Modelos gratuitos de folhas de presença

Há alguns momentos na vida em que é útil saber quem estava presente. Se você estiver realizando um seminário, aula, workshop ou negócio, uma folha de presença é sua melhor amiga quando se trata de evidências, responsabilidade e dados.

A única coisa melhor é ter um modelo que economize seu tempo e simplifique todo o processo.

Neste guia, descobriremos o que é um modelo de folha de presença, o que faz um bom modelo e onde você pode encontrar os melhores modelos de folha de presença para Excel e ClickUp.

O que é um modelo de folha de presença?

Os modelos de folha de presença oferecem uma maneira de registrar se alguém estava presente ou não. Considere-os uma maneira mais fácil de produzir um registro oficial de presença, sem precisar recriar o processo do zero todas as vezes ou depender de anotações escritas à mão.

Em sua forma mais básica, as folhas de presença apresentam espaço para o nome do indivíduo e se ele está presente ou não naquele dia. Os modelos podem ser tão simples ou complicados quanto você precisar, e os melhores apresentam uma funcionalidade que facilita a comparação da presença entre períodos de tempo.

As pessoas usam diferentes tipos de folhas de presença para diferentes finalidades. As empresas usam folhas de presença para monitorar a presença dos funcionários nos dias úteis. As faculdades usam listas de presença de alunos para controlar a presença das turmas em seminários e workshops.

Você também pode usar uma lista de presença de escola em casa de forma semelhante ou configurar uma programação para uma creche para monitorar quais crianças estão presentes naquele dia. 🏫

O que faz um bom modelo de folha de presença de funcionário?

Tudo o que você realmente precisa em um registro de presença é o nome da pessoa e a prova de que ela compareceu ou não. Uma folha de presença básica no Excel pode funcionar bem para um evento pessoal ou pequeno.

Mas, para o local de trabalho ou para um ambiente educacional, você quer uma ferramenta mais útil que forneça dados e percepções adicionais - ou uma que também se integre com

software de envolvimento do funcionário

para que você possa incentivar a participação. ✔️

Edite junto com a equipe, faça comentários e delegue tarefas a outros membros diretamente do seu ClickUp Doc

Um ótimo modelo de folha de presença de turma ou funcionário facilita a tarefa:

Registrar e visualizar os registros diários de presença

Verificar os registros de frequência anteriores

Monitorar absenteísmo, licença médica, férias e atrasos

Acompanhar os registros de frequência em diferentes dias, meses ou no ano inteiro

Comparar registros de presença entre indivíduos e grupos

Combine com um aplicativo de controle de metas para monitorar o progresso e comemorar as conquistas

Analise os registros de presença para entender tendências e possíveis desafios

Sua folha de presença pode oferecer muito mais do que apenas um registro de quem estava presente em uma reunião, aula ou local de trabalho. Inspire-se na lista acima para mudar a maneira como você registra a presença; em seguida, use um dos modelos abaixo para fazer isso acontecer.

6 Modelos de folha de presença para usar em 2024

Se estiver pronto para simplificar o processo de verificação e acompanhamento da frequência, você precisa de um modelo de frequência. Explore alguns dos melhores modelos de folhas de presença no Excel e no ClickUp e descubra uma maneira melhor de organizar seus registros de presença a partir de agora.

1. Modelo de folha de presença do ClickUp

Acompanhe quem está presente, atrasado ou ausente com este modelo de folha de presença fácil de usar

Boas folhas de presença proporcionam uma maneira fácil de acompanhar os registros de presença, os turnos em que as pessoas estão trabalhando e se há alguma mudança nos padrões que precisa ser verificada. As

Modelo de folha de presença do ClickUp

é a melhor alternativa para uma folha de registro de presença tradicional, com muitas funcionalidades além das básicas.

Monitore os níveis de presença e as ausências de seus funcionários, bem como os períodos de licença planejados e não planejados. Rastreie as horas dos funcionários para que você possa executar sua folha de pagamento com precisão. Identifique tendências, discrepâncias e possíveis

eficiências de processo

e ajustar os cronogramas para que você trabalhe da melhor maneira possível.

