10 melhores alternativas ao ProofHub para gerenciamento perfeito de projetos e equipes

O ProofHub é uma excelente ferramenta criada para simplificar vários aspectos do gerenciamento de projetos e equipes. Ele está repleto de recursos que facilitam a colaboração, o gerenciamento de tarefas e o acompanhamento do progresso.

Entretanto, como qualquer software, o ProofHub tem suas desvantagens. Sua interface está um pouco desatualizada, e suas integrações e recursos de automação deixam muito a desejar.

Felizmente, existem muitas soluções notáveis de software de gerenciamento de equipes e projetos que podem atender melhor às suas necessidades Mas com tantas opções e cada uma delas afirmando ser a melhor, não é fácil fazer a escolha certa.

É por isso que fizemos o trabalho pesado para você e exploramos dezenas de ferramentas de gerenciamento de projetos com foco em seus principais recursos, avaliações de usuários e opções de preços. O resultado - esta conveniente lista das 10 melhores alternativas ao ProofHub para assumir o controle de seus projetos!

O que é o ProofHub?

Via: Centro de Provas O ProofHub permite que as equipes colabore, comunique-se e gerencie projetos e tarefas com eficiência-tudo em um hub centralizado.

A plataforma conta com uma série de ferramentas, desde várias visualizações de projetos e agendas diárias para manter o acompanhamento de tarefas recorrentes no ponto, até opções nativas de controle de tempo, modelos prontos e um conveniente sistema de gerenciamento de arquivos. 🛠️

Como qualquer plataforma de gerenciamento de projetos de qualidade, o ProofHub facilita colaboração em tempo real com várias opções, como discussões encadeadas, ferramentas de revisão e aprovação, anúncios e funcionalidade de bate-papo nativa.

O que você deve procurar nas alternativas ao ProofHub?

As integrações, automações e facilidade de uso parecem ser os pontos fracos do ProofHub. Portanto, certifique-se de que sua alternativa se sobressaia nessas áreas e, ao mesmo tempo, que seja compatível com a funcionalidade do ProofHub em outros departamentos, como gerenciamento de tarefas otimização do fluxo de trabalho e compartilhamento de arquivos.

Aqui estão algumas das qualidades e dos recursos que você deve ter em mente:

Interface intuitiva: Seria bom se o aplicativo fosse fácil de navegar sem treinamento extensivo ou experiência prévia com ferramentas semelhantes Integrações: Sua alternativa ao ProofHub deve se conectar, nativamente ou por meio de uma API, com praticamente qualquer outro aplicativo que você use regularmente. Preste atenção especial às integrações com comunicação,controle de tempoeFerramentas de CRM3. Automação: A ferramenta deve ser capaz de simplificar as tarefas repetitivas ou rotineiras por meio da automação, liberando tempo para atividades que agreguem mais valor Gerenciamento eficiente de tarefas: Certifique-se de que a plataforma permita atribuir, organizar, rastrear e colaborar em tarefas para otimizar os fluxos de trabalho Modelos prontos: O aplicativo deve ser equipado com modelos pré-desenhados para agilizar a configuração e o planejamento do projeto Colaboração: Priorize ferramentas que aprimorem a colaboração em equipe, promovendo a comunicação e o compartilhamento de ideias sem interrupções Recursos de IA: Empregar inteligência artificial no gerenciamento de projetos não é o ponto forte do ProofHub, portanto, verifique se a alternativa ofereceAssistência baseada em IA ## As 10 principais alternativas do ProofHub para usar em 2024 e nos anos seguintes

Vasculhamos o mercado para selecionar as melhores alternativas ao ProofHub, garantindo que elas não apenas atendam às qualidades descritas acima, mas também ofereçam alguns recursos exclusivos.

