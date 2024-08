7 nützliche Schritte im Entscheidungsfindungsprozess (mit Vorlagen)

Entscheidungen gehören zum Leben - ob Sie nun entscheiden müssen, was es zum Abendessen gibt, welchen Kandidaten Sie für Ihre IT-Leiterposition einstellen oder welche Produkte Sie dieses Jahr auf den Markt bringen wollen. Jeden Tag treffen wir Entscheidungen, die zu Fortschritten führen oder Konsequenzen nach sich ziehen können.

Hinter diesen Entscheidungen steht ein komplexer mehrstufiger Prozess.

Wenn Sie die Kontrolle über diesen Prozess erlangen, können Sie bessere Entscheidungen treffen und erfolgreichere Ergebnisse erzielen. Sie lernen nicht nur, gute Entscheidungen zu treffen, sondern auch aus schlechten Entscheidungen zu lernen, damit Sie die gleichen Fehler nicht zweimal machen.

In diesem Leitfaden zum Entscheidungsfindungsprozess lernen Sie sieben wichtige Schritte, um bessere Entscheidungen zu treffen. Wir gehen auf die verschiedenen Arten von Entscheidungsfindungsmethoden ein, die Sie in Ihrem Unternehmen einsetzen können.

Außerdem werden wir Folgendes hervorheben entscheidungsvorlagen für Ihr Team, um rentable Produkte zu entwickeln und die Unternehmensziele zu erreichen. 👀

Was ist der Entscheidungsfindungsprozess?

Der Entscheidungsfindungsprozess ist ein schrittweises Verfahren zur Erarbeitung von Problemlösungen, das auf der Zusammenstellung von Informationen, der Prüfung der verschiedenen Optionen und der Wahl des weiteren Vorgehens beruht.

Von der Identifizierung des Problems bis zur Prüfung aller Optionen und umsetzung eines Plans der siebenstufige Entscheidungsprozess eignet sich sowohl für geschäftliche Entscheidungen als auch für kompliziertere persönliche Entscheidungen. 🌻

Arten von Entscheidungsfindungsmethoden

Es gibt verschiedene Arten von effektiven Entscheidungsfindungsmodellen, darunter rationale, kreative und intuitive - um nur einige zu nennen. Die Wahl des richtigen Modells hängt vom Niveau Ihrer Entscheidungsfähigkeiten, der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit, der Art der Entscheidung und Ihrer allgemeinen Entscheidungsstrategie ab.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Übersicht über die verschiedenen Modelle der Entscheidungsfindung, um mögliche Lösungen für Ihre Hindernisse zu finden. 🤔

Rationales Entscheidungsmodell

Das Modell der rationalen und informierten Entscheidung konzentriert sich auf die logische Darstellung der verschiedenen Lösungsalternativen. Es ist das beliebteste Modell, kann aber auch viel Zeit für die Recherche erfordern.

Bei diesem Modell ermitteln Sie alle potenziellen Lösungen und wägen dann die Vor- und Nachteile jeder Lösung ab, um eine effektive Entscheidung zu treffen. Es ist das beste Modell, um Probleme anzugehen, die große Auswirkungen auf Projekte oder das Unternehmen als Ganzes haben, da es einen durchdachten und methodischen Ansatz erfordert.

Intuitives Entscheidungsfindungsmodell

Beim intuitiven Modell geht es darum, Entscheidungen auf der Grundlage von Gefühlen und Bauchgefühlen zu treffen. Es ist ideal für Situationen, in denen es zeitbeschränkungen da Sie schnell handeln können.

Dieser Ansatz ist jedoch am besten für erfahrene Entscheidungsträger in Unternehmen geeignet, die bereits mit ähnlichen Problemen zu tun hatten. Da Sie nicht mit Daten arbeiten, müssen Sie Erfahrung mit der Mustererkennung haben, um diese Methode effektiv nutzen zu können.

