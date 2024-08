Componentes do CRM: Como gerenciar e otimizar seu CRM

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é um elemento fundamental em qualquer organização, pois desempenha uma função essencial nas operações do cliente. Normalmente, as empresas usam o software de CRM para armazenar dados de clientes, acompanhar vendas e receitas, manter um registro das interações com os clientes e muito mais.

Porém, se tudo o que você precisasse fosse uma ferramenta para armazenar informações, seria melhor usar uma planilha.

Seu software de CRM não é apenas um repositório de dados. Ferramentas de CRM vêm com uma tonelada de recursos para ajudar as equipes de vendas e marketing a personalizar conversas em escala, executar campanhas de marketing direcionadas e até mesmo prever o comportamento do cliente com base em dados históricos. Isso as torna uma ferramenta indispensável para cultivar a fidelidade do cliente e gerar receita

Então, como você pode usar o software de CRM da melhor maneira possível?

A resposta curta: aproveite seu software de CRM para simplificar o trabalho ou aumentar a eficiência. A resposta longa: entenda profundamente os vários componentes do CRM e use-os para criar a solução ideal Estratégias de CRM .

Vamos explorar esses componentes principais do CRM e como eles o ajudam a se aproximar de seus clientes.

Entendendo os componentes do gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

Um componente de CRM refere-se a um módulo, recurso ou elemento funcional específico dentro da estratégia ou do sistema de CRM. Esses componentes do CRM trabalham juntos para fornecer uma estrutura ou um processo abrangente para gerenciar os relacionamentos com os clientes.

Como os componentes de CRM formam os blocos de construção fundamentais de qualquer estratégia de CRM, eles também podem ser usados como uma lista de verificação de 'recursos' ao escolher um sistema de CRM Solução de CRM para sua organização.

Por exemplo, o ideal CRM para treinadores seria diferente do de uma startup de tecnologia. Enquanto a primeira pode preferir um sistema de CRM colaborativo o último pode exigir componentes de CRM, como relatórios detalhados e análise preditiva.

Outra maneira de os componentes de CRM ajudarem você é melhorando o desempenho do seu sistema atual de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Por exemplo, os componentes de CRM podem ajudá-lo a automatizar fluxos de trabalho e aumentar a eficiência ou introduzir novos canais de comunicação.

Dessa forma, os componentes de CRM estão intimamente ligados ao seu sistema de CRM, e entender o primeiro ajuda você a fazer o melhor uso do segundo.

Por que o Customer Relationship Management (CRM) é essencial?

Seja pela lembrança da marca, pela repetição de negócios ou até mesmo pelo boca a boca positivo, há muitos benefícios em se conectar com os clientes - potenciais e existentes. É isso que torna o CRM tão essencial para o sucesso dos negócios.

Quando você estabelece e aprofunda o relacionamento com seus clientes, você obtém:

Fidelidade do cliente: A construção de um relacionamento com os clientes aumenta a probabilidade de que eles retornem à sua empresa para compras futuras

A construção de um relacionamento com os clientes aumenta a probabilidade de que eles retornem à sua empresa para compras futuras Boca a boca positivo : Clientes satisfeitos provavelmente recomendarão sua empresa a outras pessoas. Essa é uma ótima maneira de adquirir novos negócios ou aumentar o reconhecimento da marca

: Clientes satisfeitos provavelmente recomendarão sua empresa a outras pessoas. Essa é uma ótima maneira de adquirir novos negócios ou aumentar o reconhecimento da marca Feedback constante : O CRM é importante para as startups que podem identificar áreas de melhoria e refinar a experiência geral do cliente à medida que crescem. Ele oferece um ciclo de feedback constante para entender melhor as necessidades e preferências de seus clientes

: O CRM é importante para as startups que podem identificar áreas de melhoria e refinar a experiência geral do cliente à medida que crescem. Ele oferece um ciclo de feedback constante para entender melhor as necessidades e preferências de seus clientes Aumentar sua receita : É mais fácil fazer upsell ou cross-sell para clientes fiéis que adoram sua marca do que adquirir novos clientes

