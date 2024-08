Melhores sugestões de redação de IA para profissionais de marketing e escritores

Estamos em 2024, e as ferramentas de escrita com IA generativa não são mais fantasias futuristas. Elas são ferramentas práticas com várias aplicações no local de trabalho que facilitam nossa vida.

Os profissionais de marketing e de conteúdo talvez usem as ferramentas de redação com IA mais do que os outros - sua adoção mais do que dobrou entre os profissionais de marketing, de acordo com um estudo da Relatório da McKinsey .

Se você usa ferramentas de GenAI para criar ideias, estratégias, rascunhos ou editar conteúdo de marketing, provavelmente já ouviu falar muito sobre "generative pre-trained transformers", o "GPT" em ChatGPT. Os GPTs são modelos avançados de linguagem treinados em grandes quantidades de dados de texto, o que lhes permite entender e gerar texto semelhante ao humano em uma ampla gama de tópicos e estilos.

Embora os detalhes técnicos dos GPTs sejam complexos, a chave para aproveitar seu poder está em um conceito mais simples: prompts. Os prompts são as instruções que você dá às ferramentas de escrita de IA, atuando como ponte entre sua intenção criativa e o resultado da IA.

E a regra geral para gerar um ótimo conteúdo é simples: Quanto melhor for o prompt, melhores serão os resultados.

Prompts bem elaborados orientam as ferramentas de redação de IA a gerar conteúdo relevante e eficaz, fornecendo contexto, especificando os resultados desejados e definindo parâmetros para a IA trabalhar.

Ao dominar a arte de escrever prompts, você pode aproveitar todo o potencial das ferramentas de escrita de IA, garantindo que o resultado esteja alinhado com suas metas e ressoe com seu público.

Nesta postagem do blog, exploraremos alguns dos melhores prompts de redação de IA feitos sob medida para profissionais de marketing e escritores.

Entendendo os prompts de redação com IA

Os prompts de redação de IA são insumos do usuário que orientam as ferramentas de inteligência artificial generativa na geração de conteúdo específico. Um prompt de IA é um conjunto de instruções que direciona a IA para o que você precisa, seja na elaboração de conteúdo, na análise de dados ou na simulação de uma conversa.

Pense na criação de um prompt de IA como se estivesse fazendo um pedido em um restaurante: você não diria apenas que está com fome; você especificaria o que deseja comer e como gostaria que o prato fosse. Provavelmente, você especificará os ingredientes aos quais é alérgico e combinará o prato com uma bebida ou uma sobremesa. Da mesma forma, ao interagir com uma IA, você deve dar a ela instruções claras e específicas.

Por exemplo, você pode inserir o prompt 'Redija um e-mail de lembrete amigável para uma reunião de equipe na próxima terça-feira, às 10h.' A ferramenta usa o prompt para criar uma resposta personalizada que atenda às suas necessidades.

Tipos de prompts de IA

As ferramentas de IA podem ser incrivelmente versáteis, mas é fundamental entender os diferentes tipos de prompts para usá-las de forma eficaz. Cada tipo de prompt atende a um público-alvo e a uma finalidade específicos, desde a busca de informações factuais até a inspiração da criatividade:

1. Prompts informativos

Os prompts informativos são usados para buscar informações específicas ou detalhes factuais. Eles são semelhantes a uma consulta a um mecanismo de pesquisa, em que você solicita ao modelo dados ou explicações específicas.

Exemplo: "Quais são os principais recursos de um aplicativo de comércio eletrônico bem-sucedido?

2. Prompts criativos

Os prompts criativos inspiram a criatividade e geram novas ideias. Eles podem ser usados para escrever histórias, criar conteúdo de marketing ou fazer brainstorming de conceitos inovadores.

Exemplo: 'Escreva uma história curta sobre uma cidade futurista'

3. Prompts instrucionais

Os prompts instrucionais fornecem instruções ou processos passo a passo. Eles são ideais para explicar como realizar uma tarefa ou usar uma ferramenta.

