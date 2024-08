As 10 melhores ferramentas de suporte ao cliente em 2024

Fornecer um pronto atendimento ao cliente é fundamental para sua empresa. O software de atendimento ao cliente certo o ajudará a otimizar o suporte ao cliente, fará uma diferença positiva e o preparará para o sucesso.

Compilamos uma lista de alguns dos melhores ferramentas para suporte ao cliente para ajudar a facilitar sua busca por um.

Essas ferramentas têm tudo, desde gerenciamento de tíquetes até bate-papo ao vivo e base de conhecimento gerenciamento. Seja uma pequena empresa ou uma grande corporação, você precisa de uma ferramenta de suporte ao cliente que atenda às suas necessidades específicas.

A lista de ferramentas de software de atendimento ao cliente que reunimos facilitará a escolha. Escolha uma que o ajude a prestar um atendimento excepcional ao cliente, acompanhar o desempenho da equipe e criar relacionamentos duradouros com seus valiosos clientes.

O que você deve procurar nas ferramentas de suporte ao cliente?

Ao começar a procurar ferramentas de suporte ao cliente, você encontrará muitas opções disponíveis, com algumas ferramentas projetadas para atender a funções ou setores de mercado específicos. Para encontrar o melhor software de atendimento ao cliente para sua empresa, vamos começar entendendo o que você deve procurar em uma ferramenta de suporte ao cliente.

Facilidade de uso: A ferramenta de suporte ao cliente que você escolher deve ser intuitiva e fácil de usar para os agentes de suporte e clientes. Uma interface simples e intuitiva o ajudará a acelerar o tempo de resposta e a aumentar a eficiência da sua equipe

A ferramenta de suporte ao cliente que você escolher deve ser intuitiva e fácil de usar para os agentes de suporte e clientes. Uma interface simples e intuitiva o ajudará a acelerar o tempo de resposta e a aumentar a eficiência da sua equipe Suporte omnicanal: Procure ferramentas de suporte ao cliente que ofereçam suporte a vários canais de comunicaçãocomunicação como e-mail, chat ao vivo, mídia social, telefone e aplicativos de mensagens. Com a disponibilidade de vários canais, você criará relacionamentos duradouros com seus clientes dando-lhes suporte no canal de sua preferência

Procure ferramentas de suporte ao cliente que ofereçam suporte a vários canais de comunicaçãocomunicação como e-mail, chat ao vivo, mídia social, telefone e aplicativos de mensagens. Com a disponibilidade de vários canais, você criará relacionamentos duradouros com seus clientes dando-lhes suporte no canal de sua preferência Automação e IA: O software de suporte ao cliente oferece recursos de automação, chatbots eRecursos orientados por IAque lidam com tarefas de rotina, fornecem respostas instantâneas e encaminham as consultas para o departamento ou agente correto. Isso aumentará a eficiência do suporte e reduzirá os tempos de resposta

O software de suporte ao cliente oferece recursos de automação, chatbots eRecursos orientados por IAque lidam com tarefas de rotina, fornecem respostas instantâneas e encaminham as consultas para o departamento ou agente correto. Isso aumentará a eficiência do suporte e reduzirá os tempos de resposta Bilhetagem: Um robustosistema de emissão de tíquetes ajuda a organizar e priorizar as consultas dos clientes. A ferramenta que você escolher deve oferecer recursos como categorização, atribuição, rastreamento e escalonamento de tíquetes

Um robustosistema de emissão de tíquetes ajuda a organizar e priorizar as consultas dos clientes. A ferramenta que você escolher deve oferecer recursos como categorização, atribuição, rastreamento e escalonamento de tíquetes Integrações : Escolha uma ferramenta de suporte ao cliente que se integre perfeitamente ao seu CRM existente, ao software de helpdesk e a outros aplicativos essenciais que você usa todos os dias

: Escolha uma ferramenta de suporte ao cliente que se integre perfeitamente ao seu CRM existente, ao software de helpdesk e a outros aplicativos essenciais que você usa todos os dias Relatórios e análises: Procure ferramentas que ofereçam relatórios e análises robustos. Insights sobre interações com clientes, tempos de resposta, taxas de resolução e métricas de satisfação do cliente o ajudarão a identificar tendências e áreas de melhoria

