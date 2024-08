10 melhores ferramentas de revisão de IA para uma melhor edição em 2024

O segredo para escrever um conteúdo excelente hoje em dia é fazê-lo rapidamente. Se você gastar muito tempo editando, acabará publicando conteúdo que não é mais relevante para o seu público. Então, como você revisa seu conteúdo sem passar horas e horas revisando cada frase? Deixe que a inteligência artificial (IA) faça isso por você.

Hoje em dia, a Ferramentas de revisão de IA examinam rapidamente seu conteúdo e oferecem sugestões que vão muito além de um corretor ortográfico básico. As ferramentas de revisão de IA verificam a gramática, dão sugestões para simplificar frases complexas e até ajudam a ajustar o tom para que se alinhe à voz da marca ou ao público-alvo. A revisão por IA é feita em segundos, permitindo que você envie conteúdo de qualidade rapidamente.

Explore as possibilidades do software de revisão de IA com estas 10 ferramentas disponíveis em 2024!

O que é a revisão com IA e como ela funciona?

A revisão com IA, ou revisão automatizada, usa o processamento de linguagem natural e a IA para revisar e corrigir o conteúdo escrito. Ela verifica o conteúdo em busca de erros de estilo, pontuação, gramática e ortografia.

A revisão por IA analisa seu texto e divide o conteúdo em frases e palavras. Ela compara seu texto com seu vasto banco de dados de regras de linguagem e padrões aprendidos para detectar possíveis erros e oferece sugestões para melhorar a legibilidade. Em seguida, você pode revisar as recomendações e optar por aceitá-las ou rejeitá-las.

O software de revisão com IA pode acelerar significativamente o processo de revisão e edição, reduzir as taxas de erro humano e melhorar a qualidade geral do seu conteúdo. Essas ferramentas estão se tornando mais inteligentes e úteis e agora são um dos pilares da caixa de ferramentas do escritor moderno.

Como escolher a melhor ferramenta de revisão de IA

A escolha da melhor ferramenta de revisão on-line começa com a definição do que você deseja que ela realize. Você está procurando uma revisão geral? Ou quer uma ferramenta que o ajude a ajustar o tom? Considere o tipo de redação profissional que você está fazendo. Algumas ferramentas de revisão de IA são melhores para editar textos acadêmicos, enquanto outras são ótimas para textos de marketing.

Depois de determinar suas metas, procure ferramentas de IA que sejam fáceis de usar. Elas devem ter uma interface intuitiva e facilitar o processo de edição. Elas podem até mesmo se conectar com seus programas de redação favoritos, como o Microsoft Word ou o Google Docs, ou ser executadas em seu navegador para verificar seu conteúdo em várias plataformas de mídia social.

Além disso, considere o preço do Ferramentas de escrita de IA . Embora muitas sejam gratuitas ou ofereçam versões gratuitas, alguns dos melhores recursos podem estar protegidos por um acesso pago. Talvez você queira pagar por versões premium se precisar de toda a sua capacidade de edição.

E lembre-se, você não precisa se contentar com uma única ferramenta de edição de IA. Muitas dessas ferramentas podem trabalhar juntas para oferecer suporte de edição em várias camadas. Experimente algumas das opções desta lista e descubra a que melhor se adapta às suas necessidades e ao seu fluxo de trabalho.

10 melhores ferramentas de copywriting com IA 2024

Use o ClickUp Brain para fazer brainstorming de ideias e escrever e editar conteúdo em segundos

O ClickUp é há muito tempo uma das ferramentas favoritas de gerenciamento de projetos e colaboração. Os recursos do ClickUp Ferramentas de redação de IA impulsionaram a plataforma para o próximo nível, tornando-a um poderoso software de revisão. De seu Documentos do ClickUp a interface de IA pode ajudá-lo a criar conteúdo rapidamente usando avisos de linguagem natural.

Precisa elaborar um plano de marketing para algo que será lançado na próxima semana? Diga ao ClickUp Brain o que você precisa fazer; ele o ajudará a criar um plano de lançamento em segundos. O ClickUp Brain pode ajudá-lo a escrever e-mails, projetar um estudo de teste de usuário, resumir anotações de reuniões e criar um plano de ação.