Pronto para elevar o nível de seu gerenciamento de projetos? Vamos mergulhar de cabeça! 🥳

Aumente a produtividade simplificando as tarefas e usando o ClickUp Views adaptável para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

O ClickUp é uma ferramenta plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um projetada para simplificar o gerenciamento de tarefas, o acompanhamento do progresso e a colaboração em equipe . Ele vai além das soluções tradicionais e oferece recursos avançados de automação e IA para otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade geral de equipes de todos os tamanhos. 💥

O ClickUp tem um impacto poderoso com seu Conjunto de recursos de gerenciamento de projetos que abrange soluções líderes do setor para organizar, priorizar e monitorar o trabalho com perfeição. Isso inclui mais de 15 visualizações para exibir suas tarefas e projetos da maneira que desejar.

A colaboração em tempo real é onde o ClickUp realmente se destaca, com várias opções projetadas para trazer equipes multifuncionais mais perto de alcançar seus objetivos objetivos do projeto .

Com Quadros brancos ClickUp com o ClickUp Whiteboard, você pode fazer brainstorming, definir prioridades e atribuir tarefas em uma tela colaborativa infinita. Se você não quiser criar o quadro branco do zero, dê a si mesmo uma vantagem com alguns dos Os mais de 1.000 modelos prontos do ClickUp para qualquer caso de uso imaginável.

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

Não importa se você está trabalhando em um briefing de projeto, um SOP ou um roteiro de produto , Documentos do ClickUp é o caminho a seguir! O editor de texto colaborativo e o sistema de gerenciamento de documentos da plataforma permitem que você mantenha toda a equipe na mesma página, e literalmente. 📃

O Comentários do ClickUp leva isso um passo adiante, permitindo discussões e feedback em tempo real diretamente nas tarefas. Você nunca perderá atualizações importantes, o que leva a uma melhor tomada de decisões enquanto realiza suas tarefas objetivos de comunicação .

Formate e colabore facilmente no Docs junto com a equipe sem sobreposição no ClickUp

Finalmente, Painéis do ClickUp funcionam como centros de comando para as operações da sua equipe. Tudo o que você precisa fazer é navegar pelo cartões personalizáveis e pronto! Você pode acompanhar facilmente as tarefas, monitorar o progresso e avaliar o desempenho da equipe, tornando a colaboração simples e aumentando a eficiência da equipe.

melhores recursos do #### ClickUp

Gerenciamento de tarefas de alto nível com campos personalizados e status

mais de 15 visualizações do ClickUp para abordar o trabalho de todos os ângulos

Automações do ClickUp eIA do ClickUp para otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade

Ferramentas de colaboração em tempo real, como quadros brancos, documentos, mapas mentais, etc.

Definição e controle de metas para manter as equipes focadas e motivadas

ClickUp Dashboards para monitorar todos os aspectos do fluxo de trabalho da sua equipe

Integrações com mais de 1.000 aplicativos de terceiros e ferramentas de produtividade

mais de 1.000 modelos prontos

Aplicativo móvel para acesso off-line e em movimento a projetos e tarefas

Limitações do ClickUp

Devido à grande quantidade de recursos, os novos usuários precisam de tempo para aprender a usar o aplicativo

As alterações em uma visualização nem sempre são refletidas em outras visualizações

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato com oequipe de vendas para obter um plano de preços adaptado às suas necessidades

: Entre em contato com oequipe de vendas para obter um plano de preços adaptado às suas necessidades ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Segunda-feira.com

Via: Segunda-feira.com Adorado por sua interface amigável e opções de personalização robustas, o Monday.com é uma excelente solução de gerenciamento de projetos centrada no cliente, com recursos que aumentam a colaboração e a produtividade da equipe.

Entre seus pontos fortes estão os fluxos de trabalho e painéis personalizáveis, que oferecem às equipes soluções personalizadas para suas necessidades específicas. Seu roteiro trimestral garante o monitoramento do progresso em tempo real, enquanto as exibições de Kanban e gráfico de Gantt oferecem flexibilidade na organização e visualização de tarefas.

