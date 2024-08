Do início ao sucesso: Os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para pequenas empresas

Administrar uma pequena empresa não é nada fácil. O gerenciamento de projetos envolve uma complexa rede de responsabilidades desde fazer malabarismos com tarefas e cronogramas até manter sua equipe no caminho certo.

É aqui que ferramenta de gerenciamento de projetos para pequenas empresas são muito úteis. Elas fornecem uma plataforma que permite que você estruture tarefas, promova a colaboração e cumpra cronogramas apertados com precisão inabalável.

Nenhuma tarefa é negligenciada e nenhum prazo deixa de ser cumprido.

Neste artigo, apresentaremos os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para pequenas empresas para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para a sua equipe. Prepare-se para conhecer seus prós, contras, preços e recursos diferenciados. 👀

O que é um software de gerenciamento de projetos para pequenas empresas?

O software de gerenciamento de projetos é uma ferramenta que permite organizar e planejar meticulosamente os projetos e as atribuições da sua empresa. Ele cria um espaço de trabalho virtual para monitorar projetos em andamento, observar o gerenciamento de recursos e colaborar com sua equipe .

O ClickUp 3.0 oferece uma visualização simplificada para ver a carga de trabalho de toda a sua equipe ou de um indivíduo para manter o trabalho em andamento

O melhor software de gerenciamento de projetos para pequenas empresas permite que você supervisione fluxos de trabalho de empresas de pequeno porte sem esforço. Em geral, ele é mais econômico do que as soluções empresariais, geralmente com calendários e lembretes incorporados para garantir datas de vencimento e controle de tarefas sem problemas. ✅

Você também pode esperar uma interface leve com recursos avançados de comunicação que reduzem a confusão de e-mails e tornam transparente a colaboração em equipes pequenas. Uma ferramenta de gerenciamento de projetos de qualidade tem recursos de orçamento, controle de tempo e faturamento para ajudar a sua equipe a trabalhar dentro das restrições financeiras.

O que você deve procurar nas ferramentas de software de gerenciamento de projetos para pequenas empresas?

Para escolher a ferramenta de gerenciamento de projetos certa para sua empresa, observe os seguintes aspectos principais:

Facilidade de uso : Prefira uma interface intuitiva com requisitos mínimos de treinamento para que seus colegas de equipe comecem a usá-la de forma rápida e eficaz

: Prefira uma interface intuitiva com requisitos mínimos de treinamento para que seus colegas de equipe comecem a usá-la de forma rápida e eficaz Gerenciamento de tarefas : Ele deve ajudá-lo a criar e atribuir tarefas,definir objetivos do projeto e prazos, além de acompanhar o progresso com facilidade

: Ele deve ajudá-lo a criar e atribuir tarefas,definir objetivos do projeto e prazos, além de acompanhar o progresso com facilidade Colaboração: Procure uma solução de gerenciamento de projetos que facilite a colaboração por meio de compartilhamento de arquivos, tópicos de comentários e atualizações em tempo real

O ClickUp 3.0 lhe dá a capacidade de transformar e alternar entre diferentes visualizações enquanto edita diretamente as tarefas com o ClickUp AI

Personalização : Projeto egerenciamento de tarefas as soluções devem se adaptar às necessidades comerciais específicas com opções como fluxos de trabalho personalizados, campos personalizados e modelos de projeto

: Projeto egerenciamento de tarefas as soluções devem se adaptar às necessidades comerciais específicas com opções como fluxos de trabalho personalizados, campos personalizados e modelos de projeto Integração : Verifique se a ferramenta de gerenciamento de projetos se integra a outros softwares que sua empresa usa, como e-mail, sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e software de contabilidade

: Verifique se a ferramenta de gerenciamento de projetos se integra a outros softwares que sua empresa usa, como e-mail, sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e software de contabilidade Acessibilidade e escalabilidade: Considere o preço do software e se os planos gratuitos ou de baixo custo se encaixam em seu orçamento. Talvez você também queira verificar se a ferramenta oferece recursos avançados para dar suporte a empresas em crescimento e projetos complexos

