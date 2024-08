10 melhores alternativas e concorrentes do ActiveCollab em 2024

Independentemente do seu setor, o gerenciamento eficiente de projetos é fundamental para o sucesso de sua empresa. 🔑

A simplificação do gerenciamento de projetos mantém a comunicação, melhora a lucratividade, evita a duplicação de trabalho e entrega os projetos dentro do prazo e do orçamento. Se estiver procurando um sistema de gerenciamento de projetos para substituir o ActiveCollab, continue lendo.

Temos as melhores alternativas ao ActiveCollab para manter sua equipe em dia com as tarefas.

O que é uma alternativa ao ActiveCollab?

O ActiveCollab é uma plataforma para as equipes organizarem projetos internos e voltados para o cliente. Portanto, as alternativas ao ActiveCollab são software de gerenciamento de projetos que as empresas usam para operar com mais eficiência. 🤩

Via ActiveCollab As melhores alternativas do ActiveCollab atribuem tarefas e subtarefas, definem prazos, melhoram a comunicação da equipe, definem prioridades e automatizam tarefas repetitivas. Simplificando, as plataformas de gerenciamento de projetos ajudam a manter as tarefas organizadas, fazendo com que as coisas sejam feitas no prazo e dentro (ou abaixo) do orçamento. ⏰

O que você deve procurar em uma alternativa ao ActiveCollab?

Está procurando um novo sistema de gerenciamento de projetos? Embora suas necessidades específicas variem de acordo com seu setor, seus clientes e sua vantagem competitiva, as melhores alternativas ao ActiveCollab apresentam os seguintes recursos:

Gerenciamento de projetos simplificado: Todas as ferramentas de gerenciamento de projetos devem fornecer os principais recursos para atribuir facilmente tarefas e subtarefas, definir prazos, executar o controle de tempo e ver todos os projetos em 360 graus

Todas as ferramentas de gerenciamento de projetos devem fornecer os principais recursos para atribuir facilmente tarefas e subtarefas, definir prazos, executar o controle de tempo e ver todos os projetos em 360 graus Visualizações personalizadas: Colegas diferentes absorvem informações de maneiras diferentes, portanto, a melhor ferramentas de gerenciamento de projetos permitem que os membros da equipe vejam as prioridades nas visualizações de lista, calendário, linha do tempo e cartão

Colegas diferentes absorvem informações de maneiras diferentes, portanto, a melhor ferramentas de gerenciamento de projetos permitem que os membros da equipe vejam as prioridades nas visualizações de lista, calendário, linha do tempo e cartão Fluxo de trabalho automatizações: Gerentes de projeto eficazes têm um processo simplificado do início ao fim, portanto, uma ferramenta que permita criar fluxos de trabalho automatizados fará com que seus projetos sejam realizados com eficiência

Gerentes de projeto eficazes têm um processo simplificado do início ao fim, portanto, uma ferramenta que permita criar fluxos de trabalho automatizados fará com que seus projetos sejam realizados com eficiência Integrações nativas: O gerenciamento eficaz de projetos não deve ser isolado. Procure uma plataforma que ofereça automações integradas para controle de tempo, faturamento, mensagens instantâneas ou outras plataformas

O gerenciamento eficaz de projetos não deve ser isolado. Procure uma plataforma que ofereça automações integradas para controle de tempo, faturamento, mensagens instantâneas ou outras plataformas Conjuntos de permissões personalizadas: Mantenha seus projetos funcionando sem problemas, garantindo que os membros da equipe tenham o acesso de que precisam. Procure uma plataforma que lhe permita definir funções e níveis de permissão exclusivos para várias tarefas e projetos ou para gerenciar projetos de clientes

As 10 melhores alternativas de ActiveCollab para usar em 2024

Encontre uma nova plataforma para simplificar o gerenciamento de projetos em sua empresa em nossa lista das 10 principais alternativas ao ActiveCollab, para que sua equipe faça mais em menos tempo.

Crie planilhas de horas para coletar e visualizar o tempo rastreado em tarefas e locais para ter uma visão rápida do seu progresso Gerenciamento de projetos ClickUp é a plataforma fácil de usar que permite planejar, monitorar e colaborar em qualquer projeto. Dê início a qualquer projeto com Quadros brancos ClickUp e transforme brainstorms em ações tangíveis.

