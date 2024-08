Como humanizar o conteúdo de IA: Estratégias e ferramentas

É hora de aceitar o fato de que todos nós já usamos ferramentas de escrita com IA para gerar conteúdo em algum momento de nossas vidas profissionais.

E por que não? O texto gerado por IA é conveniente e rápido como um raio. Mas, para sermos honestos, ele também pode parecer insípido e sem vida.

A IA sempre foi concebida para ser uma ferramenta - algo a ser utilizado por humanos para obter melhores resultados. E seu conteúdo gerado por IA não precisa, e não deve, ser robótico e indutor de sonolência. Escritores e editores experientes devem identificar e humanizar o texto gerado por IA, aproveitando ao máximo a IA e seus incríveis benefícios e, ao mesmo tempo, preservando o tom e a voz humanos.

Neste artigo, compartilharei as estratégias exatas que minha equipe e eu usamos para dar vida ao conteúdo gerado por IA. Se você deseja aprimorar o uso de Ferramentas de redação de IA adicionando uma pitada de personalidade e humanidade única, você veio ao lugar certo.

Vamos descobrir como fazer a IA trabalhar para você produzir conteúdo semelhante ao humano.

**O que é conteúdo de IA? Como o conteúdo de IA é gerado?

Conteúdo de IA refere-se a textos, imagens, vídeos ou outras mídias criadas ou aprimoradas por inteligência artificial. As ferramentas de redação de IA podem gerar artigos, postagens de blog, descrições de produtos e outras formas de conteúdo escrito com base em entradas e parâmetros fornecidos.

A IA também pode criar ou editar imagens, produzir músicas e vídeos e muito mais. **O objetivo da IA para a criação de conteúdo geralmente é economizar tempo, aumentar a eficiência e manter a consistência

Veja como funciona a geração de conteúdo com IA:

Entrada e coleta de dados: As ferramentas de IA são alimentadas com grandes conjuntos de dados de vários estilos de redação, tópicos e formatos. Esses dados ajudam os modelos de IA a aprender a estrutura e a formação de diferentes tipos de conteúdo

As ferramentas de IA são alimentadas com grandes conjuntos de dados de vários estilos de redação, tópicos e formatos. Esses dados ajudam os modelos de IA a aprender a estrutura e a formação de diferentes tipos de conteúdo Treinamento e reconhecimento de padrões: Os modelos de IA passam por treinamento, durante o qual os dados são processados para aprender regras de linguagem, frases comuns e o contexto por trás de diferentes tipos de conteúdo

Os modelos de IA passam por treinamento, durante o qual os dados são processados para aprender regras de linguagem, frases comuns e o contexto por trás de diferentes tipos de conteúdo Geração de conteúdo: Quando você fornece um prompt à IA, ela usa o material de treinamento e os padrões que aprendeu para gerar um texto adequado ao contexto. Ela prevê quais palavras e frases devem vir em seguida com base nos padrões que aprendeu

**Esse processo envolve uma combinação de tecnologias, como aprendizado de máquina (ML), processamento de linguagem natural (NLP), redes adversárias generativas (GANs), entre outras

O crescimento da OpenAI, uma startup que introduziu o ChatGPT em 2020, revolucionou completamente a forma como abordamos a geração de conteúdo atualmente. Ela possui grandes modelos de linguagem (LLMs), como GPT-3 e GPT-4, que são capazes de gerar conteúdo coerente e realista em segundos.

No entanto, como todo conteúdo gerado por IA, ele tem suas desvantagens.

Quais são os problemas com o texto gerado por IA? A criação de conteúdo com IA acelera o processo de redação sem dúvida; no entanto, nem tudo é luz do sol e arco-íris.

Apesar do treinamento extensivo, o conteúdo gerado por IA tem limitações, como:

Falta de toque humano: Essa tecnologia pode gerar conteúdo de alta qualidade rapidamente, mas será que ele se conectará com seu público? Nem sempre. A essência humana com a qual os leitores se relacionam e se envolvem muitas vezes não está presente no conteúdo gerado por IA

Essa tecnologia pode gerar conteúdo de alta qualidade rapidamente, mas será que ele se conectará com seu público? Nem sempre. A essência humana com a qual os leitores se relacionam e se envolvem muitas vezes não está presente no conteúdo gerado por IA Alucinação de IA: Os modelos de IA estão expostos ao risco de alucinações, o que significa que eles podem fornecer resultados incorretos ou enganosos. Se você fizer uma verificação cruzada de tudo o que a IA gera, poderá levar quase o mesmo tempo para redigir seu conteúdo do zero. Por exemplo, o ChatGPT exibe um aviso claro que diz: 'ChatGPT pode cometer erros. Verifique as informações importanteso.'

