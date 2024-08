10 kostenlose Vorlagen für Kompetenzmatrizen in Excel und ClickUp

Was macht eine große Führungskraft aus? Er tut alles, was nötig ist, um sicherzustellen, dass jedes Mitglied seines Teams erfolgreich ist. 🎉

Großartige Führungskräfte wissen, dass es wichtig ist, in das Wachstum und die Entwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters zu investieren. Und wie? Indem sie dafür sorgen, dass der Einzelne in seiner Laufbahn nicht stagniert, sondern sich ständig neue Fähigkeiten aneignet und sein Fachwissen konsequent ausbaut.

Eine Kompetenzmatrix ist ein Instrument, das von HR-Teams und Abteilungsleitern eingesetzt wird, um die Kompetenzen jedes Teammitglieds zu erfassen, zu überwachen und letztlich zu verbessern. In einer Kompetenzmatrix wird ein Raster erstellt, in dem jedes Mitglied der Abteilung oder des Projekts aufgeführt ist, gefolgt von den erforderlichen Kompetenzen der jeweiligen Position. Im Laufe der Zeit kann eine Kompetenzmatrix zur Verbesserung von Einstellungsverfahren, Ressourcenzuweisung und

ausbildung und Entwicklung

. 👏👏

Sie fragen sich, wie Sie eine Kompetenzmatrix erstellen können? Lesen Sie weiter. Wenn Sie eine Kompetenzmatrix erstellen möchten, müssen Sie nicht bei Null anfangen. Im Folgenden erfahren Sie, was eine Kompetenzmatrix ist, was eine gute Vorlage ausmacht und welche 10 Vorlagen für eine Kompetenzmatrix Sie in Ihrem Unternehmen nutzen können. 📚

Was ist eine Kompetenzmatrix-Vorlage?

Vereinfacht gesagt, zeigt eine Kompetenzmatrix auf, welche Fähigkeiten Ihr Team braucht, um erfolgreich zu sein.

Fachleute für Humanressourcen

und Abteilungsleiter verwenden häufig Kompetenzmatrizen, um eine visuelle Darstellung der erforderlichen, abgedeckten und fehlenden Kompetenzen für jedes Projekt zu erstellen. 👍

Eine Kompetenzmatrix (manchmal auch Kompetenzmatrix genannt) erstellt ein Raster der erforderlichen Fähigkeiten oder Eigenschaften, die für jede Abteilung oder jedes Projekt erforderlich sind. Während jede Kompetenzmatrix je nach Organisation variiert, könnte eine Mustervorlage ein Teammitglied für jede Spalte und die gewünschten Fähigkeiten für jede Zeile auflisten. Auf diese Weise können die Teamleiter schnell feststellen, wo im Unternehmen Qualifikationslücken bestehen.

Eine kostenpflichtige Vorlage für eine Qualifikationsmatrix finden Sie in den meisten

software zur Mitarbeiterüberwachung

plattformen. Sie können aber auch zahlreiche kostenlose Vorlagen im Internet finden, die Sie herunterladen können. Laden Sie die Vorlage einfach in Excel, Word oder ein anderes Tool herunter, passen Sie die Fähigkeiten an Ihr Unternehmen an und aktualisieren Sie sie regelmäßig, um die Fortschritte Ihrer Mitarbeiter zu überwachen.

Was macht eine gute Vorlage für eine Kompetenzmatrix aus?

Die besten Fähigkeiten

matrix-Vorlagen

helfen Ihrem Unternehmen, Aufgaben und Zuständigkeiten besser zwischen den Teammitgliedern aufzuteilen. Die richtige Vorlage sollte leicht verständlich und einfach zu aktualisieren sein und einen 360-Grad-Überblick über die Stärken und Qualifikationsmöglichkeiten der einzelnen Abteilungen bieten. 👊

Mit der richtigen Qualifikationsmatrix ist die Unternehmensführung besser gerüstet, um:

Bessere Einstellungsentscheidungen zu treffen: Eine Kompetenzmatrix ist eine wesentliche werkzeug zur Mitarbeiterführung . Wenn eine bestimmte Fähigkeit in Ihrem gesamten Team nicht vorhanden ist, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass Sie eine neue Person einstellen müssen

Neue Schulungen durchführen: Wenn eine bestimmte Fähigkeit nur bei einigen wenigen Teammitgliedern vorhanden ist, könnte dies eine Gelegenheit sein, Ihre Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten zu verbessern. Ziehen Sie in Erwägung, ein "Lunch and Learn" oder einen internen Schulungstag zu veranstalten, um die Teammitglieder auf den neuesten Stand zu bringen

Bieten Sie Beförderungen an: Wenn Sie feststellen, dass ein bestimmtes Teammitglied über ein höheres Qualifikationsniveau verfügt als seine Kollegen, ist es möglicherweise besser für eine Führungsposition geeignet

