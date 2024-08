die 10 besten Projektmanagement-Tools für die Softwareentwicklung im Jahr 2024

Die Entwicklung von Software ist wie der Bau eines Hauses - sie dauert lange und erfordert umfangreiche Vorbereitungen, wobei viele verschiedene Abteilungen zusammenarbeiten, um sie zu verwirklichen. 🛠️

Wenn das Team nicht über ein solides Organisationssystem verfügt, führt dies wahrscheinlich zu kostspieligen Verzögerungen und unzufriedenen Kunden. Deshalb braucht jedes Entwicklungsteam ein gutes

projektmanagement tool

. Es ist ein hub für alle notwendigen Informationen, wie z.B. Kundenanforderungen und Aufgaben, und erleichtert die Kommunikation zwischen Teams, Managern und Kunden.

Sehen Sie sich unsere Liste der Top 10 an

projektmanagement in der Softwareentwicklung

tools mit einer umfassenden Analyse ihrer Features, Preise, Limits und Benutzerbewertungen.

Der Einsatz von Tools für das Projektmanagement von Softwareentwicklungsprojekten kann für Unternehmen zahlreiche Vorteile mit sich bringen. Diese Tools erleichtern die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams, indem sie eine zentrale Plattform für das Freigeben von Informationen und Aktualisierungen bereitstellen. Dies verbessert nicht nur die Koordination, sondern hilft auch bei der Lösung möglicher Konflikte oder Missverständnisse.

Projektmanagement-Tools rationalisieren Arbeitsabläufe, indem sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, Benachrichtigungen und Erinnerungen einstellen und eine klare Struktur für die Projektausführung bieten. Dies führt zu einer höheren Effizienz und Produktivität, da sich die Mitglieder des Teams auf hochwertige Aktivitäten statt auf administrative Aufgaben konzentrieren können.

Um effektiv zu sein, muss die Softwareentwicklung

projektmanagement-Software

sein muss:

Einfach zu bedienen: Intuitiv, von mehreren Geräten aus zugänglich und vollgepackt mit Features, die Ihnen helfen, effektiver zu arbeiten und zusammenzuarbeiten Anpassbar und skalierbar: Anpassbar an Ihre spezifischen Bedürfnisse, insbesondere wenn Ihr Geschäft wächst Sicher: Umfassende Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten Datenschutz und Vertraulichkeit Berichterstattungsfreundlich: Ermöglicht Ihnen die Messung und Nachverfolgung von Fortschritten und hilft Ihnen so, Ihre Prozesse zu verbessern Integrierbar: Nahtlose Integration in Ihr bestehendes technisches System, z. B. in Entwicklungs- und CRM-Software

Diese Tools für das Projektmanagement in der Softwareentwicklung helfen Ihnen, organisiert zu bleiben, mühelos zu kommunizieren und eine neue Produktivität zu erreichen. Als Ergebnis werden Ihre Clients zufrieden sein und Ihr Geschäft florieren! 🎉

1.

ClickUp

Bestes Projektmanagement für die Softwareentwicklung

Verschaffen Sie sich eine umfassende Ansicht Ihrer Entwicklungspläne mit ClickUp

ClickUp ist eine Mehrzweck-Projektmanagement-Software, die entwickelt wurde, um

produktivität zu steigern

. Sie bietet

verschiedene Features

und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für jedes Geschäft. Um wertvolle Zeit zu sparen, beginnen Sie mit einer der vielen vorgefertigten Vorlagen, wie zum Beispiel dieser praktischen

Vorlage für Softwareentwicklung

.

Erstellen Sie einen Workspace für Ihr Geschäft und gruppieren Sie alle Aufgaben und Unteraufgaben in Spaces und Ordnern, z. B. Roadmaps, Backlogs und Problem-Tracker. Mit über 15 Ansichten, einschließlich Liste,

Kanban Board

, und

Gantt-Diagramm

können Sie die gesamte Arbeit, die vor Ihnen liegt, visualisieren.

Visualisieren und verwalten Sie alle Aufgaben im Backlog mit ClickUp

Um Aufgaben zu priorisieren, weisen Sie verschiedene

sprint-Punkte

,

benutzerdefinierte Status

, Tags und Beschreibungen.

