Como funciona o ChatGPT? Tire o máximo proveito do ChatGPT!

Vamos voltar um pouco para lembrar a era pré-ChatGPT.

Escrever e codificar tudo do zero

Gastar horas em pesquisa

Dificuldade de entender um artigo de jornal extremamente complicado sobre assuntos de nicho

Ler um documento de 50 páginas para escrever um resumo de 10 frases

Certamente não é o melhor uso do tempo, especialmente quando se faz malabarismo com várias tarefas.

Graças ao ChatGPT, quer esteja escrevendo um resumo de outros documentos ou criando uma postagem de blog do zero, você obtém uma cópia semelhante à humana em segundos.

Mas como o ChatGPT funciona?

Que tecnologia ele usa?

Não importa se você é um entusiasta de IA tentando aprender sobre a modelagem de linguagem do ChatGPT, um desenvolvedor que deseja aproveitar o processamento de linguagem natural ou um usuário corporativo que busca um Alternativa ao ChatGPT respondemos a todas as suas dúvidas neste artigo.

O que é o ChatGPT?

O ChatGPT, também conhecido como Chat Generative Pre-trained Transformer, é uma ferramenta Ferramenta de IA desenvolvida pela OpenAI, uma empresa de pesquisa de IA apoiada pela Microsoft.

O ChatGPT, lançado em novembro de 2022, é um chatbot inteligente que se lembra de conversas anteriores, imita essas conversas, gera respostas apropriadas e novas ideias, além de elaborar ideias existentes.

Veja na imagem abaixo um exemplo.

via ChatGPT Pedimos ao ChatGPT que compartilhasse três ideias de episódios de podcast relacionados ao marketing de conteúdo de SaaS. Ele fornece ideias de conteúdo juntamente com um plano aproximado para estruturar cada episódio.

O ChatGPT usa modelos de linguagem GPT para ajudá-lo com soluções reais e casos de uso complexos, como:

Responder a uma pergunta complicada cuja resposta não está prontamente disponível nos mecanismos de pesquisa, e você não precisa compilar informações dispersas de vários sites para compilar esses dados

Brainstorming com você para gerar ideias de conteúdo sobre um determinado tópico (como fizemos acima)

Resumir dados de várias fontes (pense: revistas, sites, artigos de notícias) para simplificar seu processo de pesquisa

Escrever conteúdo e cópias para seus artigos, páginas de destino, postagens em mídias sociais, e-mails e scripts de vídeo

Traduzir código de uma linguagem de programação para outra

Atualmente, o ChatGPT tem dois modelos: O ChatGPT 3.5 é a versão Beta disponível gratuitamente e o ChatGPT 4 é a versão premium, que custa US$ 20 por mês.

Entendendo a tecnologia por trás do ChatGPT

A OpenAI lançou os três primeiros modelos da série GPT, a saber, GPT 1,2 e 3, em 2018, 2019 e 2020, respectivamente. Enquanto o GPT 1 continha apenas 117 milhões de parâmetros, o GPT 3 era uma versão muito mais avançada com 175 bilhões de parâmetros, capaz de fornecer respostas de nível humano para várias tarefas.

Todos esses modelos GPT são construídos com a tecnologia Large Language Model [LLM] e redes neurais.

O LLM é treinado em um grande volume de dados, como qualquer outro sistema baseado em inteligência artificial [pense em assistentes virtuais Alexa e Siri, que reconhecem sua voz, lembram-se de seu aniversário e o notificam sobre suas reuniões].

O Large Language Model processa todos os dados de treinamento (mais sobre treinamento na próxima seção) por meio de redes neurais (um programa de computador que imita a estrutura do cérebro humano) e aprendizagem profunda para coleta de dados. O ChatGPT usa uma rede neural sofisticada conhecida como transformador e pré-treinamento.

Arquitetura do transformador

A complexa arquitetura transformadora da OpenAI lê grandes volumes de textos, identifica padrões de como os textos e as frases estão inter-relacionados e prevê a próxima palavra. O ChatGPT é bom em texto preditivo para gerar respostas que se assemelham ao conhecimento humano.

