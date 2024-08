Como editar conteúdo de IA: Um guia para produzir peças envolventes e de alto padrão

A inteligência artificial (IA) tem sido um salva-vidas para muitos criadores de conteúdo, profissionais de marketing e pequenas empresas. Para começar, ela pode produzir todos os tipos de texto na velocidade da luz, o que é uma grande bênção se você estiver em um campo competitivo e de ritmo acelerado como o marketing de conteúdo.

Na maioria das vezes, esse é o cenário ideal - em vez de lutar contra frustrantes bloqueios criativos para uma nova postagem de mídia social ou blog, você pode simplesmente sentar, relaxar e deixar que Ferramentas de IA fazem sua mágica. Isso significa que horas de trabalho são feitas em segundos, certo? Não tão rápido! 🤖

Se você está aqui, sabe muito bem que o conteúdo gerado por IA não é perfeito e não pode substituir o senso de discernimento do cérebro humano (pelo menos por enquanto). Como é criado de forma bastante mecânica, muitas vezes falta criatividade, tem uma estrutura de frase estranha e pode até conter erros factuais.

O ponto crucial da questão é que o conteúdo escrito por IA ainda requer uma edição humana considerável para soar natural e realmente envolver o leitor a que se destina.

Neste artigo, mostraremos a você como editar o conteúdo de IA para impregná-lo com sua voz exclusiva, otimizá-lo para SEO ou marketing de conteúdo e aumentar seu apelo geral.

Conteúdo gerado por IA: Vantagens e desvantagens

Gerado por IA o conteúdo é criado por uma ferramenta de IA com base em prompts que acionam a resposta. Essa criação eficiente de conteúdo é possível graças a tecnologias como Natural Language Generation (NLG) e Large Language Models (LLMs), que as plataformas de IA usam para analisar padrões de linguagem, extrair inferências de conjuntos de dados existentes e produzir textos semelhantes aos humanos.

Embora o processo de criação de conteúdo habilitado por IA pareça ser uma simulação da inteligência humana, ele tem vantagens e desvantagens. ⚖️

Vantagens

As vantagens mais óbvias do uso de ferramentas de criação de conteúdo com IA são a economia de tempo e o aumento da produtividade. Pense em Geradores de conteúdo de IA como seus assistentes pessoais de redação - eles podem ajudá-lo a gerar rascunhos e criar conteúdo em minutos com o mínimo de informações.

Alguns outros benefícios notáveis incluem:

Economia de custos: Muitas pequenas empresas e empreendedores não podem pagar equipes de conteúdo de alto nível e precisam contar com geradores de conteúdo de IA para ter acesso a textos decentes

Muitas pequenas empresas e empreendedores não podem pagar equipes de conteúdo de alto nível e precisam contar com geradores de conteúdo de IA para ter acesso a textos decentes Disponibilidade de conteúdo: A IA não faz pausas nem sofre de bloqueio de escritor. Graças à disponibilidade constante, você sempre pode gerar conteúdo se tiver pouco tempo ou metas de publicação apertadas (e melhorar sua qualidade por meio da edição de conteúdo)

A IA não faz pausas nem sofre de bloqueio de escritor. Graças à disponibilidade constante, você sempre pode gerar conteúdo se tiver pouco tempo ou metas de publicação apertadas (e melhorar sua qualidade por meio da edição de conteúdo) Voz consistente da marca: Se você usar a entrada correta, o conteúdo gerado por IA imitará o estilo de redação desejado e ajudará a proporcionar consistência à voz da marca

Desvantagens

Vamos virar o outro lado da moeda do conteúdo gerado por máquina e discutir suas desvantagens. Não queremos parecer seres humanos exigentes com padrões irrealistas, mas, em geral, você pode notar esses problemas, especialmente se estiver usando uma ferramenta de IA comum:

Falta de transições suaves e de um fluxo lógico: Se o seu conteúdo não tiver transições suaves, ele pode parecer robótico e até absurdo. Esse é um dos fatoresFerramentas de detecção de IA analisam para verificar se um artigo foi escrito por humanos

