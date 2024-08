10 Software de fluxo de trabalho de conteúdo para equipes de marketing em 2024

As equipes de conteúdo sabem o quanto ele é valioso quando se trata de direcionar o tráfego, aumentar o envolvimento do cliente e construir sua marca.

Mas acertar em cheio em seu produção de conteúdo é um osso duro de roer. Você não só precisa encontrar maneiras inteligentes de superar seus concorrentes, mas também precisa gerenciar todo o processo de produção de conteúdo fluxo de trabalho de criação de conteúdo da idealização à promoção.

Sua lista de tarefas está repleta de coisas como brainstorming de ideias para boletins informativos, atribuição de tarefas a redatores freelancers e programação de conteúdo para publicação. Com tantas peças diferentes de conteúdo em andamento ao mesmo tempo e vários membros da equipe envolvidos, é fácil deixar a bola cair ou perder um prazo importante.

Mas não precisa ser assim. 👀

As ferramentas de fluxo de trabalho de conteúdo garantem que você tenha as ferramentas necessárias para criar, programar e gerenciar o conteúdo em todas as etapas. Aqui, falaremos mais sobre o que você deve procurar nessas ferramentas e destacaremos 10 de nossas opções favoritas para apoiar seu processo de criação de conteúdo.

O que você deve procurar em um software de fluxo de trabalho de conteúdo?

O número de ferramentas à sua disposição é infinito. No entanto, encontrar a ferramenta certa pode ser a diferença entre ter que lidar com um software lento e inadequado e atingir o máximo de eficiência com uma opção personalizável. ✨

Dimensione de forma eficaz seu processo de produção de conteúdo usando este modelo personalizado no ClickUp

Veja o que procurar em um software de fluxo de trabalho de conteúdo:

Automação de fluxo de trabalho para tarefas repetitivas: Em termos deferramentas de aprimoramento de processosas automações aceleram seu fluxo de trabalho, minimizam o risco de erros e reduzem o tempo necessário para agendar tarefas para sua equipe

Em termos deferramentas de aprimoramento de processosas automações aceleram seu fluxo de trabalho, minimizam o risco de erros e reduzem o tempo necessário para agendar tarefas para sua equipe Ferramentas de colaboração: Coisas como comentários, bate-papos e espaços de trabalho sinérgicos permitem que você trabalhe com os membros da equipe em tempo real e aumente a visibilidade do trabalho de cada membro da equipe

Coisas como comentários, bate-papos e espaços de trabalho sinérgicos permitem que você trabalhe com os membros da equipe em tempo real e aumente a visibilidade do trabalho de cada membro da equipe Modelos personalizáveis: Faça um trabalho melhor na metade do tempo graças aos modelos para todos os tipos de conteúdo, desde boletins informativos por e-mail e publicações em mídias sociais até resumos de conteúdo e guias de estilo

Faça um trabalho melhor na metade do tempo graças aos modelos para todos os tipos de conteúdo, desde boletins informativos por e-mail e publicações em mídias sociais até resumos de conteúdo e guias de estilo Integrações: Trabalhe perfeitamente com as ferramentas que você adora, escolhendo um software de fluxo de trabalho de conteúdo que se integre a aplicativos de mensagens, controle de tempo e gerenciamento de tarefas

Trabalhe perfeitamente com as ferramentas que você adora, escolhendo um software de fluxo de trabalho de conteúdo que se integre a aplicativos de mensagens, controle de tempo e gerenciamento de tarefas Suporte à criação de conteúdo: Escolha um software que incluaferramentas de escrita e funcionalidade de edição para melhorar cada artigo com facilidade

Os 10 melhores softwares de fluxo de trabalho de conteúdo para usar em 2024

De aplicativos de criação de conteúdo e ferramentas de redação técnica até um software de fluxo de trabalho de conteúdo em grande escala, há uma ferramenta para aprimorar seus processos. Aqui, você encontrará 10 das melhores ferramentas para otimizar gerenciamento de fluxo de trabalho para sua equipe de conteúdo. 🤩

