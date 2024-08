Como criar um plano de gerenciamento de marketing de conteúdo

Conteúdo on-line global o consumo dobrou durante a pandemia e tem crescido constantemente desde então. Isso é especialmente verdadeiro para mídia social dado que 98% dos usuários disseram que esperavam usar esse canal para fazer uma compra no futuro.

Para os profissionais de marketing, o marketing de conteúdo custos 62% menos do que os esforços tradicionais de marketing e gera quase três vezes mais leads.

**A base de todo o marketing on-line é o conteúdo: Conteúdo

Portanto, um bom plano de gerenciamento de marketing de conteúdo é semelhante a um capitão experiente que zarpa com um mapa bem definido, um destino claro e um profundo conhecimento das estrelas sob as quais ele navega.

Vamos começar a jornada. 🚢

O que é gerenciamento de marketing de conteúdo?

A gestão de marketing de conteúdo é a prática estratégica de planejar, criar, distribuir e analisar conteúdo para alcançar e envolver um público-alvo de forma eficaz.

É a espinha dorsal de uma estratégia de marketing digital bem-sucedida, garantindo que as mensagens certas cheguem às pessoas certas, no momento certo, por meio dos canais certos.

Isso envolve:

Elaborar conteúdo: Artigos, vídeos, podcasts, infográficos e relatórios que repercutem no público-alvo com base em uma compreensão completa de suas necessidades, desafios, preferências e comportamentos.

Distribuição de conteúdo: Garantir que o conteúdo alcance o público-alvo por meio de canais ideais, como site, blog, boletim informativo, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok etc.

Repurposing: Aumentar a eficiência do marketing de conteúdo por meio do reaproveitamento e da redistribuição do conteúdo em vários canais. Por exemplo, escrever uma postagem de blog a partir de um podcast ou criar vídeos animados a partir de eventos da empresa.

Análise do impacto: Medir a eficácia dos esforços de marketing de conteúdo em relação a kPIs de marketing de conteúdo com pontos de dados, como número de visitantes, engajamento, leads, conversões etc.

Aproveitamento de ferramentas: Usando Software de marketing de conteúdo para criar, automatizar e analisar o desempenho da campanha.

Dito isso, a execução eficaz da estratégia de marketing de conteúdo depende do capitão do navio: o gerente de marketing de conteúdo. Vamos nos aprofundar na função, nas responsabilidades e nas habilidades de um gerente de marketing de conteúdo.

A função de um gerente de marketing de conteúdo

Assim como um capitão deve traçar um curso, gerenciar a tripulação e responder às mudanças das marés, o gerente de marketing de conteúdo deve guiar seu conteúdo pelas águas agitadas da Internet, garantindo que ele chegue ao destino pretendido: o público.

As principais responsabilidades de um gerente de marketing de conteúdo

Os gerentes de marketing de conteúdo assumem várias responsabilidades, incluindo:

Desenvolvimento de estratégia de conteúdo: Elaborar uma estratégia eficaz de marketing de conteúdo, alinhando os esforços às metas comerciais, às necessidades dos clientes e aos objetivos de marketing. Isso incluiria:

Mensagens-chave

Pilares de conteúdo

Formatos de conteúdo

Canais de distribuição

Métricas e KPIs

Construa sobre a base de modelos de estratégia de marketing de conteúdo . Personalize, adicione/remova campos e use-os conforme sua necessidade.

Criação de conteúdo: Supervisionar a criação e a curadoria de conteúdo envolvente e relevante em vários formatos (artigos, vídeos, infográficos, etc.) e plataformas (blogs, mídias sociais, sites).

Coordenação e gerenciamento da equipe: Liderar e colaborar com a equipe de conteúdo para criar resultados de alta qualidade. Isso envolve:

Definição de metas e delegação

Brainstorming de conteúdo para ideias criativas de campanhas

Trabalhar em estreita colaboração com redatores, designers, cinegrafistas e outros criadores de conteúdo, fornecendo orientação e feedback

Definir padrões de qualidade

**Gerenciamento do calendário editorial: Planejamento e manutenção de um cronograma para produção e publicação de conteúdo em todos os canais. Configuração de modelos de calendário de conteúdo para garantir a consistência e a repetição entre as equipes.

SEO: Permitir a classificação com táticas de otimização de mecanismos de busca, como pesquisa de palavras-chave, otimização on-page (como meta tags e títulos) e construção de credibilidade off-page.

Gerenciamento de orçamento: Supervisionar o orçamento de marketing de conteúdo alocando recursos de forma eficiente, negociando com fornecedores e colaboradores e maximizando o mix de marketing.

Análise e melhoria contínua: Monitorar o desempenho das principais métricas para que a equipe possa melhorar continuamente seus resultados.