Se o seu conteúdo não tiver transições suaves, ele pode parecer robótico e até absurdo. Esse é um dos fatoresFerramentas de detecção de IA analisam para verificar se um artigo foi escrito por humanos Estrutura repetitiva de frases: O conteúdo escrito por IA é estereotipado, o que resulta em frases repetitivas. Você encontrará estrutura e comprimento de frases repetitivas que afetam a legibilidade do texto e podem entediar seu público-alvo

O conteúdo escrito por IA é estereotipado, o que resulta em frases repetitivas. Você encontrará estrutura e comprimento de frases repetitivas que afetam a legibilidade do texto e podem entediar seu público-alvo Falta de subtons de linguagem: Sabe quando você fala com alguém que está se esforçando para parecer inteligente? É assim que um texto fraco gerado por máquina geralmente se parece - você notará uma linguagem complexa que pode não fazer sentido em muitos contextos e pode até levar a interpretações errôneas

Sabe quando você fala com alguém que está se esforçando para parecer inteligente? É assim que um texto fraco gerado por máquina geralmente se parece - você notará uma linguagem complexa que pode não fazer sentido em muitos contextos e pode até levar a interpretações errôneas Problemas de confiabilidade: A IA generativa mal treinada pode, muitas vezes, errar até mesmo nos fatos mais básicos, especialmente se estiver extraindo informações de fontes não muito confiáveis ou se não tiver os conjuntos de dados corretos

A IA generativa mal treinada pode, muitas vezes, errar até mesmo nos fatos mais básicos, especialmente se estiver extraindo informações de fontes não muito confiáveis ou se não tiver os conjuntos de dados corretos Falta o toque humano: O conteúdo da IA pode parecer insípido ou genérico, pois não possui anedotas pessoais, ângulos criativos ou ganchos que chamem a atenção do seu público-alvo

Felizmente, esses problemas podem ser facilmente resolvidos com as ferramentas certas e alguma edição humana de qualidade. 🍀

8 dicas para humanizar e editar conteúdo gerado por IA

Aproveitar uma ferramenta de IA para gerar conteúdo é inteligente, mas um ser humano qualificado deve sempre ser responsável pelo resultado final. A revisão e a edição do conteúdo gerado por IA ajudam a melhorar a legibilidade, a eliminar elementos como palavras usadas em excesso e frases estranhas e a garantir que todo o conteúdo atinja seu público-alvo de forma significativa.

Vamos explorar oito dicas e hacks para personalizar o conteúdo de IA e aumentar sua utilidade. 🌸

1. Use ferramentas de IA de qualidade e mais bem treinadas para reduzir a edição manual

A qualidade da ferramenta que você está usando afeta a eficácia do conteúdo gerado por IA. Para minimizar o trabalho de edição, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar uma ferramenta que possa produzir conteúdo envolvente sem muitos ajustes finos.

Se quiser economizar o tempo de suas equipes envolvidas na criação de conteúdo, use Cérebro ClickUp -é um assistente de IA generativo que vive no gerenciamento de projetos e tarefas plataforma, ClickUp .

Escolha entre vários departamentos organizacionais para obter conteúdo específico da função com base em suas necessidades

O ClickUp Brain (anteriormente ClickUp AI) tem uma rede neural excepcionalmente treinada e otimizada que simplesmente obtém contexto. Diferentemente de outras ferramentas básicas de geração de conteúdo que simplesmente apresentam uma versão personalizada do ChatGPT, o ClickUp Brain possui um conhecimento exclusivo específico da função que lhe permite criar um conteúdo perfeitamente situacional com base em prompts ou pontos de discussão personalizados.

O escritor de IA minimiza muito o trabalho de edição humana:

Geração de conteúdo com formatação e estruturas padrão para uma aparência profissional

Otimização de textos e cópias quanto à gramática, clareza e tom

Correção de erros ortográficos e superficiais sem plug-ins adicionais

Ajuste seus resultados para alcançar um conteúdo melhor com mais rapidez usando a repetição de chamadas baseada em contexto no ClickUp AI

O que torna o escritor de IA do ClickUp Brain brilhante é sua capacidade de aprender novas informações contextuais em uma velocidade extraordinariamente alta.

