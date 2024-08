15 beste Jira-Alternativen für agile Teams im Jahr 2024

Jira von Atlassian ist eine Projektmanagement-Software und ein Tool zur Fehlerverfolgung, das agile Teams für die Zusammenarbeit und das Aufgabenmanagement nutzen.

Jira ist zwar ein beliebtes Projektmanagement-Tool, erfordert aber oft eine umfangreiche Einrichtung oder Anpassung. Im Jahr 2021 wurde eine Funktion für das Arbeitsmanagement eingeführt, um einige Lücken zu schließen. Dennoch kämpft es immer noch damit, die teamübergreifende Zusammenarbeit zwischen technischen Gruppen und anderen Beteiligten zu erleichtern.

Die Such- und Filtersysteme von Jira könnten zum Beispiel intuitiver sein. Außerdem steigen die Abonnementkosten ständig an, ohne dass ein greifbarer Mehrwert entsteht.

Wenn diejenigen, die die Jira-Software verwendet haben, ehrlich sind, werden sie zugeben, dass sie klobig ist und dass die tägliche Verwendung etwas frustrierend ist.

jira wurde nur für Softwareentwicklungsteams entwickelt.

Ich habe Jira benutzt und bin selbst mit diesen Unzulänglichkeiten konfrontiert worden. Dies veranlasste mich, zusammen mit dem Team hier bei ClickUp, nach Alternativen zu Jira zu suchen.

Nach umfangreichen Recherchen haben wir eine Liste der 15 besten Jira-Alternativen zusammengestellt, darunter kostenpflichtige und kostenlose Projektmanagement-Tools.

Ich werde Ihnen jedes Tool und seine wichtigsten Funktionen vorstellen und verschiedene Anwendungsfälle des Projektmanagements erläutern, um Ihnen die Entscheidung für die beste Option zu erleichtern.

Lassen Sie uns beginnen.

Worauf sollten Sie bei Jira-Alternativen achten?

Agile- und Scrum-Unterstützung: Wenn Ihr Team nach agilen Methoden arbeitet, sollten die Jira-Alternativen die entsprechenden Frameworks wie Scrum oder Kanban unterstützen. Achten Sie auf Funktionen wie Backlogs,sprint-Planungstoolsund Burndown-Diagramme, die bei der Verwaltung und Verfolgung des Fortschritts von agilen Projekten helfen

Wenn Ihr Team nach agilen Methoden arbeitet, sollten die Jira-Alternativen die entsprechenden Frameworks wie Scrum oder Kanban unterstützen. Achten Sie auf Funktionen wie Backlogs,sprint-Planungstoolsund Burndown-Diagramme, die bei der Verwaltung und Verfolgung des Fortschritts von agilen Projekten helfen Projektplanung und -terminierung: Das agile Projektmanagement-Tool sollte robuste Projektplanungs- und -terminierungsfunktionen bieten, z. B. Projektverfolgung, die Möglichkeit, Aufgaben zu erstellen und zu verwalten, Abhängigkeiten und Fristen hinzuzufügen usw.

Das agile Projektmanagement-Tool sollte robuste Projektplanungs- und -terminierungsfunktionen bieten, z. B. Projektverfolgung, die Möglichkeit, Aufgaben zu erstellen und zu verwalten, Abhängigkeiten und Fristen hinzuzufügen usw. Aufgabenmanagement: Wählen Sie Jira-Alternativen mit Aufgabenmanagement-Funktionen, einschließlich des Hinzufügens von mehreren Beauftragten, Kommentaren als Aktionspunkte und mehreren Ansichten zur Verbesserung der Teamproduktivität. Die besseren Projektmanagement-Tools bieten Ihnen außerdem anpassbare Unteraufgaben, um die richtigen Informationen an die Oberfläche zu bringen, sowie benutzerdefinierte Felder und Status, um klare Arbeitsabläufe zu erstellen, damit wichtige Informationen nicht unter den Tisch fallen

Wählen Sie Jira-Alternativen mit Aufgabenmanagement-Funktionen, einschließlich des Hinzufügens von mehreren Beauftragten, Kommentaren als Aktionspunkte und mehreren Ansichten zur Verbesserung der Teamproduktivität. Die besseren Projektmanagement-Tools bieten Ihnen außerdem anpassbare Unteraufgaben, um die richtigen Informationen an die Oberfläche zu bringen, sowie benutzerdefinierte Felder und Status, um klare Arbeitsabläufe zu erstellen, damit wichtige Informationen nicht unter den Tisch fallen Zusammenarbeit und Kommunikation: Die beste Jira-Alternative bietet Ihnen auch Funktionen für die Teamkommunikation wie Echtzeit-Chat, Kommentare, Markierungen, gemeinsame Nutzung von Dateien und gemeinsam nutzbare Bildschirmaufzeichnungen. Dies ist umso wichtiger, wenn ein Teil Ihres Teams an einem anderen Ort arbeitet

Die beste Jira-Alternative bietet Ihnen auch Funktionen für die Teamkommunikation wie Echtzeit-Chat, Kommentare, Markierungen, gemeinsame Nutzung von Dateien und gemeinsam nutzbare Bildschirmaufzeichnungen. Dies ist umso wichtiger, wenn ein Teil Ihres Teams an einem anderen Ort arbeitet Erweiterte Berichte und Analysen: Achten Sie auf Jira-Alternativen mit detaillierten Analyse- und Berichtsfunktionen, die Einblicke in den Zustand des agilen Projekts, die Teamleistung, die Teamzusammenarbeit und die Ressourcenzuweisung bieten und es Ihnen ermöglichen, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen

Achten Sie auf Jira-Alternativen mit detaillierten Analyse- und Berichtsfunktionen, die Einblicke in den Zustand des agilen Projekts, die Teamleistung, die Teamzusammenarbeit und die Ressourcenzuweisung bieten und es Ihnen ermöglichen, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen Skalierbarkeit: Die gewählte Jira-Alternative sollte in der Lage sein, eine steigende Anzahl von Benutzern und eine unbegrenzte Anzahl von Projekten zu bewältigen, ohne dass die Leistung oder die Benutzerfreundlichkeit mit dem Wachstum Ihres Teams signifikant abnimmt

Die gewählte Jira-Alternative sollte in der Lage sein, eine steigende Anzahl von Benutzern und eine unbegrenzte Anzahl von Projekten zu bewältigen, ohne dass die Leistung oder die Benutzerfreundlichkeit mit dem Wachstum Ihres Teams signifikant abnimmt Benutzerfreundliche Oberfläche: Eine steile Lernkurve kann die Akzeptanz und Produktivität beeinträchtigen. Die Jira-Alternativen, die Sie in Betracht ziehen, sollten die notwendigen Projektmanagement-Funktionen mit einer einfachen, logischen Navigation und Unterstützung bei der Einarbeitung bieten. Dies ermöglicht eine reibungslose Integration in den Arbeitsalltag Ihres Teams

Eine steile Lernkurve kann die Akzeptanz und Produktivität beeinträchtigen. Die Jira-Alternativen, die Sie in Betracht ziehen, sollten die notwendigen Projektmanagement-Funktionen mit einer einfachen, logischen Navigation und Unterstützung bei der Einarbeitung bieten. Dies ermöglicht eine reibungslose Integration in den Arbeitsalltag Ihres Teams Anpassung und Flexibilität: Ich empfehle auch zu prüfen, ob die Jira-Alternativen, die Sie in die engere Wahl ziehen, Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihre Dashboards, Workflows und Berichte an Ihren Projektmanagementstil anzupassen

Ich empfehle auch zu prüfen, ob die Jira-Alternativen, die Sie in die engere Wahl ziehen, Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihre Dashboards, Workflows und Berichte an Ihren Projektmanagementstil anzupassen Robuste Integrationsfunktionen: Für einen reibungslosen und fehlerfreien Datenfluss zwischen Systemen müssen die Jira-Alternativen mit anderen Tools integriert werden, die Ihre Entwicklungsteams verwenden. Die Integration sollte alle notwendigen Informationen und Funktionalitäten innerhalb einer einzigen Umgebung zugänglich machen

Die besten Jira-Alternativen: Eine Zusammenfassung

Die besten Jira-Alternativen auf einen Blick

Die 15 besten Jira-Alternativen für agile Teams im Jahr 2024

1. ClickUp

**Beste Jira-Alternative für eine breite Palette von KI-gestützten Projektmanagement-Anforderungen Die Projektmanagement-Software von ClickUp führt die Liste an, da sie das gesamte Spektrum der organisatorischen Anforderungen abdeckt und kohärente Arbeitsabläufe erstellt, die sich an verschiedene Geschäftsszenarien anpassen lassen. Ja, Ihre PMO- und Ingenieurteams werden sie lieben, aber auch Teams in Funktionen wie Marketing, Finanzen und Talentmanagement werden sie lieben.

Das macht es nicht nur zu einer Alternative zu Jira, sondern zu einer potenziell überlegenen Wahl für die Integration einer breiten Palette von Funktionen unter einem Dach. ClickUp für Software-Teams hat mich mit seiner Funktionsvielfalt überrascht.

Ich habe festgestellt, dass die Verwendung von ClickUp-Whiteboards ideen oder Konzepte zu skizzieren und sie dann sofort in Aufgaben umzuwandeln, ist in ClickUp unglaublich einfach. Es ist ein fließender Übergang von der Planung zum Handeln. In Jira müssten Sie dafür andere Tools einsetzen, was die Dinge verlangsamen kann.

Mein Team und ich verwenden oft Whiteboards oder Mind Maps, um zu reflektieren, was funktioniert und was nicht, was uns wirklich hilft, unsere Prozesse weiter zu verfeinern. Es ist viel weniger starr als Jira, wo sich die Einrichtung eines ähnlichen Feedback-Prozesses sehr viel strukturierter und weniger flexibel anfühlt.

Die ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht hilft auch, Projektzeitpläne und Abhängigkeiten intuitiver zu visualisieren.

Im Gegensatz zu Jira, das möglicherweise zusätzliche Plugins oder Einstellungen für Gantt-Diagramme erfordert, enthält ClickUp diese Funktionen sofort nach dem Auspacken und ist vollständig anpassbar, um verschiedenen Projektanforderungen gerecht zu werden. Wenn man bedenkt, wie oft wir Gantt-Diagramme verwenden, würde ich Jira-Alternativen bevorzugen, die sie einfach machen.

Visualisieren Sie Zeitlinien und Abhängigkeiten in Ihrem Projekt mit ClickUp's Gantt Charts

Nachdem ich ClickUps Gantt-Diagramme für eine übergreifende Ansicht meiner Projekte neben der detaillierten Listenansicht verwendet habe, habe ich aus erster Hand erfahren, wie es das Aufgabenmanagement verändert.

