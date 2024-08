10 kostenlose Flussdiagramm-Vorlagen

Wenn es darum geht projektleitung damit ein Projekt rechtzeitig abgeschlossen werden kann, ist es wichtig, dass die wichtigsten Aufgaben in der richtigen Reihenfolge erledigt werden. Und wenn mehrere Teammitglieder an dem Prozess beteiligt sind, können die Dinge schnell kompliziert werden.

Flussdiagramme vereinfachen komplexe Prozesse und machen sie leichter nachvollziehbar. Sie können dazu beitragen, Engpässe zu erkennen, Arbeitsabläufe zu straffen und die Gesamteffizienz zu verbessern, was sie zu einem wertvollen Instrument für die Problemlösung und Entscheidungsfindung in verschiedenen Branchen macht.

Durch die Verwendung einer Flussdiagrammvorlage können Sie sicherstellen, dass alles in der richtigen Reihenfolge abläuft, und erhalten eine bessere Vorstellung von

wie man Aufgaben nach Prioritäten ordnet

indem Sie Ihren Arbeitsablauf in einem leicht verständlichen Diagramm oder einer Infografik darstellen.

Um mit Flussdiagrammen zu beginnen, sehen Sie sich einfach unsere Liste mit 10 kostenlosen Flussdiagrammvorlagen an!

Wie können Flussdiagramm-Vorlagen Ihren Arbeitsablauf unterstützen?

Ein Flussdiagramm ist eine visuelle Darstellung eines Geschäftsprozesses oder einer Struktur, die anhand von Kästchen und Pfeilen zeigt, wie alles zusammenpasst.

Ein einfaches Flussdiagramm kann einen linearen Prozess darstellen, z. B. einen

produktfahrplan

oder

customer journey map

während ein komplexeres Flussdiagramm mehrere Pfade oder Verzweigungen enthalten kann, um zu zeigen, was passiert, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt oder nicht erfüllt sind.

Eine leere Flussdiagrammvorlage ist ein vorgefertigtes Flussdiagramm, das für einen bestimmten Anwendungsfall gedacht ist und das Sie mit Ihren eigenen Projektdetails ausfüllen können.

Es gibt viele verschiedene Arten von Flussdiagrammen, z. B. Organisationsdiagrammvorlagen oder Kreisdiagrammvorlagen. Ein Datenflussdiagramm zeigt, wie sich Daten durch Ihr Unternehmen bewegen, während ein

organigramm

stellt Ihre Organisationsstruktur dar, und ein Workflow-Diagramm zeigt einen Schritt-für-Schritt-Prozess im Detail.

Sie können Flussdiagramme zur Unterstützung beim Brainstorming verwenden oder

entscheidungsfindung

oder als Vorlage für ein Flussdiagramm für den Einstellungsprozess zur Rationalisierung des Onboarding und mehr.

10 kostenlose Flussdiagramm-Vorlagen

Ein Geschäftsablaufdiagramm von Grund auf zu erstellen, kann eine Menge Arbeit sein. Beginnen Sie daher mit grundlegenden Ablaufdiagrammvorlagen und bauen Sie von dort aus weiter auf. Hier finden Sie 10 kostenlose Flussdiagrammvorlagen für Datenflüsse und Benutzerflüsse, prozessabbildung und mehr.

1. ClickUp Swimlane Flussdiagramm Vorlage

Verwenden Sie ein Swimlane-Diagramm, um zu zeigen, wer für welche Aufgaben verantwortlich ist

Diese Swimlane Flussdiagramm Vorlage von ClickUp verwendet ein Swimlane-Diagramm, um eine Reihe von Aufgaben darzustellen, die von mehreren Abteilungen oder Teammitgliedern ausgeführt werden müssen.

Was ist ein swimlane-Vorlage ? Es handelt sich um eine Diagrammvorlage, die mehrere Zuständigkeiten nebeneinander anzeigt, wie parallele Bahnen in einem Schwimmbecken.

