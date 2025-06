Testamos as melhores alternativas e concorrentes do ChatGPT em 2025 (gratuitas e pagas)

Hoje em dia, todos parecem estar aderindo à IA!

De acordo com a PwC, o impacto das soluções de IA generativa na economia global pode chegar a impressionantes US$ 15,7 trilhões até 2030. Mais de 2 milhões de desenvolvedores já estão aproveitando a API do ChatGPT para criar soluções personalizadas de IA.

O ChatGPT conquistou seu espaço - nunca houve qualquer dúvida quanto a isso. Mas, depois de explorar o ChatGPT e outros softwares de IA generativa, percebi exatamente onde o ChatGPT se destaca e onde fica aquém.

Com as contribuições de outros entusiastas de IA da nossa equipe, reuni uma lista das principais ferramentas de IA para ajudá-lo a navegar no espaço em expansão da IA. Cada uma dessas ferramentas tem seus casos de uso, prós e contras exclusivos. Continue lendo para descobrir a melhor alternativa ao ChatGPT para você.

Limitações do ChatGPT

Embora o ChatGPT funcione perfeitamente bem na geração de respostas de conversação com base em suas instruções e perfil, ele sofre de algumas limitações fundamentais:

Ele tem ferramentas internas limitadas para ajudá-lo a gerenciar tarefas ou criar fluxos de trabalho complexos

Você precisa de aplicativos de terceiros para se integrar a ferramentas de gerenciamento de projetos ou de conteúdo

Se você quiser ter mais controle sobre como a IA funciona em fluxos de trabalho específicos, talvez ache o ChatGPT restritivo

Essas limitações podem deixar você querendo mais - para gerenciar projetos, codificar ou criar conteúdo.

O que faz uma boa alternativa ao ChatGPT?

Ao avaliar cada alternativa do ChatGPT, concentrei-me nos casos de uso para os quais elas seriam mais adequadas. Em seguida, avaliei-as com base no seguinte:

Qualidade da resposta : Precisão e coerência nas respostas às perguntas

Consciência contextual : Capacidade de fornecer respostas relevantes e personalizadas sem alucinação

Personalização : Opções para ajustar modelos ou usar soluções pré-criadas para tarefas específicas

Suporte a idiomas e setores : Capacidade de lidar com vários idiomas e setores específicos

Integrações : Conexões fáceis com ferramentas de terceiros e acesso robusto à API

Segurança e privacidade : Conformidade com regulamentos de dados como GDPR ou CCPA

Recursos alimentados por IA : Automação, geração de conteúdo e suporte multimodal

Experiência do usuário : Interface intuitiva com opções de personalização

Desempenho : Respostas rápidas e escalabilidade para demandas maiores

Suporte e comunidade : Forte suporte ao cliente e uma comunidade de usuários ativa

Uso ético : Controle de viés e transparência em considerações éticas

Preços: Planos acessíveis com custos baseados no uso e dimensionamento empresarial

Visão geral dos concorrentes do ChatGPT

O ChatGPT pode muito bem ser seu assistente de IA preferido, mas, dependendo de suas necessidades, pode haver algo melhor por aí. Se você deseja recursos exclusivos que se conectam diretamente ao seu fluxo de trabalho existente, melhores integrações ou simplesmente mais retorno sobre o investimento, a seguir estão as melhores ferramentas de IA como o ChatGPT que podem atender às suas expectativas.

Ferramenta Melhor para Principais recursos ClickUp Gerenciamento de trabalho com IA ClickUp Brain, automação de tarefas com IA, gerenciamento de documentos, acompanhamento de projetos, resumo e muito mais Google Gemini Processamento de linguagem natural e geração de imagens IA multimodal, linguagem e processamento de entrada visual Microsoft Copilot Automação de escritório em nível empresarial Integração com o Office Suite, automação de tarefas, geração de documentos Claude IA de conversação ética Conversas semelhantes às humanas, grandes modelos de linguagem Perplexity AI Recuperação de informações factuais em tempo real Pesquisas baseadas em citações, geração de dados em tempo real Jasper AI Geração de conteúdo e marketing Criação de conteúdo orientada por IA, tons e estilos personalizáveis Meta AI Interação em tempo real em plataformas Meta Edição de imagens, reconhecimento de objetos, interação de bate-papo em grupo, integração com o Meta Chatsonic Dados em tempo real e conversas com IA Dados de notícias em tempo real, interações de voz, geração de imagens Writesonic Criação de conteúdo com tecnologia de IA Redação de artigos e postagens de blog, otimização de SEO, criação de chatbot com IA Semrush ContentShake AI Ideação e otimização de conteúdo Sugestões de conteúdo orientado por SEO, análise da concorrência OpenAI Playground Experimentação com modelos de IA Modelos de IA personalizáveis, experimentos orientados pelo usuário Character.AI Criação de personagens interativos de IA Respostas de personagens semelhantes às humanas, diálogos interativos Elicit Geração de artigos de pesquisa Resumos de pesquisa gerados por IA, rastreamento de citações Surfer AI Criação de conteúdo com base em SEO Análise SERP, otimização de conteúdo orientada por SEO HuggingChat IA de conversação de código aberto Desenvolvimento de modelos orientado pela comunidade, modelos personalizáveis Socratic Gerenciamento de engenharia preditiva Monitore a qualidade e o rendimento do código Amazon CodeWhisperer Assistente de codificação de IA para desenvolvedores da AWS Recomendações de código, sugestões em tempo real IA do YouChat IA de conversação para fins gerais Conversa geral, resumo de conteúdo, codificação Undetectable.ai Geração de conteúdo e evasão de detecção Geração de conteúdo de IA, texto indetectável gerado por IA GitHub Copilot Escrita de código assistida por IA Conclusão de código, sugestões em tempo real

