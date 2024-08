10 melhores verificadores gramaticais e ferramentas de edição de IA em 2024

Uma boa comunicação começa com gramática clara e frases simples. No entanto, quando você é atingido por uma inspiração, deseja colocar rapidamente seus pensamentos no papel antes de perdê-los.

Parar constantemente para verificar se há erros de pontuação, erros gramaticais e frases estranhas tira o prazer de escrever. Isso interrompe seu fluxo criativo, dificultando o envolvimento total no momento.

Graças aos verificadores gramaticais com IA, você não precisa mais corrigir erros gramaticais à moda antiga.

Os verificadores gramaticais e as ferramentas de edição de IA foram projetados para corrigir, aprimorar e polir sua redação. Pense neles como seu editor virtual, refinando sua redação em tempo real e preservando sua perspectiva exclusiva.

Vamos explorar os melhores verificadores gramaticais de IA disponíveis. 👇

O que você deve procurar nos verificadores gramaticais de IA?

Embora todas as ferramentas de verificação gramatical de IA trabalhem a seu favor, há alguns fatores a serem considerados ao escolher a melhor ferramenta. As ferramentas de IA devem agregar valor à sua escrita, como, por exemplo:

Sugestões de estilo e tom: A retificação de erros gramaticais é uma coisa, mas ter opções para aprimorar a redação com sugestões de estilo e tom leva sua redação a outro nível

Integração com plataformas de redação: Procure verificadores gramaticais com IA que se integrem a plataformas de redação como Google Docs, Microsoft Word etc., oferecendo sugestões e melhorias em tempo real

Opções de preço e assinatura: Uma ferramenta com modelos distintos de preço e assinatura ajuda a ajustar seu orçamento com base em requisitos personalizados

Avaliações e recomendações de usuários: Avaliações de usuários em primeira mão de sites como G2 e Capterra fornecem informações sobre a usabilidade e a confiabilidade da ferramenta

Compatibilidade e estilo de escrita: Certifique-se de que o verificador gramatical com IA se adapta ao seu estilo de escrita exclusivo

Confidencialidade e segurança de dados: A ferramenta deve funcionar em conformidade com os requisitos de segurança de dados para manter suas informações pessoais e o uso da ferramenta seguros

Facilidade de uso e interface de usuário simples: Escolha verificadores gramaticais de IA que sejam fáceis de usar e que tenham uma interface de usuário organizada e sem bagunça

Os 10 melhores verificadores gramaticais de IA para usar em 2024

Escolhemos as melhores ferramentas de verificação gramatical com ótimos recursos e um compromisso com a excelência:

1. ClickUp

Use o ClickUp Brain para fazer brainstorming de ideias e escrever e editar conteúdo em segundos

ClickUp, uma plataforma de produtividade tudo-em-um, traz para você o ClickUp Brain, um gerador de conteúdo alimentado por IA e ferramenta de redação que o auxilia em sua redação diária.

Seja no brainstorming de novas ideias, na superação do bloqueio do escritor, na correção de erros gramaticais ou na edição de conteúdo, Cérebro ClickUp tem tudo o que você precisa.

O ClickUp Brain foi projetado para aumentar sua produtividade com prompts baseados em pesquisas para todas as suas necessidades. Crie prompts, resumos, estudos de caso, conteúdo de blog e descrições de projetos dignos de nota com o AI Writer for Work.

Você também pode usar o AI Knowledge Manager para fazer perguntas relacionadas ao seu trabalho em qualquer lugar do ClickUp e receber respostas contextuais. O AI Project Manager também gera atualizações de projetos, resumos de tarefas, standups e muito mais.

dica profissional: A ferramenta de IA está disponível em todo o

Documentos do ClickUp

e

Tarefas do ClickUp

para que você possa usá-lo para escrever sem erros em qualquer lugar do seu projeto, desde uma mensagem de bate-papo até uma descrição de tarefa e um documento SOP até um resumo do projeto.

