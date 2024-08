die 11 besten Produktmanagement-Software-Tools für Entwicklungsteams im Jahr 2024

Die Entwicklung erstklassiger Produkte ist kein Spaziergang, glauben Sie mir, ich weiß das. Es ist eine Gratwanderung zwischen der Erfüllung von Kundenerwartungen und der Bewältigung der komplizierten Produktlebenszyklen.

Auch die Wahl des richtigen Produktmanagement-Tools ist keine leichte Aufgabe. Ich habe mit mir gerungen, ob ich eine Suite verschiedener Tools zusammenstellen oder mich für ein All-in-One-Tool entscheiden soll (ja, die gibt es, zum Glück!). Sie erleichtern die Verwaltung des gesamten Prozesses, ohne dass man ständig die Registerkarten wechseln oder den Überblick über die Aufgaben verlieren muss.

Für eine effektive Zusammenarbeit, insbesondere mit dezentralen Teams, ist eine nahtlose, intuitive Produktmanagementsoftware eher eine Notwendigkeit als ein Luxus. Sie kann die Planung der Produkteinführung, das Software-Projektmanagement, die Produktanalyse, das Prototyping und sogar das Marketing vereinfachen.

Nachdem ich verschiedene Tools erforscht und ausprobiert habe, möchte ich Ihnen 11 erstklassige Produktmanagement-Tools vorstellen. Diese Tools haben sich bei der Navigation durch das schwierige Terrain der Produktentwicklung und -verwaltung als unschätzbar erwiesen.

Mit der richtigen Software können Sie Ihre Produktivität optimieren, die rechtzeitige Kommunikation mit Ihrem Team aufrechterhalten, Aufgaben verwalten und Ihre Projektfristen einhalten. Und wissen Sie was? Es muss auch nicht die Bank sprengen! Schnallen Sie sich an, wenn wir gemeinsam diese bahnbrechenden Tools erforschen.

Was ist eine Produktmanagement-Software?

Produktmanagement-Tools helfen Teams bei der Bewältigung bestimmter Phasen im Produktlebenszyklus. Dies kann Aktivitäten umfassen wie:

Planung der Produkteinführung

Projektmanagement in der Softwareentwicklung

Produktanalytik

Prototyping

Oder auchproduktvermarktung Zum Beispiel, ein produkt-Roadmap-Tool hilft Ihnen, Ihre Produktvision zu skizzieren und die Funktionen zu beschreiben, die Sie auf dem Weg dorthin in Angriff nehmen werden.

Einige Produktmanager-Software-Tools, wie z. B. ein umfassendes Projekt-Management-Tool, bieten jedoch eine zentrale Plattform für alles, was mit der Produktentwicklung zu tun hat entwicklung und Verwaltung von Produkten .

Dies ist wichtig für eine entferntes Produktteam da es sinnvoll ist, ein einziges virtuelles Produktmanagementsystem zu verwenden, das die richtigen Funktionen bietet.

Worauf sollten Sie bei einer Produktmanagement-Software achten?

Hier sind einige wesentliche Funktionen, auf die Sie bei einem Produktmanagement-Tool achten sollten:

Brainstorming-Funktionen : Um ein neues Produkt zu entwickeln, muss man über den Tellerrand hinausschauen. Und egal, wie verrückt Ihre Idee ist, das Management-Tool sollte Ihnen dabei helfen, ihr einen Sinn zu geben

Verwaltung von Aufgaben : ob es sich um einekanban-Tafel oder eine eingebaute Aufgabenpriorisierung, die App sollte über umfassende Aufgabenmanagementfunktionen verfügen

Vorlagen : Ihr Management-Tool sollte über folgende Funktionen verfügenanpassbare Vorlagen um Ihnen den sofortigen Einstieg zu erleichtern,preislisten erstellen,produkte vergleichen, und mehr

: Ihr Management-Tool sollte über folgende Funktionen verfügenanpassbare Vorlagen um Ihnen den sofortigen Einstieg zu erleichtern,preislisten erstellen,produkte vergleichen, und mehr Integrationen leider gibt es nur sehr wenige Produktmanagement-Tools, die alle Ihre Anforderungen erfüllen können. Aus diesem Grund muss Ihr Verwaltungstool in gängige Arbeitsplatzsoftware integriert werden, um maximale Funktionalität zu gewährleisten

Aber das sind nicht die einzigen Dinge, die Sie beachten müssen.

Wenn Sie sich durch zahllose Registerkarten klicken müssen, nur um zu sehen, ob die Dinge Ihren Vorstellungen entsprechend laufen produktstrategie werden Sie im Handumdrehen verrückt. 😵

Deshalb ist eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit auch ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Produktmanagementsoftware. Ganz zu schweigen davon, dass es kein Tool sein sollte, das die Bank sprengt!