: É mais fácil fazer upsell ou cross-sell para clientes fiéis que adoram sua marca do que adquirir novos clientes Defesa da marca : Os clientes que têm um bom relacionamento com sua marca têm maior probabilidade de se tornarem defensores da marca. Isso pode, por sua vez, criar uma imagem pública positiva para sua marca

: Os clientes que têm um bom relacionamento com sua marca têm maior probabilidade de se tornarem defensores da marca. Isso pode, por sua vez, criar uma imagem pública positiva para sua marca Compreensão dos padrões de comportamento do cliente: Você pode usar as interações anteriores com os clientes em um determinado segmento ou ICP como base para se relacionar melhor com novos clientes e fechar negócios mais rapidamente

Os principais componentes do CRM

Agora que já vimos como a compreensão dos componentes do CRM pode ajudar a criar relacionamentos mais gratificantes com os clientes e melhorar os processos de atendimento ao cliente, vamos explorar quais são eles.

De modo geral, os principais componentes das ferramentas de CRM são projetados para abordar todos os aspectos do envolvimento do cliente, desde o gerenciamento de contatos, gerenciamento de leads ou oportunidades e gerenciamento de clientes potenciais até a satisfação do cliente e a análise da receita. Os componentes fundamentais do CRM são recursos que ajudam com:

Geração e gerenciamento de leads

Gerenciamento de pipeline

Automação do Salesforce e automação do fluxo de trabalho de marketing

Atendimento e suporte ao cliente

Campanhas de marketing

Relatórios e análises de negócios

Recursos de integração

Qualquer estratégia holística de CRM deve ajudá-lo a garantir que o cliente esteja envolvido em todo o ciclo de vida do cliente. Aqui estão as áreas em que os componentes do CRM entram em ação:

1. Geração de leads

O software de CRM é fundamental para otimizar o processo de gerenciamento de leads de uma organização. Ele ajuda as equipes de vendas a analisar a qualidade dos leads, comunicar-se com eles e fechar negócios. Com a ferramenta de CRM certa, você pode:

Consolidar todos os dados de leads em um único local, evitar a duplicação e obter uma visão abrangente do seu pipeline de leads

Capturar leads incorporando formulários da Web em suas páginas de destino, e-mails e canais de mídia social

Pontue os leads usando qualificadores predefinidos, como tamanho da empresa, setor, ICP e muito mais

Cultive leads usando e-mails automatizados, campanhas de gotejamento e entrega de conteúdo personalizado

Configure notificações e alertas para responder aos leads quando eles interagirem com suas mensagens

Além disso, como uma plataforma de CRM captura e categoriza automaticamente os leads, fica fácil para as equipes de vendas priorizarem as contas e planejarem ações de acompanhamento eficazes.

2. Gerenciamento de pipeline

O gerenciamento de pipeline é uma das funcionalidades mais valiosas que qualquer software de CRM pode oferecer a uma empresa.

Os CRMs ajudam as equipes de vendas a configurar painéis para visualizar o pipeline com base no status ou no tamanho do negócio. Isso proporciona visibilidade do progresso de negócios individuais, incluindo quando eles serão fechados e as próximas etapas.

Outros recursos de gerenciamento de pipeline que devem ser procurados em uma solução de CRM são:

Previsão : Algumas ferramentas de CRM vêm com análise preditiva para prever a receita com base em dados históricos e na atividade do pipeline. Isso permite que as empresas definam metas realistas e tomem decisões informadas

: Algumas ferramentas de CRM vêm com análise preditiva para prever a receita com base em dados históricos e na atividade do pipeline. Isso permite que as empresas definam metas realistas e tomem decisões informadas Fluxos de trabalho baseados em estágios: Procure recursos que lhe permitam acelerar seu ciclo de vendas automatizando acompanhamentos com base em gatilhos. Essas tarefas podem incluir o envio de e-mails de acompanhamento para o cliente potencial, o agendamento de reuniões com ele ou o envio de conteúdo relevante para clientes atuais e potenciais

De modo geral, os recursos de gerenciamento de pipeline ajudam as equipes de vendas a personalizar a comunicação em escala e a garantir a satisfação do cliente.