Verifique novamente as informações para garantir sua autenticidade e confiabilidade

Mudança abrupta de tópicos: Uma maneira pela qual a IA se revela é sua óbvia falta de fluxo. Diferentemente da escrita humana, o conteúdo da IA geralmente muda abruptamente entre tópicos sem fornecer transições lógicas e fáceis de ler para os leitores

Uma maneira pela qual a IA se revela é sua óbvia falta de fluxo. Diferentemente da escrita humana, o conteúdo da IA geralmente muda abruptamente entre tópicos sem fornecer transições lógicas e fáceis de ler para os leitores Limitações específicas de nicho: Embora a IA possa examinar rapidamente grandes quantidades de conteúdo on-line, ela se esforça para reproduzir a profundidade do conhecimento de nicho de um especialista humano. Isso leva a um texto genérico e superficial gerado por IA, deixando sua cópia como apenas mais uma parte de conteúdo indiferenciado na Web

Por que é necessário humanizar o conteúdo de IA?

Sabemos que o conteúdo de IA sozinho não pode manter seu mecanismo de conteúdo funcionando, mas isso significa que você deve abandoná-lo? Definitivamente, não! O conteúdo de IA pode acelerar e até mesmo aprimorar sua redação, e não há motivo para voltar a passar horas ou até mesmo dias escrevendo um bom conteúdo.

Aqui está um meio-termo: humanizar o conteúdo de IA para atender às suas necessidades.

Isso é necessário porque:

O Google penaliza sites com conteúdo ruim O Google prioriza o conteúdo que prioriza as pessoas o que significa que seu conteúdo deve demonstrar conhecimento especializado, oferecer valor substancial aos leitores e estar centrado nas necessidades deles. Além disso,

O Google prefere conteúdo E-E-A-T que significa Experiência, Expertise, Autoridade e Confiabilidade.

Embora o Google não penalize especificamente o conteúdo gerado por IA, o conteúdo que apenas regurgita e replica o material existente na Internet e não tem conhecimento genuíno não será classificado. Para garantir que seu conteúdo tenha um bom desempenho e se alinhe às práticas recomendadas de SEO, você precisa adicionar uma camada de conhecimento e perspectiva humanos.

Plágio

O Copyleaks descobriu que quase 60% do conteúdo do ChatGPT é plagiado . As repercussões? Isso pode afetar negativamente sua classificação de SEO, a reputação da marca e a qualidade do conteúdo. Por que os leitores procurariam você para obter conteúdo quando podem obtê-lo diretamente da fonte original?

De fato, o uso de conteúdo plagiado gerado por IA pode anular todo o objetivo da criação de conteúdo. Portanto, humanizar o texto gerado por IA é fundamental.

Melhorar a legibilidade

O objetivo final de escrever um texto é conectar-se com seu público e atender às necessidades dele. A humanização do conteúdo de IA permite que você adicione exemplos e contextos úteis. A edição de conteúdo gerado por IA também permite que você personalize o texto para que ele seja significativo para os leitores.

Impacto emocional

O conteúdo humanizado é muito melhor para transmitir emoções que incentivam seu público a se identificar com o que você tem a dizer. O conteúdo gerado por humanos quase sempre usará frases com comprimentos variados, ritmos que refletem a fala humana e até mesmo coloquialismos que melhoram o fluxo de um artigo.

A maioria dos artigos de IA tende a apresentar comprimento de frase e estrutura idênticos. Humanizar esse conteúdo pode ser particularmente importante em marketing, atendimento ao cliente e narração de histórias, em que o público valoriza a autenticidade, a confiança e a credibilidade.

Voz e identidade da marca

Tanto você quanto seus concorrentes podem gerar conteúdo usando ferramentas de IA. O que diferencia seu conteúdo é uma voz e uma identidade de marca distintas. Ao humanizar seu conteúdo, você garante que ele se alinhe aos valores e à personalidade da sua marca, criando uma voz única e consistente.

Eliminar a falta de comunicação

Por fim, com o texto gerado por IA, é possível perder a nuance de uma mensagem complexa ou se comunicar mal. A humanização do conteúdo garante que você preserve o significado e o contexto pretendidos e que a mensagem seja transmitida no tom apropriado. Bankrate.com um site financeiro bem estabelecido, usou efetivamente a IA para gerar conteúdo para consultas específicas como "What Is Contribution Margin?" (O que é margem de contribuição?) e "What is Financial Liquidity?" (O que é liquidez financeira?) Essa estratégia aumentou significativamente o tráfego, com o conteúdo de IA gerando centenas de milhares de visitas mensais.

