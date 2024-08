die 20 besten Software-Tools zur Aufgabenverwaltung, die Ihre Arbeitsabläufe verbessern [Ausgabe 2024]

Noch vor ein paar Jahren steckte ich ständig in einem Kreislauf aus Frustration und Selbstvorwürfen fest - alles nur, weil meine berufliche Arbeitsbelastung außer Kontrolle geriet . Ich schmiedete ehrgeizige Pläne für mich und mein Team und musste mit ansehen, wie sie in die Hose gingen. Die Dinge wurden so schlimm, dass ich mich an die Angst gewöhnte, die mit meinen zig unerledigten Aufgaben einherging. Was folgte, war ständige Überforderung, eine klare mangel an Motivation und sogar schleichende gesundheitliche Folgen. 😔

Schließlich vertraute ich mich einigen Gleichaltrigen an und stellte fest, dass ich definitiv nicht allein war. Tatsächlich gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass bis zu 41 % der Arbeitnehmer erleben Stress aufgrund ihrer hohen Arbeitsbelastung.

Ich konnte mich im Laufe der Zeit aus dieser misslichen Lage befreien, und ich kann nicht genug betonen, wie lebensverändernd es für mich war, die richtige Aufgabenverwaltungssoftware zu finden. Sie sehen, es ist nie die Menge der Arbeit, die das Chaos verursacht, sondern eine schlechte Aufgabenverwaltung.

In meinem Fall zum Beispiel habe ich einmal unwissentlich einen Team-Burnout inszeniert, weil ich die Angewohnheit hatte, übereifrige (lese: unvernünftige) Fristen zu setzen und Aufgaben ohne realistische Überlegungen zur Arbeitsbelastung zu delegieren. Erst nachdem ich mein perfektes Aufgabenmanagement-Tool gefunden hatte, verfügte ich über das nötige Wissen und den Überblick, um praktischere Entscheidungen zu treffen.

Ich würde mich jetzt als einen viel gesünderen Aufgabenmanager bezeichnen, und ich hoffe, mein Team hier bei ClickUp stimmt mir zu. Wir haben uns zusammengetan, um Ihnen diesen Artikel zu präsentieren, in dem wir die 20 besten Aufgabenverwaltungsprogramme vorstellen, mit besonderem Augenmerk auf Tools, die Sie bei der effektiven Zuweisung von Aufgaben und der Optimierung von Prioritäten im Jahr 2024\ unterstützen können. Sie können sich über die wichtigsten Funktionen, Einschränkungen und Preise informieren, bevor Sie Ihr ideales Aufgabenmanagement-Tool auswählen. 🌻

Worauf sollten Sie bei einem Aufgabenmanagement-Tool achten?

Für kollaborative Teams wie das meine ist eine Aufgabenverwaltungssoftware nicht nur eine Hilfe zur Identifizierung, Überwachung und Verwaltung von Aufgaben. Sie geht über die Unterstützung einer einfachen Aufgabenliste hinaus und bietet Funktionen zur effizienten Zusammenarbeit an komplexen Workflows für effektive Zielerreichung .

Die beste Aufgabenmanagement-Software ermöglicht es meinem Team, Fristen zu setzen, aufgaben nach Prioritäten ordnen , verfolgen Sie den Fortschritt und passen Sie die Zeitpläne problemlos an, was zu einer reibungsloseren Entscheidungsfindung führt. Andere nützliche Funktionalitäten, die wir priorisieren, sind:

Flexibilität: Meiner Erfahrung nach ist eine gute Aufgabenverwaltungssoftware immer diejenige, die über eine benutzerfreundliche Oberfläche verfügt. Bonuspunkte gibt es, wenn sie auf allen wichtigen Betriebssystemen und Geräten reibungslos läuft und meinem Team mehr Kontrolle über die tägliche Arbeit gibt Zeiterfassung: Wir finden, dass es am besten ist, sich für eine Aufgabenmanagementlösung zu entscheiden, die es uns ermöglichtunser Zeitmanagement zu verbessern durch nahtlose Zeiterfassung Automatisierung von Aufgaben: Wenn Ihr Unternehmen wächst, spielt die Automatisierung eine wichtige Rolle, um Ihre Aufgabenbasis nachhaltig zu erweitern. Mit der besten Aufgabenverwaltungssoftware können wir wiederkehrende Verwaltungsaufgaben automatisieren, so dass jeder mehr Zeit hat, sich auf kognitiv anspruchsvolle, hochrangige Aufgaben zu konzentrieren Kommunikationsunterstützung: Da ich ein vielbeschäftigtes, verteiltes Team leite, schätze ich Tools, die produktive aufgabenbezogene Diskussionen, die gemeinsame Nutzung von Dateien und sofortige Ankündigungen unterstützen Berichte und Analysen: Wir haben festgestellt, dass hochwertige Aufgabenverwaltungssoftware Berichtsfunktionen zur Aufzeichnung und Analyse von Informationen (wie z. B. Kommen-/Gehen-Daten, Abwesenheit und Überstunden) für Produktivitätsanalysen, Rechnungsstellung undgehaltsabrechnung6. Integration mit anderen Tools: Dies mag eine persönliche Vorliebe sein, aber ich mag es, wenn mein Aufgabenverwaltungssystem mit anderer Software, die wir verwenden, integriert ist, wiemessaging-Apps,projektmanagement-Tools, undschreibassistenten, weil dadurch das Umschalten zwischen den Kontexten entfällt und die Zusammenarbeit im Team und die Überwachung von Aufgaben viel einfacher wird 😇

20 beste Aufgabenverwaltungssoftware für eine ausgewogene Aufgabenplanung und -durchführung

Als wir anfingen, die vielen auf dem Markt erhältlichen Aufgabenmanagement-Apps zu testen, war eines klar: Sie sind nicht alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Einige sind beispielsweise vielseitig einsetzbar, während andere sich auf bestimmte Funktionen wie Aufgabenabhängigkeiten konzentrieren.

Wir haben uns schließlich auf die 20 besten Aufgabenverwaltungsprogramme beschränkt, die einfach auf unserer Liste stehen mussten. Wir haben sie nach verschiedenen Kriterien wie Funktionsumfang und Erschwinglichkeit ausgewählt, sodass Sie sicher etwas finden, das Ihren unmittelbaren Bedürfnissen entspricht. 🧐

Hier ist eine Momentaufnahme unserer Liste, auf die ausführliche und ehrliche Rezensionen zu jeder Software folgen:

1.

ClickUp

-beste Software für Projekt- und Aufgabenmanagement insgesamt

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

Warum mit einem Knall enden, wenn wir mit einem beginnen können? 💥

Wir sind vielleicht etwas voreingenommen, aber ClickUp hat sich wiederholt als die beste Lösung zur Aufgabenverwaltung für Einzelpersonen, Fachleute und Teams erwiesen. Nicht nur wir, sondern auch G2 hält es für die beste bestbewertete Aufgabenverwaltung und software zur Verwaltung von Teamaufgaben , Bewertung #Platz 1 in mehr als 15 Wettbewerbskategorien im Jahr 2024!

Was ClickUp ausmacht, ist seine KI-gestützte, durchgängige Unterstützung für die Verwaltung von Aufgaben und Prioritäten, die Überwachung des Fortschritts und die Aufrechterhaltung der Produktivität.

Wie wir ClickUp für praktisches Aufgabenmanagement nutzen

Die Art und Weise, wie wir ClickUp für mein Team nutzen, ist ziemlich einfach - für den Anfang gehen wir zu ClickUp-Aufgaben für alles, von der zentralen Aufgabenplanung und -steuerung bis zur Verfolgung einzelner Aufgaben.

Ich finde es toll, wie die Plattform unseren Aufgabenverwaltungsprozess super intuitiv und datenreich macht. Wir können Teamaufgaben nach Typ kategorisieren und den benutzerdefinierten Aufgabenstatus von Zu erledigen bis Erledigt einstellen, um die Verfolgung mühelos zu gestalten. Wir können so viele Benutzerdefinierte Felder da wir Fristen festlegen, Empfänger hinzufügen und weitere Details definieren möchten, die wir verfolgen oder filtern wollen. Für jede Aufgabenzuweisung kann unser Team auch:

Links und Kommentare hinzufügen, um kontextbezogenes Wissen und Diskussionen zu zentralisieren

Abhängigkeiten zwischen Aufgaben festlegen, um den Überblick über den Zeitplan zu behalten

Unteraufgaben und Checklisten definieren, um umfangreiche Aufgaben zu unterstützen

@Merkungen und Aktionspunkte verwenden, um Aufgaben zu delegieren und Aktualisierungen zu teilen

Unsere Aufgabenansicht ist standardmäßig ein Pop-up-Fenster, kann aber auch in eine Seitenleiste minimiert werden oder Task-Fach wenn wir auf unsere individuellen Aufgabenlisten zugreifen oder die Zeit nachverfolgen wollen, während wir arbeiten.

Innerhalb einer ClickUp-Aufgabe können Sie ganz einfach detaillierte Checklisten mit Gruppen von Aufgaben erstellen und organisieren, die sogar anderen Benutzern zugewiesen werden können

Wenn Sie wie ich ein visueller Aufgabenmanager sind, gibt es gute Nachrichten! Ich verwende häufig die 15+ Projektansichten ich verwalte Aufgaben auf Kanban-Boards, sortiere sie in der Listenansicht und visualisiere Zeitpläne mit bunten Gantt-Diagrammen. 🌈

ClickUp kommt mit einer Drag-and-Drop Kalender-Ansicht die unsere granulare Aufgabenplanung unterstützt. Wir nutzen auch die Wiederkehrende Aufgaben funktion zur Planung von Routineaufgaben, wie Meetings und Sprint-Retrospektiven, und zur Visualisierung oder Anpassung unseres Tagesablaufs direkt im Kalender.