Por fim, o ambiente sandbox da plataforma oferece às equipes um espaço exclusivo para experimentação e contribuição criativa. Ele também é combinado com modelos de codificação por cores para aumentar a clareza e a simplicidade visual.

melhores recursos do #### Monday.com

Fluxos de trabalho e painéis personalizáveis

Rastreamento contínuo de tarefas

Gerenciamento de projetos no estilo de gráficos Kanban e Gantt

Modelos com código de cores para maior visibilidade e simplicidade

Ambiente sandbox para promover a colaboração da equipe

Limitações do Monday.com

Algumas das integrações e automações podem ser difíceis de navegar

Poucas opções de personalização do painel

Preços do Monday.com

**Gratuito

Básico: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Pro: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Monday.com classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

3. Confluência

Via: Atlassian O Confluence da Atlassian é um poderoso aplicativo de gerenciamento de projetos que simplifica a comunicação e aumenta a produtividade da equipe e o gerenciamento do fluxo de trabalho. Ele permite que os usuários criem, editem e colaborem em documentos em tempo real e compartilhem e refinem ideias com rapidez. Por isso, ele é frequentemente apelidado de _Wikipedia do gerenciamento de empresas

Os modelos personalizáveis da plataforma e a funcionalidade de pesquisa avançada facilitam a análise rápida das informações, garantindo que todos permaneçam informados e alinhados sobre metas de gerenciamento de projetos . 🎯

Embora o Confluence possa não se equiparar à amplitude dos recursos dedicados do ferramentas de gerenciamento de projetos como ClickUp e Monday.com, sua integração com outros produtos da Atlassian, como Jira e Trello, garante uma experiência coesa de gerenciamento de projetos, tornando-o uma solução abrangente para equipes de qualquer tamanho.

Melhores recursos do Confluence

Eficiente para lidar com um grande volume de documentação

Criação de documentos, edição e colaboração em equipe em tempo real

Integração com outros produtos da Atlassian, como Jira e Suite

Controles de permissão para a privacidade dos dados da equipe

Fácil reordenação e criação de uma hierarquia de páginas

Limitações do Confluence

O rastreamento de espaços criados pode ser difícil

Integração ruim com ferramentas de terceiros

Preços do Confluence

**Gratuito

Standard: US$ 6,05/mês por usuário

US$ 6,05/mês por usuário Premium: US$ 11,55/mês por usuário

US$ 11,55/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Confluence ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

4. Basecamp

Via: Basecamp Empregado por mais de 75.000 organizações e agências de marketing o Basecamp tem todas as ferramentas de que você precisa para otimizar seus fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos. Ele tem recursos como listas de tarefas, compartilhamento de arquivos e colaboração em documentos que ajudam as equipes a se manterem organizadas e no caminho certo. ✅

O Basecamp oferece um painel centralizado onde os membros da equipe podem acessar facilmente as atualizações e os prazos do projeto. Com seu recurso de bate-papo em grupo, os membros da equipe podem se comunicar em tempo real e discutir detalhes do projeto sem precisar de plataformas de mensagens externas.

Além disso, os usuários do Basecamp podem configurar check-ins automáticos e relatórios de progresso para garantir que todos estejam na mesma página e sejam responsáveis por suas tarefas.

Melhores recursos do Basecamp

Comunicação eficiente com a equipe

Check-ins e relatórios de progresso automáticos

Painel de controle centralizado para facilitar a coordenação da equipe

Interface intuitiva

Ferramentas de colaboração integradas para compartilhamento de arquivos e gerenciamento de documentos

Limitações do Basecamp

Integrações limitadas com aplicativos de terceiros

O chatbot ou o quadro de mensagens congela às vezes

Preços do Basecamp

Basic: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Pro Unlimited: $299/mês para usuários ilimitados (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

5. Nuclino

Via: Nuclino O Nuclino é outra ferramenta intuitiva de gerenciamento de projetos que funciona como o cérebro coletivo de sua organização. Ela simplifica o fluxo de trabalho da sua equipe organizando documentos e conhecimentos, gerenciando tarefas e visualizando e manipulando dados. 🧠

Uma característica distintiva do Nuclino é sua capacidade de visualizar estruturas de projetos por meio de vários modos, como gráficos, tabelas, listas ou quadros gerais. Isso permite que as equipes escolham o formato mais adequado para compreender e apresentar a hierarquia do projeto.

