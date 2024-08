15 melhores alternativas ao ChatGPT para escrever em 2024

Desde o seu lançamento, o ChatGPT mudou a forma como pensamos sobre a escrita e a geração de conteúdo. Seus recursos avançados, alimentados pelos modelos de IA de linguagem de ponta da OpenAI, tornaram-no uma escolha popular para várias tarefas de redação, desde a elaboração de e-mails até a geração de códigos complexos.

No entanto, com a expansão do mercado de ferramentas de IA e chatbots, surgiram várias alternativas, cada uma oferecendo recursos e funcionalidades exclusivos que atendem a diversas necessidades dos usuários.

Embora o ChatGPT seja uma excelente opção, ele fica aquém em determinadas áreas, como recursos especializados, custo-benefício e desempenho aprimorado em tarefas específicas.

Foi aí que a equipe da ClickUp e eu partimos em uma jornada para explorar alternativas Ferramentas de escrita de IA . Nesta postagem do blog, compartilharei algumas das melhores alternativas ao ChatGPT em 2024 que descobrimos em nossa busca.

Exploraremos os pontos fortes e fracos de cada ferramenta, ajudando você a encontrar a alternativa perfeita para o ChatGPT Gerador de conteúdo de IA perfeito para suas necessidades.

Limitações do ChatGPT

Uma rápida digressão: Recentemente, a equipe da ClickUp submeteu o ChatGPT a vários testes para ver como ele poderia ajudar nas tarefas de codificação. Embora ele tenha se mostrado útil em alguns aspectos, encontramos limitações que é importante considerar:

Solucionar problemas complexos de codificação: Imagine trabalhar em um projeto de raspagem da Web e precisar solucionar um erro de lógica complicado. Embora o ChatGPT possa ser um ponto de partida para o brainstorming de soluções, ele pode ter dificuldades para entender completamente o fluxo lógico específico do seu código, dificultando a identificação do problema exato

Imagine trabalhar em um projeto de raspagem da Web e precisar solucionar um erro de lógica complicado. Embora o ChatGPT possa ser um ponto de partida para o brainstorming de soluções, ele pode ter dificuldades para entender completamente o fluxo lógico específico do seu código, dificultando a identificação do problema exato A especificidade é importante: Digamos que você esteja criando um projeto de visualização de dados em R. O ChatGPT pode gerar um código sintaticamente correto para criar um gráfico básico, mas pode não capturar a manipulação de dados específica necessária para suas necessidades exclusivas de visualização

Digamos que você esteja criando um projeto de visualização de dados em R. O ChatGPT pode gerar um código sintaticamente correto para criar um gráfico básico, mas pode não capturar a manipulação de dados específica necessária para suas necessidades exclusivas de visualização Suporte limitado a idiomas: Nem todas as linguagens de codificação são iguais! Se você estiver se aventurando em uma linguagem de programação de nicho, como Go, as sugestões do ChatGPT podem ser irrelevantes simplesmente porque a base de conhecimento pode não ser tão abrangente para essa linguagem específica

Apesar dessas limitações, o ChatGPT ainda pode ser uma ferramenta de IA valiosa na caixa de ferramentas de um programador. Ele se destaca na geração de pseudocódigo, que pode fornecer uma visão geral de alto nível da estrutura de um programa.

No entanto, ao enfrentar desafios complexos de codificação ou trabalhar com linguagens de programação menos comuns, talvez seja aconselhável explorar ferramentas de IA alternativas que ofereçam funcionalidades especializadas, como várias linguagens de programação.

Muitas dessas lições se aplicam à busca de alternativas ao ChatGPT para escrever. Vamos nos aprofundar.

Panorama das alternativas do ChatGPT para escrita

15 melhores alternativas ao ChatGPT para escrever em 2024

Com base em testes e pesquisas abrangentes, listei as 15 melhores alternativas do ChatGPT para escrever:

1. ClickUp ClickUp vai além do tradicional

gerenciamento de projetos . Ele oferece um conjunto robusto de recursos para criação, edição e resumo de conteúdo.

Veja como seus recursos se comparam aos do ChatGPT:

Documentos colaborativos Documentos do ClickUp do ClickUp permite a coautoria e a edição em tempo real, promovendo o trabalho em equipe contínuo em projetos de redação.

Aumente a criatividade e simplifique a colaboração em equipe com o ClickUp's Docs

Ao contrário do foco do ChatGPT na geração individual, o ClickUp permite que múltiplos redatores contribuam simultaneamente, simplificando a edição, o resumo e o refinamento de informações complexas em conteúdo impactante como uma equipe. Isso facilita o processo de redação e garante que todos estejam na mesma página.

