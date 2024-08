25 ChatGPT Hacks para transformar sua maneira de trabalhar em 2024

Imagine ter um assistente que pode fazer tudo, desde simplificar sua análise de dados, resumir documentos extensos e automatizar tarefas de codificação até contar histórias ou piadas durante seus intervalos para o café!

Além disso, você também pode integrar perfeitamente esse assistente ao seu fluxo de trabalho e transformar tarefas rotineiras em experiências eficientes e produtivas.

Você pode fazer tudo isso e muito mais com o ChatGPT. 🎉

Um dos primeiros

Ferramentas de IA

que foi amplamente disponibilizada gratuitamente, o ChatGPT agora é capaz de executar uma ampla gama de ações.

Embora alguns usuários tenham levantado preocupações sobre sua eficácia como ferramenta de criação de conteúdo - e alguns a considerem uma ameaça à originalidade -, o ChatGPT se estabeleceu como um aliado de profissionais de vários domínios. Isso fica evidente nas centenas de milhões de pessoas que acessam o site toda semana.

Vamos dar uma olhada em vários hacks do ChatGPT para ajudar a aumentar sua produtividade.

O que é o ChatGPT?

O ChatGPT é um chatbot de uso gratuito baseado em um sistema de IA criado pela OpenAI. O chatbot é baseado em um modelo de linguagem grande ou LLM que pode entender representações e relações de linguagem complexas e se envolver em uma conversa natural com o usuário.

GPT significa "Generative Pre-trained Transformer" (transformador generativo pré-treinado): Generativo significa que o modelo de linguagem pode gerar conteúdo coerente ou novas saídas de texto com base nas entradas; pré-treinado significa que o modelo foi treinado em uma grande quantidade de dados diversos; transformador refere-se à arquitetura de rede neural sobre a qual o ChatGPT foi construído.

O ChatGPT pode entender e processar a linguagem natural usando camadas de regras complexas para encontrar padrões nos dados e usá-los para produzir respostas. O chatbot também responde ao feedback dos usuários e pode refinar suas respostas com base em uma sequência de conversa específica.

O ChatGPT

terminologia usada para descrever a tecnologia de IA

é sofisticada, mas, em termos simples, o ChatGPT é excelente em manter conversas semelhantes às humanas e entender o que você quer dizer.

Por exemplo, veja como o ChatGPT se apresenta: "Olá! Eu sou o ChatGPT, um chatbot criado pela OpenAI. Estou aqui para facilitar sua vida e ajudá-lo a fazer as coisas mais rapidamente. Posso ajudar em várias tarefas e fornecer informações úteis. Basta me perguntar qualquer coisa ou me dizer o que você precisa, e vamos simplificar seu trabalho e aumentar sua produtividade!" 💯

25 Hacks do ChatGPT para cada caso de uso

Use o ChatGPT Prompts For Lead Generation do ClickUp para obter ideias personalizadas para públicos-alvo

Profissionais de todo o mundo e de praticamente todos os setores estão usando o ChatGPT para simplificar o trabalho. Eles usam o chatbot para redigir e-mails, gerar conteúdo, fazer brainstorming de soluções, obter informações, escrever códigos e até mesmo como ajuda de aprendizado e dicionário.

O ChatGPT funciona como um assistente de IA capaz e ansioso por ajudar, tornando-o mais eficiente e criativo. Aqui estão 25 ChatGPT

para aumentar a produtividade

e a experiência geral de trabalho.

1. Domine a arte dos prompts

O ChatGPT se baseia em instruções claras e detalhadas para lhe dar uma resposta. Essas instruções são chamadas de prompts - e quanto melhor for o prompt, mais precisa será a resposta.

Certifique-se de que seu

Solicitações do ChatGPT

sejam claros, específicos e tenham contexto suficiente para que a ferramenta compreenda totalmente seus requisitos. Se as suas perguntas ou solicitações forem complexas, tente dividi-las em uma série de prompts mais simples que levem ao objetivo.

Obviamente, dominar os prompts é uma questão de experimentação.

Se você estiver com pressa,

Modelos de prompt de IA do ClickUp

tornam mais simples a criação de prompts no ChatGPT. Há prompts prontos para publicações em blogs, e-mails, descrições de produtos, design de UIs e muito mais. 👏🏼

2. Criar programações automaticamente

Usando o ChatGPT como seu assistente de agendamento, você pode planejar seu dia e sua semana rapidamente.