Der größte Vorteil eines Swimlane-Flussdiagramms besteht darin, dass es die Interaktionen und Verantwortlichkeiten zwischen verschiedenen Personen, Teams oder Abteilungen, die an einem Prozess beteiligt sind, veranschaulichen kann. Es ist einfach zu visualisieren, welche Aufgaben gleichzeitig beginnen können und welche Aufgaben abgeschlossen sein müssen, bevor die nächste Aufgabe begonnen werden kann. Sie können verschiedene Flussdiagrammsymbole verwenden, um den Start- und Endpunkt sowie Entscheidungsaufgaben und Kontrollpunkte darzustellen. Diese Vorlage herunterladen

Dieses Datenflussdiagramm zeigt die Bewegung von Informationen in einer Organisation

Das Verschieben von Informationen in Ihrem Unternehmen ist selten ein einfacher Prozess. Sie müssen den Überblick darüber behalten, wo Daten in Ihr System ein- und ausgehen, wo sie gespeichert werden und wie sie von einem Teil Ihres Systems zu einem anderen gelangen. Da kommt eine Vorlage für ein Datenflussdiagramm gerade recht!

Diese ClickUp-Datenflussdiagramm-Vorlage hilft Ihnen, diesen Prozess mit Hilfe von Kreisen, Rechtecken und anderen farbcodierten Flussdiagrammformen zu visualisieren. Ordnen Sie die Formen neu an und fügen Sie Beschriftungen zu der grundlegenden Flussdiagrammvorlage hinzu, um sie nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.

Eine genaue Datenflussdiagrammvorlage bietet eine visuelle Darstellung, die das Verständnis, die Analyse, das Design und die Verbesserung von datengesteuerten Systemen und Prozessen vereinfacht. Sie fördern eine effektive Kommunikation, erleichtern die Fehlererkennung und tragen zur allgemeinen Effizienz und Zuverlässigkeit des Systems bei. 📚 Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Projekt Mapping Flussdiagramm Vorlage

Dieses Flussdiagramm kann Ihnen helfen, Aufgaben in Kategorien zu gruppieren, um sie leichter zu visualisieren

Ein Projektplan ist eine der effektivsten Methoden, um Ihre Vision mit den Beteiligten zu teilen und sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen. Durch die Darstellung Ihrer Ziele, des Zeitplans und leistungen können Sie ein komplexes Projekt in konkrete Schritte unterteilen, die alle miteinander verbunden sind. 🛠️

Diese Projekt-Mapping Flussdiagramm-Vorlage von ClickUp verwendet Symbole zur Darstellung von Projektbereichen wie Metriken und Operationen durch Flussdiagrammsoftware wie Mind Maps .

Eine Projektlandkarte ist nur eine Art von Mind Map, die Sie zum Brainstorming von Ideen verwenden können, team verwalten mitglieder, oder demonstrieren eine umfang der Arbeit für die Beteiligten durch Workflow-Diagramme.

Ausprobieren_ Ablaufdiagramm-Software für Mac ! Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Prozess Flussdiagramm Vorlage

Ein Flussdiagramm kann einen komplexen Prozess in einfache Schritte unterteilen

Sie können die ClickUp Prozess Flussdiagramm Vorlage um fast alle Arten von Geschäftsprozessen darzustellen. Diese Flussdiagramm-Vorlage für den Einstellungsprozess ist für HR-Teams gedacht, mit separaten Spalten für den Recruiter, den Einstellungsmanager und den potenziellen Bewerber, aber Sie können sie auch für Ihren Onboarding-Prozess, den Austrittsprozess oder einen anderen Organisationsstruktur- oder Flussdiagramm-Prozess verwenden.