Então, como eles conseguiram isso?

Eles não copiaram e colaram diretamente o texto gerado pela IA; em vez disso, garantiram que vários especialistas no assunto revisassem e acrescentassem suas experiências ao conteúdo gerado pela IA, refletindo sua experiência no domínio.

Eles também obedeceram às diretrizes do Google, reconhecendo claramente o uso da IA.

Conclusão: Para garantir um desempenho ideal, humanize, analise e revise o conteúdo gerado por IA antes de publicá-lo em seu site.

Abordamos por que humanizar o texto de IA é importante. Vamos agora dar uma olhada rápida em quando isso é necessário.

Quando você deve humanizar o texto da IA?

Aqui estão alguns casos em que você deve humanizar o texto da IA:

Marketing ou branding

Ao criar material de marketing ou de branding, é fundamental garantir que a voz da marca brilhe e que você crie uma conexão genuína com seu público.

Comunicação com o cliente

Quando interagir diretamente com os clientes por meio de tíquetes de suporte ou do portal de atendimento ao cliente, certifique-se de humanizar o texto da IA para que as interações pareçam pessoais e a experiência do cliente seja positiva.

Criação de conteúdo de blog

Ao escrever uma postagem de blog, humanizar o conteúdo para criar e envolver seu público-alvo com uma cópia fácil de ler e genuinamente útil é fundamental para que seu conteúdo se destaque. Você também quer que sua personalidade ou a personalidade de sua marca se reflita em seu conteúdo.

Comunicação de alto risco

Por fim, em cenários em que o impacto da mensagem é crítico ou particularmente sensível - como a comunicação de crise -, a humanização do conteúdo ajuda a trazer clareza, empatia e um toque sutil e cuidadoso. Isso também reduz o risco de mal-entendidos.

Agora, aqui estão algumas estratégias testadas e comprovadas que usei para fazer meu conteúdo parecer mais humano, envolvente e amigável às intenções de pesquisa.

How to Humanize AI Content: 7 Actionable Strategies (7 estratégias práticas)

1. Escolha uma ferramenta de IA que funcione como um assistente pessoal

Há uma série de ferramentas de IA disponíveis para diferentes finalidades. Algumas podem ajudá-lo a criar conteúdo do zero, enquanto outras aprimoram o texto que já foi escrito. Procure uma que melhor atenda às suas necessidades.

A lógica é simples: quanto melhor for o desempenho de uma ferramenta de IA, menos tempo e esforço serão necessários para personalizar e humanizar o texto da IA.

**Ao escolher uma ferramenta, considere o tipo de conteúdo, o idioma, o público-alvo e o orçamento com que está trabalhando

Por exemplo, digamos que você esteja usando atualmente o modelo gratuito do ChatGPT, mas precisa editar constantemente o texto da IA porque ele não fornece conteúdo contextual do qual sua equipe se beneficia. É nesse momento que você experimenta uma ferramenta de IA como Cérebro ClickUp .

O ClickUp Brain é uma solução completa que permite que você escrever conteúdo resumir textos extensos, editar conteúdo, gerar esboços de conteúdo , selecionar textos envolventes para mídias sociais e muito mais. Ele analisa o contexto do conteúdo para oferecer melhorias e otimizações personalizadas, garantindo relevância e coerência.

Gere conteúdo relevante e envolvente com o ClickUp Brain

Você também pode integrar o ClickUp Docs para edição colaborativa de documentos em tempo real . Com o Docs, você e sua equipe podem trabalhar juntos no conteúdo sem problemas.

Graças à sua integração com o ClickUp Brain, o Docs é perfeito para experimentação e ideação. **Com o ClickUp Brain, seu documento se torna um playground versátil para experimentar vários prompts de IA e criar conteúdo do jeito que você quiser

Se você já tiver escrito o conteúdo, o ClickUp Brain fornecerá insights e sugestões em tempo real, ajudando você a ajustar sua redação e torná-la mais impactante.

Colabore com todas as partes interessadas e aprimore a redação em tempo real com o ClickUp Docs

2. Treine sua ferramenta de IA para escrever como você

Pense na IA como um estagiário de redação. Você deve treinar o modelo para gerar texto de IA com base em suas expectativas e requisitos.