Leia também: 25 Hacks do ChatGPT para transformar sua maneira de trabalhar

20 melhores alternativas ao ChatGPT que testamos em 2025 (gratuitas e pagas)

Aqui está uma lista detalhada de todas as 20 alternativas do ChatGPT com base em minha pesquisa. Ela inclui informações sobre todos os seus recursos, limitações e preços para você avaliar. Isso o ajudará a decidir qual ferramenta funcionará melhor para você.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de trabalho com IA)

Experimente o ClickUp Brain Conclua, gerencie e acompanhe suas tarefas sem esforço com o ClickUp Brain

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos com IA, e seu recurso de IA, o ClickUp Brain, é indispensável para todas as funções. Como muitos outros na ClickUp, eu me apaixonei por ele. Como está integrado ao pacote ClickUp, ele vai além da simples automação de tarefas: ele aproveita sua proeza de IA para ajudar a otimizar o planejamento de projetos e fluxos de trabalho, gerar e organizar conteúdo, gerenciar o conhecimento da empresa e oferecer sugestões inteligentes para aumentar a produtividade.

A maior vantagem do ClickUp Brain em relação ao ChatGPT é que ele funciona dentro do contexto de seus projetos, ao contrário do ChatGPT, que opera independentemente de qualquer fluxo de trabalho específico ou sistemas de gerenciamento de tarefas. Além disso, embora o ChatGPT seja excelente para assistência baseada em texto e geração de conteúdo, ele não oferece ferramentas de execução de projetos.

O ClickUp aprende com as necessidades exclusivas da sua equipe, oferecendo uma abordagem mais personalizada para o gerenciamento do trabalho que se adapta às metas da sua organização.

Melhores recursos do ClickUp

Use consultas em linguagem natural para encontrar documentos, tarefas, menções e comentários relevantes em seu espaço de trabalho

Faça perguntas e obtenha respostas claras e concisas e análises de suas tarefas, documentos e pessoas com o AI Knowledge Manager

Obtenha atualizações com um clique, relatórios de status e resumos de tarefas, documentos e pessoas com o AI Project Manager

Gere conteúdo gramaticalmente impecável, documentação técnica e material de marketing em seu tom de voz e estilo exclusivos com o AI Writer for Work

Gere modelos com tecnologia de IA para acelerar as comunicações de trabalho comuns, como atualizações de status ou resumos de projetos

Se você gosta mais de aprender visualmente, dê uma olhada neste vídeo explicativo do ClickUp Brain

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado mais acentuada para configurar fluxos de trabalho complexos

A experiência móvel pode não ser igual à da versão para desktop

Preços do ClickUp

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

O ClickUp oferece uma plataforma de gerenciamento de projetos altamente integrada. Ela atende a projetos simples e complexos. Garante altos níveis de visibilidade para os membros da equipe e para os gerentes em relação às entregas do projeto e ao andamento delas. Também utiliza IA (ClickUp Brain) para reduzir os níveis de administração necessários para todos os aspectos dos projetos. Ele pode gerar facilmente relatórios de projetos. Fornece a todos os membros de um projeto uma visão geral abrangente de todos os elementos do projeto e de quem está fazendo o quê.

O ClickUp oferece uma plataforma de gerenciamento de projetos altamente integrada. Ela atende a projetos simples e complexos. Garante altos níveis de visibilidade para os membros da equipe e para os gerentes em relação às entregas do projeto e ao andamento delas. Também utiliza IA (ClickUp Brain) para reduzir os níveis de administração necessários para todos os aspectos dos projetos. Ele pode gerar facilmente relatórios de projetos. Fornece a todos os membros de um projeto uma visão geral abrangente de todos os elementos do projeto e de quem está fazendo o quê.

Precisa de mais informações? Aqui está uma comparação detalhada entre ClickUp e ChatGPT para você.

2. Google Gemini (Melhor alternativa gratuita ao ChatGPT)

via Google Gemini

O Google Gemini oferece uma experiência de IA verdadeiramente multimodal, integrando facilmente a análise de texto e imagem. A profunda integração do Gemini com o ecossistema do Google o diferencia, permitindo que eu aproveite perfeitamente os Serviços do Google e as ferramentas do Google Workspace, como o Google Docs e o Planilhas.

O Gemini utiliza os algoritmos de pesquisa exclusivos do Google, fornecendo acesso a dados da Web em tempo real. Veja abaixo alguns dos melhores recursos e limitações para ajudá-lo a escolher entre o Google Gemini e o ChatGPT.