Informe suas prioridades e itens de ação e observe como a ferramenta organiza sua agenda. Ela pode criar blocos focados para o trabalho profundo, incluir intervalos para o café e incluir lembretes para que você não perca suas refeições.

Aqui está um exemplo de solicitação para aproveitar ao máximo esse hack do ChatGPT: "Faça uma programação diária para um gerente de projeto ocupado, priorizando tarefas de trabalho, reuniões, exercícios e recados pessoais, garantindo tempo adequado para intervalos e relaxamento."

3. Automatize tarefas repetitivas

Os modelos de IA são excelentes para concluir tarefas repetitivas por conta própria.

Você pode usar o ChatGPT para gerar

modelos de e-mail

resumir documentos extensos, criar apresentações e automatizar

tarefas de gerenciamento de projetos

.

Por exemplo, os gerentes de projeto recebem regularmente mensagens que transmitem relatórios de status de tarefas relacionadas ao projeto. Os gerentes de projeto compilam essas mensagens, analisam as respostas e, em seguida, resumem o progresso.

O ChatGPT o ajudará a concluir todo esse processo em um instante.

Insira os detalhes que a ferramenta deve extrair e descreva o formato em que você deseja o resumo. A partir daí, tudo o que você precisa fazer é alimentar a ferramenta com mensagens e observar como ela gera relatórios perfeitos e resumidos.

4. Use os plug-ins do ChatGPT

Com muitos

Plug-ins do ChatGPT

disponíveis para Gmail, Expedia, Zapier e muitos outros, automatizar seus fluxos de trabalho ficou mais fácil do que nunca.

Com os vários plug-ins disponíveis para o Chrome, você pode encontrar e reservar passagens de viagem, usar resumidores para extrair pontos-chave de PDFs, gerar transcrições de vídeos, escrever códigos em vários idiomas e até mesmo gerar imagens com o Canva.

Seja você um escritor, desenvolvedor ou profissional de marketing, um plug-in do ChatGPT pode ajudá-lo a fazer mais com menos esforço.

Para obter mais ferramentas de IA incríveis, navegue pelo vasto

Banco de dados do ClickUp

classificado por caso de uso.

5. Deixe a IA ser sua mentora

Além de ser um ótimo assistente, o ChatGPT também é um bom professor.

Com resumos simplificados, explicações e guias de estudo, a ferramenta ajuda a melhorar sua compreensão de tópicos complexos em quase todos os domínios.

Aqui está um exemplo: se estiver se preparando para uma entrevista para um cargo de desenvolvedor da Web, use o prompt do ChatGPT abaixo. Com as perguntas que ele gera, você pode avaliar suas habilidades e identificar as áreas que precisam ser melhoradas.

"Escreva perguntas práticas para uma entrevista de codificação para um desenvolvedor web front-end, com foco em JavaScript e sintaxe HTML/CSS e técnicas de solução de problemas."

6. Traduzir entre idiomas

Se você estiver traduzindo para negócios ou viagens, lendo um artigo de notícias em um idioma estrangeiro ou conversando com um amigo de outro país, deixe o ChatGPT superar a barreira do idioma com seu suporte para mais de 26 idiomas.

Experimente este prompt: "Traduza este artigo do francês para o inglês, preservando o humor e o tom" Ou este: "O que é 'Como vai você?' em coreano?"

7. Melhore suas apresentações

Antes da IA generativa, uma boa apresentação levava horas para ser construída. Você tinha que criar um esboço, adicionar conteúdo, pensar em animações e transições, inserir imagens e ajustar o design, sem mencionar a curadoria das anotações do palestrante no final.

Esse hack de prompt do ChatGPT evoca uma

esboço de apresentação

muito mais rápido. E mais? Ele também lhe dará dicas sobre como criar conteúdo e dicas de design.

Aqui está: "Crie um esboço de apresentação de slides resumindo as metas de desenvolvimento sustentável, com foco na produção e no consumo responsáveis. Essa apresentação de slides é destinada a um público empresarial e deve destacar as aplicações práticas."