Habilidades exigidas de um gerente de marketing de conteúdo

Embora qualquer pessoa que tenha interesse em marketing e conteúdo possa trabalhar para se tornar um gerente de marketing de conteúdo, aqui estão algumas habilidades que podem ajudar.

SEO: Escrever, otimizar e gerenciar a classificação nos mecanismos de pesquisa

Editorial: Habilidades de linguagem e narração de histórias

Gerenciamento de tempo: Alocação de recursos, agendamento e organização

Feedback: Revisão e orientação de criadores de conteúdo

Pesquisa: Técnicas de pesquisa de mercado, de clientes e internas

Colaboração: Trabalho com equipes multifuncionais de vendas, engenharia, RH (para conteúdo de marca do empregador), finanças, etc.

Liderança: Contratação, gerenciamento e capacitação da equipe de marketing

Com essas habilidades, veja como maximizar os resultados de seu marketing de conteúdo.

Estratégias e táticas de marketing de conteúdo

O marketing de conteúdo bem-sucedido precisa da combinação certa de pensamento estratégico e execução eficiente. Vamos ver como eles se combinam.

Defina suas metas e objetivos

Defina metas SMART (específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado). Exemplos comuns são:

Aumentar o tráfego do site em 15% no próximo trimestre

Gerar 50 novos leads a partir do marketing de mecanismos de pesquisa por trimestre

Melhorar as vendas de mídia social em 30%

Entenda seu público

Para criar uma campanha de marketing de conteúdo bem-sucedida, você deve torná-la significativa, valiosa e útil para seu público-alvo. Para fazer isso, você precisa conhecê-lo.

Realize pesquisas para coletar dados quantitativos primários

Realizar entrevistas para fazer perguntas mais profundas e coletar dados qualitativos

Usar a análise para entender os comportamentos (conscientes e inconscientes)

Por exemplo, se você estiver lançando uma nova ferramenta de produtividade, poderá pesquisar profissionais para coletar dados primários, entrevistar seu TG específico e, em seguida, lançar observações de usuários para monitorar como eles interagem com seu MVP. Em seguida, crie uma persona de clientes potenciais.

Persona do usuário (Fonte da imagem: Wikimedia Commons )

Entenda o mercado

A análise do mercado e da concorrência é fundamental para a criação de conteúdo diferenciado. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso.

Pesquisa básica: Faça perguntas básicas no Google sobre as ofertas de sua empresa. Veja o que já está disponível para depois fazer um brainstorming sobre o que você poderia contribuir.

Estudo detalhado: Visite os sites ou canais de mídia social de seus concorrentes e observe-os. Anote o que o impressiona e o que você faria diferente.

Não pare por aí. Observe outras marcas que atendem aos seus clientes, mesmo que elas não concorram com você. Por exemplo, se você for um aplicativo de gerenciamento de projetos, talvez queira ver o conteúdo de influenciadores de produtividade ou de marcas de suprimentos de escritório/escrivaninha, o que pode lhe dar insights sobre a psique do usuário.

Pesquisa baseada em ferramentas: Use ferramentas como SEMrush ou Ahrefs para analisar o conteúdo dos concorrentes. Observe o conteúdo mais compartilhado e de classificação mais alta para identificar tópicos ausentes. Isso pode revelar oportunidades de cobrir esses tópicos de forma mais completa ou diferente.

Desenvolva recursos de SEO

Use sua pesquisa para criar uma estratégia de SEO e desenvolver práticas recomendadas.

SEO na página: Crie conteúdo sobre tópicos direta ou indiretamente relacionados ao seu público-alvo. Inclua palavras-chave, meta tags, meta descrições, tags H1/2/3, texto alternativo da imagem, slug e links internos.

SEO fora da página: Crie backlinks por meio do envolvimento consistente

SEO técnico: Certifique-se de que você tenha todos os elementos necessários, como um mapa do site XML, a arquitetura correta, robots.txt, menus, paginação etc.

Mais importante ainda, concentre-se na criação de conteúdo abrangente que atenda à intenção do usuário para melhorar as classificações.

Não pare na publicação

O verdadeiro impacto da sua estratégia de mídia social está no engajamento após a publicação. Incentive comentários e feedback para criar uma conversa bidirecional.

Convide comentários fazendo uma pergunta. "Qual é o seu favorito? Responda nos comentários" é a maneira mais simples de começar

Faça enquetes

Realizar concursos, questionários etc.

Receba convidados/clientes famosos em sua plataforma

Nunca deixe um comentário sem resposta (ok, dentro de limites razoáveis!)

Meça e analise seus resultados

Use aplicativos de marketing digital como o Google Analytics para monitorar o desempenho do seu conteúdo em relação às suas metas. Observe métricas como visualizações de página, taxa de rejeição e taxa de conversão para entender o que funciona e refinar sua estratégia ao longo do tempo.