11 beste Produktmanagement-Software im Jahr 2024

1. ClickUp #### Bestes Gesamtproduktmanagement-Tool mit erweiterten Funktionen

verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Produkt-Roadmap aus der Vogelperspektive, planen Sie mehrere Projekte, verwalten Sie Abhängigkeiten und priorisieren Sie alles in Ihrer individuellen Projektzeitleiste mit der Zeitleistenansicht in ClickUp

ClickUp ist die ultimative All-in-One-Lösung werkzeug für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit für Unternehmen jeder Größe und für jedes Team innerhalb Ihrer Organisation, einschließlich Ihrer produkt- und Entwicklungsteams . 😌

Mit Hunderten von fortschrittlichen und flexiblen Funktionen ausgestattet, erleben Sie mit ClickUp an Ihrer Seite optimierte Arbeitsabläufe, verbesserte Zusammenarbeit und unvergleichliche Produktivität.

Was also macht ClickUp zur besten Produktmanagement-Software?

Ganz einfach: Die umfassende Plattform von ClickUp konsolidiert Ihr technisches Paket und bietet alle Funktionen, die Sie benötigen, um ihren gesamten Projektlebenszyklus zu verwalten , Teams, Termine, Ressourcen und mehr - alles an einem zentralen Ort. Sie erhalten Zugang zu Hunderten von fortschrittlichen und dennoch benutzerfreundlichen Funktionen, die Sie bei folgenden Aufgaben unterstützen:

Strategieplanung : Verbessern Sieproduktplanung indem Sie visuelle Darstellungen Ihres Produktplans erstellen, Ideen abbilden und sie mit Arbeitsabläufen und Aufgaben verbinden mitClickUp-Whiteboards *Roadmaps und Produktmanagement : Klar bauenprodukt-Roadmapsverwalten Sie Produktrückstände, verfolgen Sie Projektpläne fürprodukteinführungenund mehr mit Whiteboards, Mind Maps, Zeitleiste, Gantt-Diagramm, Liste, Tabellenansicht und anderen benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp

: Verbessern Sieproduktplanung indem Sie visuelle Darstellungen Ihres Produktplans erstellen, Ideen abbilden und sie mit Arbeitsabläufen und Aufgaben verbinden mitClickUp-Whiteboards *Roadmaps : Klar bauenprodukt-Roadmapsverwalten Sie Produktrückstände, verfolgen Sie Projektpläne fürprodukteinführungenund mehr mit Whiteboards, Mind Maps, Zeitleiste, Gantt-Diagramm, Liste, Tabellenansicht und anderen benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp KPI und Zielverfolgung : Mit ClickUp Goals Ziele abgleichen und auf Kurs bleiben

: Mit ClickUp Goals Ziele abgleichen und auf Kurs bleiben Zusammenarbeit im Team : Tauschen Sie Feedback aus, erhalten Sie Updates in Echtzeit und bleiben Sie auf dem Laufenden mit Chat-Ansicht, Kommentaren und mehr

: Tauschen Sie Feedback aus, erhalten Sie Updates in Echtzeit und bleiben Sie auf dem Laufenden mit Chat-Ansicht, Kommentaren und mehr Fehler- und Problemverfolgung : Organisieren Sie Feedback und Prioritäten undvereinfacht die Fehler- und Problemverfolgung *Workflows und Automatisierung: Erstellen Sie klare, agile Arbeitsabläufe und sprinten Sie mit Automatisierungen durch die Entwicklung

: Organisieren Sie Feedback und Prioritäten undvereinfacht die Fehler- und Problemverfolgung *Workflows und Automatisierung: Erstellen Sie klare, agile Arbeitsabläufe und sprinten Sie mit Automatisierungen durch die Entwicklung Echtzeitberichte und Fortschrittsverfolgung: Verfolgen Sie Leistung, Zielfortschritt und mehr in Echtzeit und verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre gesamte Arbeit benutzerdefinierte Dashboards *Integrieren Sie alle Ihre Feedback- und Entwicklungstools: Erstellen Sie Kundenfeedbackschleifen, um Produktentscheidungen mit Integrationen für Zendesk, Intercom und Zapier zu treffen. Verfolgen Sie dann den Entwicklungsfortschritt mit nativen Integrationen für GitHub, GitLab und Bitbucket

Verwalten Sie Ihre Zeitpläne und Produktionsphasen an einem Ort mit vorgefertigten Ansichten, benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern und mehr

Darüber hinaus können Produktteams dank der vollständig anpassbaren Plattform jeden Teil von ClickUp so konfigurieren, dass er ihren individuellen Bedürfnissen, komplexen und mehrstufigen Arbeitsabläufen und persönlichen Vorlieben entspricht. Dieses Maß an Flexibilität ermöglicht es den Teams, einen Workflow einzurichten, der es ihnen erlaubt, optimal zu arbeiten und ClickUp anzupassen, wenn sich ihre Anforderungen ändern und ihr Unternehmen wächst.

