Os 20 principais KPIs de marketing de conteúdo a serem monitorados em 2024

Você já se perguntou como o seu público-alvo reage ao conteúdo que você publica? Ou será que seu conteúdo atinge seus objetivos e atrai o público certo em primeiro lugar?

Sua estratégia de conteúdo deve ser orientada por dados para atrair leads adequados e ganhar tração. O nível de engajamento do público-alvo em uma plataforma flutua por vários motivos, o que geralmente afeta seus esforços de marketing.

Entretanto, quando você disseca e mede as estratégias com seu público-alvo, o marketing de conteúdo se torna mais fácil.

Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) do marketing de conteúdo funcionam como seu radar em tempo real, oferecendo insights em tempo real sobre como seu conteúdo influencia o comportamento do público. Esses KPIs o ajudam a aprimorar a imagem de sua marca e a aumentar drasticamente as taxas de conversão.

Se você está aqui para saber quais KPIs medir, vamos começar com as 20 métricas mais cruciais para fazer ou desfazer sua estratégia de conteúdo.

O que são KPIs de marketing de conteúdo? KPIs de marketing de conteúdo (Key Performance Indicators, Indicadores-chave de desempenho) são valores mensuráveis usados para avaliar a eficácia e o sucesso de uma estratégia de marketing de conteúdo. Eles o ajudam a rastrear metas e objetivos específicos, como engajamento, conversões ou alcance do público, para avaliar melhor o desempenho do marketing de conteúdo.

Os KPIs da campanha de marketing de conteúdo funcionam como verificações de qualidade para avaliar o desempenho da sua estratégia de conteúdo. A escolha dos KPIs corretos depende das metas de sua estratégia de conteúdo.

Acompanhar e analisar essas métricas regularmente ajuda você a fazer escolhas mais inteligentes para melhorar o desempenho do seu conteúdo usando dados.

Por que é importante definir KPIs de marketing de conteúdo?

Os indicadores-chave de desempenho abrem o caminho para o sucesso, definindo objetivos orientados por dados e garantindo que eles se alinhem às metas corporativas mais amplas.

Clareza de direção : O rastreamento de KPIs fornece direção e foco ao destacar as áreas de desempenho críticas relevantes para sua empresa. Ajuda dos KPIs de marketing definir metas para que as tarefas atinjam seus objetivos de marketing

: O rastreamento de KPIs fornece direção e foco ao destacar as áreas de desempenho críticas relevantes para sua empresa. Ajuda dos KPIs de marketing definir metas para que as tarefas atinjam seus objetivos de marketing Informações sobre o público : O monitoramento dos KPIs ajuda a entender como o público-alvo vê seu material e como interage com ele

: O monitoramento dos KPIs ajuda a entender como o público-alvo vê seu material e como interage com ele Melhor colaboração: KPIs claros promovem melhor comunicação e colaboração entre as equipes, criando um entendimento compartilhado do que precisa ser alcançado e ajudando a equipe a trabalhar para atingir esses objetivos

Antes de decidir sobre os KPIs da campanha de marketing de conteúdo, você deve conhecer os diferentes tipos. Dessa forma, você pode escolher métricas que se ajustem às suas metas de negócios, facilitando a medição precisa do sucesso e a criação de estratégias melhores.

Tipos de KPIs de marketing de conteúdo

Os KPIs de marketing de conteúdo abrangem métricas que medem a eficácia do conteúdo objetivos de marketing e estratégias. Eles são divididos em quatro tipos, cada um analisando aspectos específicos da eficácia do marketing de conteúdo.

Tipo 1: KPIs de marketing de conteúdo para reconhecimento da marca

Esses KPIs medem o impacto das estratégias criadas para a visibilidade e o reconhecimento da marca. Eles rastreiam métricas como tráfego orgânico do site, visualizações de página, backlinks, menções à marca, fontes de referência e cobertura da mídia.