Zuweisung von Aufgaben und Zuständigkeiten: Seien wir ehrlich: Menschen erledigen gerne Aufgaben, bei denen sie sich auszeichnen. Durch die Analyse der sozialen und technischen Fähigkeiten jedes Teammitglieds können Sie Aufgaben entsprechend den individuellen Stärken zuweisen

Rationalisierung der Leistungsbeurteilung: Leistungsüberprüfungen sind für Vorgesetzte und Untergebene von gegenseitigem Nutzen. Die richtige Kompetenzmatrix kann Teammitgliedern dabei helfen, herauszufinden, an welchen Fähigkeiten sie arbeiten sollten

Individuelle Ziele setzen: Um Mitarbeitern zu helfen, ihre Fähigkeiten Quartal für Quartal zu verbessern, verwenden Sie eine Fähigkeitsmatrix, um ziele zu setzen die für jede Position gelten

10 Kompetenzmatrix-Vorlagen zur Verwendung im Jahr 2024

Suchen Sie nach einer Vorlage für eine Kompetenzmatrix, um die Stärken der einzelnen Teammitglieder zu ermitteln? Um eine visuelle Darstellung der Fähigkeiten jeder Abteilung zu erhalten, können Sie diese Vorlagen nutzen.

1. ClickUp Board Skills Matrix Vorlage

Messen Sie die Fähigkeiten jedes Teammitglieds mit dieser Board Skills Matrix Vorlage von ClickUp

Suchen Sie nach einer unglaublich einfachen Möglichkeit, die Fähigkeiten jedes Teammitglieds zu erfassen? Die

ClickUp Board Skills Matrix Vorlage

hat ein leicht verständliches Layout, das jedem Teammitglied eine Zeile widmet. Jede Spalte ist für eine Fähigkeit reserviert, die Sie erfassen möchten, z. B. Führung, Finanzwissen oder Risikomanagement.

Wenn ein Mitarbeiter eine bestimmte Fähigkeit nachweislich beherrscht, setzen Sie in dieser Spalte einfach ein Häkchen. Sie können die Namen der Mitarbeiter leicht austauschen, um Neueinstellungen zu berücksichtigen, oder Fähigkeiten hinzufügen, austauschen oder löschen, um die Bedürfnisse der einzelnen Abteilungen optimal zu berücksichtigen.

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Skills Mapping Vorlage

Erfassen und überwachen Sie die Hard- und Soft Skills für jedes Projekt oder Teammitglied mit dem Skills Mapping Template von ClickUp

Wenn Sie wollen, dass Ihr Unternehmen reibungslos läuft, müssen Sie die richtigen Leute mit den richtigen Aufgaben zusammenbringen. Wie Sie das machen? Indem Sie verstehen, wo ihre Stärken liegen.

Mit

ClickUp's Skills Mapping Vorlage

können Sie die individuellen Fähigkeiten eines jeden Mitarbeiters identifizieren, verfolgen und zuordnen. Führen Sie einfach jedes Teammitglied auf (gruppiert nach Abteilungen) und geben Sie ihm eine Bewertung zwischen eins und fünf, basierend auf der Beherrschung der jeweiligen Fähigkeit. Sobald die Vorlage ausgefüllt ist, können Sie Qualifikationslücken für jeden Einzelnen und die gesamte Abteilung ermitteln.

Im Laufe der Zeit können Sie mit Hilfe der Skills Mapping Template bessere Entscheidungen über Einstellungen, Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten treffen.

Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp-Schulungsmatrix-Vorlage

Optimieren Sie die Mitarbeiterschulung und Personalplanung mit dieser praktischen Schulungsmatrix-Vorlage von ClickUp

Möchten Sie ein effektives Schulungsprogramm erstellen?

ClickUp's Trainingsmatrix-Vorlage

macht es einfach, die Fähigkeiten Ihres Teams zu verwalten, zu protokollieren und zu überwachen. Die regelmäßige Nutzung der Vorlage kann Ihnen helfen, Ihre Schulungs- und Entwicklungsprogramme zu optimieren.

Mit der Schulungsmatrix-Vorlage können Sie die Soft- und Hard Skills jedes einzelnen Mitarbeiters erfassen. Jede Zeile bietet Platz für den Namen des Mitarbeiters, seine Rolle, seine Abteilung und seine individuellen Fähigkeiten. Rollen und Abteilungen sind farblich kodiert, während die Stärken ein leicht verständliches Ranking-System bieten.

Sie können benutzerdefinierte Ansichten erstellen, um sich einen Überblick über die Leistung Ihrer Mitarbeiter zu verschaffen. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Status erstellen, um Aufgaben als abgeschlossen, nicht im Unternehmen und in Prüfung zu kennzeichnen.

Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Matrixvorlage für Personalbesetzung

Treffen Sie strategische Einstellungsentscheidungen und verschaffen Sie Ihren Mitarbeitern die Beförderung, die sie verdienen - mit dieser Staffing Matrix Template von ClickUp

Wollen Sie Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe heben? Bevor Sie ein neues Teammitglied einstellen, müssen Sie wissen, welche Fähigkeiten Sie in Ihr Arsenal aufnehmen wollen.

ClickUp's Staffing Matrix Vorlage

listet die Fähigkeiten auf, die für jede bestimmte Rolle erforderlich sind. Erstellen Sie für jede Position einfach eine Liste der gewünschten Eigenschaften. Von dort aus können Sie jede spezifische Fähigkeit ankreuzen, um dem oberen Management einen Überblick über fehlende Fähigkeiten in jeder Abteilung zu geben.

Die Staffing Matrix bietet ein Rasterlayout, in dem Sie jede Rolle auflisten können, gefolgt von der Stellenbeschreibung, der Abteilung und den erforderlichen Fähigkeiten. Tauschen Sie einfach jedes benutzerdefinierte Feld aus, oder erstellen Sie Ihr eigenes Farbkodierungssystem, das am besten zu Ihrem Unternehmen passt.

Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Matrixvorlage für technische Fertigkeiten

Verfolgen Sie die technischen Fähigkeiten Ihrer gesamten Belegschaft mit dieser einfachen Matrixvorlage für technische Fähigkeiten von ClickUp

Die Überwachung der technischen Fähigkeiten ist für das Wachstum eines jeden Unternehmens unerlässlich - insbesondere, wenn es sich um IT-, Engineering- oder Produktmanagement-Abteilungen handelt. Wenn Sie Ihren Einstellungsprozess oder Ihr internes Training umgestalten wollen, sollten Sie diese Vorlage nutzen

ClickUp's Matrixvorlage für technische Fertigkeiten

.

Diese Qualifikationsmatrix-Vorlage hilft Teams, die Komplexität des Talentmanagements zu bewältigen. Jede Abteilung erhält eine Zeile für jeden Mitarbeiter. Dann konzentriert sich jede Spalte auf eine bestimmte Fähigkeit, z. B. Softwareentwicklung, Programmiersprachen, Testverfahren oder Fehlersuche.

Die Vorlage bietet Platz für die Erstellung einer eigenen Legende zur Bewertung der Fähigkeiten, in der jede Fähigkeit von eins bis vier eingestuft wird. Ist eine Person ein Experte auf einem bestimmten Gebiet, schreiben Sie eine Vier. Wenn jemand ein Anfänger ist, schreiben Sie eine Eins.

Die Vorlage wird automatisch anhand Ihrer Einstufung farblich kodiert und bietet einen umfassenden Überblick über die technischen Fähigkeiten Ihres Teams.

Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp IT Skills Matrix Vorlage

Erfassen, überwachen und messen Sie genau, welche Hard Skills Ihre IT-Abteilung braucht, um erfolgreich zu sein - mit dieser IT Skills Matrix Template von ClickUp

Jede IT-Abteilung braucht die richtige Mischung aus Fähigkeiten und Fachwissen, um erfolgreich zu sein. Mit der

IT Skills Matrix Vorlage von ClickUp

können Sie die Stärken, Schwächen und Lücken in den technischen Fähigkeiten Ihres Teams ermitteln.

Dieses Raster bietet eine visuelle Darstellung des Grades an Fachwissen für jede Person innerhalb Ihrer IT-Abteilung. Um einen neuen Kompetenzbereich hinzuzufügen, gehen Sie einfach zur Ansicht Skill Board, klicken Sie auf das Pluszeichen und fügen Sie dann den Kompetenzbereich hinzu. Sie können die Fähigkeiten Ihres Teams als Ganzes anzeigen und bewerten oder auf jeden einzelnen Mitarbeiter Ihrer Abteilung eingehen.

Diese Vorlage herunterladen

7. Excel Skills Matrix Vorlage von AIHR

über AIHR

Suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, die Fähigkeiten Ihres Teams zu bewerten und zu verwalten? Kompetenzbewertungen helfen der Unternehmensführung, in die Entwicklung der Mitarbeiter zu investieren, kluge Einstellungsentscheidungen zu treffen und Ressourcen für jedes Projekt zuzuweisen.

Mit dieser unkomplizierten Excel-Matrixvorlage von AIHR kann Ihr Unternehmen ganz einfach die

kompetenzmanagement

aktuell. Schreiben Sie einfach den Namen jedes Mitarbeiters oben in die Spalten und ordnen Sie jeder Zeile eine Fähigkeit zu. Erfassen Sie dann die Fähigkeiten und das Interesse jedes Teammitglieds für jede Fähigkeit.

