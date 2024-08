7 modelos gratuitos de estratégia de entrada no mercado que você deve ter em mãos

O lançamento de um novo produto ou serviço é sempre um momento empolgante! Por um lado, você não vê a hora de mostrar ao mundo as inovações nas quais vem trabalhando e, por outro, planejar os mínimos detalhes antes da data de lançamento pode mantê-lo acordado à noite. 🌝

Quer esteja lançando seu primeiro produto, relançando um produto existente ou expandindo seu catálogo, você precisa de uma estratégia detalhada de entrada no mercado (GTM) para garantir que o empreendimento seja um sucesso retumbante.

Neste artigo, apresentaremos a você alguns dos melhores modelos de estratégia de entrada no mercado para coordenar as atividades de lançamento de produtos.

Esses modelos bem elaborados podem oferecer suporte de ponta a ponta para facilitar as estratégias de GTM, que podem girar em torno de branding, encontrar comprador-alvo pontos problemáticos e persuadi-los a comprar o que você está oferecendo.

O que é um modelo de estratégia Go-to-Market?

Criar uma estratégia completa de entrada no mercado é uma tarefa difícil, mesmo para especialistas em marketing com décadas de experiência. Ela exige a abordagem de dezenas de elementos antes do lançamento de um novo produto ou serviço, tais como:

Compreender as tendências atuais do mercado comprador

Limitar os pontos problemáticos que seu produto pode aliviar

Verificar a concorrência

Aumentar o conhecimento da marca

Reduzir o tempo e o custo de entrada no mercado

Um modelo de estratégia de entrada no mercado fornece a base para as atividades de planejamento e execução de GTM. Essencialmente, ele padroniza todo o processo, ajudando sua equipe a se comprometer com uma posicionamento sólido do produto plano de jogo mais rápido. 🏃

Modelos de estratégia de entrada no mercado habilmente elaborados dão suporte a uma variedade de tarefas de análise de mercado, articulando o proposta de valor a proposta de valor pode ser usada para avaliar a qualidade do produto, a distribuição do produto, a estratégia de vendas, um público-alvo definido e a comunicação. Elas também podem ser empregadas em outros casos de uso, como expansão da empresa, reformulação da marca, extinção de produtos, criação de uma estratégia de preços e atualizações da linha de produtos.

Crie painéis detalhados de KPI no ClickUp para analisar, visualizar e priorizar seu trabalho

Além de economizar seu tempo, um modelo de GTM de qualidade pode ajudar a sistematizar tarefas promocionais, permitindo que você as monitore por meio de Métricas de KPI como a duração do ciclo de vendas e a taxa de conversão.

O que você deve incluir em seu modelo de estratégia de entrada no mercado

O que você incluirá em seu modelo de estratégia de GTM depende, em última análise, de sua estratégia imediata metas e objetivos . Muitos gerentes preferem um plano de GTM de curto prazo que inclua táticas de penetração no mercado para garantir que o lançamento seja lucrativo. Você também encontrará gerentes de produtos que dependem de estratégias de longo prazo que talvez não tragam os melhores resultados retorno sobre o investimento (ROI) imediatamente, mas estender o ciclo de vida do produto.

Aqui estão alguns elementos comuns que você pode querer em seu modelo de estratégia de entrada no mercado:

Descrição do produto: Ajuda a delinear os principais recursos e pontos de venda de seu produto Análise de mercado: Define os esforços de marketing e a estratégia de GTM em termos de tendências, riscos, dados demográficos, demanda, oportunidades e concorrentes imediatos Plano de marketing: Apresenta as estratégias de marca e posicionamento (proposta de valor) que você usará para anunciar seu produto Estratégias de precificação: Ajuda a analisar fatores de mercado e metas de lucratividade para definir modelos de preços sensatos Plano de comunicação: Determina suas tarefas de comunicação interna e externa juntamente com as funções e responsabilidades da equipe KPIs : Identifica as métricas que você usará para medir a eficácia de sua estratégia

7 modelos de estratégia de entrada no mercado para conferir

Analisamos dezenas de modelos de estratégia de GTM e selecionamos as sete melhores opções para ajudá-lo a preparar seu produto ou serviço para o mercado.