10 softwares úteis de gerenciamento de projetos para pequenas empresas a serem usados em 2024

Eleve suas operações e impulsione o crescimento dos negócios com nossa lista de software de gerenciamento de projetos de primeira linha para pequenas empresas. Diga adeus aos gargalos, prazos perdidos e colaboração ineficaz - junte-se a nós enquanto exploramos os melhores recursos e as limitações dessas ferramentas. 🧐

Gerencie o projeto de sua pequena empresa em cada etapa do processo com modelos, recursos de colaboração e mais de 15 visualizações de projeto usando o ClickUp

Procurando uma ferramenta multifuncional para criar plano de projeto s, gerenciar tarefas e promover a colaboração da equipe? Sua busca termina com o ClickUp, uma solução fácil de usar e acessível, ideal para empresas pequenas e em crescimento! ✨

Seu poderoso Suíte de gerenciamento de projetos facilita o acompanhamento de todo o seu projeto. Ele oferece mais de 15 visualizações de projeto para visualizar e gerenciar seus fluxos de trabalho. Por exemplo, você pode organizar tarefas como cartões de arrastar e soltar com Kanban Boards ou rastrear facilmente marcos e dependências com as exibições expansivas de Gráfico de Gantt, Linha do tempo e Carga de trabalho.

Com Metas do ClickUp com o ClickUp Goals, você tem o poder de definir metas claras de entrega, métricas de desempenho e OKRs. Mantenha sua equipe motivada e produtiva com scorecards e mensagens semanais para os funcionários.

Os recursos do ClickUp gerenciamento de tarefas os recursos avançados abrangem uma variedade de funcionalidades, incluindo comentários e revisões em tempo real para agilizar as aprovações de trabalho e o brainstorming por meio de Mapas mentais .

Além disso, você pode compartilhar anexos e participar de conversões em tempo real no Visualização do bate-papo para manter discussões relacionadas a tarefas em um thread contínuo.

Usar Documentos do ClickUp ferramentas de colaboração para manter registros limpos e abrangentes para sua empresa. Você obtém um Assistente com tecnologia de IA para gerar itens como cronogramas de projetos e estudos de testes de usuários, resumir anotações de reuniões e redigir e-mails envolventes para clientes.

Deseja melhorar o planejamento de sprint? Aproveite o Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp . É ideal para Equipes ágeis pois ele permite que você:

Simplificar e priorizar as solicitações do backlogusando formulários* Executar o trabalho entre equipes ao gerenciar projetos em Boards ou Sprints

Conduzir sem problemasreuniões de retrospectiva para melhoria contínua

As equipes pequenas vão adorar o mais de 100 automações do ClickUp que automatizam tarefas rotineiras e liberam o tempo de todos!

melhores recursos do #### ClickUp

Limitações do ClickUp

A variedade de recursos pode ser muito difícil de digerir para novos usuários (mas os extensos guias e tutoriais do ClickUp facilitam o processo)

Os recursos de IA são limitados aos planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 :4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

:4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra:4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Asana

Via: Asana Eleve o nível do gerenciamento de projetos de sua pequena empresa com a Asana, a plataforma definitiva para trabalho em equipe multifuncional sem interrupções . 🙌

Com a Asana, você pode personalizar sua projetos e tarefas de acordo com sua preferência. A visualização padrão de lista oferece uma exibição limpa para rastrear datas de vencimento e responsáveis. Alterne sem esforço entre as visualizações de quadro, linha do tempo, calendário e painel para desfrutar de visualizações flexíveis de tarefas.

Use Quadros Kanban para priorizar as tarefas do projeto e identificar obstáculos à entrega. Aumente a transparência do fluxo de trabalho por meio de colunas rotuladas, equipadas com uma interface de arrastar e soltar para atualizar o status dos cartões de tarefas.