Veja como ele pode ajudar você:

Crie documentos para qualquer tipo de trabalho, como roteiros, wikis ou bases de conhecimento

para qualquer tipo de trabalho, como roteiros, wikis ou bases de conhecimento Usar páginas aninhadas , opções de estilo e modelos para criar conteúdo bem organizado

, opções de estilo e modelos para criar conteúdo bem organizado Use Centro de documentospara encontrar informações facilmente

Centro de documentospara encontrar informações facilmente Crie, edite, compartilhe e colabore em vários tipos de documentos, incluindo texto, imagens, emojis, vídeos e tabelas

Resumo com tecnologia de IA Cérebro ClickUp a ferramenta de IA e o assistente de redação simplificam a criação de conteúdo ao resumir automaticamente documentos longos, e-mails e descrições de tarefas.

Aprimore sua escrita e produtividade com o ClickUp Brain

Ao contrário do ChatGPT, esse assistente de IA integrado inclui dois recursos avançados para ajudar na redação:

AI Knowledge Manager:

Obtenha instantaneamente respostas precisas com base no contexto de qualquer trabalho dentro do ClickUp e conectado a ele

com base no contexto de qualquer trabalho dentro do ClickUp e conectado a ele Pergunte sobre tarefas, documentos, pessoas, wikis da empresa, planos e insights

AI Project Manager:

Automatize resumos de projetos , atualizações de progresso e stand-ups

, atualizações de progresso e stand-ups Economize tempo automatizando itens de ação, planejamento de subtarefas e preenchimento automático de dados

AI Writer for Work:

Melhore sua redação com um assistente integrado treinado em conteúdo relacionado ao trabalho

com um assistente integrado treinado em conteúdo relacionado ao trabalho Verificação ortográfica integrada para documentos e tarefas sem plug-ins ou extensões

para documentos e tarefas sem plug-ins ou extensões Elabore respostas rápidas com o tom perfeito

com o tom perfeito Criar tabelas com dados e insights avançados

com dados e insights avançados Gerar modelos para tarefas, documentos e projetos instantaneamente

para tarefas, documentos e projetos instantaneamente Transcreva automaticamente a voz em texto e responda a perguntas de reuniões e clipes

Modelo de prompt

Use os prompts do ChatGPT em suas campanhas de marketing com o modelo de prompts do ChatGPT para marketing do ClickUp

O modelo ClickUp ChatGPT Prompts para modelo de marketing inclui mais de 600 prompts para ajudá-lo com seus planos e campanhas de marketing.

Veja como você pode usar esse modelo:

Personalize e adapte: Sinta-se à vontade para ajustar, adicionar ou remover prompts para alinhar-se com suas metas de marketing específicas. Lembre-se de que a relevância é fundamental. Certifique-se de que seus prompts estejam de acordo com a voz e o público-alvo de sua marca

Sinta-se à vontade para ajustar, adicionar ou remover prompts para alinhar-se com suas metas de marketing específicas. Lembre-se de que a relevância é fundamental. Certifique-se de que seus prompts estejam de acordo com a voz e o público-alvo de sua marca Liberte sua criatividade: Misture e combine prompts, combine ideias diferentes e crie algo único. Seja uma publicação espirituosa nas mídias sociais ou uma linha de assunto de e-mail que chame a atenção, deixe sua criatividade fluir

Misture e combine prompts, combine ideias diferentes e crie algo único. Seja uma publicação espirituosa nas mídias sociais ou uma linha de assunto de e-mail que chame a atenção, deixe sua criatividade fluir Mantenha-o divertido e animado: Inclua humor, use emojis e experimente vários formatos. Quanto mais envolvente for o seu conteúdo, mais o público-alvo o apreciará

melhores recursos do #### ClickUp

Criar espaços de trabalho para diferentes departamentos (por exemplo, marketing). Mantenha o trabalho relacionado ao conteúdo em um espaço de trabalho designado

Configure um espaço de trabalho de "conteúdoPasta especificamente para a criação de conteúdo. Organize postagens de blog, campanhas de marketing e outros itens relevantes

Criar listas para diferentes tipos de conteúdo (por exemplo, páginas de destino, SEO, posts de blog)

Divida a criação de conteúdo em conteúdo acionávelTarefas do ClickUp. Personalize os detalhes da tarefa, como responsáveis, listas de verificação e muito mais

Colabore sem problemas adicionandocomentáriosdiretamente aos anexos de tarefas. Beneficie-se deresumos de tópicos para um gerenciamento eficiente dos comentários

AproveiteTradução da ClickUp AI em cinco idiomas

Limitações do ClickUp

Usar todo o potencial da IA do ClickUp pode exigir uma assinatura paga

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (9500+ avaliações)

4,7/5 (9500+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4000+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp realmente substitui várias ferramentas por uma só. Gerenciamos a criação de conteúdo, o marketing, o desenvolvimento de produtos, os documentos da empresa e muito mais em um só lugar graças ao ClickUp. Os departamentos da nossa empresa conseguem entender e manter informações atualizadas sobre o que as outras equipes estão fazendo com muito mais facilidade, pois podemos manter tudo em um só lugar.

