11 kostenlose Vorlagen für Feedback-Formulare

Als Manager ist das Einholen von Feedback von Kunden oder Mitarbeitern ein wesentlicher Bestandteil der Verbesserung Ihrer Produkte, Dienstleistungen und des gesamten Geschäfts.

Allerdings, ein Formular von Grund auf neu erstellen kann eine entmutigende Aufgabe sein, besonders wenn Sie nicht wissen, welche Fragen Sie stellen oder welches Format Sie verwenden sollen. Aus diesem Grund haben wir eine Liste mit 11 benutzerfreundlichen Vorlagen und Beispielen für Feedback-Formulare zusammengestellt, die Ihnen den Einstieg erleichtern sollen.

In diesem Blogbeitrag definieren wir, was eine Vorlage für ein Feedback-Formular ist, was eine gute Vorlage für ein Feedback-Formular ausmacht, und stellen verschiedene Vorlagen zur Auswahl. Jede Vorlage enthält eine Beschreibung, Vorteile, Anwendungsbeispiele und eine Aufforderung zum Herunterladen der Vorlage.

Los geht's!

Was ist eine Vorlage für ein Formular?

Eine Vorlage für ein Feedback-Formular ist ein vorgefertigtes Formular, das alle notwendigen Felder und Fragen enthält, um Feedback von Kunden oder Mitarbeitern zu sammeln.

Es kann verwendet werden für feedback zu Produkten einzuholen , Dienstleistungen, Arbeitsumgebungen oder jeden anderen Aspekt Ihrer Geschäfte. Vorlagen für Feedback-Formulare können in verschiedenen Formaten erstellt werden, darunter online-Formulare , Umfragen oder Fragebögen.

Was macht eine gute Vorlage für ein Formular für Kundenfeedback aus?

Einfach halten: Feedback Formulare sollten so kurz und prägnant wie möglich sein. Stellen Sie nur die Fragen, die absolut notwendig sind, um die Informationen zu erhalten, die Sie von Ihren Kunden oder Clients benötigen. Schaffen Sie Raum für Kommentare: Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie wertvolles Feedback erhalten, ist es wichtig, den Teilnehmern ein offenes Feld zu bieten, in dem sie ihre Gedanken äußern können. So gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse und können Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung verbessern. Machen Sie es leicht lesbar: Verwenden Sie eine klare Sprache und vermeiden Sie Fachausdrücke, die die Teilnehmer verwirren oder abschrecken könnten. Bieten Sie Wahlmöglichkeiten an: Stellen Sie sicher, dass Sie den Teilnehmern eine Vielzahl von Antwortmöglichkeiten bieten, z. B. Bewertungsskalen oder Multiple-Choice-Fragen. So erhalten Sie präzisere und genauere Antworten von Ihren Teilnehmern. Machen Sie es zugänglich: Es ist wichtig, dass alle Teilnehmer auf die Vorlage des Formulars zugreifen können, unabhängig von ihrem Gerät oder der Geschwindigkeit ihrer Internetverbindung. Erwägen Sie die Erstellung einer mobilfreundlichen Version des Formulars, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Fragen Sie nach Kontaktinformationen: Sie können die Nachverfolgung der Teilnehmer erleichtern, indem Sie nach Kontaktinformationen wie einer E-Mail Adresse oder Telefonnummer fragen. Dies hilft Ihnen auch, die Antworten zu überprüfen und mögliche Probleme bei der Datenerfassung zu erkennen. Machen Sie es sicher: Es ist wichtig, die Daten Ihrer Kunden zu schützen, indem Sie eine sichere Vorlage für das Formular verwenden. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Formular verschlüsselt ist und dass Sie alle notwendigen Datenschutzgesetze befolgen.