Digamos que você apresente os documentos do seu produto à ferramenta, ela pode descobrir rapidamente os detalhes do que você está oferecendo e criar páginas de destino e resumos de conteúdo otimizados para a marca. Observe que o que você compartilha com o ClickUp Brain é seguro e permanece privado em seu ClickUp Workspace.

Agora, vamos explorar alguns aspectos funcionais do usando o ClickUp Brain para criar e editar seu conteúdo . 🌻

Gere, aprimore e organize conteúdo com o ClickUp Brain e o ClickUp Docs

Use o ClickUp Brain para tornar os processos de ideação e redação mais eficientes

O estado da arte do ClickUp Escrita de IA **pode ajudá-lo a gerar todos os tipos de texto para vários contextos. Redija documentos voltados para funcionários ou clientes, crie planos de projeto escrever e-mails ou fazer um esboço campanhas de marketing -as opções são ilimitadas. Obviamente, você também pode usar o ClickUp Brain para geração de texto regular com comandos simples.

Você pode armazenar todo o conteúdo gerado em Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é a opção da plataforma para criar, editar e gerenciar documentos. Isso lhe dá mais comodidade, permitindo que você organize o conteúdo em Listas e Pastas em um único local.

Você pode iniciar o recurso de escrita com IA do ClickUp diretamente de qualquer tarefa ou documento. Digamos que você queira escrever um pequeno texto sobre mudanças climáticas. Veja o que você deve fazer:

Iniciar o ClickUp Docs Digite uma barra (/) e digite AI Selecione Write with AI Digite Write a short text on climate change e pressione Enter

Pronto! O ClickUp Brain gerará um texto de alto valor - você perceberá imediatamente a melhoria na qualidade se já tiver usado escritores genéricos de IA antes. A partir desse ponto, você pode usá-lo imediatamente ou apenas editar minimamente o conteúdo gerado pela IA para adicionar seu toque pessoal.

Use os prompts e comandos específicos de função do ClickUp para geração e edição de conteúdo

Os recursos de escrita com IA do ClickUp oferecem exatamente isso, garantindo uma saída lúcida e uniforme do texto gerado por IA

Os prompts desempenham um papel importante na geração de conteúdo de qualidade - felizmente, o ClickUp Brain está ao seu lado. Você vai adorar os 100+ prompts pré-projetados da plataforma, com base em pesquisas, direcionados para diferentes equipes e casos de uso. Eles o ajudarão a obter os resultados exatos que deseja e a reduzir seu esforço. Veja a seguir como usar os prompts:

Abra o ClickUp Docs Digite uma barra (/) e digite AI Tools Escolha a equipe da qual você faz parte para fornecer contexto - você tem mais de 10 opções. Digamos que você trabalhe em marketing, então você selecionará esse departamento Você verá uma lista de 20+ prompts de IA, como Criar ideias de campanha, Escrever estudo de caso, e Planejar evento de marketing. Escolha aquele que atenda à sua finalidade e aproveite os resultados em segundos

Use o ClickUp Brain para fazer brainstorming de ideias e escrever e editar conteúdo em segundos

Como você pode ver, o ClickUp Brain vai além da geração de conteúdo e o torna mais eficiente, ajudando-o a fazer brainstorming e planejar soluções. Além disso, você tem a Editar com IA para ajustar seus resultados mais rapidamente!

Use o ClickUp Brain para fazer brainstorming de ideias e escrever e editar conteúdo em segundos

**Ao editar um texto existente no ClickUp, você pode acessar outros comandos para

Executar verificações gramaticais e ortográficas

Resumir o texto

Explicar palavras e frases específicas

Melhorar a escrita

Tornar um texto mais curto ou mais longo

Simplificar o texto

Traduzir o texto

Reformular o contexto

Continuar a escrever

São horas de trabalho de edição feitas em segundos! 😍

Crie conteúdo de alto nível com o assistente de redação e edição com tecnologia de IA do ClickUp

Enfatizaremos novamente que o ClickUp não usa seus dados para fins de treinamento, portanto, você pode ter certeza da segurança do recurso.