Melhores recursos do Nuclino

Recursos de colaboração, gerenciamento de documentos e tarefas

Visualização de estruturas de projetos

Fácil de adicionar e organizar painéis de controle com modelos exclusivos

Permite que os usuários acompanhem as alterações, revertam para versões anteriores e aprimorem as existentes

Integrações comferramentas de produtividade como o Airtable

Limitações do Nuclino

Integrações e recursos de widget limitados

As opções de formatação não são tão boas

Preços do Nuclino

**Gratuito

Standard: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Premium: $10/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Nuclino avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

6. Asana

Via: Asana Desde a criação e atribuição de tarefas até a definição de prazos e cronogramas de projetos a Asana oferece uma plataforma abrangente para o gerenciamento eficiente de projetos. Devido à sua versatilidade, não é de surpreender que tenha se tornado a ferramenta preferida de mais de 135.000 usuários globais. 🌎

Além de facilitar o gerenciamento de tarefas, a Asana aprimora a colaboração da equipe por meio de bate-papo e compartilhamento de arquivos para garantir uma comunicação perfeita. Ela também oferece modelos de projeto personalizáveis e campanhas automatizadas, permitindo que as equipes otimizem os fluxos de trabalho e aumentem a produtividade.

No entanto, o que realmente diferencia a Asana da seus concorrentes são seus recursos personalizados. O acompanhamento granular de tarefas capacita as equipes com insights detalhados, enquanto as etiquetas coloridas fornecem dicas visuais para organização e priorização sem esforço - elevando a experiência de gerenciamento de projetos para equipes pequenas.

Melhores recursos da Asana

Campanhas automatizadas para um fluxo de trabalho mais simplificado

Rastreamento granular para garantir que as tarefas sejam concluídas no prazo

Listas de tarefas com datas de vencimento e lembretes

Etiquetas e rótulos coloridos

Integra-se perfeitamente com ferramentas populares como Google Drive e Slack

Limitações da Asana

Hierarquia de tarefas limitada

Configuração complexa para automação de alto nível

Preços da Asana

Gratuito

Inicial: US$ 10,99/mês por usuário

US$ 10,99/mês por usuário Avançado: US$ 24,99/mês por usuário

US$ 24,99/mês por usuário Enterprise e Enterprise+: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 12.000 avaliações)

7. Projetos Zoho

Via: Zoho O Zoho Projects simplifica o gerenciamento de projetos por meio de recursos de gerenciamento de tarefas, como Gráficos de Gantt que visualizam cronogramas de projetos e dependências de tarefas. Ele também permite a comunicação em tempo real entre os membros da equipe por meio de bate-papo e compartilhamento de documentos.

O principal ponto de venda da plataforma é sua modelos pré-criados que permitem aos usuários criar estruturas e fluxos de trabalho padronizados para várias tarefas e projetos. Isso não apenas economiza tempo, mas também garante consistência e eficiência na busca das metas da equipe.

Melhores recursos do Zoho Projects

Modelos personalizáveis de projetos e tarefas

Delegação conveniente de tarefas e atribuições da equipe

Análises e relatórios poderosos

Ferramentas de colaboração como bate-papo, fóruns e compartilhamento de documentos

Integração com outros aplicativos Zoho para otimizar os fluxos de trabalho

Limitações do Zoho Projects

Integrações limitadas com aplicativos de terceiros

A configuração do modelo de projeto é complicada

Preços do Zoho Projects

**Gratuito

Premium: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Enterprise: $9/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Zoho Projects ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

8. Trabalho em equipe.com

Via: Trabalho em equipe.com O Teamwork.com faz jus ao seu nome ao promover a colaboração em tempo real sem atritos. Com recursos como compartilhamento de arquivos e bate-papos em tempo real, os membros da equipe podem trabalhar juntos com eficiência, independentemente do local ou do fuso horário.

O recurso de milestone da plataforma permite que as equipes definam metas, acompanhem o progresso e compartilhem atualizações em tempo real. Esse recurso cria um ambiente dinâmico em que todos, inclusive os clientes, podem fornecer feedback, sugestões e informações específicas requisitos do projeto por meio de formulários de admissão.