Die Möglichkeit, schnell in Details hineinzuzoomen oder herauszuzoomen, um die gesamte Projektzeitachse zu sehen, ist sehr nützlich. So können mein Team und ich unseren Fokus bei Bedarf anpassen und sicherstellen, dass das Projekt effizient und ohne Verzögerungen vorankommt.

Verfolgen Sie Ziele in Form von Zahlen und Prozenten oder automatisieren Sie das Setzen von Zielen mit ClickUp Goals

Darüber hinaus finde ich, dass die Verfolgung von Key Performance Indicators (KPIs) mit ClickUp einfach ist. mit ClickUp-Ziele kann ich Team- und Einzelziele mit messbaren Vorgaben und automatischer Fortschrittsverfolgung festlegen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Teammitglieder sehen, wie ihre Bemühungen zum Gesamtbild beitragen.

Einfache Verwaltung von Produkt-Roadmaps, Backlogs, Sprints, UX-Design und mehr mit ClickUp ClickUp eignet sich für agile Teams sehr gut mit seinen anpassbaren Agile Dashboards, die Echtzeit-Einblicke in Sprints geben und die Verfolgung des Fortschritts im Vergleich zu den Zielen sehr viel einfacher machen.

Wir nutzen auch häufig das Sprint-Reporting mit ClickUp. Die Plattform hilft mir, unsere Sprint-Aktivitäten effektiv zusammenzufassen und sowohl unsere Erfolge als auch verbesserungswürdige Bereiche hervorzuheben. Dieses Feedback hilft uns, unseren Ansatz für zukünftige Sprints zu verfeinern sprint-Planung und fördert so die kontinuierliche Verbesserung.

Beschleunigen Sie die agile Sprintplanung und bewegen Sie sich mühelos durch Epics mit ClickUp

Die native GitHub-Integration in ClickUp zeichnet sich für unsere Entwicklungsteams aus. Sie verbindet unser Aufgabenmanagement direkt mit unseren Code-Repositories und ermöglicht es uns, Commits, Pull-Requests und Branches direkt von ClickUp aus zu verfolgen. Das reduziert die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Tools zu wechseln, erheblich.

Und schließlich ist die no-code-Automatisierung von ClickUp eine große Erleichterung, da sie uns von sich wiederholenden Aufgaben entlastet. Die Einrichtung von Automatisierungen für Routineprozesse wie Aufgabenzuweisungen und Statusaktualisierungen bedeutet, dass ich mich mehr auf hochwertige Aktivitäten konzentrieren kann.

Was mir an ClickUp jedoch am besten gefällt, ist ClickUp Gehirn , den vielseitigen AI-Assistenten. Er ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil meines Projektmanagement-Toolkits geworden, da er meinen gesamten digitalen Arbeitsbereich integriert und die Verwaltung von Dokumenten bis hin zur Kommunikation verbessert.

Unser gesamtes Team nutzt den KI-Schreibassistenten von ClickUp Brain zur Erstellung produkt-Briefe sie können Ideen für anstehende Besprechungen sammeln, Notizen machen und zusammenfassen sowie detaillierte Fortschritts- und Fehlerberichte erstellen.

so entwirft ClickUp Brain, mein KI-Schreibassistent, eine E-Mail zum Projektstart

Der KI-Schreibassistent erstellt sogar spezielle ChatGPT-Eingabeaufforderungen für die Verfolgung von Fehlern und Problemen, was unseren Softwareentwicklungsprozess vereinfacht.

Aber ClickUp Brain ist nicht nur auf das Schreiben ausgerichtet. Es enthält auch andere spezialisierte KI-Tools.

Der KI-Wissensmanager ist eine Schlüsselfunktion, die sofortige, kontextsensitive Antworten auf alle Fragen innerhalb von ClickUp oder den damit verbundenen Apps liefert.

Als KI-Projektmanager automatisiert ClickUp Brain nicht nur Routineaufgaben und informiert über den Fortschritt, sondern füllt auch Daten aus, erstellt Zusammenfassungen und schlägt auf intelligente Weise Teilaufgaben vor und erstellt diese. Es sendet sogar Erinnerungen für überfällige Aufgaben. Eine Funktion von ClickUp Brain, die mir wirklich Zeit spart, ist die Möglichkeit, mit nur wenigen Klicks Standups und Besprechungszusammenfassungen zu erstellen und diese mit den Teammitgliedern zu teilen.

Wir verwenden ClickUp Brain, um E-Mails und andere Kommunikationsmaterialien zu verfeinern und zu gestalten

Der AI Writer for Work ermöglicht es mir, schnell Entwürfe zu erstellen, die ich dann personalisieren kann. Die KI kann Texte auf der Grundlage meiner Vorgaben oder einer Auswahl von über 100 rollenbasierten Vorgaben erstellen und bearbeiten.

Außerdem hilft sie mir, besser zu schreiben, indem sie Grammatik und Rechtschreibung prüft, schnell auf Nachrichten antwortet und sogar Audiodateien transkribiert, was meine Produktivität fast um das 10-fache erhöht.

Dokumentieren und verfolgen Sie Fehler und Probleme mit der ClickUp-Vorlage ChatGPT Prompts for Issue Tracking

Wir verwenden auch viele ClickUp-Vorlagen, um schneller arbeiten zu können. Zum Beispiel die ClickUp-Vorlage ChatGPT Prompts for Issue Tracking enthält mehr als 190 Eingabeaufforderungen, die in ein ClickUp-Doc eingebettet sind und Ideen für Produktaktualisierungen und Fehlerbehebungen sowie für die Dokumentation und Verfolgung von Kundenproblemen liefern. Diese Vorlage herunterladen

Verwenden Sie das Whiteboard in der ClickUp-Vorlage zur Fehler- und Problemverfolgung, um den Arbeitsablauf der Fehlerverfolgung zu gestalten

Eine andere Vorlage, die wir oft verwenden, ist ClickUp's Vorlage zur Fehler- und Problemverfolgung die fortschrittliche Funktionen für komplexe Softwareentwicklungsanforderungen mit funktionsübergreifenden Teams bietet.

Anstatt von Tabellenkalkulationen oder mehreren Threads in Slack oder E-Mails abhängig zu sein, bietet Ihnen diese zentralisierte Vorlage eine Vogelperspektive auf Bugs, Probleme und Defekte und deren aktuellen Status. Diese Vorlage herunterladen Für unser Team deckt ClickUp alle Grundlagen des Projektmanagements ab, von der Strategie und Planung bis hin zur Berichterstattung. Es ermöglicht Teams aus verschiedenen Abteilungen, zusammenzuarbeiten, Produkte zu erstellen und schneller zu liefern. Ich habe aus erster Hand gesehen, wie es uns alle so viel produktiver macht.

Bonus: Das Ultimative software development template guide um alle Aspekte der agilen Entwicklung in ClickUp zu managen.

Mir gefällt die Tatsache, dass ich als Manager einen Überblick über alle Projekte habe, an denen mein Team arbeitet. Noch besser ist, dass ich die Details des Projekts aufschlüsseln kann, wer der Eigentümer ist, was der aktuelle Status/Aktualisierung ist und wann das Fälligkeitsdatum ist. Teams können leicht miteinander zusammenarbeiten, da sich die Mitglieder im Kommentarbereich gegenseitig markieren können. Die Erstellung von Projektboards ist eine der Stärken von ClickUps. Der Benutzer kann frei wählen, wie das Board durch Vorlagen und Anpassungen aussehen soll. Die Integration in Google Workspace ist ein Kinderspiel, da ich bei jeder Aktualisierung eines Projekts benachrichtigt werde.

G2-Bewertung

ClickUp beste Eigenschaften

Projektmanagement: Automatisieren Sie auf einfache Weise Backlogs, passen Sie agile Workflows an Ihre Methoden an und stimmen Sie Aufgaben und Ziele durch visuelle Roadmaps aufeinander ab; außerdem ist die integrierte Zeiterfassungsfunktion ein großer Vorteil gegenüber Tools wie Jira, denen diese Funktion von Haus aus fehlt. Wenn Sie sich für den Business-Plan entscheiden, erhalten Sie eine noch detailliertere Zeiterfassung und Zeiterfassungsbögen

Automatisieren Sie auf einfache Weise Backlogs, passen Sie agile Workflows an Ihre Methoden an und stimmen Sie Aufgaben und Ziele durch visuelle Roadmaps aufeinander ab; außerdem ist die integrierte Zeiterfassungsfunktion ein großer Vorteil gegenüber Tools wie Jira, denen diese Funktion von Haus aus fehlt. Wenn Sie sich für den Business-Plan entscheiden, erhalten Sie eine noch detailliertere Zeiterfassung und Zeiterfassungsbögen Brainstorming: Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um das User- und Journey-Mapping zu vereinfachen, arbeiten Sie mit Ihren Remote- und Vor-Ort-Teams über ein virtuelles Whiteboard während der Forschungs- und Designphase der Softwareentwicklung zusammen und weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben direkt über die Whiteboards zu

ClickUp Whiteboard ist Ihre digitale Leinwand für das User Mapping, das Brainstorming von Ideen und deren Umsetzung in umsetzbare Aufgaben

Zielverfolgung: Egal, ob Sie Produkte auf den Markt bringen oder Releases verwalten, mit ClickUp Goals setzen Sie messbare Ziele, verfolgen den Fortschritt, bleiben auf Kurs und erreichen Ihre Ziele innerhalb der gesetzten Fristen

Setzen Sie klare Ziele für Ihr Team, behalten Sie den Überblick über Sprints und Backlogs und teilen Sie diese mit allen mit ClickUp Goals

Anpassbare Ansichten zur Visualisierung von Fortschritten und Zeitplänen: Mit der Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp erhalten Sie einen 360-Grad-Blick auf das Geschehen in Ihrem Projekt, einschließlich der Aufgaben, Listen und Fristen. ClickUp bietet 60 kostenlose Gantt-Diagramm-Ansichten in seinem kostenlosen Plan. Sie können auch die Kanban-Boards von ClickUp verwenden, um eine breitere Perspektive und eine visuelle Fortschrittskontrolle zu erhalten

Mit der von ClickUp erhalten Sie einen 360-Grad-Blick auf das Geschehen in Ihrem Projekt, einschließlich der Aufgaben, Listen und Fristen. ClickUp bietet 60 kostenlose Gantt-Diagramm-Ansichten in seinem kostenlosen Plan. Sie können auch die von ClickUp verwenden, um eine breitere Perspektive und eine visuelle Fortschrittskontrolle zu erhalten Vorgefertigte Vorlagen für das Software-Team: ClickUp bietet anpassbare Vorlagen, um mit vorgefertigten Workflows für Ihren agilen Scrum-Prozess zu beginnen, darunterbug-Report-Vorlagen undvorlagen für die Sprintplanung ClickUp Einschränkungen

ClickUp Brain ist nur in kostenpflichtigen Tarifen verfügbar

Nicht alle ClickUp-Funktionen sind auf dem Handy verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever (Am besten für den persönlichen Gebrauch, beinhaltet unbegrenzte Benutzer und unbegrenzte Aufgaben)

Unbegrenzt: $7 pro Monat und Benutzer (Ideal für kleine Teams)

$7 pro Monat und Benutzer (Ideal für kleine Teams) Business: $12 pro Monat und Nutzer (Geeignet für mittelgroße Teams)

$12 pro Monat und Nutzer (Geeignet für mittelgroße Teams) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem der kostenpflichtigen Pläne für $5 pro Workspace-Benutzer pro Monat

Das sind die Gründe Gatekeeper wählt ClickUp gegenüber Jira für das Projektmanagement :

Kein spezieller Administrator erforderlich, um ClickUp zu betreiben

Einfaches Sprint- und Backlog-Management mit vorgefertigten Vorlagen und Tagging-Funktionen

Flexible Workflows unterstützen komplexe Softwareentwicklungs-Lebenszyklen mit mehr als 15 anpassbaren Ansichten und Automatisierung

2. Asana

Am besten geeignet für die Rationalisierung von Aufgaben- und Projekt-Workflows in einer visuell intuitiven Oberfläche

Wenn Sie an Jira-Alternativen für das Projektmanagement denken, ist Asana eines der Tools, die Ihnen in den Sinn kommen. Es ist bekannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche und robusten Funktionen, die Teams dabei helfen, ihre Arbeit effizient zu organisieren, zu verfolgen und zu verwalten.

