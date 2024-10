Como realizar uma auditoria de conteúdo: Etapas, ferramentas e modelos essenciais

Como qualquer profissional de marketing sabe, o conteúdo de alta qualidade é a chave para o crescimento orgânico. Entretanto, não basta apenas criar conteúdo - você também deve garantir que seu conteúdo contribua para atingir as metas da organização.

Uma auditoria de conteúdo ajuda a identificar quais partes do seu conteúdo têm bom desempenho e quais precisam ser melhoradas.

Vamos explorar um pouco mais esse conceito para entender o que é uma auditoria de conteúdo, por que ela é importante para a sua empresa e como você pode criar um processo detalhado em torno dela.

O que é uma auditoria de conteúdo?

A auditoria de conteúdo de um site é uma revisão abrangente de todo o conteúdo de um site para avaliar sua relevância, consistência e eficácia para atingir as metas comerciais. Uma auditoria de conteúdo envolve:

Catalogar cada parte do conteúdo

Avaliar o conteúdo com base em critérios específicos de auditoria

Melhorar o conteúdo para aprimorar o desempenho geral

As auditorias regulares de conteúdo garantem que a criação de conteúdo esteja alinhada com os objetivos dos seus canais de marketing e que as equipes mantenham o conteúdo atualizado.

Os 5 principais benefícios de uma auditoria de conteúdo de site

A realização de uma auditoria de conteúdo aumenta estrategicamente a eficácia de sua presença on-line. Aqui estão os cinco principais benefícios de realizar auditorias regulares de conteúdo:

Melhoria da qualidade do conteúdo : As auditorias regulares de conteúdo ajudam a manter altos padrões, garantindo que todo o conteúdo seja preciso, atualizado e relevante para seu público-alvo

: As auditorias regulares de conteúdo ajudam a manter altos padrões, garantindo que todo o conteúdo seja preciso, atualizado e relevante para seu público-alvo Desempenho aprimorado de SEO : As auditorias de conteúdo melhoram a visibilidade do mecanismo de pesquisa ao identificar e atualizar o conteúdo desatualizado

: As auditorias de conteúdo melhoram a visibilidade do mecanismo de pesquisa ao identificar e atualizar o conteúdo desatualizado Aumento do envolvimento do público : As auditorias de conteúdo permitem que você refine melhor o conteúdo para atender aos interesses e às necessidades do seu público

: As auditorias de conteúdo permitem que você refine melhor o conteúdo para atender aos interesses e às necessidades do seu público Estratégia de conteúdo simplificada : As auditorias de conteúdo revelam lacunas e redundâncias em sua estratégia de conteúdo. Isso permite um planejamento e uma alocação de recursos mais eficazes

: As auditorias de conteúdo revelam lacunas e redundâncias em sua estratégia de conteúdo. Isso permite um planejamento e uma alocação de recursos mais eficazes Decisões baseadas em dados: As auditorias de conteúdo fornecem insights valiosos sobre os tipos de conteúdo com melhor desempenho. Isso orienta sua futura criação de conteúdo e estratégias de marketing

Leia também Métodos de brainstorming de conteúdo que você pode usar hoje na auditoria de conteúdo, a auditoria deve identificar áreas em que a automação acelera a produção de conteúdo sem sacrificar a qualidade. Você também pode avaliar se o seu conteúdo atual está fazendo uso de SEO e mídia social para maximizar o alcance.

Portanto, o objetivo da auditoria de conteúdo seria avaliar a eficiência dos fluxos de trabalho de conteúdo e a eficácia do seu conteúdo para envolver o público em escala.

Definição de metas com o ClickUp

Depois de decidir os objetivos da auditoria de conteúdo, organize-os usando Metas do ClickUp .

Isso permite que você defina facilmente suas metas de auditoria de conteúdo, divida-as em metas menores, acompanhe seu progresso e atribua aos membros da equipe várias tarefas relacionadas a cada meta. O ClickUp facilita enormemente o gerenciamento de metas complexas e o monitoramento das atualizações dos itens de ação.

Trabalhe com cronogramas claros e objetivos mensuráveis com as Metas do ClickUp

Etapa 2: Faça um inventário do seu conteúdo

Depois de definir as metas, a próxima etapa da auditoria de conteúdo é catalogar todo o conteúdo existente criar um banco de dados de conteúdo abrangente de cada conteúdo que seu site hospeda, inclusive posts de blog, páginas do site, arquivos multimídia e qualquer conteúdo para download, como PDFs e white papers.

