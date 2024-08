10 geradores profissionais de IA para experimentar em 2024

Precisa escrever uma biografia profissional para uma proposta ou entrevista de emprego? Mesmo que você não tenha ideia de por onde começar - o bloqueio de escritor é algo muito real - você pode relaxar. A inteligência artificial (IA) está aqui para ajudar. 🙌

Uma ferramenta de redação com IA, como um gerador de biografias, pode destacar sua marca pessoal, impulsionar sua presença on-line e aumentar suas chances de impressionar possíveis empregadores. O que mais você pode pedir?

Então, você vai seguir a tradição e usar um modelo de biografia para tentar escrever você mesmo uma biografia de perfil atraente? Ou vai aproveitar as vantagens da tecnologia mais recente e fazer com que os geradores de biografia com IA façam isso por você?

Dica: a segunda opção economizará seu tempo e energia e provavelmente fará um trabalho melhor também. 🛠️

O que é um gerador biológico?

Um escritor de IA é um ferramenta de produtividade que ajuda você a trabalhar mais rápido e não mais difícil. É a criação de conteúdo facilitada.

No caso de um gerador de biografia, é um escritor de IA que cria uma biografia atraente e envolvente para que seu público-alvo veja você como você é. 🤩

Quando estiver procurando emprego, trabalhando como freelancer, criando um perfil de autor ou palestrante ou iniciando seu próprio negócio, um gerador de biografia pessoal o ajudará a criar uma ótima primeira impressão - sem começar do zero. Se estiver escrevendo uma biografia curta que se concentre em apenas alguns pontos-chave ou uma biografia mais longa que mostre suas certificações, habilidades e anos de experiência, um gerador de biografia pode ajudar.

Para criar sua biografia personalizada, você decide quais detalhes sobre si mesmo gostaria de incluir, como suas qualificações, experiência profissional, conquistas ou até mesmo alguns fatos divertidos. Em seguida, o gerador de biografia com IA usa algoritmos de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para processar os dados e reuni-los de forma envolvente.

Você pode usar o conteúdo que o gerador de biografia criou como quiser. Por exemplo, você pode adicionar às suas plataformas de mídia social - como seu perfil do LinkedIn, Instagram ou biografia do Twitter - ou em seu currículo ou na página sobre seu site pessoal.

Observação: o conteúdo gerado por IA também pode ser usado de muitas outras maneiras, desde a redação de textos até a criação de biografias descrições de produtos para seu site e marketing de conteúdo em suas contas de mídia social. Use-a como um ferramenta de gerenciamento de projetos além de outras ferramentas que economizam tempo, como modelos de mídia social e calendários de conteúdo , para simplificar sua criação de conteúdo ainda mais. 📚

O que você deve procurar em um biogerador?

Ao escolher a melhor ferramenta profissional de geração de bio para você, há alguns recursos específicos que devem ser observados:

O conteúdo gerado deve ser de alta qualidade consistente (lembre-se de que a qualidade também depende das informações que você fornece para o trabalho)

Deve ser de fácil utilização para que você não precise perder muito tempo aprendendo a usá-lo

Embora esteja usando um redator de IA como gerador de biografia agora, você pode decidir usá-lo para outros tipos de conteúdo no futuro, portanto, procure uma ferramenta que ofereça diferentes casos de uso, por exemplo, cópia de site ou conteúdo de marketing digital

Se estiver planejando usá-la para diferentes tipos de texto, verifique se o gerador de biografias limita o número de palavras de alguma forma

Você deve ser capaz de personalizar o tom, o formato ou o estilo de acordo com a sua marca e o seu público-alvo

Verifique se ele funciona em um sistema baseado em créditos - pode ser complicado estimar exatamente a quantidade de conteúdo que você acabará criando

Ela deve economizar tempo e dinheiro - e a boa notícia é que, embora você possa optar por pagar por ela, há muitas ferramentas gratuitas no mercado

Os 10 melhores geradores biológicos para usar em 2024

Agora que você sabe o que está procurando, vamos explorar alguns dos geradores de biografia que você pode encontrar on-line. Cada um tem recursos específicos, portanto, considere os requisitos específicos que você tem antes de decidir.

Com as ferramentas de IA do ClickUp, você pode gerar uma cópia da biografia a partir de prompts e, em seguida, solicitar novamente para fazer alterações no tom IA do ClickUp do ClickUp faz parte do conjunto mais amplo de funcionalidades do ClickUp software de gerenciamento de projetos que inclui gerenciamento de tarefas, colaboração, ferramentas de relatórios, painéis e milhares de modelos, todos totalmente personalizáveis. O assistente de conteúdo de IA ajuda você a ter ideias, escrever e editar textos e resumir textos longos em pontos-chave - todos recursos úteis para um gerador de biografia com IA. 🤩

Melhores recursos do ClickUp

Use prompts para inserir suas informações no ClickUpAssistente de redação com IAe, em seguida, obtenha um resultado de alta qualidade

Reduza sua cópia aos pontos mais importantes

Use as sugestões de edição de texto para melhorar ainda mais seu conteúdo

Gere sua biografia em qualquer lugar usando o aplicativo móvel

Limitações do ClickUp

A IA está disponível somente nos planos Unlimited e superiores

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Copy.ai

via Copy.ai Os Copy.ai bio generator é uma ferramenta de geração de conteúdo projetada para ajudá-lo a criar uma biografia de mídia social para usar em seu perfil de mídia social.

