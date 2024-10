50 melhores prompts de ChatGPT para escrever

A escrita com IA transformou completamente a criação de conteúdo - não é mais necessário ficar olhando para uma página em branco por horas. Não importa se você é um escritor experiente, um profissional de marketing com prazos apertados ou alguém que está lutando contra um bloqueio criativo, ferramentas como o ChatGPT se tornaram um coescritor digital.

Mas nem tudo são unicórnios e arco-íris.

Todos nós já passamos por isso - aqueles momentos frustrantes em que a IA produz algo genérico ou, pior, erra totalmente o alvo. Nem todo mundo se dá conta disso-Escrever com IA não significa deixar a máquina comandar o show. Trata-se de como você a conduz

É aí que entra em cena o poder de prompts bem elaborados do ChatGPT para escrever. O prompt certo pode transformar a IA em sua melhor parceira de redação, enquanto um prompt vago pode deixá-lo com um conteúdo insípido e sem inspiração.

Neste artigo, exploraremos os benefícios dos prompts do ChatGPT para escrever, compartilharemos Hacks do ChatGPT para obter melhores resultados e discutir como as ferramentas baseadas em IA podem simplificar seu fluxo de trabalho de redação.

O que são prompts de escrita do ChatGPT?

Um prompt de escrita é uma instrução específica que você dá ao ChatGPT para gerar conteúdo personalizado de acordo com suas necessidades.

Por exemplo: Pode ser tão simples quanto 'Escreva uma introdução de postagem de blog sobre IA na educação' ou tão detalhada quanto '_Crie uma campanha de e-mail persuasiva para o lançamento de um produto voltado para proprietários de pequenas empresas

Os prompts fornecem a base para ajudar o ChatGPT a fornecer conteúdo coerente, relevante e envolvente com base na caso de uso relevante .

Em essência, os prompts são sua maneira de se comunicar com a ferramenta de IA, direcionando-a para o resultado desejado. Engenharia de prompts a engenharia de prompts, ou a habilidade de criar o conjunto certo de prompts do ChatGPT, é o nome do jogo. Quer você esteja buscando criatividade, precisão técnica ou algo intermediário, aprender a criar prompts eficazes do ChatGPT pode transformar sua abordagem à escrita.

Leia também: Exemplos, técnicas e aplicações práticas de engenharia imediata

Benefícios de um bom prompt de IA para redação

Dominar a arte da solicitação é essencial para maximizar o valor do ChatGPT em seu fluxo de trabalho de escrita. A qualidade de seus prompts afeta diretamente a qualidade das respostas que você obtém da IA. Isso ocorre porque o modelo de aprendizado de máquina aprende com seus prompts e se torna melhor a cada instância.

Aqui estão os principais benefícios de uma boa solicitação de IA para a escrita:

Aumenta a criatividade : O ChatGPT pode ajudá-lo a fazer brainstorming e gerar ideias criativas que você talvez não tenha considerado. Isso é especialmente útil para gerar conteúdo novo, pois a maioria das pessoas tem as mesmas ideias em plataformas populares de mídia social

: O ChatGPT pode ajudá-lo a fazer brainstorming e gerar ideias criativas que você talvez não tenha considerado. Isso é especialmente útil para gerar conteúdo novo, pois a maioria das pessoas tem as mesmas ideias em plataformas populares de mídia social Economiza tempo : Com um prompt bem estruturado do ChatGPT, você pode pesquisar informações gerar esboços, escrever os primeiros rascunhos e até mesmo criar postagens inteiras de blog em minutos

: Com um prompt bem estruturado do ChatGPT, você pode pesquisar informações gerar esboços, escrever os primeiros rascunhos e até mesmo criar postagens inteiras de blog em minutos Fornece novas perspectivas : Obtenha ideias criativas de diferentes ângulos ou pontos de vista que podem melhorar a profundidade de sua redação

: Obtenha ideias criativas de diferentes ângulos ou pontos de vista que podem melhorar a profundidade de sua redação Ajuda a superar o bloqueio do escritor: Quando você estiver travado, alguns prompts bem pensados do ChatGPT podem ajudar a reacender sua criatividade e impulsionar sua escrita

Como solicitar o ChatGPT para escrever

Uma solicitação eficaz vai além de fazer perguntas - trata-se de ser específico, claro e intencional. Com os prompts certos, o ChatGPT pode se tornar um parceiro valioso no brainstorming de ideias, no refinamento de rascunhos, na geração de conteúdo novo e na superação do bloqueio do escritor.