Por exemplo, você pode compilar uma lista que inclua cada post de blog com o título da página, categorizado por tópico.

Da mesma forma, organize as páginas de destino por estágio do funil, detalhando seus elementos de SEO na página, como meta descrições e tags de cabeçalho.

Para arquivos multimídia, categorize-os por tipo e avalie as métricas de envolvimento juntamente com os fatores de SEO na página associados.

Bônus: Manual de Devin Reed para dimensionar o conteúdo com IA . Vincule tarefas e documentos, adicione anexos e crie campos personalizados para registrar dados como categoria, autor, tráfego e assim por diante. Com a organização simples de arrastar e soltar e opções para classificar e filtrar, a consolidação de seus dados de auditoria se torna muito mais fácil no ClickUp.

Veja como catalogar com eficiência seus ativos de conteúdo de forma gerenciável no ClickUp:

Utilize ferramentas automatizadas para extrair seu site e gerar uma lista de URLs automaticamente.

Verifique manualmente os dados da auditoria de conteúdo para garantir a precisão e capturar qualquer conteúdo que as ferramentas automatizadas possam deixar passar

Transforme essas informações emTarefas do ClickUp com um simples upload de CSV e aplique a exibição de tabela. Categorize o conteúdo por tipo, autor, data de criação e métricas de desempenho, como visualizações de página ou taxas de engajamento

Identifique e atualize ou remova conteúdo duplicado e desatualizado para aprimorar o SEO na página e a experiência do usuário

**Leia também O melhor software de agência de SEO

Etapa 3: Analisar o desempenho do conteúdo

A próxima etapa é usar a análise do site para avaliar o desempenho do seu conteúdo.

Essa análise ajuda a identificar qual conteúdo repercute em seu público-alvo e qual não repercute, permitindo decisões informadas sobre otimização ou remoção de conteúdo.

Na ClickUp, sabemos tudo sobre a criação de conteúdo que funciona - em escala! **Jeremy Galante, que lidera o SEO na ClickUp, compartilha como analisar o desempenho do seu conteúdo e o que fazer em seguida

a. Verificação da classificação SERP

A primeira etapa é verificar se o seu conteúdo (artigos de blog, neste caso) está classificado na pesquisa do Google para as palavras-chave visadas. Se estiver, passe para as melhorias de desempenho

para as palavras-chave visadas. Se estiver, passe para as melhorias de desempenho Se um blog não for classificado como esperado após um determinado período de tempo (digamos, 90 dias) ou não for indexado, marque-o para otimização . No ClickUp, um fluxo de trabalho automatizado seleciona todos esses artigos para otimização

. No ClickUp, um fluxo de trabalho automatizado seleciona todos esses artigos para otimização a otimização do conteúdo pode envolver atualizações ou reescritas significativas ou até mesmo a eliminação total de determinados artigos. Essa decisão depende da importância do tópico, do potencial do artigo e de sua avaliação de como ele pode ser conquistado

b. Melhorias no desempenho

Depois que os candidatos à otimização forem identificados, veja o que fazer em seguida:

Otimize o conteúdo de acordo com a métrica que você deseja melhorar. Por exemplo, se houver espaço para mais tráfego, trabalhe para melhorar a classificação na pesquisa, ou seja, melhorias de SEO

Se houver potencial para aumentar as conversões, invista tempo em atividades de otimização da taxa de conversão (CRO) , incluindo um melhor posicionamento do seu produto

Analise cada peça em relação a três métricas: tráfego, conversões e qualidade das conversões

Aqui está uma dica de especialista de Jeremy sobre como analisar a otimização de conteúdo:

Um artigo não precisa ter um desempenho ruim para ser otimizado. Por exemplo, um artigo classificado na posição 3 ou 4 pode estar gerando tráfego e conversões, mas a vantagem de movê-lo para a posição 1 ou 2 é geralmente muito maior em comparação com um artigo que ainda está lutando por uma posição na primeira página.

Jeremy Galante, Diretor de SEO, ClickUp

Dica profissional: Assim como a equipe do ClickUp, você também pode configurar fluxos de trabalho automáticos com Automações do ClickUp para criar tarefas de otimização para conteúdo de baixo desempenho.