Reduza as tarefas manuais automatizando atribuições, ajustes de datas de vencimento e notificações às partes interessadas usando o recurso Regras. Você pode até mesmo criar modelos de tarefas e projetos - libere sua criatividade adicionando descrições, tags organizacionais, datas de vencimento, responsáveis e campos personalizados (disponível em planos pagos).

Melhores recursos da Asana

Integra-se com mais de 200 ferramentas, como Slack, Gmail e Zapier

Interface intuitiva

Relatórios em tempo real

Quadros Kanban para visualização de tarefas

Recurso de automação de tarefas

Limitações da Asana

A interface pode parecer um pouco confusa

Personalizações limitadas para recursos avançados de relatórios

Preços da Asana

Básico : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Premium : uS$ 10,99/mês por usuário

: uS$ 10,99/mês por usuário Business: uS$ 24,99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da Asana

G2 :4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

:4,3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra:4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

3. Projetos Zoho

Via: Projetos Zoho Descubra o poder do Zoho Projects, seu aliado de gerenciamento de projetos on-line que permite planejar, acompanhar e colaborar com facilidade. Esse software escalável é capaz de lidar com projetos básicos e complexos. Planeje com antecedência, divida o trabalho em tarefas gerenciáveis, acompanhe o progresso de forma sistemática e cumpra todos os prazos.

Essa ferramenta apresenta recursos para gerenciar horários de trabalho flexíveis, linhas de base de cronograma, alocação de tarefas orientadas pela equipe e lembretes. O controle de tempo e o gerenciamento de recursos vêm em socorro para manter as cargas de trabalho da equipe equilibradas. 🧰 Melhore seu fluxo de trabalho com automação de tarefas e transições simplificadas. Use relatórios avançados para acompanhar o progresso e gerenciar orçamentos facilmente com o controle de despesas. As equipes remotas podem permanecer conectadas por meio de feeds interativos, bate-papo integrado, fóruns de discussão e espaços de compartilhamento de arquivos.

Melhores recursos do Zoho Projects

Gráficos de Gantt para visualizar as jornadas do projeto

Integra-se com aplicativos do Google e da Microsoft

Aplicativo móvel prático

Automação de tarefas

Várias visualizações de tarefas

Limitações do Zoho Projects

Alguns recursos podem estar ausentes ou difíceis de localizar

Pode não ser compatível com todos os navegadores

Preços do Zoho Projects

Free : até 3 usuários

: até 3 usuários Premium : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Enterprise: uS$ 10/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Zoho Projects ratings and reviews

G2 :4.3/5 (mais de 300 avaliações)

:4.3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra:4.3/5 (mais de 400 avaliações)

4. Trello

Via: Trello O Trello é um visual ferramenta de gerenciamento de projetos famosa por sua Quadro Kanban s. Eles exibem tarefas como cartões, cada um personalizável com datas de vencimento, responsáveis, rótulos, anexos e comentários. Arraste e solte os cartões para reorganização sem esforço e colaboração visual fácil. 📊

O Trello é elogiado por sua interface amigável, o que o torna ideal para pequenas empresas com recursos de treinamento limitados. Escolha entre um tesouro de modelos que abrangem marketing, vendas, design e gerenciamento de equipes, ou crie um novo quadro do zero.

A plataforma atende a diversas necessidades de projetos, oferecendo outros layouts além dos quadros Kanban. Se você precisa de um calendário para controle de prazos, uma linha do tempo para agendamento, uma tabela para exibição de dados estruturados ou até mesmo um mapa para tarefas baseadas em localização, o Trello tem tudo o que você precisa.

Melhores recursos do Trello

Diversas visualizações de projetos

mais de 100 modelos

Integra-se com Slack, Jira, Miro, etc.