Veja a seguir como treinar sua ferramenta de IA para escrever como você:

Forneça amostras de seus textos ou artigos anteriores que reflitam a voz de sua marca

Compartilhe seus guias de estilo e insira todos os seus requisitos exclusivos

Itere o prompt com mais especificações para refinar o conteúdo

Ao seguir essas etapas, o modelo de IA poderá imitar gradualmente a voz e a tonalidade da marca, de modo que seu esforço de humanização do conteúdo seja minimizado. Lembre-se de que quanto mais detalhado e explicativo for seu prompt, melhores serão os resultados.

Para minimizar o esforço de escrever um prompt detalhado, o ClickUp oferece Modelos de avisos de IA adaptados para fins exclusivos. Você pode inseri-los diretamente no ChatGPT e obter os resultados desejados.

Aqui está um exemplo de Prompts do ClickUp ChatGPT para o modelo de marketing que permite que você amplie seus esforços de marketing com mais de 600 prompts relevantes.

Se você deseja idealizar uma nova campanha de marketing ou aumentar especificamente as vendas, essa coleção de prompts é o que você precisa.

Faça o download deste modelo Agilize a redação de textos de marketing atraentes com os ChatGPT Prompts for Marketing do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Utilizar prompts eficazes e detalhados para gerar texto de IA para títulos do Google, descrições de produtos, textos de chamada para ação e muito mais

Buscar assistência para prompts em mais de 40 categorias, como branding, marketing de afiliados, marketing de eventos, anúncios do Facebook e muito mais

Escreva prompts ricos em SEO e com palavras-chave específicas paragerar texto de IA de alto nível* Incorporar solicitações de prompt de persona de usuário para incentivar o envolvimento no conteúdo gerado

⭐️ Bônus: Além deste modelo, o ClickUp tem uma coleção de prompts direcionados a diferentes casos de uso, como o ClickUp Modelo de prompts do ChatGPT para RH e recrutamento , ClickUp ChatGPT Prompts para modelo de gerenciamento de produtos e ClickUp ChatGPT Prompts for Copywriting Template (modelo de redação) .

3. Elimine jargões e frases clichês e use a voz ativa

O conteúdo gerado por IA geralmente inclui frases como 'domine a arte de', 'no mundo dinâmico de', e 'uma tapeçaria de' Edição de conteúdo gerado por IA é necessário para garantir que o resultado esteja alinhado com a voz de sua marca.

Identifique e substitua esses termos comuns no texto da IA por uma linguagem mais natural, variada e semelhante à humana.

Por exemplo, quando perguntei ao ChatGPT o significado de NLP, ele respondeu da seguinte forma:

resposta do ChatGPT a uma solicitação para escrever uma publicação de blog sobre PNL

Se sua intenção é criar conteúdo útil, é aconselhável evitar o uso de muitos termos técnicos ou jargões que atrapalhem a experiência de leitura.

Examine o conteúdo gerado em busca de frases com voz passiva e tente maximizar o uso da voz ativa Isso geralmente torna as frases mais curtas e impactantes, melhorando a legibilidade e mantendo a atenção do leitor.

Por exemplo, na postagem de blog gerada pelo ChatGPT acima sobre PNL, a introdução é seca e carece de exemplos do mundo real, estatísticas ou um toque pessoal.

Aqui está uma maneira potencialmente mais humana de tentar fazer a mesma introdução:

'Você já se perguntou como funcionam sistemas como Alexa, Siri ou bots de voz? A PNL ou processamento de linguagem natural é a tecnologia por trás desses programas. A PNL possibilita interações entre humanos e tecnologia com o mínimo de esforço.'

4. Incorporação de experiências pessoais e conhecimento especializado no domínio

O texto de IA, ao contrário da escrita humana, é genérico e carece de experiências relacionáveis.

Enriqueça esse conteúdo adicionando experiências pessoais e conhecimentos especializados para que seu conteúdo se destaque. Você está escrevendo para humanos, não para máquinas, e os humanos respondem mais fortemente às emoções do que a parágrafos e parágrafos de informações.

Crie uma narrativa, aborde os pontos problemáticos do leitor e leve-o por uma jornada com seu conteúdo para que ele confie em você e se envolva com ele.

O objetivo é simples: não estamos apenas tentando fornecer detalhes factuais; em vez disso, queremos alcançar o público, conversar com ele e ajudá-lo a obter uma visão mais profunda do assunto.

Dica profissional: Não se esqueça de adicionar citações de líderes do setor, incorporar fatos e estatísticas de apoio e se aprofundar ao explicar as complexidades do conteúdo. Torne seu conteúdo rico em exemplos do mundo real, aborde desafios comuns e inclua humor sempre que possível.

Vamos fazer outra pergunta ao ChatGPT sobre marketing de vídeo.