Erkennungsgesteuertes Entscheidungsmodell

Dieses Modell verbindet die Ansätze rationaler und intuitiver Methoden, aber der entscheidende Faktor ist, dass Sie nur eine mögliche Lösung bewerten und nicht alle verfügbaren Alternativen. Dieses Modell funktioniert folgendermaßen:

Identifizieren Sie das Problem Erarbeiten Sie eine Lösung, indem Sie sich die Auswirkungen und Ergebnisse vor Augen führen Setzen Sie den Plan in die Tat um, wenn das erwartete Ergebnis akzeptabel ist

Auch dieses Entscheidungsmodell ist am besten für Experten und Führungskräfte geeignet. Es ist ideal für Situationen, in denen Zeitdruck herrscht.

Kreatives Entscheidungsmodell

Dieser Entscheidungsansatz kombiniert Teile des rationalen und des intuitiven Modells. Zunächst sammelt man Informationen über das Problem und stellt mögliche Lösungen vor. Anstatt die Vor- und Nachteile jeder Lösung aufzuschlüsseln, überlässt man es seiner Intuition und seinem Unterbewusstsein, die einen zu einer bestimmten Vorgehensweise führen, die dann getestet wird.

Diese iterative Problemlösungsmethode ist ideal für Brainstorming und erfahrene Entscheidungsträger wie Unternehmer.

Vroom-Yetton-Entscheidungsmodell

Die Vroom-Yetton-Modell verwendet sieben Ja-oder-Nein-Fragen und fünf effektive Entscheidungsstile, um Sie zur besten Entscheidung zu führen. Es ist eines der komplexeren Modelle, da Sie einen Entscheidungsbaum verwenden müssen, um die beste Option zu finden, je nachdem, wie Sie die Fragen beantworten und welchen Stil Sie wählen.

Erstellen Sie ein neues leeres Whiteboard, um mit der Gestaltung Ihres Diagramms zu beginnen

Dieses Modell eignet sich am besten für Teams und kollaborative Entscheidungsfindung. Der Rahmen verfügt über integrierte Schritte zur Aufteilung der Arbeit und zur Zuweisung der Verantwortung für die Entscheidungsfindung.

7 Schritte im Entscheidungsfindungsprozess

Sind Sie bereit, eine bessere Methode zu entdecken, um fundierte Entscheidungen zu treffen? Arbeiten Sie sich durch dieses siebenstufige Entscheidungsmodell, wenn Sie vor einem schwierigen Dilemma stehen. Vom Sammeln von Informationen bis zum Abwägen aller Optionen werden Sie besser informierte Entscheidungen treffen, die Ihnen helfen können, Ihre Ziele zu erreichen. ✨

1. Identifizieren Sie die Entscheidung, die Sie treffen müssen

Als Erstes müssen Sie herausfinden, welche Entscheidung Sie zu treffen versuchen. Vielleicht haben Sie eine Straßensperre, wenn es darum geht projektdurchführung oder vielleicht haben Sie einen Mangel an Ressourcen.

Was auch immer es ist, Sie müssen das Problem klar definieren und umfang der Arbeit bevor Sie überhaupt anfangen, über Lösungen nachzudenken. Um herauszufinden, welche Entscheidung Sie treffen müssen, stellen Sie sich die folgenden Fragen:

Was ist das spezifische Problem? Hüten Sie sich davor, zu weit zu gehen oder mehrere Probleme in einen Topf zu werfen. Stellen Sie genau fest, worum es sich handelt und welche Teammitglieder direkt betroffen sind

Hüten Sie sich davor, zu weit zu gehen oder mehrere Probleme in einen Topf zu werfen. Stellen Sie genau fest, worum es sich handelt und welche Teammitglieder direkt betroffen sind Gibt es ein Ziel, das mit dieser Entscheidung verbunden ist? Priorisieren Sie alle Probleme, die direkt mit den Projektzielen verbunden sind. Machen Sie das Problem messbar, damit Sie sehen können, wie es sich auf das Ziel auswirkt, nachdem Sie eine Entscheidung getroffen haben