Combine tags personalizadas e a visualização Calendar para visualizar seu plano de conteúdo

O ClickUp é um ferramenta de gerenciamento de projetos que torna tudo mais fácil do que nunca, desde a redação do conteúdo até o agendamento e a distribuição das cargas de trabalho. Essa ferramenta de gerenciamento de projetos oferece uma interface fácil de usar e personalização infinita para simplificar qualquer processo para gerentes de conteúdo e de projetos. 🌻

Lide com a criação de conteúdo multicanal com o Marketing do ClickUp recursos. Use os componentes Docs e de colaboração incorporados para fazer um brainstorming de ideias para novas campanhas ou criar um banco de dados de suas regras de conteúdo. Crie roteiros de projetos com tarefas divididas para cada membro da equipe e use as diferentes exibições para ficar por dentro do progresso.

Crie um sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho visual com Visualização do calendário do ClickUp . As visualizações diárias, semanais e mensais dividem o plano de conteúdo e deixam claro onde cada projeto está no pipeline. Crie campos e rótulos personalizados, como rascunho, edição, publicação e promoção, para segmentar seu processo de criação de conteúdo.

Além disso, crie novas campanhas em minutos, em vez de horas, graças a IA do ClickUp e modelos de conteúdo personalizáveis. A IA assistente de redação gera ideias, edita e resume suas anotações para compartilhar com a equipe. Modelos como o Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp permitem planejar quando e como você criará conteúdo.

Melhores recursos do ClickUp

Milhares de modelos, incluindomodelos de mídia social emodelos de calendário de conteúdopermitem criar e pré-agendar conteúdo na metade do tempo

As permissões personalizáveis permitem que você compartilhe documentos com freelancers e membros da equipe, garantindo que todos tenham acesso às informações de que precisam - e não às que não precisam

As integrações com ferramentas complementares de software de fluxo de trabalho de conteúdo, como Slack, Google Drive e HubSpot, simplificam o gerenciamento de conteúdo

Várias exibições, incluindo quadros Kanban e gráficos de Gantt, aumentam a visibilidade do seu calendário de conteúdo, fluxos de trabalho e cronograma de publicação para evitar gargalos

Os recursos de gerenciamento de tarefas, como automações, listas de verificação e cronogramas, mantêm sua equipe no caminho certo para o sucesso

Limitações do ClickUp

Embora tenha uma interface fácil de usar, pode levar algum tempo para aproveitar toda a funcionalidade da ferramenta

Alguns recursos, como a ferramenta de IA, só estão disponíveis em planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Narração

via Narração O Narrato é um sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho de conteúdo com tecnologia de IA projetado para agilizar a redação e a publicação de conteúdo, mesmo em escala. Os principais recursos que os criadores de conteúdo vão adorar incluem um calendário integrado, ferramentas de planejamento e auxílios à produtividade. O software também inclui um gerador de imagens e a capacidade de publicar diretamente da plataforma.

Melhores recursos do Narrato

Use o assistente de redação com IA para simplificar o planejamento de conteúdo, gerando ideias para novos conteúdos

O recurso gerador de resumo de conteúdo é integrado ao ChatGPT para lhe dar mais ideias para pesquisa de palavras-chave e o que a concorrência está dizendo

Aprimore a estratégia de conteúdo graças às recomendações de SEO, esboços e guias de estilo integrados

Mantenha-se no caminho certo e nunca perca um prazo com o recurso de calendário de conteúdo

Limitações do Narrato

Embora seja possível publicar a partir da plataforma, você precisará usar outra ferramenta para agendar publicações nas mídias sociais

Alguns usuários gostariam que a plataforma fosse mais personalizável

Preços do Narrato

Profissional: $52/mês por espaço de trabalho

$52/mês por espaço de trabalho Empresarial: US$ 100/mês por espaço de trabalho

US$ 100/mês por espaço de trabalho Personalizado: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Narrato avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capítulo: 4,9/5 (10+ avaliações)