Esse modelo de folha de presença de funcionários funciona bem como uma folha de presença diária e tem um formato que lhe permite ver rapidamente quem está presente, atrasado ou não compareceu. Você pode percorrer a lista para ver os nomes dos funcionários, seu status e os detalhes de contato em tempo real.

Há também um campo no modelo de amostra para aulas - mas você pode facilmente personalizá-lo para atender melhor às necessidades do seu local de trabalho ou de ensino.

Comece com este modelo de folha de presença em branco e use-o como está, ou personalize-o totalmente para criar seu próprio sistema de registro de presença sob medida. 🤩

2. Modelo de POP de atendimento do ClickUp

Ofereça orientação e instruções sobre como usar seu sistema de atendimento

Ter uma folha de presença é ótimo, mas você também precisa fornecer orientação sobre como ela deve ser usada. Sem uma estratégia ou um plano sobre como usá-la, várias equipes ou gerentes podem acabar usando o modelo de forma muito diferente. É por isso que você precisa do

Modelo de POP de atendimento do ClickUp

.

Nosso modelo de procedimentos operacionais padrão (SOP) para registro de presença foi criado para ser personalizado e distribuído aos membros da sua equipe, para que todos saibam como registrar a presença com precisão.

Esse

Documentos do ClickUp

orienta os gerentes no processo de controle e gerenciamento da presença dos funcionários, incluindo como usar um formulário ou folha de presença, como gerenciar solicitações de folga e como gerar relatórios para analisar a presença.

Use esse modelo para redigir seu próprio POP de registro de presença de funcionários. Defina suas políticas, explique como usar sua folha de presença e aumente a transparência em toda a organização. 🔍

3. Modelo de POP do sistema de presença biométrica ClickUp

Descreva as etapas envolvidas em seu sistema de atendimento biométrico

Nosso modelo de POP de atendimento padrão funciona bem para a maioria das empresas e organizações, mas há algumas medidas de segurança biométrica que são obrigatórias. Para esses locais de trabalho, criamos o modelo

Modelo de POP do sistema de atendimento biométrico do ClickUp

.

Esse modelo funciona de forma semelhante aos nossos outros modelos de POP. Ele é configurado no ClickUp Docs, portanto, é fácil de personalizar, mas você também pode usar o que está lá para ajudá-lo a moldar sua própria política e procedimentos.

Com esse modelo de POP, explique seu sistema de atendimento biométrico, incluindo como ele funciona, como usá-lo e por que ele está lá. O modelo também apresenta espaço para você definir as práticas recomendadas para o tratamento de dados pessoais.

Esse modelo é ideal se você tiver um sistema de atendimento biométrico em uso e quiser que todos o utilizem da maneira correta. Forneça orientações práticas sobre como usar o sistema e informe os usuários sobre como os dados são usados, armazenados e compartilhados para manter os mais altos níveis de privacidade. 🔐

4. Modelo de lista de reuniões do ClickUp

Mantenha o controle de quem está presente em suas reuniões, bem como de quaisquer novos itens de ação

Locais de trabalho e ambientes educacionais não são os únicos lugares em que você deseja monitorar a presença. Outra área em que um relatório de presença é essencial é a das reuniões - especialmente se houver decisões importantes a serem tomadas, se a discussão tiver impacto em sua empresa ou em seus funcionários

cronograma do projeto

de forma importante, ou é uma parte essencial de seu

plano de comunicação do projeto

.

O plano de

Modelo de lista de reuniões do ClickUp

oferece uma maneira fácil de registrar a participação em reuniões e muito mais.

Crie um relatório preciso de suas reuniões com este útil modelo de lista. Anote o facilitador da reunião, o anotador, o cronometrista e quaisquer outros participantes da reunião. Se estiver se reunindo com clientes ou parceiros externos, escreva os nomes deles. Se for uma reunião interna, basta marcar o usuário no ClickUp para atribuir-lhe uma função.