Im Vergleich zu Jira ist Asana einfacher zu bedienen. Während Jira über fortschrittlichere Funktionen und Integrationen verfügt und sich eher für DevOps-Teams eignet, bietet Asana mehr Nutzen als Aufgabenmanager.

Ich habe Asana verwendet, um Aufgaben zu erstellen und sie zu Ordnern hinzuzufügen, sie mithilfe von Etiketten zu filtern und Verantwortlichkeiten und Fälligkeitsdaten zuzuweisen. Auch die Integration relevanter Apps und das Einrichten automatischer Regeln direkt aus dem Board heraus fand ich ziemlich einfach.

über Asana Asana basiert auf einem Work Graph®-Datenmodell, das die Projektkomponenten - Aufgaben, Unteraufgaben, Projektziele, Fristen und Abhängigkeiten - abbildet, um zu veranschaulichen, wie alle Teile des Projekts mit den größeren Geschäftsergebnissen zusammenhängen.

Wenn Ihre Arbeit eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit erfordert, wird Ihnen gefallen, wie Asana die Beziehung zwischen der Arbeit Ihres Teams, den Informationen über diese Arbeit und den Personen, die diese Arbeit erledigen, erfasst.

über Asana Beim Einrichten eines neuen Projekts konnte ich alles in einzelne Aufgaben aufteilen, die jeweils eine bestimmte Frist haben.

Die Zeitleiste zeigte diese Aufgaben dann entlang einer chronologischen Achse an, mit klaren Markierungen für Abhängigkeiten. Wenn sich eine Aufgabe verzögerte, waren die Auswirkungen auf die nachfolgenden Aufgaben sofort erkennbar.

Dies ähnelt der Timeline-Ansicht in ClickUp, allerdings mit einem sehr wichtigen Unterschied. In ClickUp können Sie Unteraufgaben in die Zeitleistenansicht einfügen (Sie haben die Wahl); in Asana sind Unteraufgaben in der Zeitleiste nicht möglich.

Dieses Maß an Sichtbarkeit steht in scharfem Kontrast zu Jiras komplexerem Setup, das oft als Overkill für Nicht-Entwickler-Teams angesehen wird.

Asana + ClickUp-Integration ClickUp integriert sich in Asana über Zapier. Wenn eine Aufgabe in Asana neu getaggt wird, wird eine entsprechende Aufgabe in ClickUp erstellt.

Dies hilft dabei, synchronisierte Arbeitsabläufe über verschiedene Plattformen hinweg ohne manuelle Aktualisierungen aufrechtzuerhalten, und minimiert das Risiko eines Versehens und einer schlechten Kommunikation zwischen Abteilungen oder Stakeholdern, die möglicherweise bestimmte Tools bevorzugen. Auch die Migration von Asana wird so zum Kinderspiel.

Die besten Funktionen von Asana

Schnelle Erstellung von Projektaktualisierungen durch zeitsparende Automatisierung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit Vorlagen aus der Bibliothek; wählen Sie verschiedene Diagrammstile aus, von Burnup-Diagrammen bis zu einfachen Liniendiagrammen

Erhalten Sie schnelle Antworten und Zusammenfassungen Ihrer Projekte mit Asana Intelligence, dem neuen KI-Assistenten

Geben Sie Teammitgliedern den Zugriff, den sie benötigen, und halten Sie gleichzeitig bestimmte Informationen mit Berechtigungsstufen und Admin-Kontrollen unter Verschluss

Einschränkungen von Asana

Die Verwaltungskonsole ist für das Offboarding eines Benutzers mit Verwaltungs-/Buchungszugriff schwierig zu navigieren und erfordert oft Umgehungsmethoden für den Zugriff auf die Plattform

Die Gantt-Diagramm-Ansicht ist in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Asana Intelligence ist nur mit kostenpflichtigen Plänen verfügbar

24/7-Support ist nur mit dem Enterprise-Tarif verfügbar

Hier ist, was ein Redditor über Asana zu sagen hat:

Asana eignet sich hervorragend für Marketing- und Geschäftsinitiativen, bei denen die Integration von Softwareentwicklungstools nicht wichtig ist. Wenn Sie Slack zur Kommunikation verwenden, wie es die meisten technischen Teams tun, können Sie sowohl Jira als auch Asana integrieren

Redditor

Preise für Asana

Personal: $0, kostenlos für immer (Ideal für Einzelpersonen und kleine Teams)

$0, kostenlos für immer (Ideal für Einzelpersonen und kleine Teams) Starter: 13,49 $ pro Monat und Nutzer (Ideal für wachsende Teams)

13,49 $ pro Monat und Nutzer (Ideal für wachsende Teams) Erweitert: 30,49 $ pro Monat und Nutzer (Für Unternehmen, die abteilungsübergreifend mit einer Vielzahl von Zielen jonglieren)

3. Montag.com

**Am besten geeignet für die Automatisierung von Arbeitsabläufen mit einem starken Fokus auf Benutzerfreundlichkeit

Monday.com ist ein anpassungsfähiges Work OS, das die Zusammenarbeit von Teams in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, IT, Personalwesen und Betrieb vereinfacht.

Mit Bausteinen wie Boards, Ansichten, Automatisierung und Integrationen können Softwareteams Workflows entwerfen, Fortschritte verfolgen und Ergebnisse dynamisch analysieren.

Monday.com ist anpassungsfähig und wird mit Scrum- und Kanban-Boards geliefert, so dass Sie mehrere Projekte gleichzeitig verwalten und verfolgen können, ohne sich in den Details zu verlieren.

Die integrierte Dateiverwaltung vereinfacht außerdem die Zusammenarbeit und zentralisiert wichtige Dateien an einem Ort. Ich fand, dass alles auf Monday.com sorgfältig platziert war und ich instinktiv wusste, wie man es benutzt.

Auf der anderen Seite ist Jira nicht so vielseitig und benutzerfreundlich, und es gibt eine Lernkurve. Ich konnte zum Beispiel eine Automatisierung einrichten, um Aufgabenzuweisungen zu aktualisieren, wenn sich der Projektstatus ändert. Ähnliche Aktualisierungen für die Projektsichtbarkeit in Jira erforderten jedoch einen manuellen Eingriff.

über Montag.com Eine spezielle Funktion von Monday.com, die mir besonders auffiel, waren die "Arbeitsdokumente", die es den Projektmitgliedern ermöglichen, in Echtzeit gemeinsam zu arbeiten, Kommentare auszutauschen und Text per Drag & Drop in eine Checkliste zu ziehen, die den aktuellen Stand des Projekts widerspiegelt.

über Montag.com Ja, es ist ähnlich wie Google Docs für die gemeinsame Nutzung und Speicherung von Dateien, und anstatt die Plattform zu wechseln, könnte ich auf Monday.com arbeiten.

Außerdem konnte ich zwar Text eingeben und sehen, woran andere gleichzeitig arbeiteten, aber die Rückgängig-Funktion hat nur meine Arbeit "rückgängig" gemacht und nicht die letzten Ergänzungen des Dokuments, so dass ich keine Angst haben musste, eine kritische Eingabe von jemand anderem zu löschen.

Wenn Sie Hilfe bei der Verwaltung von IT-Anfragen, System-Updates und der Behebung von Problemen benötigen, aber nicht die Komplexität von Jira wollen, empfehle ich Ihnen Monday.com als Ihre agiles Werkzeug . Denken Sie jedoch daran, dass sie (noch) keine KI hinzugefügt haben, was sich heute wie eine verpasste Gelegenheit anfühlt.

Die besten Eigenschaften von Monday.com

Verwenden Sie Vorlagen und Werkzeuge, die auf agile Arbeitsabläufe zugeschnitten sind, einschließlich Feature Requests,roadmap-Planungsprint-Management, Fehlerverfolgung und Sprint-Retrospektiven

Organisieren Sie alle kunden-, lieferanten- oder kampagnenbezogenen Daten, einschließlich Notizen, E-Mail-Threads und Anhängen, und machen Sie sie leicht auffindbar

Erstellen Sie Workflows für jeden Teil Ihrer Arbeit und die Anforderungen Ihrer Abteilung mit No-Code-Bausteinen

Monday.com Einschränkungen

Geringfügige Automatisierungen oder Aktionen können das Kontingent des Pro-Tarifs schnell aufbrauchen, was zum Einfrieren des Kontos führen kann

Kein KI-Assistent, auch nicht bei kostenpflichtigen Tarifen

Grundlegende Funktionen wie eine funktionale Zeitleiste mit Start- und Enddatum erfordern separate Apps, die jeweils zusätzliche Kosten verursachen

Monday ist ein großartiges Tool, das uns hilft, den Überblick über alle unsere Aufgaben und Finanzen zu behalten. Es hat uns die Möglichkeit gegeben, benutzerdefinierte Arbeitsabläufe zu erstellen, die auf unsere spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, was es uns wiederum ermöglicht hat, unsere täglichen Abläufe effizienter zu verwalten.