2. Preste atenção ao contexto durante a edição

Esta é uma sensação típica que temos ao ler um conteúdo de baixa qualidade escrito por IA: todas as informações parecem precisas e atualizadas, e não há erros de gramática ou ortografia. Ainda assim, algo parece errado, e a resposta pode ser a falta de transições suaves e de contexto nos textos.

Plataformas de IA mal treinadas podem frequentemente deixar passar a bola do contexto. A razão por trás disso é simples: elas não conhecem seu público-alvo ou sua empresa tão bem quanto você. Além disso, os dados com os quais são treinadas podem ser limitados em termos de casos de uso.

Portanto, para editar conteúdo gerado por IA, primeiro você precisa ter uma compreensão clara de quem lerá seu texto e como deseja comunicar sua mensagem. Tenha em mente esses valiosos insights durante a edição para identificar as áreas em que o texto não consegue envolver o leitor e corrigi-las com alternativas mais contextuais. ✔️

3. Certifique-se de que o tom e o estilo estejam alinhados com sua marca

Imagine isso: o site da sua empresa está repleto de postagens bem-humoradas, trocadilhos e emojis. Cada postagem de blog e página de destino reflete a identidade exclusiva da empresa, e seus clientes adoram isso.

Então, você decide usar conteúdo gerado por IA para uma das descrições de produtos. O conteúdo em si pode ser impecável, mas parece isolado e não se alinha com a identidade de sua marca.

Esse é um problema comum com conteúdo genérico escrito por IA. Ao editar o texto gerado por máquina, você precisa alinhá-lo com o tom e o estilo que normalmente usa. Nesse caso, você precisa editar a descrição do produto gerada por IA para que ela soe mais engraçada ou mais relacionável.

É uma boa ideia criar um guia de estilo de texto que seus editores possam seguir ao editar o conteúdo de IA. Dessa forma, todos saberão no que devem se concentrar e como editá-lo para otimizar o conteúdo e melhorar a legibilidade.

Dica profissional: Use o Modelo de diretrizes de marca do ClickUp para delinear a voz de sua marca preferida, o tom da mensagem e os estilos de redação.

Documente claramente a aparência de sua marca e suas mensagens com este modelo abrangente

4. Faça uma verificação completa dos fatos e cite as fontes

A maioria das plataformas de IA extrai dados de enormes bancos de dados para responder às suas solicitações. O problema é que esses bancos de dados nem sempre estão atualizados e podem conter erros factuais. A função da edição humana aqui é verificar duas vezes cada texto gerado por IA para garantir que seja relevante e preciso. Dependendo da natureza do conteúdo, você pode até querer citar fontes relevantes na parte inferior para adicionar autenticidade ao seu texto.

A verificação de fatos é especialmente importante para artigos de procedimentos ou com informações confidenciais. Por exemplo, você não quer confiar em uma ferramenta de IA para criar um guia passo a passo sobre procedimentos cirúrgicos em urologia e não verificar os fatos.

Isso nos leva a outra dica: consulte especialistas no assunto ao editar conteúdo gerado por IA. Eles não corrigirão seu estilo e gramática, mas garantirão que todas as informações estejam corretas.

Você pode usar o ClickUp Docs para colaborar com esses especialistas. Basta convidá-los para seu espaço de trabalho e eles poderão revisar seu conteúdo de forma assíncrona por meio de revisão ou comentários no ClickUp. Você também pode experimentar a colaboração ao vivo pois a plataforma suporta edição em tempo real e bate-papo . 🥰

Crie, edite e formate seu currículo com perfeição com o ClickUp Docs

5. Simplifique a linguagem complexa para aumentar a qualidade geral

As plataformas de IA geralmente usam vocabulário complexo ao gerar conteúdo. Em alguns contextos, isso é perfeitamente aceitável. Mas, na maioria das vezes, frases longas e complexas afastam os leitores e tornam seu texto excessivamente complicado de processar sem um bom motivo.