Procure ferramentas que ofereçam relatórios e análises robustos. Insights sobre interações com clientes, tempos de resposta, taxas de resolução e métricas de satisfação do cliente o ajudarão a identificar tendências e áreas de melhoria Personalização e escalabilidade : Escolha ferramentas personalizáveis para se adaptar às suas necessidades comerciais específicas e escalonar à medida que sua base de clientes cresce

: Escolha ferramentas personalizáveis para se adaptar às suas necessidades comerciais específicas e escalonar à medida que sua base de clientes cresce Segurança e conformidade: A segurança dos dados e a conformidade com as normas (como o GDPR) são essenciais. Certifique-se de que a ferramenta siga os protocolos de segurança padrão do setor e trate as informações confidenciais dos clientes com segurança

A segurança dos dados e a conformidade com as normas (como o GDPR) são essenciais. Certifique-se de que a ferramenta siga os protocolos de segurança padrão do setor e trate as informações confidenciais dos clientes com segurança Feedback e pesquisa do cliente: Verifique se a ferramenta tem recursos para coletarfeedback do cliente e realizar pesquisas, pois esses dados fornecem insights valiosos para melhorar seus serviços e produtos

Verifique se a ferramenta tem recursos para coletarfeedback do cliente e realizar pesquisas, pois esses dados fornecem insights valiosos para melhorar seus serviços e produtos Custo e suporte: Considere o custo da ferramenta de suporte ao cliente em relação aos seus recursos e ao suporte fornecido pelo fornecedor. Certifique-se de que haja um suporte ao cliente confiável disponível em caso de problemas ou dúvidas

As 10 melhores ferramentas de suporte ao cliente em 2024

Aqui está a lista das 10 melhores ferramentas de suporte ao cliente para proporcionar a melhor experiência de suporte ao cliente em 2024. Abordaremos seus melhores recursos, limitações, preços e classificações.

1. ClickUp

Explore o ClickUp para gerenciar seu suporte ao cliente com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

O ClickUp é um popular software de gerenciamento de projetos tudo-em-um . Ele tem tudo o que uma organização precisa para gerenciar projetos de forma eficaz e ajudar as equipes a colaborar sem problemas, incluindo uma solução de suporte ao cliente. Software de atendimento ao cliente da ClickUp é uma solução holística de suporte ao cliente que oferece recursos robustos para gerenciar o suporte ao cliente de ponta a ponta. O recurso de vários responsáveis da ferramenta permite que você atribua várias pessoas a uma tarefa se precisar da contribuição de mais de uma pessoa para resolver um problema.

Discuta tíquetes entre agentes de atendimento ao cliente de diferentes equipes, pois isso ajuda a acelerar o tempo de resolução. Por exemplo, se você é uma empresa de materiais de construção e recebe uma reclamação de um cliente sobre a qualidade dos materiais, atrasos na entrega e cobrança incorreta.

O ClickUp permite que você marque rapidamente os membros relevantes da equipe - equipe de produção para problemas de qualidade, logística para atrasos na entrega e finanças para consultas de faturamento - para resolver o problema.

A ferramenta de suporte ao cliente do ClickUp tem campos personalizados para rastrear tarefas com base em problemas e uma solução nativa de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para melhorar o gerenciamento do relacionamento com o cliente .

Capture informações importantes de seus clientes com um formulário incorporado para rastrear o feedback Modelo de suporte ao cliente do ClickUp ajuda na qualidade da experiência do cliente. O modelo reduz os custos de suporte ao cliente e oferece tempos de resposta mais rápidos com recursos como organização e priorização das consultas dos clientes.

Com elementos como status personalizados, campos personalizados, visualizações personalizadas e gerenciamento de projetos, o modelo de suporte melhora o atendimento ao cliente.