Esses são os melhores do setor ClickUp Modelos que oferecem guias incorporados e ferramentas de personalização. Você obtém seções predefinidas, mas fique à vontade para alterá-las como quiser para garantir que o modelo se adapte perfeitamente à sua intenção de entrada no mercado. ✅

1. Modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp

O modelo de estratégia de Go-to-Market do ClickUp ajuda você a delinear suas metas, criar tarefas e monitorar o progresso

Deseja criar um plano passo a passo que comece com a ideação e termine com um lançamento de produto bem-sucedido? O Modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp oferece suporte abrangente à medida que você delineia seu GTM atividades como uma lista de verificação e fique de olho em cada tarefa. 🦅

Esse modelo de entrada no mercado permite que você agrupe as tarefas em estágios para facilitar a organização, a navegação e o acompanhamento. Por padrão, você começa com seis estágios de GTM: Descoberta, Análise, Pesquisa, Planejamento, Implementação e Relatório.

Em cada estágio, você encontrará uma série de tarefas diferentes que você e sua equipe podem querer realizar. Por exemplo, no estágio de Descoberta, você tem tarefas como um Plano de Pesquisa de Mercado, Personas de Compradores e Casos de Uso e Análise de Rentabilidade.

As tarefas são personalizáveis - adicione novas atividades e exclua ou edite as existentes. Atribua tarefas a membros específicos da equipe, defina datas de vencimento e use um dos vários recursos do ClickUp para criar um plano de pesquisa de mercado Campos personalizados (Dropdown, Date, Progress, etc.) para adicionar estrutura às suas metas.

Crie subtarefas dentro das tarefas e deixe anotações para aumentar a eficiência da sua equipe e dividir as atividades mais complexas em partes mais fáceis de gerenciar - tudo isso em seus esforços de marketing.

O modelo oferece duas visualizações - Lista e Quadro - para classificar suas tarefas com base no estágio da estratégia. A visualização de lista é um ótimo layout para rastrear tarefas prioritárias. A visualização Board ( Quadro Kanban ) oferece uma perspectiva mais visual e permite que você alterne os cartões de tarefas de um estágio para outro com uma simples ação de arrastar e soltar.

Esse modelo se concentra em lançamentos de produtos, mas como é hiperpersonalizável, você pode ajustar seu conteúdo para se adequar a cenários como relançamentos de produtos e grandes atualizações.

2. Modelo de quadro branco de estratégia de entrada no mercado do ClickUp

Use o modelo de quadro branco de estratégia do ClickUp Go-to-Market para levar a colaboração a um novo patamar e visualizar o lançamento ou a expansão de seu produto

Se você e sua equipe preferem visualizar tarefas e atividades em vez de listas de verificação, você vai gostar do que o Modelo de quadro branco de estratégia de entrada no mercado do ClickUp tem a oferecer.

Este é um Quadro branco ClickUp modelo. Caso você não esteja familiarizado com o recurso Whiteboards da plataforma, ele é essencialmente uma tela digital onde você pode reunir sua equipe para fazer brainstorming e desenvolver ideias em tempo real independentemente de sua localização.

Cada participante recebe uma barra de ferramentas avançada para compartilhar suas ideias entradas de estratégia estratégias de proposta de valor, ideias para seu público-alvo e tudo o mais que você precisar para seu plano de entrada no mercado.

No que diz respeito à estrutura, esse modelo apresenta os mesmos seis estágios para seus fluxos de trabalho de GTM da nossa opção anterior:

Descoberta Análise Pesquisa Planejamento Implementação Relatórios

A única diferença aqui é que os estágios são representados em um quadro visual com uma interface de arrastar e soltar. Cada estágio é codificado por cores para facilitar a navegação e uma exibição rápida e mais compreensível do seu plano de vendas e marketing.

Atribua tarefas aos seus colegas de trabalho ao longo dos estágios, defina prazos e veja as peças do quebra-cabeça se juntarem para um lançamento de produto bem-sucedido. Em cada tarefa, você verá notas adesivas para deixar instruções e diretrizes adicionais sobre a tarefa que melhoram a comunicação da equipe . 🧩

A maior vantagem que você obtém com os modelos de estratégia do Whiteboard GTM é a capacidade de personalização. Você pode vincular conteúdo interno e externo ao documento, adicionar mídia de sua escolha e adaptá-lo para penetração em nichos de mercado.

3. Modelo de comunicação da estratégia ClickUp Go-To-Market

Crie uma estratégia sólida de entrada no mercado com o modelo de comunicação do ClickUp

A adaptação de estratégias de entrada no mercado não é um trabalho de um homem só - o processo geralmente envolve uma colaboração refinada entre vários departamentos, desde desenvolvimento de produtos ao marketing. O Modelo de comunicação da estratégia ClickUp Go-To-Market permite mapear sua estratégia finalizada em um documento com aparência profissional para ser acessado por toda a equipe. 🧑‍🤝‍🧑

Este é um modelo de documento, ideal para compilar conhecimento abrangente por meio de seções padrão do GTM que devem ser preenchidas. As primeiras seções exigem informações gerais, como informações de contato da empresa, missão e visão, e um breve resumo (pode ser abstrato) do seu plano.

