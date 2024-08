Como criar um painel de CRM: Um guia completo

Você não dirigiria um carro sem um painel de instrumentos, portanto, sua equipe de vendas não deve operar sem um gerenciamento adequado do relacionamento com o cliente. 🚗

Você precisa de dados frios para orientar efetivamente os leads pelo pipeline de vendas e mantê-los satisfeitos após a conversão. Se esses dados estiverem espalhados em planilhas e plataformas, seus relatórios de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) serão cheios de problemas e trabalhosos.

Um painel de CRM sólido lida com a entediante análise de números e exibe os dados de uma forma visualmente atraente que facilita o acompanhamento de suas campanhas. Neste guia, você aprenderá como devem ser os painéis de CRM de vendas e como criá-los sem esforço.

O que é um painel de CRM?

Um painel de CRM é uma interface centralizada que oferece aos gerentes de vendas uma visão geral visual abrangente das principais métricas, do desempenho geral das vendas e dos dados dos clientes. Embora as informações específicas possam variar, um painel de CRM normalmente mostra o seguinte:

Um detalhamento de seuspipeline de vendas* Atividade e desempenho da equipe

Indicadores-chave de desempenho (KPIs)

Novos leads

Tarefas futuras importantes

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

Seu painel de CRM extrai dados de várias fontes e os agrega para fornecer aos representantes de vendas os insights mais valiosos e ajustar seu Estratégia de CRM . Um software de CRM sólido deve apresentar esses insights de forma dinâmica e interativa e garantir atualizações em tempo real para ajudá-lo a fazer decisões bem informadas .

Com isso em mente, um painel de CRM é muito mais do que uma coleção de tabelas e gráficos. Se for estruturado e usado com sabedoria, ele poderá evitar tiros no escuro e maximizar os resultados de seus esforços de vendas e marketing. 🎯

Quais são os benefícios de um painel de CRM?

O benefício mais notável de um painel de CRM robusto é a tomada de decisões mais rápida e confiante. 🤔

Quer saber em que estágio do processo de jornada do comprador em que seus leads estão presos? Dê uma olhada no relatório do funil. Precisa otimizar os custos de vendas? O painel de atividades lhe dirá o que deve ser reforçado e o que deve ser eliminado.

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

O uso de um painel vem com muitas vantagens adicionais, como:

Previsão de vendas precisa Prever tendências de mercado não é fácil, mas um painel de CRM simplifica isso mostrando tendências históricas e relatórios de vendas de valor inestimável para melhorar a precisão da previsão e evitar erros dispendiosos

Colaboração mais fácil Ao compartilhar um painel com sua equipe, você pode disponibilizar informações vitais para todos, o que elimina a necessidade de comunicação desnecessária, como atualizações por e-mail ou reuniões de relatório de status

Funil de vendas eficiente Um painel de CRM permite que você analise seu funil de vendas e identifique os principais gargalos que fazem com que os clientes desistam, portanto, analisá-lo pode fazer maravilhas para suas conversões

Melhor atendimento ao cliente Seus representantes de atendimento ao cliente podem usar os painéis de CRM para obter uma visão mais profunda do comportamento do consumidor e até mesmo prever esse comportamento para oferecer um suporte mais eficiente e personalizado

Táticas de marketing e vendas mais fortes Um painel permite que você acompanhe o desempenho de esforços individuais de marketing/vendas com precisão exata, ajudando-o a ajustá-los nos mínimos detalhes

Relatórios simplificados Um painel avançado pode lidar com a maior parte do trabalho pesado quando se trata deRelatórios de CRMpermitindo que sua equipe se concentre em tarefas de valor agregado



Quais são os recursos essenciais de um painel de CRM?

Não existe um sistema de CRM único para todos os gerentes de vendas. Os recursos a serem procurados dependerão de seus processos de vendas, base de clientes e outros fatores. Ainda assim, existem seis recursos universais que toda solução deve ter:

Interface amigável O objetivo de um painel de CRM é transformar dados complexos de vendas em insights digeríveis e acionáveis. A interface deve ser intuitiva e fácil de navegar sem grandes habilidades técnicas Personalização Você deve ser capaz de definir indicadores-chave de desempenho personalizados que deseja acompanhar e adaptar o painel ao seu ciclo de vendas e aos seus processos internos Rastreamento de metas -Seu painel deve manter a equipe atualizada sobre metas em andamento, marcos, tarefas pendentes e dados semelhantes em tempo real, para que todos saibam onde estão e qual é a sua contribuição 🏆 Atribuição e acompanhamento de tarefas O ideal é implementar um painel de CRM que não exija aplicativos adicionais para a atribuição de tarefas. Painéis capazes oferecem até mesmo muitas automações para reduzir o trabalho manual Integrações Seu painel deve se integrar perfeitamente a outras plataformas que você usa para marketing, vendas e outras atividades, de modo que ele possa extrair todos os dados necessários automaticamente Váriasvisualização de dados Opções**Um painel sólido deve exibir dados por meio de diferentes elementos visuais correspondentes ao tipo de dados (gráficos de pizza, roll-ups, barras de progresso etc.)

O que considerar ao criar seu painel de CRM?

A menos que você esteja usando Software de CRM com um painel de controle integrado, talvez você queira adotar uma abordagem "faça você mesmo" para criar um. 🛠️

Fazer isso pode ser uma medida inteligente, mesmo que sua plataforma ofereça um painel, pois você tem flexibilidade ilimitada para criar um painel personalizado que se adapte ao seu fluxo de trabalho e às suas metas. Se não tiver certeza de por onde começar, abaixo você verá os principais fatores a serem considerados ao criar seu painel de CRM.

Usos principais

Embora o objetivo de um painel seja fornecer uma visão geral centralizada de vários dados, você ainda deve ser seletivo ao decidir o que incluir. Você só pode adicionar um determinado número de relatórios e gráficos antes que o painel comece a ficar desorganizado, o que anularia seu objetivo.

Comece identificando os principais aspectos de seu fluxo de trabalho que exigem visualização. Por exemplo, se você já está obtendo todas as informações sobre o desempenho do marketing digital no Google Analytics ou no Search Console, não há necessidade de consertar o que não está quebrado e criar uma visão geral totalmente nova.

Em vez disso, concentre-se nos dados que atualmente não estão dispostos de forma suficientemente intuitiva. Isso inclui todos os detalhes sobre seu funil de vendas, dados de atendimento ao cliente, pontuações de leads, etc. Destaque as partes menos estruturadas, porém importantes, de sua estratégia de CRM e crie o painel em torno delas. 📊

Metas e KPIs

Com base no ponto anterior, há muitos KPIs que você pode monitorar, mas nem todos eles merecem um lugar no seu painel. Então, como você sabe quais indicadores incluir?

Há dois fatores a serem considerados aqui:

Suas metas Disponibilidade de dados

Se você usar o Técnica SMART para definir suas metas - o que você deve fazer -, identificar os KPIs não será um problema. Isso ocorre porque uma parte do processo de definição de metas SMART envolve pensar em como você medirá o progresso.

via ClickUp

Por exemplo, se você executar uma campanha de e-mail com o objetivo principal de aumentar a retenção de clientes em 20%, os principais KPIs que você deve incluir são:

Taxa de repetição de compra (RPR)

Taxa de cliques por e-mail (CTR)

Valor da vida útil do cliente (CLV)

O segundo fator relevante é a disponibilidade de dados, que é essencial para garantir que seu painel apresente números precisos. No exemplo acima, você pode extrair os dados necessários da sua plataforma de marketing por e-mail. Ainda assim, você precisa garantir que seu painel de CRM se integre a ele para evitar trabalho desnecessário. 😮‍💨

Equipes e departamentos

Ao criar um painel, você deve ter em mente seus principais usuários para garantir que todos os departamentos possam acessar as informações mais pertinentes. 🧑‍💻

Na maioria dos casos, o seu painel atenderá aos seguintes departamentos e membros da equipe:

Vendas

Marketing

Suporte ao cliente

Executivos de nível C

Seu painel deve ser dinâmico e permitir que diferentes equipes se concentrem nos dados de que precisam, sem obstruções causadas por informações desnecessárias. É útil ter diferentes opções de visualização e/ou guias para cada equipe para garantir a clareza.

Software de painel

Depois de definir as informações que o seu painel deve incluir, você precisará de um software de painel que o apresentará adequadamente. Embora você possa adotar a abordagem antiga e usar aplicativos de planilha eletrônica para criar um painel, você deve procurar uma opção mais avançada em termos de tecnologia.

Não sabe onde encontrar um? Você acabou de encontrar.. ClickUp ! É uma ferramenta multifuncional plataforma visual de gerenciamento de projetos com vários Recursos voltados para o CRM . O ClickUp permite que você crie painéis avançados, independentemente de suas habilidades técnicas, graças a uma interface intuitiva e a excelentes recursos de personalização.

