10 geradores de parágrafos com IA gratuitos para escrever em 2024

O bloqueio do escritor pode acontecer com qualquer pessoa e, às vezes, você precisa de um pouco mais de ajuda para colocar as palavras na página. Independentemente de suas habilidades de escrita, o uso de um gerador de parágrafos pode ajudá-lo a a trabalhar mais rápido e fazer mais coisas. De geração de descrições de produtos para postagens em mídias sociais as ferramentas de IA podem ser um ótimo ponto de partida para ajudá-lo a superar o bloqueio do escritor.

É claro que você deve escolher a ferramenta geradora de parágrafos certa para obter um conteúdo de alta qualidade. Aqui estão 10 geradores de parágrafos para usar em 2024, juntamente com seus prós, contras e que tipo de criação de conteúdo para os quais eles são melhores.

O que você deve procurar em um gerador de parágrafos?

Os geradores de parágrafos com IA usam IA, ou inteligência artificial para criar conteúdo sobre um determinado tópico com base em um prompt ou marcadores. Ferramentas de redação de IA podem ser usadas para brainstorming, redação de cartas de apresentação, copywriting, marketing de conteúdo e dezenas de outros casos de uso para acelerar o processo de redação.

Mas como você pode ter certeza de que seu gerador de texto produzirá parágrafos de conteúdo exclusivos e de alta qualidade? Aqui estão três coisas que você deve procurar em um gerador de parágrafos:

Leitura : O gerador de parágrafos cria parágrafos envolventes que são fáceis de ler? Se estiver usando o conteúdo gerado para uma publicação de blog ou de mídia social, você desejará um texto que corresponda ao seu próprio estilo de escrita

Os 10 melhores geradores de parágrafos para usar em 2024

De ferramentas gratuitas que criam textos otimizados para SEO a ferramentas premium com formatação avançada e modelos se você não tiver um bom site, experimente um destes 10 geradores de parágrafos para desenvolver conteúdo exclusivo e atrair seu público-alvo.

Melhore suas habilidades de redação e dê vida rapidamente a seus pensamentos de forma clara, concisa e atraente com o ClickUp AI

O ClickUp é mais do que apenas um gerador de parágrafos: É um gerador de parágrafos completo ferramenta de gerenciamento de projetos que oferece suporte à colaboração por meio de Quadros brancos e muito mais. Com relação aos recursos de IA, você pode usar o ClickUp para criar e-mails promocionais, resumir anotações de reuniões , gerar itens de ação e muito mais com apenas alguns cliques!

Você economizará muito tempo e esforço com as ferramentas de formatação do ClickUp, que podem criar tabelas, cabeçalhos e outros elementos para separar parágrafos longos de texto. Use o ClickUp para aumentar a produtividade de sua redação e, ao mesmo tempo, estimular a criatividade!

Melhores recursos do ClickUp:

Texto de alta qualidade : A funçãosão feitos à mão e apoiados por pesquisaspara que você obtenha conteúdo inteligente e adaptado a cada caso de uso

: A funçãosão feitos à mão e apoiados por pesquisaspara que você obtenha conteúdo inteligente e adaptado a cada caso de uso Conteúdo acionável : O ClickUp pode economizar seu tempo resumindo as anotações da reunião e gerando itens de ação para que você não precise fazer isso sozinho

: O ClickUp pode economizar seu tempo resumindo as anotações da reunião e gerando itens de ação para que você não precise fazer isso sozinho Biblioteca de modelos: Para quando as ferramentas de escrita de IA não forem suficientes, visite a biblioteca do ClickUp Centro de modelos e escolha entre milhares de modelos personalizáveis

Limitações do ClickUp:

Os convidados e usuários dos planos Free Forever não têm acesso às ferramentas de IA

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2 : 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Simplificado

Via Simplificado O Simplified AI writer é uma ferramenta abrangente de geração de texto que pode criar legendas de mídia social, parágrafos inteiros e até mesmo conteúdo longo, como postagens de blog. Você terá acesso a mais de 50 modelos que abrangem vários tons e idiomas.

Você pode usar o ferramenta de reescrita para renovar o conteúdo antigo, enquanto o verificador de plágio integrado garante que seu conteúdo escrito seja suficientemente exclusivo. Quando tiver um novo conteúdo em andamento, publique-o nas mídias sociais ou programe-o no aplicativo.