Melhores recursos do Google Gemini

Acesse dados da Web em tempo real alimentados pelo mecanismo de pesquisa do Google

Gere resultados criativos para conteúdo (Google Docs), design (Google Presentation) e análise (Google Sheets) a partir da interface de IA

Obtenha insights de dados avançados do Knowledge Graph do Google

Limitações do Google Gemini

Alguns usuários reclamam de sua compreensão contextual limitada

Os usuários relataram tempos de resposta lentos ocasionais ao lidar com consultas multimodais complexas

Alguns usuários podem achar a integração com serviços que não são do Google limitada em comparação com outras ferramentas de IA

Preços do Google Gemini

Versão gratuita disponível

Empresas: US$ 20 por usuário/mês, cobrados anualmente

Enterprise: US$ 30 por usuário/mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Google Gemini

G2: 4. 4/5 (mais de 150 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Gemini

O Gemini transformou completamente a forma como usamos e gerenciamos nossos dados. É uma plataforma sólida e adaptável com um conjunto de recursos impressionante que pode atender às demandas de grandes empresas e de usuários individuais. uma das características mais notáveis do Gemini é a integração suave do Google com diferentes fontes de dados. Com essa conectividade, não precisamos mais lidar com o processo trabalhoso de navegar entre várias ferramentas e bancos de dados, o que nos dá uma visão consolidada dos nossos dados.

O Gemini transformou completamente a forma como usamos e gerenciamos nossos dados. É uma plataforma sólida e adaptável com um conjunto de recursos impressionante que pode atender às demandas de grandes empresas e de usuários individuais. uma das características mais notáveis do Gemini é a integração suave do Google com diferentes fontes de dados. Com essa conectividade, não precisamos mais lidar com o processo trabalhoso de navegar entre várias ferramentas e bancos de dados, o que nos dá uma visão consolidada dos nossos dados.

3. Microsoft Copilot (melhor para produtividade aprimorada por IA no Microsoft Office)

via Microsoft Copilot

Você provavelmente já usa o Microsoft Copilot se usa o pacote Microsoft 365. Ele está integrado diretamente em aplicativos como Word, Excel e PowerPoint, adicionando uma camada de assistência com IA e refinando tudo, desde a elaboração de documentos até a análise de dados.

Essa alternativa ao ChatGPT não é apenas mais um chatbot de IA - ela se destaca no uso de grandes modelos de linguagem para geração de texto de conversação e é capaz de realizar análises avançadas de dados.

Melhores recursos do Microsoft Copilot

Obtenha sugestões para análise de dados, geração de fórmulas e criação de conteúdo

Automatize tarefas repetitivas, incluindo o rascunho de e-mails no Outlook

Aprimore a colaboração com a integração do Microsoft Teams

Limitações do Microsoft Copilot

Disponível apenas para assinantes do Microsoft 365

Os recursos de IA podem parecer básicos para usuários mais avançados e familiarizados com ferramentas complexas

Os primeiros relatórios mencionam imprecisões ocasionais na geração de determinadas fórmulas do Excel

Preços do Microsoft Copilot

uS$ 20/mês por usuário

Classificações e análises do Microsoft Copilot

G2 : 4. 3/5 (mais de 60 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Copilot

O Copilot reduz as tarefas cotidianas mundanas, como escrever a pauta de uma reunião ou resumir o resultado de reuniões virtuais. Eu o uso todos os dias. Ele ajuda a pesquisar um assunto com resultados muito mais específicos e direcionados do que deixar isso a cargo de um mecanismo de busca. Ou dar o pontapé inicial em uma apresentação do PowerPoint para me dar algumas ideias quando estou tentando escrever um documento ou relatório, mas não consigo descobrir como começar. Depois que você aprende um pouco sobre como escrever bons prompts, é muito fácil de usar, especialmente quando ele está integrado a todas as ferramentas do Office 365 e quando faz parte da sua organização e tem acesso a todos os documentos internos.

O Copilot reduz as tarefas cotidianas mundanas, como escrever a pauta de uma reunião ou resumir o resultado de reuniões virtuais. Eu o uso todos os dias. Ele ajuda a pesquisar um assunto com resultados muito mais específicos e direcionados do que deixar isso a cargo de um mecanismo de busca. Ou dar o pontapé inicial em uma apresentação do PowerPoint para me dar algumas ideias quando estou tentando escrever um documento ou relatório, mas não consigo descobrir como começar. Depois que você aprende um pouco sobre como escrever bons prompts, é muito fácil de usar, especialmente quando ele está integrado a todas as ferramentas do Office 365 e quando faz parte da sua organização e tem acesso a todos os documentos internos.

4. Claude (melhor para geração de texto criativo e conversacional)

via Claude

O Claude é outra ferramenta de IA de conversação que experimentei, especialmente para gerar textos longos. Desenvolvido pela Anthropic, o Claude tem como objetivo melhorar a segurança e a usabilidade da IA. Em comparação com o ChatGPT, o resultado gerado por essa ferramenta de escrita de IA parece mais intuitivo.

Quando pedi que resumisse artigos ou ajudasse no brainstorming de ideias, o Claude sempre forneceu respostas detalhadas e coerentes que se alinhavam com a intenção de minhas solicitações de IA. Também usei o Claude para tarefas criativas, como escrever esboços de blogs e redigir relatórios, e ele se saiu muito bem em ambas as tarefas.

Reivindicar os melhores recursos

Beneficie-se de conversas aprofundadas e com reconhecimento de contexto

Execute tarefas simples e resolva consultas complexas com a mesma facilidade

Minimize os resultados prejudiciais ou tendenciosos com recursos de segurança aprimorados e compromisso com a IA ética

Limitações do Claude

Os usuários relatam lentidão ocasional ao lidar com um grande volume de entradas

Não tem a capacidade de gerar imagens ou trabalhar com mídia além de texto

Preços claros

Plano gratuito disponível

Profissional: US$ 20 por pessoa/mês

Equipe: US$ 25 por pessoa/mês, cobrado anualmente

Empresa: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas de Claude

G2 : 4. 7/5 (23 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Claude

O que é mais útil no Claude é a capacidade da IA de fluir mais naturalmente. Gosto do fato de as respostas parecerem mais com uma conversa entre humanos. Outra coisa que gosto no Claude é que suas respostas são contextuais e envolventes. Também gosto do fato de que ele tenta dar respostas precisas e reconhece suas limitações quando não sabe algo.