O ChatGPT é solicitado a explicar brevemente o marketing de vídeo. Embora a resposta seja boa, ela carece de fatos e números baseados em pesquisas que tornem o argumento (de taxas de conversão mais altas) mais persuasivo.

Agora, como você pode humanizar o texto da IA, agregando mais valor e tornando-o confiável? Simplesmente adicionando uma estatística e dizendo:

'Envolver seus clientes com uma mistura de estímulos auditivos e visuais é uma ótima maneira de captar a atenção deles. De fato, 86% das empresas agora priorizam a criação de vídeos como uma importante ferramenta de marketing.'

5. Adicionar recursos visuais ao texto de IA para garantir a otimização de SEO

Outra maneira de quebrar a monotonia do conteúdo de IA é simplesmente adicionar imagens

Como muitas pessoas que consomem conteúdo na Internet consideram o conteúdo visual mais envolvente e atraente, os mecanismos de pesquisa o preferem e o classificam melhor. Exerça sua liberdade criativa para adicionar imagens, GIFs, memes, infográficos e visuais explicativos.

**Otimize seu conteúdo de IA para SEO adicionando texto alternativo às suas imagens. Certifique-se de incluir palavras-chave e meta tags

As tags Alt permitem que os mecanismos de pesquisa examinem as imagens e entendam sua relevância; elas aprimoram a experiência do usuário se a imagem não carregar e, por fim, são importantes para leitores com deficiência visual.

A otimização de SEO também lhe dá uma vantagem competitiva em um mercado de conteúdo digital agrupado. O conteúdo otimizado para SEO pode continuar a atrair tráfego e gerar leads ao longo do tempo, proporcionando valor e retorno sobre o investimento a longo prazo. A maioria das ferramentas de IA não é capaz de produzir conteúdo incorporado com imagens e recursos visuais adequados.

6. Uso de detectores de IA para determinar qual texto de IA precisa ser humanizado

Aqui está sua última aposta: copie e cole diretamente o conteúdo gerado pela IA em um conversor de texto humano e identifique as seções que ele sinaliza. É provável que essas seções sejam excessivamente robóticas e impessoais.

Vamos colar a mesma resposta de IA sobre marketing de vídeo no Copyleaks. Aqui está o resultado:

Detectores de conteúdo de IA podem detectar facilmente texto de IA

Os é detectado como conteúdo gerado por IA e é sinalizado. Vamos agora inserir conteúdo humanizado de IA e ver o que o Copyleaks diz:

Você sempre pode reformular o conteúdo gerado por IA para contornar os detectores de IA

Ele não sinaliza mais o conteúdo. Novamente, ajustar o conteúdo com uma estatística e uma frase simples ajudou a humanizar e desmarcar o texto da IA.

Lembre-se de que o uso de ferramentas de detecção de IA para editar seu conteúdo só funciona quando a seção sinalizada como gerada por IA é mínima. Se um documento longo estiver cheio de sinalizações de conteúdo de IA, pode ser necessário que um ser humano o reescreva completamente.

É nesse caso que você pode usar o ClickUp Docs para copiar e colar o conteúdo sinalizado e receber sugestões do ClickUp Brain para melhorá-lo.

Trabalhe em conjunto com sua equipe em um único ClickUp Doc sem complicações

Além disso, se uma equipe de redatores estiver trabalhando em um conteúdo, o uso do ClickUp Docs os ajudará a colaborar em um só lugar. Eles podem adicionar suas contribuições, sugestões e comentários em tempo real e colocar o conteúdo em forma de navio mais cedo.

Humanize o conteúdo de IA com o ClickUp As ferramentas de IA podem criar conteúdo em escala compilar insights e resumir os resultados de pesquisas em um piscar de olhos.

No entanto, se o seu objetivo é fazer com que os leitores se envolvam profundamente com o seu conteúdo, você precisa humanizar o texto da IA. O uso das estratégias e ferramentas descritas acima pode lhe proporcionar o melhor dos dois mundos: conteúdo gerado em escala e velocidade, aprimorado pelo toque humano.

Escolha a ferramenta de IA correta para que seus rascunhos gerados por IA estejam em bom estado. Em seguida, aplique sua experiência humana, use seu boné de editor e clique em "publicar"!

Experimente a ferramenta de IA avançada do ClickUp, ClickUp Brain, em seus projetos e sinta a diferença. Combine-a com o ClickUp Docs para facilitar a colaboração em tempo real e o enriquecimento de texto. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e testemunhe a mágica da criação de conteúdo com IA humanizada.