Als Sahnehäubchen bietet ClickUp einen kostenlosen Plan mit vielen Funktionen und erschwingliche Preispläne damit Teams alle benötigten Funktionen nutzen können, ohne ihr Budget zu überschreiten.

Lassen Sie uns nun einen tieferen Einblick in einige der wichtigsten Funktionen von ClickUp nehmen, die Produktmanager und Teams nutzen können, um ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen, funktionsübergreifende Teams aufeinander abzustimmen und schneller zu liefern. ⚡️

ClickUp Schlüsselfunktionen

Vollständig anpassbare Plattform : Passen Sie jeden Teil von ClickUp an und konfigurieren Sie es so, dass es Ihren Bedürfnissen entspricht, mit benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Status, ClickApps und mehr

: Passen Sie jeden Teil von ClickUp an und konfigurieren Sie es so, dass es Ihren Bedürfnissen entspricht, mit benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Status, ClickApps und mehr Über 15 benutzerdefinierte Ansichten : Wählen Sie aus mehr als 15 Ansichten für Ihre Arbeit, einschließlich Zeitleiste, Board, Gantt-Diagramm und mehr

: Wählen Sie aus mehr als 15 Ansichten für Ihre Arbeit, einschließlich Zeitleiste, Board, Gantt-Diagramm und mehr Drag-and-Drop-Funktionalität : Mit dieser Funktion können Sie Änderungen in Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich einfacher und schneller vornehmen. Ziehen Sie Elemente einfach per Drag & Drop, ohne dass Sie technische Kenntnisse benötigen

: Mit dieser Funktion können Sie Änderungen in Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich einfacher und schneller vornehmen. Ziehen Sie Elemente einfach per Drag & Drop, ohne dass Sie technische Kenntnisse benötigen Automatisierung Funktionen : Beschleunigen Sie beliebige Prozesse mit vorgefertigten Automatisierungen und richten Sie benutzerdefinierte Rezepte mit der ClickUp-Automatisierung ein - ganz ohne Programmierkenntnisse

: Beschleunigen Sie beliebige Prozesse mit vorgefertigten Automatisierungen und richten Sie benutzerdefinierte Rezepte mit der ClickUp-Automatisierung ein - ganz ohne Programmierkenntnisse Dokumentation : Erstellen Sie Produktbeschreibungen, SOPs,produktmarketing-Kampagnenpläne,produktanforderungsdokumenteund mehr in Docs mit ClickUp AI, damit Sie schneller arbeiten, besser schreiben und weiter denken können

: Erstellen Sie Produktbeschreibungen, SOPs,produktmarketing-Kampagnenpläne,produktanforderungsdokumenteund mehr in Docs mit ClickUp AI, damit Sie schneller arbeiten, besser schreiben und weiter denken können Ressourcenverwaltung : Überwachen Sie Ihre Ressourcen mit der Workload-Ansicht

: Überwachen Sie Ihre Ressourcen mit der Workload-Ansicht Integrationsmöglichkeiten : Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Arbeitstools, um Ihre Apps zu konsolidieren und Ihren Workflow zu optimieren

: Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Arbeitstools, um Ihre Apps zu konsolidieren und Ihren Workflow zu optimieren Verfügbar auf allen Geräten : Verfügbar für Desktop-, Mobil- (Android- und iOS-App), Voice- und Browser-Plattformen

: Verfügbar für Desktop-, Mobil- (Android- und iOS-App), Voice- und Browser-Plattformen Bibliothek mit Vorlagen : Wählen Sie aus über 1.000 Vorlagen für jeden Anwendungsfall und jedes Team, darunter fürproduktmanagement,produktstrategie,software-Entwickler, Marketing, und mehr

: Wählen Sie aus über 1.000 Vorlagen für jeden Anwendungsfall und jedes Team, darunter fürproduktmanagement,produktstrategie,software-Entwickler, Marketing, und mehr Verfügbar auf allen Geräten: ClickUp ist auf allen Geräten verfügbar, einschließlich der mobilen App, mit der Sie jederzeit und überall auf Ihre Arbeit zugreifen können

