Inovar, adaptar, ter sucesso: Implemente as estruturas de PMO certas para sua empresa

A arquitetura do escritório de gerenciamento de projetos (PMO) de sua organização desempenha um papel importante na eficácia de seus esforços de gerenciamento de projetos. O alinhamento da estrutura do PMO com as necessidades e os recursos específicos da organização aumenta significativamente a probabilidade de os projetos serem entregues pontualmente e dentro do orçamento. 💰

Os PMOs de alto desempenho podem gerar ganhos notáveis na receita e na satisfação do cliente. Entretanto, dada a grande variabilidade entre os escritórios de gerenciamento de projetos, o simples estabelecimento de um PMO não garante o sucesso.

Neste guia, você aprenderá tudo sobre os diferentes tipos de estruturas e modelos operacionais de PMO. Examinaremos mais de perto suas várias funções e as etapas estratégicas que você pode adotar para estabelecer um PMO eficiente sem suar a camisa!

O que é uma estrutura de PMO?

Um PMO, ou Escritório de Gerenciamento de Projetos, é uma equipe ou departamento dedicado dentro de uma organização responsável por estabelecer e manter práticas padronizadas de gerenciamento de projetos. Ele fornece a estrutura e as diretrizes necessárias para supervisionar e executar com eficácia os projetos sob sua autoridade.

O PMO supervisiona vários aspectos, como métricas, benchmarks, garantia de qualidade e documentação, para garantir a uniformidade no gerenciamento e na execução de projetos, programas e portfólios. Ele pode operar internamente na organização ou externamente por meio de uma entidade ou agência separada.

Se precisar de um pontapé inicial no gerenciamento de projetos, você pode aproveitar o Modelo de equipe de PMO do ClickUp ! Projetada especificamente para equipes de PMO, essa poderosa ferramenta ajuda a gerenciar tudo, desde planos de projeto e cargas de trabalho até prioridades e progresso do projeto. 🧾

O ClickUp PMO Team Template simplifica suas necessidades de gerenciamento de projetos, gerenciamento de programas e gerenciamento de portfólio, eliminando barreiras e permitindo uma execução rápida

Quais são as diferentes funções em um PMO?

Os PMOs desempenham um papel crucial no sucesso dos projetos dentro das organizações. As diferentes funções do PMO são adaptadas de acordo com o tamanho da organização, as necessidades das partes interessadas e o ambiente de negócios. Aqui estão explicadas as principais funções do PMO:

Chefe do PMO: Essa função envolve a tomada de decisões de alto nível, a supervisão de todos os departamentos e equipes e o fechamento decolaboração com os clientes e partes interessadas. Eles também assumem a responsabilidade de tratar de questões significativas dentro do PMO e, ao mesmo tempo, gerenciar seu funcionamento geral

Essa função envolve a tomada de decisões de alto nível, a supervisão de todos os departamentos e equipes e o fechamento decolaboração com os clientes e partes interessadas. Eles também assumem a responsabilidade de tratar de questões significativas dentro do PMO e, ao mesmo tempo, gerenciar seu funcionamento geral Especialista em PMO: Responsável por orientar projetos, monitorar seu progresso e oferecer orientação e mentoria à equipe. Eles colaboram com os gerentes de projeto, selecionammodelos de gerenciamento de projetose gerenciam os documentos do projeto

Responsável por orientar projetos, monitorar seu progresso e oferecer orientação e mentoria à equipe. Eles colaboram com os gerentes de projeto, selecionammodelos de gerenciamento de projetose gerenciam os documentos do projeto Oficial do PMO: Essa função envolvelidar com as atividades cotidianas e operações dentro do PMO. Eles supervisionam em tempo realesforços de gerenciamento de mudançasgarantem a adesão aos padrões do PMO por meio deverificações de garantia de qualidadeimplementar modelos do especialista e coletar dados de progresso do projeto para análise

Funções de uma estrutura de PMO

O escritório de gerenciamento de projetos abrange várias áreas, incluindo planejamento de projetos o PMO é responsável pela gestão de projetos, gerenciamento, supervisão de portfólio, RH e alinhamento com os objetivos comerciais mais amplos. Estas são as funções específicas de um PMO:

Diferentes tipos de estruturas de PMO

As organizações têm necessidades, complexidades de projeto e níveis de maturidade variados em suas abordagens de gerenciamento de projetos. É por isso que as estruturas de PMO atendem a diversas culturas organizacionais, requisitos de projeto e objetivos estratégicos.

Cada estrutura de PMO vem com suas vantagens e limitações específicas, oferecendo flexibilidade para que as organizações escolham a abordagem mais adequada de acordo com suas circunstâncias exclusivas.