No entanto, para a mesma pergunta, os modelos de IA do ChatGPT dão respostas personalizadas que são um pouco semelhantes, mas não idênticas.

Há alguma aleatoriedade no código escrito para habilitar os recursos de correção automática. Em breve, os modelos de LLM farão concorrência acirrada aos mecanismos de autocorreção superalimentados, pois poderão processar grandes quantidades de dados com base em milhões de consultas de usuários para uma tarefa específica.

Pré-treinamento

O pré-treinamento envolve duas abordagens: não supervisionada e supervisionada.

Na abordagem supervisionada, o modelo geral é treinado para aprender funções de mapeamento para mapear diretamente as entradas para as saídas. O aprendizado supervisionado é usado para tarefas de classificação, regressão e rotulagem de sequência.

Por outro lado, na abordagem de aprendizado não supervisionado, o modelo de IA é treinado em dados em que nenhuma saída específica está relacionada a cada entrada. Em vez disso, o modelo aprende a estrutura e os padrões subjacentes nos dados de entrada sem tarefas específicas.

O agrupamento, a detecção de anomalias e a redução da dimensionalidade usam esse método de treinamento.

Com relação à modelagem de linguagem, o pré-treinamento não supervisionado é usado para treinar o modelo para entender a sintaxe e a semântica da linguagem natural. Dessa forma, ele pode gerar um texto coerente e significativo em um contexto de conversação.

Como é impossível prever todas as perguntas que um usuário faria, não há como o ChatGPT ser treinado com um modelo de aprendizado supervisionado. Em vez disso, ele usa o pré-treinamento não supervisionado para possibilitar o conhecimento ilimitado do ChatGPT.

Na próxima seção, abordaremos como o ChatGPT funciona, como a OpenAI treina modelos de IA em modelagem de linguagem mascarada, previsão do próximo token e conjuntos de dados que a OpenAI usa para treinar o ChatGPT para gerar texto coerente.

Como o ChatGPT funciona?

Elementarmente, o ChatGPT não consegue diferenciar entre "certo" e "errado" O ChatGPT procura por dados viáveis, coerentes e mais próximos dos dados de treinamento e de feedback humano sempre que você insere consultas de usuários.

A OpenAI usou quatro conjuntos de dados para treinar o ChatGPT:

Dados de rastreamento: Uma compilação de dados de texto coletados da Internet. Embora os dados de rastreamento incluam bilhões de páginas da Web, a OpenAI filtrou ainda mais esses conjuntos de dados e os dados de demonstração para selecionar apenas páginas da Web confiáveis como banco de dados de treinamento do ChatGPT

Uma compilação de dados de texto coletados da Internet. Embora os dados de rastreamento incluam bilhões de páginas da Web, a OpenAI filtrou ainda mais esses conjuntos de dados e os dados de demonstração para selecionar apenas páginas da Web confiáveis como banco de dados de treinamento do ChatGPT Wikipedia: O banco de dados completo da Wikipedia foi usado para treinar e ajustar o ChatGPT

O banco de dados completo da Wikipedia foi usado para treinar e ajustar o ChatGPT Bate-papo pessoal: O banco de dados da OpenAI contém milhões de conjuntos de dados de bate-papo

O banco de dados da OpenAI contém milhões de conjuntos de dados de bate-papo WebText2: A OpenAI também rastreou comunidades on-line como o Reddit e sites vinculados mencionados em tópicos do Reddit para criar esse banco de dados chamado WebText2

Agora, vamos nos aprofundar no processo de treinamento, que compreende duas etapas: Tokenização e treinamento do modelo por meio da abordagem de Aprendizado por Reforço.

Tokenização

Antes de os dados de treinamento passarem pelas redes neurais, há outro processo chamado Tokenização, em que grandes blocos de conjuntos de dados são divididos em dados de tamanho reduzido ou tokens.

via Tokenizador do ChatGPT O processo de tokenização ajuda os modelos LLM a analisar os dados mais rapidamente.

Desenvolvendo redes neurais

Depois que os tokens são divididos em caracteres e atribuídos a um número inteiro, o transformador da OpenAI processa esses conjuntos de dados em um texto significativo.