Redditor

Montag.com Preise

Kostenlos: $0, kostenlos für immer (Ideal für die individuelle Nutzung)

$0, kostenlos für immer (Ideal für die individuelle Nutzung) Basic: $12 pro Platz pro Monat (Ideal für kleine Teams)

$12 pro Platz pro Monat (Ideal für kleine Teams) Standard: $14 pro Arbeitsplatz pro Monat (Eine beliebte Option für diejenigen, die alle kostenpflichtigen Funktionen nutzen möchten)

$14 pro Arbeitsplatz pro Monat (Eine beliebte Option für diejenigen, die alle kostenpflichtigen Funktionen nutzen möchten) Pro: $24 pro Arbeitsplatz pro Monat

$24 pro Arbeitsplatz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise (Geeignet, wenn Sie exklusive Funktionen wünschen, einschließlich maßgeschneiderter Einarbeitung)

4. Smartsheet

**Die beste Lösung, um die Vertrautheit von Tabellenkalkulationen mit Projektmanagement zu verbinden

Smartsheet ist eine Plattform für das Arbeitsmanagement in Unternehmen und hilft bei der Erfassung und Verfolgung Ihrer Aufgaben, Ressourcen und Zeitpläne mit einer Vielzahl von Ansichten, Berichten und Dashboards für die Projekttransparenz.

Worin unterscheidet sich Smartsheet von anderen Jira-Alternativen als projektmanagement-Tool für Software-Teams , fragen Sie? Es kombiniert Tabellenkalkulationen mit visuellen Zeitplänen und Portfolio-Management. Es kann komplizierte Berechnungen durchführen, wie z. B projektkosten und verknüpfen Sie Daten auf einfache Weise über mehrere Blätter hinweg.

Ich habe auch festgestellt, dass Smartsheet über native Digital Asset Management-Funktionen verfügt, mit detaillierten Analysen zur Asset-Performance - eine Funktion, die in Jira fehlt.

Eine weitere erwähnenswerte Smartsheet-Funktion ist WorkApps, mit der Sie keine Code-Apps aus Aufgabenvorlagen oder direkt aus Formularen, Sheets oder externen Inhalten wie Google Docs oder Tableau Dashboards erstellen können.

Weiterlesen: Softwaretechnik-Trends 2024 Mit Smartsheet konnte ich verschiedene Rollen für Projektmanager und Beauftragte erstellen, um zu verwalten, wie meine verschiedenen Teammitglieder mit Projektdaten interagieren.

über Smartsheet Ich habe zum Beispiel eine Rolle für Projektmanager erstellt, die den gesamten Projektplan bearbeiten und das Metrik-Dashboard anzeigen kann, und eine separate Rolle für die Beauftragten, die das Metrik-Dashboard ausblendet und ihnen nur erlaubt, einen Bericht zu bearbeiten, der ihre zugewiesene Arbeit anzeigt.

Für Branchen wie das Gesundheitswesen, Behörden und Finanzinstitute, in denen Datentransparenz von größter Bedeutung ist, ist Smartsheet eine der besseren Alternativen zu Jira.

Smartsheet beste Eigenschaften

Besitzen und verwalten Sie Ihre Verschlüsselungsschlüssel, um den Zugriff auf Ihre Unternehmensdaten zu konfigurieren, zu rotieren und zu widerrufen, wann immer dies erforderlich ist, durch das Amazon Web Services Key Management System (AWS KMS)

Sammeln und filtern Sie Sheet-Daten, um die wichtigsten Details hervorzuheben, damit Sie sie leicht teilen, exportieren oder in Dashboards integrieren können

Erstellen Sie personalisierte PDFs, bereiten Sie Verträge vor, automatisieren Sie Formularprozesse und unterschreiben Sie Dokumente innerhalb der Plattform

Einschränkungen von Smartsheet

Schwierigkeiten bei der Integration aufgrund von Lizenzierungsmodellen beeinträchtigen die Nutzung anderer Plattformen wie BI, Salesforce und PSCloud

Smartsheet hat einen KI-Assistenten eingeführt, um Daten zu analysieren und Formeln zu erstellen, der jedoch nur im Enterprise-Tarif verfügbar ist

Die derzeitige Notwendigkeit, ein Blatt als Vorlage zu verwenden und dann erneut zu speichern, ist umständlich - eine Funktion zum Bearbeiten und Anwenden von Änderungen auf einen "Typ" des Blattes wäre von Vorteil

Wir nutzen Smartsheet sehr gerne, weil es die Dinge für uns einfach macht. Wir mögen es, dass wir einen zentralen Ort für Aufgaben/Projekte haben, sie einfach unserem Team zuweisen können und zurückgehen und sehen können, wie diese Aufgaben/Projekte gelaufen sind. Es ist besser, als mit mehreren Tabellenkalkulationen zu arbeiten, und kann verschiedene Aspekte unseres Geschäfts miteinander verbinden.

Capterra Bewertung

Smartsheet Preise

Kostenlos: $0 pro Monat und Benutzer (Ideal für freiberufliche Projektmanager)

$0 pro Monat und Benutzer (Ideal für freiberufliche Projektmanager) Pro: $9 pro Monat und Nutzer (Ideal für Teams, die unbegrenzte Ansichten wünschen)

$9 pro Monat und Nutzer (Ideal für Teams, die unbegrenzte Ansichten wünschen) Unternehmen: $32 pro Monat und Nutzer (Ideal für Unternehmen, die unbegrenzte kostenlose Editoren wünschen)

$32 pro Monat und Nutzer (Ideal für Unternehmen, die unbegrenzte kostenlose Editoren wünschen) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise (Geeignet, wenn Sie Sicherheit auf Unternehmensniveau mit einem ultimativen Kontrollplan wünschen)

5. Taskade

Bester Echtzeit-Arbeitsbereich für Aufgaben, Notizen und Videozusammenarbeit

Taskade ist ein KI-gesteuerter Remote-Arbeitsbereich, der die Produktivität und Zusammenarbeit in jedem Team verbessert.

Die Plattform verfügt über eine einzigartige Reihe von KI-Agenten, die angepasst und trainiert werden können, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, z. B. die Verwaltung von Zeitplänen, die Durchführung von benutzer-Persona-Forschung das Verfassen von E-Mails und das Brainstorming von Inhaltsideen.

Jira bietet zwar viele software-Entwicklungswerkzeuge für Aufgaben wie ausführliche Projektverfolgung und Fehlerbehebung, Taskade ist nicht weit dahinter.

Als wir zum Beispiel dieses Tool bei ClickUp ausprobierten, konnten wir mit seinen Echtzeit-Kollaborationsfunktionen einen ganzen Betriebsrahmen verwalten - von täglichen Stand-ups bis hin zu komplexen Produktentwicklungs-Sprints.

Außerdem bieten die anpassbaren Vorlagen ein Maß an Flexibilität, das die strukturierte und oft starre Einrichtung von Jira nicht bieten kann. Die Sofort-Demo' von Taskade ist eine einzigartige Funktion, die ich vor allem dazu genutzt habe, um schnell eine Beispiel-Projektumgebung einzurichten und zu zeigen, wie man Aufgaben hinzufügt, Rollen zuweist und Statusänderungen vornimmt.

Diese interaktive Demo hilft neuen Benutzern, den Arbeitsablauf zu verstehen und zu sehen, wie ihre Beiträge in die größere Projektstruktur passen.

über Taskade Vor allem Vertriebsteams können diese Funktion nutzen, um neuen Teammitgliedern zu zeigen, wie sie den Erstkontakt mit potenziellen Kunden herstellen, nachfassen, verhandeln und Aufträge abschließen können.

Im Gegensatz zu den anderen Jira-Alternativen in dieser Liste, die hauptsächlich dem Projektmanagement dienen, ist Taskade eine Produktivitätsplattform - ein einheitlicher Arbeitsbereich für Aufgaben, Kommunikation und Notizen. Ich persönlich finde diesen All-in-One-Ansatz effizient, da er unsere Arbeitsabläufe rationalisiert und alles, was wir brauchen, an einem zugänglichen Ort aufbewahrt.

Taskade beste Eigenschaften

Integration von mehr als 200 Anwendungen für einen nahtlosen Workflow über verschiedene Tools hinweg, einschließlich GitHub und GitLab für die Softwareentwicklung und Figma

Brainstorming, Skizzen und Pläne für Ihre Aufgaben und Notizen mit einem KI-Schreib- und Aufgabenassistenten

Verwenden Sie anpassbarevorlagen für SOPs, Projektsprints und Inhaltskalender, die auf Ihre Markenpersönlichkeit und Ihren Tonfall abgestimmt sind

Taskade-Einschränkungen

Es bietet weniger Flexibilität bei der Erstellung von benutzerdefinierten Datenbanken, Tabellen, Seiten und fortgeschrittenen Arbeitsabläufen und erfüllt daher möglicherweise nicht die spezifischen Bedürfnisse aller Benutzer

Es fehlen erweiterte Optionen wie das Hinzufügen von Bildern und Videos oder das Erstellen komplexer Tabellen

Wenn Sie sich fragen, welche der folgenden Plattformen Sie verwenden sollten Taskade vs. ClickUp dieser Reddit-Beitrag enthält eine klare Unterscheidung zwischen den beiden:

über Reddit

Taskade Preise

Kostenlos: $0 (Ideal für Benutzer, die mit dem Projektmanagement beginnen)

Taskade Pro: $8 pro Monat und Benutzer (Ideal für Unternehmen, die Zugang zu Premium-Funktionen und unbegrenzter KI haben wollen)

Taskade für Teams: $16 pro Monat und Benutzer (Ideal für Teams, die in unbegrenzten Arbeitsbereichen zusammenarbeiten wollen)

6. Zendesk

**Am besten geeignet für die Integration von Kundenservice in Projektmanagement-Prozesse

Zendesk ist in erster Linie als Kundenservice-Software und Helpdesk-Lösung bekannt und nicht als traditionelles Projektmanagement-Tool. Dennoch sollten wir es nicht abtun, denn es bietet Funktionen, die zur Unterstützung von Projektmanagementaufgaben angepasst werden können.

Im Gegensatz zu Jira, das sich auf die Projekt- und Problemverfolgung konzentriert, konsolidiert das Ticket-System von Zendesk Anfragen und Aktualisierungen aus verschiedenen Kommunikationskanälen wie E-Mail, Live-Chat, soziale Medien und Telefonanrufe in einer einzigen Plattform.

Wenn Sie ein Softwareunternehmen sind, können diese 360-Grad-Einblicke in alle Kundeninteraktionen Ihre Produktiterationen unterstützen. Dies ist eine Workflow-Integration, die der projektzentrierte Ansatz von Jira nicht ohne Weiteres unterstützt.

Als ich in einer Agentur mehrere Entwicklungsteams leitete, verwendete ich regelmäßig den Agent Workspace, um Kundeninteraktionen zu verwalten. Wenn ein Kunde eine Anfrage stellte, erschien diese im einheitlichen Arbeitsbereich, und ich konnte jede Nachricht oder Kommunikation, die ich erhielt, nacheinander überprüfen.

Diese Funktion ist in Unternehmen wichtig, in denen die Zeit bei der Beantwortung von Kundenanfragen von entscheidender Bedeutung ist. Außerdem konnte ich diese Interaktionen mit den entsprechenden Projekttickets oder Aufgaben verknüpfen und so Kontinuität und Nachvollziehbarkeit gewährleisten.