Melhores recursos do ClickUp

Gera resumos de documentos extensos, notas de reuniões ou até mesmo tópicos de comentários para que você obtenha os destaques sem perder tempo

Oferece sugestões para tornar seu conteúdo mais conciso e envolvente e adapta o texto ao seu público-alvo

Funciona como umAssistente de redação com IA para ajudá-lo a ter ideias para seu próximo romance, campanha de marketing ou o texto de um e-mail

Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain não faz parte do plano gratuito da plataforma, portanto, você terá que assinar um plano mensal para acessar suas ferramentas robustas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)

2. Gramática

Via Gramática O Grammarly é uma das ferramentas de revisão on-line mais conhecidas desta lista, com mais de 30 milhões de usuários ativos diariamente. Sua popularidade tem um bom motivo. A plataforma é muito fácil de usar e se integra perfeitamente onde quer que você crie conteúdo. Você pode usá-la no Microsoft Word, no Google Docs, no seu navegador da Web e até mesmo no seu telefone. Ela detecta e corrige erros de ortografia e gramática em tempo real e oferece insights para aprimorar suas habilidades de redação.

Melhores recursos do Grammarly

Sugere mudanças de palavras para tornar sua redação mais variada e remover repetições

Inclui um verificador de plágio que examina seu texto e garante que ele não esteja muito próximo de outro conteúdo on-line

Oferece sugestões de tom e maneiras de atingir suas metas de redação

Limitações do Grammarly

As sugestões podem ser excessivamente zelosas, portanto, os usuários devem ser cautelosos ao aceitá-las sem revisar as alterações

Muitos dos melhores recursos do software de revisão estão protegidos por um acesso pago

Preços do Grammarly

Gratuito

Premium: US$ 10/mês

Business: US$ 15/mês por membro

Avaliações e resenhas do Grammarly

G2: 4,7/5 (mais de 4.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 6.900 avaliações)

Compare **Gramática Vs Wordtune !

3. Slick Write

Via Escrita inteligente O Slick Write é um software gratuito de revisão baseado em navegador que verifica seu conteúdo e oferece sugestões sobre estilo e tom. Você pode personalizar as sugestões de acordo com seu estilo e verificar as estatísticas do documento para ver como está se saindo. A plataforma gratuita tem alguns recursos robustos, incluindo maneiras de verificar o fluxo de suas frases, remover a voz passiva e verificar o uso de advérbios.

Melhores recursos do Slick Write

As configurações personalizáveis permitem que você adapte as edições ao seu estilo e às suas necessidades

A plataforma baseada na Web significa que não é necessário fazer download de software

A tela de associação de palavras pode ajudá-lo a se livrar do bloqueio do escritor

Limitações do Slick Write

Embora seja um excelente editor básico, alguns usuários podem sentir falta de algumas das ferramentas de IA mais avançadas que outras opções de software de revisão oferecem

Preços do Slick Write

Grátis

Avaliações e resenhas do Slick Write

Capterra: 4.4/5 (5+ avaliações)

4. WhiteSmoke

Via

Fumaça branca

O processamento de linguagem natural do WhiteSmoke ajuda os usuários a editar e refinar seu conteúdo. Embora seja adequado para qualquer pessoa que queira ajuda com sua redação em inglês, seus usuários-alvo são falantes não nativos e escritores acadêmicos. A plataforma vai além de simplesmente oferecer sugestões, explicando por que uma sugestão pode ser uma opção melhor, ensinando os escritores a criar um conteúdo melhor enquanto editam.

