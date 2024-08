Os 10 principais softwares de gerenciamento de problemas em 2024 para otimizar os serviços de TI

Como profissional de operações de TI ou de suporte ao cliente, você lida constantemente com interrupções de serviços ou com a prevenção de falhas. Os incidentes recorrentes levam a uma experiência ruim para o cliente e ao tempo de inatividade, resultando em problemas de desempenho e perda de credibilidade.

Obter um software eficiente de gerenciamento de problemas é essencial para resolver esses problemas. Uma solução robusta de gerenciamento de problemas inclui automação de ponta, um banco de dados de erros conhecidos, uma interface fácil de usar e documentação precisa.

Esteja preparado para deixar o software fazer o trabalho pesado na próxima vez que ocorrer um incidente de TI. Com as ferramentas certas, você não estará reagindo aos problemas, mas prevenindo-os de forma proativa.

O que procurar em um software de gerenciamento de problemas?

Aqui estão alguns aspectos essenciais que seu software de gerenciamento de problemas deve ter:

1. Automação: Você precisa de automação orientada por IA com base em regras pré-configuradas para gerenciar problemas. A automação é crucial em todo o ciclo de vida da ITIL, incluindo detecção, fechamento, envio de alertas e facilitação de feedback sem esforço.

2. Banco de dados de erros conhecidos (KEDB): Um repositório de problemas anteriores e soluções alternativas para agilizar as resoluções e evitar recorrências ajuda no gerenciamento de problemas.

3. Painel para visibilidade: Um painel que exibe cronogramas, prazos e gravidade do problema ajuda na análise de causa raiz (RCA) e na resolução eficiente de incidentes.

4. Abordagem proativa: Uma abordagem proativa de gerenciamento de problemas ajuda a identificar e eliminar as causas-raiz que evitam incidentes no futuro.

5. Rastreamento de SLA: Seu software precisa rastrear os SLAs com base na gravidade e na urgência para melhorar os tempos de resolução de problemas e priorizar os problemas críticos de serviço.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de problemas para usar em 2024

Explore as principais soluções para o gerenciamento eficaz de problemas em 2024 e aprimore suas operações de TI.

1. ClickUp

Crie formulários mais inteligentes no ClickUp com lógica condicional para agilizar a resolução de problemas, independentemente da complexidade

O ClickUp oferece um gerenciamento ágil de projetos para ajudar você e sua equipe a priorizar as tarefas. Você pode acelerar a resolução usando tags personalizadas e automações para resolver bugs em lotes.

O ClickUp ajuda a colocar suas operações de volta nos trilhos e evita futuros contratempos.

Automação personalizada no ClickUp

A seção software de central de serviços ajuda a simplificar o gerenciamento de incidentes.

Recursos do ClickUp, como Painéis de controle sprints, roteiros, visualização do quadro, realce de sintaxe, Status de tarefas personalizadas a visualização de formulários, a revisão, etc., simplificam o gerenciamento de problemas e aumentam a produtividade da equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Solucione seus problemas de TI de forma clara e organizada

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado

O aplicativo móvel não tem todos os recursos disponíveis na versão para desktop

Preços do ClickUp

Free Forever funciona para uso pessoal

Ilimitado : uS$ 7 por mês/usuário - funciona para equipes menores

: uS$ 7 por mês/usuário - funciona para equipes menores Business : $12 por mês/usuário - funciona para equipes de médio porte

: $12 por mês/usuário - funciona para equipes de médio porte Enterprise : Entre em contato para saber o preço - funciona para várias equipes

: Entre em contato para saber o preço - funciona para várias equipes ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,5/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Rastreador CMW

via Rastreador CMW CMW Tracker, um negócio baseado em nuvem gerenciamento de processos (BPM), ajuda as empresas a automatizar fluxos de trabalho, gerenciar tarefas e acompanhar o progresso. Ele oferece recursos como automação de processos, gerenciamento de tarefas, monitoramento e análise.

Com o CMW Tracker, é possível automatizar processos de negócios, como gerenciamento de aprovação de CapEx, gerenciamento e controle de OpEx e gerenciamento de pedidos de clientes.