Por exemplo, se você tiver dados de pesquisa de mercado disponíveis, poderá preencher a seção de análise da situação, definir as partes interessadas e identificar o público-alvo. Preencha as seções relevantes para você e exclua as demais.

A ideia aqui é ajudar quem estiver lendo o modelo a entender os principais detalhes do processo de GTM. Ele permite que você forneça um desdobramento das tarefas do projeto atribuídas por responsáveis, datas de vencimento e definições de tarefas. Defina métricas pré-estabelecidas no modelo para medir o progresso.

Seu departamento de contabilidade também pode usar esse modelo para verificar as fases alocações orçamentárias . Embora esse seja, em grande parte, um modelo para uso interno, você pode compartilhá-lo com partes interessadas externas, investidores e parceiros sem problemas.

4. Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

Alcance seus objetivos e principais resultados (OKRs), planeje suas metas de marketing e mantenha-se dentro do orçamento com o modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

O marketing constitui uma parte importante de qualquer estratégia de GTM. O Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp ajuda a delinear as etapas exatas necessárias para apresentar seu produto ao público-alvo e solucionar qualquer obstáculo no posicionamento do produto.

O modelo permite que você defina o marketing objetivos e principais resultados (OKRs) , criar tarefas e acompanhar o progresso. Ele dá vida ao seu plano de marketing, oferecendo visibilidade, organização e espaço para colaboração inigualáveis.

Chega de conversa fiada; vamos ver os detalhes específicos que tornam esse modelo tão bom quanto ele é. 😁

Isso modelo de plano de marketing Tem duas seções:

OKRs: Permite que você defina seukPIs de marketing2. Plano de marketing:Descreve as tarefas relacionadas às iniciativas de marketing

Você pode conectar tarefas a OKRs relevantes e definir orçamentos e datas de vencimento para melhorar a visibilidade e a colaboração. O modelo funciona como um hub central para atividades como:

Adicionar um ou mais responsáveis a cada tarefa

Definir datas de vencimento para tarefas individuais alinhadas com o plano de lançamento

Identificar e priorizar tarefas de solução de problemas

Definir os canais que você usará (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, etc.) para promover seu produto

O modelo permite organizar as tarefas em um calendário e criar cronogramas por mês, semana ou dia. Acompanhe o progresso de cada OKR por meio de várias visualizações.

Por exemplo, a visualização Resultados-chave por trimestre mostra a saúde trimestral de seus esforços de marketing, ajudando-o a fazer ajustes à medida que avança. A visualização Progress Board no estilo Kanban converte as tarefas em cartões e as classifica com base em seu status: Aberto, Planejado, Em andamento, Cancelado e Concluído.

Use a visualização Progress para agrupar os cartões de tarefas em colunas baseadas em status ou a visualização Timeline para uma lista de verificação cronológica.

5. Modelo de análise de mercado do ClickUp

Obtenha insights valiosos sobre o mercado e visualize o desempenho de seu produto com este modelo, comparando-o com outros sem esforço

Uma grande parte da criação de uma estratégia de GTM à prova de bala é pesquisar o mercado - você precisa entender seus concorrentes, as tendências atuais do mercado e as necessidades dos clientes para poder oferecer algo desejável. A Modelo de análise de mercado do ClickUp permite que você passe por esse processo rapidamente e dê à sua equipe a vantagem competitiva necessária para o sucesso.

Esse modelo oferece várias visualizações e todas se concentram em cinco tipos de concorrentes:

Diretos: Eles têm os mesmos produtos que você **Indireto: Os produtos deles são diferentes dos que você oferece, mas visam o mesmo mercado Potencial: Eles não estão no mercado no momento, mas podem estar no futuro Futuros: São como concorrentes em potencial, mas provavelmente entrarão no mercado em um futuro imediato Substituição: Oferecem uma alternativa ao seu produto

As visualizações do modelo permitem que você observe seus concorrentes de forma objetiva e entenda como usar os pontos fortes do seu produto para atrair o público certo. Por exemplo, a visualização de concorrentes é uma lista de todos os seus concorrentes e respectivos produtos (ou para adicionar sua vantagem competitiva em relação a uma ferramenta ou público-alvo específico).

Crie uma nova tarefa para cada concorrente e descreva seus preços, a satisfação do cliente, as classificações de qualidade e os recursos exclusivos para estimar a posição de seu produto em relação a cada um deles.