A análise dessas métricas ajuda a entender como seus esforços de marketing de conteúdo aumentam o reconhecimento da marca. Combine-as com suas metas de negócios para acompanhar o reconhecimento da marca e continuar ajustando sua estratégia para obter melhores resultados.

Tipo 2: KPIs para gerenciar o engajamento no marketing de conteúdo

O acompanhamento de métricas como a interação do público em plataformas de mídia social, incluindo curtidas, compartilhamentos e comentários, fornece insights sobre a ressonância do conteúdo.

Verificar a duração da sessão, as taxas de cliques, o tempo na página e as assinaturas de boletins informa o quanto as pessoas estão engajadas com seu conteúdo.

Essas métricas medem o envolvimento dos profissionais de marketing de conteúdo e direcionam suas estratégias de conteúdo para a criação de material mais cativante para o seu público.

Tipo 3: KPIs para melhorar sua geração de leads e vendas com marketing de conteúdo

Verificar as taxas de conversão, os custos de aquisição de clientes e o número de leads qualificados do engajamento com conteúdo é crucial para os insights. Acompanhar os leads desde o início até a venda é essencial para avaliar o desempenho do seu programa de marketing de conteúdo.

As pessoas estão transformando seu interesse em ação, clicando em links e comprando depois de se inscreverem? O objetivo final é aumentar o conhecimento da marca e transformar visitantes interessados em clientes, portanto, você precisa entender como o seu público reage ao seu conteúdo.

Tipo 4: Papel dos KPIs na retenção por meio do marketing de conteúdo

A taxa de retenção ajuda você a rastrear o progresso e a encontrar as lacunas que impedem a fidelidade do cliente. O rastreamento da retenção ajuda você a descobrir se o seu conteúdo mantém os leitores engajados a longo prazo.

Métricas como a taxa de retenção de clientes, o valor vitalício, a taxa de compras repetidas e a pontuação do promotor líquido nos dão uma ideia de como os clientes são felizes e leais. O monitoramento desses KPIs nos ajuda a ver como o seu conteúdo mantém as conexões com os clientes.

Há centenas de Métricas de KPI para monitorar, mas nem todas podem se adequar às metas de sua campanha de marketing de conteúdo. Defina suas metas de conteúdo antes de uma campanha de marketing para ter uma vantagem inicial.

20 KPIs de marketing de conteúdo

Aqui está uma lista de 20 KPIs de marketing de conteúdo que indicam como sua estratégia de marketing de conteúdo funciona.

KPIs de marketing de conteúdo para reconhecimento da marca

Embora as campanhas de reconhecimento de marca possam não aumentar rapidamente a receita, elas aumentam o reconhecimento, a lembrança e a visibilidade da marca. Consequentemente, à medida que sua marca ganha reconhecimento, fica mais fácil para seu público-alvo reconhecê-la ao comprar.

Crie um conteúdo que esteja de acordo com as metas, os valores e a missão de sua empresa para aumentar o reconhecimento da marca. Certifique-se de que ele seja envolvente para atrair o público que precisa se familiarizar com ele.

Aqui estão algumas métricas de desempenho cruciais para monitorar suas campanhas de reconhecimento da marca:

1. Visitas ao site e visualizações de página

As visitas ao site indicam o número de vezes que os usuários acessam seu site, refletindo o tráfego e o interesse gerais. Enquanto isso, as visualizações de página medem o número de páginas que os usuários exploram durante suas visitas.

O acompanhamento dessas métricas oferece insights sobre o envolvimento e a interação do usuário com o seu conteúdo. Mais tráfego orgânico ou visitas ao site implicam maior exposição e visibilidade para um público mais amplo.

Além disso, visualizações de página mais altas sugerem que os usuários exploram várias seções do seu site, o que indica um envolvimento e um interesse mais profundos no conteúdo e nas ofertas da sua marca.

Acompanhe as visualizações de página nas principais páginas de destino para ver como seu conteúdo atrai visitantes e aumenta a visibilidade e o reconhecimento da marca.