Exemplo: "Explique como criar uma interface de aplicativo móvel fácil de usar"

4. Prompts de esclarecimento

Os prompts de esclarecimento incentivam mais explicações ou detalhes. Eles são úteis quando você precisa de mais informações ou de uma compreensão mais profunda de um determinado tópico.

**Exemplo: "Você pode explicar melhor os benefícios do uso de IA na área da saúde?

5. Prompts comparativos

Os prompts comparativos pedem que o modelo compare dois ou mais itens ou conceitos. Esse tipo de solicitação é ótimo para pesar opções e tomar decisões informadas.

**Exemplo: "Compare as vantagens e desvantagens dos carros elétricos e dos carros híbridos"

6. Prompts hipotéticos

Os prompts hipotéticos exploram cenários ou resultados potenciais. Eles são úteis para imaginar possibilidades futuras ou analisar situações hipotéticas.

**Exemplo: "O que aconteceria se os seres humanos pudessem viver em Marte?

7. Prompts analíticos

Os prompts analíticos envolvem a análise ou interpretação de dados e situações. Eles são usados para fornecer percepções, tirar conclusões ou resolver problemas com base nas informações fornecidas.

Exemplo: "Analisar o impacto do trabalho remoto na produtividade dos funcionários"

8. Prompts baseados em opinião

Os prompts baseados em opinião buscam opiniões ou perspectivas subjetivas. Eles são ideais para reunir diferentes pontos de vista ou reflexões pessoais sobre vários tópicos.

Exemplo: "Quais são as melhores práticas para manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional?

Entender esses tipos de prompts pode ajudá-lo a usar as ferramentas de IA de forma eficiente e fornecer as respostas mais precisas, criativas e perspicazes para suas necessidades específicas.

Leia também:_ 7 modelos de prompt de IA gratuitos para ChatGPT

Exemplos de prompts de redação de IA

Se você deseja aumentar sua presença nas mídias sociais ou ajustar seus esforços de marketing por e-mail, esses exemplos de prompts de redação de IA podem ajudá-lo a obter os resultados desejados:

1. Brainstorming e ideação

Uma das aplicações mais interessantes das ferramentas de escrita com IA é sua capacidade de ajudá-lo a fazer brainstorming e gerar ideias, por exemplo, você pode usar alguns dos seguintes prompts:

Ideias criativas: 'Gere conceitos inovadores para um projeto de vida urbana sustentável, incorporando tecnologias ecologicamente corretas e envolvimento da comunidade'

'Gere conceitos inovadores para um projeto de vida urbana sustentável, incorporando tecnologias ecologicamente corretas e envolvimento da comunidade' Inovação de produto: "Faça um brainstorming de novos recursos para um dispositivo doméstico inteligente de última geração que aumente a conveniência e a eficiência energética

"Faça um brainstorming de novos recursos para um dispositivo doméstico inteligente de última geração que aumente a conveniência e a eficiência energética Ideias para campanhas de marketing: "Gerar ideias criativas para campanhas de marketing para uma nova linha de acessórios de moda ecologicamente corretos voltados para um público jovem e ambientalmente consciente

2. Adaptações de conteúdo localizado

Adapte os prompts para adaptar o conteúdo para que ele resulte em mercados regionais específicos ou na demografia do público. Por exemplo, você pode solicitar que a IA gere variações localizadas de conteúdo que discuta tendências de serviços bancários móveis adaptadas a preferências culturais ou considerações geográficas.

3. Postagens educacionais no blog

Gere prompts para tópicos de blog informativos que educam seu público. Por exemplo, solicite conteúdo gerado por IA ou publicações em mídias sociais sobre o impacto da IA na melhoria do atendimento ao cliente no setor bancário, fornecendo insights acionáveis e análises do setor.