Recursos de colaboração visual para gerenciar projetos

Butler, um assistente de automação de tarefas sem código

Limitações do Trello

É mais adequado para tarefas menores envolvendo de 3 a 5 pessoas

Os usuários poderiam se beneficiar de mais relatórios e análises incorporados em comparação com alguns dos melhores softwares de gerenciamento de projetos desta lista

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: uS$ 17,50/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Trello

G2 :4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

:4,4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra:4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)

5. Planejador de hub

Via: Planejador de hub O Hub Planner é o melhor agendamento de recursos and management software, auxiliando as equipes na coordenação de projetos, monitoramento de orçamento, acompanhamento de PTO e gerenciamento eficiente de timesheet, tudo em uma única plataforma.

Deseja controlar os gastos do projeto e obter insights sobre a lucratividade do projeto? A extensão Billing Rates Extension do Hub Planner ajuda você a assumir o controle total do gerenciamento de faturamento com funções interessantes para o orçamento de projetos e cálculos de gastos. 👩🏻‍💻

Além disso, essa ferramenta prática apresenta um programador de recursos de arrastar e soltar intuitivo, que oferece percepções rápidas sobre a disponibilidade e a utilização de recursos, simplificando a programação de projetos. Além disso, permite comparar os dados reais da planilha de horas com as previsões programadas para saber mais sobre o desempenho da sua equipe.

Para obter análises em tempo real, aproveite o painel de controle de fácil utilização para examinar os recursos individuais e o desempenho do projeto sem esforço.

melhores recursos do #### Hub Planner

Controle do orçamento do projeto

Gerenciamento de planilha de horas

Relatórios centrados em dados

Agendador de recursos fácil de usar

Solicitações de folgas e férias sem problemas

Limitações do Hub Planner

Um rastreador de tarefas em tempo real seria uma adição útil

Poderia usar mais integrações de software

Preços do Hub Planner

Plug&Play :US$ 7/mês por usuário

:US$ 7/mês por usuário Ilimitado : uS$ 18/mês por usuário

: uS$ 18/mês por usuário Líder de negócios: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Hub Planner classificações e comentários

G2 :4.2/5 (mais de 15 avaliações)

:4.2/5 (mais de 15 avaliações) Capterra:4,2/5 (mais de 100 avaliações)

6. Wrike

Via: Wrike O Wrike é um projeto e software de gerenciamento de recursos para pequenas empresas com um orçamento apertado, pois tem um plano gratuito generoso para usuários ilimitados.

Aproveite a eficiência máxima do gerenciamento de projetos com o Wrike colaboração multifuncional recursos. A plataforma é superadaptável - ela permite ajustar fluxos de trabalho, visualizações e espaços de trabalho para se alinhar às necessidades e preferências da sua equipe, mantendo uma visão de 360° do seu projeto. 🔄

Seus recursos de automação aumentam a produtividade ao simplificar tarefas repetitivas e reduzir o trabalho duplicado. Com aprovações automáticas, formulários de solicitação e projetos repetíveis, sua equipe tem mais tempo para lidar com tarefas importantes ao gerenciar projetos entre equipes.

Personalize seu painel do Wrike com widgets adaptados ao seu dia de trabalho, permitindo que você se mantenha atualizado com tarefas selecionadas ou itens prioritários.

Melhores recursos do Wrike

Visualizações versáteis de projetos, como quadros Kanban e gráficos de Gantt

Formulários de solicitação personalizados

Provas e aprovações automáticas

Análise de painel de controle em tempo real

Integra-se com ferramentas como Airtable, Gmail e Dropbox

Limitações do Wrike

O rastreamento de alterações em grandes projetos pode ser desafiador

Alguns usuários experimentam uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Wrike

Gratuito :Usuários ilimitados

:Usuários ilimitados Equipe : uS$ 9,80/mês por usuário (2-25 usuários)

: uS$ 9,80/mês por usuário (2-25 usuários) Empresa : $24,80/mês por usuário (5-500 usuários)

: $24,80/mês por usuário (5-500 usuários) Empresa : Entre em contato para obter preços (5 a usuários ilimitados)

: Entre em contato para obter preços (5 a usuários ilimitados) Pinnacle: Entre em contato para obter preços (5 a usuários ilimitados)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Wrike

G2 :4.2/5 (mais de 3.000 avaliações)

:4.2/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra:4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. Noção

Via: Noção A flexibilidade, o preço acessível e os recursos de controle de tarefas do Notion fazem dele uma excelente opção para o gerenciamento de projetos de pequenas empresas.