O que é mais útil no Claude é a capacidade da IA de fluir mais naturalmente. Gosto do fato de as respostas parecerem mais com uma conversa entre humanos. Outra coisa que gosto no Claude é que suas respostas são contextuais e envolventes. Também gosto do fato de que ele tenta dar respostas precisas e reconhece suas limitações quando não sabe algo.

Leia também: 10 melhores alternativas ao Claude AI para escrever com IA

5. Perplexity AI (melhor para encontrar fontes confiáveis de dados)

via Perplexity AI

Usar o Perplexity AI é como confiar em uma combinação de um mecanismo de pesquisa e um assistente de conversação para encontrar respostas. Adoro o fato de ela conseguir extrair informações de várias fontes confiáveis da Web para responder a perguntas em profundidade e sem alucinações.

Em comparação com o ChatGPT, que se concentra na geração de respostas criativas, o Perplexity AI fornece respostas baseadas em fatos e orientadas por pesquisas, cuja precisão pode ser verificada com fontes citadas. Eu o usei para responder a perguntas de nicho em que precisava de dados verificados, e ele não decepcionou.

Melhores recursos do Perplexity AI

Obtenha fontes confiáveis citadas em cada resposta para maior transparência

Acesse dados precisos para pesquisa e resposta a consultas de nicho

Desfrute de uma interface amigável que o ajuda a encontrar e decodificar respostas mais rapidamente

Limitações de IA do Perplexity

Limitado na geração de conteúdo criativo ou de conversação em comparação com outras ferramentas de IA

Às vezes, as respostas podem ser muito concisas para consultas complexas

Ocasionalmente, perde dados mais recentes se não estiverem indexados em sua base de origem

Preços do Perplexity AI

Preços baseados no tamanho do token e nas solicitações

Avaliações e resenhas do Perplexity AI

G2: 4. 6/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Perplexity AI

Consegui pesquisar tópicos específicos com fontes. Em vez de lançar informações aleatórias, o Perplexity mostra de onde as informações foram tiradas, de sua fonte, e eu posso verificar se a fonte é de um site confiável. Ao procurar conteúdo para escrever ou pesquisar sobre determinados tópicos de pesquisa, encontrar fontes é quase importante, e o Perplexity faz isso melhor. É fácil de usar no PC e no celular e sua interface de usuário é muito amigável. O Perplexity pode ser usado e utilizado todos os dias para pesquisas e redações extensas.

Consegui pesquisar tópicos específicos com fontes. Em vez de lançar informações aleatórias, o Perplexity mostra de onde as informações foram tiradas, de sua fonte, e eu posso verificar se a fonte é de um site confiável. Ao procurar conteúdo para escrever ou pesquisar sobre determinados tópicos de pesquisa, encontrar fontes é quase importante, e o Perplexity faz isso melhor. É fácil de usar no PC e no celular e sua interface de usuário é muito amigável. O Perplexity pode ser usado e utilizado todos os dias para pesquisas e redações extensas.

Leia também: 10 melhores alternativas e concorrentes para o Perplexity AI

6. Jasper AI (melhor para criação de conteúdo em escala)

via Jasper AI

O Jasper é um gerador de conteúdo de IA criado para profissionais de marketing, criadores de conteúdo e agências que precisam produzir grandes quantidades de conteúdo rapidamente. Eu o considero particularmente útil para gerar publicações de blog, cópia de e-mail, conteúdo de mídia social e descrições de produtos.

É melhor para entender e se adaptar ao tom de voz da sua marca do que o ChatGPT, garantindo que o conteúdo permaneça alinhado com a mensagem da sua empresa.

Melhores recursos do Jasper AI

Aproveite uma extensa biblioteca de modelos para criar vários tipos de conteúdo rapidamente

Use várias opções de tom de voz para personalizar as mensagens da marca

Otimize o conteúdo para o mecanismo de pesquisa do Google e do Bing sem plataformas externas

Limitações da IA do Jasper

Pode produzir conteúdo repetitivo sem diretrizes claras de entrada

A curva de aprendizado para se ajustar aos recursos avançados da plataforma pode ser íngreme

Alguns usuários relatam que a precisão do conteúdo pode cair quando os prompts são genéricos

Preços do Jasper AI

Creator: $39/mês por usuário, cobrado anualmente

Profissional: US$ 59/mês por usuário, cobrado anualmente

Negócios: Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do Jasper AI

G2: 4. 7/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4. 8/5 (mais de 1800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jasper AI

Bem, há muitas ferramentas de IA disponíveis on-line e, depois de experimentar algumas dessas ferramentas de IA pagas, finalmente me limitei a uma, que é o Jasper. A qualidade da geração de conteúdo e também a capacidade de fornecer conteúdo personalizado são os principais motivos para escolher essa plataforma.

Bem, há muitas ferramentas de IA disponíveis on-line e, depois de experimentar algumas dessas ferramentas de IA pagas, finalmente me limitei a uma, que é o Jasper. A qualidade da geração de conteúdo e também a capacidade de fornecer conteúdo personalizado são os principais motivos para escolher essa plataforma.