Aqui estão alguns pontos-chave a serem lembrados:

Seja específico : Quanto mais detalhado for o prompt do ChatGPT, mais focada será a resposta. Por exemplo, em vez de 'Escreva uma publicação de blog sobre IA para empresas', tente _'Escreva uma introdução para uma publicação de blog sobre os benefícios da IA para pequenas empresas em um tom de conversa e com exemplos relevantes

: Quanto mais detalhado for o prompt do ChatGPT, mais focada será a resposta. Por exemplo, em vez de 'Escreva uma publicação de blog sobre IA para empresas', tente _'Escreva uma introdução para uma publicação de blog sobre os benefícios da IA para pequenas empresas em um tom de conversa e com exemplos relevantes Inclua o contexto : Quanto mais contexto e detalhes relevantes você fornecer, melhor a IA entenderá suas necessidades. Por exemplo, inclua quem é seu público-alvo ou o tom que você está buscando

: Quanto mais contexto e detalhes relevantes você fornecer, melhor a IA entenderá suas necessidades. Por exemplo, inclua quem é seu público-alvo ou o tom que você está buscando Faça perguntas abertas : Isso incentivará o ChatGPT a gerar respostas mais longas e aprofundadas. Em vez de perguntar: "Quais são os benefícios da IA?", pergunte: "Como a IA pode transformar a forma como as empresas de tecnologia funcionam hoje? Além disso, forneça estatísticas."

: Isso incentivará o ChatGPT a gerar respostas mais longas e aprofundadas. Em vez de perguntar: "Quais são os benefícios da IA?", pergunte: "Como a IA pode transformar a forma como as empresas de tecnologia funcionam hoje? Além disso, forneça estatísticas." Iterar e ajustar: Não tenha medo de ajustar seus prompts do ChatGPT para escrever. Se a primeira resposta não for a que você deseja, refine o prompt e tente novamente. Às vezes, um pequeno ajuste pode produzir um resultado drasticamente melhor

Leia também: Como o ChatGPT funciona? Tire o máximo proveito do ChatGPT! É importante saber que a engenharia de prompts ainda não é uma ciência exata (ainda não). Mesmo quando você escreve prompts que parecem perfeitos, a resposta que você recebe pode não ser a que você esperava.

50 melhores prompts de ChatGPT para escrever

É hora de ver alguns prompts do ChatGPT em ação. Aqui estão 50 prompts do ChatGPT para diferentes casos de uso:

Redação de posts de blog Solicitações do ChatGPT

Escreva um esboço de blog sobre estratégias de gerenciamento de tempo para freelancers Criar uma introdução de blog que chame a atenção para uma postagem sobre os benefícios do trabalho remoto Gerar uma lista de prós e contras do uso de IA no gerenciamento de projetos Escrever uma conclusão [X palavra] para um blog sobre os benefícios das ferramentas de gerenciamento de projetos Desenvolver um título de blog e uma meta descrição para uma postagem de blog apresentando aos clientes existentes o novo visual e os recursos de um portal de compras on-line

via ChatGPT

Documentação técnica Prompts do ChatGPT

Escreva um guia passo a passo sobre como configurar [recurso específico] na visualização de carga de trabalho da Empresa X para gerenciar [X tipo de projeto] Explicar como integrar [especificar ferramenta, por exemplo, Google Calendar ou Outlook] com a Empresa X e solucionar problemas comuns de integração Elaborar um guia do usuário para automatizar [tarefa específica] na Empresa X usando [recurso de automação específico], visando [X tipo de usuário] Crie um tutorial abrangente para configurar e personalizar o controle de tempo para [equipes remotas/híbridas] na Empresa X para garantir [X objetivo, por exemplo, melhor prestação de contas] Desenvolva uma seção robusta de perguntas frequentes que abranja os 10 principais problemas que os usuários enfrentam ao gerenciar tarefas complexas na Empresa X, com etapas claras de solução de problemas para cada um deles

