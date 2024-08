10 alternativas ao Hive para gerenciamento de projetos em 2024

Frustrado com as limitações do Hive ou apenas buscando uma mudança? Você não está sozinho.

Embora o Hive seja uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos, ele tem algumas desvantagens. Alguns usuários consideram sua interface desordenada e confusa, enquanto outros têm dificuldades com a falta de opções de personalização.

Além disso, o preço do Hive pode ser proibitivo para pequenas empresas ou freelancers com orçamento limitado.

Mas muitas alternativas ao Hive oferecem recursos e benefícios semelhantes, sem as deficiências.

Seja para monitorar o andamento do projeto, gerenciar prazos ou colaborar com os membros da equipe, explorar essas alternativas pode ajudá-lo a encontrar uma solução que se alinhe melhor à sua objetivos do projeto .

O que você deve procurar em uma alternativa ao Hive

Você deve considerar vários fatores importantes ao selecionar as alternativas do Hive para as necessidades de colaboração da sua equipe.

Isso é para garantir que a plataforma escolhida se alinhe melhor com sua equipe requisitos do projeto e objetivos. Para ajudá-lo a começar, aqui está um detalhamento do que você deve procurar:

Facilidade de uso : As melhores alternativas para o Hive forneceriam uma interface intuitiva para rápida adoção pela sua equipe e também pela organização como um todo

Ferramentas de colaboração : Procure ferramentas que ofereçam recursos como edição colaborativa e em tempo real, atribuição de tarefas e compartilhamento de arquivos

: Procure ferramentas que ofereçam recursos como edição colaborativa e em tempo real, atribuição de tarefas e compartilhamento de arquivos **Integração: priorize alternativas do Hive que ofereçam conexão perfeita com outras ferramentas, para que você possa gerenciar vários aspectos do seu trabalho sem alternar continuamente entre telas

Segurança : Não é preciso dizer que qualquer boa ferramenta de gerenciamento de projetos para empresas deve incluir medidas rigorosas de proteção de dados para que você não tenha de se preocupar com seus dados

Acessibilidade móvel: Procure ferramentas que também tenham aplicativos ou interfaces web responsivas para colaboração em qualquer lugar

As 10 melhores alternativas de Hive para usar em 2024

Agora que você sabe o que deve procurar nas alternativas ao Hive, vamos explorar as 10 melhores opções que você pode considerar.

1. ClickUp

Otimize o planejamento do projeto usando os recursos versáteis de gerenciamento de projetos do ClickUp Recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp fazem dele uma excelente alternativa ao Hive. Graças à sua estrutura hierárquica escalonável, é possível organizar até mesmo os projetos mais complexos em tarefas e subtarefas gerenciáveis.

Mas o que realmente diferencia o ClickUp é sua capacidade de personalização, ajudando as equipes a adaptar os fluxos de trabalho do projeto para atender às suas necessidades exclusivas. O ClickUp oferece mais de 15 visualizações personalizáveis incluindo quadros Kanban, gráficos de Gantt e visualizações de calendário, que ajudam as equipes a organizar e visualizar suas tarefas da maneira mais adequada ao fluxo de trabalho.

Obtenha clareza e percepção em um relance com as visualizações de projeto personalizáveis do ClickUp

E a melhor parte?

Os impressionantes recursos de integração do ClickUp. Ele se conecta perfeitamente a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho, como Slack, Loom, Google Calendar, Unito, Harvest, Zoom, etc. Isso significa fluxos de trabalho mais suaves e progresso mais rápido do projeto, sem a necessidade de alternar entre dezenas de telas.

Seus recursos adaptáveis de controle de tempo e relatórios maximizam a visibilidade do projeto.

Aproveite o recurso de controle de tempo do ClickUp

O ClickUp não é apenas um software de gerenciamento de projetos; ele também trata de colaboração, comunicação em equipe e produtividade.

Recursos como menções, bate-papos e comentários atribuídos dentro do Tarefas do ClickUp ajudam as equipes a se comunicarem para se manterem alinhadas e conectadas.