3. Fluxos de trabalho e automação

Outra área em que o software de CRM pode ser inestimável é na configuração de operações e processos de automação de sua força de vendas. As ferramentas de CRM oferecem uma série de recursos para ajudar as equipes de vendas a simplificar seus fluxos de trabalho, automatizar tarefas repetitivas e aumentar sua eficiência geral.

Alguns fluxos de trabalho e processos de automação comuns que você pode executar usando a tecnologia de CRM são:

Criar tarefas e atribuir representantes de vendas quando os clientes potenciais passam para um status diferente

Definir lembretes para atividades diárias de acompanhamento

Integrar a conta de CRM com plataformas de e-mail e reuniões para facilitar uma melhor comunicação

Atribuir os leads recebidos ao representante de vendas apropriado com base em critérios predefinidos, como território, setor ou origem do lead

Crie fluxos de trabalho para automatizar as atividades de envolvimento do cliente, como integração, upselling e retenção

Ao aproveitar esses recursos, as equipes de vendas podem otimizar seus recursos e operações e obter sucesso sustentável.

4. Comunicação omnichannel

Outro componente essencial do CRM são seus recursos de comunicação. Esses recursos tornam a comunicação externa (com leads, clientes potenciais e clientes) perfeita e abrem caminho para a colaboração interna entre equipes multifuncionais.

Seja executando uma campanha de CRM, nutrindo um lead ou criando a fidelidade do cliente, várias equipes - vendas, pré-vendas, marketing e suporte ao cliente - devem trabalhar em sinergia. Isso significa que todos os envolvidos precisam entender o histórico do cliente e estar cientes de suas interações anteriores com a empresa.

Só assim você poderá garantir que todos os comunicação com o cliente a comunicação com o cliente em vários pontos de contato é personalizada e relevante. Um sistema de CRM que se integre a outras ferramentas, como suporte ao cliente, marketing, mídia social e até mesmo um aplicativo de mensagens da equipe, pode facilitar a manutenção de um registro dessa comunicação.

Isso também permite que suas equipes de vendas e marketing gerenciem toda a comunicação em um só lugar. Por exemplo, elas podem responder a mensagens diretas nas mídias sociais, agendar e-mails, compartilhar atualizações no Slack e muito mais a partir do sistema de CRM.

Bônus:_ Ferramentas pessoais de CRM !

5. Campanhas de marketing

Mas não é apenas a equipe de vendas ou de sucesso do cliente que depende do software de CRM. Os profissionais de marketing também encontram valor na tecnologia de CRM, o que torna os recursos de marketing outro componente essencial do CRM.

Como todas as informações sobre os clientes estão prontamente disponíveis em seu banco de dados de CRM, ele é uma mina de ouro para os profissionais de marketing que desejam executar campanhas de CRM segmentadas, relevantes e personalizadas.

As equipes de marketing também podem executar fluxos de trabalho de teste, campanhas de fidelidade, campanhas de upsell e até mesmo marketing de afiliados a partir dos dados do cliente extraídos de um sistema de CRM. Além disso, elas podem aproveitar as funcionalidades de comunicação de uma ferramenta de CRM para rastrear o envolvimento em diferentes canais, garantindo mensagens consistentes e coordenadas durante todo o ciclo de vida do cliente.

Da mesma forma que os fluxos de trabalho de nutrição de leads desempenham um papel significativo para suas equipes de vendas, o marketing por e-mail e o gerenciamento de campanhas os fluxos de trabalho são igualmente cruciais para operações de marketing eficientes. Portanto, é importante escolher uma ferramenta de CRM com modelos de e-mail, análise de campanha e fluxos de trabalho de gotejamento automatizados.

6. Relatórios e análises de negócios

As ferramentas de CRM oferecem uma ampla gama de recursos de relatórios e análises que capacitam as empresas a tomar decisões informadas e otimizar estratégias. É assim que os sistemas de CRM oferecem muito mais do que planilhas ou quaisquer outros bancos de dados.