Melhores recursos do Teamwork.com

Exibições simples de lista, tabela e Kanban para gerenciamento flexível de tarefas

Modelos de registro de horas com rastreamento e relatórios precisos

Integração com o Dropbox para compartilhamento eficiente de arquivos e gerenciamento de documentos

Marcos para definir metas da equipe e acompanhar o progresso

Formulários de admissão para coletar solicitações, feedback e informações de clientes e membros da equipe

limitações do #### Teamwork.com

Interface complexa para novos usuários

Controles de administrador agrupados

Preços da Teamwork.com

**Gratuito

Iniciante: US$ 5,99/mês por usuário

US$ 5,99/mês por usuário Entrega: US$ 9,99/mês por usuário

US$ 9,99/mês por usuário Crescimento: $19,99/mês por usuário

$19,99/mês por usuário Escala: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do Teamwork.com

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

9. Trello

Via: Trello O Trello, da Atlassian, é uma das ferramentas de gerenciamento de projetos mais populares e fáceis de usar que prioriza a organização e simplifica o gerenciamento de tarefas. Essa plataforma utiliza recursos como comentários, anexos e listas de verificação para melhorar a comunicação e a coordenação entre os membros da equipe.

A força do Trello está em sua interface intuitiva baseada em quadros Kanban, que fornecem uma representação visual das tarefas e de seu progresso. Os membros da equipe podem acompanhar e alterar facilmente o status de cada tarefa usando um editor simples de arrastar e soltar

Melhores recursos do Trello

Interface amigável ao usuário

Utiliza quadros Kanban com um editor de arrastar e soltar para simplificar e organizar projetos

Comentários, anexos e datas de vencimento otimizam a colaboração da equipe

Modelos incorporados para agilizar a configuração de projetos para novos usuários

mais de 100 integrações com outras ferramentas de produtividade

Limitações do Trello

Recursos limitados de rastreamento de projetos em comparação com algunsAlternativas ao Trello* Sem recursos incorporados, como visualizações de gráficos de Gantt ou gerenciamento de recursos

Preços do Trello

Gratuito

Standard: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Premium: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: $17,50/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 14.000 avaliações)

10. Wrike

Via: Wrike O Wrike é um aplicativo de gerenciamento e agendamento de tarefas que ajuda as equipes a colaborar e a se manterem organizadas. Ele conta com um robusto **painel de controle de projetos para acompanhar o progresso, alocar recursos e reunir todas as informações relevantes em um só lugar.

A plataforma Modelo de OKR facilita o registro de objetivos e a formulação de estratégias ideais para o sucesso, enquanto a exibição do fluxograma permite visualizar os fluxos de trabalho e identificar áreas que precisam ser melhoradas.

Melhores recursos do Wrike

Recursos robustos de gerenciamento e agendamento de tarefas

Painéis de projetos para visualização de fluxos de trabalho e indicadores de desempenho

Exibição de fluxogramas para facilitar a visualização do fluxo de trabalho

Modelo de lista de tarefas semanal

Modelo OKR para registro de objetivos

Limitações do Wrike

Opções limitadas de personalização para fluxos de trabalho de projetos

Falta de recursos avançados de relatórios e análises

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresarial: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise e Pinnacle: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.500 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 2.500 avaliações)

Conquiste seus projetos e aumente a produtividade com a melhor alternativa ao ProofHub

O ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta; é uma potência de gerenciamento de projetos que permite que equipes inteiras trabalhem juntas e façam mais em menos tempo - tudo em uma única plataforma. Desde o gerenciamento de tarefas e controle de tempo até alocação de recursos e colaboração em equipe, o ClickUp oferece uma solução abrangente para todos os aspectos do gerenciamento de projetos.

Com essa plataforma, você não está apenas gerenciando projetos, mas transformando o fluxo de trabalho da sua equipe e aumentando a produtividade em todas as áreas. Então, por que não dar uma chance ao ClickUp hoje? ? ⏭️