Melhores recursos simplificados:

Múltiplos tons e idiomas : O Simplified pode ajudá-lo a criar uma grande variedade de conteúdo, com mais de 50 modelos, mais de 10 tons e mais de 30 idiomas

: O Simplified pode ajudá-lo a criar uma grande variedade de conteúdo, com mais de 50 modelos, mais de 10 tons e mais de 30 idiomas Ferramentas flexíveis : O Simplified pode gerar hashtags, criar legendas para fotos, ter ideias para blogs e muito mais. Ele também tem ferramentas para design gráfico, edição de vídeo e animação para atender a todas as suas necessidades de criação de conteúdo

: O Simplified pode gerar hashtags, criar legendas para fotos, ter ideias para blogs e muito mais. Ele também tem ferramentas para design gráfico, edição de vídeo e animação para atender a todas as suas necessidades de criação de conteúdo Agendador de mídia social : Você não precisa sair do aplicativo para publicar seu conteúdo nas mídias sociais ou adicioná-lo ao seucalendário de marketing Limitações simplificadas:

Requer uma conta para começar

Limite de 5 membros por equipe

Preços simplificados:

Gratuito para sempre

Equipe pequena : uS$ 20/mês, 5 membros

: uS$ 20/mês, 5 membros Empresa : $33/mês, 5 membros

: $33/mês, 5 membros Crescimento : uS$ 81/mês, 5 membros

: uS$ 81/mês, 5 membros Empresa ou agência: Entre em contato para obter preços

Simplified ratings and reviews:

G2 : 4.7/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (80+ avaliações)

3. Copy.ai

Via Copy.ai O Copy.ai é uma ferramenta geradora de parágrafos que se concentra na redação de blogs, e-mails e mídias sociais. Ele pode fazer coisas que o ChatGPT não pode, como transformar perfis do LinkedIn em tópicos e resumir vídeos do YouTube.

Como funciona o gerador de parágrafos Copy.ai? Basta iniciar um bate-papo e dizer ao Copy.ai o que você deseja que ele faça. Você pode editar o documento à medida que avança para garantir que ele soe natural e se alinhe à sua voz pessoal ou de marca.

Embora possa gerar novo conteúdo, ele não incorpora facilmente o material existente, portanto, pode valer a pena tentar um destes Alternativas ao Copy.ai para alguns casos de uso.

Melhores recursos do Copy.ai:

Interface intuitiva : A interface baseada em bate-papo do Copy.ai é construída como umalternativa ao ChatGPT e tem um editor de documentos em linha para facilitar a edição

: A interface baseada em bate-papo do Copy.ai é construída como umalternativa ao ChatGPT e tem um editor de documentos em linha para facilitar a edição Suporta vários idiomas: Se você se inscrever em um plano pago, poderá gerar parágrafos em mais de 29 idiomas

Limitações do Copy.ai:

Número limitado de palavras por mês para usuários gratuitos

Não oferece suporte a entradas substanciais do usuário em comparação com outros geradores de parágrafos

Preços do Copy.ai:

Gratuito : Até 2.000 palavras por mês

: Até 2.000 palavras por mês Pro : uS$ 36/mês, palavras ilimitadas e até 5 usuários

: uS$ 36/mês, palavras ilimitadas e até 5 usuários Empresarial: Planos personalizados disponíveis

Copy.ai avaliações e comentários

G2 : 4.8/5 (168 avaliações)

: 4.8/5 (168 avaliações) Capterra: 4.5/5 (54 avaliações)

4. Retrato

Via Retrato O Rytr é um gerador de parágrafos que pode ajudá-lo com anúncios de mídia social, publicações em blogs e até mesmo ficção. Você pode escolher entre mais de 30 idiomas, mais de 20 tons e mais de 40 casos de uso para obter o conteúdo necessário para uma ampla variedade de cenários.

O Rytr tem um verificador de plágio para garantir que você gere conteúdo sem plágio e pode até mesmo otimizar suas publicações de blog para mecanismos de pesquisa com meta descrições de SEO.

Melhores recursos do Rytr:

Integrações : O Rytr oferece plugins para Shopify e WordPress e tem uma API para que você possa integrá-lo a outras ferramentas que já usa

: O Rytr oferece plugins para Shopify e WordPress e tem uma API para que você possa integrá-lo a outras ferramentas que já usa Imagens de IA: Dependendo do seu plano, você também pode usar o Rytr para gerar imagens: até 5 por mês no plano gratuito e 100 por mês no plano ilimitado

Limitações do Rytr:

Limitações de caracteres em alguns planos

Preços da Rytr:

Plano gratuito : Até 10.000 caracteres

: Até 10.000 caracteres Plano econômico : uS$ 9/mês, 100.000 caracteres

: uS$ 9/mês, 100.000 caracteres Plano ilimitado: uS$ 29/mês, caracteres ilimitados

Rytr classificações e resenhas:

G2 : 4.7/5 (756 avaliações)

: 4.7/5 (756 avaliações) Capterra: 4.5/5 (12 avaliações)

Bônus:_ Geradores de biologia de IA !

