paraEspaço de trabalho do Google clientes

Avaliações e resenhas do Google Chat

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. Zoom

via Zoom O Zoom é um software de videoconferência para equipes remotas que buscam uma abordagem confiável e fácil para conduzir reuniões e colaborar com outras pessoas. Com o Zoom, até 100 participantes podem participar de uma reunião, compartilhar suas telas, fazer anotações em documentos e conduzir sessões de treinamento remoto.

Sua interface fácil de usar permite que qualquer pessoa inicie e use rapidamente recursos como quadros brancos, gravações de áudio e vídeo, enquetes, fundos virtuais e muito mais! Os gerentes de escritório podem aproveitar as opções personalizáveis, como agendamento, registro e salas de espera, para agilizar o treinamento da equipe e as sessões de integração.

Melhores recursos do Zoom

Chat de equipe para colaborar fora das reuniões virtuais e chamadas telefônicas

Biblioteca de planos de fundo virtuais com curadoria para personalizar as reuniões

Mercado de aplicativos, integrações e APIs dedicados

Até 1.000 participantes no plano empresarial

Quadro branco on-line para brainstorming de ideias

Limitações do Zoom

O número de participantes da reunião é limitado, mesmo nos planos pagos

Não é adequado como um software de gerenciamento de escritório de longo prazo

Preços do Zoom

O Zoom oferece planos pagos pessoais e empresariais, dependendo do setor ou do produto Zoom necessário

Preços do Zoom

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 149,90 por ano, por usuário

: uS$ 149,90 por ano, por usuário Business : uS$ 199,90 por ano por usuário

: uS$ 199,90 por ano por usuário Business Plus : uS$ 250 por ano por usuário

: uS$ 250 por ano por usuário Empresa: Entre em contato com a Zoom para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Zoom

G2 : 4.5/5 (52.500+ avaliações)

: 4.5/5 (52.500+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (13.400+ avaliações)

8. Chanty

via Chanty O Chanty é um poderoso aplicativo de bate-papo em equipe desenvolvido para ajudar as equipes a simplificar a comunicação e criar um fluxo de trabalho mais eficiente. Com o Chanty, as equipes podem acompanhar várias conversas em um espaço unificado, permitindo que os membros fiquem por dentro das últimas alterações do projeto. As conversas são armazenadas com segurança na nuvem e os usuários podem acessar o histórico de bate-papo a qualquer momento e em qualquer lugar.

A ferramenta também se integra aos aplicativos e serviços mais usados, facilitando ainda mais o acompanhamento das atividades da equipe. Com seus recursos robustos e interface simples, o Chanty capacita as equipes a compartilhar ideias, realizar o trabalho e atingir suas metas organizacionais mais rapidamente.

Melhores recursos do Chanty

Pins para destacar novas ideias, os relatórios mais recentes ou prazos delicados

Controles de funções e privilégios para gerenciamento do espaço da equipe

Visualização do quadro Kanban para acompanhar o progresso

Mensagens de voz para respostas em qualquer lugar

Compartilhamento de tela durante chamadas de vídeo

Limitações do Chanty

Muitas conversas em lugares diferentes ficam desorganizadas, o que faz com que as equipes entreguem projetos em ritmo mais lento

Requer aplicativos de terceiros para funcionar como uma ferramenta de comunicação eficaz

Preços do Chanty

Plano gratuito

Plano comercial: uS$ 3 por usuário por mês

Chanty classificações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

9. Toggl

via Toggl O Toggl é uma ferramenta de gerenciamento de projetos criada para que as equipes planejem e acompanhem seus projetos com facilidade. Um dos recursos de destaque do Toggl Plan é sua interface visual, que permite aos usuários criar cronogramas de projetos usando uma simples ação de arrastar e soltar. Isso facilita para as equipes verem como seus projetos estão progredindo e ajustarem seus planos conforme necessário.

A visualização da linha do tempo também permite que as equipes identifiquem possíveis conflitos de agendamento ou restrições de recursos, para que os gerentes possam realocar tarefas para as pessoas certas. Com o Toggl, as equipes podem gerenciar seus projetos com maior transparência e melhorar a colaboração em toda a organização!

Melhores recursos do Toggl

Níveis de zoom para verplanos de projeto com um mês, trimestre ou ano de antecedência

Visualizações da linha do tempo do trabalho e da equipe

Planejamento de projetos

Planejamento de recursos

Gerenciamento de tarefas

Limitações do Toggl

Não é prático para projetos complexos com vários fluxos de trabalho

Não há recurso de dependências no Toggl Plan (confiraAlternativas do Toggl)

Preços do Toggl

Plano gratuito

Plano de equipe : uS$ 9/usuário por mês

: uS$ 9/usuário por mês Plano Premium : $18/usuário por mês

: $18/usuário por mês Plano empresarial: Entre em contato com a Toggl para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Toggl

G2 : 4.6/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.800 avaliações)

10. SmartTask

via SmartTask O SmartTask é uma plataforma baseada em nuvem que pode ajudar os gerentes de escritório a otimizar seus processos de contratação e treinamento. A plataforma oferece ferramentas poderosas para automatizar todo o processo de recrutamento, tornando mais fácil e rápido para os gerentes encontrarem os candidatos certos para suas equipes.

