9 modelos gratuitos de formulários de admissão de clientes no Word & ClickUp

Como empresa, você depende da documentação para dar andamento aos projetos, decidir sobre as entregas e criar novos produtos e serviços para atender às necessidades dos clientes. Mas antes de fazer tudo isso, você precisa saber o que os clientes estão procurando e por que estão interessados em seus serviços.

A melhor maneira de fazer isso é criar formulários de admissão personalizados que incluam todas as informações de que você precisa para deixar seu cliente satisfeito. Mas isso pode consumir muito tempo, especialmente se você estiver gerando esses formulários de admissão manualmente. ⚠️

Felizmente, há uma maneira melhor! Modelos de formulários de admissão economizar tempo e esforço e, ao mesmo tempo, garantem respostas detalhadas a tudo o que você precisa saber sobre seu cliente. Cada um deles é personalizável para que você possa adicionar campos e perguntas relevantes para sua empresa.

Aqui, mostraremos a você os nove melhores modelos de formulários de admissão. De formulários de contato simples e ferramentas de integração fáceis a expectativas avançadas do cliente, há um modelo para atender às suas necessidades.

O que é um modelo de formulário de admissão?

Um formulário de admissão é um gerenciamento de clientes documento que as empresas usam para coletar informações críticas dos clientes. Normalmente, é usado nos estágios iniciais do processo de integração do cliente ou durante o período de vendas, quando os clientes ainda estão escolhendo entre os provedores.

Os formulários de admissão normalmente reúnem informações básicas de contato, bem como o motivo pelo qual o novo cliente precisa de seus serviços e quaisquer solicitações especiais que ele possa ter. Alguns formulários de admissão podem cobrar pagamentos informações, e a maioria pode responder a perguntas sobre as metas do cliente e quaisquer desafios que ele preveja. ✨

Ao entender as necessidades de seu cliente, você pode construir uma sólida planos de comunicação e gerenciar as necessidades e expectativas do cliente. Você criará processos eficientes e criar fluxos de trabalho que garantam o sucesso do projeto.

Embora os formulários de admissão geralmente sejam voltados para o cliente, eles também podem ser usados para a integração de novos membros da equipe e para fins internos. Nessas situações, eles são usados principalmente pelo RH para definir procedimentos de pagamento, treinamento no trabalho e outras tarefas básicas de integração.

Os modelos de formulários de admissão são projetados para tornar esse processo mais rápido e fácil. Eles eliminam o trabalho manual de criar formulários para cada cliente. Os melhores modelos de formulários de admissão são personalizáveis, de modo que você pode adicionar cores, fontes e imagens da marca. Eles também oferecem colaboração em tempo real e têm recursos de gerenciamento de tarefas.

O que faz um bom modelo de formulário de admissão?

Se você gosta de trabalhar em uma ferramenta de gerenciamento de projetos ou usar um processador de texto como o Google Docs ou o Microsoft Word, há dezenas de modelos de formulários de admissão no mercado. Mas nem todos eles são igualmente eficazes. 💪

Veja a seguir o que procurar ao escolher um modelo de formulário de admissão:

Interface amigável Não há nada pior do que ter dificuldades com um formulário ou ferramenta porque seu design é ruim. Escolha um formulário de admissão que seja intuitivo e fácil de navegar

Suporte de rastreamento: Um modelo que ofereça rastreamento de alterações permite que você veja rapidamente quando as atualizações são feitas

Um modelo que ofereça rastreamento de alterações permite que você veja rapidamente quando as atualizações são feitas Alertas e notificações: Fique por dentro das alterações com alertas e notificações que informam aos membros da equipe quando um novo formulário é recebido ou quando um é atualizado

Fique por dentro das alterações com alertas e notificações que informam aos membros da equipe quando um novo formulário é recebido ou quando um é atualizado Gerenciamento de escalonamento e tarefas: Alguns formulários de admissão apresentam acionadores que escalonam problemas ou atribuem tarefas automaticamente aos membros da equipe para atender às necessidades potenciais do cliente

Alguns formulários de admissão apresentam acionadores que escalonam problemas ou atribuem tarefas automaticamente aos membros da equipe para atender às necessidades potenciais do cliente Campos personalizados: Obtenha as informações essenciais de que você precisa - não respostas genéricas - com campos personalizados para desafios, metas e informações de contato do cliente

Obtenha as informações essenciais de que você precisa - não respostas genéricas - com campos personalizados para desafios, metas e informações de contato do cliente **Integrações: use um formulário que funcione com as ferramentas que você já usa

9 Modelos de formulários de admissão para usar em 2024

Pronto para encontrar modelos de formulários de admissão que economizem seu tempo e esforço ao se conectar com um novo cliente? Aqui está nossa lista dos nove melhores. De formulários de informações básicas a documentos mais elaborados que destacam as necessidades do cliente, você encontrará o que precisa para atender seus clientes. 🌻

1. Modelo de formulário ClickUp

Personalize o modelo de formulário do ClickUp com as cores de sua marca e os campos necessários

O modelo Modelo de formulário ClickUp é um questionário personalizável que oferece uma maneira de coletar informações sobre o cliente e agilizar o processo de admissão de clientes. Use o formulário para saber mais sobre as necessidades, as metas e os desafios de seu cliente.

