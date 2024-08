As 12 principais ferramentas gratuitas de CRM para o setor imobiliário (recursos, preços)

Quando se trata de imóveis, tempo é, de fato, dinheiro.

E qualquer profissional do setor imobiliário sabe que não há nada pior do que investir toneladas de horas em um negócio específico que acaba sendo deixado de lado.

essa realmente acertou em cheio, não é?

Para evitar reviver essas situações, os corretores de imóveis contam com os principais CRM sistemas para o setor imobiliário para armazenar dados de clientes, identificar suas preferências, otimizar a comunicação e muito mais.

Mas, assim como as propriedades, existem inúmeras ferramentas gratuitas de CRM para o setor imobiliário!

Para ajudá-lo a encontrar a melhor solução de CRM para o setor imobiliário, falaremos sobre o que é CRM no setor imobiliário e destacaremos 12 fantásticas ferramentas gratuitas de CRM para o setor imobiliário, juntamente com seus principais recursos, preços e avaliações de clientes.

_Vamos levá-lo para casa!

O que é CRM no setor imobiliário?

CRM ( gerenciamento de relacionamento com o cliente ) trata da formação e manutenção de relacionamentos sólidos com os clientes.

_Por que o CRM é importante no setor imobiliário?

Um corretor de imóveis precisa criar relacionamentos sólidos com os clientes para garantir negócios. E é preciso muito tempo e dinheiro para criar esse tipo de relacionamento no setor imobiliário.

Mas é aí que software de gerenciamento de relacionamento com o cliente move in.

O software de CRM pode ajudar os agentes imobiliários a a automatizar os processos de vendas concentre-se nas melhores ofertas e acelere os tempos de resposta. Dessa forma, você poderá vender mais propriedades sem se prejudicar. 😉

Aqui estão alguns dos recursos encontrados no software de CRM imobiliário:

Marketing imobiliário automação

Gerenciamento de pipeline de vendas

Gerenciamento de contatos

Modelos de e-mail

Relatórios e painéis de controle

Ao analisar as avaliações de CRMs imobiliários, você deve observar esses recursos para escolher a ferramenta certa para suas necessidades.

Ter o melhor CRM para corretores de imóveis ajudará sua empresa imobiliária a cultivar relacionamentos com os clientes, automatizar tarefas e impulsionar as vendas.

12 melhores softwares gratuitos de CRM para o setor imobiliário

Aqui estão os 12 melhores softwares de CRM para o setor imobiliário do mercado. Depois de explorar cada ferramenta, você identificará facilmente o software de CRM imobiliário dos seus sonhos!

o ClickUp é um dos mais bem avaliados gerenciamento de projetos e ferramentas gratuitas de CRM para o setor imobiliário usadas por equipes superprodutivas em pequenas e grandes empresas.

E como o setor imobiliário é um setor movido a negócios, temos uma oferta irresistível para você.

muito bem, vamos ouvir

O ClickUp é uma solução de CRM que lida com processos repetitivos para você, para que você possa se concentrar em fazer negócios.

Com um software de gerenciamento de projetos imobiliários como o ClickUp, você pode criar o banco de dados de clientes perfeito com Relacionamentos e você terá uma bela Visualização do formulário para ajudá-lo a gerar leads e promover listagens.

Veja por que o ClickUp é o melhor CRM gratuito para o setor imobiliário:

**Quer mais informações sobre como usar o ClickUp como CRM? como criar seu próprio CRM no ClickUp. E ainda vamos adoçar a oferta com esses benefícios fantásticos:

Profissionais do ClickUp

E não se esqueça de dar uma olhada em todas as novidades recursos que esse software gratuito de CRM imobiliário tem para você.

Preços do ClickUp O ClickUp oferece vários planos de preços para atender às suas necessidades, incluindo:

Plano Forever gratuito :

: Plano ilimitado $7/mês por membro

$7/mês por membro Plano Empresarial $12/mês por membro

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

2. Mesa do Leão

O LionDesk é uma ferramenta de CRM para o setor imobiliário com e-mails e mensagens de texto programados. O aplicativo também tem recursos de geração de leads e e-mails e mensagens de texto em vídeo integrados.

Dessa forma, você pode fechar negócios enquanto estiver no confinamento. 😉

Principais recursos do LionDesk

Acompanhe seu processo de vendas e os negócios fechados

Acesso a 100 campanhas de marketing pré-criadas

Adicione tags aos seus clientes para que você possa identificar rapidamente seus compradores e vendedores de imóveis comerciais

Gerenciamento de leads recurso que permite que você atribua leads de acordo com o desempenho ou ZipCode

Preços do LionDesk

Os planos de preços do LionDesk começam em US$ 25/mês.