Leia também: 15 melhores alternativas e concorrentes do Jasper AI

7. Meta AI (melhor para integração social e IA visual)

via Meta AI

Tenho usado o Meta AI, e ele é perfeito para integração social. Ele oferece recursos criativos em plataformas Meta , como WhatsApp, Facebook e Instagram. Essa alternativa gratuita ao ChatGPT me ajuda a editar fotos, reconhecer objetos em imagens e até mesmo gerar legendas inteligentes.

O modelo de IA permite que eu edite fotos no bate-papo ou obtenha insights sobre imagens de forma impecável. Integrar os aplicativos do Meta significa que tudo parece fluido, desde as tarefas diárias até as atividades criativas.

Melhores recursos do Meta AI

Use a interação por voz para obter suporte sem usar as mãos por meio de óculos AR e dispositivos móveis

Integre-se às plataformas Meta para obter recursos de geração de imagens com tecnologia de IA e sugestões inteligentes

Marque @Meta AI em chats de grupo para conversas dinâmicas

Limitações da Meta AI

Alguns recursos avançados de edição podem não funcionar como pretendido em imagens complexas

Disponível em idiomas e regiões limitados, restringindo seu uso mais amplo

Preços do Meta AI

Versão gratuita disponível

Classificações e análises do Meta AI

Não está amplamente disponível devido à integração com as plataformas Meta

8. Chatsonic (melhor para bate-papo por voz)

via Chatsonic

O Chatsonic me faz sentir como se estivesse conversando com um amigo e não com uma máquina. É uma das alternativas gratuitas ao ChatGPT que oferece integrações com várias plataformas, facilitando a incorporação de chatbots de IA em seus projetos ou aplicativos.

Em geral, se você estiver procurando uma ferramenta de IA que combine conversação com recursos de resposta de voz, o Chatsonic é uma boa opção.

Melhores recursos do Chatsonic

Acesse a Web em tempo real para obter informações e contexto atualizados

Personalize os prompts para adaptar as conversas com base nas necessidades do usuário

Limitações do Chatsonic

Os recursos de voz podem exigir esforços adicionais de configuração ou integração

As respostas do bate-papo com IA podem ocasionalmente se desviar do assunto se as solicitações não forem suficientemente específicas

Preços do Chatsonic

Acesso gratuito disponível

Avaliações e opiniões sobre o Chatsonic

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Writesonic (melhor para copywriting com IA)

via Writesonic

O Writesonic é especializado na criação de textos de marketing, anúncios e conteúdo longo com velocidade e criatividade impressionantes. Ao contrário do ChatGPT, que se concentra mais em tarefas de conversação, o Writesonic gera textos persuasivos para impulsionar o engajamento e as conversões.

O que os usuários mais apreciam no Writesonic é sua interface intuitiva e experiência amigável.

Melhores recursos do Writesonic

Aproveite os modelos de prompt de IA para diferentes tipos de copywriting

Crie diversas variações de saída para escolher o conteúdo mais atraente

Otimize o conteúdo para mecanismos de pesquisa usando recursos de SEO incorporados

Limitações do Writesonic

Às vezes, é necessário editar as nuances do idioma e do contexto

Os preços podem aumentar rapidamente se você exceder os limites de uso

Preços do Writesonic

Acesso gratuito disponível

Individual : uS$ 16/mês, cobrado anualmente

Padrão : uS$ 79/mês, cobrado anualmente

Enterprise: Preços personalizados para equipes maiores

Avaliações e opiniões sobre o Writesonic

G2 : 4. 7/5 (mais de 1.900 avaliações)

Capturar: 4. 8/5 (mais de 2000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Writesonic

O Writesonic provou ser uma ferramenta útil para gerar rapidamente uma base para minha postagem no blog. Ele economizou tempo ao fornecer um esboço estruturado e conteúdo relevante. No entanto, o resultado ainda exigia revisão e edição para garantir a precisão e dar um toque mais pessoal à redação.

O Writesonic provou ser uma ferramenta útil para gerar rapidamente uma base para minha publicação no blog. Ele economizou tempo ao fornecer um esboço estruturado e conteúdo relevante. No entanto, o resultado ainda exigia revisão e edição para garantir a precisão e dar um toque mais pessoal à redação.

10. Semrush ContentShake AI (melhor para otimização de conteúdo de SEO)

via Semrush ContentShake AI

O ContentShake AI da Semrush ajuda os profissionais de marketing e criadores de conteúdo a otimizar seu conteúdo para mecanismos de pesquisa e, ao mesmo tempo, gerar artigos de alta qualidade. Ele permite que as equipes de conteúdo analisem o desempenho de palavras-chave e gerem conteúdo personalizado para obter uma boa classificação.

Melhores recursos do Semrush ContentShake AI

Integre-se ao kit de ferramentas de SEO da Semrush para criar estratégias de conteúdo orientadas por dados

Gere resumos e esboços detalhados de conteúdo rapidamente

Obtenha recomendações em tempo real com base em insights sobre palavras-chave e público-alvo

Limitações de IA do Semrush ContentShake

Mais eficaz para usuários familiarizados com SEO e o ecossistema da Semrush

Alguns recursos podem exigir uma assinatura dos serviços mais amplos da Semrush

Preços do Semrush ContentShake AI

Requer uma assinatura da Semrush; o preço começa em US$ 60/mês

Avaliações e resenhas do Semrush ContentShake AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

11. OpenAI Playground (melhor para fazer experimentos com modelos de IA)

via OpenAI Playground

O OpenAI Playground me permite interagir com vários modelos de OpenAI em um ambiente amigável. Enquanto o ChatGPT não permite que os usuários façam experiências com prompts, configurações e parâmetros, o OpenAI Playground permite. Isso o torna uma ferramenta ideal para desenvolvedores e pesquisadores que desejam ajustar suas interações de IA.