Dê andamento aos projetos com Documentos do ClickUp para colaborar, adicionar comentários e atribuir tarefas em um único documento. Rastreamento de tempo do ClickUp facilita para as equipes a elaboração de orçamentos e cronogramas dinâmicos ao longo de cada projeto. E com o Automações do ClickUp as tarefas repetitivas não ocuparão mais seu valioso tempo.

O melhor de tudo é que os gerentes de projeto podem integrar o ClickUp com outras plataformas para fazer mais em menos tempo. 👏

Melhores recursos do ClickUp

Crie esboços, escreva documentos ou faça resumosanotações de reuniões com o ClickUp AI

Crie um fluxo de trabalho de projeto em mais de 15 exibições personalizáveis para gerenciar projetos

Escolha entremais de 35 ClickApps para personalizar suas configurações de gerenciamento de projetos

Atribua tarefas, adicione comentários ou compartilhe anexos no ClickUp Docs ou Whiteboards

Evite quedas na comunicação adicionando tópicos de comentários a qualquer tarefa

Crie umMapa mental para obter um esboço visual de qualquer projeto

Crie cronogramas a partir de uma biblioteca de modelos de gerenciamento de projetos e use essas visualizações para acompanhar o progresso em vários projetos

Limitações do ClickUp

Alguns recursos principais não estão disponíveis no aplicativo móvel

A plataforma pode ser muito difícil para novos usuários de software de gerenciamento de projetos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Asana

via AsanaAsana é uma ferramenta multifuncional plataforma de gerenciamento de projetos e a alternativa ActiveCollab, permitindo que os departamentos de marketing, TI, operações e outros trabalhem com mais eficiência. Com a Asana, as equipes colaboram em equipe multifuncional campanhas, atribuir tarefas e subtarefas e manter a comunicação aberta, comentando sobre projetos em andamento.

Além disso, as visualizações personalizáveis oferecem aos organizadores do projeto e aos membros da equipe uma visão geral de 360 graus de cada marco.

Melhores recursos da Asana

Crie campos personalizados para classificar, filtrar e gerar relatórios sobre cada tarefa

Organize projetos como listas, calendários, cronogramas, gráficos de Gantt ou quadros Kanban

Veja todas as suas prioridades em um só lugar no painel "Minhas tarefas"

Receba atualizações sobre cada tarefa ou projeto em sua caixa de entrada da Asana

Limitações da Asana

Recursos avançados como campos personalizados, portfólios e visualizações de cronograma só estão disponíveis em planos pagos

A grande quantidade de recursos e notificações importantes é esmagadora para alguns usuários

Preços da Asana

Básico: $0

$0 Premium: US$ 10,99/mês por usuário

US$ 10,99/mês por usuário Empresarial: US$ 24,99/mês por usuário

US$ 24,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

3. Wrike

via WrikeWrike é um software de gerenciamento de projetos desenvolvido para a colaboração eficiente da equipe. Com o Wrike, as equipes personalizam fluxos de trabalho, visualizações e espaços de trabalho para cada projeto. Além disso, os membros da equipe economizam tempo automatizando processos de aprovação, formulários de solicitação e projetos com a ferramenta de colaboração.

Seus principais recursos oferecem controle de tempo, gerenciamento de tarefas e controle do progresso do projeto para gerenciar projetos em várias equipes.

Melhores recursos do Wrike

Crie um número ilimitado de pastas, projetos, tarefas e subtarefas

Aproveitar a IA para transformar notas de trabalho em subtarefas para seu projeto

Crie formulários de admissão dinâmicos para seus clientes

Comece a trabalhar mais rapidamente com uma biblioteca de modelos de gerenciamento de projetos pré-criados

Limitações do Wrike

O processo de integração pode ser difícil para novos usuários de uma ferramenta de gerenciamento de projetos

Alguns recursos mais avançados só estão disponíveis nos planos mais caros

Preços do Wrike

Plano gratuito : $0

$0 Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresarial: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

4. Segunda-feira

via Segunda-feiraSegunda-feira é uma alternativa ao ActiveCollab que usa uma variedade de estratégias de gerenciamento de projetos para agilizar o trabalho e aumentar a produtividade. Use o Monday com sua equipe para definir metas e objetivos criar fluxos de trabalho personalizados e ganhar mais tempo com automações.