Avaliações de clientes do LionDesk

G2: 3,8/5 (mais de 20 avaliações)

3,8/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 80 avaliações)

3. Zoho

O Zoho CRM é uma plataforma de CRM completa que fornece notificações em tempo real quando os clientes interagem com sua empresa. Além disso, você pode acompanhar suas kPIs de vendas (indicadores-chave de desempenho) com relatórios em tempo real.

Você também pode usar esse CRM gratuito para encontrar o melhor horário e canal para entrar em contato com seus clientes. Dessa forma, você terá mais chances de fazer uma venda.

Principais recursos do Zoho CRM

Conecte compradores e vendedores potenciais por meio de portais de autoatendimento

Gerar leads a partir de formulários on-line, chats ao vivo, mídias sociais e muito mais

Acelere a comunicação com modelos de e-mail personalizáveis

Convide clientes para colaborar em projetos

Preços do Zoho CRM

O Zoho CRM é uma ferramenta imobiliária gratuita para até três usuários. Os planos pagos começam em US$ 20/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Zoho CRM

G2: 4/5 (mais de 1800 avaliações)

4/5 (mais de 1800 avaliações) Capterra: 4.2/5 (4800+ avaliações)

4. Agente sábio

Wise Agent é um software de CRM imobiliário que permite gerar relatórios de comissão e criar listas de tarefas com estimativas de tempo e prioridades.

_Mas você estaria fazendo uma escolha sábia ao optar por essa ferramenta de CRM imobiliário?

Vamos descobrir..

Principais recursos do Wise Agent

Armazene transações de clientes, registros de contatos e qualquer outro documento no aplicativo

Um recurso de lista de propriedades que permite armazenar informações importantes sobre a propriedade

Defina permissões de equipe para que os compradores possam colaborar sem acessar informações confidenciais

O planejador do dia envia lembretes de compromissos

Preços do Wise Agent

Os planos de preços dessa ferramenta de CRM para o setor imobiliário começam em US$ 29/mês.

Avaliações de clientes do Wise Agent

G2: 3,7/5 (mais de 10 avaliações)

3,7/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

5. Chefe de acompanhamento

Follow Up Boss é um gerenciamento de projetos imobiliários software com funcionalidade integrada para rastrear métricas cruciais como taxas de conversação valor total do negócio e o valor total da comissão.

O aplicativo também tem um recurso de anotações e você pode atribuir conversões a colegas de equipe. Dessa forma, você pode realmente se tornar um chefe de acompanhamento! 😎

Principais recursos do Follow Up Boss

Pipeline de negócios intuitivo do tipo arrastar e soltar para ajudar a visualizar e acompanhar seus anúncios e compradores ativos

Sincronização bidirecional com o Google Calendar e o Office 365 Calendar

Defina lembretes para que você nunca perca um acompanhamento

Classifique as tarefas de acordo com a prioridade

Preços do Follow Up Boss

Os planos de preços começam em US$ 69/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Follow Up Boss

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

6. Principal produtor

O Top Producer é um sistema de CRM que permite que você crie campanhas dinâmicas de fluxos de trabalho do cliente .

Se um negócio não for concretizado ou uma reunião não for realizada, o recurso de automação atualizará a tarefa automaticamente. O aplicativo também se integra ao Gmail, iCloud, Outlook e outros softwares.

mas será que essa ferramenta o ajudará a produzir agentes de alto desempenho?

Vejamos..

principais recursos do #### Top Producer

Modelos profissionais de e-mail para imobiliárias

Mantenha sua equipe informada com acesso compartilhado a contatos, comunicações e agendas

Obtenha insights detalhados sobre os clientes com dados de mídia social

Acompanhe as propriedades de interesse de seus clientes com uma conexão gratuita ao MLS (serviço de listagem múltipla)

Preços do Top Producer

O plano de preços do Top Producer começa em US$ 45/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Top Producer

G2: 2,9/5 (mais de 100 avaliações)

2,9/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 100 avaliações)

7. Trabalhos frescos

A Freshworks é uma empresa de Software de CRM que permite que os agentes colaborem no Slack e no Zoom para fechar negócios mais rapidamente, e você pode prever o tamanho médio do negócio usando o recurso de previsão.

Vamos ver se esse aplicativo pode ajudar seus agentes a enfrentar qualquer tempestade imobiliária.

principais recursos do #### Freshworks

Conversas por e-mail e chat e gravações telefônicas com clientes potenciais

Obter uma lista dos próximos compromissos e tarefas a serem concluídas

Priorize melhor seu pipeline, permitindo que Freddy, a IA, identifique e marque os negócios nos quais você deve trabalhar

Crie campos personalizados para armazenar dados relevantes e capturar os detalhes de uma propriedade

Preços da Freshworks

Os planos de preços da Freshworks começam em US$ 35/usuário por mês.