Melhores recursos do ClickUp

Ferramenta de redação avançada: Escreva sem erros com a ferramenta Ferramenta de escrita com IA que pode criar textos para vendas e marketing e gerar descrições de produtos, biografias, e-mails e páginas de destino. Ela também oferece sugestões sobre como escrever para um determinado tom ou estilo

Escreva sem erros com a ferramenta Ferramenta de escrita com IA que pode criar textos para vendas e marketing e gerar descrições de produtos, biografias, e-mails e páginas de destino. Ela também oferece sugestões sobre como escrever para um determinado tom ou estilo Seja mais criativo em menos tempo: Com o AI Writer for Work, você pode escrever melhor e economizar tempo. Ele pode produzir resumos completos de conteúdo, esboços de blogs e resumos de conteúdo longo. Ele também pode transcrever vídeos e traduzir suas anotações para outros idiomas

Com o AI Writer for Work, você pode escrever melhor e economizar tempo. Ele pode produzir resumos completos de conteúdo, esboços de blogs e resumos de conteúdo longo. Ele também pode transcrever vídeos e traduzir suas anotações para outros idiomas Mais de 1.000 integrações: Simplifique seus fluxos de trabalho criativos e de redação conectando todos os seus aplicativos favoritos (Slack, Google Drive, Zoom e muitos outros) com o ClickUp; não é mais necessário alternar entre telas

Use o ClickUp AI para criar uma comunicação atraente

Verificação ortográfica e gramatical integrada : Retifique erros de ortografia e gramática sem plugins adicionais dentro da plataforma para uma redação e uma cópia da marca sem erros

: Retifique erros de ortografia e gramática sem plugins adicionais dentro da plataforma para uma redação e uma cópia da marca sem erros Modelos : Economize tempo e esforço com modelos personalizáveis para vários usos.

: Economize tempo e esforço com modelos personalizáveis para vários usos. Segurança de dados: Mantenha seus dados seguros; o ClickUp Brain não usa seus dados para treinamento de modelos

Mantenha seus dados seguros; o ClickUp Brain não usa seus dados para treinamento de modelos Versátil: Escreva e edite em qualquer lugar com o aplicativo móvel do ClickUp

Limitações do ClickUp

O ClickUp vem com várias integrações e recursos, portanto, tem uma curva de aprendizado acentuada (a central de ajuda, os guias e o suporte são úteis para ajudá-lo a aproveitar ao máximo a plataforma)

A configuração de fluxos de trabalho no ClickUp pode levar algum tempo e esforço se você nunca tiver usado uma ferramenta de produtividade antes

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados o ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Grammarly

via

Gramática

O Grammarly é um assistente de redação para educadores, profissionais de marketing e redatores de conteúdo. Ele fornece feedback em tempo real sobre sua redação por meio de integrações com plataformas como o Google Docs e outras.

Você também pode usá-lo no aplicativo da Web como uma extensão ou fazer o download em dispositivos móveis para editar e aprimorar redações em qualquer lugar.

O Grammarly lançou recentemente seu assistente de redação com tecnologia de IA, o GrammarlyGO. Ele fornece assistência personalizada com estilo de escrita exclusivo, linguagem contextual e tonalidade, além de ajudar a escrever ou reformular frases.

Felizmente, o ClickUp tem uma integração com o Grammarly, de modo que você pode usar os recursos de escrita do Grammarly mesmo enquanto usa o ClickUp.

Observação: Se você já é usuário do Grammarly e está procurando uma ferramenta igualmente poderosa, confira nossa lista de Alternativas ao Grammarly .