An einem beliebigen Tag haben wir über 100 aktive Aufgaben in verschiedenen Abteilungen, und es ist fast unmöglich, jede einzelne davon zu verfolgen. Zum Glück können wir unsere Aufgabenlisten im Griff behalten mit ClickUp-Erinnerungen . Wir erstellen sie aus jedem Aufgabenkommentar oder jeder Benachrichtigung, was uns mehr Flexibilität gibt, um Teamaufgaben nahtlos von jedem Gerät aus zu verwalten, ohne dabei die abteilungsübergreifenden Abhängigkeiten aus den Augen zu verlieren.

Und wenn wir es mit einer überwältigenden Arbeitslast zu tun haben, erkennen wir, was wir tun müssen priorisieren und depriorisieren mit ClickUp Aufgabe Prioritäten und seine farbcodierten Tags. Wir entlasten das Team auch mit ClickUp-Automaten die es uns ermöglicht, zeitraubende Aufgaben wie das Überprüfen von E-Mails oder das Organisieren von Dokumenten zu automatisieren.

Bonus! Unser Geheimnis für stressfreie Produktivität? ClickUp Brain und vorgefertigte Vorlagen

Neben der Verfolgung und Priorisierung von Aufgaben hilft uns ClickUp auch mit Projektverwaltung . Wir verwenden zum Beispiel ClickUp Gehirn , dem KI-Assistenten der Plattform, zur Automatisierung von Projektzusammenfassungen, Aufgabenplanung sowie Aufgabenbereitstellungen und -aktualisierungen.

INTJ-ISTP-Zusammenarbeit mit ClickUp Brain automatisieren

ClickUp Brain ist ein neuronales Netzwerk, das die Aufgaben, Dokumente und Diskussionen des Teams auf der Plattform miteinander verbindet. Es hilft uns, Informationen und Aktionspunkte durch einfache Eingabeaufforderungen und Fragen zu extrahieren und zusammenzufassen.

Außerdem steigern wir unsere Produktivität mit zahlreichen anpassbaren ClickUp-Vorlagen, die uns helfen, Aufgaben sofort zu standardisieren! Wenn Sie neu auf der Plattform sind, können Sie die ClickUp Aufgabenmanagement-Vorlage kann ein guter Ausgangspunkt sein. Von laden Sie diese kostenlose Vorlage herunter können Sie Ihre Aufgaben zur leichteren Navigation in Listen wie Aktionspunkte, Ideen und Backlog organisieren. Öffnen Sie separate Ansichten, um Aufgaben nach Abteilungen oder Prioritätsbezeichnungen zu verfolgen. 🚩

Organisieren Sie Ihre Aufgaben und erzielen Sie schnelle Ergebnisse mit ClickUp's Aufgabenmanagement-Vorlage

ClickUps beste Eigenschaften

ClickUp-Einschränkungen

Es braucht Zeit, um alle Funktionen der Aufgabenverwaltung zu erkunden (Sie können dieClickUp Hilfe-Center um die Lernkurve zu erleichtern)

Eine spezielle Berichtsfunktion für Teilaufgaben wäre ein großartiges Add-on

ClickUp Preise

Die meisten Funktionen der Aufgabenverwaltung von ClickUp sind mit dem kostenlosen Plan zugänglich. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den kostenpflichtigen Optionen ist eines der besten in diesem Bereich.

Free Forever (unterstützt unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder)

(unterstützt unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder) Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise ClickUp AI: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $5 pro Mitglied pro Monat

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

Die Plattform hat als Aufgabenmanagementlösung überwiegend positive Bewertungen erhalten. So beschreibt ein Nutzer seine Erfahrungen :

_Meine Lieblingsfunktion ist die Funktion "Hinzufügen zu" für Aufgaben, die es mir ermöglicht, einen zentralen Ort für alle wichtigen Projekte zu haben. Innerhalb des Projekts/Epiks können Unteraufgaben dem richtigen Bereich/der richtigen Liste zugewiesen werden, um von demjenigen bearbeitet zu werden, der sie benötigt. Eine Top-Down-Ansicht des Standorts und des Status jeder Teilaufgabe ist von unschätzbarem Wert, um den Überblick darüber zu behalten, was erledigt und was nicht erledigt ist. Das Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern, wo immer ich sie brauche, ist ebenfalls fantastisch

2. Asana-am besten für Remote-Teams

Über: Asana Man kann es nicht milder ausdrücken - wir lieben Asana einfach als Online-Aufgabenverwaltungssoftware für Remote-Teams! Zunächst einmal können wir vorgefertigte Vorlagen verwenden, um unsere Remote-Projekte zu organisieren und Aufgaben und Aktualisierungen über die zentrale Inbox-Funktion zu koordinieren.

Als wir das Tool weiter testeten, stellten wir fest, dass es unglaublich einfach ist, teamübergreifende Aufgaben für mehrere Projekte hinzuzufügen und zu verfolgen. So kann ich sicherstellen, dass ein und dieselbe Aufgabe niemals in einer anderen Abteilung dupliziert wird, was ein häufiges Problem von Remote-Teams ist!

Der Funktionsumfang ist dem von ClickUp sehr ähnlich (Sie können sich eine detaillierte ClickUp vs. Asana Vergleich hier ). Ich kann zum Beispiel Aufgabenbeschreibungen in Form von Aufzählungen hinzufügen, Dateien einbetten, um den Kontext zu verdeutlichen, Fälligkeitsdaten festlegen und mit wenigen Klicks Beauftragte hinzufügen. Es ist auch mühelos möglich, Unteraufgaben zu erstellen, Blocker zu identifizieren und Genehmigungen für Aufgabenänderungen zu rationalisieren.

Was macht Asana von seinen Alternativen abhebt ist für mich die Funktion Workflow Builder - sie bietet uns eine reibungslose Schnittstelle zur Erstellung von Workflows ohne Programmierung und hilft uns, Routineaufgaben zu automatisieren und Projekte zu beschleunigen. Diese hochwertige Aufgabenverwaltungssoftware verfügt auch über eine Meine Aufgabenliste, die bei der Priorisierung der Arbeit hilft, indem sie Aufgaben auf der Grundlage von Fälligkeitsterminen automatisch vorantreibt.

Insgesamt ist Asana ein kollaboratives Aufgabenmanagement-Tool für alle, die aus der Ferne arbeiten - meine verteilten team war in der Lage zu kommunizieren direkt in der App zu kommunizieren und so die funktionsübergreifende Zusammenarbeit mit minimaler Reibung. Für zusätzliche Transparenz empfehlen wir, relevante Mitarbeiter zu den Aufgaben Ihres Teams hinzuzufügen, um sie asynchron über den Fortschritt auf dem Laufenden zu halten.

Beste Funktionen von Asana

Vorlagen für die Aufgabenverwaltung

Tools für die Zusammenarbeit per Fernzugriff

Null-Code-Workflow-Erstellung

Such- und Filteroptionen für eine einfachere Navigation

Integriert mit Anwendungen wie Slack und Dropbox,sowie mit ClickUp* Mobile App für Android und iOS

Einschränkungen von Asana

Kann für größere Teams schwierig zu implementieren sein

Speicher- und Kollaborationsfunktionen könnten verbessert werden

Preise von Asana

Personal: Für immer kostenlos (für bis zu 10 Benutzer)

Für immer kostenlos (für bis zu 10 Benutzer) Starter: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Erweitert: $24.99/Monat pro Benutzer

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

4.3/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

Viele Nutzer haben die automatische Erinnerungsfunktion von Asana positiv bewertet, wie diese hier :

ich mag es, wie Asana uns hilft, Aufgaben zu erstellen und den Mitarbeitern in unserem Team zuzuweisen, und es gibt ihnen auch automatisch Erinnerungen, um die Aufgaben rechtzeitig zu erledigen. Die Erinnerungs-E-Mails sind sehr hilfreich. Auf diese Weise haben unsere Mitarbeiter die Liste der zu erledigenden Aufgaben immer griffbereit, ohne mehrere Messaging-Plattformen und E-Mails überprüfen zu müssen._

3. Jira-am besten für erfahrene IT-Profis

Über: Jira Als ich anfing, mich mit Jira zu beschäftigen, war mir klar, dass diese Software aufgrund ihrer etwas komplexen Funktionen nicht so anfängerfreundlich ist wie andere Alternativen. Aber Jira ist eine beliebte Aufgabenverwaltungssoftware für erfahrene Fachleute in Branchen wie IT, Finanzen, Marketing und Personalwesen, also war es einen Versuch wert.

Um Ihnen etwas Kontext zu geben: Jira wurde von Atlassian zunächst als tool zur Problemverfolgung für Softwareentwickler, hat sich aber inzwischen zu einem nützlichen Werkzeug für Projektmanager und Aufgabenmanager entwickelt. Meiner Erfahrung nach ist es ein unglaublich praktisches Werkzeug für Agile Projektverwaltung .

Mein Team hat versucht, einen Beispiel-Workflow für ein komplexes agiles Projekt einzurichten, und wir waren in der Lage, alles in überschaubare Sprints . Wir haben die Möglichkeit, Aufgaben unter einzurichten:

Unternehmensverwaltete Projekte: Ein Standard-Workflow, der vom Administrator gesteuert wird

Ein Standard-Workflow, der vom Administrator gesteuert wird Team-verwaltete Projekte: Ein eigenständigerer Arbeitsbereich für unabhängige Teams

Die verschiedenen Ansichten von Jira, wie z. B. Boards und Zeitleisten, erleichtern die Verfolgung von Sprintaufgaben und die Identifizierung von Hindernissen, um sicherzustellen, dass kontinuierliche Verbesserung . Das Tool unterstützt auch die Zusammenarbeit im Team durch mitglieder ein Brainstorming durchführen können und den abteilungsübergreifenden Austausch von Aufgabeninformationen durch gemeinsame Arbeitsabläufe.