Como todos os Visualizações de formulário do ClickUp o formulário do ClickUp, que é fácil de ser preenchido pelos clientes, foi projetado para acionar ações para dar andamento ao projeto. Use o formulário para atribuir automaticamente tarefas de acompanhamento à equipe de vendas ou para criar notificações para executivos que queiram saber quando um novo cliente for integrado.

Como o formulário é personalizável, há dezenas de casos de uso. Os prestadores de serviços médicos podem usá-lo como um modelo de formulário de admissão de pacientes para coletar detalhes do seguro, as respostas do paciente a um questionário de saúde mental ou as informações necessárias sobre o histórico médico pessoal e familiar. Os profissionais do setor imobiliário podem usar o modelo de formulário para saber o que um cliente está procurando em uma nova casa.

2. Modelo de formulário de contato do cliente ClickUp

Centralize e acompanhe as consultas com o modelo de formulário de contato do ClickUp

Você não saberá o que os clientes estão pensando se não estabelecer processos para obter feedback regular deles. Use o Modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp para facilitar o contato com os clientes. Personalize o modelo para permitir que os clientes relatem problemas, façam perguntas ou recebam atualizações sobre produtos e serviços relevantes. ✍️

Para começar, crie um formulário usando o modelo e adicione campos personalizados conforme necessário. Inclua seu logotipo e as cores da empresa em seu guia de estilo da marca para tornar o documento parte de seu material de escritório coeso.

Defina tarefas semanais para revisar os formulários e automatize as notificações para lembrar os membros da equipe de resolver problemas, comunicar-se com o cliente e fazer o acompanhamento. Adicione sinalizadores de prioridade para identificar as tarefas que precisam de atenção imediata ou aquelas que podem ser trabalhadas mais tarde.

3. Modelo de formulário de contato ClickUp

Configure seu formulário de contato do ClickUp para criar e atribuir tarefas para acompanhamento

Às vezes, especialmente no início do processo de vendas, você precisa capturar dados simples do cliente. Modelo de formulário de contato do ClickUp faz exatamente isso: Ele reúne informações básicas de contato para que você possa entrar em contato e saber mais sobre o que o cliente em potencial está procurando.

O criador de formulários inclui seções simples para o nome do cliente, o método de contato preferido, o número de telefone e o endereço de e-mail. Você pode personalizar o formulário para incluir detalhes adicionais do cliente, como data de nascimento - se os seus serviços forem restritos a indivíduos acima de determinada idade - ou histórico médico, se você for um provedor de serviços médicos.

Adicione tags personalizadas, como relacionamentos com clientes, para identificar se o novo cliente foi indicado por um cliente ou funcionário existente para fins de comissão. Use o formulário para acionar tarefas em seu fluxo de trabalho para integrar o cliente ou fazer o acompanhamento para fechar o negócio.

4. Modelo de sucesso do cliente ClickUp

Você pode acabar com a rotatividade de clientes com este modelo da ClickUp

Os formulários de admissão de clientes não se limitam às informações de novos clientes durante a integração. Esses formulários também são úteis quando você deseja gerar feedback dos clientes existentes à medida que eles experimentam novos produtos ou serviços. Os Modelo de sucesso do cliente do ClickUp permite que você saiba o que os clientes querem e precisam em um formato visualmente agradável. ✅

Para começar, peça aos clientes que preencham o formulário digital durante a integração. Instantaneamente, você verá um cartão de tarefas no ClickUp com as informações relevantes dos campos do formulário. Use a visualização Board para filtrar os clientes com base no nível de suporte, envolvimento e satisfação.

Com a classificação por estrelas e o código de cores, destaque os clientes que estão satisfeitos e sinalize os clientes que precisam de mais suporte. Adicione sinalizadores de prioridade e acione notificações quando as necessidades de um cliente não estiverem sendo atendidas.

5. Modelo de formulário de solicitação ClickUp

O modelo de formulário de solicitação do ClickUp foi criado para ajudá-lo a rastrear solicitações de contatos externos Modelo de formulário de solicitação do ClickUp causa uma ótima primeira impressão ao oferecer aos clientes e novos usuários um espaço para solicitar novos recursos ou atualizações. Adicione perguntas e campos ao formulário de admissão on-line para coletar as informações da empresa do cliente, sua solicitação e seus detalhes de contato.

Use o recurso de arrastar e soltar para mover os campos e criar um layout que flua de uma pergunta para a outra. Decida se você deseja que os leitores escolham entre respostas de múltipla escolha ou opte por caixas de respostas curtas para permitir que eles contribuam com mais ideias.