Use esse modelo de lista de reuniões para capturar não apenas quem está presente e suas funções, mas também outros aspectos da reunião. Há espaço para incluir o título da reunião, o projeto, a data, o local e uma lista de tarefas.

Isso torna o modelo uma parte útil do seu processo de planejamento e revisão de reuniões e também pode ajudar a promover uma melhor

comunicação da equipe

e complemente sua

relatórios de status do projeto

. 📚

5. Modelo de folha de presença para participantes por WPS Template

via modelo WPS

O ClickUp não é apenas o nosso lugar preferido para registrar reuniões ou presença no local de trabalho, mas também para executar operações comerciais inteiras. No entanto, se você for obrigado a usar outra plataforma, este modelo de folha de presença em Excel é uma ótima opção.

O modelo de folha de presença para participantes da WPS Template pode ser usado como uma planilha de presença de funcionários ou turmas. Seu design é simples, mas possui todos os campos necessários para monitorar a presença.

É possível registrar os nomes dos funcionários ou alunos, a hora em que chegaram, o departamento, o cargo e os detalhes de contato. Também há espaço para adicionar notas - por exemplo, se chegaram atrasados ou tiveram de sair mais cedo.

No Excel, você pode personalizar a aparência do modelo alterando cores, fontes ou estilos de borda. Você também pode transformá-lo em uma folha de presença gratuita e imprimível, exportando essa planilha do Excel como PDF e imprimindo-a no local de trabalho, em um ambiente educacional ou em casa.

Use esse modelo de registro de presença se estiver preso ao Microsoft Excel ou quiser usá-lo com uma alternativa compatível, como o Planilhas Google. É uma ferramenta útil para o registro de presença, mas não tem a flexibilidade, a funcionalidade e as opções de personalização que você obtém com o ClickUp. ⚒️

6. Modelo de controle de presença de funcionários do Excel por Spreadsheet Page

via Spreadsheet Page

Às vezes, você deseja uma maneira de controlar a frequência de um funcionário não apenas durante o dia ou a semana, mas durante o ano inteiro. Se esse é o seu caso e você deseja (ou precisa) usar um arquivo do Microsoft Excel, o modelo de controle de presença de funcionários do Excel da Spreadsheet Page pode ser uma ótima opção.

Esse modelo de gráfico de frequência é repleto de funcionalidades que o levam além de uma simples planilha. Ele é essencialmente um pacote de controle de presença

modelos de planilhas

incluindo uma planilha de atendimento, uma planilha de

modelo de cronograma de trabalho

e vários modelos de relatórios.

O sistema de registro de presença permite que você insira a presença e as férias de cada funcionário diariamente e, em seguida, monitore o progresso e as mudanças ao longo das semanas, meses e anos. É um sistema complicado, mas pode ser atraente para aqueles que gostam de trabalhar com planilhas e dados.

Use esse modelo se você for um usuário experiente do Excel que não tem medo de gerenciar várias planilhas, fórmulas e etapas. Se quiser algo mais gerenciável ou fácil de usar, recomendamos que use o ClickUp para suas necessidades de planilhas de presença. 🌻

Verifique estes_ Aplicativos de agenda de trabalho !

Simplifique todo o processo com um modelo de folha de presença

Os registros de presença são imprescindíveis em um ambiente educacional ou corporativo. Eles permitem que você registre quem está presente e quem está ausente e facilitam o monitoramento dos hábitos de presença, o controle da segurança, o monitoramento do absenteísmo e a promoção da responsabilidade.

Use um dos modelos acima para folhas de presença para simplificar o processo e obter insights mais profundos sobre as tendências de presença de seus funcionários ou alunos.

Se quiser mais do que simplesmente registrar a frequência de funcionários ou alunos,

experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo

. Ele não só vem com uma coleção de folhas de presença úteis, mas a plataforma multifuncional facilita o gerenciamento de pessoas, recursos e tarefas.

Desde o controle de tempo até painéis personalizáveis e

comunicação interna

se o ClickUp for o seu lugar preferido para produtividade e sucesso. ✨