über Zendesk Würde ich Zendesk unter allen anderen Jira-Alternativen wählen? Wie bei den meisten Dingen im Leben kommt es darauf an! Wenn ich eine große Organisation leite, die nur etwas zur Unterstützung von CX benötigt und nichts dagegen hat, dafür einen Aufpreis zu zahlen, würde ich mich vielleicht dafür entscheiden. Die wünschenswerteren Funktionen von Zendesk sind nur in den kostenpflichtigen Paketen enthalten (die teuer sein können), so dass kleinere Organisationen vielleicht andere Tools bevorzugen.

Das Erstellen oder Verknüpfen eines Tickets mit einer Aufgabe fügt automatisch einen Link zurück zu Ihrer ClickUp-Aufgabe hinzu. Darüber hinaus können Sie eine beliebige Anzahl von ClickUp-Aufgaben an ein Ticket in Zendesk anhängen, um den Status und die ID der Aufgabe einfach abrufen zu können.

Zendesk beste Funktionen

Sehen Sie genau, wie Ihr Team arbeitet, von der Einhaltung des Zeitplans bis zur Lösungszeit; nutzen Sie die Ergebnisse, um Serviceprobleme zu beheben, bevor sie sich ausweiten

Aktualisieren Sie automatisch den Aufgabenstatus, senden Sie Benachrichtigungen, oder weisen Sie Aufgaben anhand bestimmter Kriterien zu, um das Projektmanagement zu optimieren

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern an Tickets zusammen, indem Sie interne Notizen hinzufügen und den Informationsaustausch innerhalb des Teams vereinfachen

Einschränkungen von Zendesk

Die Verwendung von Zendesk als primäre Kundendatenbank erfordert zusätzlichen Aufwand, um die Benutzerdaten mit anderen Systemen zu synchronisieren, was die Verwaltung mehrerer Kontaktdatensätze pro Benutzer erschwert

Einfache KI-Agenten sind in allen kostenpflichtigen Tarifen verfügbar, das hilfreichere erweiterte KI-Zusatzmodul ist jedoch nur in den Professional- und Enterprise-Tarifen verfügbar (und mit 50 US-Dollar pro Agent und Monat recht teuer)

Zendesk hat entscheidend dazu beigetragen, den Support für unser Unternehmen in das moderne Zeitalter zu bringen. Im Vergleich zu unserer vorherigen Lösung bietet Zendesk die Transparenz, die Benutzerfreundlichkeit und die angemessene Überwachung der Kennzahlen, die wir benötigen. Wir konnten unser technisches Supportwissen durch die Verwendung von Suchfunktionen, Tags und die Integration von Wissensdatenbanken erweitern und unseren Kunden eine Plattform bieten, auf der sie Antworten auf ihre eigenen Probleme finden können.

G2-Bewertung

Preise für Zendesk

Suite Team: $69 pro Agent pro Monat (für erweiterte Funktionen im Kundenservice)

$69 pro Agent pro Monat (für erweiterte Funktionen im Kundenservice) Suite Growth: $115 pro Agent pro Monat (Geeignet für die Bewältigung steigender Kundendienstanforderungen)

$115 pro Agent pro Monat (Geeignet für die Bewältigung steigender Kundendienstanforderungen) Suite Professional: $149 pro Agent pro Monat (Ideal für die Erfüllung grundlegender Kundenanforderungen)

$149 pro Agent pro Monat (Ideal für die Erfüllung grundlegender Kundenanforderungen) Suite Enterprise: Kundenspezifische Preise (Wenn Sie spezielle Anforderungen an den Kundenservice haben)

7. Wrike

Am besten geeignet für komplexe Projektanforderungen mit Anpassungsmöglichkeiten

Wrike bietet umfangreiche Projektmanagement-Funktionen, die auf verschiedene professionelle Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Wrike verfügt nicht nur über ein detailliertes Aufgabenverwaltungssystem, sondern zeichnet sich auch durch seine Berichte aus, die wesentlich umfassender sind als die, die typischerweise über Jira verfügbar sind. Es ist definitiv eine der Jira-Alternativen, die ich in Betracht ziehen würde.

Außerdem verfügt Wrike über eine integrierte Zeiterfassung, während Jira Integrationen mit externen Tools wie Everhour und Harvest erfordert. Ein herausragendes Merkmal, mit dem Sie viel Zeit sparen können, ist die KI von Wrike für Projektmanager.

Als ich ein neues Projekt auf der Plattform initiierte, schlug die KI Aufgaben auf der Grundlage historischer Daten und Projektparameter vor.

über Wrike Ich könnte diese Vorschläge überprüfen, sie nach Bedarf anpassen und sie für die Aufnahme in die projektplan . Diese KI-Funktion, die Wrike Work Intelligence nennt, ist hilfreich, wenn Sie Ihre Projektplanungsphase beschleunigen möchten, ohne die notwendigen Aufgaben, die Ihr Team übernehmen muss, zu übersehen oder zu vergessen.

Wrike + ClickUp-Integration ClickUp integriert sich in Wrike und ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und problemlosen Übergang zu ClickUp.

Die besten Eigenschaften von Wrike

Einrichten von Regeln, Auslösern und automatischen Genehmigungen für zeitaufwändige manuelle Aufgaben, wie z. B. das Ändern von Fristen und das Senden von Erinnerungswarnungen

Automatischer Austausch von kontextbezogenen Informationen mit ausgewählten Genehmigern und Verwendung von Formularen zur Vereinfachung des Genehmigungsprozesses

Replizieren Sie alltägliche Aufgaben wie Freistellungs- und Referenzanträge mit Blueprints, d. h. Aufgabenvorlagen für neue Arbeitsaufgaben

Generieren und Zusammenfassen von Inhalten, Vorhersage von Risiken, Abrufen von Aufgabenvorschlägen und Erstellen von Automatisierungen mit KI

Einschränkungen von Wrike

Wrike hat eine begrenzte Speicherkapazität, was bei Projekten mit großen Dateien, wie z. B. bei der Videoproduktion und -veröffentlichung, eine Herausforderung darstellt; diese Einschränkung schränkt die Möglichkeit ein, große Videodateien direkt auf der Plattform zu prüfen und zu überarbeiten

Der Umfang der Funktionen von Wrike kann für neue Nutzer überwältigend sein

Wrike ist ein sehr flexibles, voll funktionsfähiges Projekt- und Aufgabenmanagementsystem. Es hat alle Funktionen, nach denen ich suche, wie Planung, Abhängigkeiten, Aufgaben, Fälligkeitsdaten, Projekte, Ordner. Anfangs war es etwas schwierig, das Tagging-System für Ordner/Projekte zu erlernen, aber als ich es geschafft hatte, sah ich, wie leistungsfähig es ist und nutze es wirklich intensiv.

G2-Bewertung

Wrike Preise

Kostenlos: $0 pro Monat und Benutzer

$0 pro Monat und Benutzer Team: $9.80 pro Monat pro Nutzer (Ideal für kleine bis mittlere Teams)

$9.80 pro Monat pro Nutzer (Ideal für kleine bis mittlere Teams) Geschäftskunden: $24,80 pro Monat und Nutzer (Geeignet für mittlere bis große Organisationen)

$24,80 pro Monat und Nutzer (Geeignet für mittlere bis große Organisationen) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise (Geeignet für Unternehmen, die Jira-Alternativen mit erweiterten Anpassungsmöglichkeiten suchen)

8. Begriff

Am besten geeignet für die Verwaltung inhaltsorientierter Arbeitsabläufe

Der nächste Punkt auf meiner Liste der Jira-Alternativen ist Notion, eine Anwendung für Produktivität und Notizen. Sie bietet Tools für die Planung, Organisation und Zusammenarbeit bei beruflichen und privaten Projekten innerhalb einer einzigen Plattform. Sie können ein benutzerdefiniertes Dashboard erstellen und Aufgabenlisten, Zeitleisten, Fortschrittsverfolger und Zuweisungen für Teammitglieder hinzufügen.

Notion eignet sich hervorragend als kollaboratives Dokumentationstool für das Servicemanagement. Es ermöglicht Teams, projektbezogene Dokumente wie Besprechungsprotokolle, FAQs und Best Practices in einem gemeinsamen Projekt-Wiki zu erstellen und gemeinsam zu nutzen.

Ich habe festgestellt, dass der größte Unterschied zwischen Notion und Jira darin besteht, dass:

| Notion: Allzweck-Tool für ein breiteres Publikum, einschließlich Unternehmen aller Größen, Studenten und Einzelpersonen, die einen integrierten Raum für die Verwaltung ihrer Arbeit suchen. Jira: **Besser für technische Teams, die an zentralen Softwareprojektzyklen beteiligt sind, die /href/https://clickup.com/de/blog/73580/tools-fuer-die-sprint-planung/sprint Planungstools/%href/, komplexe Arbeitsabläufe, die über Scrum- und Kanban-Boards dargestellt werden, und Integrationen mit anderen Entwicklungstools, wie Bitbucket und Confluence, erfordern

Notion vs. Jira

Was mich an der Plattform besonders beeindruckt hat, war Notion AI. Wenn ich ein neues Dokument begann, griff ich sofort auf die KI-gestützten Vorlagen zurück, die eine Reihe von Anforderungen abdeckten - vom Entwurf von SOPs bis zur SWOT-Analyse.

Ich konnte die Vorlage auswählen, die am besten zu meinen Bedürfnissen passte, und innerhalb weniger Minuten mit der Ausarbeitung von Details beginnen, was mir Zeit und Mühe ersparte, statt sie von Grund auf neu zu erstellen.

Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn man mit der überwältigenden Vielseitigkeit von Notion konfrontiert wird. Wenn man sich überfordert fühlt, kann man einfach mit einer Vorlage beginnen und sich die Mühe sparen. Der Assistent führt Sie interaktiv durch den Prozess und nimmt Ihnen so die Angst.

über Begriff Wenn Sie ein Teil der Kreativwirtschaft sind oder eine kleine Designagentur, die mit mehreren Kunden jongliert, ist die Projektmanagementfunktion von Notion ideal für Sie. Sie können für jedes Projekt oder jeden Kunden eigene Seiten erstellen, um Ziele, Markenrichtlinien und Zeitpläne zu speichern.