Bryan M. no Capterra

Leia também:_ 10 dicas sobre como trabalhar mais rápido e fazer as coisas com o ClickUp

2. Jasper

via IA do Jasper Depois de experimentar o ChatGPT e o Jasper, posso dizer com segurança que, embora cada ferramenta de IA atenda a necessidades distintas de redação, o Jasper se destaca como uma alternativa atraente. Ele aproveita o poder do aprendizado de máquina para produzir conteúdo envolvente.

O Jasper se destaca na elaboração de textos de marketing, e-mails, conteúdo de sites e publicações em mídias sociais. Seus modelos e receitas (fluxos de trabalho pré-criados) são projetados especificamente para as metas de marketing.

**Por exemplo, você pode usar o Jasper para criar uma campanha de anúncios no Facebook de alta conversão para um cliente, atingindo uma taxa de cliques de 30%.

Seu recurso 'AI Boss Mode' permite que você escreva um artigo inteiro sem problemas apenas digitando um título e um esboço.

Melhores recursos do Jasper

Use a integração perfeita do Jasper com ferramentas de SEO , como o Surfer SEO, para otimizar o conteúdo para palavras-chave específicas e obter melhor visibilidade nos mecanismos de pesquisa

, como o Surfer SEO, para otimizar o conteúdo para palavras-chave específicas e obter melhor visibilidade nos mecanismos de pesquisa Teste diferentes variações de seu conteúdo para ver o que ressoa melhor usando o recurso de teste A/B incorporado do Jasper

para ver o que ressoa melhor usando o recurso de teste A/B incorporado do Jasper Ajuste a temperatura do conteúdo para controlar o quão criativo ou conservador você deseja que o conteúdo gerado seja

Limitações do Jasper

A interface do usuário não é tão simples quanto a do ChatGPT e pode envolver uma curva de aprendizado

O conteúdo gerado pelo Jasper requer um olhar atento à precisão dos fatos, pois depende muito dos dados de treinamento

Preços do Jasper

Creator : uS$ 49/mês por assento

: uS$ 49/mês por assento Pro : uS$ 69/mês por assento

: uS$ 69/mês por assento Business: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jasper.ai?

Ele ajuda a aumentar e alavancar meus índices de produtividade - economiza tempo e energia ao me ajudar a escrever conteúdos incríveis para sites e ideias de marketing para minha pequena empresa e estou totalmente satisfeito com ele. O Jasper é um ótimo software para se experimentar - é inteligente e orientado para um propósito.

Ferent L. on Capterra

3. Copy.ai

via Copy.ai Entre outras ferramentas de IA, o Copy.ai é um forte concorrente para automação de vendas e marketing, mas não necessariamente um substituto direto do ChatGPT em todos os casos de uso de criação de conteúdo.

O Copy.ai oferece mais de 90 modelos valiosos para a criação de páginas de destino e scripts de vendas. Esses modelos são melhores para freelancers ou profissionais de marketing preocupados com o orçamento que talvez não precisem do pacote completo de criação de conteúdo oferecido pelo ChatGPT.

Os modelos incluem prompts para ajudá-lo a identificar e direcionar os pontos problemáticos, as necessidades e os desafios do seu público.

melhores recursos do #### Copy.ai

Reduzir o risco de plágio não intencional com sua ferramenta integrada de detecção de plágio

Gerar conteúdo otimizado para SEO para melhorar a visibilidade nos mecanismos de pesquisa

para melhorar a visibilidade nos mecanismos de pesquisa Aproveite a funcionalidade de teste A/B projetada especificamente para textos de vendas e marketing e teste diferentes títulos, CTAs ou linhas de assunto de e-mail

Limitações do Copy.ai

O acesso a recursos específicos requer uma assinatura

Devido à sua base de conhecimento limitada, o Copy.ai não é ideal para produzir conteúdo de formato longo

Preços do Copy.ai

**Gratuito

Inicial: US$ 49/usuário por mês

US$ 49/usuário por mês Avançado: $249/mês para até 5 usuários

$249/mês para até 5 usuários Empresa: Preços personalizados

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

4,7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Copy.ai?

Ele literalmente escreve um conteúdo melhor do que eu mesmo em 1/10 do tempo e já está otimizado para palavras-chave.