Auch Automatisierungen sind anpassbar

die Ihnen helfen, Ihren Workflow zu optimieren. Sie können Abhängigkeiten zwischen Aufgaben erstellen und Kommentare, Checklisten und Zeitschätzungen hinzufügen. Entwickler müssen nicht mit mehreren Apps jonglieren, denn sie können

nachverfolgung ihrer Zeit

innerhalb der Vorlage.

Das Sammeln von Fehlern und Problemen ist mit ClickUp ein Kinderspiel 🍰

Lassen Sie Ihre Clients ein Formular ausfüllen

formular für die Aufnahme

und wandeln Sie es einfach in eine Aufgabe um. Verwalten Sie Sprints und Releases und greifen Sie auf

echtzeit-Berichte

mit dem Agile Dashboard, gekrönt mit Burndown, Burnup und

geschwindigkeitsdiagrammen

.

ClickUp beste Features

Zahlreiche vorgefertigte Vorlagen für Aufgaben- und Projektmanagement sowie Whiteboards und Gantt-Diagramme - speziell für Software-Entwicklungsteams

15+ Ansichten

Benutzerdefinierte Status, Tags und Beschreibungen

Zeiterfassung

Sammeln von Fehlern und Problemen mit Formularen

Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit

Native Integration mit über 1.000 Tools und mehr über API

Zugriff über Web und Mobiltelefon

ClickUp Limits

Die Nummer der Features und benutzerdefinierten Optionen kann anfangs überwältigend sein

Häufige Upgrades führen manchmal zu langsameren Ladezeiten

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer*

: $7/Monat pro Benutzer* Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen:

Kontakt für Preise

*Die aufgelisteten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

Das sagen die Benutzer über dieses tool:

2. Zoho Projekte

Am besten für kleine Teams

über

Zoho Projekte

Zoho ist ein bekannter Anbieter, der eine Reihe von Tools für das Projektmanagement anbietet, um Ihr Geschäft zu organisieren. Zoho Projects ist ein spezielles Projektmanagement tool, das sich besonders für Teams in den Bereichen Technik und Softwareentwicklung eignet.

Organisieren Sie Ihre Projekte, indem Sie sie in mundgerechte Teile zerlegen, z. B. in Meilensteine, Aufgaben, Unteraufgaben, Probleme und Bugs. Mit dem universellen Feature "Hinzufügen" können Sie mit wenigen Klicks neue Elemente einfügen und Abhängigkeiten, Wiederholungen und Erinnerungen festlegen.

Durch die Aktivierung des Roll-up-Features erhalten Sie eine umfassende Ansicht Ihres Projekts, aus der Sie ersehen können, wie einzelne Aufgaben zur Gesamtleistung beitragen. Legen Sie Projekt-Baselines fest, um im Zeitplan zu bleiben, und beziehen Sie sich auf Aufgaben-, Problem- und Timesheet-Berichte, um den Fortschritt zu verfolgen.

Zoho Projects bietet Ihnen viele benutzerdefinierte Funktionen

aufgabenverwaltung

optionen, von der Farbe und dem Layout des Dashboards bis zu benutzerdefinierten Feldern, Ansichten, Status, Tags, Funktionen und Automatisierung.

Zusammenarbeit mit Ihrem Team

ist mit Foren, Chats und interaktiven Feeds ein Kinderspiel.

Dieses Tool ist kein gewöhnlicher Aufgabenmanager - es ist eine umfassende Lösung, die auch Zeiterfassung und Budgetierung ermöglicht!