Zum Thema Produktivität ist anzumerken, dass Jira, wie ClickUp jira bietet die Möglichkeit, benutzerdefinierte Aufgabenstatus in Echtzeit zu aktualisieren, während die Funktion Automaton es ermöglicht, manuelle Aktionen im Hintergrund auszuführen. Außerdem können Projektmanager die Arbeit mithilfe der zahlreichen vorlagen für die Aufgabenverwaltung . 😀

Tipp: Erkunden Sie die Jira-ClickUp-Integration um Ihren agilen Workflow besser zu verwalten!

Jira beste Eigenschaften

Unterstützung der Workflow-Automatisierung

Mehrere Aufgabenansichten für agile Teams

Templates für Nischen wiepersonalwesen, Marketing und IT

Integrierbar mit Atlassian Work Management und anderen beliebten Apps

und anderen beliebten Apps Effektive Aufgabenmanagement-Apps für Android und iOS

Einschränkungen von Jira

Das System kann zuweilen langsam sein

Die Benutzeroberfläche und das Dashboard-Design könnten verbessert werden

Jira-Preise

Kostenlos: Bis zu 10 Benutzer

Bis zu 10 Benutzer Standard: $8.15/Monat pro Benutzer

$8.15/Monat pro Benutzer Premium: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Der Business-Support von Jira ist nur auf den kostenpflichtigen Stufen verfügbar. Benutzer des kostenlosen Plans können sich jedoch an community-Support .

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)

4.3/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (13,000+ Bewertungen)

Bonus lesen: Schauen Sie sich diese an Jira-Alternativen !

4. Monday.com-am besten für Marketing- und PMO-Teams

Über: Montag.com Kann die Verwendung von Monday.com für die Verwaltung von Aufgaben den Montag weniger schrecklich machen? Wir denken ja! Diese einfache Aufgabenverwaltungssoftware bietet alle wichtigen Funktionen, von mehreren Aufgabenansichten bis hin zu Aufgabenvorlagen, die Sie auch in den meisten anderen Programmen finden würden Montag Alternativen .

Was unser Forschungsteam jedoch am meisten schätzt, sind die speziellen Aufgabenverwaltungsfunktionen der Software für Marketing und PMO-Teams . Marketingteams können zum Beispiel von folgenden Funktionen profitieren verwaltung von Markenwerten robuste Gantt-Diagramme (zur Erstellung von Zeitplänen für Aufgaben), und kampagnenverfolgung . Inzwischen verlassen sich PMO-Teams auf Funktionen für überwachung der OKRs , die Ermittlung von Abhängigkeiten und die Verfolgung der Zeit für die Planung künftiger Aufgaben.

Ich denke, Monday.com zeichnet sich auch durch seine glatte Oberfläche aus. Mit der Funktion "Work Management" können Sie ohne Code Marketing-Workflows für bestimmte Funktionen wie Inhaltserstellung, soziale Medien und Eventplanung erstellen.

Ich habe mich mit einigen Projektmanagern unterhalten, die das Tool nutzen, und sie schätzten sogar das intuitive Layout. Die Plattform ermöglicht es ihnen zum Beispiel, fundierte Entscheidungen zu treffen, indem sie auf einem Dashboard schnelle Übersichten über den Fortschritt der Aufgaben abrufen können. 📈

Darüber hinaus ermöglicht Monday.com die Organisation von Arbeitsbereichen in Projekten mit einzelnen Aufgaben und Unteraufgaben, komplett mit Farbkodierungsoptionen, um die Prioritäten und den Status von Aufgaben einfach zu verfolgen.

Insgesamt ist es ein leistungsfähiges Aufgabenmanagement-Tool - ziemlich ähnlich wie ClickUp und Asana in Bezug auf Design und Funktionsumfang. Außerdem lässt sich die Plattform in die wichtigsten Marketing-Tools sowie in andere Plattformen für die Zusammenarbeit integrieren ( einschließlich ClickUp ).

Die besten Eigenschaften von Monday.com

Enthält über 200 Automatisierungsoptionen

Farbcodierte benutzerdefinierte Aufgabenstatus und Prioritätsstufen

Benutzerfreundliche Projektvorlagen

Einrichtung von Arbeitsabläufen ohne Code

Bietet eine mobile App für iOS und Android

Integriert mit über 200 Anwendungen

Monday.com Einschränkungen

Die anfängliche Einrichtung kann überwältigend sein

Einige Nutzer haben Probleme mit benutzerdefinierten Erinnerungen und erleben Verzögerungen bei Benachrichtigungen

Monday.com Preise

Sie können auf die folgenden Angebote zugreifen, indem Sie sich zunächst für einen 14-tägigen kostenlosen Testzugang anmelden:

Kostenlos: Bis zu zwei Benutzer

Bis zu zwei Benutzer Basic: $9/Monat pro Nutzer

$9/Monat pro Nutzer Standard: $12/Monat pro Nutzer

$12/Monat pro Nutzer Pro: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (10,000+ Bewertungen)

4.7/5 (10,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

5. Trello-am besten für kleine Teams

Über: Trello Ich bin ein gläubiger Fan von Kanban-Boards, was zum Teil der Grund dafür ist, dass ich Trello immer gerne verwende. Einer der Hauptgründe, warum ich es ganz oben auf unsere Liste gesetzt habe, ist die Einfachheit - die meisten Projektmanagementprogramme sind nicht so leicht zu erlernen wie Trello, was es perfekt für die Verwaltung linearer Aufgaben in kleinerem Rahmen macht.

Bei dieser guten Aufgabenverwaltungssoftware geht es darum, Aufgaben wie Haftnotizen auf einer Kanban-Tafel per Drag-and-Drop zu verschieben, um die Statusverfolgung zu erleichtern. Einzelpersonen können damit personalisierte Aufgabenlisten erstellen, während Teammitglieder sich auf erweiterte Checklisten um Aufgaben durch Hinzufügen von Fälligkeitsdaten und Empfängern einen Kontext zu geben.

Was die grundlegende Aufgabenverwaltung betrifft, so unterstützt diese Software die Priorisierung von Aufgaben durch Kennzeichnungen wie hohe, mittlere oder niedrige Priorität. Angenommen, ich möchte auf eine bestimmte stapel von Aufgaben und einen schnellen Statusbericht vorbereiten - ich muss nur noch durch diese Etiketten filtern.

Das kein-Code- (und niedliche!) Automatisierungstool von Trello namens Butler ist ebenfalls unglaublich bequem zu bedienen. Selbst die weniger technisch versierten Mitglieder meines Teams können wiederkehrende Aufgaben automatisieren, indem sie einfache Regeln, Schaltflächen und Befehle erstellen.

Mit Trello können wir Aufgaben in Kalendern, Zeitleisten und übersichtlichen Tabellen anzeigen, was oft mehr als genug ist, um arbeitspensum zu verwalten in kleineren Teams. Wenn Sie jedoch ein größeres Team oder ein komplexeres Projekt leiten, das Agilität und eine größere Vielfalt an Projektansichten erfordert, Alternativen zu Trello mit Unternehmensfunktionen können eine bessere Option sein.

Trello beste Eigenschaften

Butler - ein Automatisierungswerkzeug ohne Code

Kanban-basierte Software zur Aufgabenverfolgung

Enthält Checklisten, Kalender und Zeitleisten

Farbcodierung hilft bei der Priorisierung von Aufgaben

Mobile Anwendungen für Android und iOS

Integrierbar mit anderen Aufgabenverwaltungssystemenwie ClickUp und Jira

Einschränkungen von Trello

Wird kostspielig, wenn die Anzahl der Benutzer steigt

Unterstützt möglicherweise kein komplexes Projektmanagement

Trello Preise

Der kostenlose Plan von Trello ist ziemlich großzügig und unterstützt bis zu 10 Boards. Sie müssen eine Premium-Stufe erwerben, um Zugang zu mehr Ansichten und KI-gesteuerten Funktionen zu erhalten, die für ein effektives Aufgabenmanagement in modernen Arbeitsumgebungen erforderlich sind.

Kostenlos

Standard: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Premium: $10/Monat pro Nutzer

$10/Monat pro Nutzer Enterprise: $17,5/Monat pro Nutzer

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

4.4/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (23,000+ Bewertungen)

Hier ist, was ein benutzer zu sagen hatte über die Erledigung von Aufgaben und Projekten mit Trello:

Trello bietet Softwareentwicklungsprojekten eine reibungslose Plattform für die Verwaltung von Agile- und Kanban-Workflows. Aufgaben können dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und der anpassbaren Boards, Listen und Karten leicht erstellt und organisiert werden. Obwohl die Benutzerfreundlichkeit von Trello einer seiner Hauptvorteile ist, verfügt es möglicherweise nicht über alle komplexen Projektmanagement-Funktionen von umfassenderen Anwendungen.

6. Hive - die beste Aufgabenverwaltungssoftware für die mehrschichtige Zusammenarbeit im Team

Über: Hive Als ich anfing, Hive zu testen, hatte ich kaum eine Vorstellung davon, was es ist. Die Plattform wirbt damit, eine allumfassende Projektmanagement-Software zu sein, deren Anwendungsfälle vom Projekt- und Ressourcenmanagement bis hin zur Kundenbindung reichen. Obwohl ich hauptsächlich die Funktionen für das Aufgabenmanagement erkundet habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass dieses Tool die Zusammenarbeit im Team vereinfacht.

Hive bietet jedem hybriden Team eine Plattform zur Aufgabenverwaltung:

Zuweisung, Verfolgung und gemeinsame Ausführung von Aufgaben, unabhängig vom Standort

Anstehende Aufgaben abteilungsübergreifend zu überwachen

Aufgabeneingangsdaten mit Formularen zu rationalisieren

Asynchron oder live mit Hive Notes und Text- und Voice-Chat zusammenzuarbeiten

Wie ClickUp, unterstützt Hive projektzusammenarbeit indem die Teammitglieder projektübergreifend kommunizieren können, indem sie Kommentare auf Aktionskarten hinterlassen oder Teammitglieder markieren.