Stephen G. B. on G2

Leia também:_ 10 melhores alternativas e concorrentes para o Copy AI em 2024

4. Writesonic

via Writesonic O Writesonic apresenta uma interface amigável e uma gama diversificada de recursos projetados para gerar conteúdo de alta qualidade de forma rápida e eficiente.

Seja para criar posts de blog, desenvolver textos de marketing ou planejar conteúdo de mídia social de acordo com suas necessidades calendário de conteúdo a plataforma orientada por IA da Writesonic oferece resultados impressionantes de forma consistente.

O que a diferencia de outras Alternativas ao Writesonic é sua versatilidade na produção de conteúdo em diferentes tons e estilos, atendendo a várias necessidades de escrita.

Melhores recursos do Writesonic

Otimize suas páginas de produtos e postagens de blog com títulos e descrições meta bem estruturados para obter melhores classificações nos mecanismos de pesquisa

para obter melhores classificações nos mecanismos de pesquisa Integre-se facilmente com ferramentas como Google Drive, HubSpot e Canva, para transferir sem problemas o conteúdo gerado para seu fluxo de trabalho existente

como Google Drive, HubSpot e Canva, para transferir sem problemas o conteúdo gerado para seu fluxo de trabalho existente Quebre as barreiras linguísticas e expanda seu alcance usando os modelos avançados de IA da Writesonic que suportam vários idiomas

Limitações do Writesonic

Dominar os recursos de colaboração e SEO pode levar tempo, prejudicando a otimização de mecanismos de pesquisa

O nível gratuito tem restrições quanto aos recursos, enquanto os planos pagos podem não se adequar a todos os orçamentos

Preços do Writesonic

Gratuito : Inclui 25 créditos (uma única vez)

: Inclui 25 créditos (uma única vez) Chatsonic : uS$ 15/usuário por mês

: uS$ 15/usuário por mês Individual : uS$ 20/usuário por mês

: uS$ 20/usuário por mês Padrão: $99/usuário por mês

$99/usuário por mês Profissional: $249/usuário por mês

$249/usuário por mês Avançado: $499/usuário por mês

$499/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas da Writesonic

G2: 4,7/5 (mais de 1900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1900 avaliações) Capterra: 4,8/5 (2000+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Writesonic?

Minha experiência com o Writesonic tem sido excelente. É uma ferramenta confiável para criadores de conteúdo, profissionais de marketing e qualquer pessoa que precise produzir conteúdo escrito com eficiência. O suporte ao cliente também é ágil e prestativo.

Rishabh P. no Capterra

5. Claude

via Claude O Claude é excelente em processamento, compreensão e geração de linguagem natural. Isso o torna perfeito para redigir e-mails, criar conteúdo, responder a consultas e fornecer explicações detalhadas. Seus modelos de IA incrivelmente intuitivos são avançados, especialmente para projetos complexos.

É perfeito para tarefas como resumo, edição, perguntas e respostas (P&R), tomada de decisões e elaboração de códigos. Ele oferece precisão e confiabilidade que o modelo de inteligência artificial do ChatGPT e outros Alternativas do Claude são difíceis de combinar.

Por exemplo, usei o Claude para redigir e-mails complexos para uma campanha de marketing, economizando horas de trabalho e aumentando as taxas de engajamento - algo que não conseguiria tão facilmente com o ChatGPT. Sua interface amigável torna simples e eficiente a inserção de prompts e a obtenção de respostas de alta qualidade.

melhores recursos do #### Claude

Use personalidades, vozes e histórias de fundo personalizáveis, adaptando o chatbot às suas preferências

às suas preferências Transcreva e analise imagens , PDFs, .docx e outros arquivos

, PDFs, .docx e outros arquivos Garanta a segurança via AWS e GCP, certificação SOC 2 Tipo II e opções de conformidade com HIPAA

Limitações do Claude

O Claude AI tem algumas limitações, incluindo limites restritos de mensagens no plano gratuito

Os usuários também podem encontrar problemas de desempenho, como respostas repetitivas

Preços do Claude

Gratuito

Pro : uS$ 20/pessoa por mês

: uS$ 20/pessoa por mês Equipe: $30/pessoa por mês

Avaliações e resenhas de Claude

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Claude AI?

O resultado do Claude é comparativamente melhor do que o de outras ferramentas LLM. Usei o Claude para escrever conteúdo e programar. A solução de problemas do Claude é muito boa e é capaz de resolver problemas complexos.

Keshav M. no G2

6. Rytr

via Retrato Um software gerador de artigos com IA baseado em nuvem, o Rytr é particularmente útil para proprietários de pequenas empresas, profissionais de marketing e escritores autônomos

Ele pode ajudar a criar conteúdo de formato longo e curto, como e-mails, descrições de produtos, blogs, artigos, relatórios, publicações em mídias sociais, descrições de produtos e descrições de cargos. Ele também oferece um painel de controle fácil de usar que ajuda a acompanhar o progresso do seu trabalho projetos de marketing de conteúdo .