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos: Funktionsreicher kostenloser Plan

Funktionsreicher kostenloser Plan Unbegrenzt: $7 pro Monat/Benutzer

$7 pro Monat/Benutzer Business: $12 pro Monat/Benutzer

$12 pro Monat/Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

#

ClickUp-Kundenbewertungen

Capterra: 4,7 von 5 (3.700+ Bewertungen)

4,7 von 5 (3.700+ Bewertungen) G2: 4,7 von 5 (7.000+ Bewertungen)

ClickUp-Bewertungen

"Es ist das robusteste Tool auf dem Markt und lässt sich sehr gut an jeden Arbeitsablauf anpassen. Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, ClickUp-Automatisierung und die Möglichkeit, Prozesse in derselben Anwendung zu dokumentieren - all das macht ClickUp zum besten Tool. Ich habe alle anderen Tools da draußen getestet. Ich war ein Asana-Nutzer, Basecamp-Nutzer, Wrike-Nutzer, Trello-Nutzer, Monday, etc...You name it, ich habe über 30 der beliebtesten Tools getestet, und ClickUp ist die Nummer eins." -G2 Rezension

"Die beste App für Projektmanagement, Arbeitsverteilung und Zusammenarbeit für unser Team! Die Aufnahme von Aufgaben aus verschiedenen Abteilungen in unserem Unternehmen und deren korrekte Zuordnung zu den richtigen Teams ist für uns eine enorme Zeitersparnis. Die Möglichkeit, Beobachter hinzuzufügen, Aufgaben zu kommentieren und einfach verschiedene Arten von Informationen oder Dateien direkt an die Aufgabe selbst zu senden, ermöglicht es uns, unsere Prozesse zu rationalisieren." -G2 Bewertung

2. Pivotal Tracker

Das Beste für agile Softwareentwicklung

über Pivotal Tracker

Pivotal Tracker ist ein agiles Projektmanagement software mit einigen praktischen Funktionen zur Definition von User Stories und zur Analyse der Leistung agiler Teams.

Es ist ein weiteres der vielen kostenlosen Produktmanagement-Tools, die Sie zur Unterstützung Ihres Software-Produktmanagement-Teams in Betracht ziehen sollten.

Aber ist es eigentlich entscheidend für Ihre Produktmanagement-Aktivitäten?

Lassen Sie es uns herausfinden.

Pivotal Tracker Hauptmerkmale

Verwaltung des Produkt-Backlogs

Etiketten zur Organisation und Überwachung von User Stories

Story-Blocker helfen, potenzielle Hindernisse im Voraus zu erkennen

Multiprojekt-Arbeitsbereiche zur Anzeige mehrerer Projekte nebeneinander

Pivotal Tracker Preise

Diese Produktdatenmanagement-Software bietet einen kostenlosen Plan, der bis zu fünf Projekte und Benutzer unterstützt. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei $10/Monat.

Pivotal Tracker Kundenstimmen

Capterra : 4.3/5 (110+ Bewertungen)

: 4.3/5 (110+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (90+ Bewertungen)

Pivotal Tracker Bewertungen

"Unser Team ist in der Lage, bei der Arbeit in einem Sprint auf Kurs zu bleiben und weniger Zeit damit zu verbringen, auf Slack über den Story-Fortschritt zu chatten, und die gesamte Kommunikation innerhalb von PivotalTracker zu erledigen. Insgesamt hat dies unser Team organisiert und verantwortlich gehalten." - Capterra Verifizierte Bewertung "Für kleinere Teams und Projekte waren die Punktschätzungsfunktion und ein Großteil der detaillierten Analysen für uns nicht sehr hilfreich, wenn es darum ging, umsetzbare Entscheidungen zu treffen. Aber für das richtige Projekt und für große Teams mit vielen Mitarbeitern kann ich mir vorstellen, dass diese Tools nützlich sein können." - Capterra Verified Reviewvergleichen Sie Pivotal Tracker und ClickUp

3. airfocus

Am besten geeignet für modulares Produkt-Roadmapping

über airfocus airfocus bietet eine moderne und modulare Produktmanagement-Plattform. Sie bietet eine Komplettlösung für Produktteams zur Verwaltung und Kommunikation ihrer Strategie, ihre Arbeit zu priorisieren , erstellen Roadmaps und verknüpfen Feedback, um die richtigen Probleme zu lösen. Airfocus wurde mit Blick auf die Flexibilität entwickelt und ermöglicht es Ihnen, die Plattform schnell an Ihre Bedürfnisse anzupassen, ohne die Arbeitsweise Ihres Teams zu stören.