6. Modelo de integração do cliente ClickUp

Crie uma experiência perfeita de integração de clientes com o modelo de integração de clientes do ClickUp

Quando você estiver integrando um novo cliente se o cliente não estiver satisfeito com sua empresa, ter procedimentos ruins pode ser desanimador. O cliente pode achar que você não parece muito profissional e passar para um concorrente.

Evite isso usando o Modelo de integração do cliente do ClickUp que oferece um processo de integração intuitivo e fácil de usar. Você pode usar o formulário para obter insights sobre as necessidades do cliente e atribuir tarefas automaticamente para criar uma experiência de integração perfeita. 🛠️

Primeiro, crie campos personalizados para descobrir o que o cliente gosta - seu estilo de comunicação preferido, expectativas e obstáculos passados. Em seguida, atribua tarefas para que os membros da equipe enviem um presente de boas-vindas, criem um plano de comunicação do projeto e criar painéis de relatórios de clientes .

7. Modelo de formulário de registro do ClickUp

Colete dados de forma eficiente e precisa com o modelo de formulário de registro do ClickUp

Faça com que os clientes se inscrevam e entrem na fila para a integração em segundos, graças ao Modelo de formulário de registro do ClickUp . Esse modelo simples coleta dados valiosos, incluindo informações de contato, detalhes de pagamento e necessidades do cliente, mais rápido do que nunca.

Não é mais necessário entrar em contato manualmente para obter detalhes atualizados ou informações de contato de clientes em potencial. Em vez disso, basta enviar o formulário aos leads e observar o fluxo de resultados. Use as quatro opções de visualização diferentes para dar suporte a gerenciamento de clientes e criar fluxos de trabalho para novos projetos.

Com a opção de armazenamento criptografado de dados no formulário de admissão de novos clientes, você pode proteger dados confidenciais se trabalhar para um escritório de advocacia, agência médica ou um provedor de serviços semelhante.

8. Modelo de colaboração de sucesso do cliente do ClickUp

Acompanhe o status de todos os seus projetos de clientes em um só lugar com este modelo de colaboração de sucesso do cliente da ClickUp

Crie uma receita para melhorar a satisfação do cliente com o Modelo de colaboração para o sucesso do cliente do ClickUp . Desde a integração do RH até as vendas e a execução do projeto, tudo fica mais fácil quando você se concentra no sucesso do cliente. 📈

O modelo inclui um formulário de endosso de novo cliente e um pipeline de endosso que rastreia os diferentes estágios de cada cliente. O formulário aciona instantaneamente um novo cartão de tarefas para cada cliente, e você pode adicionar campos personalizados para monitorar a satisfação.

Agende reuniões e acompanhamentos com os clientes para que eles se sintam ouvidos e apoiados se houver algum problema. Use sinalizadores de prioridade e campos codificados por cores para destacar informações importantes e escalonar tarefas conforme necessário.

9. Modelo de formulário de admissão de serviço do Word por Template.net

via Template.net

Procurando um modelo de formulário de admissão com marca? Este do Template.net permite que você reúna informações sobre os clientes, quer você precise apenas do básico ou queira detalhes aprofundados. Envie o formulário aos clientes digitalmente ou imprima-o e leve-o para uma reunião se quiser trabalhar nele de forma colaborativa. 📚

A parte superior do formulário inclui um campo para o logotipo da sua empresa, e você pode adicionar ou remover perguntas para adaptar o formulário às suas necessidades. Use tabelas e gráficos para destacar os principais recursos e solicitações populares ou para compartilhar percepções sobre as ofertas de sua empresa.

Novas ferramentas de IA oferecem sugestões de redação e fazem uma rápida verificação ortográfica e gramatical para garantir a precisão. Integrado editores de documentos abordam a formatação para que você dê o melhor de si. O melhor de tudo é que é gratuito ferramentas de design permitem que você dê sua opinião sobre o formulário de admissão.

O modelo é compatível com o Google Docs, Microsoft Word e Apple Pages. Ele não é compatível com assinatura eletrônica, portanto, seus clientes precisarão imprimi-lo para assiná-lo antes de enviá-lo de volta para você.

Criar um cliente melhor Fluxos de trabalho Com o ClickUp

Se você está procurando maneiras de simplificar o processo de integração, melhorar a experiência do usuário ou compartilhar formulários de consentimento, esses modelos de formulários de admissão dão conta do recado. Use-os para reunir informações, coletar solicitações de recursos e integrar clientes com facilidade. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a coletar dados de clientes, automatizar fluxos de trabalho e criar processos que garantam a satisfação do cliente. De dados criptografados a preferências do cliente, há uma maneira fácil de obter insights dos clientes e integrá-los ao seu sistema com formulários de admissão. 🙌