11 Vorlagen für Feedback-Formulare

Wir haben eine Liste mit 11 Formularen zusammengestellt, mit denen Sie das Feedback Ihrer Kunden oder Mitarbeiter einholen können. Jede Vorlage hat einen anderen Schwerpunkt, wählen Sie also die Vorlage, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

1. ClickUp Feedback Formular Vorlage

ClickUp Feedback Formular Vorlage

Die ClickUp Feedback Formular Vorlage ist ein benutzerdefiniertes digitales Formular, das dabei hilft, Feedback von Kunden zu sammeln. Das Formular ermöglicht Geschäften die Ansicht aller Rückmeldungen an einem Ort und bietet so die Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.

Zu den Vorteilen dieser Vorlage gehören eine schnellere Datenerfassung, ein zentraler Speicherort für das Feedback und ein organisiertes System für die Analyse. Diese Vorlage kann verwendet werden, um Feedback zu verschiedenen Aspekten wie Produktfeatures, Kundensupport, Preisgestaltung und mehr zu sammeln.

Nehmen wir an, Sie sind ein Softwareunternehmen, das gerade eine neue Version seines Produkts herausgebracht hat. Sie können die ClickUp Formular-Vorlage verwenden, um Feedback von Ihren Kunden zu den neuen Features, der Benutzeroberfläche und der Leistung einzuholen. Mithilfe dieser Vorlage können Sie schnell Daten von Ihren Kunden sammeln und das Feedback analysieren, um Ihr Produkt weiter zu verbessern.

Unternehmen, die ihren Prozess der Feedback-Erfassung rationalisieren und einen zentralen Speicherort für die Analyse haben möchten, sollten diese Vorlage verwenden.

2. ClickUp Feedback Formulare Vorlage: Ansicht des Recommendations Board

ClickUp Feedback Formulare Vorlage: Ansicht des Recommendations Board

Die Vorlage für das ClickUp Formular für Empfehlungen ähnelt der Vorlage für das ClickUp Formular für Feedback, aber diese Version enthält eine ClickUp Board-Ansicht, die die Verwaltung von Feedback-Empfehlungen erleichtert. Diese Vorlage ermöglicht eine einfachere Organisation und Nachverfolgung von Feedback-Empfehlungen, um Prioritäten zu setzen und auf Feedback zu reagieren.

Sammeln Sie Feedback zu verschiedenen Aspekten wie Produktfeatures, Kundensupport, Preisgestaltung und mehr. Angenommen, Sie sind ein produktmanager und haben mit Hilfe der Vorlage für das ClickUp Feedback Formular Rückmeldungen von Kunden eingeholt.

Sie können die ClickUp Formular Vorlage für Empfehlungen verwenden, um ein Board zu erstellen, das Feedback-Empfehlungen zusammen mit ihrer Priorität und ihrem Status enthält. Dieses Board hilft Ihnen, das Feedback nach seiner Wichtigkeit zu priorisieren und entsprechend zu handeln.

3. ClickUp Feedback Formular Vorlage: Anbieter Bewertung Feedback Formular

ClickUp Feedback Formular Vorlage: Formular für die Bewertung von Anbietern

Diese ClickUp Vorlage ist die gleiche wie die ursprüngliche Vorlage für das Feedback-Formular, zeigt jedoch anstelle von Dienstleistungen einzelne Anbieter an. Diese Vorlage ermöglicht es Geschäften, Feedback zu bestimmten Anbietern zu sammeln ihre Leistung zu verbessern und die Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Verschaffen Sie sich einen besseren Überblick über die Leistungen der einzelnen Anbieter, verbesserungsbereiche zu identifizieren und Kundenprobleme effizienter zu lösen.

Nehmen wir an, Sie betreiben einen Reinigungsdienst für die Startseite und haben mehrere Anbieter. Sie können das ClickUp Formular für die Bewertung von Anbietern verwenden, um Feedback zu den Leistungen der einzelnen Anbieter zu sammeln, Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln und die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

Diese Vorlage ist ideal für dienstleistungsorientierte Geschäfte, die mehrere Anbieter haben und deren Leistung durch das Sammeln von Feedback verbessern wollen.