Backlinks, ou links de entrada, são hiperlinks de outros sites que direcionam o tráfego para o seu. Esses links podem afetar positivamente o SEO (otimização de mecanismos de busca) de um site, indicando credibilidade, autoridade e relevância para os mecanismos de busca.

Um backlink reflete como outro site verifica a aplicabilidade e a relevância do seu conteúdo e incentiva os leitores a visitarem sua página. Esses links funcionam como votos de confiança, aumentando a autoridade do seu site e atraindo tráfego orgânico.

Acompanhe o número e a qualidade desses links usando ferramentas como SEMrush ou Ahrefs. Analise os sites com links para você - eles são relevantes e respeitáveis, e geram tráfego e conversões?

As menções de RP ou relações públicas, desde blogs do setor até os principais veículos de notícias, são como megafones para sua mensagem. Ferramentas como Google Alert, Brand24 ou Meltwater amplificam essas menções, revelando informações valiosas sobre o desempenho.

Inscreva-se nessas ferramentas e veja quem está falando, onde estão falando e o que gera engajamento.

3. Compartilhamentos sociais

É considerado compartilhamento social quando as pessoas compartilham ou repostam conteúdo com suas redes em plataformas como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc. O compartilhamento social ajuda a aumentar o alcance do conteúdo, aumenta a visibilidade e pode trazer mais tráfego para seu conteúdo original.

Cada compartilhamento em sua publicação funciona como um mini-voto. Inspecione qual conteúdo gera altas contagens de compartilhamento para entender o que repercute em seu público.

Olhe além dos números e concentre-se em quem está compartilhando seu conteúdo. Os indivíduos ou grupos que compartilham seu conteúdo são importantes porque indicam o eventual público-alvo que se encaixa no seu perfil de cliente ideal (ICP).

Eles incluem influenciadores do setor, clientes fiéis ou novos leads em potencial? Saber isso revela com quem o seu conteúdo ressoa mais, orientando-o na segmentação e na modelagem de conteúdo futuro para obter melhores resultados de KPI.

Quando as pessoas marcam ou mencionam sua marca nas mídias sociais, elas discutem ou fazem referência a ela em suas publicações ou comentários.

Digamos que alguém marque sua marca em uma foto compartilhada ou mencione sua marca em um tweet ou comentário. Cada menção impulsiona a sua mensagem, mostrando quem está falando, onde e o que clica com o público.

É como um ciclo de feedback ao vivo, que fornece informações sobre o quanto sua marca gera conversas naturais, ajudando a medir o conhecimento e o sentimento da marca.

Muitas menções, especialmente as positivas, indicam que seu conteúdo está repercutindo. Se os influenciadores estão falando sobre você, a autoridade da sua marca está aumentando. No entanto, não ignore as menções negativas. Elas são chances de melhorar e ganhar confiança.

5. Referências

Os visitantes do site que chegam ao seu site clicando em um link de outro site, plataforma de mídia social ou qualquer outra fonte on-line além de um grande mecanismo de pesquisa são referências. Você obtém tráfego de referência quando os usuários são direcionados ao seu site a partir de outro site por meio de um link clicável.

Ao monitorar o tráfego de referência, você entenderá o desempenho do seu marketing, das suas parcerias, dos seus backlinks e da sua presença on-line em geral. Ao monitorar as referências, concentre-se em duas métricas principais: engajamento e conversão.

Para ver como as pessoas interagem com o seu conteúdo, use o Google Analytics para rastrear o tráfego do site e o comportamento do usuário em tempo real, como a origem e o que estão fazendo. Confira o Facebook, o Twitter Analytics e o Instagram Insights para ver o envolvimento na mídia social.

Use links de rastreamento exclusivos para cada conteúdo ou campanha de referência para medir seu desempenho com precisão. Analise regularmente seus dados de referência para identificar tendências, entender o que está funcionando e ajustar sua estratégia de conteúdo.

KPIs para gerenciar o envolvimento no marketing de conteúdo

Criar um relacionamento envolvente e duradouro entre sua marca e seus seguidores é o próximo passo em sua estratégia de marketing de conteúdo plano de marketing de conteúdo .