Melhores recursos do Grammarly

Mantenha os dados do usuário seguros com conformidade de privacidade e segurança

Aprimore o texto destacando erros de digitação, gramaticais e de pontuação para uma comunicação clara

Obtenha sugestões para ajustar o humor e a tonalidade para transmitir a mensagem com clareza

Melhore a legibilidade com sugestões para limpar textos difíceis de ler

Crie uma voz de marca exclusiva com diretrizes compartilhadas

Limitações gramaticais

O redator deve fazer as correções gramaticais manualmente. Isso pode ser muito difícil para alguns redatores

O Grammarly não é muito bom em entender a intenção do usuário e pode dar sugestões incorretas

Preço do Grammarly

**Gratuito para sempre

Premium: US$ 30/mês

US$ 30/mês Business: $25/mês por usuário

Classificações e avaliações gramaticais

G2: 4,7/5 (mais de 8.400 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.400 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 7.000 avaliações)

3. Wordtune

via Wordtune O Wordtune é uma ferramenta de reformulação que ajuda a reescrever, resumir, produzir ou melhorar o conteúdo. Você pode usá-lo para melhorar a estrutura das frases, corrigir a gramática e verificar se há erros de ortografia.

O destaque do Wordtune é que ele verifica os fatos com pelo menos cinco recursos antes de responder a você com sugestões relevantes. O

Assistente de redação com IA

pode ser usado em qualquer lugar, em seu desktop, dispositivo móvel ou ferramentas favoritas. Ele também pode traduzir conteúdo de vários idiomas para o inglês.

Não tem certeza sobre o Wordtune? Confira nossa lista de

Alternativas ao Wordtune

.

Melhores recursos do Wordtune

Reescrever ou reformular o conteúdo do e-mail artigos ou até mesmo mensagens em tempo real com um clique

Resuma vídeos e blocos de texto em um formato digerível e fácil de entender

Verifique erros de gramática e ortografia enquanto escreve

Simplifique os fluxos de trabalho com uma galeria de modelos de redação de conteúdo para diferentes casos de uso, como e-mails, postagens no LinkedIn, títulos, descrições de cargos e muito mais

Acesse o verificador gramatical de IA no Google Docs e em dispositivos móveis e computadores

Use a pesquisa de perguntas e respostas com tecnologia de IA para fazer perguntas como "Como se preparar para uma reunião de feedback com seu chefe?

Limitações do Wordtune

As recomendações de texto só estão disponíveis na versão premium

Algumas sugestões podem ser irrelevantes ou difíceis de integrar

Preços do Wordtune

Gratuito para sempre

Plus: US$ 24,99/mês

US$ 24,99/mês Ilimitado: US$ 37,50/mês

US$ 37,50/mês Negócios: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Wordtune

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

4,6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

4. Gramara

via

Gramática

O Gramara é um verificador gramatical de IA que ajuda a aprimorar sua redação acadêmica e técnica. Você pode escolher entre tons formais, informais e concisos para obter soluções relevantes.

Esse verificador gramatical gratuito permite que você traduza as respostas para o seu idioma. O Gramara também funciona como um ferramenta de revisão para melhorar as frases enquanto você escreve. A melhor parte? Ela é gratuita.

Melhores recursos do Gramara

Corrija erros comuns de ortografia e gramática com destaques automáticos que codificam por cores palavras incorretas ou que soam estranhas

Traduzir sua redação para mais de 10 idiomas diferentes

Aprimore suas habilidades de escrita com sugestões de estilo baseadas em IA para melhorar a fluência

Obtenha controle da tonalidade com configurações como opções formais, informais ou concisas

Limitações do Gramara

Uma ferramenta minimalista de verificação gramatical com recursos e opções de integração limitados

Pode fornecer sugestões imprecisas, portanto, é fundamental verificar novamente as alterações sugeridas pela IA

Preços do Gramara

**Gratuito para sempre

Classificações e resenhas do Gramara

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

5. Paperpal

via

Paperpal

O Paperpal é um verificador gramatical e uma ferramenta de edição com tecnologia de IA, especialmente projetado para pessoas que trabalham com redação acadêmica.

Esse verificador gramatical on-line vai além da ortografia e da pontuação para alinhar seus padrões de escrita com as convenções da escrita acadêmica.

O Paperpal faz isso aprimorando sua redação com terminologia específica do domínio. Ele também garante sugestões de verificação de fatos para elevar o nível do seu manuscrito acadêmico.