Melhores recursos do Copy.ai

Um sistema muito intuitivo e fácil de usar

Você pode especificar os principais pontos que deseja abordar

Depois de inserir seus dados, como nome da empresa, histórico, realizações e metas, ele gera rapidamente várias biografias para você escolher

Não há limite para o número de palavras que você pode usar

limitações do #### Copy.ai

A biografia gerada nem sempre é tão criativa quanto poderia ser

A versão gratuita só permite até 2.000 palavras por mês

Preços do Copy.ai

Gratuito: Até 2.000 palavras por mês

Até 2.000 palavras por mês Pro: US$ 36 por mês

US$ 36 por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

4,8/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

3. Writesonic

via WritesonicWritesonic's da Writesonic ajuda você a ter ideias e depois usá-las para escrever uma biografia atraente. 👀

Melhores recursos do Writesonic

Os planos pagos usam a tecnologia mais recente, GPT-4

Integra-se com o Twitter e o LinkedIn, para que você possa reutilizar sua biografia gerada em suas plataformas

Inclui comandos de voz e um verificador de plágio

Limitações do Writesonic

O plano de preços de avaliação gratuita permite apenas um usuário

O sistema funciona com base em créditos, o que significa que você precisa planejar com bastante cuidado se estiver lidando com muito conteúdo

Preços do Writesonic

Teste gratuito: Para suas primeiras 10.000 palavras

Para suas primeiras 10.000 palavras Pro: $12,67 por mês

$12,67 por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Writesonic avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1.700+ avaliações)

4. Jasper AI

via IA do JasperIA do Jasper usa dados de 10% da Internet para gerar uma biografia profissional em uma perspectiva de primeira ou terceira pessoa, à sua escolha.

Melhores recursos do Jasper AI

Fornece modelos de biografia para várias redes sociais

Integra SEO inserindo até três palavras-chave relevantes para incluir em seu texto

Escolha seu tom de voz para que sua marca exclusiva seja transmitida com clareza

Use a integração do Grammarly para verificar a ortografia, a gramática e a estrutura das frases

Limitações da IA do Jasper

Você precisa estar on-line para usá-la

O preço é um pouco mais alto do que o de muitas outras ferramentas

Preços do Jasper AI

Teste gratuito de sete dias em cada pacote

Criador: US$ 39 por mês

US$ 39 por mês Equipes: US$ 99 por mês

US$ 99 por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Jasper AI avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.700 avaliações)

5. Retrato

via Retrato Rytr é um aplicativo extremamente popular Ferramenta de IA que você pode usar para criar conteúdo biológico envolvente de forma rápida e fácil. ✨

Melhores recursos do Rytr

Insira informações contextuais ou use prompts para começar

A biografia gerada não requer muita edição, mas o Rytr fornece sugestões úteis para ajustá-la

Há mais de 20 opções de tons diferentes

Funciona em 30 idiomas diferentes, portanto, você também pode usá-lo para escrever sua biografia internacional

Limitações do Rytr

Há limites de caracteres, portanto, ele funciona melhor para conteúdo mais curto

O plano ilimitado de ponta permite apenas um usuário

Preços do Rytr

Plano gratuito: Até 10.000 caracteres por mês

Até 10.000 caracteres por mês Plano econômico: US$ 9 por mês

US$ 9 por mês Ilimitado: $29 por mês

Rytr avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (750+ avaliações)

4,7/5 (750+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (12 avaliações)

6. Writecream

via Fluxo de escrita O Writecream foi projetado para ajudá-lo a criar conteúdo de vendas e marketing, o que inclui uma biografia curta para seu perfil de mídia social, site, publicações de convidados e qualquer outro lugar que você escolher.