Além disso, os líderes de equipe podem usar Visualização da equipe do ClickUp para visualizar e gerenciar a carga de trabalho da equipe. Por outro lado, a Activity View pode mostrar a atividade da equipe em todos os locais e dividi-la por usuários individuais.

Você também pode usar o recurso personalizável Painéis do ClickUp para acompanhar e visualizar o progresso de projetos e atividades.

O ClickUp é muito fácil de usar, portanto, você pode começar em minutos. Ele também oferece suporte on-line e atendimento proativo ao cliente.

Em suma, o ClickUp tem tudo o que você precisa para se comunicar de forma eficaz, manter-se organizado e levar os projetos adiante.

Transforme o progresso do projeto em indicadores visuais com o Dashboard flexível do ClickUp

O ClickUp também economiza seu tempo com modelos e automações pré-construídos.

Por exemplo, com o Modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp com o modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp, você pode definir facilmente os objetivos do trabalho, alocar recursos, estabelecer prazos, gerenciar tarefas e acompanhar o progresso. Ele ajuda a manter a motivação e o foco, permitindo que você defina metas e meça o desempenho.

Acelere o início dos projetos com o modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp

Além disso, com seu plano Free Forever, o ClickUp garante que o planejamento eficaz de projetos esteja ao alcance de equipes de todos os tamanhos.

Melhores recursos do ClickUp

Use as extensas opções de personalização para adaptar a plataforma de acordo com seus fluxos de trabalho exclusivos. Com recursos como campos personalizados e status de tarefas e uma opção de 15 visualizações, é possível criar um ecossistema de gerenciamento de projetos que se alinhe perfeitamente aos objetivos da sua equipe

para adaptar a plataforma de acordo com seus fluxos de trabalho exclusivos. Com recursos como campos personalizados e status de tarefas e uma opção de 15 visualizações, é possível criar um ecossistema de gerenciamento de projetos que se alinhe perfeitamente aos objetivos da sua equipe Integre o gerenciamento de tarefas, a colaboração em documentos, o controle de tempo e a definição de metas em uma única plataforma com o ClickUp. Ele simplifica seu fluxo de trabalho e elimina a necessidade de várias plataformas , garantindo eficiência e consistência

, garantindo eficiência e consistência Organize tarefas, projetos e equipes de acordo com a estrutura da sua organização usando o sistema de hierarquia flexível do ClickUp. Seja criando Spaces, Folders, Lists ou Tasks, o ClickUp fornece a estrutura para o gerenciamento eficaz de projetos, acomodando projetos de qualquer escala ou complexidade com facilidade

do ClickUp. Seja criando Spaces, Folders, Lists ou Tasks, o ClickUp fornece a estrutura para o gerenciamento eficaz de projetos, acomodando projetos de qualquer escala ou complexidade com facilidade Simplifique tarefas repetitivas e poupe tempo e esforço com modelos pré-criados e automação inteligente, liberando tempo para a tomada de decisões estratégicas e atividades de maior valor

com modelos pré-criados e automação inteligente, liberando tempo para a tomada de decisões estratégicas e atividades de maior valor Garanta um gerenciamento de projetos perfeito em navegadores da Web, aplicativos de desktop e dispositivos móveis

limitações do ClickUp

Alguns usuários podem se sentir sobrecarregados pelos amplos recursos e opções de personalização do ClickUp

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Guru de recursos

via Recurso Guru O Resource Guru é um software de agendamento e gerenciamento de projetos baseado em nuvem que ajuda as empresas a gerenciar seus ativos humanos e físicos de forma eficaz.

Ele oferece recursos de planejamento de recursos, colaboração em equipe, controle de tempo e relatórios.

O software fornece uma interface de usuário visual para gerenciar programações, permitindo arrastar e soltar reservas, ajustar cronogramas e visualizar a disponibilidade em tempo real.

Além disso, ele oferece integrações com plataformas populares de gerenciamento de tempo e projetos, facilitando a sincronização de agendas e a criação de relatórios marcos do projeto .