5. Qualquer palavra

Via Qualquer palavra O Anyword é um gerador de conteúdo focado em marketing, com ferramentas de "Copy Intelligence" para ajudá-lo a criar conteúdo de qualidade que converte. Configure dois públicos-alvo e duas regras de marca no plano Starter ou regras de marca e públicos ilimitados no plano Business.

Todos os planos incluem um verificador de plágio e integração com o Grammarly para garantir que você tenha um conteúdo de alta qualidade. O plano Starter é ideal para profissionais de marketing autônomos que desejam explorar os parágrafos gerados, enquanto o plano Teams inclui 3 assentos, com a opção de adicionar mais por US$ 49/mês.

Melhores recursos do Anyword:

Integração com o Grammarly : O Anyword tem uma integração com o Grammarly para ajudá-lo a encontrar e corrigir erros de ortografia e gramática

: O Anyword tem uma integração com o Grammarly para ajudá-lo a encontrar e corrigir erros de ortografia e gramática Pontuação de desempenho preditivo: A pontuação de desempenho classifica seu conteúdo de marketing para que você saiba qual texto de anúncio tem maior probabilidade de conversão

Limitações do Anyword:

Não há nível gratuito

Preços do Any Word:

Starter : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Equipes orientadas por dados : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Negócios: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Anyword:

G2 : 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (384 avaliações)

6. Jasper.ai

Via Jasper.ai Jasper é uma ferramenta de criação de conteúdo com IA que ajuda você a criar um parágrafo exclusivo e informativo, alinhado à voz autêntica da sua marca. Você pode escolher entre tons como Negrito, Atrevido, Formal e Pirata, e até mesmo treiná-lo em seu conteúdo existente, como seu site, guias de estilo e catálogos.

O Jasper oferece mais de 50 modelos e é compatível com mais de 30 idiomas. Embora não ofereça ferramentas de SEO integradas ou um verificador de plágio, você pode usá-lo juntamente com ferramentas como SurferSEO e Copyscape por uma taxa extra.

Os melhores recursos do Jasper.ai:

Lookback : Para documentos longos, o Jasper levará em conta os 1.500 caracteres anteriores para garantir que os parágrafos subsequentes sejam legíveis e consistentes

: Para documentos longos, o Jasper levará em conta os 1.500 caracteres anteriores para garantir que os parágrafos subsequentes sejam legíveis e consistentes Arte de IA: O Jasper também oferece ferramentas de arte de IA para que você possa adicionar imagens e ilustrações ao seu conteúdo sem precisar usar uma ferramenta on-line separada para isso

Limitações do Jasper.ai:

Não há planos gratuitos

Não há verificador de plágio incorporado

Preços do Jasper.ai

Criador : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Equipes : $125/mês

: $125/mês Negócios: Preços personalizados

Jasper.ai avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (1.211 avaliações)

: 4.7/5 (1.211 avaliações) Capterra: 4.8/5 (1.798 avaliações) Experimente estas alternativas ao Jasper AI_ !

7. Hipotenusa AI

Via Hipotenusa AI O Hypotenuse AI é uma ferramenta de criação de conteúdo que se concentra em alguns casos de uso importantes, como plataformas de comércio eletrônico e conteúdo de blog baseado em fatos. Você pode usar a ferramenta Content Detective para ajudá-lo a encontrar e citar fontes e o gerador de conteúdo em massa para criar dezenas de descrições de produtos, legendas de mídia social e muito mais de uma só vez.

Embora o Hypotenuse AI tenha muitos recursos eficazes, ele tem algumas limitações. O sistema de preços baseado em créditos significa que você obterá cerca de 25.000 palavras por 100 créditos e, dependendo do plano, terá apenas um número limitado de verificações de plágio.

Melhores recursos do Hypotenuse AI:

Detetive de conteúdo : Esse recurso o ajuda a encontrar conteúdo factual na Internet para garantir que as publicações do seu blog estejam atualizadas e citem fontes confiáveis

: Esse recurso o ajuda a encontrar conteúdo factual na Internet para garantir que as publicações do seu blog estejam atualizadas e citem fontes confiáveis Integrações : O Hypotenuse AI se integra ao Shopify e a outras ferramentas de comércio eletrônico para que você possa criar descrições de produtos e publicá-las facilmente

: O Hypotenuse AI se integra ao Shopify e a outras ferramentas de comércio eletrônico para que você possa criar descrições de produtos e publicá-las facilmente Geração de lotes: Crie grandes quantidades de conteúdo de uma só vez em vez de começar do zero com cada conteúdo gerado

Limitações do Hypotenuse AI:

Sistema de preços baseado em crédito

Verificações limitadas de plágio

Preços da Hypotenuse AI:

Inicial : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Crescimento: uS$ 59/mês

Hypotenuse AI ratings and reviews:

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. NeuralText

Via NeuralText O NeuralText é um gerador de parágrafos que pode escrever parágrafos envolventes do zero ou ajudá-lo a criar um parágrafo aleatório para superar o bloqueio do escritor. Essa ferramenta de IA também tem recursos de SEO integrados para garantir que o conteúdo que você está criando seja compatível com SEO.