Antes do início oficial do processo de treinamento, há uma breve fase chamada "Pré-treinamento" Nessa fase, a rede neural identifica a relação entre os tokens e prevê as palavras e frases ausentes.

Por exemplo, o ChatGPT pode aprender que, na linguagem humana, "have" é sempre usado com "they", e "has" é sempre usado com "he" e "she" O ChatGPT registra e armazena esses parâmetros para tornar as previsões mais relevantes em cenários futuros.

Na fase final, a OpenAI usou a abordagem de Aprendizado por Reforço a partir de Feedback Humano (RLHF) no aprendizado de máquina para treinar esses dois modelos.

via ChatGPT O modelo Reinforcement Learning from Human Feedback tem três etapas distintas:

A imagem acima parece técnica? Vamos detalhá-la para você com interpretações mais simples dos modelos de aprendizado de máquina.

Etapa 1: Treinamento do modelo de linguagem grande com muitos conjuntos de dados de conversas humanas. Esse treinamento orientado pelo aprendizado por reforço ajuda os modelos do ChatGPT a gerar respostas semelhantes às humanas com base em seus base de conhecimento e padrões de dados existentes.

Etapa 2: Atribuição de um instrutor humano para dados de comparação. A pessoa compara as respostas do GPT com as respostas baseadas em humanos e as classifica da melhor para a pior em termos de compreensão de leitura. Posteriormente, a OpenAI usa esses dados de feedback humano para treinar o modelo de recompensa.

Etapa 3: Retreinamento dos modelos de recompensa para ajustar suas respostas usando a Otimização de Política Proximal (PPO), um algoritmo para treinar computadores na tomada de decisões complexas, capitalizando o feedback humano.

Vantagens e desvantagens do ChatGPT

"Em minha vida, vi duas demonstrações de tecnologia que me pareceram revolucionárias. A primeira foi em 1980, quando fui apresentado a uma interface gráfica de usuário. A segunda grande surpresa ocorreu no ano passado. Fizemos uma pergunta não científica ao ChatGPT: "O que você diz a um pai com um filho doente?" Ele escreveu uma resposta ponderada que provavelmente foi melhor do que a maioria de nós na sala teria dado. Toda a experiência foi impressionante. Eu sabia que tinha acabado de ver o avanço mais importante da tecnologia desde a interface gráfica do usuário. Isso me inspirou a pensar em todas as coisas que a IA pode realizar nos próximos cinco ou dez anos." -_ Bill Gates escreveu sobre o ChatGPT em GatesNotes .

O ChatGPT é o aplicativo de crescimento mais rápido de todos os tempos. Enquanto o Instagram levou mais de dois anos para atingir 100 milhões de usuários, o ChatGPT fez isso em apenas dois meses .

Veja como os modelos de linguagem do ChatGPT tornam sua vida mais simples.

Vantagens

Economiza tempo

Sua criatividade está acabando? O ChatGPT será seu parceiro de brainstorming.

Suponha que você seja um representante de vendas enviando e-mails para clientes em potencial sobre os novos recursos do produto. Sem o ChatGPT, você teria que conduzir todo o processo de escrever o e-mail manualmente. Você escreveria o e-mail e, em seguida, pediria à equipe de marketing uma cópia ajustada. Isso exige tempo, esforço e recursos.

Com o ChatGPT, você pode automatizar tarefas como escrever e-mails para aumentar sua produtividade sem depender da ajuda de outros departamentos.

Tudo o que você precisa fazer é pedir ao ChatGPT para criar uma sequência de e-mails que pode ser modelada posteriormente. Você pode ajustar a estrutura subjacente e modelar as saídas para tarefas específicas com base em suas necessidades.

Há vários modelos de prompt de IA gratuitos disponíveis para corresponder ao seu caso de uso.

Crie facilmente campanhas segmentadas, reúna insights e dados para identificar tipos de clientes e gere ideias de conteúdo e promoções para aumentar o envolvimento e as conversões com o Chat GPT Prompts for Marketing Template da ClickUp

Além disso, com recursos integrados de reconhecimento de fala, o ChatGPT permite que os usuários interajam com o assistente de IA.