Zoho Projects beste Features

Zahlreiche Anpassungsoptionen, einschließlich benutzerdefinierter workflow-Automatisierung

Hochrollen

Projekt-Baselines

Foren und Chats für einfache Zusammenarbeit

Zeiterfassung und Budgetierung

Native Integration mit anderen Zoho-Tools und über 20 externen Tools + Zapier

Projektmanagement tools im Web und auf dem Handy verfügbar

Grenzen von Zoho Projects

Kundensupport könnte besser sein

Mobile Version ist in Bezug auf die Funktionen limitiert

Preise von Zoho Projects

Free für bis zu drei Benutzer

für bis zu drei Benutzer Premium : $4/Monat pro Benutzer*

: $4/Monat pro Benutzer* Enterprise: $9/Monat pro Benutzer

*Die aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zoho Projects Bewertungen und Rezensionen

Das sagen die Benutzer über Zoho Projects:

3. Scoro

Das Beste für End-to-End-Management

Verwalten Sie effektiv Ihre Zeit und Ihr Budget mit

Scoro

Scoro ist eine durchgängige Arbeitsmanagement-Software, die Ihnen hilft, Ihre Zeit und Ressourcen effektiv zu verwalten.

Priorisieren Sie Ihre Aufgaben mit dem Drag-and-Drop Planer und dem Kanban Board für Aufgaben. Entwickler können ihre Kapazität und Verfügbarkeit einstellen und ihre Zeit und ihren Zeitplan direkt in der App auf der Registerkarte verfolgen. Mit Timesheets und

freigegebenen Kalendern

können Sie die abrechenbaren Stunden überwachen und die Ressourcen auf der Grundlage der tatsächlichen Daten zuweisen - unabhängig davon, ob die Softwareentwicklung intern erfolgt oder nicht.

Sparen Sie Zeit, indem Sie voreingestellte Vorlagen und Aufgabenmanagement-Bündel verwenden und Angebote mit wenigen Klicks in Aufgaben umwandeln. Sie können sie auch direkt von Ihrer App aus erstellen, indem Sie E-Mails an Ihren intelligenten Posteingang weiterleiten. Halten Sie Ihr Projekt auf Kurs und Ihren Stresspegel niedrig, indem Sie automatische Benachrichtigungen und Fristenwarnungen einstellen - ideal für vielbeschäftigte Projektmanager.

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden und verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben in Echtzeit mit

Gantt Diagramme

. Scoro verfügt über zahlreiche Berichterstattungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, Prozesse, Risikobereiche und KPIs zu analysieren, um bessere Entscheidungen zu treffen. Sie können auch die Rentabilität nachverfolgen, Budgets mit den tatsächlichen Ergebnissen vergleichen und zukünftige Umsätze prognostizieren.

Scoro beste Features

Erweiterte Zeit- und Aufgabenmanagement Features

Voreingestellte Vorlagen und Aufgabenbündel

Intelligenter Posteingang und einfache Erstellung von Aufgaben

Zahlreiche Berichterstattungsoptionen

Budgetierung, Vertrieb und CRM für die Ressourcenverwaltung

Native Integration mit über 30 Tools und mehr mit Zapier

Verfügbar für Web und Mobile

Scoro Beschränkungen

Unter dieser Liste von Projektmanagement tools, kann Scoro teuer sein

Keine Checklisten für die Aufgaben

Mobile Version ist minderwertig der Web Version

Scoro Preise

Essential : $26/Monat pro Benutzer

: $26/Monat pro Benutzer Standard : $37/Monat pro Benutzer

: $37/Monat pro Benutzer Pro : $63/Monat pro Benutzer

: $63/Monat pro Benutzer Ultimativ: benutzerdefinierte Preise

*Die aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Scoro Bewertungen und Rezensionen

Einschlägige Benutzer-Bewertungen zeigen das Folgende:

4. Jira

Das Beste für agiles Projektmanagement

Backlog-Probleme für kommende Sprints vorbereiten und den Fortschritt nachverfolgen in

Ji

ra

Wenn es um Projektmanagement-Software für die Softwareentwicklung geht, ist Jira eine Berühmtheit - jeder kennt seinen Namen! 🌟

Um loszulegen, verwenden Sie eine der

Agile Vorlagen

d.h. Scrum, Kanban,

Nachverfolgung von Fehlern

,

oder DevOps

und passen Sie es dann an Ihren Workflow und Ihr wachsendes Team an. Mit der Automatisierung per Drag-and-Drop können Sie jeden Softwareentwicklungsprozess in wenigen Minuten rationalisieren.