Die Vorlage veranschaulicht den Prozess oder das Flussdiagramm, da die Pfeile die Reihenfolge und Richtung der Aufgaben anzeigen, während die Rechtecke wichtige Aufgaben wie "Absage-E-Mail senden" oder "Termin für das letzte Vorstellungsgespräch" darstellen

Sie können Flussdiagramm-Vorlagen wie diese in ClickUp verwenden, um Ihre Workflow-Diagramme anzupassen. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp-Prozessablauf-Vorlage

Verwenden Sie eine Prozessablaufvorlage, um die wichtigsten Schritte eines Prozesses zu skizzieren

Diese ClickUp-Prozessablauf-Vorlage verwendet farbkodierte Quadrate, um die wichtigsten Schritte in einem Geschäftsprozess darzustellen, einschließlich Planung, Ausführung und Bewertung. Der größte Vorteil eines Prozessablaufdiagramms besteht darin, dass es eine visuelle Darstellung eines Arbeitsablaufs bietet, die eine einfache Identifizierung von Engpässen, Ineffizienzen und verbesserungswürdigen Bereichen ermöglicht.

Obwohl Flussdiagrammvorlagen wie diese es einfach halten, finden Sie weitere vorlagen für Prozessdiagramme für ClickUp, Excel und Word für komplexere Projekte, die detaillierte Workflow-Diagramme zur visuellen Darstellung eines Prozesses benötigen.

Und ganz gleich, ob Sie einen Einstellungsprozess, einen Verkaufsprozess oder etwas anderes visualisieren müssen, die Verwendung von Prozessablaufdiagrammvorlagen wie dieser ist ein guter Anfang. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Benutzerfluss-Vorlage

visualisieren Sie die Benutzererfahrung mit dieser Vorlage für den Benutzerfluss

Benutzerflussdiagramm-Vorlagen helfen Ihnen, das Benutzererlebnis zu verbessern, indem sie visualisieren, was ein Benutzer beim Besuch Ihrer Website oder bei der Verwendung Ihrer Anwendung vorfindet.

Möchten Sie, dass sie sich für Ihre E-Mail-Liste anmelden oder ein Produkt kaufen? Legen Sie die Schritte dar - einen nach dem anderen -, damit Sie sehen können, wie viele Aktionen nötig sind, um das Ziel zu erreichen - mit visuellen Workflow-Diagrammen.

Die Visualisierung des Benutzerflusses vereinfacht das Verständnis der Customer Journey und hilft Teams bei der Optimierung des Benutzererlebnisses, um ihre Leistung zu verbessern KPIs . Es verbessert auch die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern, indem es eine klare Darstellung der User Journey bietet.

Sie können dies verwenden ClickUp Benutzerfluss-Vorlage um loszulegen. Ersetzen Sie die Bilder durch Screenshots Ihrer eigenen Website oder Ihres Wireframes, um die Benutzererfahrung in Ihren Prozessablaufdiagramm-Vorlagen zu visualisieren. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Konzeptkarte Flussdiagramm Vorlage

diese kostenlose Flussdiagramm-Vorlage verknüpft Konzepte mit Ergebnissen

Diese ClickUp Concept Map Flussdiagramm-Vorlage dreht sich alles um Kreativität. Es ist perfekt für Brainstorming-Sitzungen und frühe Planungsphasen. Die kreativen Flussdiagramm-Entwürfe unterteilen große Konzepte in Teilkonzepte und zeigen, welche Ideen zu welchen Ergebnissen führen.

Flussdiagramm-Vorlagen wie diese verwenden die Whiteboard-Funktion von ClickUp, d. h. Sie können Elemente per Drag & Drop in das Diagramm ziehen, Word-Dokumente einbetten und sogar zeichnen. Nutzen Sie diese Funktion für kreative Flussdiagramm-Designs, um die Konzepte, die Ihnen vorschweben, visuell ansprechend zu erläutern.

Bonus: Kontextdiagrammvorlagen ! Diese Vorlage herunterladen

8. PowerPoint Einfaches Flussdiagramm Vorlage von SlideModel

Via SlideModel

Wenn Sie präsentationsfertige Flussdiagramm-Vorlagen für Microsoft PowerPoint benötigen, könnte diese PowerPoint Simple Flowchart Template von SlideModel genau das Richtige sein. Dieses Format funktioniert im Stil einer Vorlage für eine Management-Prozesskarte und verwendet einfache Formen und Farben, um zwischen verschiedenen Ideen und Pfeilen zu unterscheiden, damit Sie sehen können, wie sie miteinander verbunden sind.