Schlüsselmerkmale von airfocus

Fahrplan: Richten Sie Ihr Team aus und geben Sie eine klare Richtung vor

Prioritätensetzung: Setzen Sie Prioritäten mit Zuversicht

Einblicke: Hören Sie Ihren Kunden zu und lösen Sie die richtigen Probleme

Modularität: Die modulare Produktplattform, die sich Ihnen anpasst

airfocus Preise

Dieses Produktmanagement-Tool bietet kostenpflichtige Pläne ab $15/Editor pro Monat und bietet viele integrationen mit Entwicklungswerkzeugen oder Feedback-Tools.

Airfocus-Nutzerbewertungen

Capterra : 4.5/5 (95+ Bewertungen)

: 4.5/5 (95+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (95+ Bewertungen)

airfocus Bewertungen

"Airfocus hilft unserem Team bei der Organisation unserer Projektaktivitäten in Sprints im Kanban-Board und gibt uns einen Überblick in der Gantt Roadmap. Das Prioritätsdiagramm ist eine coole Funktion, die es uns ermöglicht, Projekte anhand von Abstimmungen/Ranglisten zu bewerten. Insgesamt waren unsere Erfahrungen mit Airfocus sehr positiv." - Capterra Verifizierte Bewertung "Airfocus ist magisch, denn es ermöglichte meinem Wachstumsteam, nicht an der neuesten, glänzendsten Idee zu arbeiten. Es ermöglichte mir, mein Team dazu zu bringen, objektiver darüber nachzudenken, welche Projekte tatsächlich den größten Einfluss haben werden." - Capterra Verified Review

4. ProduktPlan

Am besten geeignet für die Produktplanung

über ProductPlan

ProductPlan ist eine großartige produkt-Roadmap ein Tool, das Ihnen hilft, Ihren Produktplan und Ihre Strategie durch schöne Roadmaps zu kommunizieren.

Neben roadmapping und begrenzte Funktionen zur Aufgabenverwaltung, bietet ProductPlan nicht viel.

Das wirft die Frage auf: "Müssen Sie wirklich 39 $/Benutzer pro Monat für ein einfaches Roadmapping-Tool bezahlen?"

ProductPlan Hauptmerkmale

Timeline-Ansicht zur Erstellung von Roadmaps auf Basis von Daten

Sehen Sie Ihr gesamtes Produktportfolio auf einen Blick in der Portfolioansicht

Priorisierung von Produkt-Backlog-Elementen in der Plantafel

Erstellung von Roadmaps im Kanban-Stil

Preise für ProductPlan

Dieses Produktmanagement-Tool bietet kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Benutzer pro Monat und bietet Funktionen wie die Integration von Microsoft Teams.

ProductPlan Benutzer-Bewertungen

Capterra : 4.5/5 (50+ Bewertungen)

: 4.5/5 (50+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

ProduktPlan-Bewertungen

"Wir haben ProductPlan verwendet, um Projekte mit Meilensteinen und Zeitplänen zu verfolgen, an denen mehrere Teams beteiligt sind. Es ist sehr einfach, jede Aufgabenleiste zu erweitern oder anzupassen, was die Verwendung sehr einfach macht und auch die Stakeholder über den Projektfortschritt zu informieren." - Capterra Verified Review "Product Plan is hat unserem Team geholfen, unsere Arbeit auf die nächste Stufe zu heben, indem es uns ein professionelles und leicht zu lesendes Layout bietet. Hyperlinks lassen sich leicht mit Aktualisierungen und Erklärungen von der Idee bis zur Umsetzung teilen." - Capterra Verified Review

5. Trello

Am besten geeignet für Kanban-Projektmanagement

über Trello

Trello ist ein Projektmanagement-Tool im Kanban-Stil, das einem Produktmanagement-Team bei der Zusammenarbeit und Organisation hilft.

aber ist es das richtige Tool für Sie?

Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Power-Ups oder Integrationen für die grundlegendsten Dinge wie ein Gantt-Diagramm oder einen Time-Tracker zu verwenden. 🤷

Trello Hauptmerkmale

Kanban-Tafeln und Checklisten für eine einfache Aufgabenverwaltung

Automatisieren Sie Arbeitsabläufe mit Trello's Butler Bot * Mobile App verfügbar für Android- und iOS-Geräte

Bietet Vorlagen für Produktmanagement und Produktivität, teammanagementusw.

Trello Preise

Diese Management-Software bietet einen kostenlosen Plan mit zehn Boards. Kostenpflichtige Pläne beginnen bei 10 $/Benutzer pro Monat mit unbegrenzten Boards.