Im Backlog,

planen Sie Ihre Sprints

indem Sie Epics und Probleme nach Prioritäten ordnen und die Abhängigkeiten kartieren. Verschaffen Sie sich mit der Ansicht "Roadmap" einen Überblick über die Zeitleiste Ihres Projekts. Um die Leistung Ihres Teams zu verfolgen und Engpässe zu erkennen, bietet Jira mehr als 12 Standardberichte mit Echtzeit-Einblicken für Projektmanager.

In der Ansicht "Entwicklung" können Sie Bereiche und Pull Requests anzeigen und erstellen sowie Commits überprüfen. Durch die Integration des Projektmanagement-Tools mit Ihrer Entwicklungssoftware können Sie auf Ihren Code in der App zugreifen, effektiver mit Ihrem Team zusammenarbeiten und die

QA-Tests

prozess.

Möchten Sie die besten Tools für das Projektmanagement anstelle von Jira kennenlernen? Sehen Sie sich unsere Liste der_ top Jira Alternativen !

Jira beste Features

Ausführlich vorlagen für das Projektmanagement

Automatisierung per Drag-and-Drop

Mehr als 12 Berichterstellungen

In-App-Zugriff auf Code für Software-Entwicklungsprojekte

Entwicklungs-Panel

Native Integration mit über 1.000 Tools

Verfügbar für Web und Mobile

Jira Limits

Benötigt einige gewöhnungsbedürftig und viele Leute scheinen es nicht hinzubekommen

UI-Gestaltung könnte benutzerfreundlicher und ansprechender sein

Es ist schwer, produktiv zu bleiben, also hören Sie vielleicht auf Mike Fry "The Tech Guy" in diesem Punkt

Jira Preise

Free für bis zu 10 Benutzer

für bis zu 10 Benutzer Standard : $7,25/Monat pro Benutzer*

: $7,25/Monat pro Benutzer* Premium : $15,75/Monat pro Benutzer

: $15,75/Monat pro Benutzer Enterprise:benutzerdefinierte Preise

*Die aufgeführten Preise beziehen sich auf das monatliche Abrechnungsmodell

Jira Bewertungen und Rezensionen

Das sagen die Benutzer über das tool:

5. Redmine

Bestes Open-Source-Tool für Projektmanagement

Verwalten Sie Ihre Projekte kostenlos mit

Redmine

Redmine ist eine Open-Source-Webanwendung für das Projektmanagement, die in 49 Sprachen verfügbar ist. Sie ist flexibel und kann mehrere Projekte und Unterprojekte unterstützen, für die Sie rollenbasierte Benutzerberechtigungen einstellen können.

In der

problem-Tracker

benutzerdefinierte Status, Elementtypen und Workflow-Übergänge einrichten. Umschalten auf automatische Erstellung von Problemen per E-Mail an

zeit sparen

und Aufwand. Sie können die Zeitleiste in der Kalender- oder Gantt-Ansicht beobachten und Ihre Zeit auf Projekt- oder Ticketebene protokollieren.

Analysieren Sie mit den einfachen Berichten von Redmine die wichtigsten Metriken, wie z. B. Zeit pro Benutzer, Problemtyp oder Kategorie, und nutzen Sie die Macht der datengesteuerten Entscheidungsfindung!

Wenn sie nicht weiterkommen, können Ihre Teammitglieder auf das Projekt-Wiki oder das Forum zurückgreifen oder in den Kommentaren diskutieren. Redmine verfügt über zahlreiche Add-Ons, wie z. B

Chrome Erweiterungen

für eine einfachere Nachverfolgung von Fehlern oder Zeiterfassung.

Redmine beste Features

Free

Einfach und leichtgewichtig

Mehrere Projekte

Mehrsprachiger Support

Automatische Erstellung von Problemen per E-Mail

Native Integration mit über 100 tools und mehr mit Zapier

Verfügbar im Web, auf dem Desktop und auf dem Handy

Redmine Beschränkungen

Veraltetes UI

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen

Die Features zur Aufgabenverwaltung sind nicht so stark ausgeprägt wie bei anderen Programmen in dieser Liste

Redmine Preise

Dieses tool ist kostenlos zu benutzen.

