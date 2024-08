Brainstorming de conteúdo: Técnicas para idealizar e priorizar ideias

Um bom conteúdo é fundamental para se conectar com seu público-alvo; se você quiser captar e manter a atenção dele, sua estratégia de conteúdo precisa estar no ponto.

No entanto, apesar da sua criatividade ou da capacidade da sua equipe de marketing, às vezes você pode se deparar com a dificuldade de ter ótimas ideias. É difícil manter um fluxo constante de ideias criativas, mas sempre há a necessidade de conteúdo novo e envolvente - a luta é real.

O brainstorming de conteúdo enfrenta esse desafio ao reunir diversas perspectivas e ideias para criar conteúdo. É um esforço de equipe em que todos compartilham ideias, estimulam a criatividade e criam conteúdo inovador.

Mostraremos maneiras de ampliar sua estratégia de conteúdo e superar esse bloqueio de criatividade mais cedo do que você imagina. Também apresentaremos uma ferramenta útil que o ajudará em suas sessões de brainstorming de conteúdo.

Os benefícios do brainstorming de conteúdo

Brainstorming é um processo criativo em que as pessoas se reúnem e compartilham o maior número possível de ideias para resolver um problema específico. No brainstorming de conteúdo, esse exercício colaborativo é feito para gerar ideias de conteúdo. O objetivo é gerar muitas ideias sem refiná-las nesse estágio.

Uma sessão de brainstorming permite que você e sua equipe compartilhem livremente ideias criativas dentro de um período de tempo definido, promovendo um fluxo livre de pensamentos. Ela incentiva o pensamento criativo e a solução inovadora de problemas. Embora, idealmente, essa atividade deva ser realizada em equipe para causar maior impacto, o brainstorming de conteúdo também pode ser feito individualmente.

As sessões de brainstorming para ideias de conteúdo podem ter muitos benefícios:

1. Gerar ideias

Ter ideias novas é a essência de todos os atividades de brainstorming . Reúne ideias exclusivas de pessoas com diferentes processos de pensamento. Essas sessões podem ajudar na geração de ideias, pois nenhuma ideia é descartada nesse estágio, e tudo é válido. Ter uma longa lista de ideias em um curto espaço de tempo ajuda a selecionar as que devem ser desenvolvidas posteriormente.

2. Colabore melhor com sua equipe

O brainstorming com colegas ou partes interessadas fornece a você uma lista de ideias práticas para trabalhar. Quando pessoas com habilidades diversas, como conteúdo, design ou marketing, colaboram, elas podem trazer ideias interessantes que uma pessoa sozinha não conseguiria pensar.

3. Explore diferentes pontos de vista

Não há duas pessoas que pensem da mesma forma sobre um assunto. Abrir espaço para diferentes POVs (pontos de vista) permite que você extraia as melhores ideias de todas as mentes, resultando em um conteúdo mais perspicaz e diversificado.

4. Acompanhe o mercado

Um resultado direto das sessões de brainstorming em grupo é que você pode avaliar o mercado atual em busca de todas as ideias de tendências e incorporá-las à sua estratégia de conteúdo.

Dessa forma, você fica por dentro das tendências do mercado e dos últimos desenvolvimentos estratégicos.

5. Tome decisões melhores

Uma decisão tomada após uma consulta completa é melhor do que uma tomada isoladamente.

O brainstorming nos permite ver as coisas de todos os ângulos, reunindo percepções de diferentes perspectivas. É como explorar um conjunto de conhecimentos, preparando o terreno para uma tomada de decisão mais inteligente.

O brainstorming se torna uma ferramenta poderosa para a formação de decisões completas, matizadas e, em última análise, mais eficazes, considerando todas as facetas possíveis.

6. Seja mais criativo

O brainstorming - sozinho ou em grupo - pode desbloquear seu processo criativo ao incentivar um fluxo livre de todas as ideias possíveis. Você gera mais descobertas inovadoras ao não se limitar a "apenas boas ideias" e dar a si mesmo (e aos outros participantes) permissão para pensar fora da caixa.

Agora você sabe como o brainstorming de conteúdo é benéfico para as empresas e para cada membro envolvido. O exercício de brainstorming pode gerar pensamentos únicos e traçar o curso de seu conteúdo.

Lembre-se de que a criação de estratégias é tão importante quanto a criação de conteúdo, se não mais. A criação de um roteiro de conteúdo permitirá que você aborde a criação de conteúdo de forma sistemática.