Como você avalia o envolvimento dos seus seguidores com a mensagem da sua marca? Hoje em dia, as pessoas têm menos tempo de atenção, o que torna necessária a criação de conteúdo digno de engajamento.

É por isso que analisar como as pessoas se envolvem com sua marca é essencial, realizando uma campanha de envolvimento e observando os seguintes KPIs:

6. Tempo na página

O Google Analytics revela o tempo que cada visitante passa em sua página da Web. É um sinal claro de como seu conteúdo chega ao seu público.

Se as pessoas passam muito tempo em seu conteúdo, isso é um bom sinal - ele é empolgante e informativo. Não se estresse se a taxa de rejeição for alta; observe atentamente determinadas páginas para entender o que está acontecendo.

Se os visitantes passarem pouco tempo nas páginas de produtos, isso pode indicar uma navegação tranquila. Mas para conteúdo mais longo, considere adicionar ganchos que chamem a atenção ou melhorar a legibilidade para mantê-los envolvidos.

Digamos que você tenha um post de blog com 6.000 palavras sobre software de fluxo de trabalho de conteúdo . Ele recebe 100.000 visualizações mensais, mas as pessoas permanecem no site por 20 a 25 segundos, em média. Para uma publicação longa, esses números indicam que seu conteúdo não está mantendo o interesse do público no tópico ou no estilo de redação.

O acompanhamento do tempo gasto com o conteúdo ajuda a aprimorar sua estratégia e a criar um vínculo mais profundo com sua marca, passo a passo.

7. Duração média da sessão

A duração média da sessão informa quanto tempo os usuários passam em um site, aplicativo móvel ou plataforma por sessão. Para calcular isso, você divide o número total de sessões durante um período específico pela duração total de todas as sessões.

Tempos médios mais longos indicam que o seu público está interessado e considera o seu conteúdo valioso, o que ajuda a criar fidelidade à marca, confiança e relacionamentos mais profundos com os clientes.

Rastreie os pontos de desistência em um conteúdo mais longo. Há seções específicas que estão perdendo o interesse do público? Use essas informações para ajustar sua abordagem e atualizar o conteúdo com material mais envolvente.

8. Taxas de cliques (CTRs)

As taxas de cliques rastreiam quantos cliques um link específico recebe em comparação com o total de visualizações, destacando a diferença entre as visualizações e os cliques reais. CTRs mais altas aumentam o envolvimento com a marca, a geração de leads ou as vendas.

Entretanto, CTRs baixas não são o fim do mundo. Dê uma olhada mais de perto no contexto. As CTAs precisam ser melhor posicionadas ou mais claras?

Use os dados de CTR para identificar áreas que precisam ser aprimoradas - experimente fazer testes A/B com vários CTAs e formatos para melhorar os níveis de engajamento.

9. Assinaturas de boletins informativos

Quando uma pessoa se inscreve em seu boletim informativo, ela quer saber mais sobre sua empresa. Isso também significa que a pessoa confia em sua marca. Um aumento em sua lista de assinantes indica que sua estratégia atual de crescimento dos negócios funciona.

Acompanhe os números de assinaturas em campanhas, mídias sociais ou páginas da Web no painel de controle de entrega de e-mail. Analise os temas e as plataformas, bem como os dados demográficos e os interesses dessas assinaturas para entender seu público ideal e adaptar o conteúdo de acordo.

10. Comentários

Os comentários são as conversas pequenas, mas perspicazes, que seu conteúdo incita - quanto mais significativos e positivos forem os comentários, melhor para a marca.

Monitore o número total de comentários em todas as plataformas e tipos de conteúdo. Um volume alto indica engajamento, enquanto um volume baixo pode indicar desinteresse. Identifique temas, perguntas e solicitações recorrentes nos comentários para obter insights mais profundos.