Veja a seguir os tipos mais comuns de estruturas de PMO:

PMO Diretivo

O PMO diretivo tem a autoridade mais alta entre as estruturas de PMO, controlando vários aspectos do projeto e frequentemente se envolvendo diretamente com as partes interessadas e os clientes. Ele promove a consistência em todos os projetos, simplificando a comparação e a medição do desempenho do projeto. Essa padronização aumenta significativamente a probabilidade de sucesso do projeto. 🥇

**Os PMOs diretivos geralmente recrutam e delegam gerentes de projeto e, ao mesmo tempo, fornecem orientação e supervisão projetos de uma organização em todo o seu ciclo de vida garantindo o alinhamento com o escopo, o orçamento e os cronogramas.

Controle do PMO

Os PMOs de controle atingem uma harmonia entre a padronização e a adaptabilidade - eles têm uma boa quantidade de controle sobre os projetos, embora não tanto quanto os PMOs de direção. Eles têm várias responsabilidades importantes, como:

Aplicar as diretrizes e práticas acordadas para o projeto, garantindo que todos sigam as regras e usem as ferramentas certas

Adaptação e acomodação de projetos específicosrequisitos do projeto conforme necessário

A seguirgerenciamento de recursos e garantir que os projetos permaneçam dentro dos limites

Para projetos mais simples, é possível usar uma estrutura de PMO que seja uma mistura de PMOs de Diretiva e Controle, ajustada para atender aos requisitos específicos do projeto.

PMO de apoio

O PMO de apoio não tem muita influência no gerenciamento direto do projeto. Em vez disso, ele atua como um consultor, oferecendo suporte quando os membros da equipe precisam de orientação. Ele também está envolvido em:

Integração e treinamento da equipe

Configuração de modelos

Criar ferramentas de análise compartilhadas 🧪

O gerente de projetos do PMO de apoio tem mais liberdade porque não precisa seguir métodos rígidos. Isso permite que ele escolha a melhor abordagem para seus projetos, incentivando a flexibilidade e novas ideias.

Ao escolher um PMO para seu estilo de gerenciamento de projetos, o PMO de apoio é útil para lidar com mudanças imediatas em tempo real, em vez de decidir sobre prioridades do projeto .

PMO centralizado

O PMO centralizado prospera em empresas de grande porte que precisam de regras e padrões consistentes. É ideal para setores como o de construção, em que a alocação de materiais é crucial, pois os PMOs centralizados são excelentes no gerenciamento eficaz de recursos.

Em empresas com uma equipe extensa, mas com gerenciamento limitado, um PMO centralizado agiliza as operações ao minimizar a necessidade de orientação constante dos colegas. Em vez disso, os indivíduos e os departamentos podem contar com um sistema centralizado, promovendo uma autonomia eficiente.

PMO descentralizado

Ao contrário do PMO centralizado, o PMO descentralizado é comum em equipes de projetos ágeis . É uma boa combinação para:

Sistemas de revisão de projetos como o PERT

Oferecer um controle central mínimo

Permitir que as equipes tenham flexibilidade para adotar ferramentas e métodos de trabalho preferidos

O PMO descentralizado oferece orientação para unidades de negócios de alto valor e ajuda quando várias unidades precisam colaborar, mesmo que tenham abordagens, recursos ou metas diferentes.

PMO individual

O PMO individual é o menor e mais simples sistema de PMO disponível. Geralmente, ele lida com apenas um projeto ou um pequeno grupo de projetos relacionados, em vez de todo o projeto portfólio de projetos .

Não é incomum que um único funcionário opere em um Estrutura do PMO . Esse tipo de PMO normalmente não se concentra na imposição de ferramentas, práticas ou métodos padronizados uniformes de gerenciamento de projetos.

PMO de negócios

O PMO empresarial é muito difundido entre as pequenas e médias empresas (SMBs). Eles gerenciam todo o portfólio de projetos da empresa ou um programa significativo. Além disso, o gerenciamento de projetos de pequenas empresas eles podem se concentrar na supervisão de um grande departamento.

**O principal trabalho do PMO empresarial é garantir que todos usem as mesmas ferramentas, painéis de controle e métricas gerenciam problemas em tempo real, assim que eles aparecem. ⛑️

PMO empresarial

A estrutura do PMO corporativo é encontrada em organizações de grande porte, como grandes empresas, corporações multinacionais e entidades sem fins lucrativos ou governamentais. Seu escopo abrange:

Planejamento estratégico de projetos

Distribuição de recursos

Seleção de projetos

Priorização

Eles também estabelecem os padrões de referência, os protocolos e as metodologias para o gerenciamento de projetos que abrangem vários departamentos.

Como implementar uma estrutura de PMO

Aumentar a probabilidade de sucesso do projeto envolve harmonizar a cultura, os requisitos e os recursos de sua empresa com sua estratégia de PMO.