Usando ClickUp Dashboards para analisar dados de auditoria de conteúdo

Use o ClickUp Dashboards para obter insights orientados por dados para otimizar sua estratégia de conteúdo ClickUp Dashboards oferecem uma maneira eficiente de visualizar e analisar as métricas de desempenho do conteúdo. Esses painéis permitem que você crie exibições personalizadas de seus dados e monitore o desempenho de seu conteúdo em várias métricas.

Adapte-os para destacar os principais pontos de dados relevantes para sua auditoria de conteúdo, como tendências de tráfego, taxas de envolvimento e estatísticas de conversão.

Isso facilita a detecção de tendências, a identificação do que está funcionando e a determinação das áreas que precisam de um impulso ou de uma revisão. Com o ClickUp Dashboards:

Visualize as principais métricas de conteúdo em tempo real

Acompanhe as alterações no engajamento e no desempenho de SEO

Alinhe sua estratégia de conteúdo com insights sobre o comportamento do público

Simplifique a geração de relatórios com agregação e visualização automatizadas de dados

dica profissional: Use Visualização de incorporação do ClickUp para reunir dados de várias planilhas e ferramentas em um único painel!

Passo 4: Identifique as lacunas e aproveite as oportunidades

Incorporar a detecção de tendências técnicas para identificar tópicos emergentes e áreas de interesse. Isso garante que seu conteúdo não apenas preencha as lacunas atuais, mas também antecipe as tendências futuras, definindo sua marca como líder de pensamento em seu setor.

Use também ferramentas de análise da concorrência para ver o que eles estão fazendo bem e que você pode estar perdendo.

Por exemplo, se faltarem guias de instruções sobre tópicos populares e você souber que todos os sites de seus concorrentes os têm, essa é uma lacuna a ser preenchida. Isso certamente poderia aumentar o engajamento e a autoridade.

Aumentando a estratégia de conteúdo com o modelo de análise de lacunas do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de análise de lacunas do ClickUp

Modelo de análise de lacunas do ClickUp transforma a difícil tarefa de identificar as deficiências de conteúdo em um processo estruturado e gerenciável. Ele ajuda a identificar onde sua estratégia precisa ser reforçada e alinha sua equipe no caminho do aprimoramento. Esse modelo ajuda você a:

Visualizar as lacunas de desempenho em relação às suas metas de conteúdo por meio de uma planilha abrangente de auditoria de conteúdo

Priorizar atualizações de conteúdo e novos tópicos com base nas necessidades identificadas

Alinhar estrategicamente seus esforços de desenvolvimento de conteúdo com as demandas do público

Faça o download deste modelo

Etapa 5: Elabore seu plano de ação

Quando tudo estiver pronto, arregace as mangas e trace um caminho claro para o futuro. Comece delineando etapas específicas para atualizar o conteúdo desatualizado, aumentar o número de palavras, remover redundâncias ou criar conteúdo novo.

Veja a seguir como lidar com cada área:

Atualizações : Use ferramentas de auditoria de conteúdo para identificar peças-chave de conteúdo que estejam funcionando bem, mas que poderiam receber uma nova camada de tinta. Talvez haja novos dados ou links internos a serem incluídos, ou talvez a estrutura ou uma meta descrição possa ser ajustada para SEO. Liste as alterações necessárias e defina prazos para manter suas atualizações em dia

: Use ferramentas de auditoria de conteúdo para identificar peças-chave de conteúdo que estejam funcionando bem, mas que poderiam receber uma nova camada de tinta. Talvez haja novos dados ou links internos a serem incluídos, ou talvez a estrutura ou uma meta descrição possa ser ajustada para SEO. Liste as alterações necessárias e defina prazos para manter suas atualizações em dia Remoções : Limpe a bagunça. Se determinado conteúdo não estiver trazendo valor ou tráfego, é hora de deixá-lo de lado. Isso ajudará a melhorar a qualidade geral do seu site e aprimorar a experiência do usuário

: Limpe a bagunça. Se determinado conteúdo não estiver trazendo valor ou tráfego, é hora de deixá-lo de lado. Isso ajudará a melhorar a qualidade geral do seu site e aprimorar a experiência do usuário Novo conteúdo: Faça um brainstorming de ideias que se alinhem aos interesses do seu público e à intenção de pesquisa. Use as lacunas que você identificou para orientar seus tópicos. Planeje o calendário de conteúdodesignar redatores e designers e definir prazos

Leia também: Como usar a IA no marketing de conteúdo

Ferramentas essenciais para auditorias de conteúdo

A realização de uma auditoria completa de conteúdo requer ferramentas avançadas para analisar páginas da Web, coletar dados sobre o desempenho do conteúdo e descobrir oportunidades de SEO. Aqui estão algumas ferramentas essenciais para otimizar seu processo de auditoria de conteúdo:

1. Google Analytics

via Suporte do Google Esse é um item obrigatório para qualquer profissional de marketing de conteúdo. O Google Analytics é uma ferramenta gratuita que analisa todo o seu site e fornece insights sobre o tráfego do site, o comportamento do usuário, as páginas mais bem classificadas e as métricas de engajamento.