Redmine Bewertungen und Rezensionen

Hier sehen Sie, wie Benutzer diese App bewerten:

Bonus: Check out Die besten Open-Source Tools für Projektmanagement im Jahr 2024

6. Asana

Am besten für Zusammenarbeit

Verwalten Sie alle Ihre funktionsübergreifenden Projekte ganz einfach mit

Asana

Asana erleichtert die Zusammenarbeit und Produktivität in

funktionsübergreifenden Teams

. Es bietet einen breiten Bereich von Vorlagen, um Software-Entwicklungsteams den Einstieg zu erleichtern, wie Product Backlog, Sprint-Planung oder

prozess-Mapping

vorlagen.

Egal wie komplex Ihr Projekt ist, unterteilen Sie es in überschaubare Segmente und wählen Sie zwischen Listen-, Zeitleisten- oder Board-Ansichten. Sie können Ihren Workflow automatisieren und ein Formular mit Folgefragen erstellen, um die Erstellung von Problemen zu standardisieren und den Prozess weniger langwierig zu gestalten.

Neben dem Status des Fortschritts von Aufgaben erhalten Softwareentwickler mit Diagrammvorlagen oder benutzerdefinierten Diagrammen einen Überblick über die Leistung Ihres Teams. Mit Asana können Sie die individuelle und die Team-Bandbreite bewerten, um Aufgaben effektiv zuzuweisen, ohne Burnout zu verursachen. Softwareentwickler können alle Projektaktualisierungen auf der Registerkarte Nachrichten einsehen und über den integrierten Chat miteinander kommunizieren.

Wenn Sie auf der Suche nach den besten Tools für Projektmanagement neben Asana sind, sehen Sie sich unsere Liste von_ an top Asana Alternativen !

Asana beste Features

Gut durchdachte Benutzeroberfläche für das Projektmanagement

Vorgefertigte Vorlagen

Standardisierung der Erstellung von Problemen

Vorlagen für Diagramme und anpassbare Diagramme

Vorlagen für die Software-Entwicklungsplanung

Eingebauter Chat

Native Integration mit über 200 Tools

Verfügbar im Web, auf dem Desktop und auf dem Handy

Asana Einschränkungen

Limitierte Workflow-Anpassung

Viele Features für Projektmanagement sind in den höchsten Preisstufen nicht verfügbar, wie z. B support

Asana Preise

Basic : kostenlos

: kostenlos Business : $10,99/Monat pro Benutzer*

: $10,99/Monat pro Benutzer* Premium: $24.99/Monat pro Benutzer

*Die aufgeführten Preise beziehen sich auf das monatliche Abrechnungsmodell

Asana Bewertungen und Rezensionen

Das Urteil der Benutzer von Asana lautet wie folgt:

7. Paymo

Das Beste für Planung und Fakturierung

Verfolgen Sie Ihre Projekte und deren Rentabilität mit

Paymo

Mit Paymo können Sie ganze Projekte verwalten, von der Planung bis zur Rechnungsstellung. Apropos Planung: Dieses tool hat viele Ansichten, die Ihnen dabei helfen, dies zu erledigen, darunter Kanban, Meta-Kanban, Kalender und

zu erledigen-Liste

.

Erstellen Sie Vorlagen für Aufgaben und automatisieren Sie Ihren Workflow, um wertvolle Zeit zu sparen. Mit diesem Projektmanagement-Tool können Sie Aufgaben mit Beschreibungen priorisieren und sie mehreren Benutzern zuweisen. Stellen Sie sicher, dass niemand überlastet ist, indem Sie die Zeitleiste des Teamplaners zur Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts nutzen.

Paymo verfügt über fortschrittliche Features für die Zeiterfassung. Der Timer ist von jedem Speicherort in der App aus leicht zugänglich. Das tool kann auch automatisch die Zeit protokollieren, indem es die Aktivitäten auf dem Gerät des Benutzers registriert. Manager können die Aktivitäten der Benutzer in Echtzeit nachverfolgen und für eine genaue Abrechnung auf Timesheets zurückgreifen.

Fügen Sie Kommentare hinzu und fördern Sie Diskussionen rund um Aufgaben, anstatt in einer externen Registerkarte oder App. Sie können Dateien hochladen und organisieren und für jeden Benutzer Berechtigungen festlegen. Sie können verschiedene Versionen verfolgen, Änderungen überprüfen und Feedback geben.