Ersetzen Sie einfach den Text durch Ihre eigenen Ideen und Bilder mit den Flussdiagrammvorlagen für PowerPoint.

Obwohl es sich um eine kostenlose PowerPoint-Vorlage für Flussdiagramme handelt, müssen Sie für Microsoft PowerPoint bezahlen, um alle Funktionen nutzen zu können. Wenn Sie dies getan haben, erhalten Sie auch Zugang zu einer Bildbibliothek, und Sie können aus auffälligen Animationen und Übergängen wählen. Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Flussdiagramm Vorlage von Infinity Excel

Via Infinity Excel

Excel ist zwar für seine Zahlenverarbeitung bekannt, aber es bietet auch eine Reihe von Flussdiagrammvorlagen, die Sie zusammen mit anderer Software verwenden können.

Wenn Sie keine Ahnung haben wie man ein Flussdiagramm in Excel erstellt verwenden Sie diese Excel-Flussdiagrammvorlage von Infinity Excel, um loszulegen. Sie zeigt Ihnen, wie Sie neue Formen, Verbindungslinien und Ankerpunkte erstellen können, um Ihren Excel-Tabellen mehr Pep zu verleihen. ✨ Diese Vorlage herunterladen

10. Microsoft Word Flussdiagramm Vorlage von Template.net

Via Template.net

Microsoft Work ist zwar in erster Linie ein Textverarbeitungsprogramm, aber es ist nützlich zu wissen wie man ein Flussdiagramm in Microsoft Word erstellt damit Sie Flussdiagramme in Dokumente einbinden können.

Diese Microsoft Word Flussdiagramm-Vorlage von Template.net ist in verschiedenen Größen erhältlich, sodass Sie sie ausdrucken, herunterladen oder als PDF exportieren können. Diese Vorlage herunterladen

Was macht eine gute Flussdiagramm-Vorlage aus?

Eine gute Flussdiagrammvorlage lässt sich leicht anpassen und stellt komplexe Prozesse auf visuell interessante Weise dar. Genau das ist der Sinn eines Flussdiagramms! Flussdiagrammvorlagen, die unübersichtlich sind, ungewöhnliche Flussdiagrammformen oder -farben verwenden oder mysteriöse Flussdiagrammsymbole enthalten, erfüllen nicht den beabsichtigten Zweck.

Die Auswahl der besten Flussdiagrammvorlagen für jeden Anwendungsfall ist wichtig, vor allem, wenn Sie sie mit neuen Teammitgliedern oder externen Interessengruppen teilen, die diese Informationen zum ersten Mal aufnehmen. Sie sollten in der Lage sein, Ihr Flussdiagramm auf Anhieb zu "verstehen".

Sie können auch nach folgenden Informationen suchen flussdiagramm-Software die sich gut in Ihre vorhandenen Tools oder Anwendungen integrieren lässt und Ihnen die Einbettung oder Verknüpfung mit anderen externen Ressourcen ermöglicht.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit kostenlosen Flussdiagramm-Vorlagen

Mit diesen kostenlosen Flussdiagrammvorlagen können Sie nicht nur Ihre Präsentationen aufpeppen. Wenn Sie Ihre Prozesse in einem Flussdiagramm dokumentieren, können Sie besser visualisieren, was zu tun ist, und die workflow-Automatisierung zur Steigerung Ihrer Produktivität .

Außerdem helfen Ihnen diese praktischen visuellen Hilfsmittel dabei, sich einen Überblick über die Vorgänge zu verschaffen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten und Mitarbeiter auf dem gleichen Stand sind.

Beginnen Sie mit diesen 10 kostenlosen Flussdiagrammvorlagen oder besuchen Sie die ClickUp Vorlagen-Center , wo Sie noch mehr großartige Vorlagen finden, die nach Kategorien geordnet sind.