Die Zusammenarbeit verläuft hier reibungsloser, weil Sie Ihre Aufgaben aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können. So können wir beispielsweise die Portfolio-Ansicht verwenden, um einen detaillierten Überblick über die projektübergreifenden Aufgaben zu erhalten, oder die Etiketten-Ansicht, um Teilaufgaben zu kategorisieren. Ich dachte, ich könnte mich besser konzentrieren, indem ich die Ansicht Meine Aktionen aktiviere, um meine Aufgabenzuweisungen konzentriert anzuzeigen.

Wir können uns auch auf Schlüsselfunktionen wie Aufgabenstatus verlassen, um den Fortschritt einfach zu verfolgen, Vorlagen, um Projektlayouts und Geschäftsprozesse anzupassen, und Benachrichtigungen, um nichts zu verpassen. Außerdem bietet Hive die Workflows App-eine No-Code werkzeug zur Aufgabenautomatisierung das Ihnen hilft, manuelle Arbeit zu reduzieren und personalisierte automatisierte Arbeitsabläufe zu entwerfen.

Hive beste Eigenschaften

Werkzeug zur kollaborativen Aufgabenverwaltung

Unterstützt Einzel-, Gruppen- oder Projektdiskussionen

KI-Assistent ( HiveMind ) und Vorlagen zur Unterstützung von Standardaufgaben

) und Vorlagen zur Unterstützung von Standardaufgaben My Actions-Ansicht verfolgt alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben

Enthält ein programmierfreies Tool zur Aufgabenautomatisierung

Integriert mit Dropbox und Google Drive

Einschränkungen von Hive

Die mobile App hat eine begrenzte Funktionalität

UX kann bei vielen Mitwirkenden beeinträchtigt werden

Preise für Hive

Der kostenlose Plan von Hive unterstützt die grundlegende Aufgabenverwaltung für alle Ihre Projekte, aber für Funktionen wie benutzerdefinierte Felder, Aufgabenbeschriftungen und einen In-App-Kalender müssen Sie auf einen kostenpflichtigen Plan upgraden.

Kostenlos

Starter: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Teams: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise erfahren Sie beim Vertrieb

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Hive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Bonus: Schau dir das an Hive-Alternativen !

7. MeisterTask-best für Kanban-Aufgabenmanagement

Über: MeisterTask Meist alternativen zu MeisterTask enthalten Kanban-Boards als eine ihrer Hauptfunktionen. Ich möchte jedoch betonen, dass MeisterTask sich als Kanban-basierte Aufgabenverwaltungssoftware auszeichnet, weil es so benutzerfreundlich und intuitiv ist. 😻

Das Tool ist wunderschön gestaltet und bietet anpassbare Tafeln im Kanban-Stil mit denen wir Aufgabenkarten organisieren und überwachen können. Wir können markieren, ob Aufgaben In Progress, Done oder auf der To Do Liste sind (oder eigene Abschnitte erstellen). Das Tolle ist, dass wir auch zu einer Gantt-ähnlichen Zeitleistenansicht wechseln können, um eine linearere Planung zu erhalten.

Mit diesen Tafeln bleibt die gesamte Arbeit zentralisiert und wir können effektiv kommunizieren durch Aufgabenkommentare. Wir können Teamkollegen in den Kommentaren erwähnen, sie als Projektbeobachter hinzufügen und ihnen direkt vom Board aus Aufgaben zuweisen. Wenn Sie Projekte verwalten, die Änderungen unterliegen, aktivieren Sie einfach Echtzeit-Benachrichtigungen, um alle über die neuesten Updates auf dem Laufenden zu halten.

Neben den kollaborativen Pinnwänden bietet die Software persönliche Kanban-Pinnwände, genannt Agendas, auf denen wir alle uns zugewiesenen Aufgaben organisieren und schneller auf Fälligkeitsdaten und wichtige Dateien zugreifen können.

Viele Nutzerbewertungen für MeisterTask loben die schöne Oberfläche des Tools -Hier ist, was ein verifizierter Benutzer geteilt hat:

_Die farbenfrohe Kanban-ähnliche Oberfläche, die mehreren Projektlisten, die man haben kann, die Tags, die Integration von MindMeister, die einfache Integration von anderen Websites, um Aufgaben zu erstellen. Ich benutze es auf meinem Telefon, Tablet und iPad

MeisterTask beste Eigenschaften

Einfach zu verwendende Kanban-Boards zur Verfolgung des Projektfortschritts

Kann als persönliche Aufgabenverwaltungssoftware dienen

Aufgabenbezogene Zusammenarbeit durch Kommentare

Dashboards zur Verfolgung von Aufgaben, Zeiterfassungsdaten und Benachrichtigungen

Ermöglicht die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben

mobile Anwendungen für iOS und Android

MeisterTask Einschränkungen

Die Software könnte davon profitieren, einen Workflow-Kalender zu ihren Funktionen hinzuzufügen

Benachrichtigungen können auf mobilen Geräten verzögert sein

Preise für MeisterTask

Basic: Kostenlos (erlaubt keine Integration mit anderen Apps)

Kostenlos (erlaubt keine Integration mit anderen Apps) Pro: $6.50/Monat pro Benutzer

$6.50/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

MeisterTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

8. nTask-beste Aufgabenverwaltungssoftware für die Terminplanung

Über: nTask nTask dient als SMB-fokussierte Drehscheibe für die Verfolgung und Planung von Aufgaben in drei Bereichen: To-Do, Workflow, und Projekte. Die Idee ist, sowohl persönliche als auch berufliche Aufgabenlisten zu erstellen und Workflows für bestimmte Funktionen wie Design, Fondsmanagement und Freelancing zu definieren.

Meiner Meinung nach bietet die Registerkarte Projekte eine recht übersichtliche Oberfläche, mit der Sie granulare Zeitpläne erstellen und Ihren Teamkollegen Aufgaben oder ganze Aufgabenlisten zuweisen können. Wenn Sie neu auf der Plattform sind, können Sie mit einem wöchentlichen Planungsblatt beginnen, um einen Grundstock an Aufgaben zu erstellen, zusammen mit Beschreibungen und zugewiesenen Personen. Anschließend können Sie mit dem Task Builder Aufgaben nach Bedarf hinzufügen.

Als visuelles Aufgabenmanagement-Tool konnte mein Team nTask nutzen, um Aufgaben in einem Kanban-Layout zu planen und zu priorisieren, miteinander verbundene Liefertermine zu verwalten und projekte zu visualisieren mit farbcodierten Gantt-Diagrammen.

Wir haben zum Beispiel Aufgaben geplant, indem wir geplante und tatsächliche Fälligkeitstermine festgelegt und Aufgabenabhängigkeiten und Meilensteine erstellt haben, um eine rechtzeitige Fertigstellung zu gewährleisten. Dann setzten wir Prioritäten, benutzerdefinierte Status und Echtzeit-Benachrichtigungen, um sicherzustellen, dass keine Maßnahme übersehen wird.

die robusten Zeiterfassungsfunktionen von nTask helfen uns, realistische Zeitrahmen einzuhalten. Ich kann die für Aufgaben aufgewendete Zeit überwachen und abschätzen, wie viel Zeit mein Team für zukünftige Aufgaben benötigen wird, was die Planung (und Rechnungsstellung) im Laufe der Zeit erleichtert.

nTask beste Eigenschaften

Bietet mehrere Projektansichten (Tafel, Gitter, Liste und Kalender)

Umfassende Aufgabenverfolgung

Visuelle Aufgabenverwaltung und Aufgabenplanung durch Gantt-Diagramme

Funktion für wiederkehrende Aufgaben mit täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Wiederholungen

Integriert mit über 1.000 Tools wie Apple Calendar, Zoom und Microsoft Teams

Unterstützung für Android und iOS

nTask Einschränkungen

Das Anhängen von Dokumenten und Bildern an Aufgaben kann eine Herausforderung sein

Die Benutzeroberfläche könnte intuitiver sein

nPreise für Aufgaben

Sie haben Zugang zu einer 7-tägigen Testphase für alle Pläne. NGOs können bei Kontaktaufnahme mit dem Vertrieb bis zu 50% Rabatt erhalten.

Premium: $3/Monat pro Benutzer

$3/Monat pro Benutzer Business: 8 $/Monat pro Benutzer

8 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise erfahren Sie beim Vertrieb

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

nTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

9. ZenHub-am besten für Software-Teams

Über: ZenHub ZenHub ist eine Projektmanagementlösung, die sich in erster Linie an Softwareentwicklungsteams richtet. Sie bietet eine native GitHub-Integration über eine Browsererweiterung für Google Chrome oder Mozilla Firefox. Dies hilft, Kontextwechsel zu reduzieren, indem Projektaufgaben mit GitHub-Code verbunden bleiben.

Darüber hinaus bietet ZenHub automatische Aufgabenaktualisierungen, wenn Benutzer Issues in GitHub abschließen, wodurch die Aufgabenerledigung durch die Eliminierung manueller Status-Check-Ins von der Aufgabenliste Ihres Teams rationalisiert wird. Es gibt auch automatische Übergaben, um alle verbundenen Arbeitsbereiche zu aktualisieren.

Diese Online-Software zur Aufgabenverwaltung und software-Entwicklungswerkzeug führt Aufgaben auf intuitiven Kanban-Tafeln zusammen, auf denen Teams alle aktuellen Aufgaben und deren Status einsehen können.

Verwenden Sie diese Tafeln, um Aufgaben zu priorisieren, Projekte zu verfolgen und Pull-Requests an die entsprechenden Issues anzuhängen. Gruppieren Sie verwandte Probleme in Epics oder verbinden Sie verschiedene private und öffentliche GitHub-Repos mit einem einzigen Board. 👨‍🏫

Darüber hinaus bietet ZenHub Funktionen zur Sprint-Planung und ist damit ein handliches Tool für agile Teams . Es ermöglicht uns, automatische Sprint-Zyklen festzulegen, automatisch neue Sprints mit priorisierten und unerledigten Aufgaben zu erstellen und regelmäßige Berichte über den Fortschritt zu erhalten.