Priorisieren Sie alle Probleme, die direkt mit den Projektzielen verbunden sind. Machen Sie das Problem messbar, damit Sie sehen können, wie es sich auf das Ziel auswirkt, nachdem Sie eine Entscheidung getroffen haben Wie werden Sie wissen, ob die Entscheidung eine Wirkung hat? Wenn Sie Entscheidungen treffen, erwarten Sie Ergebnisse. Überlegen Sie sich, wie Sie beurteilen werden, ob die von Ihnen getroffene Entscheidung richtig ist

Eine Annahmengitter-Entscheidungsmatrix hilft Ihnen, die besten Ergebnisse mit relevanten Informationen zu ermitteln, um alternative Lösungen zu identifizieren

2. Sammeln Sie intern und extern Informationen

Eine fundierte Entscheidung ist fast immer besser als eine zufällige Wahl zu treffen. Dieser Schritt des Entscheidungsprozesses ist entscheidend für Ihren Erfolg.

Beginnen Sie damit, relevante Informationen intern zu sammeln. Suchen Sie nach früheren Situationen, in denen Ihr Team oder Ihr Unternehmen ein ähnliches Problem bewältigt und eine Lösung gefunden hat. Überprüfen Sie projektdokumentation um herauszufinden, wie es zu dem jeweiligen Problem gekommen ist.

Arbeiten Sie innerhalb Ihrer Abteilung und in verwandten Abteilungen, um historische Daten zu ähnlichen Problemen und den damit verbundenen Entscheidungen zu sammeln. Gehen Sie deren frühere Erfahrungen durch und notieren Sie alle Erkenntnisse und relevanten Informationen.

Nutzen Sie die ClickUp Docs-Funktion, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und Informationen effektiver zu sammeln

Gehen Sie dann außerhalb Ihres Unternehmens auf die Suche nach verfügbaren Informationen. Marktforschung ist eine hervorragende Möglichkeit, um herauszufinden, ob Konkurrenten mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Prüfen Sie Studien und ziehen Sie die Zusammenarbeit mit einem Berater in Betracht, wenn Sie mehr Informationen oder Fachwissen benötigen.

3. Bestimmen Sie mögliche Lösungen

Sobald Sie alle notwendigen Informationen haben, ist es an der Zeit, die verfügbaren Optionen zu prüfen. In den meisten Fällen gibt es mehr als eine mögliche Lösung für das Problem. Die richtige Entscheidung hängt von den Bedürfnissen Ihres Unternehmens und dem jeweiligen Marktumfeld ab.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie arbeiten als Marketing-Projektmanager und Ihr Ziel für dieses Quartal ist es, die Konversionsrate um 300 % zu steigern. Sie könnten in bezahlte Werbung investieren, neue Blog-Inhalte erstellen oder Social-Media-Kampagnen durchführen.

Es gibt auch Szenarien, in denen Sie sich für mehrere verschiedene Entscheidungsmodelle oder Lösungen entscheiden, anstatt nur eine einzige Vorgehensweise zu wählen. Achten Sie auf Voreingenommenheit - vor allem, wenn Sie in der Vergangenheit an einem ähnlichen Problem gearbeitet haben.

Nur weil eine Lösung schon einmal funktioniert hat, heißt das nicht, dass sie in ähnlichen Situationen immer die beste Wahl ist. ✍️

4. Wägen Sie die Beweise für jede Option ab

Jetzt, da Sie Ihre Optionen kennen, ist es an der Zeit, die Beweise abzuwägen, um herauszufinden, was die beste Vorgehensweise ist. Untersuchen Sie, wie Ihr Unternehmen oder Ihre Konkurrenten in der Vergangenheit auf ähnliche Situationen reagiert haben.

Erstellen Sie eine Liste mit Vor- und Nachteilen für jede der Optionen. Überlegen Sie, ob eine der Optionen neben der Lösung des Problems zusätzliche Vorteile bietet. Verwenden Sie dazu vorlagen für die strategische Planung und Methoden wie SWOT-Analyse und entscheidungsmatrizen .