Die besten Funktionen von Notion

Erstellen und pflegen Sie ein flexibles und vernetztes Wiki-System innerhalb Ihres Arbeitsbereichs; organisieren Sie Unternehmenswissen, Dokumentation und Prozesse

Erstellen Sie neue Aufgaben oder wandeln Sie Einzelposten in geplante Aufgaben um, fügen Sie Kontrollkästchen zu Aufzählungslisten hinzu, erstellen SieKanban-Tafelnund Ideen in ausstehende Aktionen umwandeln

Nutzen Sie Notion AI, um große Datensätze nach Erkenntnissen zu analysieren, Dokumente automatisch mit Aktionspunkten auszufüllen, Zusammenfassungen und Erkenntnisse aus Inhalten zu generieren und Ideen für Inhalte und Kampagnen zu sammeln

Einschränkungen von Notion

Die "Markup"-Funktion muss stärker aktiviert werden, um die Bearbeitungs- und Anmerkungsmöglichkeiten innerhalb der Design-Portfolios zu verbessern

Die Tabellen in Notion sind nicht benutzerfreundlich, und ich hatte Schwierigkeiten, komplexe Daten zu formatieren oder mit ihnen zu arbeiten

Notion machte zunächst keinen Sinn für mich, aber als es Klick machte, machte es wirklich Klick. Ich führe mein Geschäft von Notion aus, ich verfolge meine Gewohnheiten, ich verfolge meine Lesenotizen und täglichen Notizen - all das ist in Notion enthalten. Und da die KI-Tools immer besser werden, kann ich mir vorstellen, dass meine Nutzung von Notion noch zunimmt.

Capterra Bewertung

Notion Preise

Gratis: $0, kostenlos für immer

$0, kostenlos für immer Plus: $10 pro Monat pro Benutzer (Perfekt für kleine Teams, um zu planen und sich zu organisieren)

$10 pro Monat pro Benutzer (Perfekt für kleine Teams, um zu planen und sich zu organisieren) Business: $18 pro Monat und Nutzer (Geeignet für Unternehmen, die Notion nutzen, um mehrere Tools und Teams zu verbinden)

$18 pro Monat und Nutzer (Geeignet für Unternehmen, die Notion nutzen, um mehrere Tools und Teams zu verbinden) Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Fügen Sie Ihrem Arbeitsbereich das Notion AI Add-on für $8 pro Monat und Benutzer hinzu.

9. ProofHub

Am besten geeignet für eine umfassende Projektplanung, mit Funktionen von der Aufgabenzuweisung bis hin zu Proofing-Tools

Proofhub verfügt über Funktionen, die das Aufgabenmanagement, die Zusammenarbeit und die projektverfolgung . Es gibt Ihnen einen konsolidierten Überblick über Aufgaben, Ziele und Fortschritte.

Bei der Verwendung von ProofHub habe ich festgestellt, dass es sich von vielen Jira-Alternativen durch zusätzliche Tools wie Aufgabenlisten, Zeiterfassungsbögen und In-App-Chat abhebt. Die Funktionen zur Ressourcenverwaltung und zum Proofing sind wertvoll für Teams, die Feedback und Freigaben zu kreativen Arbeiten benötigen.

Andererseits verfügt Jira über Aufgabenlisten, die in der Regel im Kontext von Problemen oder Tickets verwaltet werden. Zeiterfassungsbögen sind keine systemeigene Funktion, obwohl sie in Jira Software mit dem Tempo-Add-on verfügbar sind. Außerdem verfügt Jira nicht über eine integrierte Chat-Funktion; Diskussionen können nur als Kommentare zu Vorgängen geführt werden, was die Kommunikation mühsam macht.

Außerdem ist die Funktion 'Ankündigungen' von ProofHub hilfreich, um alle Projektbeteiligten zu informieren und einzubinden. Ich könnte zum Beispiel separate Kanäle für "Entwicklungs-Updates", "Marketing-Launches" und "Projekt-Meilensteine" erstellen

Die Software ermöglichte es mir auch, eine gezielte Ankündigung zu erstellen, wenn eine kritische Aktualisierung oder eine Information weitreichende Aufmerksamkeit erforderte (z. B. eine Änderung des Projektumfangs).

über ProofHub Mir gefiel, dass ich automatische Ankündigungen für regelmäßige Aktualisierungen planen konnte, z. B. wöchentliche Fortschritte oder tägliche Tipps. So konnten beispielsweise Erinnerungen an wöchentliche Besprechungen oder Projektabgabetermine so eingestellt werden, dass sie zu bestimmten Zeiten in der Woche erscheinen.

ProofHub ermutigt die Teams, mit den Ankündigungen zu interagieren, indem sie Fragen stellen oder direkt im Kommentarbereich eines jeden Beitrags Feedback geben. Auf diese Weise entsteht ein ansprechender Kommunikationsfluss in beide Richtungen.

Meiner Meinung nach ist dies eine der besseren Jira-Alternativen für Teams, die an stark kollaborativen Projekten arbeiten, wie z. B. Marketingkampagnen und Veranstaltungen.

ProofHub beste Eigenschaften

Erstellen Sie mehrere Versionen desselben Dokuments, teilen Sie jede Version mit Teammitgliedern und externen Stakeholdern und speichern Sie alle Versionsverläufe sicher auf der Plattform, um später darauf zurückgreifen zu können

Zeigen Sie bestehende Aufgaben an und ändern Sie sie oder fügen Sie neue hinzu - mit der Tabellenansicht, die Ihnen ein kalkulationsähnliches Erlebnis bietet

Verfolgen Sie alle Benutzeraktionen mit dem ProofHub-Aktivitätsprotokoll; sehen Sie in Echtzeit, was in den verschiedenen Konten passiert ist

Einschränkungen von ProofHub

ProofHub generiert nicht von Haus aus Rechnungen für die protokollierte Zeit, sondern verlässt sich für diese Funktion auf Integrationen mit externen Plattformen wie Freshbooks und Quickbooks

Das Gantt-Diagramm ist schwer einzurichten und effektiv zu nutzen, was zu einem erhöhten Zeitaufwand führt, um es wie gewünscht zu nutzen

Hier ist, was eine G2-Bewertung über ProofHub zu sagen hat:

ProofHub hat das wichtigste Problem für uns gelöst - die Sicherung der Informationen. Es ermöglichte uns, alle unsere Kunden an Bord zu holen, aber mit kontrolliertem Zugang. Mit Hilfe von benutzerdefinierten Rollen konnten wir die Zugriffsrechte der einzelnen Benutzer verwalten. Auf diese Weise konnten wir den Kunden den richtigen Einblick gewähren und den Zugang zu den Informationen einschränken, die für ihre Projekte und Augen irrelevant sind.

G2-Überprüfung

ProofHub Preise

Essential: $50 pro Monat

$50 pro Monat Ultimate Control: $99 pro Monat (geeignet für Remote Work Management mit besonderem Bedarf an benutzerdefinierten Zugriffsrollen)

Beide Pakete beinhalten einen Pauschalpreis und keine Gebühr pro Benutzer.

10. Assembla

**Am besten geeignet für die Integration von Versionskontrolle mit Projektmanagementfunktionen

Der nächste Punkt auf unserer Liste möglicher Jira-Alternativen ist Assembla. Es handelt sich um eine Cloud-basierte Lösung, die webbasierte Versionskontrolle und Quellcode-Verwaltungssoftware (SCM) bietet. Sie erleichtert die Produktentwicklung durch die Integration von Projektmanagement und SCM und richtet sich an Softwareentwicklungsteams.

Assembla erleichtert nicht nur die Aufgabenverfolgung, das Problemmanagement und die Projektkoordination mit einem zentralisierten Ticket-System, sondern hilft auch bei der visuellen Verwaltung von Projekten mit Kartenwänden und Tafeln, die automatisch aktualisiert werden.

Bei der Verwendung des Tools wurde mir klar, dass es für Entwicklerteams geeignet ist, die Wert auf effizientes Code-Management, Zusammenarbeit und kollaborative Software-Entwicklung in ihren Projekten.

Sie wollen kein kompliziertes Tool wie Jira? Das ist kein Problem.

Assembla hat viele eingebaute Funktionen, die Sie nützlich finden werden.

Zum Beispiel hat es leistungsfähige Versionskontrollfunktionen, so dass Sie Code-Repositories effizient verwalten können. Assembla unterstützt auch Git, SVN, und Perforce.

Das ist bei Jira nicht der Fall. Sie müssen die Software mit Git-Repositories integrieren, indem Sie Plugins wie Bitbucket oder GitHub verwenden, um Commits, Branches und Pull Requests direkt mit Issues in Jira zu verknüpfen. Auch für die Integration von Jira mit SVN- und Perforce-Repositories sind Plugins verfügbar. Allerdings steigt der Preis von Jira mit der Anzahl der Plugins.

Auf Assembla konnte ich sehen, wie einfach es ist, Projekte in Spaces zu organisieren, die als dedizierte Arbeitsbereiche für Teams dienen. Jeder Bereich kann seine eigenen Tools, Repositories und Mitglieder haben, so dass mein Team mehrere Projekte gleichzeitig verwalten kann, während sie getrennt und organisiert bleiben.

über Assembla Es gibt auch eine Bestimmung für die Verfolgung von Aufgaben, Fehlern und Problemen innerhalb von Projekten. Ich konnte Tickets über benutzerdefinierte Workflows erstellen, zuweisen, nach Prioritäten ordnen und verfolgen und so sicherstellen, dass die Arbeit effizient und transparent verwaltet wurde.

Ein weiterer Grund, warum wir es in unsere Liste der Jira-Alternativen aufgenommen haben, ist, dass Assembla mehrere Ansichten mit Gantt-, Scrum-, Wasserfall- und Kanban-Boards bietet, so dass software-Entwicklungsteams können ihre Tickets nach eigenem Ermessen bearbeiten.

Assembla beste Eigenschaften

Visualisieren Sie Ihre Projekte und Abhängigkeiten von Teammitgliedern mit gemeinsamenAgile Methodologien wie Kanban, Scrum, Gantt, Wasserfall, Kanban, undSAFe-Rahmenwerk* Verwenden Sie das integrierte Wiki und die Dokumentationsfunktion, um Projektdokumentation, Wissensdatenbanken und Benutzerhandbücher zu erstellen und zu pflegen

Festlegen wichtiger Termine für eine Gruppe von Hauptaufgaben in verschiedenen Phasen der Projektdurchführung über Meilensteine

Einschränkungen von Assembla

Unzureichende Unterstützung für Dokumentensuche, Kommandozeilen-Tools und Skripting für CI/CD-Pipelines

Die Plattform bietet keine ausreichenden Optionen für die schnelle Organisation von Ansichten, was zu einer unübersichtlichen Oberfläche sowohl für einzelne Benutzer als auch für Teams führt

Noch keine KI-Unterstützung

Assembla ermöglicht es unserem Team, zu organisieren und auszuführen, ohne den Überblick darüber zu verlieren, was jeder tut. Die Zusammenarbeit ist sicherlich die wichtigste Funktion. Wir haben andere Lösungen ausprobiert, aber die Funktionen von Assembla stechen heraus.