Use-o para identificar as páginas de destino com melhor desempenho, entender de onde vem o tráfego orgânico e ver como os usuários interagem com seu conteúdo.

2. Ahrefs

via Ahrefs Uma ferramenta poderosa para apoiar sua estratégia de marketing de conteúdo, o Ahrefs permite que você pesquise o tráfego do site de seus concorrentes.

Ela permite que os usuários vejam o que está funcionando para eles, acompanhem suas principais páginas e entendam quantos backlinks eles têm.

Também é excelente para encontrar lacunas no conteúdo e oportunidades de palavras-chave.

3. Screaming Frog SEO Spider

via Rã que grita Essa ferramenta é excelente para rastrear seu site e imitar a forma como os mecanismos de pesquisa o visualizam. Ela ajuda a identificar problemas de SEO, como links quebrados, conteúdo duplicado e metadados ausentes, que são cruciais para manter um site saudável.

Além disso, incorporando ferramentas de IA para pesquisa de palavras-chave otimiza ainda mais sua estratégia ao descobrir palavras-chave valiosas que geram mais tráfego e aumentam a relevância do conteúdo.

4. ClickUp ClickUp para equipes de marketing é uma plataforma versátil de gerenciamento de projetos e uma potência para equipes de conteúdo. Ela se destaca em

criação de conteúdo e ajuda a otimizar todo o ciclo de vida do conteúdo, desde o brainstorming de ideias e a elaboração de artigos até a publicação e a análise pós-publicação.

A plataforma oferece suporte a vários tipos de conteúdo, permitindo uma colaboração perfeita entre redatores, editores e profissionais de marketing.

O ClickUp também oferece vários modelos (por exemplo, modelos de redação de conteúdo ou modelos de estratégia de marketing de conteúdo ) para otimizar o planejamento e a execução de seus esforços de conteúdo.

Vamos dar uma olhada em mais alguns dos recursos proeminentes do ClickUp, além dos que destacamos anteriormente.

Crie conteúdo abrangente usando o ClickUp Docs

Flexibilize a criação de conteúdo e a colaboração com o ClickUp Docs ClickUp Docs simplifica seu processo de criação de conteúdo, facilitando o rascunho, a edição e a colaboração em um só lugar. Não importa se você está elaborando postagens de blog, relatórios detalhados ou wikis internos, o ClickUp Docs se adapta às suas necessidades com opções de formatação avançadas e recursos de colaboração em tempo real.

Integre perfeitamente seus documentos a tarefas e fluxos de trabalho, garantindo que seu conteúdo se mova sem problemas da concepção à publicação.

Com o ClickUp Docs:

Colabore em tempo real, marcando os membros da equipe para obter feedback

Converta seções de seus documentos em tarefas rastreáveis

Mantenha o controle de versão para rastrear edições e atualizações

Compartilhe documentos de forma segura com diferentes níveis de acesso para membros da equipe ou parceiros externos

Acelere a criação de conteúdo e a análise de auditoria com o ClickUp Brain

Amplie a análise de conteúdo com os recursos de IA do ClickUp Brain ClickUp Brain é a sua força motriz de IA, aprimorando a forma como você gerencia a criação e as auditorias de conteúdo. Essa ferramenta não apenas o ajuda a escrever; ela conecta todo o conhecimento da sua empresa - tarefas, documentos e comunicações - em uma rede inteligente.

Com o ClickUp Brain:

Consulte seus documentos e tarefas para encontrar informações instantaneamente com o AI Knowledge Manager

Automatize as tarefas de gerenciamento de projetos de conteúdo com o AI Project Manager

Redigir e refinar o conteúdo com o AI Writer for Work

Acompanhe e analise o desempenho e as atualizações do conteúdo em todas as plataformas

Esboce, planeje e execute seu plano de conteúdo com o ClickUp Whiteboards

Transforme suas sessões de brainstorming em estratégias acionáveis com os quadros brancos ClickUp Quadros brancos ClickUp transforme as sessões de brainstorming da sua equipe em estratégias acionáveis, tudo em um espaço virtual dinâmico e colaborativo. Desenhe, faça anotações e conecte visualmente os pensamentos a tarefas e projetos reais, garantindo que nenhuma ideia seja deixada para trás.