Com esses recursos, os usuários também podem se beneficiar do suporte a paráfrases, tradução acadêmica de IA e assistência de IA generativa.

Melhores recursos da Paperpal

Use a verificação gramatical detalhada para corrigir erros com um único clique

Trabalhe com o copiloto de IA para gerar esboços, resumos, títulos e muito mais

Reformule o texto para melhorar a legibilidade, a clareza, a escolha de palavras e o tom

Realize verificações de pré-submissão de manuscritos com eficiência

Traduza textos acadêmicos de mais de 25 idiomas para o inglês

Limitações do Paperpal

Módulo de assinatura caro em comparação com outras ferramentas

Sem integração com softwares modernos ou suporte a várias plataformas

Preços do Paperpal

Gratuito para sempre

Prime: $9,91/mês

Classificações e resenhas do Paperpal

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

6. Gengibre

via

Gengibre

O Ginger é um verificador gramatical de IA completo que aumenta a criatividade, melhora a estrutura das frases e corrige erros comuns. Ele usa tecnologia patenteada para aumentar a brevidade, melhorar a criatividade e fornecer mais de 100 verificações gramaticais e ortográficas.

O Ginger considera frases inteiras para sugerir correções baseadas no contexto, em vez de apenas correções ortográficas ou gramaticais. Portanto, isso melhorará e acelerará o processo geral de redação para a criação de conteúdo longo. Além de uma extensão de navegador, o Ginger também está disponível como aplicativo para iOS e Android.

Melhores recursos do Ginger

Aproveite a acessibilidade perfeita em sites, ferramentas e dispositivos

Escolha entre módulos específicos para negócios e educação

Integre-se facilmente ao Chrome ou ao Microsoft Word

Escolha a interface de programação de aplicativos (API) do Ginger para seus aplicativos e sites

Expresse-se naturalmente em mais de 40 idiomas com o tradutor integrado do Ginger

Limitações do Ginger

A versão gratuita é limitada a 14 verificações por mês

Fornece sugestões limitadas de reformulação que, às vezes, não estão alinhadas com a intenção do autor

Preços do Ginger

Gratuito para sempre

Premium: US$ 19,99

US$ 19,99 Ginger Teams: US$ 4,99/mês por usuário

Classificações e avaliações do Ginger

G2: 4,3/5 (mais de 35 avaliações)

4,3/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 85 avaliações)

7. Linguix

via

Linguagem

Uma ferramenta para turbinar sua comunicação escrita, o Linguix torna sua redação impecável em sete idiomas: inglês, francês, alemão, espanhol, português, italiano e polonês. Além da correção gramatical simples, o Linguix fornece uma pontuação de conteúdo para avaliar a legibilidade do seu conteúdo, vem com um assistente de redação GPT-4 e um Reescritor de Texto para reescrever frases inteiras.

A Linguix fornece assistência de IA nas verticais de vendas, marketing e suporte ao cliente.

O software também tem suporte de qualidade e uma configuração amigável para uso simples.

Melhores recursos da Linguix

Analise a qualidade do seu texto com um índice de qualidade

Obter sugestões e correções em vários idiomas

Escreva com um assistente de redação baseado em IA e parafraseie frases inteiras

Crie atalhos de uma palavra em e-mails e outros sites com a extensão de navegador Linguix

Limitações da Linguix

Sem verificador de plágio e marcações

Os usuários relataram dificuldade em reformular e editar frases complexas

Preços do Linguix

Gratuito para sempre

Pessoal Pro: $99/mês

$99/mês Business: $336/mês

Classificações e avaliações do Linguix

G2: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

4,5/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

8. Editor Hemingway

via

Editor Hemingway

O Hemingway Editor é um editor excepcional para acesso a uma redação nítida e clara. Ele oferece sugestões rápidas sobre erros gramaticais avançados, como uso excessivo de voz passiva, estruturas de frases complicadas, frases estranhamente longas ou baixa legibilidade.

Recentemente, a ferramenta introduziu o Hemingway Editor Plus, que é integrado a recursos de IA para levar o jogo da edição adiante com metas personalizadas, tonalidade e uso de palavras.