Melhores recursos do Resource Guru

Programe e aloque recursos, como funcionários, equipamentos e salas de reunião, com uma plataforma fácil de usar

Compartilhe programações, comunique a disponibilidade e coordene tarefas com eficiência

Obtenha insights sobre a utilização, a disponibilidade e o desempenho dos recursos

Limitações do Guru de Recursos

Você pode encontrar um certo grau de complexidade na fase inicial de configuração e também na interface

Em comparação com interfaces mais avançadas, essa plataforma pode apresentar algumas limitações de personalização

Preços do Resource Guru

Plano Grasshopper: US$ 5/usuário por mês

US$ 5/usuário por mês Plano Blackbelt: US$ 8/usuário por mês

US$ 8/usuário por mês Plano Master: $12/usuário por mês

Classificações e avaliações do Resource Guru

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

3. Airtable

via Mesa de ar O Airtable é uma solução de gerenciamento de projetos baseada na nuvem que combina a flexibilidade de uma planilha e o poder de um banco de dados.

É popular por sua facilidade de uso e versatilidade para vários casos de uso, incluindo gerenciamento de projetos, controle de tarefas, gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e gerenciamento de inventário.

Um dos principais recursos do Airtable é sua capacidade de integração com outras ferramentas e serviços populares, como Slack, Google Drive e Zapier. Isso permite automatizar tarefas, importar dados de outras fontes e colaborar com os membros da equipe de forma mais eficaz.

Além de sua flexibilidade, o Airtable também é conhecido por seu preço acessível.

Embora haja um plano gratuito disponível, você pode fazer upgrade para planos pagos para obter recursos adicionais e espaço de armazenamento. Isso torna o Airtable uma opção atraente para pequenas e grandes empresas.

Melhores recursos do Airtable

Crie tabelas altamente personalizáveis, conhecidas como bases, para organizar informações. Defina campos, escolha entre vários tipos de dados (como texto, anexos, caixas de seleção, datas e muito mais) e personalize o layout de acordo com as necessidades específicas de cada usuáriometas de gerenciamento de projetos* Visualize informações de várias maneiras com exibições de grade, calendário, Kanban e galeria.

Analisar e trabalhar com grandes conjuntos de dados usando recursos como filtros, classificação e agrupamento para se concentrar em subconjuntos específicos de dados.

Limitações disponíveis

Os usuários de planos gratuitos ou de nível inferior podem ter limitações para expandir seu banco de dados ou armazenar grandes quantidades de informações sem mudar para os planos mais caros do Airtable

Os usuários também podem experimentar tempos de carregamento lentos com grandes conjuntos de dados

Preços do Airtable

Plano gratuito

Plano de equipe: $24/assento por mês

$24/assento por mês Plano comercial: $54/assento por mês

$54/assento por mês Escala corporativa: Preços personalizados

Classificações e avaliações disponíveis

G2: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4. **Trabalho em equipe

via Trabalho em equipe O trabalho em equipe é uma colaboração e software de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a organizar tarefas, comunicar-se com eficiência e acompanhar o progresso das atribuições.

A plataforma Teamwork oferece recursos como gerenciamento de tarefas, compartilhamento de arquivos, controle de tempo, gráficos de Gantt e mensagens de equipe.

É usada por empresas e equipes para otimizar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade. Você pode acessar o Teamwork pelo site ou pelos aplicativos móveis para dispositivos iOS e Android.

Melhores recursos do Teamwork

Acompanhe o tempo gasto pelos membros da equipe em tarefas e projetos com um rastreador de tempo integrado, fornecendo informações valiosas sobre o progresso do projeto e a alocação de recursos

Comunique-se em tempo real com recursos integrados de mensagens. Os membros da equipe podem participar de conversas individuais ou em grupo, compartilhar atualizações e colaborar em tarefas sem sair da plataforma

Gerar relatórios abrangentes para analisar o desempenho do projeto e tomar decisões baseadas em dados

Limitações do trabalho em equipe

Novos usuários podem encontrar uma curva de aprendizado com o Teamwork devido aos seus amplos recursos e funcionalidades

Preços do Teamwork

**Gratuito

Entrega: $13,99/usuário por mês

$13,99/usuário por mês Crescimento: US$ 25,99/usuário por mês

US$ 25,99/usuário por mês Escala: Preços personalizados

Classificações e avaliações do trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

5. Basecamp

via Basecamp O Basecamp oferece um conjunto de recursos criados para ajudar as equipes a organizar tarefas, comunicar-se e colaborar de forma eficaz.