Trello-Kundenbewertungen

Capterra : 4.5/5 (10.000 Bewertungen)

: 4.5/5 (10.000 Bewertungen) G2: 4.4/5 (11.500+ Bewertungen)

Trello-Bewertungen

"Sehr einfach zu bedienen, freundliche und intuitive Schnittstelle und viele Funktionen zur Zusammenarbeit und Personalisierung Ihrer Boards. Guter Preis für das Geld und anständiges Support-Team." - Capterra Verifizierte Bewertung "Insgesamt fand ich Trello eine großartige Aufgabentafel für das Team, um die Arbeitsbelastung, das Projektmanagement und die Verfolgung von Aufgaben zu verwalten. Es gibt die Freiheit, Aufgaben und Team auf der gleichen Seite zu verwalten und zeitlich zu synchronisieren." - Capterra Verified Review

6. Jira

Das Beste für die Softwareentwicklung

über Jira

Geeignet für agil und scrum software-Entwicklungsteams, Jira ist ein hervorragendes Projektmanagement-Tool mit problem- und Fehlerverfolgung fähigkeiten.

Wenn es jedoch um eine effiziente Verwaltung geht, Jira geht nicht die Extrameile.

Wenn Sie in Aufgaben und Feature-Tickets von Kunden ertrinken wollen, könnte dieses Atlassian-Produkt die richtige Wahl sein.

Weitere Informationen zu Jira ?

Lesen Sie unseren ausführlichen Jira-Überprüfung und lernen, wie man es benutzt Jira für Projektmanagement .

Jira Hauptmerkmale

Scrum und Kanban tafeln für agile Teams * Erstellen einer Roadmap zur Kommunikationproduktstrategie klar

Detaillierte Analysen zur Teamleistung

Integrierte Workflow-Automatisierung

Jira-Preise

Der kostenlose Plan von Jira unterstützt nur zehn Benutzer. Kostenpflichtige Pläne beginnen bei 7 $/Benutzer pro Monat.

Jira-Kundenbewertungen

Capterra : 4.4/5 (10000 Bewertungen)

: 4.4/5 (10000 Bewertungen) G2: 4.2/5 (3.800+ Bewertungen)

Jira-Bewertungen

"Die Lernkurve ist ziemlich steil, wenn man es mit anderen Tools vergleicht. Aber sobald man sich daran gewöhnt hat, stört es einen nicht mehr, da es ein Industriestandard ist und die meisten Unternehmen es verwenden. Es kann auch sehr zeitaufwendig sein, aber das hängt davon ab, ob Sie es auf Ihrem eigenen Server hosten oder die Atlassian Cloud nutzen." - Capterra Verified Review "JIRA ist ein integraler Bestandteil unserer Softwareentwicklung und unseres Projektmanagements und bietet so ziemlich alle Werkzeuge, die man braucht, um ein Projekt oder ein Produkt erfolgreich zu managen." - Capterra Verified Reviewvergleichen Sie Jira und ClickUp

7. Aha!

Am besten für Roadmapping

über Aha!

Aha! ist ein webbasiertes Produktstrategie- und Roadmapping-Tool, das Ihnen hilft, das Warum, Wann und Was Ihrer Produkte zu verstehen, um das Produktmanagement zu vereinfachen.

Aber bevor Sie sagen "Aha! Ich habe das Richtige gefunden", müssen Sie zwei Dinge wissen:

Erstens: Es hat keine Mind Map.

Und zweitens, es unterstützt keine zeiterfassung in Echtzeit .

ist Zeit nicht Geld?💰

Nötigst du mehr Details? Schauen Sie sich unsere umfassende_ Aha! Überprüfung des Produktmanagements .

Aha! Hauptmerkmale

Optionen für Produkt-Roadmap-Vorlagen

Ideenportale zum Sammeln von Feedback und zur Verwaltung von Ideen

Teilbare Roadmap-Option für die Zusammenarbeit

Integriert mit Azure DevOps, Asana, Github, Google Analytics, Salesforce, etc.

Aha! Preisgestaltung

Die Pläne beginnen bei $59/Nutzer pro Monat. Sie haben auch einen speziellen Plan für Startups mit weniger als 1,5 Mio. $ an Finanzierung.

Aha! Bewertungen von Kunden

Capterra : 4.8/5 (380+ Bewertungen)

: 4.8/5 (380+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (180+ Bewertungen)

Aha! Bewertungen

8. Produkttafel

Am besten für Kunden-Roadmapping

über Productboard

Productboard ist eine kundenorientierte Produktmanagement-Plattform.