Melhores recursos do OpenAI Playground

Acesse vários modelos de IA para diferentes aplicativos

Personalize as configurações para testar como as alterações nos parâmetros de entrada afetam as respostas da IA

Experimente facilmente os prompts por meio de uma interface simples e intuitiva

Limitações do OpenAI Playground

Requer um bom entendimento dos conceitos de IA para maximizar seu potencial

Alguns recursos avançados podem exigir conhecimento técnico para integração

Preços do OpenAI Playground

Preços baseados no uso para recursos mais avançados e limites mais altos

Avaliações e resenhas do OpenAI Playground

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

Leia também: 10 melhores alternativas ao OpenAI Playground (avaliações e preços)

12. Personagem. AI (melhor para jogos de papéis e conversas interativas)

Eu me diverti muito usando o Character. AI, especialmente para cenários de interpretação de papéis e narração interativa de histórias. Com a opção gratuita do Character. AI, posso criar personas exclusivas, que me permitem participar de diálogos que vão desde brincadeiras divertidas até discussões filosóficas profundas.

É ótimo para escritores que desejam fazer um brainstorming de ideias ou para qualquer pessoa que queira participar de uma conversa criativa.

Personagem. AI

Crie e personalize personagens exclusivos para conversas

Envolva-se em cenários de interpretação de papéis para contar histórias imersivas

Conte com melhorias constantes nas respostas dos caracteres, pois o sistema aprende continuamente com as interações do usuário

Caráter. AI limitações

Alguns personagens podem ter uma profundidade de personalidade limitada, afetando a qualidade da conversa

Pode exigir maior criatividade dos usuários para iniciar diálogos mais complexos

Caráter. AI

Plano gratuito disponível

Premium: US$ 9,99 por mês por usuário

Caráter. AI classificações e resenhas

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

13. Elicit (melhor para pesquisa e coleta de dados)

via Elicit

O Elicit é uma alternativa incrivelmente útil se você usa o ChatGPT para pesquisa e coleta de dados. Essa ferramenta é específica para acadêmicos e pesquisadores, facilitando a organização e a análise eficiente das informações.

O que mais gosto no Elicit é que posso compartilhar facilmente minha pesquisa com os colegas.

Melhores recursos do Elicit

Organize revisões de literatura e dados de pesquisa com modelos estruturados

Compartilhe modelos e receba feedback por meio de amplos recursos de colaboração

Gerar perguntas com base na literatura existente para uma análise mais profunda

Limitações do Elicit

Há uma curva de aprendizado para navegar em suas funcionalidades avançadas

Preço do Elicit

Versão gratuita disponível

Mais: US$ 10 por mês

Profissional: US$ 42 por mês

Empresa: Entre em contato para obter preços

Obter classificações e avaliações

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

14. Surfer AI (melhor para criar fluxo de trabalho de conteúdo de SEO)

via Surfer AI

o Surfer AI ajuda a criar conteúdo otimizado para mecanismos de pesquisa. Ao integrar a pesquisa de palavras-chave e a otimização na página por meio da ferramenta, você pode escrever artigos que não sejam apenas informativos, mas também otimizados para SEO. Ao contrário do ChatGPT, que se concentra na geração de conteúdo sem insights de SEO, o Surfer AI combina criatividade com otimização orientada por dados.

A capacidade do Surfer AI de refinar o fluxo de trabalho de criação de conteúdo faz dele uma ferramenta de destaque. Isso me poupa tempo e aumenta as chances de meus artigos terem um bom desempenho on-line. É uma solução completa para aqueles que desejam conteúdo de qualidade e otimização de SEO de uma só vez.

Melhores recursos do Surfer AI

Integre a pesquisa de palavras-chave e os insights de SEO diretamente na criação de conteúdo

Otimize as sugestões de conteúdo com base na análise dos principais concorrentes

Elabore esboços estruturados para criar rapidamente artigos otimizados para SEO

Limitações da IA do Surfer

Depende muito das tendências de SEO, que só às vezes podem se alinhar com as metas de conteúdo criativo

Pode ser difícil para os iniciantes em SEO

Preços do Surfer AI

uS$ 179/mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Surfer AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

15. HuggingChat (melhor para projetos de IA de código aberto)

via HuggingChat

o HuggingChat faz com que seja um prazer trabalhar em projetos de IA de código aberto. Desenvolvido pela Hugging Face, o HuggingChat permite que os entusiastas aproveitem sua extensa biblioteca de modelos de IA pré-treinados para criar, testar e implantar aplicativos com tecnologia de IA.

O que é único no HuggingChat é sua flexibilidade - da geração de texto à tradução, ele pode ajudá-lo a realizar tudo sem estar vinculado a uma única plataforma como o ChatGPT.