Métodos de brainstorming de conteúdo

Como você implementa um brainstorming de conteúdo em seu local de trabalho? Vamos dar uma olhada em algumas das diferentes ideias e métodos de brainstorming de conteúdo que você pode experimentar:

1. Use IA (Inteligência Artificial)

A inteligência artificial pode ler e analisar padrões mais rapidamente do que os humanos.

Se você estiver preso em uma rotina criativa, as ferramentas de IA podem ajudar gerando esboços de conteúdo a IA pode ser usada para gerar ideias criativas ou sugerir tópicos. Se a IA não for suficiente, experimente diferentes prompts até que a criatividade comece a fluir. Adicione seu toque criativo individual às ideias geradas pela IA para obter os melhores resultados. IA do ClickUp é uma extraordinária ferramenta de IA que oferece resultados criativos de alta qualidade para diferentes casos de uso. Ela pode idealizar estratégias de conteúdo prontas para uso e ajudá-lo a melhorar seu texto atual, tornando-o mais conciso, claro e envolvente.

Use o ClickUp AI Assistente de redação para elevar sua escrita

O ClickUp AI é o melhor parceiro de brainstorming que ajuda com:

Estratégia de campanha : Criar estratégias de campanha em minutos para sua próxima grande investida de marketing

: Criar estratégias de campanha em minutos para sua próxima grande investida de marketing Elaboração de pesquisas : Elaborar perguntas intuitivas em instantes para que você possa atingir suas metas mais rapidamente

: Elaborar perguntas intuitivas em instantes para que você possa atingir suas metas mais rapidamente Taglines de marketing : Ampliação de seu pensamento criativo com o apoio de uma ferramenta de tagline de marketing altamente criativa

: Ampliação de seu pensamento criativo com o apoio de uma ferramenta de tagline de marketing altamente criativa Tópicos de conteúdo: Geração de ideias para blogs e vídeos para que você possa rapidamenteprodução de conteúdo em escala *Esboços de blogs: Além de gerar ideias, ele pode até mesmo ajudá-lo a estruturar o primeiro esboço do seu blog, economizando seu precioso tempo e desenvolver um grande banco de dados de conteúdo em um curto período

Com esse parceiro de confiança, você pode fazer muito mais com seu planos de conteúdo .

2. Desenhar mapas mentais

Mapas mentais baseados em tarefas no ClickUp

As imagens falam onde as palavras não falam. Use recursos visuais para ajudar a desenvolver novas ideias de conteúdo e conectar melhor os pontos.

Você pode usar mapas mentais para desenhar conexões entre ideias existentes semi-desenvolvidas e aproximá-las da conclusão. Uma maneira de fazer isso é usar uma simples folha de papel e desenhar um mapa mental.

No entanto, você pode fazer isso de forma mais eficaz com ferramentas de mapeamento mental como o ClickUp Mind Maps, que tem recursos como arrastar e soltar nós para mapear seu fluxo de trabalho ou conectar ideias. Isso o ajudará a conectar os pontos e a criar estratégias infalíveis.

Você pode usar os modos em branco ou de tarefa com base em suas necessidades e exercitar seu cérebro.

Além disso, experimente Quadros brancos ClickUp que oferecem uma excelente maneira de realizar a mesma atividade enquanto colabora com sua equipe. Escolha entre um modelo de quadro branco pré-existente ou crie um modelo próprio. Você pode adicionar imagens, arquivos, etc., ao quadro branco usando o ClickUp Docs. Aqui está um exemplo de um Modelo do ClickUp que você pode usar para mapear todas as suas ideias e apresentá-las visualmente:

Visualize as relações entre cada fase de seu projeto com o modelo de quadro branco ClickUp Blank Mind Map

3. Pesquise seus concorrentes

O modelo de análise competitiva do ClickUp foi criado para ajudá-lo a obter insights sobre a concorrência no mercado.

A pesquisa de seus concorrentes ajuda você a se manter a par das estratégias de marketing deles e a ficar por dentro das últimas tendências do mercado. Use ferramentas de pesquisa da concorrência para descobrir tudo, desde o marketing por e-mail da concorrência até as estratégias de SEO.

O ClickUp ajuda você a aproveitar a pesquisa competitiva para analisar estratégias de sucesso e ficar à frente da concorrência. Modelo de Análise Competitiva do ClickUp ajuda você com:

Análise da concorrência : Obter insights sobre o cenário da concorrência e cobrir o terreno para ameaças potenciais

: Obter insights sobre o cenário da concorrência e cobrir o terreno para ameaças potenciais Crescimento e expansão : Descobrir as áreas que têm potencial de crescimento e expansão

: Descobrir as áreas que têm potencial de crescimento e expansão Ponto de vista exclusivo: Entenda como diferenciar seu produto ou serviço dos demais no mercado

4. Use modelos de brainstorming

Às vezes, precisamos de um pouco de ajuda para iniciar o processo de brainstorming. Esse empurrão pode vir na forma de modelos de brainstorming. Usar modelos de brainstorming é como usar um estêncil para organizar melhor seus pensamentos.