Sie kann Ihr gesamtes Produkt- und Kundenfeedback aus verschiedenen Tools wie Zendesk, Slack, Intercom usw. an einem Ort zusammenführen, um bessere Analysen, Priorisierungen und Roadmapping zu ermöglichen.

Das Tool ist definitiv so kundenorientiert, wie es nur sein kann.

aber was ist mit der Mitarbeiterverwaltung?

Das haben sie übersprungen, als sie beschlossen haben, keine Arbeitsbelastungstabelle einzubauen.

Ich schätze, Überstunden werden immer auf dem Tisch liegen. igitt!

Hauptmerkmale der Produkttafel

Anpassbare Roadmapping-Funktionen

Portale für Kundenfeedback

Prioritätensetzung für klare Produktstrategien

Unbegrenzte Roadmaps für Stakeholder

Productboard Preise

Dieses Management-Tool kann 15 Tage lang kostenlos getestet werden, und die kostenpflichtigen Pläne reichen von $20 pro Benutzer und Monat bis hin zu individuellen Preisen.

Productboard Kundenbewertungen

Capterra : 4.7/5 (110+ Bewertungen)

: 4.7/5 (110+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (140+ Bewertungen)

Produktboard-Bewertungen

9. Figma

Das Beste für Design

über Figma

Figma ist ein webbasiertes Design- und prototyping-Werkzeug .

Verwenden Sie es, um mit Ihren Teammitgliedern mitzugestalten und schaffen Sie etwas Schönes.

Aber sobald man das Entwerfen und Prototyping beiseite schiebt, ist dieses Werkzeug nicht mehr viel wert.

Keine Aufgabenverwaltung. Keine App für Linux-Benutzer.

Figma Hauptmerkmale

Unterstützt mehrere Plug-ins, darunter Stock-Images, Flussdiagramme und Diagramme

Flexible Stile mit Farbe, Text, Raster oder Effekt

Bearbeitung und Zusammenarbeit mit Versionshistorie

Einbetten von Prototypen in Ihr bevorzugtes Werkzeug

Figma-Preise

Dieses Prototyping-Tool bietet einen kostenlosen Plan, und die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei 12 $/Benutzer pro Monat.

Figma Kundenbewertungen

Capterra : 4.7/5 (280+ Bewertungen)

: 4.7/5 (280+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

Figma-Bewertungen

"Mit Figma waren wir in der Lage, mehr kollaborative Designkritiken, produktivere Entwicklerbesprechungen und eine umfassendere Dateiorganisation zu schaffen." - Capterra Verified Review "Es ist zwar einfach zu bedienen, aber man muss sich erst einarbeiten. Ich war ein Sketch-Benutzer, und Sketch ist immer noch schneller zu entwerfen. Außerdem kann es schwierig werden, wenn man einen wirklich komplexen Prototyp erstellen möchte. Und eine lokale Version von Figma ist immer noch cloudbasiert. Wenn Sie also offline arbeiten, haben Sie nur begrenzte Möglichkeiten - Capterra Verified Review

10. Balsamiq

Am besten für Wireframing

über Balsamiq

Balsamiq ist ein Wireframe-Tool, mit dem Sie die Erfahrung des Skizzierens auf einem Notizblock oder Whiteboard, aber einem Computer, erleben können.

Ihr Produkt heißt Balsamiq Wireframes, mit dem Sie die Benutzeroberfläche Ihrer Traum-App oder Ihres Produkts skizzieren und mit Ihrem Team zusammenarbeiten können.

Für ein Tool, das die Kreativität unterstützt, hat es jedoch vergessen, kreativ zu sein. Die Benutzeroberfläche sieht so einfach aus, dass sie schon fast langweilig ist. Das düstere Farbschema in Schwarz, Grau und Weiß macht keinen Spaß.

Balsamiq Hauptmerkmale

Ermöglicht die Zusammenarbeit für Software-Design-Teams

Einfache Drag-and-Drop-Funktionalität

Mockup-Erstellung

Plug-in für Jira,Confluenceund Google Drive

Balsamiq Preise

Die Preise für Balsamiq reichen von $9/Monat bis $199/Monat.