Sugestão: 'Escreva uma postagem informativa no blog intitulada "O papel da IA na transformação do atendimento ao cliente no setor bancário" Inclua estudos de caso e percepções de especialistas sobre as tendências de adoção de IA

4. Quizzes e enquetes interativas

Crie prompts envolventes para questionários interativos ou enquetes que promovam o envolvimento do público. Por exemplo, você pode usar a IA para desenvolver perguntas de quiz sobre dicas de gerenciamento de finanças pessoais ou enquetes sobre as preferências dos clientes em serviços bancários digitais.

5. Conteúdo do boletim informativo por e-mail

Desenvolva prompts para boletins informativos por e-mail que captem a atenção e incentivem a interação. Solicite linhas de assunto, pré-cabeçalhos e conteúdo que promovam dicas de educação financeira ou anunciem os próximos webinars sobre estratégias de investimento.

Prompt: "Gere um boletim informativo anunciando os próximos webinars sobre 'estratégias avançadas de investimento' Inclua linhas de assunto envolventes, pré-cabeçalhos e detalhes do webinar

6. Campanhas de mídia social

Crie prompts para publicações em mídias sociais que aumentem a visibilidade e o envolvimento da marca. Por exemplo, solicite que a IA crie legendas para o Instagram com histórias de sucesso de clientes ou postagens no LinkedIn que discutam inovações de fintech e seu impacto nos serviços financeiros.

7. Ideias para roteiros de vídeo

Use a IA para delinear roteiros de vídeo para vídeos explicativos ou demonstrações de produtos. Gere um roteiro que comunique com eficácia os recursos e benefícios de um aplicativo de orçamento para gerenciar as finanças pessoais.

Prompt: 'Esboce um roteiro para um vídeo explicativo demonstrando como o nosso chatbot alimentado por IA melhora o atendimento ao cliente em instituições financeiras'

8. Esboços de white paper ou e-book

Gere prompts para escrever ou delinear white papers ou e-books abrangentes sobre tópicos específicos do setor. Por exemplo, a IA pode ser solicitada a criar esboços que aprofundem as tendências emergentes em tecnologias bancárias digitais ou resultados de pesquisas sobre o comportamento do consumidor em serviços financeiros.

Prompt: 'Gere um esboço para um white paper sobre "o futuro dos pagamentos digitais" Inclua seções sobre tecnologia blockchain, carteiras móveis e impactos regulatórios

9. Conteúdo otimizado para SEO

Crie prompts para desenvolver conteúdo otimizado para SEO que aumente a visibilidade do mecanismo de pesquisa. Por exemplo, solicite títulos e esboços de artigos gerados por IA para publicações de blog com foco em dicas práticas de planejamento financeiro ou estratégias de investimento otimizadas para palavras-chave relevantes.

Prompt: 'Gere títulos e esboços de artigos otimizados para SEO para os "10 principais aplicativos de finanças pessoais para 2024" Concentre-se na usabilidade, nos recursos e nas avaliações dos usuários

10. Depoimentos de clientes e estudos de caso

Use a IA para elaborar depoimentos de clientes e estudos de caso autênticos. Peça à IA para criar conteúdo que mostre histórias de sucesso reais, ilustrando como seu produto resolve desafios específicos.

Prompt: "Crie depoimentos de clientes mostrando como nossas soluções de fintech ajudaram as empresas a aumentar a eficiência operacional e a satisfação do cliente"

11. Revisão e refinamento do conteúdo Ferramentas de revisão de IA _

simplificam a revisão de conteúdo verificando rapidamente a gramática, a pontuação e o estilo. Algumas delas vão além dos verificadores ortográficos básicos para melhorar a legibilidade e alinhar o tom com a voz da sua marca.