Seu conjunto de ferramentas de gerenciamento de projetos o SmartTask facilita para os gerentes a criação, a entrega e o acompanhamento do progresso de todas as tarefas atribuídas aos membros da equipe. Com a configuração intuitiva do SmartTask, os gerentes podem começar a trabalhar rapidamente com uma experiência abrangente de contratação e treinamento que os ajuda a gerenciar suas organizações com mais eficiência.

Melhores recursos do SmartTask

Rastreamento de localização da força de trabalho em campo

Rastreamento de tempo e orçamento

Campos e gráficos personalizados

Mensagens instantâneas

Tarefas recorrentes

Limitações do SmartTask

O recurso de controle de tempo não é confiável com várias janelas abertas

Sua interface desordenada atrapalha a produtividade da equipe

Preços do SmartTask

Gratuito para sempre

Premium : uS$ 7,99 por usuário por mês

: uS$ 7,99 por usuário por mês Business : uS$ 10,99 por usuário por mês

: uS$ 10,99 por usuário por mês Empresa: Entre em contato com a SmartTask para obter detalhes

Avaliações e resenhas do SmartTask

G2 : 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 30 avaliações)

11. ProofHub

via Centro de Provas O ProofHub é uma plataforma de colaboração e gerenciamento de projetos on-line criada para ajudar as equipes a organizar, gerenciar e concluir projetos dentro do prazo. Ele simplifica fluxos de trabalho complexos, oferecendo uma ampla gama de recursos, como listas de tarefas, controle de tempo, compartilhamento de arquivos e gráficos de Gantt, controle de marcos , quadros Kanban e muito mais.

A ferramenta também oferece recursos de segurança para proteger os usuários contra violações de dados e acesso não autorizado. Como resultado, as equipes podem aumentar sua produtividade e reduzir o risco de perda de prazos ou erros!

Melhores recursos do ProofHub

Histórico de tarefas e categorias de projetos

Bate-papo em grupo para debater ideias

Formulários de solicitação para consultas ou tíquetes

Categorização de tarefas com rótulos

Relatórios de controle de tempo

Limitações do ProofHub

Integrações limitadas com ferramentas populares como Evernote, Calendly e Slack

Não há funções ou fluxos de trabalho personalizados no plano Essential

Preços do ProofHub

Essencial : uS$ 45/mês, cobrado anualmente

: uS$ 45/mês, cobrado anualmente Controle Ultimate: $89/mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do ProofHub

G2 : 4.5/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 70 avaliações)

12. Bitrix24

via Bitrix24 O Bitrix24 é uma plataforma de produtividade empresarial que oferece uma ampla gama de ferramentas para gerenciar relacionamentos com clientes, gerenciamento de projetos e comunicação. Desde o gerenciamento de tarefas e equipes até automatização de processos e criando relacionamentos com clientes, o Bitrix24 fornece as ferramentas necessárias para tornar os negócios mais eficientes.

Com uma interface elegante, o Bitrix24 facilita a organização e a conexão. Ele também oferece ferramentas poderosas para personalizar a experiência do usuário de acordo com as necessidades do seu escritório.

Melhores recursos do Bitrix24

CRMferramenta de software para anotações de clientes e controle de progresso

Permissões de acesso personalizáveis

Modelos pré-carregados para várias tarefas

Gráficos de Gantt para melhor visibilidade do projeto

Dependências de tarefas

Limitações do Bitrix24

Usuários sem experiência em tecnologia podem ter dificuldades para adaptar a ferramenta aos seus sistemas de software de gerenciamento de escritório

O aplicativo móvel pode ser lento e não possui muitos dos recursos que vêm com a versão para desktop

Preços do Bitrix24

Plano gratuito

Básico : A partir de US$ 49/mês para 5 usuários

: A partir de US$ 49/mês para 5 usuários Standard : A partir de US$ 99/mês para 50 usuários

: A partir de US$ 99/mês para 50 usuários Profissional : A partir de US$ 199/mês para 100 usuários

: A partir de US$ 199/mês para 100 usuários Enterprise: A partir de US$ 399/mês para 250 usuários

Bitrix24 ratings and reviews

G2 : 4.1/5 (480+ avaliações)

: 4.1/5 (480+ avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 600 avaliações)

13. Evernote

via Evernote O Evernote é uma ferramenta multiplataforma, baseada na nuvem, criada para ajudar os usuários a capturar, organizar, armazenar e acessar informações. Ele pode ser usado para gerenciar operações diárias e projetos, ajudando-o a capturar ideias, armazenar documentos, colaborar com outras pessoas em tempo real ou salvar anotações como lembretes para tarefas futuras.