O modelo pode ser útil se você estiver tentando descobrir os nichos competitivos com maior potencial de lucro. A visualização do quadro branco de participação no crescimento permite que você construa uma matriz de concorrentes com foco na participação de mercado relativa e na taxa de crescimento.

Use notas adesivas com código de cores para colocar os concorrentes no quadrante certo e decidir quais segmentos podem ser oportunidades lucrativas de investimento.

6. Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

Delineie sua estratégia de marketing com o modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

Você não precisa ser um gênio do marketing para criar e gerenciar campanhas de marketing de alto nível -tudo o que você precisa é o Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp . 🧙

Este modelo lhe dá o poder máximo de simplificar suas ideias, organizar sua equipe e monitorar o progresso em relação a cronogramas e marcos. Ele oferece três visualizações - Lista de planos de ação, Por equipe e Calendário.

As Plano de ação A visualização de lista mapeia todas as suas tarefas e seus detalhes. É aqui que você adicionará e atribuirá novas tarefas, determinará prioridades, definirá datas de vencimento e delineará metas. É possível anexar arquivos a cada tarefa para fornecer informações adicionais aos membros da sua equipe e facilitar o trabalho deles.

Graças aos Custom Fields do ClickUp, você pode ajustar a lista de acordo com suas metas. Por exemplo, use o campo personalizado Money para alocar orçamentos ou o campo personalizado Progress para monitorar a conclusão da tarefa.

A visualização By Team é uma Quadro Kanban que representa tarefas da visualização anterior como cartões. Esse quadro classifica as atividades do seu plano de ação com base nas equipes atribuídas, mas você pode alterar isso para status, prioridade ou outro critério.

A visualização do calendário permite que você visualizar as programações e os prazos da equipe colocando as tarefas em forma de calendário. Cabe a você personalizar o período de tempo que deseja observar, como um ou mais dias, semanas ou meses.

Essa visualização é excelente para identificar áreas de melhoria que podem otimizar o alcance do mercado ou os ganhos de ROI desde o início.

7. Modelo de plano de ação de marketing digital ClickUp

Nenhum projeto é complexo demais para o modelo de plano de ação diário do ClickUp

Se você está lançando um novo produto ou anunciando uma expansão significativa ou uma iniciativa de reformulação da marca, dificilmente há uma maneira melhor de fazer isso do que com a ajuda do marketing digital.

Mas o sucesso não é fácil - você precisa de um bom plano - para obter uma vantagem sobre seus concorrentes e fortalecer sua presença on-line, e é isso que o Modelo de plano de ação de marketing digital do ClickUp é para.

O modelo o ajuda a delinear as metas de lançamento do seu produto, dividi-las em tarefas e determinar prioridades. Mantenha o controle do projeto com quatro visualizações - Etapas de ação, Metas, Cronograma e Quadro.

A visualização Etapas de ação lista todas as tarefas relacionadas ao seu esforços de marketing digital . Adicione detalhes como responsável, prioridade, datas de vencimento, departamento e complexidade a cada tarefa e não deixe que uma única informação passe despercebida em sua estratégia de marketing.

A visualização de metas é um quadro Kanban em que você vê cada tarefa na forma de um cartão. Por padrão, o modelo lista as tarefas com base no Departamento atribuído, ajudando os chefes de departamento a gerenciar melhor sua equipe. Você também pode classificar as tarefas com base em Complexidade, Progresso da meta e Tipo de tarefa.

Graças ao design de arrastar e soltar, você pode alternar rapidamente os cartões de tarefas de uma coluna para outra e organizar seus fluxos de trabalho . A visualização de linha do tempo ajuda a manter o controle de suas agendas e prazos, enquanto a visualização de quadro classifica os cartões de tarefas de acordo com o status: A fazer, Em andamento e Concluído.

Modelos de estratégia de entrada no mercado: Pavimentar o caminho para o sucesso

De acordo com um relatório da McKinsey em tempos de crise, a dispersão das estratégias de entrada no mercado pode causar um efeito dominó. Um contratempo pode levar toda a equipe ao caos e à confusão, pois não há um padrão claro sobre quem deve fazer o quê.

Nossos modelos ClickUp GTM listados podem evitar esses cenários de fracasso centralizando as funções e responsabilidades da sua equipe, fornecendo recursos robustos de monitoramento e permitindo espaço para ajustes. Portanto, vá em frente e faça o download de sua escolha favorita!

O ClickUp oferece mais de 1.000 outros modelos para atender a diferentes funções e casos de uso - explore a galeria hoje mesmo! 💗