O ClickUp oferece uma variedade de modelos de brainstorming para preencher seu calendário de conteúdo como, por exemplo:

Modelo de brainstorming de ideias : Este é um modelo simples que o ajuda a fazer um brainstorming e listar ideias de conteúdo de forma colaborativa com sua equipe

: Este é um modelo simples que o ajuda a fazer um brainstorming e listar ideias de conteúdo de forma colaborativa com sua equipe Modelo de dicas de brainstorming : Concentra-se em princípios fundamentais para instruí-lo sobre as melhores dicas de brainstorming e organização

: Concentra-se em princípios fundamentais para instruí-lo sobre as melhores dicas de brainstorming e organização Brainstorming de negócios: Permite que você categorize o brainstorming em quatro categorias: o que você ama, o que você sabe, o que o mundo precisa e o que as pessoas pagarão por ele

O brainstorming é uma parte essencial de qualquer negócio bem-sucedido. É uma ótima maneira de ter ideias e soluções inovadoras.

5. Crie uma pasta de ideias prática

Gerar ideias criativas de forma consistente pode ser um desafio para qualquer pessoa. Há dias em que não nos sentimos criativos ou estamos simplesmente cansados e incapazes de pensar em algo novo. Portanto, confiar apenas em ideias espontâneas pode nem sempre ajudar.

Em vez disso, faça sessões regulares de brainstorming com sua equipe de marketing de conteúdo. Mantenha uma pasta à mão onde você e sua equipe coletem posts e campanhas impactantes ou anotem ideias para usar mais tarde. Armazene tudo o que lhe chamar a atenção nesse arquivo, independentemente da relevância imediata.

Você pode usar essa pasta como ponto de referência sempre que quiser criar algo novo e precisar de um pouco de inspiração. Considere também adicionar a esse arquivo o feedback e o envolvimento do cliente.

6. Pesquisar a opinião do cliente

Ao criar conteúdo, o objetivo é se conectar com os clientes e impulsionar os negócios. E como o ponto de vista do cliente é essencial para a idealização e a priorização do conteúdo, por que não incluir o que eles têm a dizer também?

Antes de fazer um brainstorming de novas ideias, um ótimo ponto de partida é descobrir o que seus clientes têm a dizer sobre sua marca. Navegue pelas seções de comentários das postagens mais bem classificadas, dê uma olhada nas avaliações on-line, examine os tíquetes de suporte ao cliente e faça pesquisas com os clientes.

Ao final dessa pesquisa, você entenderá melhor as necessidades de seus clientes e poderá atendê-las com sua estratégia de conteúdo. Além disso, lembre-se de explorar plataformas como o Quora e o Reddit para fazer pesquisas de palavras-chave e descobrir sobre o que seu público-alvo fala.

7. Entregue-se a uma rápida ideação

Às vezes, a espontaneidade pode falhar com você. É por isso que uma rápida técnica de ideação pode se mostrar eficaz em muitos casos.

Tudo o que você precisa fazer é iniciar um cronômetro e dar a si mesmo ou à sua equipe um breve período de tempo, por exemplo, cinco minutos. Durante esse tempo, pense no maior número possível de ideias e continue anotando-as sem se preocupar em desenvolvê-las. Você ficará surpreso com o que conseguirá com esse exercício.

Como uma tarefa em grupo, a mesma atividade pode funcionar em rodadas em que todos se revezam para apresentar ideias rapidamente, uma após a outra. Siga um círculo no sentido horário ou anti-horário, com cada pessoa contribuindo com algo espontaneamente, e você terá longas listas de pensamentos interessantes prontas em minutos.

8. Aproveitem as ideias uns dos outros

Às vezes, tudo o que é necessário é um pequeno insight de outra pessoa para completar aquele pensamento brilhante no qual você está trabalhando. Você tem tudo, exceto aquela coisinha que está faltando, e outra pessoa aparece para ajudá-lo a terminar.

Com essa técnica, você deve pedir a todos que escrevam suas ideias em um papel ou em um Google Doc compartilhado. Essas ideias são passadas para uma pessoa após a outra, cada uma acrescentando algo para desenvolver a ideia original.