Sehen Sie sich unsere Liste an *top Paymo Alternativen* !

Paymo beste Features

Zahlreiche Ansichten für das Projektmanagement

Zeitleiste für Teams

Automatische Zeiterfassung

Dateiprüfung und Versionierung

Gastzugang zur Unterstützung bei der Verwaltung von Projekten

Finanzverwaltung

Verfügbar im Web, auf dem Desktop und auf dem Handy

Native Integration mit 15 Tools und mehr über Zapier und API

Paymo Beschränkungen

Mobile Version hat eingeschränkte Funktionen

Fehlt benutzerdefinierte Optionen die Sie von einem Projektmanagement tool erwarten

Paymo Preise

Free für einen Benutzer

für einen Benutzer Starter : $4,95/Monat pro Benutzer (max. ein Benutzer)*

: $4,95/Monat pro Benutzer (max. ein Benutzer)* Kleines Büro : $9,95/Monat pro Benutzer

: $9,95/Monat pro Benutzer Business: $20,79/Monat pro Benutzer

*Die aufgeführten Preise beziehen sich auf das monatliche Abrechnungsmodell

Paymo Bewertungen und Rezensionen

Die Kunden von Paymo sagen Folgendes:

8. Celoxis

Das Beste für Portfolio Management

über

Celoxis

Celoxis ist ein

tool für das Portfolio-Management von Projekten

das Ihren Entscheidungsprozess verändern und Zeit sparen kann. Es ermöglicht Ihnen, Anfragen aus verschiedenen Quellen zu importieren, sie auf der Grundlage Ihrer KPIs zu bewerten und dann

aufgaben planen

automatisch.

Um Ihre Projekte wie ein Profi zu planen, verwenden Sie die WENN-Analyse. Weisen Sie Ressourcen auf der Grundlage von Fähigkeiten, Bedarf und Verfügbarkeit zu. Sie können auch Grundlinien, Abhängigkeiten von Aufgaben, Meilensteine und E-Mail-Benachrichtigungen festlegen.

Das tool verfügt über eine Versionskontrolle, Kommentare mit Erwähnungen, Diskussionen und ein separates Client-Portal, damit alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen und Verwirrung vermieden wird. 💫

Mit dem eingebauten Timer können die Mitarbeiter ihre Zeit nachverfolgen und die abrechenbaren Stunden erfassen. Das Dashboard und die Berichte sind in hohem Maße anpassbar, so dass Sie die Layouts, Felder, Formeln und Drilldown-Diagramme individuell gestalten können.

Celoxis beste Features

Nachverfolgung von Anfragen aus verschiedenen Quellen und Ranking

Was-wäre-wenn-Analyse

Client-Portal

Zeiterfassung

Hochgradig anpassbare Dashboards, Berichterstellungen und Tools für die Softwareentwicklung

Native Integration mit über 400 tools und mehr über API

Verfügbar im Web und mobil

Celoxis Beschränkungen

Das Fehlen der "Rückgängig"-Option

Hinzufügen neuer Lizenzen kann schwierig sein

Celoxis-Preise

Cloud : $22,50/Monat pro Benutzer*

: $22,50/Monat pro Benutzer* Vor Ort: benutzerdefinierte Preise

*Der gelistete Preis bezieht sich auf das monatliche Abrechnungsmodell

Celoxis Bewertungen und Rezensionen

Das endgültige Urteil der Benutzer lautet:

9. TeamGantt

Das Beste für Gantt Diagramme im Projektmanagement

Planen ist einfach mit

TeamGantt's

diagramme per Drag-and-Drop

TeamGantt hat einen anderen Ansatz für das Projektmanagement gewählt und konzentriert sich in erster Linie auf einfache Drag-and-Drop-Gantt-Diagramme. Es bietet jedoch auch andere Ansichten, wie Kalender und Board, sowie viele andere Tools, die Ihnen bei der Verwaltung Ihres Workloads helfen.