Como o ClickUp, o Assistente de IA do Notion permite que você crie projetos de alta qualidade documentação do projeto rapidamente. Deixe que a IA gere um plano de projeto inicial em questão de segundos ou escreva-o você mesmo e veja a IA aperfeiçoá-lo até a perfeição. ✨

Diga adeus às tarefas demoradas com o AI Autofill personalizável. Use-o para adicionar resultados e atualizações importantes a cada entrega de projeto sem esforço.

O Notion também oferece fluxos de trabalho prontos para uso para equipes de engenharia e de produtos que ajudam a preparar o backlog, organizar sprints e rastrear bugs.

Além disso, a plataforma oferece uma variedade de visualizações para todos os tipos de projetos. Use a visualização de tabela para um acompanhamento meticuloso das tarefas, mude para a visualização de calendário para ficar por dentro dos prazos ou simplesmente avalie o progresso na visualização de linha do tempo.

Melhores recursos do Notion

Sprints automatizados

Integrações com ferramentas como GitHub, Figma e Slack

Assistente de IA

Recurso Wiki para centralizar todo o conhecimento

Modelos predefinidos

Limitações do Notion

Tende a ser lento em dispositivos móveis

A falta de instruções pode dificultar a criação de páginas para alguns usuários

Preços do Notion

**Gratuito

Mais : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Business : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do Notion

G2 :4,7/5 (mais de 4.500 avaliações)

:4,7/5 (mais de 4.500 avaliações) Capterra:4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

8. monday.com

Via: monday.com a monday.com ajuda as pequenas empresas a gerenciar projetos com eficiência e economizar dinheiro ao fazê-lo. A plataforma oferece planos de nível básico gratuitos e acessíveis e é de fácil utilização, reduzindo as despesas associadas a treinamento e integração. 💰

Capacite sua equipe atribuindo e priorizando tarefas com facilidade. Crie cronogramas de projetos, monitore o progresso da sua equipe e gerencie todo o seu projeto em um só lugar.

Adapte os fluxos de trabalho de acordo com o estilo exclusivo da sua equipe, seja para um projeto, processo, departamento ou tarefa específica do cliente. Aproveite as vantagens das várias visualizações de projeto, como:

Gráficos de Gantt

Quadros Kanban

Visualizações de linha do tempo

a monday.com oferece vários modelos personalizáveis gratuitos. De campanhas de marketing e calendários editoriais para planejamento de eventos, gráficos de CRM e formulários de RH, você encontrará muitos modelos pré-fabricados para pequenas empresas. Seus recursos de automação para atividades demoradas, como o envio de lembretes por e-mail e o processamento de solicitações de aprovação de projetos, também liberam seu tempo.

melhores recursos do #### monday.com

Painéis de controle personalizáveis

Flexível e dimensionável

Automação de tarefas

Integra-se com ferramentas de gerenciamento de projetos, como Google Drive, Gmail e Trello

Vários modelos e visualizações de projetos

limitações da #### monday.com

A configuração inicial pode ser demorada

A personalização da tela principal poderia ser mais flexível

preços da monday.com

**Gratuito

Básico $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Standard : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Pro: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

monday.com classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

9. Pagamento

Via: Pagamento A Paymo se destaca como uma solução de gerenciamento de projetos feita sob medida para startups pequenas empresas, freelancers e pequenas equipes. É uma plataforma completa para gerenciamento fácil de projetos e tarefas, controle de tempo e faturamento de clientes. 🕒

Comunique-se em tempo real no Detailed Task View, configure tarefas recorrentes, estabeleça prazos e prioridades e atribua cargas de trabalho a vários membros da equipe sem esforço.