Seu objetivo é tornar a edição mais humana e personalizada e ajudá-lo a encontrar o tom perfeito para seu texto.

Melhores recursos do Hemingway Editor

Corrija problemas de gramática, semântica, voz passiva e frases prolixas com apenas alguns cliques

Aproveite a edição personalizada com o Hemingway Editor Plus

Defina metas de redação com estilos e tons como formal, informativo, confiante ou amigável

Limitações do Hemingway Editor

A ferramenta não reconhece todas as expressões idiomáticas e coloquialismos e sugere reformulação quando não está em sincronia com o significado necessário

Concentra-se mais no estilo e nos erros gramaticais do que no conteúdo

Preços do Hemingway

**Gratuito para sempre

Plano individual de 5K: US$ 8,33/mês

US$ 8,33/mês Plano individual de 10K: US$ 12,50/mês

US$ 12,50/mês Plano 10K para equipe: US$ 12,50/mês por usuário

Classificações e resenhas do Editor Hemingway

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

9. Trinka AI

via

IA de Trinka

O verificador gramatical de IA de confiança de editores e escritores em todo o mundo, o Trinka AI conquistou um lugar entre os 10 principais verificadores gramaticais de IA com sua excelência em edição. É uma solução completa para erros de ortografia, paráfrases e verificação de plágio.

O Trinka AI atende a diferentes requisitos, incluindo redação acadêmica, redação técnica, redação geral, etc.

Melhores recursos do Trinka AI

Integrar a ferramenta a várias plataformas, como Microsoft Word, Google Docs, PowerPoint e outras

Revise documentos inteiros no MS Word e verifique seu documento LaTeX sem afetar o código TeX

Verifique se há inconsistências e plágio em seu texto

Use guias de estilo personalizados para atender a requisitos individuais

Limitações do Trinka AI

Nenhum recurso pode ser acessado sem registro

Requer tempo para definir metas personalizadas

Preços da Trinka AI

**Gratuito para sempre

Premium: US$ 7,56/mês

US$ 7,56/mês Premium Plus: US$ 11,81/mês

US$ 11,81/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Trinka AI

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

10. GrammatikAI

via

Gramática IA

Com serviços baseados em IA, a GrammatikAI ajuda a melhorar, reformular e traduzir sua redação. A ferramenta reescreve precisamente para preencher a lacuna entre seu conteúdo escrito e o conteúdo que você deseja fornecer.

É uma solução holística que tem em mente o público e fornece sugestões para aprimorar o conteúdo de forma rápida e precisa.

Melhores recursos do GrammatikAI

Crie textos atraentes com frases relevantes por meio de IA

Aprimore seu conteúdo com sugestões de otimização, fraseologia, estruturação e aprimoramento

Maximize a eficiência com correções e reformulações ultrarrápidas para economizar tempo

Limitações do GrammatikAI

Dificuldade para reestruturar frases complexas

Não oferece soluções específicas do setor ou de redação

Preços do GrammatikAI

**Gratuito para sempre

Classificações e resenhas do GrammatikAI

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

Vá além das sugestões básicas de escrita com o ClickUp

IA

ferramentas de verificação gramatical

revolucionaram a forma como escritores individuais, profissionais e empresas trabalham em seu conteúdo. Elas tornaram a escrita impecável uma realidade para muitos.

Com as ferramentas que lidam com os aspectos técnicos da redação, os redatores podem se concentrar exclusivamente em sua arte e apresentar melhores resultados.

Elas não apenas fornecem suporte gramatical, mas também ajudam a superar o bloqueio do escritor e aprimoram a redação em um instante.

Está em dúvida sobre qual ferramenta escolher? Com o ClickUp, você obtém não apenas uma ferramenta de verificação gramatical e de redação com IA, mas também uma solução completa com recursos de gerenciamento de documentos e produtividade.

Com a ferramenta certa à sua disposição, aproveite o conteúdo para realizar tudo o que você deseja.

!