Sie können eine der Vorlagen verwenden oder von Grund auf neu beginnen. Definieren Sie Aufgaben, wichtige Meilensteine und Abhängigkeiten, und weisen Sie die Aufgaben dann mit der

RACI-Modell

(Verantwortlich, Rechenschaftspflichtig, Konsultiert, Informiert).

Mit TeamGantt können Sie die Arbeit auf der Grundlage der Kapazität und Verfügbarkeit Ihres Teams zuweisen und andere Ressourcen wie Ausrüstung und Material verwalten. Arbeiten Sie per Chat oder Updates zusammen und verfolgen Sie die Zeit in der App. Um festzustellen, ob und wo Sie im Rückstand sind, können Sie den Projektstatus oder den Baseline-Bericht heranziehen, die insbesondere für die Softwareentwicklung hervorragende Tools sind.

TeamGantt beste Features

Gantt-Diagramme per Drag-and-Drop

Vorgefertigte Vorlagen

RACI-Zuweisung

Ressourcenmanagement und kapazitätsplanung

Berichte zum Projektstatus und zur Ausgangssituation

Native Integration mit 7 tools und mehr über Zapier oder API

Verfügbar im Web und mobil

TeamGantt-Einschränkungen

Teuer für kleinere Teams auf der Suche nach der besten Software für das Projektmanagement

Könnte sein glitchy bei der Bearbeitung großer Projekte

TeamGantt Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Lite : $19/Monat pro Manager*

: $19/Monat pro Manager* Pro : $49/Monat pro Manager

: $49/Monat pro Manager Enterprise: $99/Monat pro Manager

*Die aufgeführten Preise beziehen sich auf das monatliche Abrechnungsmodell

TeamGantt Bewertungen und Rezensionen

Das tool wird wie folgt bewertet:

Sieh dir das an_ TeamGantt Alternativen !

10. KrispCall

Das Beste für Telefongespräche

über

KrispCall

Obwohl es sich nicht um eine Projektmanagement-Software handelt, kann KrispCall Sie effektiv unterstützen

mit dem Entwicklungsteam und den Clients zusammenzuarbeiten

. Es handelt sich um ein Cloud-basiertes Telefonsystem, das für Geschäfte jeder Form und Größe geeignet ist. 📏

Neben den Standardanrufen und -texten erhalten Sie Zugang zu Features wie Warteschleifen, Interactive Voice Response (IVR), Notizen, Weiterleitung, Voicemail und einem leichten CRM. Außerdem können Sie Anrufe aufzeichnen und überwachen sowie mit Live-Analysen auswerten. In Kürze wird KrispCall mit CRM-, Vertriebs- und anderen Tools integriert werden können, die Sie für Ihr Geschäft verwenden.

KrispCall beste Features

Cloud-basiertes Telefonsystem

IVR

Anruf-Notizen

Voicemail

Leichtes CRM

Anrufüberwachung und -analyse

Native Integration mit 6 tools und mehr über API (in Kürze)

Verfügbar für Web, Desktop und Mobiltelefon

KrispCall Beschränkungen

Wenige Integrationsmöglichkeiten

Limitierte Funktionen über die Kommunikation hinaus

KrispCall Preise

Essential : $12/Monat pro Benutzer*

: $12/Monat pro Benutzer* Standard : $32/Monat pro Benutzer

: $32/Monat pro Benutzer Enterprise: benutzerdefinierte Preise

*Die aufgeführten Preise beziehen sich auf das monatliche Abrechnungsmodell

KrispCall Bewertungen und Rezensionen

Hier sehen Sie, wie das Tool abschneidet:

Von Haftnotizen und Whiteboards bis hin zu Agile und darüber hinaus haben Tools für das Projektmanagement in der Softwareentwicklung einen langen Weg zurückgelegt. Die Plattformen, die wir in diesem Artikel vorstellen, sollen Ihnen die Arbeit erleichtern - von der Organisation von Aufgaben und Fristen bis hin zur Nachverfolgung von Fehlern und der Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Echtzeit.

Ganz gleich, ob Sie an einer kleinen App oder einem großen System arbeiten, mit diesen Projektmanagement tools können Sie sicher jedes Softwareentwicklungsprojekt angehen, das auf Sie zukommt. 💪