5. Treffen Sie die endgültige Entscheidung

Jetzt ist es an der Zeit, eine endgültige Entscheidung zu treffen und eine Vorgehensweise zu wählen. Entscheiden Sie auf der Grundlage der von Ihnen gesammelten Informationen und der Prüfung aller Optionen, wie Sie vorgehen wollen.

Vielleicht kombinieren Sie die Aspekte verschiedener Lösungen. Vielleicht entscheiden Sie sich aber auch für einen bestimmten Ansatz, um das Problem zu lösen. Berücksichtigen Sie alle Beweise, prüfen Sie die Alternativen und wählen Sie die beste Lösung.

6. Setzen Sie Ihre Entscheidung in die Tat um

Sie haben sich die Zeit und Mühe genommen, Ihre Optionen zu prüfen und eine Entscheidung zu treffen. Als Nächstes müssen Sie einen Plan erstellen und setzen ihn in die Tat um.

Erstellen Sie einen Projektplan, aus dem hervorgeht, welche Akteure betroffen sind und welche Teammitglieder eine Rolle spielen werden. Adresse ressourcenzuweisung und planen Sie das Budget, um Ihre neuen Lösungen zu berücksichtigen. Priorisieren Sie die Projekte und Aufgaben und heben Sie alle Abhängigkeiten hervor, die das Ergebnis Ihres Vorgehens beeinflussen könnten.

Schaffen Sie einen klaren Erwartungsrahmen für alle Teammitglieder und bestimmen Sie die Entscheidungsträger innerhalb der Aktionsphase. Als Chris Small, der Vizepräsident von Soundstripe, sagte "Kommunikation ist einfach, wenn es nur einen Kanal zwischen Entscheidung und Handlung gibt."

Unterteilen Sie Ihren Aktionsplan in ClickUp in zugewiesene Aufgaben, Teilaufgaben und verschachtelte Teilaufgaben

Gliedern Sie die Aufgaben in einfach zu verwaltende Phasen und stellen Sie sicher, dass jeder weiß, wer für welche Entscheidungen und Aktionen verantwortlich ist. ✅

7. Durchführen einer Überprüfung

In Schritt eins haben Sie Messgrößen und Bewertungskriterien für die Problemlösungen festgelegt. Prüfen Sie, ob Sie die richtige Entscheidung getroffen haben, indem Sie eine Überprüfung des Entscheidungsprozesses durchführen.

Im Folgenden finden Sie einige Fragen, die Sie sich am Ende des Entscheidungsprozesses stellen sollten:

Haben Sie eine gute Entscheidung getroffen?

Hatte die Entscheidung irgendwelche negativen Auswirkungen?

Wie hat sich die Entscheidung auf die Beteiligten ausgewirkt?

Gab es eine bessere Lösung?

Wurde das Problem gelöst?

Wo hätten Sie im Entscheidungsprozess besser arbeiten können?

Es ist wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, aber genauso wichtig ist es, sich Zeit zu nehmen, um Ihre Entscheidungen zu überprüfen. Planen Sie eine Überprüfung Ihrer Entscheidungen in Ihre projektzeitplan um Informationen darüber zu sammeln, was funktioniert hat und was nicht. Mit Teammitgliedern zusammenarbeiten um ihre Ansichten über den Prozess und die Ergebnisse zu diskutieren.

Entscheidungsvorlagen für Ihr Team

Sind Sie bereit, gute Entscheidungsprozesse zu implementieren? Diese Entscheidungsvorlagen von ClickUp machen Ihnen das Leben leichter - egal, ob Sie ein Eigentümer sind, der für die Entscheidungsfindung im Unternehmen verantwortlich ist, oder ein Projektmanager, der ein Rockstar-Team leitet. 💪

1. Entscheidungsfindungsrahmen-Dokument

Erstellen Sie einen Fahrplan für die Entscheidungsfindung und die Auswirkungen von Projekten mit dem Decision-Making Framework Document von ClickUp

Die Entscheidungsfindungsrahmen-Dokument von ClickUp ist eine einfache Möglichkeit, eine Studie zur Lösung eines Problems und zur Auswahl der besten Lösung zu erstellen.