via ChatGPT

Cópia de marketing dos prompts do ChatGPT

Escreva uma chamada à ação convincente para um [lançamento de novo recurso] na página de produto da Empresa X para [X tipo de público-alvo] Crie uma série de publicações de mídia social destacando como [recursos específicos, por exemplo, fluxos de trabalho de automação] na Empresa X economizam [X horas] por semana para [X tipo de profissional] Gere uma linha de assunto de e-mail que enfatize os benefícios de [recurso específico] na última atualização da Empresa X, atraindo [X tipo de usuário, por exemplo, gerentes de projeto] Escreva uma descrição detalhada do produto para [modelo específico, por exemplo, modelos de sprint ágil] na Empresa X que se concentre em [ponto problemático específico] para [desenvolvedores/designers de software] Crie um título atraente para um anúncio da Empresa X [para o público-alvo X, por exemplo, equipes de marketing] que destaque a facilidade de integração de [ferramenta específica] com a Empresa X para fluxos de trabalho simplificados

via ChatGPT

Solicitações do ChatGPT para escrever por e-mail

Redija um e-mail de acompanhamento para os participantes de um [webinar/workshop] da Empresa X, incentivando-os a experimentar o [recurso X discutido] e oferecendo um desconto ou uma avaliação gratuita Escreva um e-mail persuasivo promovendo um novo programa de fidelidade para usuários de longa data da Empresa X, oferecendo [X benefícios] como modelos exclusivos ou suporte prioritário Crie um e-mail caloroso de boas-vindas para novos assinantes do boletim informativo da Empresa X, apresentando-os ao [recurso X] e oferecendo dicas para começar a usar [tarefas específicas] Escreva um e-mail de agradecimento personalizado para os usuários que concluíram uma demonstração do produto da Empresa X, oferecendo recursos adicionais como [X tutoriais em vídeo] ou uma consulta gratuita Gere um e-mail de divulgação direcionado a parceiros em potencial, concentrando-se nos benefícios da integração de [ferramenta/plataforma específica] com a Empresa X para aprimorar [operações de negócios da X]

via ChatGPT

Postagens em mídias sociais Solicitações do ChatGPT

Crie um tweet envolvente sobre o lançamento de [novos modelos ou recursos] na Empresa X que ajuda [X tipo de usuário] a simplificar [processo específico] Escreva uma publicação no Facebook promovendo uma oferta por tempo limitado para os usuários que se inscreverem na Empresa X, enfatizando sua capacidade de [resolver X problemas] para [X tipo de equipe] Gere uma legenda no Instagram para um desafio de produtividade apresentado pela Empresa X, incentivando os usuários a compartilhar como eles usam [recurso específico] para atingir [X meta] Escreva uma publicação na mídia social LinkedIn mostrando um estudo de caso real de uma equipe de [setor específico] usando a Empresa X para superar [desafio específico, por exemplo, colaboração remota] Desenvolva uma série de dicas do LinkedIn que demonstrem como [recurso específico] na Empresa X aumenta a produtividade da equipe em [X%], adaptadas para [X tipo de equipe]

via ChatGPT

Prompts do ChatGPT de narração de histórias

Escreva uma história curta sobre um gerente de projeto em [setor específico] que salva um projeto fracassado utilizando [recurso específico] na Empresa X Crie uma narrativa orientada por personagens sobre uma equipe remota que transforma sua colaboração e produção ao mudar para a Empresa X, superando [desafio específico] Gerar um estudo de caso fictício de um [negócio específico] que aumenta a eficiência do projeto em [X%] após adotar [recurso específico] na Empresa X Escreva uma história motivacional para os funcionários que estão aprendendo a usar novas ferramentas de gerenciamento de projetos como a Empresa X, mostrando como [ferramenta específica] os ajuda a enfrentar [desafio X] Crie uma história curta futurista em que o gerenciamento de projetos orientado por IA por meio da Empresa X permita que uma empresa se expanda globalmente enquanto mantém [X valores, por exemplo, agilidade, colaboração]