G2 Bewertung

Assembla Preise

Assembla Cloud: 21 $ pro Monat und Benutzer, jährlich abgerechnet (Geeignet für Teams, die ein Cloud-basiertes Versionskontrollsystem ohne benutzerdefinierte Implementierungen benötigen)

21 $ pro Monat und Benutzer, jährlich abgerechnet (Geeignet für Teams, die ein Cloud-basiertes Versionskontrollsystem ohne benutzerdefinierte Implementierungen benötigen) Assembla Enterprise: Benutzerdefinierte Preise (Geeignet für größere Organisationen mit besonderen Sicherheits-, Compliance- oder Integrationsanforderungen)

11. Pivotal Tracker

Bestens geeignet für agile Softwareentwicklung, die iterativen Fortschritt und Zusammenarbeit in Echtzeit erfordert

Pivotal Tracker ist ein Projektmanagement-Tool, das Sie unter den Jira-Alternativen für die Verwaltung von agile Software-Entwicklungsprojekte . Es erleichtert die Zusammenarbeit, indem es eine gemeinsame Sicht auf die Projektprioritäten bietet und bei der Priorisierung von Aufgaben hilft.

Im Gegensatz zu Jira bietet es Backlog-Listen und Hotfixes, berechnet automatisch die Geschwindigkeit Ihres Teams und prognostiziert das Datum des Projektabschlusses. Ich habe festgestellt, dass sich die Benutzeroberfläche um das Konzept der "Stories" dreht, die verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen.

Eine wichtige Funktion von Pivotal Tracker ist das geführte Tracker-Tool, das die Arbeit in überschaubare Teile aufteilt, damit Sie Iterationen planen können. Dieser Ansatz eignet sich für Teams, die sich eng an die agilen Prinzipien halten.

Beim Einrichten eines Projekts in Pivotal Tracker begann ich mit der Erstellung von User Stories. Jede Geschichte stellte eine Fähigkeit oder eine Geschäftsanforderung dar. Ich habe detailliert beschrieben, was zu tun ist, warum es notwendig ist, und alle Akzeptanzkriterien, die festlegen, wann die Story abgeschlossen ist.

über Pivotal Tracker Ich mochte die Drag-and-Drop-Schnittstelle, um die Prioritäten nach Bedarf anzupassen. Ich habe auch die Möglichkeit, Stories automatisch in Iterationen zu gruppieren, basierend auf Schätzungen und der Geschwindigkeit unseres Teams.

Auf diese Weise können Sie Ihre Arbeit in überschaubaren Abschnitten planen und realistische Erwartungen für Ihre Leistungen in jeder Iteration festlegen. Wenn Sie ein Produktteam sind, gibt Ihnen diese Funktion des Tools eine bessere Kontrolle über die Codequalität, da Sie sich mit einem iterativen Prozess .

Pivotal Tracker beste Eigenschaften

Finden Sie, was Sie brauchen, mit der booleschen Suche, die komplexe Abfragen mit mehreren Bedingungen verarbeiten kann

Ziehen Sie Mock-Ups, Folien und andere Dateien per Drag & Drop von Ihrem Computer oder fügen Sie sie zur einfachen Freigabe aus Google Drive an

Werfen Sie einen genauen Blick auf den Projektstatus über Iterationen, Epics, Releases und mehr, mit Berichten, die Einblicke auf zellularer Ebene gewähren

Einschränkungen von Pivotal Tracker

Pivotal Tracker ist nicht ideal für die Verwaltung im Kanban-Stil geeignet, da es keine systemeigene Unterstützung für die Anzeige von Tickets als Swimlanes gibt, so dass Teams gezwungen sind, Behelfslösungen wie Etiketten und benutzerdefinierte Ansichten zu verwenden

In Szenarien mit großem Sprint-Workload kann die vertikale Auflistung von Tickets übermäßig lang werden, was die Verwaltung und Ansicht erschwert

Es gibt noch keine KI-Integration, was für mich eine große Enttäuschung war

Als Product Owner gibt es mehrere großartige Aspekte von Pivotal Tracker: die Ansicht, die einfache Erstellung von Tickets und die Verwendung von Labels. In der Ansicht kann ich meine Spalten einrichten, um den Status des aktuellen Sprints auf einen Blick zu sehen, die Priorität im Backlog zu verwalten und Tickets in den Eisschrank zu legen. Ich kann auch nach der den einzelnen Entwicklern zugewiesenen Arbeit filtern, was bei der Sprint-Planung nützlich ist.

G2-Bewertung

Pivotal Tracker Preise

Kostenlos: $0 (Ideal, wenn Sie bis zu fünf Benutzer und Mitarbeiter für ein Projekt haben)

$0 (Ideal, wenn Sie bis zu fünf Benutzer und Mitarbeiter für ein Projekt haben) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

12. Bugzilla

**Am besten geeignet für die Verwaltung von Software-Builds mit unkomplizierten Bug-Tracking-Funktionen

Bugzilla von der Mozilla Foundation ist ein Open-Source-Tool zur Verwaltung des Softwareentwicklungsprozesses, insbesondere zur Fehlerverfolgung. Es ist zwar ein werkzeug zur Fehlerverfolgung bugzilla verfügt auch über agile Projektmanagement-Funktionen, die es zu einer der möglichen Jira-Alternativen machen, die Sie in Betracht ziehen könnten.

Im Gegensatz zu Jira, das ursprünglich für die Fehlerverfolgung entwickelt wurde, sich aber inzwischen zu einem umfassenden Projektmanagement-Tool entwickelt hat, konzentriert sich Bugzilla ausschließlich auf die Fehlerverfolgung und bietet Funktionen wie erweiterte Abfragefunktionen, E-Mail-Benachrichtigungen und anpassbare Fehlerfelder.

Ein Hauptmerkmal von Bugzilla ist seine leistungsstarke Suchfunktion, die die Erstellung spezifischer und detaillierter Abfragen ermöglicht. Zusätzlich zu einer einfachen Google-ähnlichen Fehlersuche können Sie zeitbasierte Suchen und andere präzise Abfragen durchführen.

Mir gefiel auch die Detailgenauigkeit, mit der ich Fehler in Bugzilla melden konnte, einschließlich der Schritte zur Reproduktion, Umgebungsinformationen und relevanter Screenshots.

über Bugzilla Ich konnte Bugs nach Typ und Schweregrad kategorisieren und priorisieren, um sicherzustellen, dass kritische Probleme sofort behandelt werden. Auch die Verfolgung des Fortschritts jeder Aufgabe, von der Zuweisung bis zur Lösung, war einfach.

Wäre ich ein projektleiter in einem Software-Entwicklungsteam, würde ich Bugzilla auf jeden Fall verwenden, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sich ungelöste oder wiederkehrende Fehler auf das Endprodukt auswirken. Es unterstützt verschiedene Betriebssysteme wie Windows, UNIX, etc.

Bugzilla beste Eigenschaften

Mit dem Patch Viewer erhalten Sie einen farbigen Überblick über alle Patches, die mit einem Fehler verbunden sind; integrieren Sie ihn mit Bonsai, CVS und LXR, um weitere Einblicke zu erhalten

Bleiben Sie mit der 'Watch'-Funktion über Aktualisierungen in Ihrem Team von Bugzilla informiert

Speichern Sie alle Ihre Suchanfragen in der Fußzeile jeder Seite zur späteren Verwendung

Planen Sie Fehlerberichte per E-Mail in der von Ihnen gewünschten Häufigkeit

Einschränkungen von Bugzilla

Die Benutzerfreundlichkeit ist nicht intuitiv, was die Navigation und die Verwaltung von Tickets erschwert

Während Bilder einfach angehängt werden können, unterstützt die Plattform nicht das Anhängen von Videos, was die Art der Medien, die geteilt und dokumentiert werden können, einschränkt

Ich hoffe, dass sie eines Tages einige KI-Funktionen einführen

Hier ist, was ein Redditor über Bugzilla und seine Fehlerberichte zu sagen hat:

Eine Sache, die ich als gut bezeichnen würde, ist die Art und Weise, wie es bestehende Fehlerberichte indiziert, um eine schnelle/relevante Suche zu ermöglichen. Gerade heute wollte ich einen Fehlerbericht einreichen, und obwohl mein Suchbegriff nicht genau dem entspricht, was in dem vorhandenen Fehlerbericht steht, konnte ich trotzdem ein exaktes Duplikat finden.

Redditor

Bugzilla Preise

Das Tool ist kostenlos.

13. Hygger

Die beste Lösung für die Priorisierung und Verwaltung von Projekten nach schlanken und agilen Prinzipien

Hygger ist ein agiles Projektmanagement-Tool, das Kanban-Boards und Gantt-Diagramme für moderne Teams verwendet. Es ist eine gute Option für Teams, die eine einfachere Alternative zu Jira suchen.

Im Gegensatz zu den überwältigenden Anpassungsoptionen von Jira, die praktisch sind, wenn Sie fast jeden Aspekt Ihres Arbeitsablaufs anpassen möchten, bietet Hygger ein Gleichgewicht, indem es wesentliche Funktionen ohne unnötige Komplexität bietet.

Stellen Sie sich eine Produkteinführung unter hohem Druck mit engen Fristen und mehrere Beteiligte. Mit den Priorisierungstools von Hygger können Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist.

Die Eisenhower Box zum Beispiel half mir, alle unsere Projektaufgaben in vier Quadranten einzuteilen - dringend und wichtig, wichtig, aber nicht dringend, dringend, aber nicht wichtig und weder dringend noch wichtig.

Diese Funktion sorgte für mehr Klarheit und Konzentration, da ich zwischen Aufgaben, die sofort erledigt werden müssen, und solchen, die für später geplant werden können, unterscheiden konnte. Das half natürlich, den Stress zu minimieren und die Produktivität zu maximieren.

über Hygger Hygger bietet auch eine Option zur Durchführung von Sprints auf der Plattform mit Story Points/Stunden-Schätzung, Burndown-Diagrammen, Velocity und anderen Metriken.

Da Hygger mit gängigen Tools wie Slack und Google Drive integriert ist, konnte mein Team reibungslos kommunizieren und Dateien austauschen. Das macht es zu einem guten Tool für die Durchführung von Marketingkampagnen und Produktentwicklungsprojekten.

Hygger beste Eigenschaften

Verwenden Sie Swimlanes, um die kritischsten Aufgaben auf dem Board zu markieren und Blocker schnell anzugehen

Erhalten Sie erweiterte Berichte über Projektkosten, Teamleistung und Gesamtfortschritt

Bleiben Sie in ständigem Kontakt mit Ihren Teammitgliedern durch wechselseitige Kommentare, Push-Benachrichtigungen und gemeinsame Nutzung von Dokumenten

Einschränkungen von Hygger

Der Plattform fehlen Optionen zum Hinzufügen von benutzerdefinierten Textbereichen innerhalb von Aufgaben; mehr Felder wie Hypothese, Akzeptanzkriterien, Lösung und Überlegungen wären für verschiedene Anwendungsfälle von Vorteil

Die mobile App unterstützt keine Sprint Boards, was für bestimmte Arten von Teams wichtig sein könnte

Wir sind ein kleines Team von Softwareentwicklern und Produktverantwortlichen. Größere Produkte wie JIRA sind zu kompliziert und nicht immer für unsere Bedürfnisse geeignet. Nachdem wir zu Hygger gewechselt haben, ist alles einfach geworden. Hygger ist ein einfaches Produkt für einfache Arbeitsabläufe. Intuitiv und effektiv.