Mas chega de se gabar - vamos lhe mostrar exatamente como usar o ClickUp para criar painéis de CRM automatizados e abrangentes. 🤩

Como criar um painel de CRM completo (e como o ClickUp pode ajudar)

Criar um painel desde o início pode parecer uma tarefa tediosa. Não se preocupe, pois vamos guiá-lo pelas principais etapas e mostrar que isso pode ser muito fácil. 🍰

Etapa 1: use modelos para estabelecer a base do seu painel

Entre listas de clientes potenciais, cronogramas e linhas do tempo e planilhas de atividades, sua equipe de vendas provavelmente já tem muito o que fazer para se preocupar em criar tudo isso do zero. A boa notícia é que você não precisa fazer isso, pois pode usar modelos pré-criados para obter um grande avanço.

Por exemplo, o Modelo de CRM do ClickUp está equipado com os fluxos de trabalho e elementos mais comuns de que você precisa para várias tarefas de CRM. Ao abri-lo, você verá várias exibições personalizadas, principalmente:

Sales Process , que permite delinear todo o pipeline de vendas em um só lugar

, que permite delinear todo o pipeline de vendas em um só lugar My Assignments para ter uma visão geral clara das próximas tarefas

para ter uma visão geral clara das próximas tarefas Visualização de quadro, que você pode usar como um hub centralizado para clientes potenciais e segmentá-los de acordo com o estágio no funil de vendas

Use a visualização Board para obter uma visão geral abrangente dos clientes potenciais e movê-los pelo funil com mais facilidade

O ClickUp oferece modelos para várias outras funções, como gerenciamento de contas e atendimento ao cliente . Cada modelo vem com exibições e campos específicos que você pode usar para estruturar seu banco de dados, o que elimina o trabalho rotineiro.

Todos os modelos são totalmente personalizáveis, portanto, você não precisa usá-los como padrão. Sinta-se à vontade para mudar as coisas até obter o formato de que precisa.

Etapa 2: Definir e monitorar metas

No momento em que abrir seu painel, você deverá ver claramente o quanto está próximo de atingir suas metas. A primeira etapa para isso é definir metas de vendas e/ou atendimento ao cliente, que você acompanhará por meio de diferentes gráficos, barras de progresso e gráficos semelhantes. Metas do ClickUp permite definir e acompanhar todas as suas metas em um só lugar. Você pode configurar formatos específicos de metas para medir seu progresso, como:

Porcentagens

Moeda

Metas numéricas

Metas de verdadeiro/falso

Defina metas claras e acompanhe o progresso com precisão absoluta usando as metas do ClickUp

Diferentes controles de acesso permitem que você compartilhe metas específicas com as equipes correspondentes para garantir clareza e manter todos na mesma página. Você também pode conceder à sua equipe acesso de edição para promover colaboração simplificada e tornar as atualizações relevantes visíveis para todos os envolvidos.

Para facilitar a organização, você pode agrupar metas em pastas e obter uma visão geral de todas as metas cruciais e do progresso das metas. 📂

Etapa 3: Atribuir tarefas

Delegue facilmente o trabalho atribuindo tarefas diretamente à equipe ou @mencionando-as em um comentário para transformar suas ideias em itens de ação

Depois de definir os objetivos e as metas, é hora de começar a orientar a equipe em direção a eles. Se você já tem uma ferramenta de produtividade que você usa para delegar trabalho e manter o controle das tarefas você pode continuar contando com ela. No entanto, não será possível criar um ecossistema coeso se a ferramenta não se integrar ao seu software de painel.

O ClickUp garante que você não precise lidar com essa desconexão irritante. Você pode usar o Tarefas do ClickUp para gerenciar seu fluxo de trabalho sem a necessidade de plataformas separadas.

Atribua tarefas com status, prioridades e dependências personalizadas para otimizar seu fluxo de trabalho funil de vendas ou fluxo de trabalho de atendimento ao cliente. Use várias exibições para visualizar todas as tarefas e reorganizá-las em segundos.