Melhores recursos do WhiteSmoke

Detecta possíveis erros que plataformas menos robustas não detectam

Funciona em qualquer aplicativo de texto ou navegador e ainda oferece uma versão móvel

Usa processamento de linguagem natural e algoritmos para expandir continuamente seus recursos de sugestão

Limitações do WhiteSmoke

A interface do usuário não é tão suave quanto outras plataformas de edição de IA

Preços do WhiteSmoke

uS$ 59,95/ano (para navegadores)

uS$ 79,95/ano (para navegadores, MS Office, Gmail e Windows)

$137,95/ano (versão completa mais garantia e suporte telefônico)

WhiteSmoke avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 3,8/5 (mais de 20 avaliações)

5. LanguageTool

Via Ferramenta de idiomas O LanguageTool é um software de revisão de código aberto que ajuda você a melhorar a qualidade do seu conteúdo escrito. Como outras plataformas, ele detecta possíveis erros no texto, inclusive erros de pontuação, concordância verbal e estrutura de frases. O LanguageTool se destaca por seu suporte a vários idiomas. Isso o torna excelente para falantes não nativos de inglês ou para aqueles que precisam escrever conteúdo refinado para um público do outro lado do mundo.

Melhores recursos do LanguageTool

Oferece verificação ortográfica e sugestões de edição em mais de 30 idiomas e dialetos

Oferece um editor baseado na Web gratuitamente ou uma versão premium que se integra a aplicativos de redação populares

Ajuda você aa reformular suas frases para combinar com o tom desejado

Limitações do LanguageTool

Tem um limite de 20.000 caracteres na versão gratuita, portanto, se você estiver verificando documentos mais longos, terá que dividi-los

Preços do LanguageTool

Grátis

Premium: US$ 69,90/ano

Para equipes: $132,80/ano

LanguageTool avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

6. Gengibre

Via Gengibre O Ginger usa processamento de linguagem natural e IA para aprimorar o conteúdo escrito. Coloque a gramática, a pontuação e o corretor ortográfico para trabalhar. Refine seu texto usando as ferramentas de reformulação da plataforma, que reformulam as frases para torná-las mais formais, casuais, divertidas ou profissionais. O assistente de redação oferece orientação clara para melhorar sua redação, tornando-o um escritor mais forte a longo prazo.

melhores recursos do #### Ginger

Poderosas sugestões de gramática e estilo ajudam a evitar erros básicos e a criar textos mais atraentes

A ferramenta de reformulação de frases ajuda a mudar o tom com um único clique, facilitando a expressão de ideias

O banco de frases pode ajudá-lo a encontrar diferentes maneiras de expressar ideias

Limitações do Ginger

Pode ser lento para carregar, especialmente se você estiver trabalhando em uma conexão de Internet mais lenta

Preços do Ginger

Grátis

Premium: US$ 13,99/mês ou US$ 84/ano

Equipes: US$ 4,99/mês por membro

Avaliações e resenhas do Ginger

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (mais de 80 avaliações)

7. Avaliador de papel

Via Avaliador de papel Quer saber como está a qualidade de suas redações e trabalhos acadêmicos? O PaperRater é um verificador on-line de gramática e plágio que ajuda estudantes e profissionais a melhorar sua redação. Os algoritmos da plataforma identificam plágio, erros gramaticais e problemas de estilo e oferecem sugestões para melhorar a legibilidade. A IA também examina o texto e atribui uma pontuação automática, dando-lhe uma ideia de como ele será avaliado quando seu público o ler.

Melhores recursos do PaperRater

Fornece feedback sobre redações ou trabalhos antes que você os envie

Não requer inscrição na versão gratuita, portanto, você pode começar a usá-lo imediatamente

Garante que você citou tudo corretamente com um verificador de plágio

Limitações do PaperRater

Embora os algoritmos sejam geralmente bons, as sugestões nem sempre são precisas

Preços do PaperRater

Gratuito

Premium: US$ 3,48/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do PaperRater

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

8. ProWritingAid

Via ProWritingAid O ProWritingAid é um assistente de redação com IA abrangente para aqueles que desejam uma edição completa. Ele inclui quase duas dúzias de métricas para ajudar os escritores a avaliar e refinar seu texto. Além do básico, essa robusta ferramenta de IA pode ajudá-lo a identificar clichês, refinar transições e eliminar a voz passiva. A plataforma baseada na nuvem funciona com praticamente qualquer caixa de texto, inclusive Facebook, e-mail e seu aplicativo de processamento de texto favorito.