Isso pode ser feito com o mínimo de intervenção humana, tornando o processo mais eficiente e dimensionável.

Melhores recursos do CMW Tracker

Adapte os fluxos de trabalho de acordo com seus objetivos comerciais

Acompanhe o andamento de documentos, como relatórios de incidentes e solicitações de gerenciamento de mudanças

Crie aplicativos sem conhecimento de codificação por meio de ferramentas de arrastar e soltar

Equilibre a colaboração e a segurança dos dados por meio de controle de acesso e grupos de usuários

Acesse fluxos de trabalho de qualquer lugar

Identifique gargalos e otimize os fluxos de trabalho com ferramentas orientadas por IA

Limitações do CMW Tracker

Opções de integração limitadas

Necessidade de personalização pesada em soluções pré-construídas

Falta uma visão geral abrangente das tarefas

Não há ferramentas integradas de análise de causa raiz e impacto

Preço do CMW Tracker

Preços personalizados

Classificações e resenhas doCMW Tracker

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

3. Zendesk

via Zendesk A Support Suite da Zendesk oferece recursos avançados de help desk automatizado, incluindo um sistema de emissão de tíquetes alimentado por aprendizado de máquina. O sistema analisa e categoriza os tíquetes dos clientes, usando algoritmos avançados para prever e solucionar interrupções - uma área de foco fundamental para qualquer equipe de gerenciamento de problemas.

A abordagem proativa da Zendesk transforma o gerenciamento de problemas em uma oportunidade de negócios. Ele oferece soluções em tempo real e entende as origens do problema.

Melhores recursos do Zendesk

Simplifique a resolução de problemas, aproveitando a plataforma unificada

Gerencie problemas e atenda aos padrões de desempenho

Proteja dados confidenciais com criptografia e controle de acesso

Economize tempo na divulgação com a ajuda da IA

Mantenha-se conectado para resolver problemas em qualquer lugar

Limitações do Zendesk

A configuração e a personalização podem ser desafiadoras

As avaliações indicam problemas de desempenho, como lentidão nos menus suspensos e na troca de tíquetes

O preço baseado em volume pode levar ao aumento dos custos com o crescimento do volume de usuários ou de tíquetes

Faltam alguns recursos básicos de automação

Preços do Zendesk

Equipe Suite : uS$ 55 por usuário/mês

: uS$ 55 por usuário/mês Suite Growth : uS$ 89 por usuário/mês

: uS$ 89 por usuário/mês Suite Professional: $115 por usuário/mês

Zendesk avaliações e críticas

G2 : 4.5/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 3.000 avaliações)

4. Creatio

via Criação O Creatio é uma plataforma de gerenciamento de processos de negócios e low-code projetada para automatizar e gerenciar fluxos de trabalho. O Creatio oferece ferramentas para automação de processos e colaboração que você pode adaptar para diferentes funções de TI.

O Creatio fornece uma interface visual para projetar fluxos de trabalho e um ambiente unificado para gerenciar o processo de gerenciamento de problemas.

Melhores recursos do Creatio

Mapeia e automatiza visualmente os processos de negócios

Fornece uma visão unificada das interações, promovendo um suporte personalizado

Reduz o esforço manual, acelera a conclusão de tarefas e simplifica os processos de negócios

Ajuda no gerenciamento de incidentes e solicitações de TI para melhorar a interação da equipe

Permite o gerenciamento de problemas em qualquer lugar

Limitações do Creatio

Alguns materiais de referência parecem desatualizados ou complexos para quem não é programador

A integração de sistemas legados ao FreedomUI pode ser lenta

As atualizações podem interromper o uso, exigindo intervenção de TI para resoluções

A personalização avançada requer conhecimento especializado

Preço do Creatio

Growth: US$ 25 por usuário/mês

US$ 25 por usuário/mês Enterprise: $55 por usuário/mês

$55 por usuário/mês Ilimitado: $85 por usuário/mês

Classificações e avaliações do Creatio

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

5. Zoho Desk

via Zoho Desk O Zoho Desk é uma solução de helpdesk baseada em nuvem projetada para simplificar os processos de suporte ao cliente. Ela não se concentra principalmente no gerenciamento de problemas de TI, mas oferece recursos que podem ser adaptados.