O ClickUp também simplifica seu fluxo de trabalho por meio de tarefas recorrentes e vários automações personalizadas . Você pode automatizar alterações de status e outras tarefas repetitivas para evitar a perda de tempo com trabalho de baixo valor. 🔄

Libere mais tempo para o trabalho intensivo de conhecimento, simplificando as tarefas recorrentes com o ClickUp Automations

Outros extras úteis que você obtém com o ClickUp Tasks incluem:

Etiquetas personalizadas para categorizar suas tarefas

para categorizar suas tarefas Listas de verificação dentro das tarefas para delinear as etapas específicas necessárias para concluí-las

dentro das tarefas para delinear as etapas específicas necessárias para concluí-las Um rastreador de tempo integrado para manter o cronograma eotimização de seu fluxo de trabalho ### Etapa 4: conectar o painel ao restante do seu fluxo de trabalho

Seu aplicativo de produtividade não é a única plataforma que você deseja integrar a um painel de CRM. Sua equipe de vendas provavelmente usa várias ferramentas para realizar seu trabalho diário, e seu painel deve ser capaz de extrair dados relevantes delas. Caso contrário, seu fluxo de trabalho pode estar repleto de ineficiências e de processos manuais entrada manual de dados .

Se você criar um painel no ClickUp, poderá aproveitar a conveniência de mais de 1.000 integrações com as ferramentas mais populares. Por exemplo, você pode conectar o ClickUp ao Zendesk para otimizar seu fluxo de trabalho de suporte ao cliente de várias maneiras, como, por exemplo:

Vinculação de ClickUp Tasks a tíquetes do Zendesk

Adicionar informações específicas dos tíquetes às tarefas do ClickUp

Criar itens de ação e atribuí-los a usuários do ClickUp no Zendesk

Vincule suas tarefas a tíquetes integrando o ClickUp e o Zendesk

O ClickUp também integra-se ao Salesforce para ajudá-lo a gerenciar Oportunidades com mais eficiência. Assim que uma nova Oportunidade é adicionada ao Salesforce, você pode criar uma tarefa ClickUp para garantir que o lead não esfrie.

Se quiser saber mais sobre os muitos outros aplicativos aos quais o ClickUp se conecta, explore a página lista completa de integrações . 🧩

Etapa 5: agregar os principais dados em um hub unificado

Depois de concluir as etapas acima, a parte mais difícil já passou. Tudo o que resta a fazer agora é visualizar seus dados, o que pode ser feito instantaneamente com Dashboards do ClickUp .

Vá para Dashboards no menu à esquerda e clique no sinal +. Você pode escolher entre diferentes modelos de painel ou criar um painel personalizado usando mais de 50 widgets diferentes. Visualize suas metas e KPIs, tarefas, listas de clientes potenciais com os itens de ação correspondentes e praticamente qualquer outro dado para criar uma visão geral dinâmica.

Crie dashboards abrangentes em minutos com o ClickUp

Os painéis obterão automaticamente dados das fontes relevantes para mantê-lo atualizado. Você pode compartilhá-los com a sua equipe para que todos possam acompanhar o progresso e ficar em dia com a carga de trabalho.

Você tem total flexibilidade para organizar o painel de acordo com sua preferência. Se você precisar de um painel dedicado para cada função de CRM ou de uma visão de alto nível, há um widget correspondente que pode ser adicionado.

Personalize seus painéis do ClickUp para disponibilizar prontamente todas as informações relevantes

Melhor ainda, você não está limitado às fontes de dados do ClickUp - você pode adicionar aplicativos de terceiros aos seus painéis usando um simples link ou incorporando um trecho de código. Adicione um design Figma, um Planilha eletrônica do Google Sheets ou escolha entre vários outros aplicativos externos para enriquecer seus painéis.

Você pode dar uma olhada nestes exemplos de painel para ver as diversas maneiras pelas quais os usuários do ClickUp aproveitam os recursos acima e obter inspiração para criar o seu próprio. 💡

Aumente seu jogo de CRM com o ClickUp

Já se foram os dias do tedioso trabalho administrativo relacionado a Processos de CRM . Agora você pode ter todos os dados de que precisa na ponta dos dedos e ter mais tempo para tomar decisões executivas. Configure um painel detalhado de CRM para eliminar as suposições de suas estratégias.

Como você viu, o ClickUp facilita ir além dos dados brutos e criar painéis de controle atraentes e acionáveis sem muito trabalho braçal. Ele pode se encaixar perfeitamente em seu fluxo de trabalho e eliminar a necessidade de fazer malabarismos com vários aplicativos diferentes. Registre-se no ClickUp e transforme seus clientes em defensores da marca! 😍