Se quiser transformar o conteúdo gerado por IA em conteúdo semelhante ao humano, você precisa simplificar frases complexas. Dependendo do tópico, você poderá fazer alterações substanciais, como reescrever parágrafos inteiros com o objetivo de melhorar a legibilidade. Em muitos casos, encontrar sinônimos mais simples para determinadas frases e palavras e dividir frases complexas em segmentos mais curtos é suficiente.

6. Elimine frases repetitivas

Algoritmos de IA muito usados parecem gostar mais de certas ideias, palavras e frases do que de outras. Elas continuam aparecendo em seu texto, tornando óbvio para um especialista que o conteúdo foi produzido por IA.

A repetição é um motivo sólido pelo qual a edição humana não é negociável - leia o texto e identifique as estruturas que continuam aparecendo. Encontre maneiras alternativas de transmitir a mensagem, como usar novos ângulos, separar ou mesclar frases ou variar a estrutura das frases para tornar o texto mais envolvente.

7. Infundir o texto gerado pela IA com experiências pessoais

As plataformas de IA não têm anedotas e experiências pessoais que possam usar para se conectar com um leitor - nesse sentido, o conteúdo humano continua sem precedentes devido a elementos como melhor apelo emocional e persuasão.

Se você quiser tornar o conteúdo mais humano, talvez seja melhor acrescentar algumas histórias interessantes, piadas ou exemplos da vida real. A decisão é sua - faça o ajuste fino que desejar para dar um toque pessoal.

8. Não ignore a edição manual de conteúdo de um ponto de vista técnico

Passar seu texto de IA por ferramentas que verificam a ortografia, a gramática e até mesmo o tom é eficiente e benéfico, mas nada supera a edição manual e a revisão técnica. Leia o conteúdo com seus próprios olhos para identificar erros, obter ideias originais para melhorar a legibilidade, a variedade e o fluxo geral e fazer as revisões necessárias. Siga seu instinto - não tenha medo de fazer mudanças substanciais para alinhar seu conteúdo com a sensibilidade do público-alvo.

Dica extra: Uma ideia aqui é substituir a voz passiva pela ativa - isso torna seu conteúdo mais direto e pessoal. Além disso, preste atenção às frases repetidas com pontuação incorreta, pois elas podem ser difíceis de detectar por meio de ferramentas gramaticais.

Como melhorar o conteúdo de IA para SEO (otimização de mecanismos de pesquisa)

As plataformas de IA podem ajudá-lo a criar textos otimizados para mecanismos de pesquisa para aumentar o alcance e obter posições mais altas nas SERPs. Os mecanismos de busca não se importam com a origem do seu conteúdo, desde que ele seja relevante, envolvente e útil.

E adivinhe só? Essa é outra oportunidade de aproveitar o toque humano para a otimização de conteúdo de IA.

A otimização do conteúdo de IA para SEO envolve as seguintes tarefas manuais:

Adicionar palavras-chave e links internos e externos

Melhorar a estrutura usando tags de título, marcadores ou listas fáceis de ler

Anexar recursos visuais para agregar mais valor

Remoção de conteúdo superficial

Verificar novamente a precisão e a legibilidade

**Você sabia? Além de ajudá-lo a editar o conteúdo gerado por IA, o ClickUp permite que você otimizar para SEO com sua IA use prompts para pesquisar palavras-chave, criar briefs, resumir dados de pesquisa, analisar a concorrência e obter ideias de otimização de conteúdo. Você também pode aproveitar as vantagens da Modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp para coordenar suas iniciativas de SEO e gerenciar tarefas relevantes.

O modelo de pesquisa e gerenciamento de SEO do ClickUp ajuda você a organizar seus dados e tarefas de SEO e a simplificar os processos

Uso do ClickUp para fluxos de trabalho de produção de conteúdo

A produção de conteúdo pode ser um processo estressante, quer você use IA ou não. Há uma constante troca de contexto à medida que você navega por vários tópicos, e o aspecto de edição pode ser particularmente exigente.