Com um sistema de CRM, você tem acesso imediato a métricas de dados cruciais, como

Receita : Receita total, tamanho médio do negócio, taxa de ganho e valor do pipeline

: Receita total, tamanho médio do negócio, taxa de ganho e valor do pipeline Leads : Taxa de conversão, fonte de leads, qualidade dos leads

: Taxa de conversão, fonte de leads, qualidade dos leads Clientes: Valor da vida útil, comportamento de compra, frequência de compra

Além dos relatórios tradicionais de vendas e marketing, o software de CRM oferece recursos analíticos avançados para relatórios comerciais, incluindo previsão e análise preditiva. Isso pode ajudar as equipes a analisar padrões e tendências, gerar previsões de vendas precisas e ser mais estratégicas nas interações com os clientes.

Como gerenciar componentes de CRM

O sucesso de qualquer estratégia de construção de relacionamento com o cliente depende de como você otimiza seus sistemas de CRM.

Isso pode ser feito otimizando os seis principais recursos ou módulos que compõem grande parte de qualquer plataforma de CRM: automação, centralização de dados, personalização, relatórios e análises, segurança e integrações.

Aqui estão algumas maneiras de configurar e gerenciar seu sistema de CRM para capacitar suas equipes de atendimento ao cliente:

Criar um banco de dados centralizado de clientes

O software de CRM pode ajudar as equipes de vendas e marketing a criar um banco de dados estruturado de todos os dados do cliente - detalhes pessoais, interações e comportamento de compra. Os membros da equipe podem acessar facilmente todas as informações de que precisam em um só lugar.

Crie um banco de dados centralizado de clientes e organize as contas em uma ordem hierárquica usando pastas e listas no ClickUp ClickUp CRM facilita para as empresas a estruturação de contas em diferentes hierarquias usando pastas, subpastas e listas. Isso facilita para as equipes de vendas encontrarem clientes, gerenciarem seus pipelines e definirem processos.

Adicione um campo de localização no ClickUp CRM e entenda a distribuição geográfica de seus clientes

O ClickUp CRM também permite que as equipes de vendas e marketing categorizem os clientes potenciais usando tags, status, filtros e localizações geográficas. Isso pode ser útil para as equipes de vendas acompanharem o pipeline e gerenciarem os pedidos, e para as equipes de marketing segmentarem os clientes e executarem campanhas de CRM direcionadas.

Economize tempo com a automação

A maneira mais fácil de economizar seu tempo e seus recursos é automatizar tarefas repetitivas. Isso pode ser tão simples quanto configurar fluxos de trabalho de e-mail automatizados, atribuir leads ou atualizar o status de um lead.

Você também pode configurar fluxos de trabalho de automação mais avançados, como publicar uma mensagem no Slack quando um negócio é fechado ou atribuir uma tarefa em seu ferramenta de gerenciamento de projetos quando um lead se converte em um cliente.

Com o ClickUp CRM, você pode configurar a automação de e-mails com base em diferentes acionadores, como envios de formulários, alterações de status ou prioridades de leads, datas, acionadores de integração ou API e muito mais. Você também pode configurar e-mails de lembrete para faturas ou e-mails de acompanhamento com base na resposta de um cliente.

Envie e-mails automatizados para leads com base em sua atividade ou status por meio do ClickUp CRM

O ClickUp CRM vem com várias opções de automação para reduzir o trabalho pesado. Isso inclui a atualização do status e das prioridades dos leads, a atribuição de leads e a criação de tarefas para acompanhamento de leads.

Configure a automação para atribuir leads, alterar o status do lead e outras tarefas de rotina por meio do ClickUp CRM

Personalize seu CRM para atender às suas necessidades

A maioria das ferramentas de CRM é construída horizontalmente para atender aos requisitos de uma série de empresas. Sim, há ferramentas específicas CRMs específicos para empresas de serviços e CRMs criados exclusivamente para startups, entre outros. Ainda assim, cabe a você personalizar o sistema com base em seus processos e requisitos.