Mantenha-se atualizado

Mantenha-se informado sobre as últimas novidades em marketing de conteúdo e em seu setor. Participe de webinars, siga líderes de opinião nas mídias sociais e assine boletins informativos do setor. Ser adaptável e informado permite que você ajuste sua estratégia para se manter à frente.

Se isso parece assustador, não se preocupe. Encontramos uma estrutura simples e exclusiva para você integrar todas as práticas recomendadas em um plano claro. Vamos a isso.

Etapas para criar um plano de gerenciamento de marketing de conteúdo de alta qualidade

No mundo em evolução da Internet, o marketing de conteúdo pode parecer como se estivesse navegando contra ventos contrários. Você pode evitar isso com um plano robusto de gerenciamento de marketing de conteúdo. Veja como.

1. Realize uma auditoria de conteúdo em três etapas

Antes de ir às compras (ou seja, criar um plano de gerenciamento de marketing de conteúdo), você precisa de uma lista de compras (ou seja, auditoria de conteúdo). Portanto, faça revisões completas dos seguintes itens.

Conteúdo existente para:

Tópicos que você aborda e aqueles que não aborda

Arquitetura do site e organização do seu conteúdo

Linguagem, tom, estilo e outros elementos da marca

Canais de mídia social e alcance do público

Capacidades da equipe quanto ao tamanho, habilidades para criação/distribuição de conteúdo, orçamentos e especialização no assunto de que você precisa.

Cenário da concorrência para tópicos abordados, ideias que funcionam, colaborações de influenciadores, ofertas etc.

2. Brainstorm de ideias de conteúdo

A auditoria de conteúdo deve lhe dar uma ideia do que você precisa fazer para ser eficaz em seu plano de conteúdo. Agora, reúna sua equipe em sessões de brainstorming para ter ideias de conteúdo.

Use Quadros brancos ClickUp para discutir ideias em equipe. Mova os tópicos, organize, planeje e agende, tudo em um só lugar!

Enquanto estiver fazendo isso, às vezes, os tópicos que você listou podem parecer aleatórios. Portanto, crie um mapa dos tópicos. As equipes de SEO usam a abordagem de pilares de conteúdo ou o modelo hub-and-spoke para se organizar.

Use Mapas mentais do ClickUp para criar uma arquitetura/hierarquia de ideias. Os mapas mentais baseados em nós também permitem que você conecte ideias, criando uma rede neural do conteúdo que está sendo criado.

Compartilhe com a equipe e obtenha feedback.

Mapeie suas ideias com o ClickUp Mind Maps

3. Faça o plano de conteúdo

Agora que o brainstorming de alta energia está concluído, organize as ideias para colocá-las em ação.

Identifique os tópicos: Liste tudo sobre o que você pode criar conteúdo para ajudar o público-alvo escolhido. Pense tangencialmente. Você também pode usar Ferramentas de marketing de IA para ideação.

Por exemplo, se você estiver vendendo canetas-tinteiro, obviamente poderá criar conteúdo sobre seus produtos. Você também pode criar conteúdo envolvente sobre a história dos instrumentos de escrita, a tecnologia mais recente e produtos complementares, como tintas, armazenamento etc.

Pense em todo o cenário e liste as ideias de acordo com ele. Passe da ideia à ação convertendo os nós em tarefas rastreáveis do ClickUp.

Tarefas do ClickUp para gerenciar a criação de conteúdo

**Escrever briefs: Depois de sair da mesa de brainstorming, sua equipe esquecerá tudo o que foi discutido. Portanto, anote tudo. O ClickUp Docs é uma ótima ferramenta para fazer anotações durante o brainstorming.

A partir daí, crie um resumo detalhado para cada conteúdo, descrevendo o tópico, o público-alvo, as palavras-chave e os objetivos. Inclua também o formato em que você precisa do conteúdo, como vídeo, áudio, infográfico, imagens etc. Documentos do ClickUp pode ajudar a gerenciar esses briefs. Você também pode usar a parte de descrição da visualização da tarefa. Não tem tempo? Use o Cérebro ClickUp para preparar resumos em um piscar de olhos!

Defina critérios de aceitabilidade: Prepare os criadores de conteúdo para o sucesso, definindo claramente o que eles precisam alcançar. Por exemplo, pode ser o número de palavras, a inclusão de palavras-chave, fontes confiáveis, verificação gramatical etc.

As listas de verificação nas tarefas do ClickUp são uma ótima maneira de garantir isso. Basta criar um modelo e aplicá-lo a todas as tarefas automaticamente no futuro. Pronto!