via ChatGPT

Sugestões de escrita criativa

Gere um poema sobre como o uso de [recurso específico] na Empresa X transforma a produtividade diária, tecendo metáforas sobre trabalho em equipe e eficiência Escreva uma cena curta ilustrando as dificuldades de uma equipe criativa que gerencia [vários projetos ou demandas de clientes] e como eles superam isso usando [recurso específico] na Empresa X Crie uma carta de um líder de equipe para seu chefe, explicando como a implementação da Empresa X revolucionou [aspecto específico] de seu fluxo de trabalho e melhorou [métricas de X] Escreva um diálogo entre dois colegas debatendo o melhor uso de [recurso específico] na Empresa X para resolver [desafio de trabalho específico] Desenvolva uma metáfora criativa que compare os recursos de gerenciamento de tarefas da Empresa X com [um conceito ou objeto bem conhecido] que ilustre como ele ajuda uma equipe a se manter organizada

via ChatGPT

Geração de feedback dos prompts do ChatGPT

Forneça feedback construtivo sobre um rascunho de um [white paper] que discute a colaboração remota em equipe, concentrando-se em como [recurso específico] na Empresa X poderia ser melhor destacado Escreva uma análise detalhada da [atualização específica do produto] na Empresa X, incluindo o que funcionou bem, onde são necessárias melhorias e sugestões para a próxima versão Crie uma lista equilibrada de prós e contras para o uso do [recurso específico da Empresa X, por exemplo, automação], abordando preocupações comuns para [X tipo de usuário, por exemplo, proprietários de pequenas empresas] Gerar sugestões para aprimorar um [fluxo de trabalho específico] usando [ferramenta de automação específica] na Empresa X, com foco em [meta de negócios X] Escreva uma crítica sobre a ferramenta de gerenciamento de projetos de um concorrente, enfatizando como a Empresa X é superior em áreas como [benefício específico, por exemplo, flexibilidade de integração ou experiência do usuário]

via ChatGPT

Solicitações de codificação e redação técnica do ChatGPT

Escreva um script Python para automatizar a criação de [tipo de tarefa específico, por exemplo, tarefas de integração do cliente] na Empresa X Gerar um guia passo a passo sobre a configuração de [ferramenta específica, por exemplo, Google Tag Manager] na Empresa X para rastrear o envolvimento do usuário em [página específica] Escreva um guia detalhado de integração de API para sincronizar [ferramenta específica] com a Empresa X, concentrando-se em [caso de uso específico do setor, por exemplo, migração de dados ou colaboração em equipe] Crie um guia de solução de problemas para usuários que enfrentam problemas com [recurso específico, por exemplo, rastreamento de tarefas] no aplicativo móvel da Empresa X, com instruções passo a passo para problemas comuns Gerar código de amostra que automatize atualizações de projetos por meio da API da Empresa X para [ação específica, por exemplo, geração automática de relatórios semanais]

via ChatGPT

Brainstorming de prompts do ChatGPT

Sugira três maneiras exclusivas de melhorar a produtividade da equipe usando [recurso específico, por exemplo, bloqueio de tempo] na Empresa X para [X tipo de projeto ou equipe] Faça um brainstorming de cinco ideias de conteúdo criativo para uma campanha de mídia social da Empresa X centrada em [recurso específico, por exemplo, controle de tempo] Gere uma lista de possíveis ideias de modelos para a Empresa X, adaptadas ao [setor X ou função profissional, por exemplo, gerentes de marketing] Crie um esboço de sessão de brainstorming para um [tipo específico de equipe, por exemplo, desenvolvimento de software] usando a Empresa X para melhorar [fluxo de trabalho específico] Sugira formas criativas de comercializar a Empresa X para proprietários de pequenas empresas que estejam enfrentando [um desafio específico, por exemplo, planejamento de projetos ou gerenciamento de tempo]

via ChatGPT

Limitações do uso do ChatGPT para escrever

Embora o ChatGPT seja inegavelmente uma ferramenta poderosa para escritores, é importante reconhecer suas limitações.

Conhecimento limitado do domínio

O ChatGPT é treinado em grandes quantidades de dados, mas não possui verdadeira especialização em nenhum campo. Para redatores que trabalham em áreas de nicho - seja em tópicos científicos altamente especializados, documentação técnica ou conhecimento específico do setor - as respostas do ChatGPT podem ser insuficientes.

Como lidar com isso: Como resultado, talvez seja necessário complementar o conteúdo gerado pelos prompts do ChatGPT com pesquisas ou informações de especialistas para garantir a precisão e a profundidade.