Melhores recursos do ClickUp

Crie automação personalizada para ações consistentes

Adicione vários responsáveis às tarefas para uma resolução rápida

Defina campos personalizados com base em suas necessidades, como adicionar informações do cliente e campos numéricos para facilitar o cálculo

Defina rapidamente a prioridade da tarefa em uma tarefa para comunicar o que precisa de atenção primeiro

Classifique as tarefas com as Prioridades do ClickUp usando quatro sinalizadores - urgente, alta, normal e baixa - e concentre-se no que é importante

Organize as tarefas com etiquetas personalizadas e aplique filtros para ficar por dentro de tudo

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada no início

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

US$ 7 por usuário por mês Empresarial: $12 por usuário por mês

$12 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. LiveAgent

via LiveAgent O LiveAgent começou como um software de bate-papo ao vivo e se tornou um produto de suporte ao cliente multicanal.

A plataforma oferece uma caixa de entrada omnicanal para ajudá-lo a encontrar conversas com clientes de vários canais em um só lugar. O LiveAgent também oferece opções de automação e integração para aumentar a produtividade e aprimorar a experiência do cliente.

Gerencie os canais de suporte por e-mail, bate-papo, telefone e mídia social com o LiveAgent.

Melhores recursos do LiveAgent

mais de 130 recursos de emissão de tíquetes, mais de 200 integrações

Aumenta a produtividade dos agentes

Visualização unificada de chats e tíquetes específicos do cliente

Limitações do LiveAgent

Não tem um chatbot

Os usuários relatam falhas frequentes

Preços do LiveAgent

Teste gratuito disponível

disponível Pequeno: US$ 9 por usuário por mês

US$ 9 por usuário por mês Médio: US$ 29 por usuário por mês

US$ 29 por usuário por mês Large: $49 por usuário por mês

$49 por usuário por mês Enterprise: $69 por usuário por mês

Classificações e análises do LiveAgent

G2: 4,5/5 (1400+ avaliações)

4,5/5 (1400+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (1500+ avaliações)

3. Document360

via Documento360 O Document 360 é um software de base de conhecimento de autoatendimento que simplifica o processo de criação, organização e compartilhamento de conhecimento em sua organização. É uma plataforma fácil de usar que enfatiza o fornecimento de suporte ao cliente por meio de autoatendimento.

Implemente um software de atendimento ao cliente, como o Document 360, para reduzir a carga de trabalho das equipes de atendimento ao cliente, melhorar o tráfego do site e aprimorar o autoatendimento do cliente.

Melhores recursos do Document360

Filtra o conteúdo para mostrar informações relevantes

Adiciona domínios para aumentar a segurança

Fornece ajuda contextual sob demanda aos clientes

Controle de versão para gerenciar efetivamente o conteúdo

Limitações do Document360

A integração com outras ferramentas é complicada

Difícil de configurar

Não há aplicativo móvel

Preço do Document 360

**Gratuito para sempre

Padrão: US$ 199 por projeto por mês

US$ 199 por projeto por mês Profissional: $399 por projeto por mês

$399 por projeto por mês Empresarial: $529 por projeto por mês

$529 por projeto por mês Enterprise: $799 por projeto por mês

Classificações e resenhas do Document 360

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

4. Zendesk

via Zendesk A Zendesk oferece soluções de suporte para empresas de todos os portes. A oferta de suporte da Zendesk é dividida em planos de suporte básicos e planos da suíte Zendesk.

Os planos de suporte básicos incluem uma caixa de entrada compartilhada e ferramentas básicas de colaboração. Os planos de suíte da Zendesk oferecem canais adicionais como voz, chat ao vivo, autoatendimento, recursos de automação, ferramentas de produtividade e recursos avançados como chatbots.

Com a Zendesk, gerencie com eficiência as interações com os clientes, automatize os fluxos de trabalho e forneça suporte personalizado.

Melhores recursos do Zendesk

mais de 100 integrações prontas para uso

Suporte multicanal

Helpdesk e uma solução de CRM

Relatórios e análises

Limitações do Zendesk

Interface primitiva

Os recursos avançados estão disponíveis apenas em planos superiores

Preços do Zendesk

Avaliação gratuita disponível

disponível Equipe de suporte: $19 por agente/mês

$19 por agente/mês Support Professional: US$ 55 por agente/mês

US$ 55 por agente/mês Support Enterprise: $115 por agente/mês

Classificações e resenhas do Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 5500 avaliações)

4,3/5 (mais de 5500 avaliações) Capterra: 4.4/5(3500+ avaliações)

5. Hootsuite

via Hootsuite A Hootsuite é uma plataforma de marketing de mídia social que lhe permite oferecer atendimento social ao cliente. Interaja com os clientes em vários canais sociais, acompanhe o desempenho da campanha e ofereça um bom atendimento ao cliente usando o Hootsuite.