Ich habe auch schon viel Spannendes über ZenHub AI gehört (automatische Problemkategorisierung, Sprint-Reviews usw.). Allerdings habe ich es nicht geschafft, die Warteliste zu überspringen, um das Beta-Programm auszuprobieren.

ZenHub beste Eigenschaften

Verschiedene Schlüsselfunktionen für agile Teams

Native GitHub-Integration

Bietet Frühjahrsplanung und -verfolgung

Boards mit intuitiven Aufgabenverwaltungsfunktionen

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und Übergaben

Funktioniert als visuelles Aufgabenmanagement-Tool mit Roadmaps und Zeitplänen

Integriert mit Figma, Miro und Loom

ZenHub-Einschränkungen

Steile Lernkurve

Die Benutzeroberfläche kann schwierig zu navigieren sein

Preise für ZenHub

Für Teams: $8,33/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung nach einer 14-tägigen kostenlosen Testphase)

$8,33/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung nach einer 14-tägigen kostenlosen Testphase) Für Unternehmen: Preise erfahren Sie beim Vertrieb

ZenHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (mehr als 30 Bewertungen)

10. Zoho Projects-am besten für komplexes Projektmanagement

Über: Zoho-Projekte Zoho Projects ist eine zuverlässige Projektmanagementsoftware mit Funktionen wie der Problemverfolgung, teamüberwachung projektzeiterfassungsbögen, und ressourcenauslastung diagramme. Aus den von uns untersuchten Anwendungsfällen geht hervor, dass sich diese Plattform hervorragend für die Verwaltung komplexer Projekte in Branchen wie Marketing, Bauwesen, IT und Beratung eignet.

Zoho Projects bietet ein umfassendes Toolset für das Aufgabenmanagement, das uns dabei hilft, Projekte in Meilensteine, Aufgabenlisten und Unteraufgaben aufzugliedern, um die Verfolgung zu vereinfachen. Bei dieser Aufgabenverwaltungsplattform dreht sich alles um Details - jede Aufgabe kann Attribute wie Verantwortliche, Arbeitszeiten, Prioritäten und Erinnerungen enthalten. Außerdem können wir mit Stundenzetteln und Timern die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit erfassen.

Wir konnten Aufgaben in einem Kalender planen und uns gleichzeitig einen Überblick über die Kapazitäten der Teammitglieder verschaffen. Dies ist meiner Meinung nach entscheidend für eine ausgewogene Aufgabenplanung und die Vermeidung des Risikos eines Burnouts im Team.

Wie viele Zoho-Alternativen dieses Tool vereinfacht die Organisation von Aufgaben, indem es Kanban-ähnliche Tafeln mit Aufgabenkarten zum Ziehen und Ablegen und flexiblen Status bereitstellt. Für die Planung und Verfolgung komplexer Arbeitsabläufe können wir Gantt-Diagramme verwenden, um granulare Teamaufgaben zu identifizieren, Abhängigkeiten festzulegen und Fristen zu überwachen, um sicherzustellen, dass alles pünktlich erledigt wird. ⌛

Ich glaube, dass die Verwendung von Zoho Projects großartig ist, um Ihr Aufgaben-Ökosystem zu konsolidieren, wenn Sie andere Zoho-Anwendungen wie Zoho Mail oder Zoho CRM verwenden, da das Tool Ihnen eine einheitliche Sicht auf Ihre Aufgaben über Schwesterplattformen hinweg bietet.

Die besten Funktionen von Zoho Projects

Schnell zugängliche Gantt-Diagramme

Unterstützt vielseitige Anwendungsfälle für das Aufgabenmanagement

Hochgradig anpassbare Arbeitsabläufe mit Projektvorlagen

Einfache Planung von Aufgaben in Kalendern

Integriert sich mit verschiedenen Zoho, Google und Microsoft Apps

Aufgabenverwaltungs-Apps (iOS 9.0+ und Android 4.1+)

Einschränkungen von Zoho Projects

Die Ersteinrichtung kann schwierig sein

Die Softwareanpassung kann zeitaufwändig sein

Preise für Zoho Projects

Kostenlos: Bis zu drei Benutzer

Bis zu drei Benutzer Premium: $4/Monat pro Benutzer (10-Tage-Testversion)

$4/Monat pro Benutzer (10-Tage-Testversion) Enterprise: $9/Monat pro Benutzer (10-Tage-Testversion)

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zoho Projects Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (400+ Bewertungen)

In den meisten Bewertungen wird das Produkt als nützlich, wenn auch manchmal verwirrend, bezeichnet. Hier ist ein Auszug :

zoho Projects ist nützlich, um Aufgaben zuzuweisen, mehrere Projekte zu erledigen und zu wissen, wer sie bis wann erledigen wird. Man kann sich selbst die Zeit nehmen und nachverfolgen, wie lange man für die Aufgabe gebraucht hat. Die Erstellung von Aufgaben ist manchmal sehr verwirrend, da es viele lästige Anforderungen gibt, die bei der Zuweisung von Aufgaben falsch kommuniziert werden können

11. ActiveCollab - die beste Lösung für personalisiertes Aufgabenmanagement für kundenbasierte Workflows

Über: ActiveCollab Bei ActiveCollab dreht sich alles um steigerung der Produktivität und die Einhaltung von Fristen in kundenbasierten Arbeitsabläufen zu erleichtern. Egal, ob Sie ein Startup oder ein kleines Kreativteam sind, mit dem Tool können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Kunden auf die Plattform einladen, um die Zusammenarbeit und die Feedbackschleifen zu verbessern. Meiner Meinung nach kann allein dies dazu beitragen, die schwer zu verfolgenden Kundenbesprechungen und E-Mail-Nachfassaktionen zu vermeiden.

Meine Erfahrung? Ich konnte nicht nur Aufgaben für mein Team hinzufügen, sondern auch komplexe Aktionen in Teilaufgaben für meine Kunden untergliedern und so sicherstellen, dass alle zugewiesenen Aufgaben wie geplant erledigt wurden. Außerdem sahen wir Funktionen zum:

Hinzufügen von Fälligkeitsdaten, Empfängern und detaillierten Aufgabenbeschreibungen

Aufgaben nach verschiedenen Kriterien gruppieren

Duplizieren von sich wiederholenden Aufgaben

Diese Online-Aufgabenmanagement-Software bietet nur drei Projektansichten zur Auswahl, was weniger ist als das, was Alternativen zu ActiveCollab typischerweise bieten. Dennoch enthält es häufig verwendete Ansichten - die Kanban-Tafel, das Gantt-Diagramm und die Listenansicht. 📝

Ich weiß, dass Automatisierung an dieser Stelle ein immer wiederkehrendes Thema ist, aber es ist dennoch eine Erwähnung wert - ActiveCollab kann die manuelle Arbeit reduzieren, indem es wiederkehrende Aufgaben wie die Erstellung von Wochenberichten automatisiert. Und wenn Sie sicherstellen müssen, dass Aktionen in einer festen Reihenfolge ausgeführt werden, erstellen Sie einfach Abhängigkeiten zwischen mehreren Aufgaben.

ActiveCollab unterstreicht die Bedeutung eines persönlichen Aufgabenmanagers, der für Freiberufler sehr nützlich sein kann. Es bietet eine Seite Meine Arbeit, auf der Sie Ihre Aufgaben nach Projekt, Kunde oder Fälligkeitstermin finden und organisieren können.

Die Zeiterfassung von ActiveCollab hat mich auch sehr beeindruckt. Ich habe nicht nur einen Überblick über alle meine Zeitaufzeichnungen, sondern kann auch auf die Zeiterfassung auf Projektebene zugreifen, um die Abrechnung zu erleichtern. Ich kann sogar meine Produktivität in Bezug auf gepostete Kommentare, erstellte oder abgeschlossene Aufgaben oder geänderte Fälligkeitsdaten überprüfen.

ActiveCollab beste Eigenschaften

Hervorragende Software zur persönlichen Aufgabenverwaltung

Werkzeuge zur Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben

Abhängigkeiten für die Erledigung von Aufgaben in einer bestimmten Reihenfolge

Smartphone-Apps für Android und iOS

Integrierbar mit anderen Aufgabenmanagement-Tools wie Asana und Trello

ActiveCollab Einschränkungen

Die Dateifreigabefunktion dieser Aufgabenverwaltungssoftware könnte einfacher zu bedienen sein

Mehr Anpassungsoptionen könnten von Vorteil sein

Preise für ActiveCollab

Alle Pakete werden mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion geliefert. Allerdings müssen Sie den teuersten Plan abonnieren, um Funktionen wie Workload-Management und Planung von freien Tagen zu erhalten.

Plus: $9.5/Monat 3 Benutzer/Monat

$9.5/Monat 3 Benutzer/Monat Pro: 8 $/Monat pro Benutzer/Monat

8 $/Monat pro Benutzer/Monat Pro+Get Paid: $11.75/Monat pro Benutzer

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ActiveCollab Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

4.2/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

12. Wrike - die beste Lösung für skalierbares Workflow-Management

Über: Wrike Wrike ist bekannt für seine robuste Aufgaben- und workflow-Verwaltung funktionen. Was viele Benutzer jedoch übersehen, ist die wunderbare Skalierbarkeit der Plattform! Mit der Plattform kann ich zum Beispiel eine Bibliothek mit benutzerdefinierten Aufgaben erstellen, die unsere Kernprozesse nachahmt - wir können sie als Grundlage für alle unsere künftigen Workflows verwenden. Und das Beste daran ist, dass wir diese Bibliothek erweitern können, um einen Arbeitsbereich zu erstellen, der auf eine bestimmte Rolle, Abteilung oder sogar Branche zugeschnitten ist.

Während der Zeit, in der wir dieses Tool getestet haben, haben wir mehrstufige Aufgabenlisten auf verschiedenen Ebenen wie Ordnern, Meilensteinen, Phasen und Projekten erstellt. Einige von uns erstellten sogar personalisierte Dashboards, indem sie wichtige Aufgaben aus unserer Aufgabenliste anpinnten, die automatisch nach Priorität und Fälligkeitsdatum sortiert wurden.