Potencial de imprecisão

Um dos maiores desafios do ChatGPT é sua tendência de gerar informações plausíveis, mas factualmente incorretas. Ao contrário de um escritor humano, o ChatGPT não tem um mecanismo integrado de verificação de fatos. Ocasionalmente, ele apresenta estatísticas desatualizadas, dados errados ou até mesmo referências fabricadas.

Como lidar com isso: Para qualquer redação factual, especialmente quando a precisão é fundamental, é crucial que você verifique cuidadosamente os resultados gerados pela IA para evitar desinformação no conteúdo final.

Resultados genéricos

Embora o ChatGPT seja excelente na geração rápida de conteúdo, ele também pode cair na armadilha de produzir respostas genéricas ou estereotipadas, especialmente quando recebe prompts vagos ou abertos. Isso significa que o conteúdo pode não ter profundidade, nuance e personalidade.

**Como lidar com isso? A elaboração de prompts de redação do ChatGPT muito específicos e detalhados é essencial se você quiser criar conteúdo atraente, personalizado ou de alto impacto.

Falta de emoção e intuição humanas

Embora o ChatGPT seja hábil em imitar tons de conversa e fornecer respostas coerentes, ele não tem a inteligência emocional sutil e a intuição que os escritores humanos possuem sugestões de redação para IA pode ser complicado.

O ChatGPT não consegue entender totalmente as nuances emocionais ou as sensibilidades culturais de determinadas frases, o que pode resultar em respostas inadequadas ou sem tom.

Como lidar com isso: A supervisão humana é indispensável para textos emocionalmente carregados, narrativas criativas ou conteúdo que deve repercutir nos leitores.

Luta com prompts complexos ou ambíguos

O ChatGPT aproveita a clareza, portanto, quando apresentado a prompts ambíguos ou altamente complexos, ele pode produzir resultados confusos ou fora do alvo. Se um prompt do ChatGPT for vago, ele tende a usar como padrão respostas seguras e intermediárias que podem não estar alinhadas com a intenção original.

Como lidar com isso: Isso significa que é importante que você seja preciso e claro ao elaborar os prompts do ChatGPT, garantindo que a IA entenda o contexto e o resultado desejado.

O excesso de confiança na IA pode sufocar a criatividade

Embora o ChatGPT seja uma ferramenta fantástica para gerar ideias e superar o bloqueio do escritor, existe o risco de se tornar muito dependente da IA para o processo criativo. Depender exclusivamente do conteúdo gerado pela IA pode levar à falta de originalidade, pois muitas vezes ela recicla ideias e expressões semelhantes.

Como lidar com isso: Você deve usar os prompts do ChatGPT para aumentar a criatividade - não como um substituto para sua voz e inovação.

Compreender essas limitações permite que você use os prompts do ChatGPT com mais eficiência, garantindo que seu conteúdo seja preciso, atraente e alinhado com suas metas.

Alternativas do ChatGPT para escrita

Se você estiver procurando outras ferramentas para complementar o ChatGPT ou precisar de uma IA mais especializada para tarefas específicas de escrita, como Jasper AI, Writesonic ou Notion AI, há várias Alternativas ao ChatGPT .

Uma ferramenta que se destaca é o Cérebro ClickUp uma ferramenta de IA de ponta que se integra ao ClickUp a plataforma de gerenciamento de projetos da ClickUp. Ela foi projetada para ajudar as equipes a organizar ideias, fazer brainstorming e criar fluxos de trabalho que apoiem o processo de redação.

Gere esboços de blogs em segundos com a ajuda do ClickUp Brain

O ClickUp Brain aprimora cada etapa de sua redação, desde a geração de ideias até as edições finais. Isso o torna um recurso exclusivo para escritores e equipes.

Veja como:

1. Brainstorming e gerenciamento de ideias eficientes

O ClickUp Brain é excelente na transformação de ideias brutas em planos estruturados e acionáveis. Ele ajuda você a capturar e organizar suas sessões de brainstorming com eficiência, garantindo que nenhuma boa ideia se perca.

Imagine ter um assistente digital que não apenas registra e compreende as tarefas, mas também as categoriza e prioriza, facilitando assim a recuperação e o desenvolvimento de ideias quando você mais precisa delas.