Você pode ir um passo além: Forneça um conjunto detalhado de instruções, como detalhes sobre seu público-alvo, mensagem principal, dados e estatísticas, temas de design e assim por diante. O ChatGPT criará um esboço abrangente, completo com slides e conteúdo de slides visualmente atraentes.

8. Escrever conteúdo criativo

A criação de conteúdo se tornou mais simples e rápida com o advento do

Ferramentas de escrita com IA

.

Você pode criar conteúdo envolvente com o ChatGPT, desde esboços de blogs e rascunhos de comunicados à imprensa até apresentações, postagens em mídias sociais e até mesmo artigos completos sobre liderança de ideias. O chatbot também é um excelente parceiro para a criação de novos tópicos e ângulos que, de outra forma, você poderia perder. 💡

Experimente este prompt: "Escreva uma postagem de blog sobre as cinco principais dicas de produtividade para profissionais ocupados, fornecendo etapas práticas e exemplos do mundo real." Com um pouco de tentativa e erro, você pode continuar refinando a sugestão para criar artigos atraentes em uma variedade de estilos de redação.

9. Brainstorming e refinamento de ideias

Você pode solicitar ao ChatGPT que gere vários conceitos criativos, cada um com seus pontos fortes e fracos. Em seguida, você pode refinar e repetir essas ideias até encontrar uma que se alinhe perfeitamente à sua visão e aos seus objetivos.

Por exemplo, você pode instruir a ferramenta a "Apresentar 10 ideias criativas de lançamento de produtos para uma nova linha de acessórios de moda sustentáveis, visando consumidores da geração do milênio com consciência ecológica"

Depois de ter a lista, você pode usar um segundo prompt: "Ordene as ideias da mais promissora e viável para a menos viável, considerando que somos uma equipe de [x] pessoas e temos um orçamento de lançamento de [y] dólares."

Em seguida, vá em frente e escolha as que melhor se encaixam em seus critérios.

10. Modifique o tom e a complexidade

Quando se trata de comunicação, a forma como você diz as coisas é tão importante quanto (se não mais do que) as coisas que você diz.

O tom de voz pode criar ou destruir relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais.

Felizmente, com o ChatGPT, você pode criar uma comunicação convincente em um tom apropriado sobre praticamente qualquer assunto.

Aqui está um dos principais truques do ChatGPT para resolver isso. Depois de gerar sua mensagem, e-mail ou até mesmo um artigo completo, ajuste o tom e a complexidade para se adequar ao público/destinatário. Por exemplo: "Torne o tom da mensagem mais formal, educado e apreciativo" Ou: "Use um tom diferente para tornar esta publicação do blog mais coloquial, amigável e envolvente. Elimine os jargões e use uma linguagem simples e cotidiana."

Os recursos de reescrita permitem que você reescreva grandes quantidades de conteúdo para corresponder ao seu tom de voz específico

O ChatGPT é especialmente útil para criar

comunicação no local de trabalho

a comunicação no local de trabalho deve ser feita com a voz e o tom corretos, como e-mails, memorandos, instruções e relatórios.

11. Crie roteiros cativantes

Não importa se você está criando um comercial de TV, um reel para o Instagram, um roteiro de podcast ou um vídeo para o seu site, o ChatGPT pode servir como um parceiro criativo que gera uma narrativa e um roteiro envolventes para manter o seu público ligado desde o início!

Por exemplo, experimente o prompt "Escreva um roteiro para um vídeo promocional de 15 segundos para uma nova linha de desinfetantes, enfatizando sua composição e preço acessível"

Talvez seja necessário inserir detalhes, como especificações do produto e o formato do anúncio, para que a ferramenta produza um roteiro personalizado.

12. Criar imagens e arte-final

Embora a versão gratuita do ChatGPT não ofereça ferramentas de criação de imagens, a integração da versão premium (ChatGPT-4) com o DALL-E 3 permite que você crie imagens e trabalhos artísticos vívidos.

Ao solicitar ao modelo de IA uma descrição ou detalhes do seu conceito, você pode traduzir imagens da sua cabeça para a tela. Por exemplo, digite "Desenhe uma paisagem deslumbrante com ilhas flutuantes e flora vibrante" para ver o ChatGPT transformar palavras em visuais cativantes.