4. ClickUp Formular für Mitarbeiterfeedback Vorlage

ClickUp Formular Vorlage für Mitarbeiter-Feedback

Die ClickUp Formular für Mitarbeiterfeedback Vorlage ermöglicht es Geschäften, Feedback von ihren Mitarbeitern zu Management, Unternehmenskultur, Gehältern, Vergünstigungen und Arbeitsumfeld zu sammeln. Die Vorteile dieser Vorlage sind ein besseres Verständnis der Mitarbeiterzufriedenheit, die Identifizierung von Bereichen mit Verbesserungspotenzial und eine bessere Mitarbeiterbindung.

Nehmen wir an, Sie sind Eigentümer eines kleinen Geschäfts und möchten wissen, wie zufrieden Ihre Mitarbeiter mit ihrer Arbeit sind. Sie können die ClickUp Vorlage für das Formular für Mitarbeiterfeedback verwenden, um Feedback zu verschiedenen Aspekten des Arbeitsplatzes zu sammeln und Schritte zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit zu unternehmen.

Diese Vorlage ist ideal für Geschäfte jeder Größe, die Feedback von ihren Mitarbeitern einholen und die Mitarbeiterzufriedenheit verbessern möchten.

5. ClickUp Formular für Mitarbeiter-Feedback Vorlage: Board-Ansicht

ClickUp Formular Vorlage für Mitarbeiter-Feedback: Ansicht des Boards

Ähnlich wie die obige ClickUp-Vorlage enthält diese Version eine ClickUp Board-Ansicht zur Verwaltung des Feedback-Prozesses. Zu den Vorteilen dieser Vorlage gehören eine einfachere Organisation und Nachverfolgung des Feedbacks, wodurch es einfacher wird, Prioritäten zu setzen und auf das Feedback zu reagieren.

Angenommen, Sie haben mit der ClickUp Vorlage für das Formular für Mitarbeiterfeedback Feedback von Ihren Mitarbeitern gesammelt. Sie können diese Vorlage verwenden, um ein Board zu erstellen, das das Feedback zusammen mit seiner Priorität und seinem Status enthält. Dieses Board hilft Ihnen, das Feedback nach seiner Wichtigkeit zu priorisieren und entsprechend zu handeln.

Diese Vorlage ist ideal für Geschäfte jeder Größe, die ihr Mitarbeiter-Feedback-Management durch die Organisation und Nachverfolgung des Feedbacks rationalisieren wollen.

6. ClickUp Produkt Feedback Umfrage Vorlage

ClickUp Vorlage für Produkt-Feedback-Umfrage

Die ClickUp Produkt-Feedback-Umfrage Vorlage hilft Geschäften, Feedback von ihren Kunden zu ihren Produkten zu erhalten. Zu den Vorteilen dieser Vorlage gehören ein besseres Verständnis der Kundenbedürfnisse, die Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten und letztendlich eine Umsatzsteigerung.

Angenommen, Sie sind Eigentümer eines kleinen Geschäfts und möchten die Bedürfnisse Ihrer Kunden besser verstehen. Sie können diese Vorlage für Produktfeedback verwenden, um Erkenntnisse über Ihre Produkte zu sammeln und diese Daten zur Verbesserung Ihrer Produkte und letztlich zur Umsatzsteigerung zu nutzen.

Diese Vorlage ist ideal für Geschäfte jeder Größe, die Feedback zu ihren Produkten sammeln und ihre Produkte auf der Grundlage von Kundenfeedback verbessern möchten.

Bonus: UmfrageMonkey Alternativen

7. ClickUp Vorlage für Mitarbeiterkommunikation

ClickUp Vorlage für Mitarbeiterkommunikation

Die ClickUp Vorlage für Mitarbeiterkommunikation hilft Geschäften, eine effektive internen Kommunikationssystems . Die Vorlage enthält eine Struktur, die die Projektkommunikation in einer einheitlichen und klaren Umgebung unterstützt. Zu den Vorteilen der Vorlage gehören eine verbesserte Kommunikation, eine höhere Produktivität und eine bessere Zusammenarbeit.