3. Fluxo de beijo

via Fluxo de beijo O Kissflow é uma ferramenta de gerenciamento de negócios que simplifica os fluxos de trabalho sem a necessidade de codificação. Os fluxos de trabalho visuais fornecem informações sobre a situação dos projetos e o que está por vir. Ele possui integrações com dezenas de ferramentas e apresenta relatórios para acompanhar as métricas de marketing. 📈

Melhores recursos do Kissflow

A interface simples e sem código permite que você crie um espaço de trabalho personalizado que faça sentido para você

Os recursos de arrastar e soltar permitem que você pegue formulários e crie instantaneamente tarefas para criar fluxos de trabalho com facilidade

Os fluxos de trabalho visuais permitem que você veja rapidamente os gargalos para otimizar os processos e evitar contratempos

O roteamento dinâmico permite atribuir instantaneamente tarefas ao membro certo da equipe, economizando tempo e esforço quando se trata de gerenciar sua equipe

Limitações do Kissflow

Embora seja uma ferramenta sem código, ainda há uma curva de aprendizado

Alguns usuários gostariam que houvesse mais integrações com sistemas de gerenciamento de conteúdo e CRMs

Preços do Kissflow

Básico: A partir de US$ 1.500/mês

A partir de US$ 1.500/mês Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 3,9/5 (mais de 30 avaliações)

4. Hemingway

via Hemingway Deseja criar conteúdo de alta qualidade que atenda aos padrões internacionais de redação e estilo? O Hemingway faz o trabalho analisando o que você escreveu e destacando os erros para facilitar a leitura.

Melhores recursos do Hemingway

A interface amigável mantém as coisas simples, de modo que pequenas empresas e grandes corporações com novas contratações podem integrar facilmente os membros da equipe sem gastar muito tempo ou esforço em treinamento

A codificação por cores divide os erros comuns, incluindo frases difíceis de ler, uso de voz passiva e alternativas mais simples

O recurso de contagem de palavras facilita a criação de uma variedade maior de conteúdo, seja em postagens de blog longas ou em postagens de mídia social com caracteres limitados

A versão web é gratuita, ou você pode optar por baixar o aplicativo pago para desktop

Limitações do Hemingway

O feedback básico às vezes inclui erros, portanto, você ainda precisa usar seu discernimento ao aceitar alterações

Ele não foi projetado para detectar erros de ortografia ou gramática, portanto, você precisará de outra ferramenta para isso

Preços do Hemingway

Ferramenta on-line gratuita

Aplicativo para desktop: Taxa única de US$ 19,99

Hemingway ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

5. CoSchedule

via CoSchedule O CoSchedule oferece um conjunto de produtos de marketing para otimizar sua estratégia de marketing de conteúdo e criar fluxos de trabalho melhores. O sistema de marketing de conteúdo oferece suporte a calendários para diferentes usos, incluindo um calendário de conteúdo e um calendário social. Ferramentas de suporte também são projetadas para simplificar o treinamento e facilitar a transformação em um profissional de marketing de conteúdo melhor.

Melhores recursos do CoSchedule

Os recursos do calendário alinham toda a equipe, seja trabalhando com freelancers ou na parte de publicação, para colocar o conteúdo no ar

O Actionable Marketing Institute oferece sessões de treinamento sem complicações, com duração de 30 minutos ou menos, para aprimorar suas habilidades rapidamente

O Headline Studio avalia os títulos e oferece sugestões para produzir conteúdo mais eficaz para mecanismos de pesquisa e leitores

Várias visualizações, incluindo um quadro Kanban, facilitam o acompanhamento do conteúdo, quer ele esteja sendo informado, escrito, editado ou publicado

Limitações do CoSchedule

Alguns usuários acham que o preço é caro, principalmente se você quiser usar todos os recursos