Lista de verificação das tarefas do ClickUp

Editar extensivamente: Desenvolva um conjunto abrangente de diretrizes de edição que cubra o estilo, o tom, a gramática e a precisão factual do seu conteúdo. Em seguida, atribua tarefas específicas a editores de conteúdo, editores de texto, revisores ou verificadores de fatos com base em seus conhecimentos.

4. Crie um calendário de conteúdo

**Estabeleça prazos: Programe os itens de conteúdo em um calendário para garantir que você tenha uma distribuição consistente e diversificada de conteúdo em todos os canais. Normalmente, as equipes dividem isso em x blog por postagem de blog, boletins informativos por e-mail na quarta-feira, etc. Você também pode definir tarefas recorrentes no ClickUp e atualizar as descrições em qualquer lugar.

Não reinvente a vela. Use O modelo de calendário de conteúdo do ClickUp para começar.

modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Atribuir usuários: Atribua um membro da equipe a cada tarefa. Veja quem está disponível e atribua-lhes trabalho com base em sua carga de trabalho. Se um recurso trabalhar em várias tarefas, certifique-se de que sua carga de trabalho seja razoável. Além disso, mapeie as dependências, se houver.

Planeje para alta atividade: Identifique conteúdo sazonal, campanhas, lançamentos de produtos ou outros eventos que provavelmente ocorrerão - programe o conteúdo para eles com bastante antecedência para evitar a correria de última hora.

5. Distribua. Distribua. Distribua.

Você pode estar escrevendo o próximo artigo vencedor do Pulitzer. Entretanto, se ele não for distribuído, ninguém o lerá.

Portanto, compartilhe seu conteúdo nas mídias sociais, com certeza. Mas faça melhor. Considere:

Marketing por e-mail

Publicidade paga voltada para a geração de leads

Reaproveitamento em outros formatos/canais

Reatualização de publicações em mídias sociais após um curto período

Atualização periódica do conteúdo

6. Operacionalizar a criação e o gerenciamento de conteúdo

Depois que você tiver a base, comece a padronizar seu processo de gerenciamento de marketing de conteúdo. Por exemplo,

Modelos de redação de conteúdo são uma ótima maneira de garantir a consistência em sua redação

Use páginas de destino repetíveis para peças de conteúdo ou campanhas específicas

UseAutomações do ClickUp para alterar o status ou enviar lembretes para cada tarefa automaticamente

7. Acompanhe e analise o desempenho

Para que uma equipe de conteúdo enxuta forneça resultados comerciais consistentes, é necessário medir o desempenho dos KPIs de marketing. O Dashboard do ClickUp foi projetado para permitir exatamente isso.

Integre suas ferramentas de marketing ao ClickUp para obter uma visão consolidada. Acompanhe e analise o progresso em direção às suas metas de marketing em detalhes e em um relance. Contextualize as tarefas conectadas ao seu roteiro e aos planos de entrada no mercado.

Painel de marketing unificado com o ClickUp

Navegue sem esforço pelo mar revolto do marketing de conteúdo com o ClickUp

Ao desembarcarmos após nossa viagem para criar um plano de gerenciamento de marketing de conteúdo, fica claro que a jornada é realmente complexa. Um bom plano de gerenciamento de marketing de conteúdo precisa da imaginação de um criador de conteúdo, do foco no mercado de um profissional de marketing e das habilidades organizacionais de um gerente de projeto.

Essa combinação única pode ser aprimorada ainda mais com as ferramentas certas. Ferramenta de gerenciamento de projetos de marketing do ClickUp foi projetada para dar suporte a uma ampla gama de usuários, sejam eles criadores, revisores ou gerentes.

Chegue à costa seguro e satisfeito com o ClickUp. Experimente o ClickUp gratuitamente .

Perguntas frequentes sobre o plano de gerenciamento de marketing de conteúdo

1. Qual é a função de um profissional de marketing de conteúdo?

A função de um profissional de marketing de conteúdo é multifacetada, combinando responsabilidades criativas, estratégicas e analíticas para promover o reconhecimento da marca, envolver o público e, por fim, contribuir para o crescimento dos negócios.

Em sua essência, a função de um profissional de marketing de conteúdo é criar conteúdo valioso e distribuí-lo de forma consistente para atrair e reter clientes em potencial, o que impulsionará ações lucrativas por parte dos clientes.

2. Quais são os 4 fundamentos do marketing de conteúdo?

Os quatro fundamentos do marketing de conteúdo são:

Compreensão do público-alvo

Criação de conteúdo

Distribuição de conteúdo

Medição e análise

3. O gerenciamento de conteúdo faz parte do marketing?

Sim, o gerenciamento de conteúdo é um elemento fundamental do marketing. Ele permite que os profissionais de marketing usem o conteúdo de forma eficiente e eficaz para atingir os objetivos comerciais e de marketing, tornando-o indispensável no atual mundo digital orientado por conteúdo.