Melhores recursos do HuggingChat

Acesse uma ampla biblioteca de modelos de IA de código aberto para vários aplicativos

Personalize modelos de IA para atender a necessidades e projetos específicos

Conte com uma comunidade de desenvolvedores ativa para obter suporte e colaboração

Limitações do HuggingChat

Requer algum conhecimento técnico para utilizar plenamente seus recursos

Limitado a desenvolvedores familiarizados com estruturas de código aberto

Preços do HuggingChat

Versão gratuita disponível

Planos pagos: Starter: $59/mês Pro: $249/mês Enterprise: Preços personalizados para uso em larga escala

Iniciante: US$ 59/mês

Pro: $249/mês

Enterprise: Preços personalizados para uso em larga escala

Preços específicos por modelo Pequeno: 100.000 solicitações por mês (em todos os modelos) por US$ 12,90/mês Médio: 1 milhão de solicitações por mês (em todos os modelos) por US$ 59/mês Grande: 5 milhões de solicitações por mês (em todos os modelos) por US$ 249/mês

Pequena: 100.000 solicitações por mês (em todos os modelos) por US$ 12,90/mês

Médio: 1 milhão de solicitações por mês (em todos os modelos) por US$ 59/mês

Grande: 5 milhões de solicitações por mês (em todos os modelos) por US$ 249/mês

Iniciante: US$ 59/mês

Pro: $249/mês

Enterprise: Preços personalizados para uso em larga escala

Pequena: 100.000 solicitações por mês (em todos os modelos) por US$ 12,90/mês

Médio: 1 milhão de solicitações por mês (em todos os modelos) por US$ 59/mês

Grande: 5 milhões de solicitações por mês (em todos os modelos) por US$ 249/mês

Avaliações e opiniões sobre o HuggingChat

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

16. Socratic (melhor para gerenciamento de engenharia preditiva)

via Socratic

o Socratic é uma bênção para as equipes de engenharia que desejam mudar do gerenciamento manual de projetos para o gerenciamento preditivo de engenharia. A plataforma é sincronizada com ferramentas como o GitHub, permitindo que as equipes obtenham insights em tempo real sobre o andamento do projeto e, ao mesmo tempo, simplifiquem seu fluxo de trabalho.

O Socratic usa IA para prever cronogramas e gargalos de carga de trabalho, dando às equipes uma visão clara do que está por vir. Ele também oferece visualizações personalizáveis e relatórios adaptados às metas exclusivas da equipe, tornando o acompanhamento do desempenho muito mais prático.

Melhores recursos do Socratic

Tenha uma visão clara dos cronogramas dos projetos e da distribuição da carga de trabalho com previsão de IA em tempo real

Redistribua tarefas com eficiência e mantenha a eficiência equilibrada da equipe com o gerenciamento de carga de trabalho

Crie painéis personalizados para acompanhar métricas específicas relevantes para seus projetos e o desempenho da equipe com visualizações personalizáveis

Limitações do Socratic

Falta integração com outras ferramentas de gerenciamento de projetos além do Jira e do GitHub

A instalação e a configuração do sistema são demoradas inicialmente

Preços do Socratic

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Socratic

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

17. Amazon CodeWhisperer (melhor para assistência de codificação com IA)

via Amazon CodeWhisperer

o Amazon CodeWhisperer refina seu processo de codificação como desenvolvedor. Essa ferramenta orientada por IA oferece sugestões inteligentes de código por meio de conversas para ajudá-lo a escrever, depurar e otimizar o código mais rápido do que nunca.

Melhores recursos do Amazon CodeWhisperer

Integre sugestões de código de IA diretamente em ambientes de desenvolvimento integrado (IDEs) populares

Crie aplicativos prontos para a nuvem otimizados para os serviços da AWS

Obtenha suporte para várias linguagens de programação para ter versatilidade nos projetos

Limitações do Amazon CodeWhisperer

Limitado a desenvolvedores que trabalham no ecossistema da AWS

Ele pode gerar código abaixo do ideal, principalmente em casos de uso avançado

Preços do Amazon CodeWhisperer

Versão gratuita disponível para usuários individuais da AWS

Planos pagos disponíveis para uso em nível empresarial

Avaliações e resenhas do Amazon CodeWhisperer

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

18. YouChat AI (melhor para assistência pessoal e navegação na Web)

via YouChat AI

O YouChat AI é uma ótima opção para assistência pessoal orientada por IA e navegação rápida na Web. Ele foi projetado para fornecer respostas em tempo real a consultas de conhecimento geral. Eu o considero útil para recuperar informações atuais, especialmente sobre tópicos sensíveis ao tempo. Se eu precisar procurar um evento recente, obter sugestões para tarefas pessoais ou resumir artigos longos, o YouChat facilita isso.

Um dos meus aspectos favoritos da IA do YouChat é como ela fornece respostas concisas sem me sobrecarregar com detalhes desnecessários.

Melhores recursos de IA do YouChat

Obtenha resultados de navegação na Web em tempo real para obter respostas precisas e atualizadas

Integre fontes e citações relevantes em suas respostas

Limitações da IA do YouChat

A navegação na Web pode tornar os tempos de resposta mais lentos em comparação com outros modelos de IA

Às vezes, ele não tem a profundidade ou a criatividade necessárias para discussões complexas e com nuances

Preços da IA do YouChat

Versão gratuita disponível

Profissional: US$ 15/mês, cobrado anualmente

Equipe: US$ 25/mês, cobrado anualmente

Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre a IA do YouChat

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

19. Undetectable. ai (Melhor para criar conteúdo semelhante ao humano)

Quando precisei gerar conteúdo de alta qualidade que parecesse natural e autêntico, o Undetectable.ai foi um divisor de águas. Essa alternativa do ChatGPT é excelente na produção de textos envolventes e semelhantes aos humanos, perfeitos para ensaios, postagens em blogs ou qualquer conteúdo que exija um toque pessoal.