Melhores recursos do Zoho Desk

Prioriza problemas urgentes

Oferece respostas, soluções, atualizações e aprovações tudo em um

Permite a colaboração em tempo real nos tíquetes

Tem uma visão única das métricas essenciais de gerenciamento de problemas

Inclui recursos como colaboração entre agentes e respostas prontas para melhorar a comunicação

Limitações do Zoho Desk

Oferece integrações limitadas de aplicativos de terceiros

Não é tão rico em recursos como outros mais madurosCentral de serviços ofertas

Requer muita personalização

Preços do Zoho Desk

Gratuito: Gratuito para até 3 agentes

Gratuito para até 3 agentes Express: $7

$7 Standard: $14

$14 Profissional: $23

$23 Empresarial: $40

Classificações e resenhas do Zoho Desk

G2: 4,5/5 (mais de 4.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 4.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

6. PagerDuty

via PagerDuty O PagerDuty é uma plataforma de resposta a incidentes que ajuda a detectar e resolver incidentes de TI. O PagerDuty ajuda a minimizar o tempo de inatividade e aumenta a eficiência da resolução de incidentes nas operações de TI.

Melhores recursos do PagerDuty

Reúne alertas de várias ferramentas de monitoramento para gerenciar incidentes

Permite o agendamento de plantão fácil de usar para responder prontamente aos incidentes

Permite o gerenciamento de serviços móveis e a resolução de incidentes em qualquer lugar

Ajuda a definir políticas para encaminhar os incidentes não resolvidos para a equipe certa

Fornece insights sobre tendências de gerenciamento de incidentes e métricas de desempenho para aprimoramento contínuo

Limitações do PagerDuty

A interface do usuário é complexa e requer tempo para ser aprendida

Não há um sistema de emissão de tíquetes integrado

Os custos de licenciamento são mais altos do que os da concorrência

As integrações com ferramentas de TI de código aberto são um pouco limitadas em comparação com as soluções proprietárias

Preços do PagerDuty

Preços personalizados

Classificações e avaliações do PagerDuty

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

4,4/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

7. Freshservice

Via Freshservice O Freshservice ajuda a melhorar o gerenciamento de serviços com uma plataforma unificada. Ele usa IA para oferecer interações inovadoras e integrações amplas. O Freshservice oferece uma API avançada para integração personalizada, análise inteligente, fluxos de trabalho automatizados e muito mais.

Melhores recursos do Freshservice

Resolve problemas rapidamente com automação robusta

Aborda os problemas de forma eficaz com uma visão consolidada dos ativos

Oferece um repositório integrado para documentar e resolver problemas recorrentes

Permite a comunicação fácil de incidentes e problemas por meio de vários canais

Limitações do Freshservice

A integração Slack/Freddy ainda não é excelente; ainda está na versão beta

De acordo com os usuários, os campos do módulo personalizado têm flexibilidade limitada

O aplicativo móvel fica aquém em termos de funcionalidade e experiência do usuário em comparação com sua versão web

A integração precisa ser melhor para aumentar a proficiência do usuário no gerenciamento de problemas de TI.

Preços do Freshservice

Inicial: US$ 29/mês por agente

US$ 29/mês por agente Growth: US$ 59/mês por agente

US$ 59/mês por agente Pro: $115/mês por agente

$115/mês por agente Enterprise: $145/mês por agente

Classificações e avaliações do Freshservice

G2: 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

8. ServiceNow ITSM

via ServiceNow

O ServiceNow é uma plataforma de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) que simplifica e automatiza vários processos relacionados a TI. É um hub central para gerenciar incidentes, solicitações de serviço e gerenciamento de mudanças.