O ChatGPT está disponível para integrações

Com aplicativos como o Zapier, conecte o ChatGPT a todas as suas ferramentas favoritas, como Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion e Microsoft Teams.

Gerentes de projeto, agências, desenvolvedores e profissionais de B2B devem integrar o ChatGPT ao seu espaço de trabalho para automatizar as atividades de rotina para trabalhar mais rápido e desenvolva fluxos de trabalho personalizados sem alternar entre aplicativos.

Continua evoluindo diariamente

O ChatGPT está sendo treinado com novos dados neste momento e está evoluindo diariamente. A melhor parte é que, como usuário, você também tem a chance de contribuir para a jornada de aprimoramento do ChatGPT.

Cada vez que o ChatGPT compartilha uma resposta à sua pergunta, há opções para votar a favor ou contra. Essa é a sua maneira de fornecer feedback humano ao ChatGPT sobre seu desempenho e ajustá-lo para que os recursos do modelo GPT melhorem ainda mais.

No entanto, os modelos de linguagem grandes, como o ChatGPT, ainda têm um longo caminho a percorrer.

Antes de confiar demais nessa ferramenta, observe algumas de suas limitações.

Desvantagens

As respostas nem sempre correspondem à intenção da pesquisa

O ChatGPT lê suas perguntas e gera respostas mais próximas dos dados de treinamento. Ao contrário de um mecanismo de pesquisa que se concentra na intenção do usuário, o processamento de linguagem natural muitas vezes não corresponde à intenção da pesquisa, principalmente porque não tem informações sobre você, sua profissão, idade, local ou outros dados demográficos.

Como resultado, o conteúdo gerado com o ChatGPT geralmente soa superficial. Certifique-se de realizar uma verificação de qualidade e editar a cópia gerada pela IA para que corresponda à sua intenção.

Recursos limitados

O ChatGPT 3.5, lançado em novembro de 2022, tem acesso a informações e eventos até janeiro de 2022. Você ainda terá que contar com os mecanismos de pesquisa para consultas mais recentes.

Preocupações éticas são inevitáveis

O ChatGPT é tendencioso em relação aos dados de treinamento e não consegue articular eventos e informações de forma imparcial. É por isso que você não pode confiar totalmente nos resultados do modelo do ChatGPT.

Muitas instituições educacionais proibiram os alunos de usar essa ferramenta, pois isso poderia afetar sua experiência de aprendizado.

Outra grande preocupação são os problemas de segurança do uso do modelo de linguagem do ChatGPT para gerar respostas. Vários setores de alta segurança, como segurança governamental e fabricação de equipamentos militares, proibiram o ChatGPT porque não querem que dados confidenciais sobre seu funcionamento interno sejam adicionados aos modelos de linguagem grandes.

Da mesma forma, se você usar o ChatGPT para o gerenciamento de serviços a clientes ou funcionários, a possibilidade de fornecer informações imprecisas e tendenciosas permanece.

Usos comuns do ChatGPT

O ChatGPT pode ser seu assistente digital mais eficiente ou seu pior pesadelo - dependendo de como você usa essa ferramenta.

Aqui estão alguns casos de uso do ChatGPT para ajudá-lo a tirar o máximo proveito dele.

Gerenciamento de projetos

Crie documentação de projeto como roteiros de projeto, SOPs, escopo de projeto, planos de carga de trabalho e planos de alocação de recursos e orçamento com o ChatGPT em segundos

Compartilhe notas de reuniões brutas com o ChatGPT4 e converta-as em MOMs como um profissional

O ChatGPT oferece suporte à tomada de decisões para os gerentes de projeto, compartilhando diferentes perspectivas para julgar uma situação

Agências de marketing

Ajuda os redatores de conteúdo comferramentas de redação para o processo de pesquisa e criação de resumos de artigos

Otimizar peças de conteúdo para mecanismos de pesquisa usando as práticas recomendadas de SEO

Gerar perguntas e formulários de pesquisa de clientes para avaliar a satisfação do usuário

Desenvolvedores

Geração de código para um aplicativo a partir do zero ou verificação cruzada da frase de entrada durante a codificação

Otimizar o código existente paradesempenho aprimorado* Depuração e correção eficientes de bugs de forma rápida e fácil

Alternativas para o ChatGPT

Vamos dar uma olhada em uma das melhores alternativas ao ChatGPT ClickUp AI e o que a diferencia das outras IAs assistente de redação s.