Responda às perguntas dos clientes, resolva problemas e crie relacionamentos sólidos com os clientes simplificando seus esforços de mídia social.

Melhores recursos da Hootsuite

Caixa de entrada universal de mídia social

Agende publicações em vários perfis de mídia social em um único lugar

Publicações ilimitadas em todos os planos

Limitações do Hootsuite

Interface desorganizada

A escuta social poderia ser mais profunda

Atendimento ao cliente limitado

Preços do Hootsuite

Teste gratuito disponível

disponível Profissional: $99 por mês

$99 por mês Equipe: $249 por mês

$249 por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Hootsuite

G2: 4.1/5 (4000+ avaliações)

4.1/5 (4000+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (3500+ avaliações)

6. HiverHQ

via Férias O HiverHQ é um helpdesk baseado no Gmail; é uma ferramenta de suporte ao cliente que combina e-mail, bate-papo ao vivo, helpdesk e comunicação por voz em sua caixa de entrada do Gmail.

Localizado dentro do Gmail, o HiverHQ ajuda você a responder às consultas dos clientes com mais rapidez e precisão. Suas equipes de atendimento ao cliente não precisam perder tempo alternando entre vários aplicativos para dar suporte aos seus clientes. O HiverHQ também vem com uma integração com o WhatsApp.

Melhores recursos do HiverHQ

Atribuição automática de chats ao vivo

Integração com Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira e Salesforce

Agendar exportações de dados

Limitações do HiverQ

Pode ser caro para pequenas empresas

Alguns usuários relatam problemas frequentes de atraso

Preços do HiverHQ

Teste gratuito disponível

disponível Lite: US$ 15 por mês

US$ 15 por mês Pro: $39 por mês

$39 por mês Elite: US$ 59 por mês

US$ 59 por mês Preços personalizados disponíveis mediante solicitação para empresas com mais de 50 usuários

Classificações e avaliações do HiverHQ

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

4,6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5(mais de 150 avaliações)

7. Freshdesk

via FreshDesk Um software de atendimento ao cliente baseado em nuvem da Freshworks, o Freshdesk oferece suporte omnicanal. Ele vem com recursos de emissão de tíquetes, automação, autoatendimento, personalização e colaboração.

Aproveite o Freshdesk para dar suporte a seus clientes no canal de sua escolha.

Melhores recursos do Freshdesk

Suporte ao cliente com tecnologia de IA

Roteamento round-robin

Automação e relatórios robustos

mais de 1.000 integrações

Limitações do Freshdesk

Os recursos analíticos estão disponíveis apenas nos planos mais avançados

Preços do Freshdesk

Gratuito para sempre

Growth: US$ 15 por agente/mês

US$ 15 por agente/mês Pro: $49 por agente/mês

$49 por agente/mês Enterprise: US$ 79 por agente/mês

Classificações e avaliações do Freshdesk

G2: 4,4 (mais de 3.000 avaliações)

4,4 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,5(3000+ avaliações)

8. Sprout Social

via Sprout Social O Sprout Social é uma ferramenta de atendimento ao cliente para empresas que recebem solicitações de suporte por meio de canais de mídia social. Use o Sprout Social para gerenciar solicitações de clientes de todos os seus canais sociais em um só lugar.

A plataforma oferece recursos de agendamento, permitindo planejar e publicar conteúdo em diferentes plataformas de mídia social.

