As 10 melhores ferramentas de software de controle de qualidade para teste de software em 2024

Procurando maneiras de tornar seus processos de garantia de qualidade ainda melhores?

Existe uma ferramenta para isso. ⚒️

Quando se trata de controle de qualidade, a realização de testes de última geração não é apenas algo agradável de se ter - é uma obrigação. E o software de garantia de qualidade correto pode ajudá-lo a fornecer um produto final que os usuários finais vão adorar.

Se estiver procurando uma ferramenta de teste específica ou uma plataforma para ajudar a sua equipe a colaborar, você a encontrará aqui.

Apresentamos os detalhes sobre os principais recursos das ferramentas de controle de qualidade, além de uma lista selecionada dos principais aplicativos e plataformas para que sua equipe permaneça organizada e no caminho certo até a linha de chegada. 🏁

O que é software de controle de qualidade?

No desenvolvimento de software e da Web, o software de garantia de qualidade (QA) geralmente se refere ao software que você pode usar para testar seus próprios produtos. Dependendo do aplicativo ou da plataforma, o software de garantia de qualidade permite testar páginas da Web e aplicativos da Web, ou terá a funcionalidade de testar software móvel ou de desktop.

Acompanhe e monitore os bugs e problemas do seu site e atribua-os facilmente à sua equipe

Muitas dessas ferramentas também oferecem recursos para criar e rastrear relatórios de bugs para que sua equipe possa corrigir problemas e resolver as preocupações do usuário final.

O que você deve procurar em um software de controle de qualidade?

Há muitas ofertas de ferramentas de controle de qualidade no mercado. Cada uma delas oferece alguns recursos diferentes, mas as melhores têm alguns pontos em comum.

Acessibilidade: Alguns produtos de software são feitos para grandes empresas - e vêm com etiquetas de preço de tamanho empresarial. Procure opções que atendam às necessidades da sua equipe e ao seu orçamento

Alguns produtos de software são feitos para grandes empresas - e vêm com etiquetas de preço de tamanho empresarial. Procure opções que atendam às necessidades da sua equipe e ao seu orçamento Funcionalidade: Existem ferramentas de controle de qualidade gratuitas, muitas das quais têm um conjunto fantástico de recursos que rivaliza com algumas das plataformas mais caras. Mas mesmo que seu orçamento o limite a opções baratas ou gratuitas, lembre-se de que você ainda precisa de um produto que possa atender às suas necessidades complexas

Existem ferramentas de controle de qualidade gratuitas, muitas das quais têm um conjunto fantástico de recursos que rivaliza com algumas das plataformas mais caras. Mas mesmo que seu orçamento o limite a opções baratas ou gratuitas, lembre-se de que você ainda precisa de um produto que possa atender às suas necessidades complexas Facilidade de uso: Algumas ferramentas de controle de qualidade exigem conhecimento profundo de codificação, mas muitas não. Procure ferramentas que permitam gravar e reproduzir testes de interface de usuário ou ferramentas que permitam usar o processamento de linguagem natural para inserir comandos

Algumas ferramentas de controle de qualidade exigem conhecimento profundo de codificação, mas muitas não. Procure ferramentas que permitam gravar e reproduzir testes de interface de usuário ou ferramentas que permitam usar o processamento de linguagem natural para inserir comandos Resultados precisos e confiáveis: Não se contente com um software de teste que regularmente não consegue concluir os testes ou que apresenta outros problemas. Há muitas opções excelentes que fornecerão resultados precisos e confiáveis

Não se contente com um software de teste que regularmente não consegue concluir os testes ou que apresenta outros problemas. Há muitas opções excelentes que fornecerão resultados precisos e confiáveis Opções de organização: É melhor se você pudercriar e organizar relatórios de projetoscasos de teste, scripts, resultados de testes e outras documentações, tudo em um único espaço para que seja fácil encontrar o que você precisa quando precisar

Os 10 melhores softwares de controle de qualidade para usar em 2024

O desenvolvimento e o lançamento de software de alta qualidade - quer você esteja envolvido no desenvolvimento de sites ou desenvolvimento de aplicativos -é uma tarefa complicada, especialmente quando se trata de atender aos seus rigorosos padrões e controle de qualidade.