Wie bei den meisten Wrike's Konkurrenten die Plattform unterstützt starke Teamarbeit - wir können in Echtzeit an Projektplänen, Aufgabenzuweisungen und entscheidungsfindung innerhalb der Plattform. Außerdem enthält die Software integrierte proofing-Werkzeuge für schnelles und dennoch detailliertes Aufgabenfeedback und Aufgabenautomatisierung, um Zeit zu sparen und die Arbeitseffizienz zu steigern.

Darüber hinaus ermöglicht Wrike Projektmanagern die Erstellung von anpassbaren Berichten zur Aufgaben- und Teamleistung. So konnte ich zum Beispiel Arbeitsabläufe weiter optimieren, indem ich relevante Leistungskennzahlen (KPIs) auf Dashboards analysierte.

Die besten Eigenschaften von Wrike

Umfassende Projekt-Dashboards mit personalisierten Berichten

Unterstützt Feedback-freundliche Teamzusammenarbeit

Mehrere Projektansichten

Visualisierung von Aufgaben in Ansichten wie Gantt-Diagramm, Kanban und Kalender

über 400 Integrationen von Drittanbietern

Automatisierung von Aufgaben

Einschränkungen von Wrike

Könnte mehr benutzerdefinierte Anzeigeoptionen verwenden

Einige Benutzer haben Probleme mit der Aufgabensynchronisierung

Wrike-Preise

Wrike bietet Integrationen und zusätzliche Cloud-Sicherheitsfunktionen gegen eine zusätzliche Gebühr an, aber alle der folgenden Pläne enthalten Aufgabenmanagementfunktionen:

Kostenlos

Team: $9.80/Monat pro Benutzer

$9.80/Monat pro Benutzer Business: $24,80/Monat pro Nutzer

$24,80/Monat pro Nutzer Enterprise und Pinnacle: Kontaktieren Sie den Vertrieb

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3.000+ Bewertungen)

4.2/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,000+ Bewertungen)

13. Todoist-am besten für Teams mit kleinem Budget

Über: Todoist Während viele Alternativen zu Todoist auf unserer Liste bieten zusätzliche Projektmanagement-Funktionen, diese Veteranen-App ist rein auf das Aufgabenmanagement ausgerichtet. Ich denke, Todoist ist eine der wenigen Apps, die sich in ihrer Nische konsequent weiterentwickelt. Zum Beispiel können wir jetzt detaillierte tägliche To-Do-Listen erstellen und wiederkehrende Aufgaben mit natürlicher Sprache festlegen.

Das Tool erfüllt alle Anforderungen an die grundlegende Aufgabenplanung und -verwaltung - wir können Aufgaben und Unteraufgaben erstellen, Prioritäten festlegen, Fälligkeitsdaten hinzufügen und erinnerungen setzen um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird. 👀

Obwohl es sich in erster Linie um eine App zur Aufgabenverwaltung handelt, kann Todoist Ihnen bei der Verwaltung kleinerer Projekte helfen, da es Folgendes enthält zielsetzungs-Funktionen , Beschriftungen zur Kategorisierung von Aufgaben und Aufgabenbeschreibungen, um Informationen zu zentralisieren.

Mir persönlich gefiel die Kalenderansicht , in der angezeigt wird, welche Aufgaben dringend fällig sind, und wenn mir etwas zu viel ist, kann ich die Aufgaben per Drag-and-Drop neu planen. Und wenn ich mich auf Teamaufgaben konzentrieren muss, die gerade fällig sind, gehe ich einfach zur Ansicht Heute.

Die einfache Navigation und der niedrige Preis machen Todoist zu einem praktischen Tool für das persönliche Aufgabenmanagement, aber es ist auch eine gute Aufgabenlisten-App für Teams mit einem knappen Budget. Die Projektmanagement-Funktionen sind nicht allzu umfangreich, aber Sie können trotzdem Aufgaben zuweisen und Kommentare für bessere Teamarbeit und Transparenz nutzen. Hier ist, was ein Kleinunternehmer nach der Verwendung des Tools zu berichten hatte :

_Extrem einfach zu bedienen für alle Ebenen des technischen Verständnisses. Ich benutze Todoist mehrmals am Tag und wir haben es in unser gesamtes Team integriert. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viel weniger Aufgaben verloren gehen oder vergessen werden, und die Leute bleiben aufgrund der Benachrichtigungen, die sie nach Abschluss erhalten, verantwortlich

Tipp: ClickUp hat eine nette Importieren von Todoist falls Sie in Zukunft auf ein umfangreicheres Projektmanagement-Tool umsteigen müssen.

Todoist beste Eigenschaften

Effizientes tägliches Aufgabenmanagement

Mehrere Aufgabenansichten (einschließlich Kanban-Boards und Listen)

Grundlegende Unterstützung für die Zusammenarbeit im Team

Einfache Navigation zur Überwachung des Projektfortschritts

Integrierbar mit verschiedenen Produktivitäts- und Zeiterfassungs-Apps

Hat eine Aufgabenlisten-App für Android und iOS

Todoist Einschränkungen

Die Integration der Software mit einigen Apps kann eine Herausforderung sein

Es wäre von Vorteil, wenn die App Aufgaben anzeigen würde, wenn Sie offline sind

Todoist Preise

Anfänger: Kostenlos

Kostenlos Pro: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $6/Monat pro Benutzer

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

14. ProofHub-am besten für granulare Aufgabenverfolgung

Über: ProofHub ProofHub ist nicht nur ein gutes Aufgabenmanagement-Tool, sondern auch eine Software zur Aufgabenverfolgung, mit der Sie leicht aufgabenlisten erstellen und einzelne Aufgaben erstellen, sie mehreren Teammitgliedern zuweisen und Fälligkeitsdaten und Prioritäten über Aufgabenkategorien hinweg genauestens verfolgen. Besonders beeindruckt bin ich von der Tabellenansicht der Plattform für die Aufgabenverfolgung - ich kann den prozentualen Fortschritt von Aktionen in verschiedenen Kategorien überwachen (ohne ein nerviger Mikromanager zu sein). 😁

Ähnlich wie bei ProofHub-Alternativen die Software ist vollständig anpassbar - wir können personalisierte Workflows erstellen und benutzerdefinierte Felder verwenden, um alle aufgabenbezogenen Daten zu erfassen, die mein Team für wichtig hält. Benutzerdefinierte Felder verbessern die Aufgabenverfolgung-weil wir sie anpassen können, um praktisch jedes Detail zu erfassen, seien es Fristen oder Output.

Apropos Nachverfolgung: ProofHub verfügt über eine intuitive Schnittstelle zur Erstellung von aufgaben-Abhängigkeiten um sicherzustellen, dass die Aufgaben in einer bestimmten Reihenfolge erledigt werden. Wenn Sie den Beauftragten mehr Klarheit bieten wollen, hinterlassen Sie Kommentare zu den Aufgaben oder verwenden Sie Erwähnungen, um sie anzuleiten.

Darüber hinaus bietet ProofHub verschiedene Berichtsoptionen, um einen Einblick in den Projektfortschritt zu erhalten. Sie können die ressourcenzuweisung durch die Analyse von Berichten über die Ressourcennutzung oder die Verfolgung des projektspezifischen Fortschritts mit Berichten über den Abschluss von Aufgaben.

ProofHub beste Eigenschaften

Vielfältige Software zur Aufgabenverfolgung

Anpassbare Arbeitsabläufe

Unterstützt aufgabenbezogene Diskussionen durch Kommentare und Erwähnungen

Berichte zur Beurteilung des Aufgabenfortschritts

Verschiedene Projektansichten wie Kanbans und Tabellen

Mobilfreundlich

ProofHub Einschränkungen

Benachrichtigungen können schwierig zu verwalten sein

Einige Benutzer finden die Anpassungsfunktionen komplex

Preise für ProofHub

Beachten Sie, dass ProofHub derzeit nicht pro Benutzer abrechnet, was es für einige Teams interessant machen könnte.

Essential: $45/Monat für unbegrenzte Benutzer

$45/Monat für unbegrenzte Benutzer Ultimate Control: $150/Monat (oder $89/Monat für ein zeitlich begrenztes Angebot)

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (90+ Bewertungen)

15. SmartTask-am besten für die Verwaltung mehrerer Projekte

Über: SmartTask SmartTask enthält alle wichtigen Funktionen, die Sie normalerweise in einem Aufgabenverwaltungsprogramm finden. Sie können Fristen setzen, Abhängigkeiten hinzufügen und Aufgaben in Ansichten wie Kalender, Liste und Board verwalten. Hervorzuheben ist, dass Sie hier einen realistischen Arbeitsablauf erstellen können, indem Sie abhängige, sich überschneidende und ignorierte Aufgaben optimieren - das ist die Art von Transparenz, die Sie brauchen, wenn Ihr Team mit mehr als 5 Projekten gleichzeitig jongliert.

Diese Software zeichnet sich für mich vor allem durch ihre Werkzeuge für die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Projekte in einer funktionsübergreifenden Einrichtung aus. Mit der Funktion Projektportfolios können Sie mehrere Boards erstellen, um verschiedene Ziele zu verfolgen und Ihre Marketing-, Vertriebs- und Designteams aufeinander abzustimmen. Um auf Nummer sicher zu gehen, können Sie sogar Aufgabenlisten für mehrere Teams freigeben, um verwaiste Aktionen zu vermeiden.

SmartTask unterstützt die Zusammenarbeit im Team, indem es uns erlaubt, Aufgaben zu kommentieren und Echtzeit-Benachrichtigungen für Aktualisierungen zu generieren. Wir können auch Kunden, Lieferanten und externe Stakeholder einladen, an einer Aufgabe oder einem Projekt mitzuarbeiten, indem wir ihnen eine Einladung schicken.