O Rytr tem um recurso 'Magic Command' para ajudá-lo a gerar conteúdo instantâneo e bem estruturado. Ele é compatível com mais de 35 idiomas e tem um verificador de plágio integrado.

Rytr pode economizar tempo para aqueles que precisam de ajuda com seus esforços de SEO para aumentar a visibilidade nos mecanismos de pesquisa. Por exemplo, usei o Rytr para criar algumas postagens no LinkedIn que tiveram altas taxas de engajamento.

Melhores recursos do Rytr

Acelere seu processo de redação obtendo sugestões à medida que você digita

obtendo sugestões à medida que você digita Use modelos pré-criados para gerar conteúdo rapidamente

para gerar conteúdo rapidamente Produza conteúdo em apenas quatro etapas simples: selecione o idioma, escolha o tom, escolha o caso de uso e adicione sua contribuição

Limitações do Rytr

O conteúdo de formato longo pode, às vezes, parecer estranho e repetitivo

As ferramentas de análise SERP e de pesquisa de palavras-chave precisam ser aprimoradas

Preços do Rytr

Gratuito : Limitado a 10 mil caracteres

: Limitado a 10 mil caracteres Ilimitado : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Premium: 29$/mês por usuário

Rytr avaliações e comentários:

G2: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

4,7/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre Rytr?

Quando comecei a usar a Rytr, estava apenas procurando ajuda para escrever alguns textos de anúncios para alguns clientes. O que realmente me chocou foi quando descobri a cópia da página de destino e do site. Puxa vida. Consegui melhorar drasticamente as taxas de conversão em algumas novas páginas de destino. Depois, criei o conteúdo de algumas semanas (e melhorei alguns conteúdos existentes) em apenas algumas horas. Continuo experimentando novos recursos e adorando tudo isso.

Jack L. no G2

7. Notion AI

via Noção de IA O Notion AI se destaca como uma alternativa atraente ao ChatGPT. Ele permite que você gere conteúdo, gerencie projetos e faça brainstorming de ideias em uma única plataforma.

Ele se integra perfeitamente ao espaço de trabalho do Notion, aumentando a produtividade e a organização de tarefas. Esse Ferramenta de IA pode ajudá-lo a redigir documentos, resumir anotações e fornecer sugestões de redação criativa, simplificando seu fluxo de trabalho.

A interface intuitiva e versátil do Notion AI permite que ele se adapte a várias tarefas, permitindo que você se concentre no trabalho criativo e estratégico enquanto ele lida com as tarefas de rotina. Os recursos de destaque do Notion incluem integração perfeita e recursos abrangentes de gerenciamento de projetos.

Os melhores recursos do Notion AI

Acesse seu painel de controle a qualquer hora , em qualquer lugar, pois a ferramenta está disponível on-line em qualquer dispositivo

, em qualquer lugar, pois a ferramenta está disponível on-line em qualquer dispositivo Tradução para diferentes idiomas , facilitando a comunicação em diferentes regiões

, facilitando a comunicação em diferentes regiões Aprimore seus documentos simplificando, expandindo detalhes ou ajustando o tom com recursos incorporados

Limitações do Notion AI

O conteúdo de formato longo tende a ser repetitivo e carece de profundidade

Às vezes, o conteúdo gerado não tem um tom humano natural

Preços do Notion AI

Gratuito

Mais : uS$ 12/assento por mês

: uS$ 12/assento por mês Business : $18/assento por mês

: $18/assento por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do Notion AI

G2: 4,7/5 (mais de 5400 avaliações)

4,7/5 (mais de 5400 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion AI?

O Notion AI é como ter o ChatGPT integrado ao Notion. Ele oferece muitos recursos que simplificam a criação no Notion. Ele economiza MUITO tempo. Consegui criar documentos com incorporações e formatação que eu não conseguiria fazer de outra forma. É um divisor de águas.

Christopher E. no Capterra

8. Simplificado

via Simplificado O Simplified AI é uma ferramenta completa projetada para otimizar o processo de marketing. É como ter um assistente digital para ajudá-lo em tudo, desde a criação de designs até a redação de textos e a produção de vídeos.