Suas tarefas ficam visíveis em todos os projetos e você pode agrupá-las por prioridade, progresso ou data de vencimento. Alterne entre os modos de exibição de tarefas com base em suas necessidades - use um quadro Kanban para verificar o status das tarefas ou abra o modo de exibição List para ver detalhes como responsáveis, datas de vencimento e tipo de cobrança.

Use o Paymo Track para registrar o tempo gasto nas atividades diárias com grande precisão. Você pode iniciar e parar o cronômetro, adicionar registros de tempo em massa e experimentar o recurso Pomodoro para trabalho focado. Transforme as planilhas de horas em relatórios abrangentes e faturas profissionais.

melhores recursos do #### Paymo

Aplicativo móvel disponível

Controle automático de tempo

Interface de arrastar e soltar

Planilhas de horas personalizáveis

Relatórios em tempo real

Limitações do Paymo

Nem todos os recursos estão acessíveis no aplicativo móvel

Novos usuários podem precisar de algum treinamento

Preços do Paymo

Gratuito (máximo de 1 usuário)

(máximo de 1 usuário) Inicial : uS$ 4,95/mês por usuário (máximo de 1 usuário)

: uS$ 4,95/mês por usuário (máximo de 1 usuário) Small Office : uS$ 9,95/mês por usuário

: uS$ 9,95/mês por usuário Negócios: uS$ 20,79/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e críticas do Paymo

G2 :4,6/5 (mais de 500 avaliações)

:4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra:4,7/5 (mais de 400 avaliações)

10. Jira

Via: Atlassian O Jira da Atlassian é a força dinâmica por trás das equipes Agile, ajudando-as a trabalhar com eficiência e promovendo a colaboração em projetos. As pequenas empresas podem se beneficiar de sua escalabilidade, da opção de acompanhamento do progresso e de uma ampla variedade de modelos pré-configurados.

A plataforma oferece Scrum boards para visualizar grandes sprints em tarefas gerenciáveis, ajudando sua equipe a entregar resultados mais rapidamente. Sua linha do tempo interativa se assemelha a um espaço criativo para adicionar épicos, mapear itens de trabalho, rastrear dependências e definir cronogramas de lançamento. 🌚

O Jira vai além com seus relatórios e painéis prontos para uso, fornecendo insights valiosos em seu ambiente de trabalho.

Além de tudo isso, você pode economizar tempo, manter o foco e conectar suas ferramentas sem esforço por meio dos modelos do Jira. Eles abrangem várias equipes, departamentos e categorias, incluindo desenvolvimento de software, marketing e gerenciamento de produtos.

Melhores recursos do Jira

Linhas do tempo do projeto que mantêm suas equipes e partes interessadas em sincronia

Fluxos de trabalho personalizáveis

mais de 3.000 integrações de aplicativos

Quadros Scrum

Relatórios detalhados

Limitações do Jira

Os iniciantes podem precisar de treinamento para aproveitar a plataforma

Os painéis poderiam se beneficiar de mais opções de personalização

Preços do Jira

Gratuito :até 10 usuários

:até 10 usuários Padrão : uS$ 8,15/mês por usuário

: uS$ 8,15/mês por usuário Premium : uS$ 16/mês por usuário

: uS$ 16/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Jira ratings and reviews

G2 :4.3/5 (mais de 5.500 avaliações)

:4.3/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra:4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Aumente a eficiência do projeto com o melhor software de gerenciamento de projetos para pequenas empresas

Independentemente de suas restrições orçamentárias e capacidade de treinamento, essas 10 ferramentas de gerenciamento de projetos simplificam o acompanhamento de tarefas e o trabalho em equipe para pequenas empresas, ajudando a tornar os projetos bem-sucedidos.

Para um gerenciamento de projetos abrangente, experimente o ClickUp gratuitamente . Com recursos fáceis de usar e planos econômicos, o ClickUp permite o gerenciamento eficiente de tarefas em todas as etapas do projeto! 🌞