Isso revela lacunas em sua estratégia de conteúdo e oportunidades de atender diretamente às necessidades do público. Use esses dados para refinar tópicos futuros, abordar preocupações e personalizar a Proposta Única de Valor (UVP) de sua marca.

KPIs para melhorar sua geração de leads e vendas com marketing de conteúdo

As campanhas de geração de leads são cruciais porque trazem potenciais clientes em potencial para a empresa. Aqui estão alguns indicadores-chave de desempenho do marketing de conteúdo para monitorar durante suas campanhas de leads:

11. Custo de aquisição de clientes (CAC)

O Custo de Aquisição de Clientes (CAC) abrange todo o seu marketing - não apenas o conteúdo - para obter novos clientes. Ele mostra o quanto você deve investir para atrair novos clientes de forma consistente.

Primeiro, entenda sua equação de CAC. Calcule o CAC dividindo os custos de marketing e vendas pelo número de novos clientes adquiridos em um determinado período.

Para calcular o Custo de Aquisição de Clientes (CAC), considere os custos de marketing e vendas, incluindo esforços de marketing, promoções, campanhas e atividades de vendas. Defina um período de tempo específico para seus cálculos.

Em seguida, conte quantos novos clientes você conquistou. Atribua custos vinculados à aquisição de clientes, como publicidade, software de marketing de conteúdo e salários da equipe. Escolha uma fórmula (geralmente o custo total de aquisição dividido por novos clientes) para o cálculo do CAC.

Acompanhe o CAC em todos os formatos de conteúdo, canais e campanhas. Identifique as fontes mais econômicas de novos clientes para saber qual conteúdo repercute em seu público-alvo e gera conversões.

12. Número de assinantes

Os assinantes se inscrevem de bom grado para receber atualizações, boletins informativos ou conteúdo de sua empresa regularmente.

Eles se mantêm ativamente informados sobre notícias, ofertas ou atualizações fornecendo seus detalhes de contato, como endereços de e-mail ou canais de comunicação preferidos.

Acompanhe a aquisição de assinantes de diferentes canais (orgânicos, pagos, indicações) e tipos de conteúdo (publicações em blogs, e-mails, mídia social). Identifique períodos de rápido aumento ou declínios inesperados para entender como seus esforços geraram leads e o que funciona com seu público.

13. Formulário de respostas

O preenchimento de formulários indica o envolvimento ativo de possíveis leads e funciona como indicadores-chave de desempenho (KPIs) em campanhas de marketing de conteúdo. Eles fortalecem a estratégia de conteúdo e coletam informações sobre um cliente em potencial.

Monitore a porcentagem de usuários que iniciam e preenchem seus formulários. Baixas taxas de preenchimento indicam que as perguntas precisam de conteúdo mais claro e relevante ou de um design de formulário melhor. Analise quais formulários têm melhor desempenho para entender qual conteúdo incentiva o envolvimento e a coleta de dados valiosos.

Observe as respostas para analisar as respostas comuns, os temas recorrentes e os padrões. Isso revelará os valores, os pontos problemáticos e as expectativas de conteúdo do seu público.

14. Custo por lead (CPL)

O custo por lead (CPL) mostra qual conteúdo tem melhor desempenho e em qual plataforma. Divida seu gasto total com marketing (criação, distribuição, promoção) pelo número de leads gerados em um período específico.

Acompanhe cada CPL em diferentes formatos de conteúdo, canais e campanhas. Compare o CPL com métricas como taxas de cliques e de conversão para identificar gargalos em seu funil.

Com base nesses insights, otimize sua estratégia para gerar leads: invista mais em conteúdo de alta qualidade, refine as áreas de baixo desempenho e priorize os formatos que convertem com eficiência.

15. Taxas de conversão

Determine as taxas de conversão pelo número de pessoas que reagem positivamente às suas campanhas.