Ao organizar seus dados em Notebooks que podem ser pesquisados em diferentes dispositivos e plataformas, o Evernote garante que as informações importantes estejam disponíveis sempre que você precisar delas. Com recursos como delegação de tarefas gerenciamento de fluxo de trabalho ferramentas e opções de automação, o Evernote facilita a organização e o controle do progresso ao longo do tempo.

Melhores recursos do Evernote

Texto pesquisável em formatos de arquivo, incluindo arquivos PDF e documentos com palavras-chave

Capturas de tela de página inteira

Eventos do calendário podem ser vinculados a notas

Integração com o Google Agenda

Notas em tarefas

Limitações do Evernote

Não é adequado como um software autônomo de gerenciamento de escritório para equipes, mesmo com integrações

A edição gratuita tem uma capacidade de armazenamento limitada de 60 MB

Preços do Evernote

O Evernote oferece uma versão gratuita e assinaturas pagas

Avaliações e resenhas do Evernote

G2 : 4.4/5 (mais de 1.900 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 7.700 avaliações)

14. Folga

via Folga O Slack é uma poderosa ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos que pode ser usada para otimizar as operações diárias. Ele permite que os usuários criem canais para organizar discussões, enviar mensagens diretas, compartilhar arquivos e acessar recursos compartilhados. Com o Slack, os membros da equipe podem facilmente coordenar tarefas, priorizar projetos e atribuir responsabilidades.

A plataforma também oferece uma variedade de integrações com outros serviços, permitindo que os usuários permaneçam conectados em vários dispositivos e plataformas. Por meio da interface amigável do Slack, os usuários podem enviar mensagens rapidamente aos colegas, acompanhar os prazos e acessar recursos essenciais para garantir que todas as tarefas sejam concluídas no prazo.

Melhores recursos do Slack

2,200+integrações com o ClickUpgoogle Docs, Office 365 e muito mais

Slack Connect para colaborar com equipes de outras empresas

Canais para organizar conversas, pessoas, ferramentas e arquivos

Compartilhamento de arquivos, documentos e fotos

Ferramentas de videoconferência com áudio

Limitações do Slack

Não é adequado como um software de gerenciamento de escritório adequado por si só

Limites de mensagens em contas gratuitas

Preços do Slack

Gratuito

Pro : uS$ 7,25 por mês

: uS$ 7,25 por mês Business : uS$ 12,50 por mês

: uS$ 12,50 por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 30.900 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30.900 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 22.000 avaliações)

15. Wrike

via WrikeWrike é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos criada para facilitar o gerenciamento das operações diárias. Com sua interface intuitiva, os usuários podem criar tarefas rapidamente e acompanhar seu progresso em tempo real. Seus recursos de visualização fornecem uma visão clara da linha do tempo do projeto, permitindo que todos colaborem com mais eficiência.

A ferramenta também ajuda a simplificar a comunicação, permitindo que os usuários comentem as tarefas, anexem arquivos às mensagens e definam lembretes para as próximas tarefas. Suas ferramentas de relatório permitem que os gerentes acompanhem o status dos projetos e gerem relatórios para análise.

Melhores recursos do Wrike

Painéis personalizáveis para uma visão geral rápida das cargas de trabalho, tarefas e afazeres

Marcação cruzada para melhor visibilidade de todos os fluxos de trabalho e tarefas

mais de 400 integrações para conectar aplicativos de equipe atuais

Funcionalidade de prova com integrações DAM

Gráficos de Gantt para uma visão completa do escopo do trabalho

Limitações do Wrike

Não possui um sistema de gerenciamento de documentos (explore as melhores opções emAlternativas ao Wrike)

Os gráficos de Gantt são um recurso pago

Preços do Wrike

Versão gratuita

Equipe : uS$ 9,80 por usuário por mês

: uS$ 9,80 por usuário por mês Empresa : uS$ 24,80 por usuário por mês

: uS$ 24,80 por usuário por mês Empresa : Entre em contato com o Wrike para obter detalhes

: Entre em contato com o Wrike para obter detalhes Pinnacle: Entre em contato com o Wrike para obter detalhes

Avaliações e resenhas do Wrike

G2 : 4.2/5 (mais de 3.200 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 3.200 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 2.300 avaliações)

Potencialize suas operações de escritório com ferramentas de gerenciamento de escritório

As ferramentas de gerenciamento de escritório, como o ClickUp, dão às equipes a liberdade de projetar uma estrutura sob medida para atender às necessidades da organização. Acelere o gerenciamento de tarefas, melhore o compartilhamento de informações, simplifique a colaboração, delegue tarefas e atinja níveis máximos de produtividade!

O ClickUp é a solução para que os escritórios modernos atinjam suas metas e otimizem o dia de trabalho. Com a funcionalidade de arrastar e soltar e centenas de modelos pré-construídos para qualquer caso de uso, as equipes têm a flexibilidade de gerenciar projetos pequenos e complexos em seu tempo, do seu jeito. Inicie um espaço de trabalho ClickUp gratuito hoje mesmo!