Por exemplo, você pode configurar status de leads, tags, filtros, relatórios e visualizações personalizados para criar um Painel de controle do CRM e o fluxo de trabalho ideal para sua empresa.

Com o ClickUp CRM, você pode personalizar todos os detalhes do lead: campos, tags e até mesmo status. O ClickUp oferece oito tipos de campo (número, dinheiro, texto, telefone, e-mail, local, menu suspenso e caixa de seleção) e cinco exibições (tabela, quadro, calendário, lista e formulário), o que o torna infinitamente adaptável às suas necessidades.

Acompanhe seu pipeline e as interações com os clientes com exibições personalizadas no ClickUp CRM

Configure relatórios e painéis personalizados

Suas Software de CRM é o seu banco de dados centralizado e único de todas as informações sobre os clientes. Em um nível micro, é uma visão geral do histórico de compras de um cliente, histórico de conversas, valor vitalício, padrões de gastos e muito mais.

Em um nível macro, é uma janela para sinais como o custo de aquisição de campanhas, taxas de conversão e rotatividade, velocidade do pipeline e pontuações de NPS.

A extração de insights dessas informações pode ajudá-lo a tomar decisões orientadas por dados, como quais segmentos de clientes vêm com um tamanho de negócio maior ou quais personas de público-alvo são mais fáceis de fechar. Em seguida, você pode revisar sua estratégia de alcance para dobrá-las.

Você pode criar gráficos para visualizar o desempenho das vendas ou as tendências de compra, configurar a análise de dados históricos para previsão de vendas ou até mesmo usar a genAI para prever vendas futuras.

Ao executar uma campanha ou identificar um padrão, crie um relatório para acompanhá-lo em tempo real. Você também pode agrupar diferentes relatórios em painéis personalizados: um para conversão, outro para aquisição, etc.

O ClickUp CRM vem com mais de 50 widgets de painel que você pode usar para criar relatórios e painéis para analisar padrões em seu desempenho de vendas, envolvimento do cliente e muito mais.

Todos os widgets são totalmente personalizáveis e os relatórios são atualizados em tempo real. Você pode compartilhar esses painéis com outras pessoas da sua equipe ou exportá-los como PDFs.

Monitore seu desempenho de vendas, a receita gerada, a atividade do pipeline e muito mais com relatórios e painéis personalizados no ClickUp CRM

Você também pode usar IA do ClickUp como seu assistente de dados para resumir painéis, fazer perguntas sobre um cliente, fornecer um instantâneo do histórico de conversas ou compras de um cliente ou até mesmo analisar a taxa de conversão de um determinado segmento de clientes.

Super conveniente, certo?

Resuma as interações com os clientes, obtenha respostas para suas perguntas e analise relatórios com o ClickUp AI

Configure medidas de segurança para proteger os dados do cliente

Proteja os dados confidenciais dos clientes e evite o acesso não autorizado implementando precauções de segurança, como níveis de acesso para os membros da equipe, autenticação multifator e auditoria regular. Ao fazer isso, você protege sua empresa contra possíveis violações e mantém a confiança dos clientes.

O ClickUp CRM não só está em conformidade com todas as normas globais de privacidade de dados, como também possui as certificações SOC2 e ISO. Portanto, você pode confiar que todos os seus dados estarão sempre seguros e protegidos.

Além disso, o ClickUp mantém a conformidade com a PCI e passa por monitoramento contínuo de segurança, testes automatizados e testes de penetração independentes para manter padrões robustos de segurança, desempenho e disponibilidade.

Crie funções personalizadas com permissões granulares no ClickUp CRM e garanta que somente os membros necessários da equipe tenham acesso a dados confidenciais

Outra maneira pela qual o ClickUp CRM ajuda as empresas a evitar o acesso não autorizado é com níveis de permissão granulares. Você pode decidir quais membros da equipe têm acesso aos diferentes módulos do seu CRM e quais ações eles podem executar.

Por exemplo, você pode dar permissão a membros selecionados da equipe para exportar dados ou excluir informações e reduzir o risco de uso indevido ou vazamento de dados.