Como diferentes formatos (blogs, e-books, webinars) convertem membros do público em ações específicas (compras, downloads, inscrições) para determinar qual tipo de conteúdo tem a maior "atração"

O rastreamento de conversões revela quantas referências se tornam clientes pagantes. Acompanhe o número de pessoas que chegam ao seu site ou plataforma a partir de uma fonte de referência e quantas realizam a ação desejada (por exemplo, comprar ou se inscrever em um boletim informativo).

Segmente esses dados de público-alvo com base em dados demográficos, interesses e estágios da jornada. Analise as taxas de conversão de cada segmento para entender qual conteúdo repercute em cada um deles e refine sua segmentação para obter os melhores resultados.

Papel dos KPIs na retenção por meio do marketing de conteúdo A Forbes afirma que investir na retenção dos clientes atuais é cinco vezes mais barato do que atrair novos clientes. Os KPIs abaixo demonstram a importância real de uma campanha de retenção:

16. Taxa de retenção de clientes (CRR)

A proporção de usuários que deixam de fazer negócios com sua empresa após a primeira compra define a CRR.

Faça uma estimativa da rotatividade dividindo o número de clientes perdidos em um período pelo número total de clientes no início desse período. Isso revela a taxa na qual seu conteúdo não consegue envolver os clientes existentes.

Analise o comportamento do cliente antes e depois da rotatividade. Identifique os padrões de consumo de conteúdo, os níveis de engajamento e as últimas interações para decifrar onde seu conteúdo não está atendendo às necessidades dos clientes.

Use os insights sobre a rotatividade para adaptar o conteúdo aos clientes existentes. Aborde seus pontos problemáticos com temas, formatos e chamadas para ação relevantes.

17. Valor da vida útil do cliente (CLV)

O valor da vida útil do cliente é um kPI de marketing de conteúdo que calcula a receita total que você deve prever de um único cliente durante toda a sua parceria.

Para calcular o CLV, você estima a receita de um cliente multiplicando seu valor médio de compra pelo número médio de compras em um ano e, em seguida, multiplica esse valor pelo tempo médio de permanência como cliente.

18. Expansão MRR (receita recorrente mensal)

A MRR de expansão de clientes existentes refere-se ao dinheiro extra que seu produto gera com upsells, cross-sells e add-ons.

Analise a receita mensal adicional gerada pelos clientes existentes por meio de upsells, cross-sells e add-ons para descobrir quem está engajado com sua marca e receptivo à fidelidade.

Identifique o que faz com que seus clientes gastem mais. São ofertas de conteúdo exclusivo, recomendações personalizadas ou modelos de preços estratégicos? Os insights obtidos aqui ajudarão você e sua equipe a replicar o sucesso e direcionar os esforços de upsell.

19. Pontuação do promotor líquido

O Net Promoter Score (NPS) é um KPI que mede a fidelidade e a satisfação de seu público-alvo. Normalmente, ele usa uma escala para medir suas respostas.

Pergunte ao seu público: "Em uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar nosso conteúdo a outras pessoas?" Simples e direto, ele revela como seu conteúdo repercute e gera fidelidade.

Agrupe os clientes em três grupos com base nas respostas: Promotores (com pontuação de 9 a 10), Passivos (com pontuação de 7 a 8) e Detratores (com pontuação de 0 a 6). Calcule o NPS subtraindo os detratores dos promotores. A pontuação percentual resultante pode variar de -100 a +100, indicando o sentimento e a fidelidade dos clientes em relação à marca.

Acompanhe seu NPS em vários tipos de conteúdo, plataformas e dados demográficos. Identifique os promotores apaixonados e os detratores frustrados, pois os primeiros validam seus esforços e os segundos indicam esportes cegos.

Aborde as preocupações necessárias com base no feedback e ajuste sua estratégia de conteúdo.

20. Taxa de repetição de compra

Esse KPI calcula a proporção de negócios repetidos de clientes em relação à sua clientela geral. Esse indicador indica amplamente seu compromisso com o cliente e mede sua retenção de clientes.

Divida o número de clientes que fazem compras repetidas em um período de tempo específico pelo número total de clientes. Isso revela a porcentagem de clientes que seu conteúdo transforma com sucesso em compradores de longo prazo.