Prompt: 'Revise o texto a seguir para verificar se há erros de gramática, pontuação e estilo. Certifique-se de que o tom seja consistente e apropriado para um blog de negócios profissional. Destaque as frases complexas e sugira alternativas mais simples para melhorar a legibilidade. Além disso, verifique a clareza e a coerência em todo o texto

Leia também:_ 10 geradores de parágrafos com IA gratuitos para escrever em 2024 para aumentar o engajamento dos artigos. Usando o ChatGPT, eles criaram diversas variações de títulos e realizaram testes A/B para comparar seu desempenho com títulos gerados por humanos.

via TV 2Fyn Os resultados foram impressionantes, com as manchetes geradas por IA alcançando um aumento de 59% na CTR. Esse sucesso ressalta o potencial da IA para criar manchetes atraentes e clicáveis, gerando taxas de engajamento mais altas para o conteúdo on-line.

3. Resumos das chamadas de resultados da Bloomberg

A Bloomberg aproveita a IA para aprimorar a criação de conteúdo e os fluxos de trabalho de pesquisa. Eles apresentaram Resumos de chamadas de resultados com tecnologia de IA e uma Pesquisa de Documentos aprimorada em seus aplicativos móveis, incluindo os aplicativos Bloomberg Professional para iOS e Android.

Os Resumos de Earnings Call com IA permitem que os analistas extraiam rapidamente os principais insights de informações financeiras complexas. Combinadas com a função Document Search, que usa o processamento de linguagem natural para pesquisar milhões de documentos confiáveis, essas ferramentas reduzem significativamente o tempo necessário para encontrar informações críticas, aprimorando o fluxo de trabalho geral da pesquisa.

4. Assistente de redação com tecnologia de IA da Grammarly

O Grammarly se tornou uma ferramenta essencial para milhões de usuários em todo o mundo, oferecendo assistência de escrita em tempo real para melhorar a gramática, a ortografia e a clareza. Por integração de algoritmos de IA o Grammarly ajuda os usuários a produzir conteúdo polido e profissional em várias plataformas, desde e-mails e documentos até publicações em mídias sociais. Essa ferramenta não apenas aprimora as habilidades individuais de escrita, mas também garante que o conteúdo esteja livre de erros e seja fácil de ler.

Leia também:_ Como editar conteúdo de IA: Um guia para produzir peças envolventes e de alto padrão: Fornece sugestões em tempo real sobre gramática, estilo, vocabulário e coerência geral para melhorar a qualidade de sua redação

Verificação ortográfica incorporada: Verifica automaticamente se há erros de ortografia em seus documentos e tarefas, garantindo que seu conteúdo esteja livre de erros

Verifica automaticamente se há erros de ortografia em seus documentos e tarefas, garantindo que seu conteúdo esteja livre de erros Respostas rápidas da IA: Gera respostas rápidas e contextualmente adequadas às mensagens, ajudando você a manter o tom perfeito

Gera respostas rápidas e contextualmente adequadas às mensagens, ajudando você a manter o tom perfeito Criar tabelas: Permite que você crie tabelas com dados e insights ricos, úteis para organizar informações

Permite que você crie tabelas com dados e insights ricos, úteis para organizar informações Criar modelos: Gera instantaneamente modelos para tarefas, documentos e projetos adaptados às suas necessidades específicas

Gera instantaneamente modelos para tarefas, documentos e projetos adaptados às suas necessidades específicas Criar transcrições: Converte voz em texto e usa IA para responder a perguntas de suas reuniões e clipes Gerenciador de conhecimento de IA

Converte voz em texto e usa IA para responder a perguntas de suas reuniões e clipes Respostas instantâneas: Fornece respostas instantâneas e precisas com base no contexto de qualquer trabalho dentro do ClickUp e conectado a ele

Fornece respostas instantâneas e precisas com base no contexto de qualquer trabalho dentro do ClickUp e conectado a ele **Perguntas e respostas do espaço de trabalho: permite que você crie e encontre conteúdo relevante para seu espaço de trabalho, economizando tempo em pesquisas manuais

**Você também pode usar Documentos do ClickUp hoje mesmo para ir da concepção à publicação mais rapidamente!