Embora seja possível usá-lo para publicar nas mídias sociais, algumas pessoas relataram erros

Preços do CoSchedule

Calendário gratuito: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Calendário Social: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Calendário de conteúdo: Ligue para saber o preço

Ligue para saber o preço Marketing Suite: Ligar para saber o preço

CoSchedule avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

6. Reunir conteúdo

via GatherContent Elimine o caos e dimensione sua produção de conteúdo com o GatherContent. Essa solução de conteúdo e software de gerenciamento de fluxo de trabalho permite que você crie processos melhores, alinhe os funcionários com suas tarefas e simplifique a criação e a otimização de conteúdo. 👨🏽‍💻

Melhores recursos do GatherContent

Promova o trabalho em equipe com recursos colaborativos, como edição em tempo real e brainstorming

Simplifique seu banco de dados de conteúdo gerenciando planilhas e documentos em um espaço conveniente graças ao Content Hub

Modelosacelerar a criação de conteúdo e criam consistência em todas as peças

As integrações e uma API personalizada permitem conectar os aplicativos que você adora e publicar conteúdo mais rapidamente

Limitações do GatherContent

A configuração padrão de notificações por e-mail pode ser excessiva para alguns usuários, mas você pode alterá-la em seu perfil

Como a ferramenta é altamente personalizável, há uma curva de aprendizado e você precisará treinar novos usuários

Preços do GatherContent

Início: US$ 99/mês, cobrado anualmente

US$ 99/mês, cobrado anualmente Escala: $299/mês, cobrado anualmente

$299/mês, cobrado anualmente Transformação: US$ 799/mês, cobrados anualmente

US$ 799/mês, cobrados anualmente Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do GatherContent

G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

4,3/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 10 avaliações)

7. Em equipe

via Em equipe O Teamly vai além do gerenciamento de fluxo de trabalho de conteúdo e é uma solução de software projetada para gerenciar todos os aspectos de equipes remotas. Com casos de uso que vão desde equipes políticas e jurídicas até agências de marketing, ele foi projetado para melhorar a comunicação, o gerenciamento de tarefas, a folha de pagamento e o controle de tempo.

Melhores recursos do Teamly

O bate-papo instantâneo permite que você se comunique em tempo real com os membros da equipe, não importa em que lugar do mundo eles estejam

Os quadros Kanban permitem visualizar o fluxo de trabalho do conteúdo, incluindo datas de vencimento importantes, tipos de conteúdo eobjetivos do projeto* Use gravações de captura de tela para treinar, compartilhar ideias e explicar processos que podem ser reutilizados para novas contratações ou para estabelecer procedimentos regulares

Mantenha o controle da carga de trabalho com o recurso de controle de horas e simplifique a folha de pagamento para membros da equipe assalariados e freelancers, como redatores e editores

Limitações do Teamly

As integrações limitadas podem dificultar o trabalho contínuo se você tiver uma grande pilha de tecnologia

Alguns usuários gostariam que houvesse mais personalização no que diz respeito ao design do painel

Preços do Teamly

Sempre gratuito

Iniciante: $47/mês

$47/mês Negócio: $97/mês

Avaliações e opiniões sobre o Teamly

G2: 4,8/5 (3+ avaliações)

4,8/5 (3+ avaliações) Capítulo: N/A

8. Nintex

via Nintex O Nintex permite que você simplifique os processos de negócios e crie fluxos de trabalho personalizados para conteúdo sem a necessidade de código. Para projetos de marketing, use-o para criar calendários editoriais, otimizar a colaboração da equipe e gerar dados de campanhas de marketing.