Além disso, o Monday vem com um sistema de CRM integrado, para que você mantenha suas equipes de marketing, vendas e gerenciamento de projetos sempre alinhadas. Ele também oferece ferramentas de controle de tempo, gerenciamento de tarefas e outros recursos importantes, ideais para toda a empresa ou grupos específicos, como equipes ágeis.

melhores recursos do #### Monday

Selecione como você visualiza os projetos por meio de mais de 10 exibições personalizadas

Obtenha uma compreensão mais profunda de seus projetos com mais de 30 widgets em seu painel

Configure fluxos de trabalho mais rapidamente por meio de blocos de construção sem código

Simplifique seus projetos com mais de 200 integrações

Limitações de segunda-feira

A curva de aprendizado pode ser demorada em comparação com alguns softwares de gerenciamento de projetos

O painel de controle tem personalizações limitadas

Preços do Monday

Gratuito: $0

$0 Básico: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Standard: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Pro: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Monday avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

5. Basecamp

via BasecampBasecamp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e ferramenta de colaboração em equipe criada para startups e pequenas empresas. Com o Basecamp, os colaboradores apresentam ideias no quadro de mensagens, compartilham planilhas e arquivos e conversam com outros membros da equipe.

Além disso, as postagens automáticas de check-in mantêm os projetos sob controle em toda a empresa. A ferramenta de colaboração oferece recursos robustos de gerenciamento de tarefas para administrar o progresso dos projetos.

Melhores recursos do Basecamp

Use a Tabela de Cartões para estabelecer um fluxo de trabalho e mover cartões entre colunas

Crie relatórios de produtividade personalizados para manter sua equipe no caminho certo

Simplifique o gerenciamento de tarefas atribuindo tarefas, definindo datas de vencimento e conversando com colegas

Obtenha uma visão geral de alto nível de todos os projetos por meio da visualização The Lineup

Limitações do Basecamp

Não há rastreador de tempo integrado

Há opções limitadas para automações e fluxos de trabalho

Preços do Basecamp

Teste gratuito: 30 dias

30 dias Basecamp : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Basecamp Pro Unlimited: $299/mês para usuários ilimitados

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 14.000 avaliações)

6. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipeTrabalho em equipe é a alternativa do ActiveCollab baseada na nuvem criada exclusivamente para empresas de atendimento ao cliente. Use o Teamwork para equilibrar a capacidade da sua equipe, organizar os ativos e cronogramas dos clientes e definir as prioridades da equipe. Além disso, aumente a lucratividade do projeto acompanhando as horas faturáveis e monitorando o desempenho do projeto.

Melhores recursos do Teamwork

Entenda para onde vai o tempo dos membros da equipe por meio doferramenta de controle de tempo* Obtenha visibilidade total da largura de banda da sua equipe por meio da visualização da carga de trabalho

Use o recurso de portfólio para gerenciar vários projetos simultaneamente

Agilize o faturamento do cliente rastreando as horas faturáveis para obter a melhor colaboração do projeto

Limitações do trabalho em equipe

Há poucas integrações de API nativas - a maioria precisa ser executada por meio do Zapier

O processo de configuração inicial pode ser demorado em comparação com outros softwares de gerenciamento de projetos

Preços do Teamwork

Gratuito: $0

$0 Inicial: US$ 5,99/mês por usuário

US$ 5,99/mês por usuário Entrega: US$ 9,99/mês por usuário

US$ 9,99/mês por usuário Crescimento: US$ 19,99/mês por usuário

US$ 19,99/mês por usuário Escala: Entre em contato para saber o preço

Classificações e comentários do Teamwork

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

7. Trello

via TrelloTrello é um aplicativo baseado na Web ferramenta de gerenciamento de projetos conhecida por sua interface de usuário simples. Os quadros do Trello mantêm os projetos organizados e permitem que os gerentes de projeto adicionem tarefas por meio de listas e cartões. Além disso, o Trello vem com sua própria biblioteca de modelos e mercado de plugins para personalizar a plataforma de acordo com suas necessidades.

Se você quiser adicionar um recurso de controle de tempo para gerenciar melhor os projetos, precisará obter o power-up Time Tracking & Reporting para isso.