Aqui está um resultado de um prompt dado ao ClickUp Brain:

Prompt: '_Estude documentos de pesquisa e conjuntos de dados ambientais existentes. Identifique tendências emergentes e possíveis lacunas no conhecimento relacionado à mudança climática e seu impacto na vida marinha. Sugira novos caminhos de pesquisa que possam levar a avanços significativos

O ClickUp Brain pode ser um ótimo copiloto para brainstorming e gerenciamento de ideias

2. Integração simplificada do fluxo de trabalho

Ao contrário das ferramentas de IA autônomas, o ClickUp Brain é incorporado ao ecossistema de gerenciamento de projetos do ClickUp. Isso significa que à medida que você desenvolve suas ideias, elas se alinham automaticamente com seus projetos e tarefas existentes.

Essa integração perfeita garante que sua redação seja organizada. Cada etapa do processo de redação - rascunho, edição e revisão - é rastreada e gerenciada na mesma plataforma.

A interface integrada do ClickUp garante que sua redação reflita a realidade e a relevância de todas as suas iniciativas atuais

3. Colaboração aprimorada

Para equipes que trabalham em projetos de redação, o ClickUp Brain oferece recursos de colaboração inigualáveis. Ele permite que os membros da equipe contribuam com ideias, forneçam feedback e acompanhem o progresso em tempo real.

A capacidade de colaborar de forma eficaz significa que sua equipe pode trabalhar bem em conjunto e aproveitar os insights coletivos para aprimorar a qualidade do seu conteúdo.

O ClickUp Brain garante que todos na sua equipe estejam bem alinhados e informados sobre as tarefas de redação colaborativa

4. Automatização de tarefas rotineiras de redação

O ClickUp Brain simplifica tarefas repetitivas, como a geração de resumos, relatórios de progresso e itens de ação. Lidar com essas atividades de rotina libera tempo para que as equipes se concentrem no brainstorming e na geração de ideias em vez de no trabalho administrativo.

O ClickUp Brain pode automatizar toda a rotina de redação e liberar seu tempo para se concentrar em projetos de redação de alta qualidade

5. Fluxos de trabalho e modelos personalizáveis

O ClickUp Brain oferece modelos personalizáveis e fluxos de trabalho adaptados a diferentes necessidades de redação. Seja para redigir um artigo de blog, criar uma cópia de marketing ou delinear um livro, você pode adaptar os fluxos de trabalho para atender às suas necessidades específicas.

Essa flexibilidade ajuda a garantir que sua redação permaneça ágil e responsiva às suas necessidades. Isso também permite que você se concentre mais na criação de conteúdo e menos no gerenciamento de processos.

Por exemplo, Modelo de escrita do ChatGPT Prompts do ClickUp foi criado para simplificar o processo criativo de escritores, profissionais de marketing e criadores de conteúdo.

Gere conteúdo com o ChatGPT Prompts for Writing Template do ClickUp

Esses mais de 200 prompts de redação utilizam tecnologia de ponta de processamento de linguagem natural (NLP) para oferecer insights profundos sobre seu estilo de redação.

Com esses prompts, você pode:

Gerar ideias sem esforço para artigos, blogs e vários tipos de conteúdo

Criar histórias envolventes com perspectivas exclusivas que cativam seu público

Fazer brainstorming de novos tópicos e abordagens inovadoras para aprimorar sua redação

Com os poderosos recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp, você pode organizar rapidamente suas ideias, aumentar a produtividade e manter a consistência em todos os seus projetos de redação.

Transforme a criação de conteúdo com o ClickUp Brain

Dominar a arte de solicitar o ChatGPT não é apenas transformador - é uma fonte de produtividade para qualquer escritor. Com os prompts corretos, você pode despertar novas ideias, superar a falta de criatividade e produzir conteúdo de alta qualidade rapidamente.

Pronto para elevar sua escrita? Experimente a escrita assistida por IA usando nossos 50 prompts do ChatGPT para sentir o impacto transformador que a IA pode ter em seu processo criativo.

Mas por que parar por aí? Leve sua produtividade para o próximo nível explorando as ferramentas orientadas por IA do ClickUp. Desde sessões de brainstorming até a organização de esboços, o ClickUp oferece a solução definitiva para manter seu fluxo de trabalho contínuo e eficiente.

Não aumente apenas sua criatividade - simplifique todo o seu processo de redação com o ClickUp. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!