Essa alternativa ao Hive permite que os usuários criem e gerenciem projetos, estabeleçam prazos, atribuam tarefas, compartilhem arquivos, comuniquem-se por meio de mensagens e comentários e acompanhem o progresso em uma plataforma centralizada.

Sua simplicidade e facilidade de uso o tornam adequado para equipes de vários tamanhos e setores.

Melhores recursos do Basecamp

Consolide todas as discussões, atualizações e comentários da equipe no espaço de projeto do Basecamp e aprimore a colaboração com discussões em tópicos, anexos e menções

Substitua e-mails dispersos, mensagens instantâneas e aplicativos diferentes por uma plataforma centralizada. Dessa forma, todos têm acesso às mesmas informações e também podem consultar conversas anteriores com facilidade

Utilize os recursos de gerenciamento de tarefas do Basecamp, como listas de tarefas, prazos, priorização de tarefas, rastreamento e atribuições.

Aproveite a interface simples e intuitiva do Basecamp. Adicione, atualize e conclua tarefas com facilidade para um gerenciamento de projetos eficiente

Limitações do Basecamp

Sem o controle de tempo incorporado, os usuários podem ter que confiar em plataformas de terceiros para gerenciar seu tempo, levando a possíveis ineficiências em seu fluxo de trabalho

O Basecamp apresenta problemas de escalabilidade em projetos de grande escala e é mais adequado para tarefas de pequeno e médio porte

Preços do Basecamp

Basecamp Basic : uS$ 15/usuário por mês

: uS$ 15/usuário por mês Basecamp Pro Ilimitado: $299/mês

Classificações e resenhas do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 14.000 avaliações)

6. Jira

via Jira Também na lista de alternativas ao Hive está o Jira, uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos desenvolvida pela Atlassian. Ela é usada principalmente para rastreamento de problemas e bugs e gerenciamento de tarefas.

O Jira permite que as equipes organizem itens de ação, atribuam trabalho, acompanhem o progresso e colaborem em desenvolvimento de projetos .

Ele oferece fluxos de trabalho personalizáveis, quadros Kanban e Scrum e relatórios. Também se integra a outros instrumentos comumente usados em fluxos de trabalho de desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Jira

Gerencie tarefas e bugs utilizando os recursos abrangentes de rastreamento de problemas do Jira

Aumente a produtividade integrando o Jira a uma variedade de ferramentas e serviços de terceiros

Obtenha insights valiosos sobre o desempenho do projeto e tome decisões informadas com as análises e os relatórios avançados do Jira

Aproveite as permissões de usuário do Jira para garantir que todos os membros da sua equipe tenham o nível desejado de acesso a todas as funcionalidades do Jira

Limitações do Jira

O extenso conjunto de recursos do Jira pode exigir que os usuários iniciantes dediquem mais tempo e esforço para entender completamente a plataforma

A configuração do Jira para se alinhar aos requisitos do projeto pode parecer complexa e demorada sem a ajuda de especialistas técnicos

Preços do Jira

**Gratuito

Standard: US$ 8,15/usuário por mês

US$ 8,15/usuário por mês Premium: $16/usuário por mês

$16/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

7. **Escoro

via Escória O Scoro é uma plataforma centralizada para que as empresas organizem e supervisionem com eficiência várias operações.

Oferecendo recursos como gerenciamento de projetos, controle de tempo, faturamento e gerenciamento financeiro, o Scoro permite agilizar processos, alocar recursos de forma eficaz e melhorar a produtividade geral.

Além disso, o Scoro simplifica o faturamento, permite o rastreamento de pagamentos e fornece ferramentas para gerenciar despesas e orçamentos.