Esse alinhamento cria uma estrutura clara que descreve os métodos, as ferramentas e os recursos essenciais necessários para que os projetos sejam bem-sucedidos. Consequentemente, os PMOs podem tomar decisões informadas, mitigar riscos e impulsionar o crescimento dos negócios . 🌱

Planeje, acompanhe e gerencie seus projetos do início ao fim com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp

Não existe uma solução universal para a elaboração de um plano estratégico para seu PMO. Ainda assim, há etapas padrão a serem seguidas ao formular uma estratégia de PMO. Além disso, se você as combinar com ClickUp -Um tudo em um solução de gerenciamento de projetos -você estabelecerá uma estrutura perfeita de PMO em pouco tempo! 🙌

Aqui estão as cinco coisas cruciais que você precisa fazer:

1. Esclarecer a missão de sua empresa

**O passo inicial para uma estrutura de PMO bem-sucedida é entender o contexto mais amplo de sua organização

Comece definindo as metas e os valores de sua organização e os desafios que ela enfrenta. Quando esses aspectos estiverem claros, avalie seu desempenho anterior, seus pontos fortes e fracos e as áreas que precisam ser melhoradas. Dessa forma, você saberá o que deve ser evitado e o que deve ser buscado no futuro.

Com Painéis do ClickUp você obterá um visão geral completa de seu projeto em um único local! Pense nele como o seu último centro de controle de missão feito sob medida para qualquer projeto. Ele permite que você:

Crie seu painel ideal com funções de arrastar e soltar e mais de 50 cartões disponíveis

Supervisionar a carga de trabalho da sua equipe, seja por pontos de scrum ou tarefas atribuídas

Ver seu progresso de forma vívida com gráficos e tabelas de pizza, linha ou barra

Obtenha uma visão geral de alto nível de todo o seu fluxo de trabalho com os ClickUp Dashboards

Organize, visualize, monitore e avalie seus objetivos trimestrais analisando tarefas concluídas, gráficos Burnup e Burndown, dados de controle de tempo do projeto e obstáculos do fluxo de trabalho em um só lugar! Compartilhe o painel no seu espaço de trabalho ou exiba-o em tela cheia no escritório para discussões da equipe sobre metas e prioridades. 🖥️

2. Estabeleça metas e objetivos

Como qualquer projeto significativo, estabelecer uma estrutura de PMO requer uma visão clara de seus objetivos, gargalos previstos, desafios e estratégias para superá-los.

Para definir metas precisas, considere estas perguntas:

Que funções seu PMO desempenhará?

Como ele contribuirá para a economia de custos?

Como ele mitigará os riscos do projeto?

Quais são as necessidades de pessoal que o PMO terá - será necessária a contratação externa?

Quando você espera que o PMO esteja totalmente operacional e funcional?

Depois de responder a essas perguntas, otimize seus objetivos sem esforço usando Metas do ClickUp ! Basta inserir detalhes importantes, como a meta, a data de vencimento e o responsável, e está tudo pronto. 👌

Defina e acompanhe metas e marcos sem esforço no ClickUp Goals

Identifique os principais estágios de seu projeto marcando-os como Marcos e dividir metas significativas em metas gerenciáveis, para que sua equipe possa trabalhar de forma mais produtiva. O ClickUp permite que você:

Rastrear marcos como verdadeiro ou falso para indicar a conclusão Listar tarefas individuais como metas, especialmente para objetivos complexos Estabelecer metas numéricas Monitore as metas financeiras para um melhor gerenciamento do orçamento

Você pode até mesmo organizar metas relacionadas em pastas, proporcionando uma visão conveniente e abrangente do progresso feito em direção aos seus objetivos gerais.

3. Otimize os recursos para garantir o sucesso

A eficácia de sua estratégia depende significativamente dos ativos e recursos de sua organização.

A alocação eficaz garante que os recursos sejam utilizados em seu potencial máximo em diferentes projetos. Isso evita a sobrecarga ou a subutilização de recursos, garantindo uma distribuição equilibrada para produtividade ideal .

Otimize seus recursos para aumentar a eficiência do projeto e minimizar o desperdício:

Compreender os custos estimados e reais de um projeto Considerar o tamanho da sua equipe, o conjunto de habilidades e a disponibilidade Considerar os ativos, que incluem recursos tangíveis como maquinário, software ou prestadores de serviços profissionais que podem precisar de aquisição ou leasing

Planeje a alocação de recursos e acompanhe os recursos com o gráfico de Gantt e a visualização da linha do tempo no modelo de planejamento de recursos do ClickUp

Simplifique o planejamento de recursos com o Modelo de planejamento de recursos do ClickUp . Ele apresenta uma estrutura pronta para uso que ajuda no planejamento proativo usando os recursos disponíveis, incluindo orçamentos e cronogramas dos membros da equipe . Ele é totalmente adaptável - personalize-o livremente para atender às suas necessidades exclusivas. 🦄

Além do tradicional gerenciamento de tarefas por meio de listas e quadros, esse modelo oferece uma visualização de linha do tempo para acompanhamento linear do cronograma, ideal para planejamento de recursos e visualização de roteiros. Ele também oferece um gráfico de Gantt para visualizar as dependências das tarefas, permitindo uma visão geral rápida dos bloqueios ou gargalos para a garantir a progressão contínua do projeto .