Angenommen, Sie sind Projektleiter und möchten die Kommunikation in Ihrem Team verbessern. Sie können die ClickUp Vorlage für Mitarbeiterkommunikation verwenden, um eine klare und konsistenten Kommunikationsprozess für Ihr Team . Diese Vorlage wird Ihnen helfen, die Kommunikation zu verbessern, die Produktivität zu steigern und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Diese Vorlage ist ideal für Geschäfte jeder Größe, die ihre interne Kommunikation und Zusammenarbeit verbessern möchten.

8. ClickUp Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfrage

ClickUp Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfrage

Die ClickUp Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen hilft Businesses zu verstehen, wie ihre Kunden ihren Support und ihre Dienstleistungen wahrnehmen. Die Vorlage enthält Fragen, die dabei helfen, Daten über die Kundenzufriedenheit zu sammeln und Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren. Zu den Vorteilen der Vorlage gehören ein besseres Verständnis der Kundenbedürfnisse, die Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten und schließlich erhöhung der Kundenbindung .

Angenommen, Sie sind Eigentümer eines kleinen Geschäfts und möchten wissen, wie zufrieden Ihre Kunden mit Ihrem Kundensupport und Ihren Dienstleistungen sind. Sie können die ClickUp Vorlage für die Kundenzufriedenheitsumfrage verwenden, um Feedback zu Ihrem Kundensupport und Ihren Dienstleistungen zu sammeln und diese Daten zur Verbesserung Ihrer Kundenbindung zu nutzen.

Diese Vorlage ist ideal für Geschäfte jeder Größe, die Feedback zu ihrem Kundensupport und ihren Dienstleistungen einholen und die Kundenbindung verbessern möchten.

9. ClickUp Agency Client Health Tracker von Zenpilot

ClickUp Agency Client Health Tracker von Zenpilot

Feedback Formulare und Kundenbefragungen sind wichtige tools für Geschäfte, um wertvolle Informationen über ihre Clients zu sammeln. Die Verwaltung dieser Daten kann jedoch eine Herausforderung sein. Hier kommt die ClickUp Agency Client Health Tracker von Zenpilot Vorlage kommt herein. Mit dieser benutzerdefinierten Vorlage können Agenturen den Zustand ihrer Beziehungen zu ihren Kunden an einem Ort nachverfolgen und so die aus Feedback-Formularen und Umfragen gewonnenen Infos über ihre Kunden einfach verwalten.

Mit dem ClickUp Agency Client Health Tracker können Agenturen auf einfache Weise einen Bereich von wichtigen Datenpunkten nachverfolgen, einschließlich Kundenzufriedenheit, Umfrageantworten und Feedback. Durch die Erfassung dieser Informationen an einem zentralen Speicherort erhalten die Geschäfte ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse und Präferenzen ihrer Clients. So können sie ihre Dienstleistungen optimieren und die Gesamtzufriedenheit ihrer Kunden verbessern.

Wenn Sie den ClickUp Agency Client Health Tracker in Ihr Formular und Ihre Kundenbefragung integrieren, können Sie den Bedürfnissen Ihrer Kunden immer einen Schritt voraus sein und die Kundenzufriedenheit steigern.

10. ClickUp Vorlage für Mitarbeiterbefragung

ClickUp Vorlage für eine Umfrage zum Mitarbeiterengagement

Die ClickUp Vorlage für Mitarbeiterbefragung hilft Geschäften, den Grad des Engagements ihrer Mitarbeiter zu verstehen. Sie enthält Fragen, die helfen, Daten über die Zufriedenheit, die Motivation und das Engagement der Mitarbeiter zu sammeln.