Darüber hinaus bietet es Dashboard-Berichte zu Projektaufgaben und Umsätzen, die Sie über die erweiterte Suchleiste leicht finden können. 🔎

SmartTask beste Eigenschaften

Interne und externe Teamkommunikation

Wiederkehrende Aufgaben einstellen (täglich, wöchentlich oder monatlich)

Aufgaben- und Umsatzberichte

Unterstützt die projektübergreifende Verwaltung von Aufgaben

Zeiterfassung für einzelne Aufgaben

Aufgabenverwaltungstools für iOS und Android

Einschränkungen von SmartTask

UI und UX sind verbesserungswürdig

Weitere Integrationen wären nützlich

SmartTask-Preise

SmartTask kann Nichtregierungsorganisationen bei Kontaktaufnahme ermäßigte Preise anbieten. Förderungswürdige Startups können auch einen Kredit im Wert von 1.000 $ beantragen.

Für immer kostenlos

Premium: $7.99/Monat pro Benutzer

$7.99/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $10,99/Monat pro Benutzer

$10,99/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

SmartTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

16. HubSpot (HubSpot Task Management)-am besten für CRM-Aufgaben

Über: HubSpot Ich gebe zu, dass HubSpot Task Management weit von einem traditionellen Aufgabenmanager entfernt ist - es handelt sich eher um eine Suite, die Vermarktern helfen soll, Customer Relationship Management (CRM)-Prozesse zu rationalisieren. Nun, wir wissen, dass effektives CRM hängt von der richtigen Speicherung, Verfolgung und Verwaltung von Lead- und kundenbasierten Aktivitäten ab. HubSpot hilft Ihnen, diese verstreuten Aufgaben zu rationalisieren und den Umsatz zu steigern.

Wir haben diese Software ausgiebig getestet und können bestätigen, dass Sie bei Gesprächen mit potenziellen Kunden nicht mehr zwischen mehreren Registerkarten wechseln müssen - dank der Dashboards, die alle CRM-Aktivitäten zentralisieren. Nutzen Sie die Dashboards, um Ihre To-Do-Liste zu verfolgen, Details zu potenziellen Kunden einzusehen und den Überblick über Meetings zu behalten.

Sie müssen neue Aufgaben erstellen? Tun Sie dies direkt aus Ihren Workflows, Ihrem E-Mail-Posteingang oder Ihrer Aufgabenliste. Und wenn Sie Einblicke in vergangene Aufgabenleistungen benötigen, wie z. B. getätigte Geschäfte und abgeschlossene Aktivitäten, nutzen Sie die Berichtstools von HubSpot. Diese Plattform vereinfacht die Kommunikation mit E-Mail-Vorlagen (für den Massenversand von Nachrichten) und Echtzeit-Team-Chat.

Während Vertriebs- und Marketingteams den Aufgabenverwaltungsstil von HubSpot genießen können, sind einige der HubSpots Alternativen könnten für Unternehmen im IT- oder Finanzbereich eine bessere Wahl sein. Sie können sogar die HubSpot-ClickUp-Integration wenn Sie Ihre kundenorientierten Prozesse sorgfältiger organisieren wollen.

HubSpot beste Eigenschaften

Eine breite Palette von CRM-Funktionen

Live-Team-Chats

Dashboards zur Zentralisierung der Arbeit mit potenziellen Kunden

Integrierbar mit Apps wie WordPress, Gmail und Zapier

mobile iOS- und Android-App für HubSpot CRM

HubSpot-Einschränkungen

Begrenzte Möglichkeit, Aufgaben zu priorisieren

Die Workflow-Automatisierung ist im kostenlosen Plan begrenzt

HubSpot-Preise

Für Einzelpersonen und kleine Teams:

Frei

Starter: $15/Monat

$15/Monat Professionell: $800/Monat

HubSpot (CRM) Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (11,000+ Bewertungen)

4.4/5 (11,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4,000+ Bewertungen)

17. Paymo-best für Kundenaufgaben und Buchungen

Über: Paymo Paymo ist eine einfache Aufgabenverwaltungssoftware und Rechnungsstellungs-App in einem. Ich kann mir also vorstellen, dass es für Fachleute und Freiberufler, die Kundenarbeit, Zeiterfassungsdaten und Ressourcen innerhalb einer Plattform verwalten möchten, sehr attraktiv ist. Es ermöglicht Ihnen, automatisch Geisterbuchungen auf der Grundlage der Aufgabendetails, die Sie in der Vergangenheit eingegeben haben, einzurichten und einen visuellen Überblick über alle Buchungen für das unmittelbare Team auf einem einzigen Bildschirm zu erhalten. 🖥️

Paymo auch vereinfacht die Verwaltung von Ressourcen indem es mehreren Managern erlaubt, an der Planung zu arbeiten, um Über- oder Unterbuchungen zu vermeiden. Wir können:

Zeit für zeitkritische Aufgaben stundenweise buchen Außerplanmäßige Aufgaben mit einer einfachen Drag-and-Drop-Funktion unterbringen Visualisieren Sie die Verfügbarkeit unseres Teams auf Zeitleisten Senden Sie Buchungsbenachrichtigungen nur an relevante Teammitglieder

Die Plattform ermöglicht es meinen Mitarbeitern, ihre Aufgaben in einer einzigen Ansicht zu sehen, während unsere Aufgabenmanager sowohl ihre persönlichen Aufgaben als auch die Arbeit des Teams in separaten Ansichten überwachen. Wie bei den meisten Paymo Alternativen erhalten wir Projektansichten wie Gantt-Diagramme, Tabellen und Kalender zur Visualisierung von Aufgaben.

Paymo fördert auch die Zusammenarbeit im Team und bietet eine detaillierte Aufgabenansicht, um in Echtzeit über die neuesten Aufgabenaktualisierungen zu chatten. Schließlich bietet Paymo Aufgabenprioritätsstufen wie kritisch, hoch, normal oder niedrig für alle Teams, die wir auf der Grundlage unserer Lieferverpflichtung gegenüber unseren Kunden anpassen können.

Die besten Funktionen von Paymo

Zeitleisten zur Beurteilung der Mitarbeiterverfügbarkeit

Ermöglicht die Buchung von Zeit für Kundenaufgaben auf Stundenbasis

Chat in Echtzeit

Projektansichten wie Gantt-Diagramm und Kanban-Tafel

Integration mit Apps wie Slack, Google Calendar und JotForm

Mobile App-Unterstützung für iOS und Android

Paymo Einschränkungen

Die mobile App kann kompliziert zu navigieren sein

Die Einarbeitung der Mitarbeiter in die Plattform ist zeitaufwändig

Paymo Preise

Kostenlos (für bis zu fünf Kunden)

(für bis zu fünf Kunden) Starter: $5.9/Monat pro Benutzer

$5.9/Monat pro Benutzer Kleines Büro: $10.9/Monat pro Benutzer

$10.9/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $16.9/Monat pro Benutzer

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Paymo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

18. TimeCamp-am besten für Zeiterfassung und Abrechnungsaufgaben

Über: TimeCamp Ich habe mit vielen Freiberuflern über ihre Aufgabenverwaltungsroutinen gesprochen, und ich glaube, eines ihrer Hauptprobleme ist die Verknüpfung von Aufgaben mit erfassten Stunden und schließlich mit Rechnungen. Genau aus diesem Grund habe ich dafür gesorgt, dass dieses praktische All-in-One-Tool auf unserer Liste steht.

Während die meisten TimeCamp-Alternativen auf dieser Liste enthalten typische Aufgaben- und Projektverwaltungsfunktionen, TimeCamp verlagert seinen Schwerpunkt stattdessen auf die Budgetierung von Zeit und Aufgaben.

Mit den Ein-Klick-Zeiterfassungsfunktionen können Sie Ihre Arbeitszeiten oder die Ihres Teams mühelos erfassen. Sie können diese Daten nutzen, um Zeiten für bestimmte Aufgaben zu standardisieren, Aufgabenzuweisungen und Rechnungsvoranschläge zu planen und zu erstellen und die Produktivität jedes Teammitglieds zu überwachen.

TimeCamp bietet auch Funktionen zur Messung der Rentabilität Ihrer Projekte und zur Verfolgung der abrechenbaren Stunden, wodurch die Rechnungsstellung und das Ressourcenmanagement rationalisiert werden. Im Grunde genommen sind die Aufgaben, die Sie bisher manuell erledigen mussten, wie erstellen von Rechnungen und die Genehmigung von Stundenzetteln sind auf dieser Plattform automatisiert.

Obwohl diese Software die Zeiterfassung in den Vordergrund stellt, handelt es sich um ein Aufgabenmanagement-Tool. Das Produkt TimeCamp Planner hilft Ihnen, Aufgaben zu organisieren und deren Fortschritt auf Tafeln im Kanban-Stil zu überwachen.

Wenn es sich um wiederholbare Aufgaben handelt, können Sie diese automatisieren, indem Sie Informationen wie Fälligkeitsdaten, Verantwortliche und Fortschrittsstatus angeben. Außerdem können Sie mit der Funktion Meine Aufgaben von der Aufgabenübersicht des Teams zu Ihrer eigenen wechseln, die Ihre zugewiesenen Aufgaben in einer Listen-, Kalender- oder Zeitleistenansicht anzeigt.

Beachten Sie, dass die Zeiterfassungs- und Aufgabenverwaltungsfunktionen von TimeCamp mit separaten Preisplänen erhältlich sind.