Melhores recursos do Nintex

A ferramenta Process Discovery examina os procedimentos existentes e destaca as áreas que podem ser melhoradas

Use o Process Manager para documentar os processos de criação, edição e publicação de conteúdo

As Automações Robóticas de Processos automatizam instantaneamente tarefas repetitivas, liberando seu tempo para se concentrar em outras iniciativas

Os recursos integrados de assinatura eletrônica facilitam a integração de freelancers para a criação de conteúdo

Limitações do Nintex

Os planos de preços são caros, o que limita essa ferramenta a empresas com orçamentos maiores para software de fluxo de trabalho

As integrações poderiam ser melhoradas e mais fáceis de navegar

Preços da Nintex

Pro: $25.000/ano

$25.000/ano Premium: US$ 50.000/ano

US$ 50.000/ano Custom: Preços personalizados

Nintex ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 700 avaliações)

4,2/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 80 avaliações)

9. ProcessMaker

via ProcessMaker O ProcessMaker é uma plataforma de automação alimentada por IA. A ferramenta é atualizada trimestralmente, o que a torna uma opção de ponta para empresas que desejam uma ferramenta que cresça junto com elas. 💪

Melhores recursos do ProcessMaker

O processamento inteligente de documentos (IDP) analisa seus processos e informações e pode gerar conclusões importantes ou ideias para melhorias

A automação avançada permite que sua equipe se concentre nas tarefas mais importantes e reduz o tempo gasto com o trabalho doméstico

Use as ferramentas de dados integradas para acompanhar as métricas de todos os seus esforços de marketing

Os recursos de baixo código aumentam a personalização e permitem que você dimensione os processos mais rapidamente

Limitações do ProcessMaker

Embora seja uma ferramenta mais abrangente, ela também é mais cara do que as outras ferramentas desta lista

Alguns usuários gostariam que houvesse mais suporte técnico, especialmente para usuários iniciantes

Preços do ProcessMaker

Plataforma: US$ 1.475/mês

US$ 1.475/mês Pro: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise+: Entre em contato para saber o preço

ProcessMaker avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

10. Planejável

via Planejável O Planable é uma ferramenta de fluxo de trabalho de conteúdo visual que permite criar, programar e visualizar suas peças como elas se apresentam na natureza. Projetado para simplificar a criação de conteúdo, o foco é o conteúdo, não as tarefas de gerenciamento de projetos e a programação que podem ofuscar a criatividade.

Melhores recursos do Planable

Crie conteúdo diretamente na ferramenta para ver como ele se apresenta em cada canal diferente, seja na mídia social ou em umboletim informativo por e-mail* Comentários contextuais melhoram a colaboração sem a necessidade de entrar em uma ferramenta de mensagens

Atualizações em tempo real e aprovações simples movem o conteúdo pelo pipeline mais rapidamente, sem bloqueios

Quatro visualizações diferentes - incluindo Calendário, Lista, Grade e Feed - permitem que você visualize o conteúdo da maneira que fizer mais sentido para você

Limitações planejáveis

A ferramenta não se integra a todas as plataformas de mídia social

Projetada para ser rápida, não é a melhor ferramenta para criar uma estratégia geral de conteúdo ou marketing

Preços do Planable

Gratuito: Limite de 50 postagens no total

Limite de 50 postagens no total Básico: US$ 11/usuário

US$ 11/usuário Pro: $22/usuário

$22/usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas planejáveis

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Crie fluxos de trabalho de conteúdo melhores com o ClickUp

De ferramentas de software a modelos de fluxo de trabalho, essas 10 plataformas ajudam a melhorar os fluxos de trabalho de marketing de conteúdo. Se você precisa de uma ferramenta de software de fluxo de trabalho de conteúdo para gerar novas ideias de conteúdo ou uma que ajude a gerenciar tarefas, há uma opção para você nesta lista. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a criar fluxos de trabalho de conteúdo melhores. As automações de tarefas aceleram a criação de conteúdo e garantem que cada membro da equipe saiba em que deve trabalhar. Recursos de marketing como roteiros de conteúdo, permissões e sugestões de conteúdo com IA permitem que sua equipe produza o melhor trabalho possível todos os dias. 🙌