Capterra Bewertung

Hygger Preise

Kostenlos

Standard: $9 pro Monat und Benutzer

$9 pro Monat und Benutzer Enterprise: $18 pro Monat und Benutzer (Ideal für große Teams, die erweiterte Projektmanagement-Funktionen benötigen)

14. Rückstand von Nulab

Am besten geeignet für die Kombination von Fehlerverfolgung und Versionskontrolle mit Projektmanagement

Backlog ist ein weiterer All-in-One software-Entwicklungsprojekt-Management-Tool würden wir zu den lohnenswerten Alternativen zu Jira zählen. Es vereint Projektmanagement, Fehler- und Problemverfolgung sowie Versionskontrolle an einem Ort.

Eines der Highlights von Backlog ist sein integriertes Code-Repository, das sowohl Git- als auch Subversion-Code-Management unterstützt. Sie können Code-Änderungen zusammen mit relevanten Projektaufgaben anzeigen, was zur Transparenz der Arbeitsabläufe beiträgt. Ich fand es toll, dass man Probleme per E-Mail protokollieren kann.

In Projekten mit mehreren Software-Entwicklungsteams sorgt die direkte Referenzierung von Aufgaben in Commit-Nachrichten dafür, dass alle Beteiligten über den Fortschritt auf dem Laufenden sind, ohne dass separate Tracking-Systeme erforderlich sind.

Als wir Backlog ausprobierten, konnten wir nicht nur mühelos die richtigen Personen über Aktualisierungen benachrichtigen, sondern wir hatten auch die Möglichkeit, die Erstellung von Problemen mit anpassbaren Vorlagen zu standardisieren. So müssen Sie keine SOPs und Richtlinien für die Problemlösung erstellen.

über Nulab Angesichts der kritischen Natur der Softwareentwicklung und der Notwendigkeit, geistiges Eigentum zu schützen, ist die Verwaltung des Zugangs zum Arbeitsbereich von entscheidender Bedeutung. Glücklicherweise verfügt Backlog über robuste Zugangskontrollfunktionen, was sich für unser Team als äußerst beruhigend erwies.

Backlog bietet eine weitere Funktion, die Jira nicht hat - ein integriertes Wiki. Auf diese Weise können Sie Folgendes erstellen und pflegen projektdokumentation innerhalb der gleichen Plattform. Das Wiki unterstützt die Markdown-Formatierung und bietet damit Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit für die Erstellung umfangreicher Inhalte.

Insgesamt empfehle ich Backlog als Alternative zu Jira, wenn Sie ein hohes Maß an Transparenz und Effizienz in Ihren Softwareentwicklungsprozessen anstreben.

Backlog beste Eigenschaften

Planen und terminieren Sie Aufgaben, identifizieren Sie potenzielle Engpässe und verfolgen Sie den Fortschritt über die Zeit mit Gantt-Diagrammen

Wandeln Sie E-Mails schnell in umsetzbare Aufgaben oder Probleme innerhalb von Backlog um, ohne Ihren E-Mail-Client zu verlassen

Erstellen und konfigurieren Sie Workflow-Phasen, -Übergänge und -Status, die zu den einzigartigen Prozessen und Methoden Ihres Teams passen

Backlog-Einschränkungen

Die Einstellungen für die Benutzerverwaltung sind zu komplex

Benutzerdefinierte Felder und Vorlagen können nur auf Projektebene eingestellt werden, nicht für die gesamte Organisation

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen, wie z.B. Warnungen bei unverändertem Ticketstatus nach einem bestimmten Zeitraum, können nicht eingerichtet werden

Es gibt keine künstliche Intelligenz selbst für grundlegende Dinge wie Automatisierung

Das Produkt ist übersichtlich und alle hinzugefügten Funktionen haben einfache Anwendungsfälle und helfen bei der Implementierung. Eine gute Benutzeroberfläche, um den täglichen Ärger zu vermeiden, den man als Tester bei der täglichen Meldung von Bugs und Defekten hat.

Capterra Bewertung

Backlog Preise

Kostenlos: $0 pro Monat (Bis zu 10 Benutzer) (Ideal für kleine Projekte)

$0 pro Monat (Bis zu 10 Benutzer) (Ideal für kleine Projekte) Starter: $35 pro Monat (Bis zu 30 Benutzer) (Geeignet für wachsende Teams)

$35 pro Monat (Bis zu 30 Benutzer) (Geeignet für wachsende Teams) Standard: $100 pro Monat (Unbegrenzte Anzahl von Nutzern) (Geeignet für mittelgroße Unternehmen)

$100 pro Monat (Unbegrenzte Anzahl von Nutzern) (Geeignet für mittelgroße Unternehmen) Premium: $175 pro Monat (Unbegrenzte Anzahl von Nutzern und Projekten) (Ideal für größere Unternehmen)

15. Bitrix24

Am besten geeignet für den Zugriff auf eine Reihe von Tools, die Kommunikation, Management und soziale Zusammenarbeit abdecken

Bitrix24 ist viel mehr als nur ein Projektmanagement-Tool. Wir haben es in diese Liste der Jira-Alternativen aufgenommen, da es Funktionen wie CRM, Aufgaben- und Projektmanagement, Zeiterfassung und Anwesenheitsmanagement integriert, kommunikationswerkzeuge (z. B. Videokonferenzen und Chat) und Funktionen zur Erstellung von Websites.

Bitrix24 ist eine soziale Unternehmensplattform, die von Unternehmen bevorzugt wird, die alle Abläufe verschiedener Abteilungen auf einer einzigen Plattform verwalten.

Für den Anfang erweist sich die Live-Chat-Funktion als unschätzbar in der Produktentwicklung und im Marketing. Sie ermöglicht die Kommunikation in Echtzeit, die Bereitstellung von Updates und den Erhalt von Feedback direkt im Zusammenhang mit den Projektaufgaben. Diese unmittelbare Feedbackschleife und Aufgabenanpassung gewährleistet, dass keine Anforderung übersehen wird.

über Bitrix 24

Eine Funktion, die ich sehr überzeugend fand, war das soziale Intranet von Bitrix24. Es umfasst personalisierte Profile, Likes und Kommentare und bildet eine kollaborative Teamkultur in der die Teammitglieder an Diskussionen teilnehmen können, die direkt mit den Projektaufgaben verbunden sind.

Diese Funktion hielt jeden in unserem Team auf dem Laufenden und förderte die Arbeitsmoral durch das Feiern von Meilensteinen und Erfolgen.

Ich bin der Meinung, dass Bitrix24 durch die Konsolidierung aller Aspekte des komplexen Projektmanagements und der Kommunikation die Reibung, die mit der Koordination komplexer Projekte verbunden ist, erheblich reduziert und somit eine Top-Wahl für dynamische und interaktive Projekte ist projektumgebungen .

Bitrix24 beste Eigenschaften

Erstellen Sie vier Aufgabenrollen: die Person, die die Aufgabe zugewiesen hat, die Person, der sie zugewiesen wurde (Zuweiser), diejenigen, die dem Zuweiser helfen (Teilnehmer), und diejenigen, die eingeweiht werden müssen (Beobachter)

Mit CoPilot, dem KI-Assistenten von Bitrix24, können Sie jeden Kommentar unter jeder Aufgabe zusammenfassen, um zu verstehen, worum es geht und welchen Status sie hat

Einfaches Einrichten eines Online-Meetings aus einem Chat, einer Aufgabe, einem Kalenderereignis oder sogar einem Lead oder Geschäft in Bitrix24 CRM

Bitrix24 Einschränkungen

Nützliche Hilfeartikel und der Kundensupport sind nur bei bestimmten kostenpflichtigen Paketen verfügbar, was den Zugang für Nutzer mit niedrigeren Tarifen einschränkt

Das Nachrichtensystem ist mit WhatsApp integriert, funktioniert aber eher wie eine Callcenter-App; Chats werden nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch geschlossen, und es ist nicht möglich, eine Unterhaltung mit derselben Person erneut zu eröffnen

Bitrix24 ist ein komplettes Tool zur Geschäftsautomatisierung. Wir nutzen es für alle unsere täglichen Aktivitäten. Es umfasst Lead Management, Deal Management, Task Management, Projekt, Scrum, Sprint, Automation und vieles mehr. Es ist einfach, es für alle Abteilungen zu implementieren.

G2-Bewertung

Bitrix24 Preise

Basic: $61 pro Organisation pro Monat (Ideal für kleine Unternehmen)

$61 pro Organisation pro Monat (Ideal für kleine Unternehmen) Standard: $124 pro Organisation pro Monat (Geeignet für mittlere Unternehmen)

$124 pro Organisation pro Monat (Geeignet für mittlere Unternehmen) Professional: $249 pro Unternehmen pro Monat (Ideal für größere Unternehmen, die erweiterte Projektmanagement- und Integrationsfunktionen benötigen)

$249 pro Unternehmen pro Monat (Ideal für größere Unternehmen, die erweiterte Projektmanagement- und Integrationsfunktionen benötigen) Enterprise: $499 pro Unternehmen pro Monat (für große Unternehmen, die ein hohes Maß an Anpassung, Sicherheit und Support benötigen)

Navigieren Sie durch Ihre Optionen und wählen Sie mit Bedacht eine Jira-Alternative

Jede der hier vorgestellten Jira-Alternativen kann auf ihre eigene Art und Weise Ihre Projekte effektiv verwalten. Der Schlüssel zur Auswahl des richtigen agilen Projektmanagement-Tools liegt jedoch im Verständnis Ihrer spezifischen Anforderungen, wie z. B.:

Welche Arten von Visualisierungen und Berichten sind für Sie wichtig?

Welche Art von Rollen und Berechtigungen wünschen Sie für Ihr Team?

Welche Teams werden die Projektmanagement-Software nutzen?

Wie umfangreich soll die Integration mit anderen Tools und Diensten sein?

Dies sind entscheidende Überlegungen, denn die Investition in ein Projektmanagement-Tool ist für Ihr Unternehmen eine bedeutende Verpflichtung.

Eine falsche Entscheidung kann Ihre Abläufe stören und kostspielig sein. Ich empfehle Ihnen daher, sich gründlich über Alternativen zu Jira zu informieren. Nutzen Sie kostenlose Testversionen oder erkunden Sie kostenlose Pläne, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, die auf Ihre Projektanforderungen abgestimmt ist.

Oder Sie überspringen die Suche und entscheiden sich für ClickUp. Nein, im Ernst. Die Projektmanagement-Software von ClickUp verfügt über die richtigen Funktionen, um Sie bei der Standardisierung und Skalierung von Best Practices im Projektmanagement zu unterstützen.

Damit Sie die Vorteile sofort nutzen können, melden Sie sich kostenlos für ClickUp an .