Acompanhe o comportamento de compras repetidas em diferentes tipos de conteúdo, canais e campanhas. Escolha os temas, os formatos e as ofertas que mais repercutem em seus clientes recorrentes para saber qual conteúdo promove a fidelidade e impulsiona o envolvimento contínuo.

Como rastrear os KPIs do marketing de conteúdo?

Lembre-se de que os dados por si só não são o tesouro - a qualidade dos insights que você descobre é fundamental. Portanto, aprofunde-se e analise seus insights minuciosamente. ClickUp muda a forma como você acompanha os KPIs de marketing de conteúdo. Ele o leva de planilhas dispersas e ferramentas isoladas para um centro de comando unificado e orientado para a ação.

Como uma ferramenta multifuncional software de gerenciamento de projetos que promove o trabalho em equipe, ClickUp permite que você crie, acompanhe KPIs, organize e colabore em tarefas de marketing.

Explore recursos avançados, como Metas, Quadros Brancos e Documentos. Com campos personalizáveis, painéis, relatórios e modelos pré-criados de rastreamento de KPI, o ClickUp permite que você monitore os KPIs de marketing de conteúdo com eficiência.

Metas do ClickUp

Defina suas métricas North Star e alcance-as com o ClickUp Metas do ClickUp é uma ferramenta poderosa para monitorar KPIs. Comece definindo uma "Meta" Defina claramente o resultado exato que você deseja com essa meta, garantindo que ela siga os critérios SMART: Específico, Mensurável, Atingível, Relevante e Temporal.

Determine as métricas que melhor medem seu progresso em direção à meta. Certifique-se de que as métricas sejam específicas e acionáveis, fornecendo insights claros sobre seu desempenho.

Para cada KPI, crie uma meta em seu objetivo. Especifique o nível desejado de realização para cada métrica dentro do período de tempo de sua meta. O ClickUp permite que você defina vários tipos de metas.

Você pode personalizar as métricas escolhidas para monitorar esses objetivos:

Número: Crie um intervalo de números e acompanhe os aumentos ou reduções entre eles

Crie um intervalo de números e acompanhe os aumentos ou reduções entre eles Verdadeiro/Falso: Use uma caixa de seleção Concluído/Não concluído para marcar sua meta como concluída

Use uma caixa de seleção Concluído/Não concluído para marcar sua meta como concluída Moeda: Defina uma meta monetária e acompanhe os aumentos ou reduções

Defina uma meta monetária e acompanhe os aumentos ou reduções Tarefa: Acompanhe a conclusão de uma única tarefa ou de uma lista inteira

O ClickUp oferece várias maneiras de monitorar seu progresso em direção a seus objetivos e metas. Use as barras de progresso para representar visualmente a porcentagem de conclusão de cada meta. Explore as tabelas e os gráficos para visualizar as tendências e o desempenho ao longo do tempo.

Use o Painéis do ClickUp para combinar vários objetivos e metas em uma única visão geral.

Encontre instantaneamente os dados de que você precisa com widgets no ClickUp Dashboards

Revise seu progresso regularmente e analise os dados coletados de seus KPIs. Identifique áreas de aprimoramento e ajuste suas estratégias de acordo.

Os Relatórios ClickUp fornecem insights valiosos para ajudá-lo a tomar decisões baseadas em dados.

Obtenha mais informações sobre o desempenho da equipe com os relatórios do ClickUp

Colabore com sua equipe atribuindo tarefas por meio da ferramenta Tarefas do ClickUp e acompanhe o progresso de suas metas compartilhadas. Escolha em nossa biblioteca de mais de 1.000 modelos de plano de marketing estratégico para dividir seus orçamentos, metas e outros KPIs críticos de conteúdo em um só lugar.

Organize seu trabalho, gerencie projetos e automatize tarefas recorrentes com o ClickUp

Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo e melhore o desempenho de sua equipe e as metas de acompanhamento!