Os recursos avançados do Undetectable. ai priorizam a escrita profissional e contínua, o que o torna uma excelente ferramenta para estudantes, escritores e profissionais de marketing de conteúdo que buscam aprimorar seu trabalho.

Indetectável. melhores recursos de IA

Gere textos semelhantes aos humanos que envolvam seu público

Personalize o estilo de escrita para diferentes tons e complexidades

Obtenha feedback instantâneo sobre a legibilidade e a autenticidade do conteúdo

Indetectável. limitações de IA

Recursos limitados de redação criativa em comparação com outras ferramentas de IA

O conteúdo ainda pode ser detectado pelos sistemas de detecção de IA mais avançados

Indetectável. preços de IA

Versão gratuita disponível

Pago: US$ 5,00/mês, cobrado anualmente

Indetectável. ai avaliações e comentários

G2 : 4. 4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Undetectable. ai

Facilitou meu trabalho na identificação de conteúdo gerado por IA. Ele procura quase todas as probabilidades de detecção de IA por meio das quais qualquer pessoa pode gerar o conteúdo conforme necessário, em vez de escrevê-lo do zero, o que leva algum tempo.

Facilitou meu trabalho na identificação de conteúdo gerado por IA. Ele procura quase todas as probabilidades de detecção de IA por meio das quais qualquer pessoa pode gerar o conteúdo conforme necessário, em vez de escrevê-lo do zero, o que leva algum tempo.

20. GitHub Copilot (melhor para suporte de codificação de software)

via GitHub Copilot

O GitHub Copilot, uma colaboração entre o GitHub e a OpenAI, ajuda os desenvolvedores fornecendo sugestões de código em tempo real à medida que eles digitam. Nossa equipe o considerou especialmente útil ao trabalhar em projetos complexos de desenvolvimento de software, pois ele pode gerar automaticamente linhas inteiras ou blocos de código com base no contexto, ajudando-nos a escrever códigos mais limpos e eficientes.

Esse modelo de IA pode reconhecer padrões em sua estrutura de código para sugerir soluções, refatorar seu código e até mesmo fornecer comentários, o que economiza tempo e reduz erros. Quando você está preso em tarefas repetitivas, como renomear métodos ou implementar lógica semelhante em vários lugares, o Copilot entra em ação com sugestões pontuais.

Melhores recursos do GitHub Copilot

Obtenha o status de conclusão de código em tempo real para várias linguagens e estruturas de programação

Mantenha a consistência em todos os projetos com bases de conhecimento personalizadas dos repositórios do GitHub

Aproveite as sugestões contextuais com base na estrutura e nos padrões de código existentes, adaptando-se ao seu estilo de desenvolvimento

Integre-o com IDEs, GitHub Mobile e CLI para uma experiência de desenvolvimento versátil

Limitações do GitHub Copilot

Ocasionalmente, sugere códigos que não atendem às necessidades do projeto, exigindo intervenção manual

Apresenta vulnerabilidades de segurança se não for cuidadosamente revisado, especialmente em projetos confidenciais ou proprietários

Preços do GitHub Copilot

Copilot Individual : uS$ 10/mês por usuário

Copilot Business : uS$ 19/mês por usuário

Copilot Enterprise: uS$ 39/mês por usuário

Avaliações e resenhas do GitHub Copilot

G2 : 4. 5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 20 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o GitHub Copilot

O Github Copilot tem sido um dos melhores assistentes de codificação em minha carreira de codificador. Ele gera código com base em seu estilo de codificação. O Copilot me ajudou a economizar muito tempo, pois gera códigos recorrentes. Com apenas o pressionar de uma guia, posso completar todo o meu código. O recurso de correção com o Copilot também me ajudou muito, pois não preciso navegar na Internet para encontrar a solução. Além disso, é fácil integrá-lo ao Visual Studio Code.

O Github Copilot tem sido um dos melhores assistentes de codificação em minha carreira de codificador. Ele gera código com base em seu estilo de codificação. O Copilot me ajudou a economizar muito tempo, pois gera códigos recorrentes. Com apenas o pressionar de uma guia, posso completar todo o meu código. O recurso de correção com o Copilot também me ajudou muito, pois não preciso navegar na Internet para encontrar a solução. Além disso, é fácil integrá-lo ao Visual Studio Code.

Leve a IA diretamente para seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

Como a IA continua evoluindo, é sempre uma boa ideia explorar alternativas ao ChatGPT que possam atender melhor às suas necessidades. Reunimos algumas ótimas opções com base na qualidade da resposta, personalização, preço e muito mais. No entanto, a maioria delas existe como ferramentas autônomas que exigem que você altere seu fluxo de trabalho para incluir recursos de IA em seus projetos.

Entre essas opções, o ClickUp se destaca como uma ferramenta de gerenciamento de trabalho completa que não perturba a maneira como você trabalha, mas a aprimora com a inteligência inigualável do ClickUp Brain. Se você precisa de uma plataforma poderosa que faça tudo, desde a automação de tarefas até o gerenciamento de documentos e o acompanhamento de projetos, recomendo fortemente que dê uma chance ao ClickUp.

Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita aqui!