Elaboramos esta lista dos melhores softwares ferramentas de desenvolvimento para garantia de qualidade para dispositivos móveis, desktop, Web e muito mais.

via TestComplete O TestComplete oferece o pacote completo quando se trata de teste de garantia de qualidade de software . Com ele, você pode contar com a automação para vários tipos de testes, como testes de software e testes de interface de usuário em plataformas de desktop, Web e móveis. 📲

Você obterá informações em tempo real sobre o status dos seus testes, e as ferramentas de teste orientadas por dados do TestComplete o ajudam a executar testes mais rapidamente, eliminando etapas repetitivas. Ele também minimiza a manutenção para que você possa se concentrar em obter resultados de teste de alta qualidade.

Melhores recursos do TestComplete:

Integração com ferramentas populares de rastreamento de bugs, como Jira e Bugzilla

Gerencie todos os seus testes de interface de usuário em um só lugar com o TestComplete e o Zephyr Enterprise

Obtenha treinamento gratuito sobre este software com a equipe do TestComplete

Aproveite o reconhecimento visual com tecnologia de IA para identificar objetos e elementos dinâmicos da interface do usuário

Limitações do TestComplete:

É caro - mais adequado para desenvolvedores de software corporativo, não para indivíduos ou empreendedores

Você precisará de um hardware potente para executá-lo sem erros, congelamentos ou lentidão

Preços do TestComplete:

Base: A partir de US$ 3.046

A partir de US$ 3.046 Pro: $4.739

TestComplete ratings and reviews:

G2: 4,2/5 (mais de 95 avaliações)

4,2/5 (mais de 95 avaliações) Capterra: 4/5 (6 avaliações)

3. Selênio

via Selênio Se você desenvolve aplicativos da Web, o trio de ofertas do Selenium é um ótimo complemento para seu kit de ferramentas.

O primeiro é o Selenium WebDriver, que oferece testes automatizados baseados em navegador que acionam os navegadores nativamente para verificar scripts. O Selenium IDE cria scripts rápidos de reprodução de bugs quando você precisa fazer testes simples de bugs.

O Selenium Grid permite que você aumente a escala distribuindo e executando testes em várias máquinas e em vários ambientes para que você possa verificar os scripts em uma grande variedade de combinações de navegadores e sistemas operacionais.

Melhores recursos do Selenium:

Trabalhar com Java, .NET, Python e muitas outras linguagens

Crie um processo de teste facilmente sem conhecimento de programação

Use uma extensão de navegador conveniente para criar, executar e automatizar casos de teste

Economize dinheiro usando ferramentas e scripts gratuitos de código aberto

Limitações do Selenium:

Os usuários relatam que os casos de teste às vezes falham sem uma causa aparente

Não há automação para aplicativos de desktop

Preços do Selenium:

Gratuito - mas você pode apoiar o desenvolvimento do Selenium por meio de doações

Selenium ratings and reviews:

G2: 4,2/5 (mais de 120 avaliações)

4,2/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

4. Bugzilla

via Bugzilla Acelere seu processo de desenvolvimento de software com o Bugzilla, uma ferramenta de rastreamento de bugs e defeitos repleta de recursos que você pode usar gratuitamente. É um sistema baseado na Web, portanto, você precisará instalá-lo em um servidor antes de usá-lo. Um passo à frente dos ambientes de gerenciamento de código como o GitHub, ele oferece mais gerenciamento de fluxo de trabalho, campos personalizados e controle de visibilidade de bugs. 🐞

Melhores recursos do Bugzilla:

Rastreie e gerencie solicitações de alteração com facilidade

Mantenha todos, desde os desenvolvedores até os gerentes de projeto, informados com notificações personalizadas

Use ferramentas de pesquisa para encontrar rapidamente as informações de que você precisa no processo de desenvolvimento

Ofereça suporte a metodologias ágeis e outras metodologias de desenvolvimento de software por meio de um sistema projetado para esses fluxos de trabalho

Limitações do Bugzilla:

Os usuários relatam tempos de carregamento lentos ao alternar entre bugs

Não há uma maneira de adicionar automaticamente os resultados da execução do caso de teste às descrições dos bugs

Preços do Bugzilla:

Gratuito - mas você pode apoiar o desenvolvimento do Bugzilla por meio de doações

Avaliações e resenhas do Bugzilla:

G2: 3.9/5 (110+ avaliações)

3.9/5 (110+ avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 130 avaliações)

5. TestRail

via TestRail O TestRail Quality OS é uma plataforma robusta criada para equipes de controle de qualidade e QA. Por meio de um painel de controle intuitivo, você pode gerenciar testes, projetar processos de teste com casos de teste reutilizáveis, criar ciclos de teste ágeis e em cascata e muito mais.