Melhores recursos do ProWritingAid

Inclui master classes sobre redação de especialistas do setor para ajudá-lo a melhorar sua redação

Avalia a legibilidade do texto de várias maneiras para que você saiba que está escrevendo certo, independentemente do público

Fornece feedback instantâneo à medida que você escreve para uma edição mais rápida em qualquer lugar

Limitações do ProWritingAid

Capacidade limitada de personalizar regras e sugestões, portanto, você pode receber mais sugestões do que realmente precisa

Preços do ProWritingAid

Gratuito

Premium: $10/mês cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do ProWritingAid

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 430 avaliações)

9. QuillBot

Via QuillBot O QuillBot é outra ferramenta popular de revisão de IA, mas este se destaca como um verdadeiro parceiro de escrita de IA. A plataforma ajuda você a gerar novo conteúdo ou melhorar o que você já tem. Ela é útil para parafrasear textos e resumir documentos mais longos rapidamente.

Também é excelente para gerar citações, uma das tarefas mais tediosas da redação acadêmica. Além disso, ele faz todas as verificações básicas de gramática e ortografia e oferece explicações para sugestões específicas.

Melhores recursos do QuillBot

Ajuda a gerar conteúdo usando seu prompt, facilitando a criação de textos mesmo quando você não tem certeza do que escrever

Oferece resultados de pesquisa dentro da janela de rascunho para que você possa fazer pesquisas sem abrir várias guias

Ajuda você a mudar o tom para ser mais formal, simples, criativo ou alinhado com suas regras personalizadas

Limitações do QuillBot

Funciona com o Chrome, Word e Google Docs, mas tem opções de integração limitadas fora dessas plataformas

Preços do QuillBot

Gratuito

Premium: US$ 99,95/ano

Avaliações e resenhas do QuillBot

Capterra: 4.6/5 (mais de 120 avaliações)

10. Aplicativo Hemingway

Via Aplicativo Hemingway O Hemingway App é uma ferramenta de redação com IA que se concentra em tornar sua redação mais clara e concisa. Com o nome de Ernest Hemingway, um escritor conhecido por seu estilo de escrita claro e conciso, ele usa o processo de edição do autor para inspirar sua interface de usuário. Usando destaques, ele analisa seu texto em busca de frases longas, difíceis de entender e voz passiva.

A plataforma baseada em navegador também oferece pontuações de legibilidade para avaliar a reação do público.

Melhores recursos do Hemingway App

A maioria dos recursos está disponível na versão gratuita

Os destaques codificados por cores facilitam a visualização de onde sua redação está muito complicada ou prolixa

Sugere maneiras de melhorar sua redação e eliminar maus hábitos de escrita, como voz passiva

Limitações do Hemingway App

Seus recursos limitados se concentram em um estilo de redação conciso, portanto, pode não ser adequado para todos os contextos

Preços do Hemingway App

Gratuito (baseado no navegador)

Aplicativo: US$ 19,99

Avaliações e resenhas do Hemingway App

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

Crie uma prosa perfeitamente polida com o ClickUp

As ferramentas de revisão on-line podem ajudá-lo a editar seu

trabalho mais rapidamente

e aprimorar seu estilo de redação. Com essas ferramentas, você pode detectar erros que, de outra forma, poderiam passar despercebidos e tornar sua redação mais atraente, envolvente e dinâmica.

Se estiver procurando uma poderosa ferramenta de revisão de IA para ajudá-lo em todos os aspectos de sua redação, confira as ferramentas de IA do ClickUp. Juntamente com as ferramentas padrão de gramática e ortografia, a IA do ClickUp ajuda você a gerar textos do zero. Rascunhe e-mails, postagens de blog e até campanhas de mídia social com apenas alguns cliques. Você pode até mesmo usar as ferramentas de IA do ClickUp para resumir documentos longos ou gerar

itens de ação

das anotações da reunião.

Quer escrever um texto melhor e mais rápido? Inscreva-se no ClickUp e use os recursos de IA integrados para

melhorar sua criação de conteúdo

processo. Criar uma conta gratuita