O NeuralText também oferece suporte a plug-ins e integrações, embora o Google Docs seja o único disponível no momento.

Melhores recursos do NeuralText:

Análise SERP : Analise a concorrência e otimize as publicações do seu blog com o criador de esboços e o recurso de análise de mecanismos de pesquisa

: Analise a concorrência e otimize as publicações do seu blog com o criador de esboços e o recurso de análise de mecanismos de pesquisa AI Copywriter: Esse recurso ajuda a criar descrições de produtos e textos de marketing para o Facebook, LinkedIn e outros sites de mídia social e comércio eletrônico

Limitações do NeuralText:

Os planos Starter e Basic são limitados a 20.000 palavras de conteúdo de IA

Preços do NeuralText:

Starter : uS$ 19/mês

: uS$ 19/mês Básico : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Pro: $119/mês

Avaliações e resenhas do NeuralText:

G2 : 4.4/5 (22 avaliações)

: 4.4/5 (22 avaliações) Capterra: 4.5/5 (70 avaliações)

9. Wordkraft AI

Via IA do Wordkraft O Wordkraft AI oferece 67 ferramentas de IA diferentes, desde um parágrafo gerado até um conteúdo de postagem de blog de formato longo. Você pode começar com um dos 78 modelos de prompts, trabalhar em 27 idiomas e publicar diretamente no WordPress para colocar seu conteúdo on-line mais rapidamente.

O Wordkraft AI foi projetado para influenciadores de mídia social, profissionais de marketing digital, agências e outros, e oferece um plano gratuito limitado e uma avaliação gratuita de 7 dias.

Melhores recursos do Wordkraft AI:

Gerador de seções de blog : Gera partes específicas de um artigo ou postagem de blog, como uma introdução ou conclusão, para ajudá-lo no processo de redação

: Gera partes específicas de um artigo ou postagem de blog, como uma introdução ou conclusão, para ajudá-lo no processo de redação Gerador de e-mail: Crie e-mails de boas-vindas, e-mails de acompanhamento, e-mails frios e muito mais para aprimorar seucampanhas de marketing e alcance de vendas

Limitações de IA do Wordkraft:

Apenas 1.500 palavras no plano gratuito

Preços do Wordkraft AI:

Gratuito (não é necessário cartão de crédito)

(não é necessário cartão de crédito) Plano inicial profissional : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Plano Pro Unlimited: uS$ 29/mês

Wordkraft AI ratings and reviews:

G2 :N/A

:N/A Capterra:N/A

10. Frase.io

Via Frase.io O Frase.io oferece aos usuários uma ferramenta de IA Writer e pesquisa de SEO que pode ser usada para pesquisar, delinear, escrever e otimizar artigos. Você pode escolher entre modelos como conteúdo de artigo de lista, conteúdo de página de pilar, conteúdo de postagem de comparação e muito mais.

Depois de começar a escrever o post do blog, use a ferramenta AI Writer para inserir transições, reescrever parágrafos, verificar se há erros gramaticais e muito mais.

Melhores recursos do Frase.io:

Verificador de plágio : O Frase.io tem um verificador de plágio integrado que lhe dá uma "pontuação de originalidade" com base na semelhança de sua publicação com outro conteúdo

: O Frase.io tem um verificador de plágio integrado que lhe dá uma "pontuação de originalidade" com base na semelhança de sua publicação com outro conteúdo Atalhos de teclado: Você pode usar atalhos de teclado para iniciar e parar o gerador de texto e inserir hashtags em um documento para informar ao Frase quais partes do texto devem ser levadas em consideração

Limitações do Frase.io:

O plano de equipe inclui apenas 3 assentos de usuário (US$ 25/mês por assento adicional)

Preços da Frase.io:

Solo : uS$ 14,99/mês

: uS$ 14,99/mês Basic : uS$ 44,99/mês

: uS$ 44,99/mês Equipe: $113,99/mês

Classificações e resenhas do Frase.io:

G2 : 4.9/5 (286 avaliações)

: 4.9/5 (286 avaliações) Capterra: 4.8/5 (329 avaliações)

Crie um conteúdo melhor com o ClickUp

Os geradores de parágrafos podem servir como um valioso assistente durante o processo de redação, mas o sucesso do seu conteúdo ainda se resume ao que você coloca nele. Começar com bons esboços e ter um calendário de publicação consistente pode fazer toda a diferença.

O ClickUp oferece uma IA assistente de redação e dezenas de outras ferramentas para ajudá-lo a melhorar sua produção pessoal ou a produtividade da equipe.