É aí que entra o ClickUp, com recursos para praticamente tudo: comunicação, colaboração, gerenciamento de documentos, etc Você pode acessar vários gerenciamento de projetos **funcionalidades na plataforma para melhorar sua produtividade com a transmissão de tarefas editoriais e de produção de conteúdo.

Veja rapidamente como será sua programação de conteúdo futuro com o modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp

Além do ClickUp Brain, aqui estão alguns outros recursos que você pode usar:

Encontre modelos do ClickUp para o caso de uso correto

Além dos prompts, o ClickUp oferece mais de 1.000 modelos para várias finalidades, de marketing e recursos humanos para vendas e CRM . Eles foram criados para facilitar seu trabalho, minimizar erros e ajudá-lo a padronizar processos .

Se você for um grande usuário do ChatGPT, confira o Modelos de IA do ClickUp com prompts do ChatGPT -Seu conjunto de prompts selecionados por especialistas ajuda você a acertar as notas certas com o ChatGPT para obter os resultados desejados.

O ChatGPT Prompts for Writing Template pode ajudar a despertar o seu lado escritor

Além disso, Modelos de redação de conteúdo do ClickUp podem ajudá-lo a vencer o bloqueio de escritor, a inconsistência de desempenho e a procrastinação relacionada. Você pode até encontrar opções para definir o estilo de redação desejado para diferentes textos e seguir os princípios relevantes de SEO. ✍️

Se precisar de ajuda para planejar seu conteúdo, modelos de calendário de conteúdo são o caminho a seguir. Eles são necessários para qualquer marketing de conteúdo porque melhoram a transparência da sua linha de produção e revelam mais rapidamente possíveis problemas ou sobreposições.

Todos os modelos do ClickUp são personalizáveis, portanto, você pode ajustá-los às suas preferências e metas. Você também pode fazer seus próprios modelos com um Gerador de modelos de IA do ClickUp .

Com esse recurso prático, você pode criar qualquer tipo de modelo para sua equipe - tudo o que você precisa fazer é fornecer ao ClickUp informações sobre seus fluxos de trabalho. Escolha o tom desejado (como profissional, humorístico ou casual) para garantir que o resultado esteja alinhado com a voz de sua marca e transmita a mensagem desejada.

Use o ClickUp AI Template Generator para criar modelos adequados aos seus fluxos de trabalho

O futuro da edição de conteúdo com IA

Com as ferramentas de IA se desenvolvendo em um ritmo acelerado, é difícil dizer como será o futuro da edição de conteúdo com IA. Os redatores de conteúdo, editores e profissionais de SEO provavelmente dependerão ainda mais de ferramentas generativas, e isso é perfeitamente sensato com opções de alta qualidade como o ClickUp Brain. Graças a suas poderosas ferramentas de edição e assistente de redação você pode tornar a criação de conteúdo rápida e fácil.

E, embora a tecnologia tenha se tornado parte integrante do gerenciamento de conteúdo, não há sinais de que ela assuma o controle de todo o processo - o toque humano ainda permanece insubstituível. Até mesmo os criadores de conteúdo apaixonados que inicialmente consideravam a IA um mimo agora estão se aperfeiçoando para poder usar essas ferramentas para oferecer um conteúdo melhor e mais rápido - e sem se esgotar! ❤️‍🔥

Use o ClickUp para escrever e editar conteúdo de IA como um profissional

A criação de conteúdo com IA é eficiente em termos de tempo e custo e garante a consistência da marca. O assistente de IA do ClickUp oferece tudo o que você precisa para criar, resumir e editar conteúdo e se destacar em seu trabalho! Combine esse recurso robusto com o restante das opções de gerenciamento de tarefas e projetos do ClickUp para aumentar a produtividade.

Precisa dar uma olhada? Registre-se no ClickUp gratuitamente e veja como ele pode ajudá-lo a gerenciar o conteúdo com a máxima eficiência. 🧙