Com os recursos de CRM também integrados ao software, as empresas podem manter relacionamentos com os clientes de forma eficaz.

Melhores recursos do Scoro

Defina funções e permissões de usuário precisas com o Scoro para controlar o acesso e a funcionalidade dos dados

Aumente a segurança e a conformidade e, ao mesmo tempo, promova a colaboração e a responsabilidade dentro da organização

Personalize o Scoro de acordo com os requisitos e fluxos de trabalho específicos do setor para aumentar a eficiência, a organização e a lucratividade de empresas de todos os portes

Limitações do Scoro

A natureza altamente personalizável do Scoro torna desafiadora a integração com softwares ou plataformas de terceiros existentes, o que pode levar a problemas de compatibilidade

Como o Scoro não oferece uma versão gratuita, ele pode não ser adequado a todos os usuários que buscam alternativas ao Hive

Preços do Scoro

Essencial: US$ 28/usuário por mês

US$ 28/usuário por mês Padrão: $42/usuário por mês

$42/usuário por mês Pro: $71/usuário por mês

$71/usuário por mês Ultimate: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Scoro

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4,5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

8. Accelo

via Accelo O Accelo é uma plataforma de software baseada em nuvem que oferece ferramentas para gerenciamento de projetos, gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), controle de tempo, cobrança e faturamento.

A plataforma é particularmente popular entre as empresas de serviços profissionais, como empresas de consultoria, agências de marketing e provedores de serviços de TI.

O Accelo tem como objetivo simplificar os fluxos de trabalho e melhorar a colaboração entre os membros da equipe, fornecendo uma plataforma centralizada na qual é possível acompanhar projetos, comunicar-se com clientes e gerenciar cronogramas e recursos.

Ele também se integra a vários aplicativos e serviços de terceiros, permitindo que você conecte ferramentas e fontes de dados existentes ao Accelo para obter uma solução mais abrangente.

Melhores recursos do Accelo

Crie relatórios e painéis personalizáveis para acompanhar os principais indicadores de desempenho (KPIs), monitorar o progresso do projeto, analisar métricas financeiras e avaliar o desempenho da equipe

Aproveite uma variedade de modelos de relatórios pré-criados e opções de visualização e gere relatórios informativos que satisfaçam suas preferências

Gerencie a carga de trabalho da sua equipe e otimize a utilização de recursos com os recursos de gerenciamento de recursos do Accelo. Você pode visualizar facilmente os cronogramas da equipe, identificar possíveis gargalos ou conflitos e fazer os ajustes necessários para garantir a produtividade ideal eplanejamento de projetos Limitações da Accelo

As opções de personalização podem ser limitadas em comparação com outras plataformas, restringindo a adaptabilidade a determinadas necessidades de nicho de negócios

Como uma das principais alternativas ao Hive, o Accelo não oferece um plano gratuito, o que pode se tornar uma limitação

Preços do Accelo

Profissional: US$ 50/usuário por mês

US$ 50/usuário por mês Empresarial: $70/usuário por mês

$70/usuário por mês Avançado: $90/usuário por mês

$90/usuário por mês Elite: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Accelo

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

9. Productive.io

via Productive.io O Productive.io foi criado para empresas baseadas em serviços, especialmente agências e empresas de consultoria, que buscam otimizar suas operações e maximizar a eficiência.

Ele permite que você gerencie com eficiência todos os aspectos do seu projeto, desde a fase inicial plano do projeto desenvolvimento até a entrega final.

Suas soluções intuitivas de gerenciamento de projetos facilitam a atribuição de tarefas, o acompanhamento do progresso e a alocação de recursos, garantindo que os projetos permaneçam dentro do cronograma e do orçamento.

Além disso, os recursos integrados de controle de tempo da plataforma permitem um faturamento preciso e uma análise criteriosa da produtividade da equipe.

Com seus recursos de gerenciamento financeiro, como faturamento, controle de despesas e relatórios financeiros, a Productive.io permite que as empresas mantenham a lucratividade e a saúde financeira.