Transforme sua redação para que seja clara, concisa e envolvente com o ClickUp AI

Ao contrário das respostas genéricas do ChatGPT, o assistente com tecnologia de IA do ClickUp foi desenvolvido especificamente para suas necessidades comerciais.

Assistente de redação profissional

O assistente de redação com IA do ClickUp ajuda você a gerar conteúdo e cópias nítidos e bem formatados. O assistente de redação integrado com foco em inteligência artificial do ClickUp ajuda você a:

Criar blogs de alta qualidade usando entradas específicas como tópico, palavras-chave e novas palavras relevantes para seu público, tom da marca e nível de criatividade

O Copy Editor aprimora sua redação realizando verificações gramaticais e ortográficas, encurtando frases longas e identificando redundâncias. Ele torna seu conteúdo conciso e envolvente

O ClickUp gera conteúdo perfeitamente formatado e otimizado, para que você não precise gastar tempo extra adicionando H1, H2, H3s, tabelas e palavras-chave

Use o ClickUp AI para resumir suas wikis ou traduzi-las em diferentes idiomas para facilitar a leitura

Adicione uma pitada de criatividade (ou muita!)

Veja como o ClickUp acrescenta um toque criativo à sua estratégia de conteúdo, sendo seu parceiro de brainstorming:

Responda às perguntas dos usuários do ClickUp para gerar uma estratégia de campanha personalizada para sua próxima iniciativa de marketing

Escreva slogans de marketing nítidos e clicáveis, gere ideias de nomes de campanhas e escolha os mais adequados

Gerar perguntas intuitivas para sua próxima pesquisa de marketing, a fim de obter a profundidade das necessidades de seu público

Economize tempo e trabalhe mais rápido

O sistema baseado em IA do ClickUp ferramenta de gerenciamento de projetos conclui tarefas de 30 minutos em segundos. Veja como:

Gerar anotações e resumos de reuniões,rastreadores de tarefase atualizações de conteúdo bruto, grandes blocos de conteúdo, arquivos de áudio e transcrições de vídeo em segundos

Crie itens de ação para um projeto com base em resumos de projetos e notas de reuniões, divida essas ações em tarefas e subtarefas e atribua-as aos membros relevantes da equipe para facilitar a colaboração na ferramenta de gerenciamento de projetos

Ainda está se perguntando por que o ClickUp em vez do ChatGPT? Confira o detalhamento abaixo:

Pronto para usar uma alternativa ao ChatGPT?

Para os usuários que desejam integrar o gerenciamento de projetos e os recursos do ChatGPT para maximizar a produtividade, o ClickUp AI é a melhor opção.

Os melhores recursos do ClickUp para profissionais ocupados e proprietários de empresas são:

Use o ClickUp AI e o Docs para transformar uma página vazia em um rascunho com conteúdo valioso e insights com automação

Resumir o conteúdo para reduzir os detalhes e se ater ao básico, independentemente do tipo de documento

Corrija seus erros gramaticais e de ortografia e torne seu conteúdo mais conciso ou mais longo para corresponder ao objetivo

A IA do ClickUp extrai automaticamente as tarefas que sua equipe precisa concluir sem precisar fazê-las manualmente

O Whiteboard do ClickUp ajuda comvisualização de dados para as tarefas em andamento para obter insights detalhados sobre seu projeto

O ClickUp AI cria uma lista de tarefas e a compartilha com sua equipe para colaboração

mais de 1.000 pré-construídosModelos do ClickUp permitem que você comece a trabalhar rapidamente

Supere as limitações do ChatGPT com a IA do ClickUp. Registre-se no ClickUp gratuitamente .