Füllen Sie die Schritte der Vorlage aus, einschließlich der Identifizierung des Problems, möglicher Lösungen und der Auswirkungen auf das Unternehmen. Mit Hilfe des Rahmens können Sie alle Ihre Ideen an einem Ort zusammenfassen, was eine bessere Analyse ermöglicht.

2. Entscheidungsbaum

Mit der ClickUp-Vorlage für Entscheidungsbäume können Sie die möglichen Entscheidungen und deren Folgen aufzeigen

Verwenden Sie ClickUp's Entscheidungsbaum um mögliche Optionen und Lösungen auf einem visuellen Whiteboard darzustellen. Diese Vorlage ist ideal für Teams, die interne Diskussionen über die besten Ansätze fördern wollen.

Farbcodierte Schritte machen es einfach, Hindernisse und Herausforderungen während des gesamten Prozesses zu erkennen. Das Beste daran ist, dass die Vorlage auf Zusammenarbeit ausgelegt ist, so dass Sie Beiträge von verschiedenen Teammitgliedern aus unterschiedlichen Abteilungen erhalten können.

3. Projektmanagement Entscheidungsprotokoll

Verwenden Sie das ClickUp Projektmanagement-Entscheidungsprotokoll, um jeden Schritt in Ihrem Entscheidungsprozess zu kategorisieren

Mit Entscheidungsprotokoll des Clickup-Projektmanagements erfassen und verfolgen Sie alle Entscheidungsprozesse in einem einfach zu verwaltenden Dashboard. Fünf verschiedene Statusoptionen und drei benutzerdefinierte Felder machen es einfach zu sehen, in welchem Stadium des Prozesses sich jede Entscheidung befindet.

Die vier Ansichtsarten ermöglichen es Ihnen, nach dem Kalender zu sortieren, um zu sehen, was gerade passiert, oder die Entscheidungstafel zu betrachten, um einen breiteren Überblick zu erhalten.

4. Entscheidungsprotokoll

Das umfassende Entscheidungsprotokoll von ClickUp macht es einfach, die Entscheidungsfindung innerhalb von Abteilungen, Projekten und auf Unternehmensebene zu überwachen und zu bewerten

Dokumentieren Sie Entscheidungskriterien, überwachen Sie den Fortschritt und bewerten Sie die Ergebnisse mit ClickUp's Entscheidungsprotokoll . Es wurde als umfassendes Werkzeug konzipiert und ist ideal für die Verwaltung Ihres rationalen Entscheidungsprozesses von Anfang bis Ende. Nutzen Sie es, um einen Plan für die Problemlösung innerhalb von Abteilungen, auf Unternehmensebene und für bestimmte Projekte zu erstellen.

Meistern Sie den Entscheidungsprozess mit ClickUp

Jeden Tag treffen Sie Entscheidungen - und im Geschäftsleben ist dies eine entscheidende Komponente, um Ziele zu erreichen. Ob Sie nun Projektmanager oder Unternehmer sind, es ist wichtig, dass Sie sich Zeit nehmen, um den richtigen Ansatz für Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zu wählen.

Ganz gleich, ob Sie wichtige Entscheidungen treffen, die sich auf das Endergebnis des Unternehmens auswirken, oder ob Sie nach innovativen Wegen suchen, um Ihre Kunden zu bedienen - es ist wichtig, dass Sie Ihre Entscheidungen mit Bedacht treffen. Überstürztes Handeln kann zu Fehlern führen, aber richtige Prozesse wie die oben beschriebenen sieben Schritte und Methoden können Sie zu einem besseren Entscheidungsträger machen.

Rüsten Sie sich und Ihr Team für den Erfolg, und beginnen Sie mit ClickUp um Ihre Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Von Vorlagen, die das Protokollieren von Entscheidungen erleichtern, bis hin zu Entscheidungsbäumen, die Ihren Denkprozess abbilden, finden Sie unzählige Möglichkeiten, Entscheidungen effektiver zu treffen. 🙌