Seus recursos de IA podem automatizar muitas tarefas, tornando as equipes de marketing mais eficientes e eficazes. Ele também possui recursos de colaboração, permitindo que você trabalhe com sua equipe em projetos e compartilhe feedback.

os melhores recursos do #### Simplified

Crie material de design gráfico para mídia social, anúncios ou outras necessidades de marketing

para mídia social, anúncios ou outras necessidades de marketing Transforme filmagens brutas em vídeos atraentes com recursos de inteligência artificial

com recursos de inteligência artificial Gerencie suas contas de mídia social e programe publicações

limitações do #### Simplified

Pode apresentar lentidão no carregamento e outros problemas em horários de alto tráfego

Às vezes, ele fornece traduções imprecisas

Integrações limitadas

Preços simplificados

Pro: US$ 14,99/mês por assento

US$ 14,99/mês por assento Simplified One: US$ 29,99/mês por estação

US$ 29,99/mês por estação Enterprise: Preços personalizados

avaliações e resenhas do #### Simplified

G2: 4,6/5 (4500+ avaliações)

4,6/5 (4500+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Simplified AI?

Honestamente, no início eu não tinha certeza se deveria ou não experimentar. Lembro-me de olhar o site e pensar que seria apenas mais um daqueles programas falsos de criação de IA. Pessoalmente, gosto de escrever tudo sozinho, mas com a ajuda dessa I.A., comecei a ter ideias que nunca pensei que poderia desenvolver. No geral, é um bom programa. Posso dizer que eles se esforçaram muito, e é por isso que estou voltando para experimentá-lo novamente!

Usuário verificado no G2

9. QuillBot

via QuillBot O QuillBot é uma ferramenta de escrita versátil que oferece uma série de recursos para aumentar a eficiência e a qualidade da escrita.

Suas principais funções incluem parafrasear o texto mantendo o significado original, identificar e corrigir erros gramaticais, verificar se há plágio, resumir conteúdo extenso e traduzir

O QuillBot oferece ferramentas para ajustar o tom do texto e encontrar sinônimos. Ele ainda oferece um modo de co-escritor para simplificar a escrita. O QuillBot tem como objetivo ser uma ferramenta abrangente assistente de redação que ajuda os usuários a melhorar a clareza, a precisão e a eficácia da redação.

Melhores recursos do QuillBot

Integra-se perfeitamente com o Google Docs e o Microsoft Word para simplificar seu fluxo de trabalho

com o Google Docs e o Microsoft Word para simplificar seu fluxo de trabalho Criar citações em vários formatos (APA, MLA, Chicago, etc.)

em vários formatos (APA, MLA, Chicago, etc.) Combine várias ferramentas do QuillBot para uma experiência de redação mais simplificada

Limitações do QuillBot

O QuillBot restringe o parafraseamento para usuários gratuitos

Alguns usuários observam uma qualidade de saída inconsistente e desafios na navegação da ferramenta

Preços do QuillBot

Gratuito

Prêmio: uS$ 4,17/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do QuillBot

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuillBot?

O QuillBot é uma ferramenta de redação fantástica, e eu o achei particularmente útil ao escrever trabalhos de pesquisa durante minha pós-graduação. O aplicativo é bastante preciso e também evita erros gramaticais simultaneamente. As palavras são parafraseadas de forma rápida e eficiente usando o parafraseador e também podemos alterar o nível de sinônimos. Ele também tem muitos outros recursos e há um plano gratuito substancial, que é muito vantajoso para os alunos.

Mohd Daniyal H. on G2

10. Wordtune

via Wordtune Considero o Wordtune uma opção de destaque. O Wordtune oferece sugestões sensíveis ao contexto que melhoram o tom e o estilo, adaptando o conteúdo a públicos específicos. Diferentemente de outras ferramentas de escrita com inteligência artificial, o Wordtune fornece feedback em tempo real e se integra ao Google Docs e ao Microsoft Word.

Um recurso que apreciei foi sua capacidade de simplificar ideias complexas sem perder sua essência. Ao contrário do ChatGPT, o Wordtune me ajuda a encontrar o tom certo para e-mails profissionais, postagens em blogs e relatórios.

O Wordtune é versátil e confiável. Ele pode refinar rascunhos, garantir um fluxo de texto suave e aprimorar seu vocabulário. Você também pode usá-lo para aprimorar seu conteúdo para obter melhor visibilidade nos mecanismos de pesquisa.

Melhores recursos do Wordtune

Aproveita a adesão a guias de estilo específicos (APA, Chicago, MLA, etc.)

(APA, Chicago, MLA, etc.) Usa suporte a mais de 10 idiomas para aumentar a versatilidade para redatores que não falam inglês

para aumentar a versatilidade para redatores que não falam inglês Adicionar ou remover palavras do vocabulário da ferramenta

Limitações do Wordtune

O Wordtune limita o número de reescritas na versão gratuita

Os usuários citam imprecisões ocasionais, problemas de privacidade e falhas técnicas

Preços do Wordtune

Gratuito

Plus: $13,99/mês (cobrado anualmente)

$13,99/mês (cobrado anualmente) Ilimitado: $19,99/mês (cobrado anualmente)

$19,99/mês (cobrado anualmente) Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wordtune:

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

4,6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra:4,4/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wordtune?