ServiceNow ITSM - Melhores recursos

Usa aprendizado de máquina para converter tarefas rotineiras em processos automatizados

Rastreia as dependências de TI para restaurar serviços interrompidos

Resolve consultas, prevê e antecipa incidentes

Ajuda você a tomar decisões baseadas em dados com uma visão holística

Oferece suporte de TI, com ou sem conectividade

Limitações do ServiceNow ITSM

Necessita de ferramentas de relatórios de TI mais poderosas

Alguns usuários acham que o gerenciamento de conhecimento poderia ser melhor

Os iniciantes consideram a interface do usuário complexa

A criação de subconjuntos de projetos poderia ser aprimorada

Preços do ITSM da ServiceNow

Entre em contato com a equipe do ServiceNow para obter os preços

Classificações e análises do ServiceNow

G2: 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.00 avaliações)

9. BigPanda

via BigPanda O BigPanda é uma plataforma de AIOps (Inteligência Artificial para Operações de TI) que simplifica e automatiza o gerenciamento de serviços de incidentes de TI.

Ela reúne alertas de diferentes ferramentas de monitoramento e exibe tudo em um só lugar para agilizar o processo de gerenciamento de problemas.

Seu objetivo é ajudar os profissionais de TI a identificar e resolver problemas mais rapidamente, reduzindo o ruído dos alertas e fornecendo insights acionáveis.

Melhores recursos do BigPanda

Minimiza as tarefas repetitivas e acelera o tempo de resposta a incidentes

Estabelece uma conexão bidirecional com as soluções de ITSM para a resolução de incidentes

Alerta as equipes apropriadas por meio da integração com ferramentas como o PagerDuty

Categoriza e prioriza os incidentes para uma resolução mais rápida

Permite regras personalizadas de compartilhamento de incidentes para melhorar a comunicação

Coordena-se com as ferramentas de TI para o compartilhamento consistente de informações

Limitações do Big Panda

Falta uma contagem de alertas para incidentes específicos, crucial para NOC e operações de TI

A guia Atividade carece de filtragem eficiente entre comentários, compartilhamento de incidentes e alterações de status

Vários usuários enfrentaram atrasos no desempenho quando integrados a ferramentas externas de gerenciamento de problemas

Preços do BigPanda

Preços personalizados

Classificações e avaliações do BigPanda

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

10. New Relic

via New Relic

A New Relic é uma plataforma abrangente de observabilidade que ajuda os profissionais e as organizações de TI a monitorar, solucionar problemas e otimizar o desempenho de seus aplicativos e infraestrutura.

A plataforma oferece métricas, eventos, logs e rastreamentos combinados com preços fáceis de usar e uma vasta arena de integração de código aberto.

Melhores recursos da New Relic

Fornece insights em tempo real sobre o uso de ferramentas de acessibilidade no site ou aplicativo

Oferece insights sobre o comportamento do usuário final para os administradores

Envia alertas sobre tempo de inatividade, erros e alterações no site ou aplicativo

Analisa as transações de usuários em sites ou aplicativos em tempo real

Limitações do New Relic

As empresas com orçamento limitado podem considerá-lo caro

Vários usuários têm problemas com recursos específicos - principalmente alertas, consulta de dados e SLI/SLO

Os recursos de gerenciamento de registros são básicos em comparação com soluções dedicadas

Preços do New Relic

Gratuito: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Standard: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Pro: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises da New Relic

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Escolha o software de gerenciamento de problemas certo para sua empresa

Agora que já exploramos várias plataformas, é hora de tomar a decisão certa. Para encontrar a opção perfeita, verifique se os recursos do software estão alinhados com as necessidades de sua empresa.

O ponto de partida seria explorar seus maiores desafios. Defina os recursos necessários e os que são bons de se ter. Esses detalhes podem ser o ponto de partida e ajudarão a restringir suas opções.

Certifique-se de que várias equipes participem de demonstrações de produtos para definir possíveis problemas. A próxima etapa é analisar o gasto total e o ROI que você pode esperar. Esses detalhes formarão a base para suas recomendações à liderança.

Uma solução de software de gerenciamento de problemas que surge como uma opção confiável é o ClickUp, com seu pacote abrangente que se adapta bem a gerenciamento de problemas em TI . Experimente o ClickUp hoje mesmo e veja como ele pode ajudá-lo a melhorar o gerenciamento de problemas e a eficiência operacional.