Zu den Vorteilen gehören ein besseres Verständnis der Mitarbeiterbedürfnisse, die Ermittlung verbesserungswürdiger Bereiche und letztlich eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung. Nehmen wir an, Sie sind Eigentümer eines kleinen Geschäfts und möchten wissen, wie es um das Engagement und die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter bestellt ist.

Sie können die Vorlage verwenden, um Feedback zur Zufriedenheit, Motivation und zum Engagement Ihrer Mitarbeiter zu sammeln und diese Daten zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung zu nutzen. Die Vorlage ist ideal für Geschäfte jeder Größe, die Feedback zu ihren Mitarbeitern einholen möchten mitarbeiterengagement und die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung zu verbessern.

11. ClickUp Start Stop Weiter Vorlage

ClickUp Start Stop Continue Vorlage

Die ClickUp Start Stop Continue Vorlage ist ein Diagramm, das Einzelpersonen und Teams dabei hilft, darüber nachzudenken, welche Aktivitäten sie beginnen, stoppen oder fortsetzen sollten, um ihre gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Die Vorlage enthält drei Zeilen: Starten, Stoppen und Fortsetzen , wobei jede Spalte eine bestimmte Maßnahme darstellt. Zu den Vorteilen dieser Vorlage gehören eine bessere Abstimmung des Aufwands, die Identifizierung verbesserungswürdiger Bereiche und die visuelle Darstellung des Fortschritts.

Angenommen, Sie sind Projektleiter und möchten über die Aktivitäten Ihres Teams nachdenken um Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu identifizieren. Mit ClickUp Start können Sie darüber nachdenken, welche Aktivitäten Ihr Team beginnen, stoppen oder fortsetzen sollte, um seine Leistung zu verbessern. Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihren Aufwand zu bündeln und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Diese Vorlage ist ideal für Einzelpersonen und Teams jeder Größe, die ihre Aktivitäten reflektieren und ihre Ergebnisse verbessern wollen.

Feedback Formular Vorlage FAQs

Nachdem Sie mithilfe von Vorlagen für Feedback-Formulare das Feedback Ihrer Kunden oder Mitarbeiter gesammelt haben, ist es wichtig, etwas mit den Daten zu erledigen. Hier sind ein paar Ideen:

Analysieren Sie Ihre Daten, um Trends und Muster zu erkennen - so erhalten Sie ein besseres Verständnis dafür, was funktioniert und wo Sie sich verbessern können.

Nutzen Sie das Feedback, um umsetzbare Elemente zu erstellen, die Sie in verschiedenen Bereichen Ihres Geschäfts implementieren können.

Geben Sie das Feedback für andere Abteilungen oder Teams innerhalb Ihres Unternehmens frei, damit alle über die Kundenerfahrungen informiert sind.

Welche Arten von Formularen gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Formularen, die für die Erstellung effektiver Rückmeldungen verwendet werden können. Hier sind einige Beispiele für Formulare:

Umfragen: Umfragen sind eine hervorragende Möglichkeit, strukturierte Daten von Kunden zu sammeln, da sie die Möglichkeit bieten, relevante Fragen zu stellen und wertvolle Einblicke in die Meinung und das Verhalten der Kunden zu gewinnen.

Umfragen sind eine hervorragende Möglichkeit, strukturierte Daten von Kunden zu sammeln, da sie die Möglichkeit bieten, relevante Fragen zu stellen und wertvolle Einblicke in die Meinung und das Verhalten der Kunden zu gewinnen. Kommentarformulare: Diese Formulare ermöglichen es den Kunden, Kommentare und Feedback zu Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung abzugeben. Sie werden in der Regel verwendet, um unstrukturierte Daten, wie Gedanken und Eindrücke, zu sammeln.

Diese Formulare ermöglichen es den Kunden, Kommentare und Feedback zu Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung abzugeben. Sie werden in der Regel verwendet, um unstrukturierte Daten, wie Gedanken und Eindrücke, zu sammeln. Net Promoter Score (NPS): Der NPS ist eine Metrik zur Kundenerfahrung, die misst, wie wahrscheinlich es ist, dass Kunden ein Produkt oder eine Dienstleistung weiter empfehlen. Er verwendet eine numerische Skala von 0-10, um die Loyalität und Zufriedenheit der Kunden zu messen.