A execução dos testes é rápida e sem esforço, e você mantém os casos de teste organizados e acessíveis no repositório central da plataforma.

Melhores recursos do TestRail:

Personalize suítes de teste, casos e muito mais para atender às necessidades exclusivas de seu projeto de software

Crie planos de teste estruturados para um processo de garantia de qualidade simplificado

Veja os resultados dos testes em um relance por meio de gráficos inteligentes no painel de controle da plataforma

Integração com Jira, Selenium e outras ferramentas

Limitações do TestRail:

Os planos de servidor limitam os usuários a 20, o que limita o número de engenheiros de controle de qualidade, desenvolvedores e partes interessadas que podem acessar o aplicativo

A curva de aprendizado pode ser íngreme para novos usuários

Preços do TestRail:

Professional Cloud: US$ 37 por usuário/mês

US$ 37 por usuário/mês Enterprise Cloud: Entre em contato com a equipe de vendas

Entre em contato com a equipe de vendas Professional Server: US$ 8.140 por ano

US$ 8.140 por ano Enterprise Server: US$ 16.500 por ano

Avaliações e opiniões sobre o TestRail:

G2: 4,3/5 (mais de 490 avaliações)

4,3/5 (mais de 490 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 160 avaliações)

6. BugBug

via BugBug O BugBug é uma ferramenta projetada para toda a equipe de desenvolvimento de software - engenheiros de controle de qualidade, gerentes de produto e engenheiros de software. Ela foi projetada para ajudá-lo a atender aos requisitos de qualidade de aplicativos da Web e sites com testes automatizados que podem ser configurados em apenas alguns minutos.

Melhores recursos do BugBug:

Automatize os processos de teste de software de forma rápida e eficiente

Avaliar a qualidade do produto com pouca ou nenhuma codificação necessária

Crie e mantenha testes de regressão em uma interface simples

Convide toda a equipe de desenvolvimento para a plataforma, sem custos adicionais por assento

Limitações do BugBug:

Em comparação com outras ferramentas, o BugBug troca algumas funcionalidades pela simplicidade

A falta de avaliações dificulta a obtenção de insights sobre o desempenho desse aplicativo no mundo real

Preços do BugBug:

Gratuito para testar aplicativos Web simples no navegador

para testar aplicativos Web simples no navegador Pro: US$ 49/mês

US$ 49/mês Paralelo: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e opiniões sobre o BugBug:

Não há avaliações disponíveis

7. Telerik Test Studio

via Telerik Test Studio Faça a automação de testes acontecer com o Telerik Test Studio. Esse software o ajudará a testar aplicativos da Web e de desktop e possui o gravador de testes mais rápido do setor, produzindo testes estáveis e confiáveis e minimizando a manutenção dos testes.

Com o Telerik, não é necessário nenhum conhecimento de codificação para gravar e reproduzir os testes necessários para avaliar seu produto de trabalho.

Os melhores recursos do Telerik Test Studio:

Use os recursos de gravação e reprodução para criar e executar testes rapidamente

Execute testes em vários navegadores para garantir a conformidade

Aproveite os testes de carga da Telerik para avaliar o desempenho do software

Avaliar a qualidade e outras métricas por meio do Executive Dashboard

Limitações do Telerik Test Studio:

As atualizações de software podem exigir que você faça algumas alterações no código

A curva de aprendizado é íngreme para novos usuários

Preços do Telerik Test Studio:

Test Studio Web & Desktop: US$ 2.499 para licença perpétua

US$ 2.499 para licença perpétua Runtime Add-On : uS$ 349 para licença perpétua

: uS$ 349 para licença perpétua Pacotes de usuários virtuais para testes de carga: Até US$ 4.999 para 10.000 usuários virtuais

Classificações e resenhas do Telerik Test Studio:

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10 avaliações)

8. Estúdio Katalon

via Estúdio Katalon Com o Katalon, as equipes de software, DevOps e QA podem aproveitar o poder da IA para realizar avaliações e testes antes do dia do lançamento. Esse software de baixo código permite criar testes em apenas um minuto por meio de um sistema de gravação e reprodução que permite analisar cenários do mundo real. 👀

Melhor ainda, o Katalon permite que você realize testes via SaaS, em uma nuvem privada ou no local.