Diese Vorlage herunterladen

8. Excel Skills Matrix Vorlage von AG5

über AG5

Die Erfassung von Mitarbeiterfähigkeiten muss kein komplizierter Prozess sein. Mit dieser kostenlosen Vorlage von AG5 können Sie die Hard- und Soft Skills Ihrer Mitarbeiter mühelos erfassen.

Die Qualifikationsmatrix steht in den Dateiformaten Excel, Microsoft Word und PDF zum Download bereit. Laden Sie sie einfach in dem von Ihnen gewünschten Format herunter und tragen Sie dann die Namen der Teammitglieder und die verfügbaren Fähigkeiten ein. Die Vorlage verfügt über eine integrierte Farbpalette, in der jede Person mit einem der folgenden Status eingestuft wird: keine Kenntnisse, Anfänger, unabhängig, Experte oder Ausbilder.

Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Skills Matrix Vorlage von Skilltree

über Skilltree

Hier ist eine weitere Vorlage, die keine Software für eine Kompetenzmatrix erfordert und direkt in Excel verwendet werden kann. Außerdem kann sie kostenlos heruntergeladen werden.

Diese Excel-Vorlage von Skilltree enthält alles, was Sie brauchen, um eine Analyse der Qualifikationslücken in Ihrem Unternehmen durchzuführen. Führen Sie einfach den Vornamen, den Nachnamen und die Funktion jedes Mitarbeiters auf, dann die gewünschten Soft- und Hard Skills. Jeder Mitarbeiter erhält eine eigene Zeile, in der Sie ganz einfach die Kompetenzniveaus für jede zu analysierende Fähigkeit eintragen können.

Die Vorlage bietet eine Visualisierung der Stärken und Kompetenzlücken für jedes Projekt oder jede Abteilung. Bei den vierteljährlichen Beurteilungsgesprächen können die Mitarbeiter die Vorlage als Instrument zur Selbsteinschätzung ausfüllen, oder die Führungskräfte können die Kompetenzniveaus dokumentieren, um

aufgaben zuweisen

zuweisen, Beförderungen gewähren oder Projektleiter zuweisen.

Diese Vorlage herunterladen

10. Excel Skills Matrix Vorlage von CIToolkit

über CIToolkit

Kompetenzmatrix-Vorlagen können eine unschätzbare Hilfe sein

kommunikationsinstrument

zwischen Mitarbeitern und Abteilungsleitern. Anhand einer Qualifikationsmatrix lassen sich leicht Lücken in der Ausbildung, den Zertifizierungen oder der Weiterbildung des gesamten Teams feststellen. Auf dieser Grundlage kann die Unternehmensleitung den Einarbeitungsprozess überarbeiten, höhere Bildung fördern oder sogar Schulungen vor Ort anbieten.

Um das Gespräch zu beginnen, können Sie die Excel-Vorlage für die Qualifikationsmatrix von CIToolkit herunterladen. Mit dieser mühelosen Vorlage können Sie die Fähigkeiten Ihres gesamten Teams bewerten. Tragen Sie einfach die Namen der Teammitglieder in die linke Spalte ein, und fügen Sie am Anfang jeder Zeile eine Fähigkeit hinzu.

Diese Matrix lässt sich leicht an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. Anschließend können Sie Ihren Schulungsbedarf neu definieren, um Ihren Mitarbeitern beim Erwerb neuer Fähigkeiten zu helfen.

Diese Vorlage herunterladen

Investieren Sie in Mitarbeiterentwicklung Benutzen Sie ClickUp's Skills Matrix Templates

Der Erfolg Ihres Unternehmens hängt vom Erfolg jedes einzelnen Mitarbeiters ab. Um sicherzustellen, dass die Mitglieder Ihres Teams die erforderlichen Fähigkeiten erwerben, verwenden Sie eine Vorlage für eine Kompetenzmatrix. 🤩

Eine Vorlage für eine Kompetenzmatrix ist ein wesentliches

team-Management-Tool

das von Personalverantwortlichen und Teamleitern genutzt wird. Indem Sie die Fähigkeiten jedes Mitarbeiters in Bezug auf Hard- und Soft Skills protokollieren, können Sie bessere Einstellungsentscheidungen treffen, das Onboarding von Mitarbeitern verbessern und sicherstellen, dass kein Teammitglied überlastet ist.

Mit ClickUp können Sie auf einfache Weise benutzerdefinierte Felder austauschen, zwischen verschiedenen Ansichten wechseln und Ihre Vorlage letztendlich an Ihr Unternehmen anpassen. Außerdem erhalten Sie mehr als nur eine Vorlage für eine Qualifikationsmatrix mit einer vollständigen Suite von Projektmanagementfunktionen, mehr als 1.000 Integrationen, 100 MB Speicherplatz, unbegrenzten Aufgaben und kostenlosen Funktionen für immer. Testen Sie ClickUp noch heute .