Balsamiq Bewertungen von Kunden

Capterra : 4.4/5 (320+ Bewertungen)

: 4.4/5 (320+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (440+ Bewertungen)

Balsamiq-Bewertungen

"Balsamiq ist das bevorzugte Wireframing-Tool der Agentur. Die Anwendung ermöglicht es dem UX-Team, ihre Ideen schnell an die Kreativdesigner weiterzugeben, ohne dass sie über das visuelle Branding der Website entscheiden müssen. Obwohl der Funktionsumfang recht begrenzt ist und das Tool in letzter Zeit nicht mehr weiterentwickelt wurde, ist es immer noch die effizienteste Methode zur Erstellung von Wireframes, die wir gefunden haben." - Capterra Verified Review "Die Benutzeroberfläche von Balsamiq ist benutzerfreundlich, und die Funktionen und Features eignen sich für Anfänger, die ihren Kunden qualitativ hochwertige Prototypen für alle Arten von digitalen Produkten liefern wollen, bevor sie das eigentliche Produkt bauen." - Capterra Verified Review

11. UmfrageMonkey

Am besten für Kundenfeedback

über SurveyMonkey

Wenn Sie eine App benötigen, um Informationen über Ihre Produkte zu sammeln, ist SurveyMonkey die richtige Wahl. 🐒

Es handelt sich um ein webbasiertes Umfragetool mit vielen Arten von Fragebogenvorlagen, mit denen Sie in wenigen Minuten eine Umfrage zusammenstellen können.

Senden Sie die Umfrage dann an Ihre Kunden, um die Ergebnisse später einfach zu verfolgen und zu analysieren.

der Name des Tools mag ja ganz nett sein, aber sind die Funktionen auch gut?

SurveyMonkey Hauptmerkmale

Schnelle Erstellung von Formularen, Umfragen und Erhebungen

HR- und Marketinglösungen

Erfassen von Produkt- oder Benutzerfeedback über E-Mail, mobilen Chat, soziale Medien usw.

NPS-Rechner (Net Promoter Score)

SurveyMonkey-Preise

Dieses Umfrageverwaltungstool bietet drei Tarife für private und geschäftliche Anforderungen. Die Business-Pläne beginnen bei 25 $/Benutzer pro Monat.

SurveyMonkey-Kundenbewertungen

Capterra : 4.6/5 (8.300+ Bewertungen)

: 4.6/5 (8.300+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (16.800+ Bewertungen)

SurveyMonkey-Bewertungen

FAQs über Produktmanagementsysteme & Software

Sicher, der Einsatz von Produktmanagement-Software kann Ihnen helfen, ein umwerfendes Produkt zu entwickeln.

Aber damit ist der Weg noch nicht zu Ende.

Zunächst einmal sollten die Teams verstehen, was Produktmanagement ausmacht. Außerdem müssen die Projektmanager so gut ausgebildet sein, dass sie den gesamten Prozess bewältigen können, ohne sich in eine solche Situation zu begeben:

Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden diese Fragen beantworten, um Ihnen zu helfen:

1. Was ist Produktmanagement?

Produktmanagement ist der Prozess der Verwaltung des Lebenszyklus eines Produkts, von der Konzeption und Entwicklung bis zur Markteinführung und dem Ende des Lebenszyklus. Es beinhaltet eine enge Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams, um sicherzustellen, dass die Produkte den Kundenbedürfnissen und Marktanforderungen entsprechen und gleichzeitig die Unternehmensziele erreichen. Produktmanager sind dafür verantwortlich, die Kundenbedürfnisse zu verstehen, den Design- und Entwicklungsprozess zu leiten, Produktfreigaben zu planen, Preis- und Werbestrategien festzulegen, Leistungskennzahlen zu überwachen und Produktpläne entsprechend zu ändern.

Sehen Sie sich unser ausführliches Profil an produktmanagement guide.

2. Welche Fähigkeiten braucht ein Projektmanager?

Ein hervorragender Produktmanager muss in der Lage sein:

Analysieren und Interpretieren einer Feature-Anfrage oder benutzer-Feedback genau

Setzen undwichtige KPIs verfolgenwie Kundenzufriedenheit

Definieren Sie die Produktvision mit realistischen und erreichbaren Zielen

Kommunizieren Sieinteressengruppen erwartungen an das Produktteam klar

Sei einstrategischer Planer mit guten Prognosefähigkeiten

Grundlegende Prinzipien des User Experience Design verstehen

Zeitmanagement undressourcen effizient

Bonus: Product Manager Interview Fragen

Wählen Sie die beste Produktmanagement-Software für Ihr Team

Produktmanagement-Software ist ein unschätzbares Werkzeug für jedes Unternehmen, das sein Produkt effizient verwalten und die Kundenzufriedenheit verbessern möchte.

Mit der richtigen Produktmanagementsoftware können Sie Prozesse rationalisieren, um schnelle Lieferzeiten zu gewährleisten, die Effizienz bei der Entscheidungsfindung zu steigern, eine bessere Kontrolle über Kosten und Ressourcen zu erlangen und letztendlich Ihren Kunden hervorragende Produkte zu liefern. Testen Sie ClickUp noch heute um Ihr Produktteam zu verwalten!