Usamos o Wordtune há vários anos. A solução é uma ferramenta fantástica para escrever, editar e reformular blocos de texto de uma forma única. Usamos o software o tempo todo. A equipe de suporte está prontamente disponível, mas a solução é muito simples de usar e fácil de colocar em funcionamento.

Michael B. no G2

11. Qualquer palavra

via Qualquer palavra O Anyword é uma plataforma sofisticada projetada para otimizar a cópia de marketing. Sua principal funcionalidade gira em torno da geração de textos de alto desempenho para vários canais de marketing.

O Anyword usa o processamento de linguagem natural para prever o desempenho do texto por meio de uma pontuação preditiva e permite que os usuários façam testes A/B com diferentes opções. Além disso, ele oferece ferramentas para ajustar o tom e o estilo, otimizar o conteúdo para SEO e colaborar com as equipes.

Melhores recursos do Anyword

Integração perfeita com ferramentas como o Google Ads e o Facebook Ads Manager

com ferramentas como o Google Ads e o Facebook Ads Manager Colaboração com vários usuários para trabalhar em projetos em conjunto

para trabalhar em projetos em conjunto Entenda os pontos problemáticos e a demografia do público-alvo por meio da análise de qualquer texto ou URL de site

Limitações do Anyword

A base de conhecimento limitada do Anyword leva a imprecisões e a uma maior probabilidade de erros

Certos recursos, como o Predictive Performance Score, só estão disponíveis em alguns dos planos pagos

Preços do Anyword

Inicial : uS$ 49/usuário por mês

: uS$ 49/usuário por mês Orientado a dados : $99/usuário por mês

: $99/usuário por mês Empresarial : uS$ 499/mês

: uS$ 499/mês Enterprise: Preços personalizados

Anyword avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 1100 avaliações)

4,8/5 (mais de 1100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (390+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Anyword?

Trabalho em uma agência de publicidade onde os prazos são apertados e o trabalho do cliente está sempre chegando. O Anyword ajuda minha equipe e eu a passar da fase de brainstorming e gerar textos atraentes com apenas alguns cliques. Em particular, economizamos tempo escrevendo anúncios, e a capacidade de criar um tom de voz ajudou muito nisso. Anyword é uma ferramenta valiosa que eu recomendaria a qualquer redator, equipe de marketing e agência em geral.

Ren H. no G2

12. WordAi

via PalavraAi Um reescritor de texto com tecnologia de IA, o WordAi foi projetado para produzir conteúdo exclusivo e de qualidade humana. Ele usa algoritmos avançados de aprendizado de máquina e grandes modelos de linguagem para reescrever artigos, mantendo o significado original.

A capacidade do WordAi de entender o contexto e as nuances faz dele uma boa alternativa a ser considerada pelo ChatGPT. Sua integração perfeita com várias plataformas pode otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade.

Melhores recursos do WordAi

Usa análise preditiva avançada para produzir artigos de alta qualidade gerados por IA

para produzir artigos de alta qualidade gerados por IA Verificar o conteúdo existente usando o recurso de verificação gramatical em busca de tom e erros

em busca de tom e erros Processar vários artigos simultaneamente

Limitações do WordAi

Propenso a plágio e erros gramaticais

Cria textos repetitivos

Preços do WordAi

Inicial : uS$ 57/mês

: uS$ 57/mês anual : uS$ 27/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 27/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do WordAi

G2: 3,8/5 (Não há avaliações suficientes)

3,8/5 (Não há avaliações suficientes) Capterra: 4,3/5 (Não há avaliações suficientes)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Word.ai?

Fácil de usar, interface simples, sem obstáculos complexos para conseguir reescrever um artigo ou e-mail. Adoro o fato de poder inserir todo o texto que quiser de uma só vez, sem precisar dividi-lo em partes menores.

David I. no G2

13. Speedwrite

via Gravação rápida O Speedwrite é bom para gerar e refinar conteúdo para profissionais e estudantes. Ele lida bem com a redação de publicações de blog, atualizações de mídia social e ensaios.

Um recurso de destaque é a capacidade do Speedwrite de garantir que o conteúdo permaneça exclusivo e não se assemelhe a outras cópias.

Por exemplo, usei o Speedwrite para atualizar um post de blog de um ano atrás com novas informações, e ele manteve o tom e a intenção originais, sem parecer com todos os outros posts sobre o assunto.