Melhores recursos do Katalon Studio:

Crie um centro de comando de qualidade com o TestOps, um recurso que organiza artefatos de teste em um único espaço

Use o TestCloud sob demanda para testes paralelos em navegadores, dispositivos e sistemas operacionais

Receba notificações em tempo real para que você possa analisar instantaneamente as falhas e quaisquer problemas

Use a IA para analisar falhas de teste, gerar scripts ou corrigir automaticamente problemas nos testes

Limitações do Katalon Studio:

Ainda não foi introduzido no setor público, portanto, pode não atender aos padrões governamentais

O preço é um pouco confuso e está sujeito a alterações com base nos complementos que você selecionar

Preços do Katalon Studio:

Gratuito para automação básica de testes

para automação básica de testes Premium: A partir de $208/mês

A partir de $208/mês Ultimate: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações e resenhas do Katalon Studio:

G2: 4,4/5 (mais de 55 avaliações)

4,4/5 (mais de 55 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

9. Appium

via Appium O Appium é um ecossistema de código aberto que oferece suporte à automação de testes em várias plataformas - não apenas PC e dispositivos móveis, mas também Roku, tvOS e o sistema operacional da Samsung, bem como navegadores como Chrome, Safari e Firefox. Com as ferramentas do Appium, é possível projetar testes que reproduzem cenários de usuário para que você possa auditar a funcionalidade e a usabilidade da interface de usuário de um aplicativo.

Melhores recursos do Appium:

Configure estruturas de automação de testes para aplicativos móveis nativos e híbridos

Teste aplicativos iOS, Android e móveis com facilidade

Realizar testes em dispositivos reais em vez de virtuais

Use várias linguagens, incluindo Java, Python, Ruby e outras

Limitações do Appium:

Esteja preparado para gastar tempo em tutoriais para aprender sobre as diversas ferramentas e recursos

As avaliações indicam que as atualizações do Appium às vezes causam interrupções

Preços do Appium:

Gratuito e de código aberto

Avaliações e resenhas do Appium:

G2: 4,4/5 (50 avaliações)

4,4/5 (50 avaliações) Capterra: 4,2/5 (15 avaliações)

10. Testesigma

via Testesigma Se você deseja testes funcionais e validação sem instalações de software e processos de configuração demorados, o Testsigma é uma ótima alternativa.

Trata-se de uma plataforma de automação de testes baseada em nuvem e de código aberto, projetada para interfaces de programação de aplicativos, aplicativos da Web e aplicativos móveis.

Ela aproveita a IA para que você possa usar o processamento de linguagem natural para gerar comandos em inglês simples, sem necessidade de conhecimento de codificação. 🌻

Os melhores recursos do Testsigma:

Crie scripts de teste com facilidade usando comandos de processamento de linguagem natural

Integração com o Jenkins, um servidor de automação de código aberto para criação, teste e implementação de software

Conecte-se por meio da nuvem sem instalação ou configuração

Obtenha relatórios detalhados imediatamente após a execução do teste

Limitações do Testsigma:

A Testsigma tem uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

O preço não é transparente - você precisará entrar em contato com a equipe de vendas da Testsigma para saber mais

Preços da Testsigma:

Pro: Entre em contato com a equipe de vendas

Entre em contato com a equipe de vendas Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

Avaliações e críticas do Testsigma:

G2: 4,5/5 (26 avaliações)

4,5/5 (26 avaliações) Capterra: 4,4/5 (14 avaliações)

Aumente o nível de seus processos de garantia de qualidade com o ClickUp

Há muitas opções de software de garantia de qualidade no mercado que darão a você e às suas equipes de desenvolvimento de software a capacidade de realizar revisões de código, testes de desempenho, testes de bugs e muito mais. Você também encontrará muitas ferramentas excelentes para testes em dispositivos móveis, desktop e Web.

Mas somente o ClickUp pode ajudá-lo a simplificar o processo de controle de qualidade para equipes de desenvolvimento de software com recursos e ferramentas projetados para ajudá-lo a organizar o fluxo de trabalho de toda a sua equipe. 🏆 Experimente agora gratuitamente para descobrir como o ClickUp pode ajudar você e sua equipe a colaborar para criar produtos de alta qualidade que brilham.