Melhores recursos do Productive.io

Obtenha insights valiosos sobre o desempenho da equipe, o progresso do projeto e as métricas financeiras com painéis e relatórios personalizáveis

Colaborar com os clientes de forma transparente e organizada no portal do cliente

Acesse cronogramas de projetos, veja atualizações de progresso e comunique-se com sua equipe diretamente na plataforma

Limitações do Productive.io

Os usuários podem enfrentar limitações na personalização demodelos de gerenciamento de projetos e fluxos de trabalho para atender a necessidades específicas

Como uma das muitas alternativas ao Hive, o Productive.io não oferece um plano de assinatura gratuito. Isso pode dificultar a integração de novos usuários na plataforma

Preços do Productive.io

Essencial: $11/mês

$11/mês Profissional: US$ 28/mês

US$ 28/mês Ultimate: Preço personalizado

Preço personalizado Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Productive.io

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

10. Monday.com

via Segunda-feira.com O Monday.com é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada na nuvem que ajuda você a gerenciar tarefas, projetos e fluxos de trabalho com mais eficiência.

Ela oferece uma plataforma visual e interativa na qual você pode criar e personalizar quadros para gerenciar seu trabalho.

Cada quadro representa um projeto e, dentro de cada quadro, você pode criar colunas para representar diferentes estágios ou aspectos do projeto, como To-Do, In Progress e Done.

Um dos principais recursos do Monday.com é sua flexibilidade. Você pode personalizar seus quadros e colunas para atender às suas necessidades e fluxos de trabalho. Você pode adicionar vários tipos de dados, como texto, números, datas e arquivos às suas tarefas e projetos.

O Monday.com também oferece muitos modelos que você pode usar como ponto de partida para seus projetos, incluindo modelos para gerenciamento de projetos, marketing, vendas, RH e muito mais.

Com os recursos de colaboração do Monday.com, você pode atribuir tarefas a membros da equipe, definir prazos e acompanhar o progresso.

Você também pode se comunicar com os outros usando comentários e menções e compartilhar arquivos e documentos diretamente na plataforma. O Monday.com se integra a softwares populares de colaboração em equipe, como Slack, Google Drive e Microsoft Teams, permitindo que você simplifique seus fluxos de trabalho e acesse todo o seu trabalho em um só lugar.

Melhores recursos do Monday.com

Mantenha um registro detalhado de todas as atividades do usuário na plataforma; acompanhe as alterações, identifique erros e mantenha a responsabilidade

Sincronize com os calendários dos usuários, permitindo que eles visualizem suas tarefas e prazos juntamente com outros compromissos

Crie um portal do cliente para compartilhar atualizações e informações do projeto com os clientes para melhorar a comunicação e a transparência

Importar e exportar dados em vários formatos e transferir facilmente informações de e para outros sistemas

Salvar versões anteriores de arquivos para reverter para versões anteriores, se necessário. Isso ajuda a evitar a perda de dados e garante que as informações mais atualizadas estejam sempre disponíveis

Limitações da Monday.com

O extenso conjunto de recursos pode ser muito grande para novos usuários

O plano gratuito tem restrições em comparação com os níveis pagos, como menos usuários e quadros, e não tem recursos avançados, como automação e integrações de terceiros

Preços da Monday.com

Gratuito para sempre

Básico: $12/assento por mês

$12/assento por mês Standard: $14/assento por mês

$14/assento por mês Pro: $24/assento por mês

$24/assento por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Obtenha uma alternativa poderosa ao Hive

Ao explorar as várias alternativas ao Hive que discutimos, escolha uma ferramenta de gerenciamento de projetos que atenda e supere as expectativas da sua equipe.

Cada uma dessas alternativas ao Hive tem seus pontos fortes e fracos e oferece recursos e funcionalidades exclusivos que os gerentes de projeto devem considerar.

Entretanto, entre essas alternativas ao Hive, o ClickUp se destaca como uma excelente opção em sua busca por uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos. Portanto, se você estiver pronto para aprimorar o gerenciamento de projetos e obter melhores percepções comerciais, o ClickUp é a melhor opção, registre-se no ClickUp gratuitamente agora!