Avaliações de clientes da Freshworks

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

4,6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

8. Contato da Ixact

O Ixact Contact é um software de CRM com perfis de contato detalhados para ajudá-lo a acompanhar os aniversários dos clientes e as datas de mudança. 💝

A ferramenta também permite que você defina metas de comissão e mapeie as etapas para chegar lá. Dessa forma, as equipes podem acompanhar o progresso e manter a determinação.

Organiza seus dados de contato em um banco de dados único e fácil de gerenciar

Acompanhe suas comissões e seu processo de vendas

Obtenha insights em tempo real sobre seu processo de vendas com widgets e painéis de controle

Receba lembretes por e-mail de tarefas e compromissos importantes

Os planos de preços da Ixact Contact começam em US$ 39/mês.

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 140 avaliações)

o HubSpot é um dos principais CRMs para o setor imobiliário que faz a comunicação com o cliente uma brisa. Com a funcionalidade click-to-call, você pode se conectar com os clientes com o clique de um botão.

Você também pode conectar esse CRM gratuito ao marketing, às vendas, ao suporte ao cliente e ao ferramentas de gerenciamento de conteúdo para criar um hub spot de produtividade para seus agentes.

Principais recursos do HubSpot

Seja notificado quando um cliente em potencial abrir seu e-mail

Transforme seus melhores e mais repetitivos e-mails de vendas em modelos

Visualize todo o seu pipeline de vendas em um painel visual

Mantenha-se conectado com os leads enquanto estiver na estrada com os aplicativos Android eAplicativos de CRM para Mac #### Preços da HubSpot

A HubSpot oferece um plano gratuito e, se você quiser optar por um plano pago, ele começa em US$ 50/mês.

Avaliações de clientes da HubSpot

G2: 4,3/5 (mais de 7.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 7.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2000 avaliações)

10. RealtyJuggler

o software de CRM imobiliário RealtyJuggler é um software organizador para corretores de imóveis e outros profissionais do setor imobiliário. Rastreie clientes, envie e-mails em massa, envie mensagens de gotejamento usando e-mail e formulário impresso.

Principais recursos do RealtyJuggler

Mantenha o controle de tarefas, compromissos e dias especiais

Programe compromissos em massa, individuais ee-mails de sequência de gotejamento com formulários de e-mail incorporados e personalizáveis

Acompanhamento completo do negócio, desde o novo lead até a transação fechada

Sincronização com o Google G-Suite ou conta do Gmail

Preços do RealtyJuggler

O RealtyJuggler oferece um teste de 90 dias e os planos pagos custam US$ 179/ano.

Avaliações de clientes do RealtyJuggler

G2: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

4,3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

Às vezes, os corretores de imóveis podem ser muito territoriais, o que pode gerar conflitos nas equipes.

Felizmente, o Salesforce é um software de CRM para o setor imobiliário com um recurso interessante de gerenciamento de território. Ele pode ajudá-lo a evitar conflitos na equipe, atribuindo agentes a oportunidades específicas.

Principais recursos do Salesforce

Acesse a atividade em sites de mídia social como LinkedIn, Facebook e YouTube para ver em quais tipos de propriedades seus clientes estão interessados

Compartilhe documentos e insights com os membros da equipe usando o recurso de feed de bate-papo

Encaminhar e atribuir leads ao agente de vendas imobiliário certo

Acompanhe o desempenho de seus agentes com painéis de controle em tempo real

Preços do Salesforce

Os planos de preços do Salesforce começam em US$ 25/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Salesforce

G2: 4,2/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 11.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

12. Pipedrive

O Pipedrive é um software de investimento imobiliário com aplicativos nativos para Android e iOS que você pode usar sem conexão com a Internet. Dessa forma, você ainda pode acompanhar seus negócios enquanto dirige. 🚘

Principais recursos do Pipedrive

Suas anotações de áudio são transcritas automaticamente

Recursos de automação de comunicação, como o envio automático de e-mails personalizados

Lembretes de atividades para mantê-lo no topo de seus negócios

Sincronização de compromissos com o Google Calendar

Preços do Pipedrive

Os planos de preços do Pipedrive começam em US$ 15/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 1000 avaliações)

4,3/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2000 avaliações)

Last but Not Leased 😉 CRM pode ajudar sua agência imobiliária a tomar decisões informadas, manter contato com clientes de alto valor e automatizar tarefas repetitivas.

Mas, assim como qualquer caçador de casas, você não pode se contentar com qualquer software imobiliário.

E, embora tenhamos mencionado algumas ferramentas decentes de CRM para imobiliárias, nenhuma delas é tão compreensiva quanto o ClickUp

Por que se contentar com "decente" quando você pode ter o melhor_ CRM para imóveis comerciais?

Com o ClickUp, seus agentes podem definir e acompanhar o progresso em direção a seus objetivos metas de vendas , link de documentos de listagem para negócios existentes para referência rápida e muito mais. Feche o negócio com o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para experimentar uma ferramenta de CRM gratuita que fará com que seus agentes se sintam verdadeiramente em home. 🏠