Melhores recursos do Speedwrite

Aproveite os diferentes estilos de redação para atender a várias finalidades

Importar e exportar texto facilmente para um fluxo de trabalho contínuo

Use a geração automática de texto com aprimoramentos de estilo e gramática para refinar os rascunhos rapidamente

Limitações do Speedwrite

O Speedwrite requer texto existente para funcionar e pode produzir resultados que precisem de edição adicional para garantir a precisão

Preços do Speedwrite

Gratuito :

: Mensal : uS$ 7,99/mês

: uS$ 7,99/mês Semestral : uS$ 6,66/mês

: uS$ 6,66/mês Annual: $4,99/mês

Speedwrite ratings and reviews

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

14. SpinBot

via SpinBot Durante os testes, descobri que o Spinbot AI reescreve e parafraseia textos sem esforço. Ele pode ser de grande valia no processo de criação de conteúdo, ajudando você a gerar versões exclusivas de artigos e blogs em segundos.

O Spinbot AI se destaca por sua simplicidade e velocidade. Seu poder de processamento de linguagem natural é imbatível. Ele reescreve o conteúdo rapidamente sem precisar de solicitações ou ajustes extensos. Seja redirecionando o conteúdo existente ou encontrando novas maneiras de expressar ideias, o Spinbot AI aumenta a produtividade e a criatividade.

Melhores recursos do Spinbot

Use o verificador gramatical para limpar seu texto escrito

para limpar seu texto escrito Beneficie-se do acesso gratuito à versão básica

à versão básica Aproveite o rápido processo de criação de artigos do Spinbot

Limitações do Spinbot

O Spinbot nem sempre consegue captar as nuances de textos complexos

A qualidade da saída pode variar, às vezes produzindo frases estranhas ou pouco claras

Preços do Spinbot

**Gratuito

Spinbot avaliações e comentários

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

15. Gramática

via Gramática O Grammarly é mais conhecido por detectar erros gramaticais, sugerir frases melhores e aumentar a clareza. Suas correções e sugestões baseadas em aprendizado de máquina são incrivelmente precisas e podem ajudá-lo a aprimorar sua redação e torná-la profissional.

O feedback em tempo real do Grammarly sobre e-mails, relatórios e projetos criativos pode ajudá-lo a se comunicar com mais eficiência. Ele também se integra perfeitamente ao Google Docs e ao Microsoft Word.

O Grammarly pode detectar e corrigir erros de pontuação, um recurso importante que o ChatGPT não possui. Ele também oferece explicações detalhadas para cada correção.

Melhores recursos do Grammarly

Use o recurso de IA para combinar o conteúdo com o tom apropriado para seu público

Verifique seu texto em um vasto banco de dados para prevenir plágio acidental

Garanta que seu texto esteja de acordo com guias de estilo específicos (APA, Chicago, MLA, etc.)

Limitações do Grammarly

Tem dificuldades com frases complexas, às vezes interpretando mal o significado pretendido

Apresenta lacunas na personalização, afetando as experiências de escrita sob medida

Preços do Grammarly

Gratuito

Premium : uS$ 12/usuário por mês

: uS$ 12/usuário por mês Business : $15/usuário por mês

: $15/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Grammarly

G2: 4,7/5 (mais de 8500 avaliações)

4,7/5 (mais de 8500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (7000+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grammarly?

_O Grammarly é fácil de usar em todos os aspectos, ajuda a melhorar nosso vocabulário e nos ajuda a melhorar nossas habilidades de escrita. Uma ferramenta que facilita as coisas, parafraseando os detalhes para maior transparência e para ajudar a entender as informações de uma maneira melhor. O uso do Grammarly é algo que todos devem ganhar e ganhar. Eu uso o Grammarly a cada 2 horas. A configuração da API do Grammarly usando a extensão também facilita o trabalho, pois precisamos fazer login no site várias vezes

Himanshu D on G2

Encontrando o assistente de IA perfeito além do ChatGPT

Ao decidir entre esses diferentes assistentes de escrita com IA, lembre-se de que a "melhor" alternativa depende de suas necessidades e prioridades específicas.

Você deseja eficiência e criação de conteúdo longo? Ou sua prioridade é a segurança, a transparência e o uso responsável da IA? Talvez você valorize mais a flexibilidade criativa e uma interface amigável do que qualquer outra coisa.

Embora os assistentes de redação com IA possam ser ferramentas poderosas, não se esqueça da importância do gerenciamento de projetos para manter sua criação de conteúdo organizada e no caminho certo.

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos que se integra perfeitamente a muitas ferramentas de redação com IA, permitindo centralizar tarefas, colaborar com sua equipe e acompanhar o progresso sem esforço, tudo em uma única plataforma. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!