4. Compartilhe informações com eficiência ao centralizar a comunicação

Os fracassos dos projetos geralmente resultam da falta de sistemas de comunicação claros e eficientes. Quando desenvolver um plano estratégico para seu PMO, é crucial identificar as partes interessadas, delinear suas responsabilidades e estabelecer canais de comunicação para compartilhar as últimas atualizações.

Você também deve definir como os gerentes de projeto e as equipes irão manterão a comunicação contínua e como os membros da equipe transmitirão informações sobre prazos, obstáculos e emergências. 🚑

O ClickUp elimina a alternância entre painéis de gerenciamento de projetos e aplicativos de mensagens, aumentando a eficiência da comunicação !

Use o ClickUp Docs para documento colaborativo edição e comunicação em tempo real por meio de comentários

Confiar em Documentos do ClickUp para colaboração em tempo real recursos! As equipes podem usá-lo para:

Colaborar em documentos

Marcar uns aos outros nos comentários

Atribuir itens de ação

Transformar texto em tarefas acionáveis

Você também pode usar a função Visualização do bate-papo para comunicação instantânea e discussões relacionadas a tarefas em um thread unificado ou integre o ClickUp com seus aplicativos de comunicação de terceiros favoritos, como o Slack ou o Microsoft Teams.

Quando as palavras são insuficientes, Quadros brancos ClickUp entram em cena para ajudá-lo a ilustrar seus pensamentos. Faça rabiscos, mapeie ideias ou visualize seu processo de gerenciamento de projetos para garantir que sua equipe e as partes interessadas entendam seus conceitos com clareza! Esses quadros brancos promovem brainstorming colaborativo permitem o compartilhamento de ideias por meio de notas adesivas e ajudam a criar um visual cativante roteiros de projetos que podem ser facilmente compartilhados com todos! 🗺️

Use quadros brancos para colaborar, fazer brainstorming e criar mapas mentais no ClickUp

5. Acompanhe o progresso e os KPIs usando ferramentas poderosas de acompanhamento de projetos

O monitoramento do progresso e dos KPIs funciona como uma bússola, orientando o PMO no sentido de facilitar ações estratégicas e informadas durante todo o processo de implementação. Mais especificamente, ele fornece uma imagem clara da eficácia do PMO no cumprimento das metas definidas, garantindo o alinhamento com os objetivos estratégicos da organização.

Rastreamento kPIs de gerenciamento de projetos e o progresso também possibilitam a tomada de decisões orientada por dados, identificando áreas de melhoria e riscos potenciais, permitindo ajustes oportunos para otimizar os processos. O acompanhamento do progresso promove a responsabilidade e a transparência, demonstrando o valor do PMO para as partes interessadas e assegurando a continuidade dos processos melhoria contínua do processo .

Obtenha uma visão geral de alto nível de quais KPIs estão concluídos, no caminho certo ou em risco com o ClickUp KPI Template

Livre-se do acúmulo de relatórios semanais que inundam a caixa de entrada do seu gerente e simplifique o rastreamento de KPIs usando o Modelo de KPI do ClickUp . Esse modelo de fácil utilização simplifica o monitoramento e a visualização de indicadores-chave de desempenho essenciais. Ele oferece um layout de relatório holístico, permitindo que você:

Obter uma visão geral clara do avanço da sua equipe em direção às metas por meio da visualização da Lista de Resumo

Garantir que todos estejam na mesma página com relação aos objetivos por meio da lista de OKRs do departamento

Acompanhar o progresso ao longo do tempo com exibições visuais como aQuadro Kanban e a visualização da linha do tempo

O monitoramento regular das métricas e dos KPIs facilita o trabalho contínuo de melhoria contínua do processo de negócios . Ele permite que você identifique as áreas que precisam ser aprimoradas para que o PMO possa adaptar estratégias e metodologias para obter melhores resultados. 👍

Crie a estrutura perfeita de PMO com o ClickUp

A escolha e a criação da estrutura correta de PMO podem moldar o desenvolvimento dos projetos. Conhecer os vários tipos de PMO e seus efeitos permite que as organizações escolham com sabedoria, garantindo resultados consistentes e consideráveis.

Felizmente, você pode acessar todos os elementos essenciais do PMO em uma única plataforma com o ClickUp, o que o deixa um passo mais próximo do sucesso! Experimente o ClickUp gratuitamente e crie facilmente a estrutura de PMO de seus sonhos! ✨