Der NPS ist eine Metrik zur Kundenerfahrung, die misst, wie wahrscheinlich es ist, dass Kunden ein Produkt oder eine Dienstleistung weiter empfehlen. Er verwendet eine numerische Skala von 0-10, um die Loyalität und Zufriedenheit der Kunden zu messen. Kontaktformulare: Diese Formulare sind ideal für die Erfassung von Kontaktinformationen wie Name, E-Mail, Telefonnummer und andere Details für potenzielle Kunden oder Interessenten.

Diese Formulare sind ideal für die Erfassung von Kontaktinformationen wie Name, E-Mail, Telefonnummer und andere Details für potenzielle Kunden oder Interessenten. Formulare zur Lead-Generierung: Diese Formulare sind wichtig, um Leads von Website-Besuchern zu erfassen, die Interesse an Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung bekundet haben. Sie enthalten normalerweise Felder wie Titel, Firmenname und Branche.

Wie kann ich mehr Menschen zum Ausfüllen von Formularen für Kundenfeedback ermutigen?

Anreize für Kunden sind eine gute Möglichkeit, die Antwortquote zu erhöhen und Kundenfeedback zu sammeln. Bieten Sie z. B. Rabatte oder die Chance, einen Preis zu gewinnen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Formular einfach zu bedienen und mobilfreundlich ist, damit die Kunden das Formular ohne Probleme abschließen können. Versuchen Sie, die Fragen kurz und direkt zu halten, damit sich die Kunden nicht zu lange mit jeder Frage aufhalten.

Unterschied bei der Erstellung von Formularen für Mitarbeiter- und Kundenfeedback

In Formularen für Mitarbeiterfeedback werden in der Regel Fragen gestellt, die sich auf Probleme im Zusammenhang mit der Arbeitsleistung und der Arbeitszufriedenheit beziehen, z. B. Erwartungen an die Arbeit, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Fähigkeiten und die Arbeitsmoral des Teams. In der Regel müssen die Mitarbeiter die Fragen auf einer Skala von 1-10 oder mit Multiple-Choice-Antworten wie "stimme zu", "stimme nicht zu" oder "keine Meinung" beantworten.

Formulare für Kundenfeedback hingegen sind offener und konzentrieren sich darauf, was die Kunden von den Produkten oder Dienstleistungen eines Unternehmens halten. Sie stellen in der Regel Fragen wie "Was hat Ihnen an unserem Produkt gefallen?" oder "Wie können wir unseren Kundenservice verbessern?" Die Antworten der Kunden werden dann genutzt, um potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Erstellen Sie Ihre eigenen Formulare in ClickUp

Ganz gleich, ob Sie Feedback-Formulare verwenden möchten, um Rückmeldungen zu Ihren Produkten, Dienstleistungen, Mitarbeitern oder kundensupport unsere Vorlagen enthalten klare und prägnante Fragen, die für die Befragten leicht zu verstehen sind.

Darüber hinaus verfügen unsere Vorlagen über ein optisch ansprechendes Design, das die Befragten zum Abschließen des Formulars ermutigt und sowohl offene als auch Multiple-Choice-Antworten zulässt, sodass eine Vielzahl von Feedback-Optionen zur Verfügung steht. Wir hoffen, dass unsere Liste mit Vorlagen und Beispielen für Feedback-Formulare Ihnen dabei hilft, Ihre Geschäfte zu verbessern, indem Sie Feedback effektiv sammeln und analysieren.

Vergessen Sie nicht, die ClickUp Feedback Formular Vorlage und weitere Vorlagen finden Sie auf ClickUp's Vorlagen-Center für weitere Projektmanagement-Vorlagen und -Lösungen - und viel Erfolg bei der Erfassung von Feedback!