Conecte seu sistema de CRM a outras ferramentas

Quando você trabalha em várias plataformas, os dados podem ficar isolados. Por exemplo, é difícil acompanhar suas campanhas em execução no LinkedIn, monitorar os mapas de calor do site no Hotjar, mapear a atividade do usuário no Metabase e os pagamentos no Xero, sem que as coisas fiquem um pouco... caóticas.

Mas é exatamente por isso que uma plataforma de CRM é essencial. Ela foi projetada para ser um banco de dados central de todas as informações dos clientes que se sincroniza, em tempo real, com todas as suas outras ferramentas. O ClickUp CRM tem mais de 1.000 integrações com ferramentas populares em todos os segmentos. Por exemplo, você pode criar uma tarefa no ClickUp quando um tíquete de suporte for criado no Hubspot ou atualizar automaticamente as informações de contato de um cliente no ClickUp quando elas forem alteradas no Hubspot.

Configure a automação para sincronizar dados entre o ClickUp CRM e outros aplicativos em tempo real

Otimize seus componentes de CRM e impulsione o crescimento dos negócios com o ClickUp CRM

Se estiver procurando uma solução de CRM para ajudá-lo a gerenciar todos os componentes de CRM e preparar suas equipes de marketing e vendas para o sucesso, o ClickUp CRM é o caminho certo.

Ele tem vários recursos para ajudá-lo a se envolver com os clientes durante todo o ciclo de vida deles. Além disso, você pode configurar sua plataforma de CRM ideal em minutos usando o Modelos de CRM prontos do ClickUp . Sem mencionar o suporte gratuito 24 horas por dia, 7 dias por semana e os extensos guias de integração!

Para saber mais, inscreva-se para uma avaliação gratuita e dê uma olhada no ClickUp CRM. Temos a sensação de que você não ficará desapontado.

FAQs comuns

1. O que é Customer Relationship Management (CRM)?

O Customer Relationship Management (CRM) é um conjunto de práticas, estratégias e tecnologias que ajudam os profissionais de vendas e marketing a gerenciar e analisar as interações com seus clientes e clientes potenciais. As ferramentas de CRM são projetadas para ajudar as empresas a aprimorar os relacionamentos com os clientes, promover a fidelidade dos clientes e aumentar a lucratividade dos negócios.

2. Quais são os principais componentes do CRM?

Os componentes principais do CRM são módulos ou recursos que ajudam você a:

Automatizar fluxos de trabalho e aumentar a eficiência

Integrar dados de clientes de canais de mídia social, canais de vendas e marketing, entre outros, com outros sistemas empresariais

Personalizar a comunicação em todos os pontos de contato significativos no ciclo de vida do cliente

Introduzir novos canais de comunicação ou otimizar os existentes

Extraia insights significativos de seusRelatórios de CRM para ajustar suas campanhas de CRM existentes

3. Como um software de gerenciamento de tarefas como o ClickUp otimiza as práticas de CRM?

O ClickUp fornece uma plataforma centralizada para organizar, rastrear e colaborar em tarefas relacionadas às interações com os clientes. A versatilidade do ClickUp - o número de modelos e as possíveis integrações de ferramentas - permite criar fluxos de trabalho personalizados que simplificam e agilizam todas as tarefas de CRM, mesmo que você esteja trabalhando de forma colaborativa.

4. Qual é a importância de um CRM analítico?

As organizações podem tomar decisões orientadas por dados que aprimoram as experiências dos clientes, analisando o comportamento e as tendências dos clientes. O CRM analítico ajuda você a prever tendências, avaliar o impacto de suas campanhas e alocar recursos de forma eficiente. Ele converte os dados brutos dos clientes em inteligência comercial que gera melhores conversões e oferece um atendimento superior ao cliente.

5. Como os modelos de CRM podem simplificar meus fluxos de trabalho?

Os modelos de CRM economizam o tempo dos profissionais de marketing e vendas ao fornecer estruturas padronizadas para várias tarefas. A equipe não precisa criar modelos do zero. Em vez disso, eles podem personalizar modelos pré-criados de plataformas como o ClickUp para impulsionar a colaboração, a consistência e a precisão.