Com o ClickUp Whiteboards:

Esboce temas de conteúdo e conecte-os a campanhas de marketing

Organize os resultados do brainstorming em um quadro estruturadoroteiros de marketing de conteúdo* Aprimore as discussões com uploads de multimídia, como imagens e links

Visualize suas ideias com o ClickUp Mindmaps

Organize e visualize ideias complexas com o ClickUp Mind Maps Mapas mentais do ClickUp oferecem uma maneira dinâmica de organizar e desenvolver visualmente seus pensamentos, dividindo ideias complexas em segmentos gerenciáveis.

Esses mapas mentais o ajudam a estabelecer conexões entre conceitos, planejar projetos detalhados e transformar ideias abstratas em tarefas práticas.

Com o ClickUp Mind Maps:

Converta seções de seus mapas mentais em tarefas acionáveis do ClickUp

Personalize seus mapas mentais com cores e estilos para melhor visualização

Alterne entre o modo Blank para brainstorming livre e o modo Tasks para planejamento estruturado

Flexibilize seu ciclo de vida de conteúdo com o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

Faça o download deste modelo

Gerencie e acompanhe o conteúdo em vários canais com o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp é uma ferramenta eficaz projetada para otimizar todas as fases de sua estratégia de conteúdo. É perfeita para gerenciar conteúdo em vários canais, como blogs, mídias sociais, sites e marketing por e-mail.

Ela garante que todas as partes interessadas estejam na mesma página, fornecendo um fluxo de trabalho estruturado para solicitações, criação, agendamento e entrega de conteúdo.

Com o modelo de gerenciamento de conteúdo ClickUp:

Planeje e acompanhe cada peça de conteúdo, desde a concepção até a publicação

Colabore perfeitamente com os membros da equipe, garantindo que todos conheçam suas tarefas e prazos

Utilize visualizações personalizadas, como gráficos de Gantt para gerenciamento de cronograma e visualizações de quadro para progressão de tarefas

Avalie o desempenho do conteúdo diretamente no ClickUp para refinar e otimizar sua estratégia

Faça o download deste modelo

Gerencie suas tarefas de agendamento com o modelo de calendário editorial do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp

Modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp foi criado para dar suporte à sua estratégia de conteúdo, organizando todos os seus esforços de conteúdo digital em um único local.

Esse modelo é ideal para equipes que desejam manter um fluxo de comunicação consistente e ativo em vários canais. Ele simplifica as tarefas complexas de planejamento, programação e execução de conteúdo, garantindo que cada peça seja elaborada, revisada e publicada no prazo.

Com o modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp:

Programe e acompanhe todas as atividades de conteúdo em uma plataforma unificada

Simplifique seu processo editorial com visualizações e status personalizáveis

Utilize o poderosoGerenciamento de projetos de SEO para manter seu fluxo de trabalho de conteúdo organizado e eficiente

Faça o download deste modelo

Você também pode contar com o Modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp como uma ferramenta estratégica para delinear e executar sistematicamente as iniciativas de marketing de conteúdo.

Simplifique as auditorias de conteúdo com o ClickUp

A realização de uma auditoria de conteúdo é essencial para refinar sua estratégia digital. Ela garante que seu conteúdo esteja alinhado às metas de negócios e envolva seu público de forma eficaz.

Ela também o ajuda a eliminar os ativos de baixo desempenho de seus canais on-line e a trabalhar apenas com os de alto desempenho.

As auditorias regulares de conteúdo melhoram a qualidade e o desempenho de seu conteúdo e ajudam a identificar novas oportunidades de crescimento. As auditorias de conteúdo oportunas também podem ajudar a manter seu conteúdo dinâmico e alinhado com as necessidades de seu público.

Inicie sua auditoria de conteúdo hoje mesmo e veja suas métricas de engajamento dispararem!

As ferramentas e os modelos fáceis de usar do ClickUp são ideais para estruturar seus fluxos de trabalho de auditoria de conteúdo para um processo de auditoria eficiente e produtivo. Registre-se no ClickUp gratuitamente para explorar mais.