Melhores recursos do Sprout Social

Assistência de IA para o tom e a duração das respostas

Agendamento disponível para horários ideais de envio

Análises e relatórios

Limitações do Sprout Social

Caro

Perfis de mídia social limitados por plano

Curva de aprendizado acentuada

Preços do Sprout Social

Teste gratuito disponível

disponível Padrão: $249 por mês

$249 por mês Profissional: $399 por mês

$399 por mês Advanced: US$ 499 por mês

US$ 499 por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do Sprout Social

G2: 4.4/5(2600+ avaliações)

4.4/5(2600+ avaliações) Capterra: 4,4/5(mais de 500 avaliações)

9. Ajuda ao olheiro

via Ajuda ao olheiro O Help Scout oferece uma caixa de entrada compartilhada, central de ajuda, bate-papo ao vivo, recursos de IA e muito mais. Ele fornece recursos como fluxos de trabalho e respostas salvas para automatizar tarefas manuais e economizar o tempo da sua equipe.

Ferramentas de autoatendimento, como o Beacon, permitem que os clientes encontrem respostas de forma independente, reduzindo os volumes de suporte. O Help Scout também oferece relatórios robustos para obter insights sobre o desempenho e melhorar a experiência geral do cliente e do agente.

Melhores recursos do Help Scout

Soluções de atendimento ao cliente para armazenar egerenciar dados de clientes* 10 bases de conhecimento para organizar o conteúdo da ajuda

Fluxo de trabalho automatizado

Aplicativos móveis nativos

Limitações do Help Scout

Os relatórios são incômodos e difíceis de navegar

Filtros de spam e opção de pesquisa ruins

Falta de suporte telefônico nativo

Preço do Help Scout

Teste gratuito disponível

disponível Padrão: US$ 20 por usuário/mês

US$ 20 por usuário/mês Plus: $40 por usuário/mês

$40 por usuário/mês Pro: $65 por usuário/mês

Classificações e avaliações do Help Scout

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4,4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

10. Intercom

via Intercomunicação A Intercom combina chat ao vivo, chatbot com IA, helpdesk, suporte proativo e uma solução omnichannel em uma única plataforma.

A Intercom ajuda você a gerenciar as consultas dos clientes em vários canais a partir de um único local e ajuda vários clientes simultaneamente. Seus robustos recursos de automação o ajudarão a simplificar tarefas repetitivas e a envolver os clientes com mensagens direcionadas.

Melhores recursos da Intercom

Assistente de IA para resumir conversas, alterar o tom e ampliar as respostas

Automação e análise robustas

Suporte de autoatendimento em vários idiomas

Gerenciar tudocomunicação com o cliente em um único aplicativo

Limitações de intercomunicação

O preço por assento o torna mais caro para pequenas empresas e vários complementos

Os tours de produtos são complicados

Preços de intercomunicação

Teste gratuito disponível

disponível Essencial: $39 por assento/mês

$39 por assento/mês Avançado: $99 por assento/mês

$99 por assento/mês Expert: $139 por assento/mês

Classificações e análises de intercomunicação

G2: 4,5/5 (mais de 2800 avaliações)

4,5/5 (mais de 2800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Escolhendo uma ferramenta de suporte ao cliente que funcione melhor para você

A lista de ferramentas de atendimento ao cliente acima não é exaustiva, mas se concentra em uma série de ferramentas que atenderão a empresas de todos os tamanhos. Compilamos este guia para ajudá-lo a escolher as ferramentas de suporte ao cliente que funcionam melhor para a sua equipe e para as necessidades de suporte ao cliente.

Antes de se comprometer com uma ferramenta, é aconselhável testá-la primeiro. Aproveite as vantagens das avaliações ou demonstrações gratuitas e avalie se a ferramenta está alinhada com suas necessidades comerciais. Verifique com sua equipe de suporte e entenda suas necessidades e preferências para fazer uma escolha informada.

Se você estiver procurando uma solução completa que ajude no gerenciamento de projetos, na colaboração e no suporte ao cliente, o ClickUp é a melhor escolha. O ClickUp Customer Software é intuitivo e inteligente e permite excelente colaboração entre as equipes.

Com recursos como automação, IA e modelos prontos para uso, o ClickUp capacita sua equipe de suporte ao cliente a ir além e resolver as dúvidas dos clientes mais rapidamente.

O ClickUp oferece vários recursos para ajudar seus clientes e a equipe de suporte e uma plataforma em que todas as equipes da sua organização trabalharão juntas com eficiência. Registre-se para explorar mais benefícios .