Continue assim até que todos da equipe tenham acrescentado algo ao documento. A recompensa? Uma rede de ideias e contribuições que seria um desafio criar individualmente.

9. Pesquise seu desempenho anterior

Qual é uma boa maneira de melhorar o desempenho? Aprendendo com o passado.

Antes de lançar um novo conteúdo, reserve um momento para revisar o que repercutiu no seu público e o que não foi bem-sucedido.

Descubra o motivo. Foi um tópico específico, um estilo de redação ou outra coisa que atraiu o interesse deles? Essa percepção orientará sua abordagem para esse novo projeto.

10. Pergunte ao seu público

Já que você está criando para o seu público, o que é melhor do que obter ideias de conteúdo diretamente dele?

Embora estudar o feedback e as avaliações dos clientes seja bom, não há nada como interagir diretamente com eles para obter insights. Talvez nem sempre seja possível falar com os clientes, mas você pode entrar em contato e perguntar o que eles querem ver a seguir. Uma boa maneira de fazer isso é pedir sugestões de conteúdo no final de uma publicação de blog, vídeo ou publicação de mídia social.

Outra maneira é pesquisar seu conteúdo publicado em busca de comentários e perguntas do público. Esse método garante bons resultados, pois você descobrirá opiniões reais do público.

Como priorizar e pontuar ideias de conteúdo

Você trabalhou duro e fez um brainstorming bem-sucedido. Agora que você tem todas as ideias, é hora de priorizá-las e classificá-las.

Lembre-se de que, embora todas as ideias possam parecer atraentes, você só deve selecionar aquelas que se encaixam perfeitamente. Abra espaço para ideias melhores e elimine aquelas que não se alinham bem com sua marca.

Priorize suas ideias usando estas etapas proativas fáceis:

1. Defina suas metas

Comece definindo metas claras para seu brainstorming de conteúdo. Descubra o que você deseja alcançar e como sua estratégia de marketing de conteúdo pode ajudá-lo.

Ao fazer isso, estabeleça critérios de sucesso para avaliar se você atingiu suas metas. Isso ajuda a eliminar as ideias ruins que não servem imediatamente para você.

2. Pontue as ideias

Essa é uma maneira objetiva de escolher a ideia perfeita. Estabeleça critérios para pontuar cada ideia pré-selecionada com base em relevância, custo-benefício, viabilidade, potencial, esforço, originalidade, urgência e muito mais.

Esse exercício o afasta de interpretações subjetivas complicadas, dando-lhe uma base sólida para analisar se vale a pena seguir uma ideia.

3. Analisar a demanda e a concorrência

Depois de ter sua lista de ideias de conteúdo preferidas, priorize-as de acordo com o impacto esperado.

Para fazer isso bem, você deve analisar:

O volume de pesquisa para os tópicos identificados e que tipo de conteúdo é classificado para eles

O que os concorrentes estão fazendo para esses tópicos e qual é o desempenho do conteúdo deles

Quais formatos de conteúdo têm mais repercussão em seu público-alvo

Quais tópicos já estão gerando tráfego de pesquisa orgânica para você

A relevância de cada tópico de conteúdo para seu público-alvo

Outras tendências ou ideias de mercado que podem desempenhar um papel importante

Seu resultado final lista de prioridades também dependeria de seus KPIs - seu conteúdo precisa gerar leads, criar engajamento ou impulsionar compras? Seu objetivo é obter tráfego ou conversões?

4. Teste e valide

Agora que você tem sua prioridade de conteúdo definida, é hora de colocá-la à prova. Você pode validar suas ideias por meio de pesquisas, campanhas, protótipos, peças de conteúdo, entrevistas e experimentação. Isso pode lhe dar uma leitura rápida do potencial da ideia antes de investir recursos valiosos para torná-la realidade, especialmente se for uma peça com muitos recursos, como uma série de vídeos.

Quando se trata de peças de conteúdo de menor esforço, como blogs, postagens em mídias sociais, e-mails etc., valide analisando o desempenho delas de forma consistente para continuar aprendendo o que está funcionando bem, para que você possa fazer mais disso.

Use o ClickUp em sua próxima sessão de brainstorming

O brainstorming de conteúdo exige tempo e paciência. Pode ser mentalmente exaustivo, mas é uma das atividades mais empolgantes para uma equipe, revelando possibilidades criativas inesperadas para sua empresa.

Com a ferramenta certa técnicas de brainstorming e ferramentas, o desenvolvimento de um plano de conteúdo não precisa mais ser assustador. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e desbloqueie as ferramentas para despertar inspiração, gerar ideias e começar sua estratégia de conteúdo da maneira certa.