TimeCamp beste Funktionen

Umfassende Tools zur Zeiterfassung

Kanban-Tafel für einfache Aufgabenerfassung

Persönliche Aufgabenlisten

Kann wiederholbare Aufgaben automatisieren

Enthält Apps für Android und iOS

TimeCamp (nicht der TimeCamp Planner) lässt sich mit Tools wie:

ClickUp (Sie können diese Integration nutzen, um Ihre ClickUp-Aufgaben zu timen und die Abrechnungsgenauigkeit zu genießen) Google Kalender Slack



TimeCamp Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche und die Serverladezeit könnten besser sein

Das Tool kann manchmal fehlerhaft sein

TimeCamp Preise (für TimeCamp Planner)

Starter: $2.99/Monat pro Benutzer (am besten für Freiberufler)

$2.99/Monat pro Benutzer (am besten für Freiberufler) Premium: $4.99/Monat pro Benutzer (ideal für Unternehmen, die ihre Rentabilität verfolgen)

$4.99/Monat pro Benutzer (ideal für Unternehmen, die ihre Rentabilität verfolgen) Ultimate: $7.99/Monat pro Benutzer (für bessere analytische Berichte)

$7.99/Monat pro Benutzer (für bessere analytische Berichte) Enterprise: $11,99/Monat pro Nutzer (für höhere Sicherheit und individuelle Integrationen)

TimeCamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

19. Any.do-best für die Erstellung von To-Do-Listen

Über: Any.do Any.do hat sich darauf spezialisiert, einfach zu bedienende To-Do-Listen zu erstellen, die Ihnen helfen, sowohl persönliche als auch berufliche Ziele effizient. Es richtet sich an Einzelpersonen, Familien und Teams und ist auf mehr als 10 Plattformen verfügbar, darunter Mac, Safari und iPad.

Während meiner Zeit mit diesem Tool konnte ich meine Aufgaben in separaten Listen und Projekten organisieren, die alle farblich gekennzeichnet sind, um klare Prioritäten zu setzen und Aufgabenkategorien zu bestimmen. Wir können unsere Aufgabenlisten mit erweitern:

Unteraufgaben und Anhänge für zusätzliche Aufgabenwahrnehmung

Fristen und Erinnerungen

Die gemeinsame Nutzung von Verantwortlichkeiten ist ebenfalls einfach - teilen Sie eine Aufgabenliste einfach mit Ihren Teamkollegen oder Ihrer Familie, um bei der Erledigung von Aufgaben zusammenzuarbeiten. So können Sie beispielsweise Familienmitgliedern verschiedene Punkte auf einer Einkaufsliste zuweisen und die Liste verfolgen, um sicherzustellen, dass sie die Aufgabe erfolgreich erledigen. Wenn Sie eine dringende Angelegenheit besprechen möchten, nutzen Sie die Chat-Funktion, um in Echtzeit zu kommunizieren.

Für Unternehmen, die ein Aufgabenmanagement-Tool mit Projektmanagement-Funktionen suchen, ist Any.do eine solide Wahl, da es auch Funktionen wie anpassbare Workflows, Ansichten, vorgefertigte Vorlagen und leistungsstarke Integrationen mit anderen Arbeitstools bietet.

Wenn Sie jedoch umfassendere Workflow-Funktionen wünschen, sollten Sie sich einige fortgeschrittenere Any.do-Alternativen .

Die besten Eigenschaften von Any.do

Bietet einfache To-Do-Listen

Großartig als täglicher Aufgabenmanager

Ermöglicht das Teilen von Listen mit Teams, Familie und Freunden

Erinnerungen für die rechtzeitige Erledigung von Aufgaben

Hat Apps für iOS und Android

Lässt sich mit anderen Aufgabenmanagement-Tools integrierenwie ClickUp und Asana (über Zapier)

Any.do Einschränkungen

Einige Benutzer wünschen sich mehr Integrationen (wie mit Microsoft Calendar)

Begrenzte erweiterte Funktionen für diese Preisklasse

Any.do Preise

Denken Sie daran, einen Familien oder Teams Plan zu erwerben, um auf gemeinsame Listen zuzugreifen.

Kostenlos

Premium: $2.99/Monat pro Benutzer

$2.99/Monat pro Benutzer Familie: $8.33/Monat für vier Benutzer

$8.33/Monat für vier Benutzer Teams: $4.99/Monat pro Benutzer

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf einen ungefähren Wert, der jährlich abgerechnet wird

Any.do Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

Zum Zeitpunkt der Überprüfung dieses Tools haben wir einige weniger positive Bewertungen von Android- und iOS-Nutzern erhalten, die sich hauptsächlich auf einige UX-Elemente beziehen. Allerdings sind die Bewertungen für die Gesamtfunktionalitäten recht positiv. Hier der Kommentar eines Vertriebsleiters, der das Produkt nutzt :

_Mit Any.do ist die Organisation meiner Aufgaben einfach und schnell. Die App funktioniert einwandfrei und tut das, was sie tun soll: tägliche Erinnerungen und Terminplanung, damit ich den Überblick behalte, was gerade ansteht. Ich liebe Apps, die ein einfaches, minimalistisches und professionelles Design bieten

20. Smartsheet - am besten geeignet für die Verwaltung von Aufgaben im Stil einer Tabellenkalkulation

Über: Smartsheet Smartsheet ist ein Spreadsheet-ähnliches Aufgabenmanagement-Tool. Es eignet sich hervorragend für diejenigen, die mit der Verfolgung von Aufgaben in Excel vertraut sind, aber bereit sind, zu einem Tool mit weniger komplizierten Berechnungen zu wechseln. Das Tool ist in der Bau-, Gesundheits- und Bildungsbranche beliebt, wo es bei der Aufgabenverwaltung vor allem um die Arbeit mit verstreuten Daten geht.

Wie ClickUp bietet auch Smartsheet umfassende Projekt- und Aufgabenmanagement-Tools für die Bearbeitung verschiedener Arbeitsabläufe. So können Sie beispielsweise Aufgaben planen, Teilaufgaben erstellen, Ressourcen zuweisen und Aufgaben effizient von einer Plattform aus verfolgen. ✅

Hier werden Aufgaben auf Arbeitsblättern für einzelne Projekte dargestellt. Wie die meisten Smartsheet-Alternativen mit Smartsheet können wir grundlegende Aufgabeninformationen wie Fälligkeitsdaten und Verantwortliche in übersichtlichen Feldern und Spalten hinzufügen. Wir können auch mehrere Tabellenkalkulationen zusammenführen, um eine konsolidierte Ansicht unserer Aufgaben über verschiedene Kategorien hinweg zu erhalten.

Es handelt sich jedoch nicht um herkömmliche Tabellenkalkulationen - sie bieten auch die erweiterten Funktionen eines modernen Aufgabenverwaltungsprogramms. So können wir beispielsweise Kontrollkästchen, Dropdown-Listen und Kommentare verwenden, um mit Aufgaben in Smartsheet zu interagieren.

Dies ist eine großartige Aufgabenverwaltungssoftware für Teams, die an umfangreichen Projekten arbeiten, da sie Vorlagen für agiles Projektmanagement, OKR-Tracking, Budgetierung und Ressourcenmanagement enthält.

Es unterstützt auch die Automatisierung von Aufgaben, zusammenarbeit in Echtzeit und erweiterte Analysefunktionen. Außerdem lässt es sich in bereits genutzte Dienste wie Google Workspace und Microsoft Teams integrieren.

Bonus lesen: Untersuchen Sie ClickUp vs. Smartsheet !

Smartsheet beste Eigenschaften

Tabellenkalkulationsbasiertes Projektmanagement-Tool

Fortgeschrittene Funktionalitäten für die Überwachung komplexer Projekte

Unterstützt Teamkommunikation in Echtzeit

Templates für agiles Projektmanagement

Integrierbar mit zahlreichen Apps für Kommunikation, Datenvisualisierung und Projektabwicklung

Erhältlich als mobile iOS- oder Android-App

Einschränkungen von Smartsheet

Es kann eine steile Lernkurve für Benutzer geben, die fortgeschrittene Funktionen herausfinden wollen

Es könnte von mehr Vorlagenoptionen profitieren

Smartsheet Preise

Kostenlos (für bis zu zwei Aufgabenbearbeiter)

(für bis zu zwei Aufgabenbearbeiter) Pro: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (14,000+ Bewertungen)

4.4/5 (14,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

Unsere Erfahrungen aus erster Hand mit diesen Tools waren sowohl abenteuerlich als auch erhellend. Wir sind der Meinung, dass jede dieser Optionen ihre Zielgruppe versteht und danach strebt, ihr gerecht zu werden. Wenn Sie jedoch immer noch Schwierigkeiten haben, "das Richtige" zu finden, machen Sie eine Liste mit den Dingen, die Ihnen bei einer Aufgabenverwaltungsplattform besonders wichtig sind.

In der Regel bietet große Aufgabenverwaltungssoftware Funktionen, die Ihnen bei der Planung, Organisation, Verfolgung und Zuweisung von Aufgaben helfen, aber Sie sollten für diese Funktionen kein Vermögen bezahlen müssen. Einige Funktionen, wie z. B. Erinnerungen, Automatisierung und Aufgabenansichten, sind das absolute Minimum, und wir haben sie in fast jedem von uns besprochenen Tool gesehen.

Was Sie untersuchen können, ist der Gesamtfunktionsumfang, den Sie für einen bestimmten Preis erhalten. Angenommen, Tool A bietet Ihnen 30 fortgeschrittene Funktionen und das beliebtere Tool B bietet Ihnen 25 fortgeschrittene Funktionen zum gleichen Preis - dann wissen Sie, was Sie wählen müssen!

Schließlich sollen die besten Aufgabenmanagement-Tools Ihr Leben einfacher machen, nicht umgekehrt. Stellen Sie also sicher, dass das von Ihnen gewählte Tool einfach zu implementieren ist und die Arbeit damit Spaß macht! 🥳

Wenn Sie sich absolut nicht entscheiden können, werden wir frech und überreden Sie, ClickUp auszuprobieren! Es verfügt über alle Funktionen, die Sie brauchen, um die Aufgabenverwaltung mit minimalem Aufwand zu rationalisieren. Ob Sie nun Ziele setzen, Aufgaben verfolgen und zuweisen, die Zeit verwalten, manuelle Arbeit reduzieren oder mit Ihrem Team kommunizieren möchten - die Möglichkeiten sind endlos. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und genießen Sie das beste Toolkit, das eine kostenlose Aufgabenverwaltungssoftware zu bieten hat! 💖