Melhores recursos do Trello

Use automações para definir regras, criar botões ou criar comandos

Use os plug-ins do Trello para vincular-se a outras ferramentas como Jira, Slack, Google Drive e InVision

Aprofunde-se nos projetos com as visualizações de Tabela, Quadro, Linha do tempo, Calendário e Mapa

Mantenha-se atento às tarefas em qualquer lugar com os aplicativos móveis do Trello para iOS e Android

Limitações do Trello

Muitos recursos e integrações não estão disponíveis na versão gratuita

Os projetos não têm tantas exibições personalizadas quanto outras plataformas

Preços do Trello

Gratuito: $0

$0 Standard: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Premium: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: $17,50/mês por usuário

Trello avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)

8. ProofHub

via Centro de Provas O ProofHub é a plataforma de gerenciamento de trabalho que mantém as equipes organizadas. O ProofHub promove colaboração em tempo real por meio de exibições personalizadas, fluxos de trabalho automatizados e compartilhamento de arquivos. Além disso, essa alternativa ao ActiveCollab evita falhas de comunicação durante o planejamento de projetos com seus recursos multilíngues, agendas diárias, compartilhamento de arquivos e discussões em tópicos.

Melhores recursos do ProofHub

Alcance seumetas de comunicação por meio dos recursos de bate-papo individual e em grupo

Usar ferramentas de marcação para revisar, colaborar e revisar documentos

Designe funções personalizadas e conjuntos de permissões para projetos

Avalie o progresso de toda a sua equipe por meio de relatórios incorporados

Limitações do ProofHub

Pode ser difícil gerenciar as notificações

Não há funcionalidade integrada de orçamento ou faturamento

Preços do ProofHub

Essencial: $45/mês

$45/mês Controle Ultimate: $89/mês

Avaliações e opiniões sobre o ProofHub

G2: 4,5/5 (83 avaliações)

4,5/5 (83 avaliações) Capterra: 4,6/5 (89 avaliações)

9. SuporteBee

via SupportBee Se você trabalha com atendimento ao cliente, sabe como é difícil manter as solicitações de suporte organizadas. SupportBee é um sistema de gerenciamento de projetos criado especificamente para tíquetes de suporte. Com o SupportBee, as equipes têm uma caixa de entrada compartilhada, um portal do cliente e um software baseado em conhecimento para ajudar a responder (e resolver!) as preocupações dos clientes.

Melhores recursos do SupportBee

Acesse o desenvolvimento de software baseado em conhecimento para criar seu próprio site de perguntas frequentes, e-books, seção de ajuda e muito mais

Categorize os tíquetes de suporte como respondidos, não respondidos e arquivados em sua caixa de entrada compartilhada

Iniciar comentários ou discussões entre colegas para solicitações de suporte complicadas

Crie um portal personalizado para que os clientes tenham uma visão geral de alto nível de suas solicitações de suporte

Limitações do SupportBee

A plataforma foi criada especificamente para tíquetes de suporte e pode não ter os recursos esperados em outras plataformascolaboração em gerenciamento de projetos plataformas

A plataforma não é tão bem avaliada quanto outros provedores de gerenciamento de projetos

Preços do SupportBee

**Inicial: $13/mês por usuário

Empresa: $17/mês por usuário

Avaliações e resenhas do SupportBee

G2: 4,2/5 (5 avaliações)

4,2/5 (5 avaliações) Capterra: 4,3/5 (29 avaliações)

10. Huddle

via Huddle O Huddle é uma solução SaaS segura de compartilhamento de documentos criada para setores regulamentados. Compartilhe informações confidenciais, revise documentos e crie portais de clientes. Além disso, a API de código aberto do Huddle se integra perfeitamente ao Microsoft Windows 365, SharePoint, Google Workspace e outras plataformas para atender melhor aos seus clientes.

Melhores recursos do Huddle

Compartilhe dados de forma segura com colegas por meio de APIs compatíveis

Simplifique o trabalho em equipe por meio do compartilhamento seguro de documentos

Crie uma plataforma de e-learning que atenda às regulamentações governamentais

Promova a confiança dos clientes por meio de auditorias internas e externas

Limitações do Huddle

O gerenciamento de notificações pode ser desafiador

Alguns iniciantes acham a interface do usuário confusa

Preços do Huddle

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Huddle

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (64 avaliações)

Agilize o gerenciamento de projetos com o ClickUp

As alternativas corretas do ActiveCollab promovem a comunicação entre os colegas e facilitam a atribuição de prazos e tarefas e a automatização de tarefas repetitivas. É por isso que o ClickUp é a escolha ideal para simplificar o gerenciamento de projetos em sua empresa.

O ClickUp é a plataforma multifuncional que vem completa com documentos e quadros brancos colaborativos, inúmeras integrações, automações de fluxo de trabalho, ferramentas úteis de IA e uma biblioteca de modelos para dar andamento aos seus projetos.

Para ajudar seus gerentes de projeto a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil, experimente o ClickUp hoje mesmo . 🙌