Você pode editar ainda mais essa imagem com instruções baseadas em texto, como "Adicione o título 'Visite as Bahamas' em relevo no corpo da imagem"

13. Realizar pesquisa de palavras-chave

Aumente o alcance do seu conteúdo com a capacidade da IA de reforçar seus esforços de SEO.

Envie suas palavras-chave ou tópicos-alvo para o ChatGPT, e ele fornecerá uma lista abrangente de palavras-chave relacionadas, incluindo opções de cauda longa e de alto volume.

Você também pode pedir ao ChatGPT para identificar palavras-chave de tendência e pesquisar a intenção de pesquisa para garantir que seu conteúdo esteja alinhado com o que os leitores estão procurando.

14. Encontre a fórmula de planilha correta

Esse hack do ChatGPT economizará minutos preciosos e muito espaço para a cabeça ao computar dados em planilhas. Seja no MS Excel ou no Google Sheets, você pode usar o ChatGPT para descobrir fórmulas e aprender a usá-las.

Basta explicar sua tarefa de análise ou requisito de cálculo específico, e a ferramenta identificará a fórmula correta e fornecerá instruções passo a passo.

Este é um exemplo de uma solicitação desse tipo: "Em minha planilha, preciso calcular os valores médios de vendas para cada categoria de produto. Há três categorias de produtos e cerca de 1.000 linhas de números de vendas. Ajude-me a identificar a fórmula correta e me oriente em sua implementação."

15. Acesse um ótimo mecanismo de pesquisa alternativo

Procurando uma resposta para uma pergunta complexa? Cansado de percorrer longas postagens de blog que demoram muito para chegar às respostas?

O ChatGPT pode identificar sua intenção e sintetizar informações de várias fontes para fornecer respostas personalizadas instantaneamente. Ele não apenas economiza seu tempo, mas também personaliza os resultados e compartilha apenas informações relevantes, ao contrário dos mecanismos de pesquisa convencionais, como o Bing ou o Google.

16. Fazer análise de tendências de negócios

Utilize a IA para análise de dados para obter insights sobre as tendências de negócios.

Você só precisa fornecer ao ChatGPT dados relevantes da organização ou do setor, como relatórios de mercado, demonstrações financeiras e feedback dos clientes. O chatbot identificará padrões, tendências e oportunidades emergentes.

Com o prompt certo, o ChatGPT também pode fornecer recomendações personalizadas e identificar soluções para problemas específicos. 🙌🏼

17. Realizar análise de sentimentos

Quer entender o feedback do cliente em um piscar de olhos? Isso é possível por meio de

análise de sentimentos

.

Tudo o que você precisa fazer é fornecer informações na forma de avaliações de clientes, comentários em mídias sociais ou outras formas de feedback de clientes.

A ferramenta identificará e documentará o sentimento geral dos clientes (positivo, neutro ou negativo), categorizará o feedback em temas e extrairá os pontos principais. Esse hack do ChatGPT é especialmente útil para empresas que precisam processar pequenas quantidades de dados de clientes.

18. Examinar e recuperar informações

Transforme os dados passivos de seus arquivos em recursos altamente interativos com os plug-ins do ChatGPT!

Por exemplo, use o AskYourPDF com o ChatGPT para analisar o conteúdo de qualquer arquivo, obter respostas para suas perguntas e extrair resumos.

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp AI

Mesmo sem plug-ins, você pode solicitar que o GPT extraia informações específicas de uma fonte de texto.

Use este hack de solicitação do GPT: Escreva o prompt "Extract and list key factual information from this article" (Extraia e liste as principais informações factuais deste artigo) e cole o conteúdo do artigo na caixa de texto.

19. Resumir vídeos a partir de uma transcrição

Além de arquivos, o ChatGPT também permite que os usuários extraiam informações confidenciais importantes de vídeos longos resumindo suas transcrições.

Isso é especialmente útil se você estiver procurando extrair insights de transcrições de reuniões, palestras e apresentações de negócios. De forma semelhante aos arquivos de texto, insira um prompt solicitando que o GPT extraia as principais informações da transcrição do vídeo.

20. Escrever código

A IA é um divisor de águas na escrita de código. Se você for um iniciante ou um especialista em codificação, basta descrever o que o seu código precisa executar, a linguagem que deseja usar e os recursos e funcionalidades específicos de que precisa - o ChatGPT começará a criar o código que você poderá implementar.