Melhores recursos do Writecream

Impulsionado pelo ChatGenie AI, que usa os dados mais recentes disponíveis e funciona em mais de 75 idiomas

Não há necessidade de começar do zero, assim você evita o bloqueio do escritor e economiza tempo

Basta dar à IA um único comando com as palavras-chave que você deseja incluir e ela criará uma biografia pessoal personalizada que o ajudará a se destacar da multidão

Gere quantas variações quiser até encontrar a que se encaixa perfeitamente em você

Limitações do Writecream

Você precisa estar on-line para usar esse gerador de biografias

Você precisa comprar créditos antecipadamente para usar o sistema

Preços do Writecream

Gratuito para sempre: Até 40.000 caracteres por mês

Até 40.000 caracteres por mês Ilimitado: $29 por mês (oferta limitada)

$29 por mês (oferta limitada) Standard: $49 por mês

$49 por mês Extended: $69 por mês

Writecream avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

4,8/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.8/5 (250+ avaliações)

7. Gerador de biografia WriteMe

via WriteMe O WriteMe ajuda você a maximizar seu impacto na mídia social com uma biografia original que destaca suas habilidades e experiência. 🙌

Melhores recursos do WriteMe Bio Generator

O processo para começar é muito simples

Você pode inserir algum contexto sobre sua ideia principal

Você pode escolher o tom que gostaria de usar

Ele ajuda a refinar seu conteúdo antes de usá-lo

Limitações do WriteMe Bio Generator

Alguns usuários dizem que a mensagem não se encaixa perfeitamente em sua marca

Preços do WriteMe Bio Generator

Pagamento: Gratuito até 2.000 palavras

Gratuito até 2.000 palavras Freelance: $10 por mês

$10 por mês Agência: $25 por mês

$25 por mês Empresa: $50 por mês

WriteMe Bio Generator avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (3 avaliações)

4,7/5 (3 avaliações) Capterra: Não disponível

8. Em breve AI

via Em breve IA O Shortly.ai é um assistente de redação que ajuda você a transformar suas ideias para sua biografia em palavras criativas e bem escritas.

Melhores recursos do Shortly AI

Usa o GPT-3 da OpenAI, um modelo de linguagem baseado em rede neural

Você pode selecionar o quanto a IA deve escrever de cada vez

O resultado é verificado por verificadores de plágio

Limitações da IA do Shortly

Mais caro do que muitas outras opções

Preços da Shortly AI

Teste gratuito de dois meses

Anual: $65 por mês

$65 por mês Mensal: US$ 79 por mês

Shortly AI ratings and reviews

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

9. Nichos

via Nichos O Nichesss é um dos geradores de biografias desta lista que pode ser usado para criar muitos tipos diferentes de conteúdo, economizando seu tempo e esforço. Seu gerador de biografia com IA cria biografias que podem ser usadas em plataformas de mídia social como Facebook, Twitter e LinkedIn, bem como em blogs, livros ou outros conteúdos de autoria. 📚

Nichesss melhores recursos

Gerar facilmente ideias de conteúdo

Insira um nome e alguns tópicos, como seu cargo, empresa, conquistas e interesses, para gerar rapidamente uma biografia pessoal ou profissional personalizada

Selecione diferentes tons e estilos de escrita para se adequar ao seu caso de uso

Limitações do Nichesss

O algoritmo nem sempre processa os dados corretamente, portanto, você precisa verificá-los com cuidado

Alguns acham que a interface do usuário está um pouco desatualizada

Preços da Nichesss

Teste gratuito: Não é necessário cartão de crédito

Não é necessário cartão de crédito Iniciante: $19 por mês

$19 por mês Intermediário: $39 por mês

$39 por mês Pro: $99 por mês

Nichesss ratings and reviews

G2: 4,3/5 (6 avaliações)

4,3/5 (6 avaliações) Capterra: Não disponível

10. Ajuste de palavras

via Trabalhodtune O Wordtune é um gerador de biografia com IA que ajuda você a reescrever a biografia para que ela seja envolvente, dita da melhor maneira possível e corresponda ao tom desejado. Ele também pode encurtar ou expandir sua biografia existente.

Melhores recursos do Wordtune

Ajuda você a colocar seus pensamentos em palavras mais claras e convincentes

A cópia é autêntica e envolvente

Corrige erros gramaticais e de estrutura de frases

Limitações do Wordtune

Não há avaliação gratuita dos recursos premium

Alguns usuários consideram o atendimento ao cliente lento

Preços do Wordtune

Gratuito: Gratuito para até 10 reescritas por dia

Gratuito para até 10 reescritas por dia Premium: US$ 9,99 por mês

US$ 9,99 por mês Premium para equipes: Entre em contato para saber o preço

Wordtune avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (70 avaliações)

4,4/5 (70 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Wordtune !

Um gerador de biografia profissional ajuda você a se destacar da multidão

Uma biografia profissional bem escrita mostra quem você é e do que é capaz. Felizmente, os geradores de biografias com IA tornaram muito mais fácil escrever uma ótima biografia do que antes. Basta inserir seus dados e ver o que o gerador cria para você.

Talvez seja necessário editar um pouco, mas a estrutura básica deve ser sólida.

Escolha seu gerador de biografia com base em seus recursos e no tipo de biografia que você está procurando. O ClickUp é uma opção excelente e extremamente versátil que o ajuda a criar rapidamente sua biografia profissional, bem como qualquer outro conteúdo de que você precise. É realmente uma solução completa. 🤩 Comece a criar sua biografia de IA hoje mesmo e veja as portas da oportunidade se abrirem para você.