Você só precisa se certificar de que a instrução seja específica e lógica. 🖥️

Aqui está um bom exemplo: "Crie uma função Python que receba uma string como entrada e retorne a contagem de cada palavra única na string. Desconsidere a distinção entre maiúsculas e minúsculas e considere as palavras como entidades separadas por espaço."

21. Código de depuração

Ao criar códigos complexos, muitas vezes você pode se deparar com alguns erros indescritíveis. O ChatGPT facilita a solução desses erros ao fornecer uma interface de conversação para identificar e resolver erros de código.

Basta fornecer ao ChatGPT seu trecho de código ou uma descrição do erro, e a ferramenta analisará o código, identificará a causa raiz do problema, compartilhará feedback e fornecerá possíveis soluções. 📈

22. Automatize os comentários de código

Melhore a legibilidade e a capacidade de manutenção do código usando o ChatGPT para gerar comentários em seu código.

Insira seu trecho de código ou uma descrição detalhada da finalidade e da funcionalidade do código, e a ferramenta preparará comentários informativos que explicam a lógica, a estrutura e a intenção do código.

23. Configure a infraestrutura de TI com eficiência

Em pequenas empresas, os profissionais geralmente têm a tarefa de configurar a infraestrutura de TI por conta própria. Agora você pode pedir ao ChatGPT para simplificar esse processo, garantindo uma transição tranquila e eficiente.

Ao fornecer orientação abrangente e assistência na solução de problemas, o ChatGPT pode simplificar a complexa tarefa de planejar, projetar, implementar, configurar e solucionar problemas de hardware, software e componentes de rede.

24. Obter entretenimento para o intervalo do café

Nem tudo é trabalho e nada de diversão! Você pode usar o ChatGPT para se divertir também. E qual é a melhor ocasião do que o intervalo para o café?

Com o comando certo, a ferramenta apresenta questionários personalizados, enigmas e outros desafios interativos. Você pode até mesmo jogar jogos como xadrez e jogo da velha. Finalmente, algumas boas alternativas para a rolagem de nossas vidas!

Se você é um leitor ávido, use os hacks do ChatGPT para gerar suas próprias histórias curtas para uma leitura rápida. A melhor parte? Você pode escolher o gênero (e o destino dos personagens)! 💫

25. Motive-se

Todo mundo sente a tristeza da segunda-feira em algum momento. E para aqueles que desempenham funções voltadas para o cliente, é natural sentir uma pontada de ansiedade antes de fazer uma ligação ou participar de uma reunião presencial!

Use o ChatGPT AI como seu guru motivacional e conquiste

os assassinos da produtividade

.

Há um hack simples do ChatGPT: "Estou me sentindo desmotivado para começar meu dia. Por favor, compartilhe algumas citações e histórias motivacionais para me ajudar a me movimentar."

Basta usar uma variação desse prompt e expressar suas metas, desafios e aspirações. O chatbot gerará incentivo personalizado, sugestões personalizadas, dicas, truques e histórias inspiradoras para mantê-lo motivado.

Portanto, você vê que não há limite para o que você pode fazer com o ChatGPT. Tudo o que você precisa é de alguns hacks sólidos para começar.

Limitações do uso do ChatGPT

Embora o ChatGPT ofereça muitos benefícios, também é preciso reconhecer suas limitações e possíveis desvantagens.

Controle limitado sobre o conteúdo gerado : A capacidade do ChatGPT de gerar texto semelhante ao humano vem de seu treinamento em um conjunto de dados massivo de texto e código. Esse conjunto de dados pode conter vieses, imprecisões ou até mesmo conteúdo ofensivo. Como resultado, o texto gerado pode refletir esses vieses ou incluir informações imprecisas ou ofensivas

: A capacidade do ChatGPT de gerar texto semelhante ao humano vem de seu treinamento em um conjunto de dados massivo de texto e código. Esse conjunto de dados pode conter vieses, imprecisões ou até mesmo conteúdo ofensivo. Como resultado, o texto gerado pode refletir esses vieses ou incluir informações imprecisas ou ofensivas Preocupações éticas : A capacidade de criar textos realistas e convincentes levanta preocupações sobre o potencial de disseminação de informações errôneas. Por exemplo, agentes mal-intencionados poderiam usar o ChatGPT para escrever artigos de notícias falsos e publicações em mídias sociais ou criar sites inteiros. Isso dificulta a distinção entre conteúdo real e falso

: A capacidade de criar textos realistas e convincentes levanta preocupações sobre o potencial de disseminação de informações errôneas. Por exemplo, agentes mal-intencionados poderiam usar o ChatGPT para escrever artigos de notícias falsos e publicações em mídias sociais ou criar sites inteiros. Isso dificulta a distinção entre conteúdo real e falso Falta de inteligência emocional : O ChatGPT não consegue entender e responder às emoções humanas. Isso pode levar a mal-entendidos e frustrações, pois os usuários podem esperar que o ChatGPT tenha empatia com seus sentimentos ou forneça apoio emocional

: O ChatGPT não consegue entender e responder às emoções humanas. Isso pode levar a mal-entendidos e frustrações, pois os usuários podem esperar que o ChatGPT tenha empatia com seus sentimentos ou forneça apoio emocional Preocupações com privacidade e segurança: O ChatGPT coleta informações de seus usuários, incluindo suas interações com o modelo e os avisos que eles fornecem. Muitos levantaram a preocupação de que esses dados poderiam ser usados para identificar usuários, rastrear seu comportamento ou direcioná-los com publicidade personalizada

É importante estar ciente dessas questões de privacidade e usar o ChatGPT com responsabilidade.

Por fim, embora o ChatGPT possa gerar ideias criativas, ele não pode substituir a criatividade e a originalidade humanas.

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao ChatGPT para ajudá-lo no trabalho

É claro que o ChatGPT pode fazer muito, mas se você quiser mais, uma ampla gama de alternativas pode lhe ajudar

serviços alternativos de IA

estão disponíveis. Se você deseja uma solução completa, nós temos a resposta!

O ClickUp AI pode ajudá-lo a gerenciar sua equipe, promover uma melhor comunicação, automatizar tarefas, manter seus projetos no caminho certo e ser útil de muitas maneiras diferentes.

Use a IA

assistente de redação

no ClickUp para gerar postagens de blog, fazer brainstorming de ideias, redigir e-mails e muito mais

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que usa inteligência artificial para aumentar sua eficiência. Pense no ClickUp como seu assistente pessoal de produtividade que automatiza tarefas repetitivas, como agendamento de reuniões, envio de lembretes e geração de relatórios.

Com

IA do ClickUp

com o ClickUp AI, profissionais de diferentes funções podem trabalhar rapidamente. Por exemplo, os profissionais de marketing podem inserir alguns prompts rápidos e gerar uma cópia do site que converte. Da mesma forma, um gerente de operações pode montar um

SOP

sem suar a camisa.

Combine o ClickUp AI com as centenas de modelos disponíveis para você aproveitar ao máximo a plataforma. Há um modelo para praticamente todos os casos de uso em

marketing

,

operações

,

gerenciamento de produtos

e muito mais.

Além disso, suas informações pessoais nunca saem da plataforma - seus dados estão protegidos e sua privacidade preservada. 🙌🏼

A interface conecta sua equipe perfeitamente. Há vários recursos, como bate-papo em tempo real, documentos compartilhados e painéis de controle específicos do projeto - todos excelentes para equipes que trabalham juntas.

A ferramenta se adapta ao seu fluxo de trabalho, aprendendo suas preferências e sugerindo automações úteis.

Use o ChatGPT Prompts For Lead Generation do ClickUp para obter ideias personalizadas para públicos-alvo

O ClickUp também hospeda uma biblioteca de prompts pré-construídos, projetados para estimular conversas naturais, com a voz de sua marca e adaptados a segmentos individuais de público-alvo. Ele analisa os dados do usuário e os sinais de compra para personalizar cada interação.

Com sua ajuda, você pode criar confiança e descobrir as necessidades dos clientes por meio de um fluxo natural de diálogo, superando as expectativas e criando uma fidelidade duradoura.

Pronto para experimentar uma ferramenta que o ajudará a realizar suas tarefas mais rapidamente?

Comece a usar IA do ClickUp hoje!