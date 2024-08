10 kostenlose Vorlagen für die Entscheidungsfindung in Excel, Docs und ClickUp

Wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen, kann ein klar definierter und strukturierter Ansatz selbst die komplexesten Szenarien überschaubarer machen. Ein solcher Ansatz führt die Entscheidungsträger durch den Prozess und hilft Ihnen, alle relevanten Faktoren und möglichen Optionen zu bewerten.

Unabhängig davon, ob es sich um eine geschäftliche oder eine eher persönliche Entscheidung handelt, kann eine Vorlage zur Entscheidungsfindung genau diese Struktur bieten.

Bessere Entscheidungen führen zu besseren Ergebnissen, besseren workload-Management und verbesserte Problemlösungsfähigkeiten.

Gute Entscheidungen mindern Risiken, minimieren Fehler und maximieren das Potenzial. Sie können darüber entscheiden, ob Sie Ihre Ziele abschließen können oder nicht.

Um sicherzustellen, dass Sie die bestmöglichen Entscheidungen treffen, haben wir diese Liste mit Vorlagen für Entscheidungen zusammengestellt.

Was ist eine Vorlage zur Entscheidungsfindung?

Eine Entscheidungsvorlage ist eine strukturierte Methode, um fundierte und rationale Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie die Vorlage befolgen, können Sie eine endgültige Entscheidung systematisch angehen und dabei alle relevanten Faktoren und möglichen Ergebnisse berücksichtigen.

Es gibt alle Arten von Vorlagen für die verschiedenen Bedürfnisse des Business Managements. Unabhängig vom Formular besteht eine Vorlage zur Entscheidungsfindung in der Regel aus mehreren dieser Schlüsselkomponenten:

Problemidentifizierung: Der erste Schritt zur Entscheidungsfindung besteht darin, das Problem klar zu verstehen. Dieser Abschnitt der Vorlage kann dabei helfen, Ziele, Vorgaben oder Herausforderungen zu identifizieren

Informationsbeschaffung: Das Verstehen der wichtigsten Fakten hilft bei der Bewertung der verschiedenen Optionen. Viele Vorlagen enthalten Bereiche, die diesen Prozess unterstützen

Alternativenfindung: Die besten Entscheidungen werden getroffen, wenn man sich aller Möglichkeiten bewusst ist. Vorlagen für die Entscheidungsfindung helfen dabei, diese Möglichkeiten zu entdecken

Entscheidungsbewertung: Die Entscheidung selbst hängt davon ab, was die beste Wahl ist. Vorlagen können Abschnitte enthalten, in denen Vor- und Nachteile, Risiken und Nutzen sowie mögliche Ergebnisse abgewogen werden

Entscheidungsauswahl: Nachdem die Möglichkeiten bewertet wurden, besteht der letzte Schritt darin, eine Entscheidung zu treffen. Vorlagen können helfen, Prioritäten zu setzen alternativen und deren Abwägung mit den Zielen und Limiten

Implementierungsplanung : Einige Vorlagen gehen noch einen Schritt weiter und enthalten Tools wie eine gewichtete Entscheidungsmatrix, die bei der Planung nach der Entscheidung helfen

Was macht eine gute Vorlage für eine Entscheidungsmatrix aus?

Eine gute Vorlage für die Entscheidungsfindung ist einfach zu handhaben und bietet dennoch alle Tools, die für effektive Entscheidungen erforderlich sind. Einige wichtige Features, auf die Sie achten sollten, sind:

Klarheit und Struktur: Die Struktur der Vorlage sollte klar und deutlich definiert sein. Es sollte einfach sein, von Schritt zu Schritt zu gehen, ohne Verwirrung zu stiften

Die Struktur der Vorlage sollte klar und deutlich definiert sein. Es sollte einfach sein, von Schritt zu Schritt zu gehen, ohne Verwirrung zu stiften Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Sofern Sie nicht eine hochspezialisierte Vorlage benötigen, um Schlüsselkriterien zu erfüllen, sollte sie flexibel genug sein, um eine umsetzbare Liste zu erledigen

Sofern Sie nicht eine hochspezialisierte Vorlage benötigen, um Schlüsselkriterien zu erfüllen, sollte sie flexibel genug sein, um eine umsetzbare Liste zu erledigen Umfassend und systematisch: Das Ziel der Vorlage ist es, Sie durch dieentscheidungsprozess. Um dies zu erledigen, muss die Vorlage alle relevanten Informationen in einer gut strukturierten Weise abdecken

Das Ziel der Vorlage ist es, Sie durch dieentscheidungsprozess. Um dies zu erledigen, muss die Vorlage alle relevanten Informationen in einer gut strukturierten Weise abdecken Praktikabilität und Benutzerfreundlichkeit: Die Vorlage sollte nicht nur klar sein, sondern auch einfach zu benutzen. Suchen Sie nach Vorlagen, die Jargon limitieren und detaillierte Anweisungen enthalten

Die Vorlage sollte nicht nur klar sein, sondern auch einfach zu benutzen. Suchen Sie nach Vorlagen, die Jargon limitieren und detaillierte Anweisungen enthalten Berücksichtigung der Interessengruppen: Viele Entscheidungen erfordern die Mitwirkung mehrerer Interessengruppen. Wenn dies der Fall ist, sollte die Vorlage für die Entscheidungsfindung einen Bereich für die Rasteranalyse enthalten, in den die Beteiligten ihre Ideen einbringen können

Viele Entscheidungen erfordern die Mitwirkung mehrerer Interessengruppen. Wenn dies der Fall ist, sollte die Vorlage für die Entscheidungsfindung einen Bereich für die Rasteranalyse enthalten, in den die Beteiligten ihre Ideen einbringen können Kontinuierliche Verbesserung: Jede Entscheidung sollte einfacher sein als die letzte . Dabei kann es helfen, darüber nachzudenken, wie frühere Entscheidungsprozesse verlaufen sind. Einige Vorlagen enthalten einen Bereich für die Reflexion

10 Vorlagen für Entscheidungsprozesse im Jahr 2024

1. ClickUp Entscheidungsfindungsrahmen-Vorlage

ClickUp Decision-Making Framework Vorlage

Die ClickUp Entscheidungsfindungsrahmen Vorlage enthält Abschnitte zur Durchführung einer multikriteriellen Entscheidungsanalyse. Sie bietet ein umfassendes Dokument zur Nachverfolgung aller Details im Zusammenhang mit einer bestimmten Entscheidung. Sie enthält Felder für die Aufzeichnung der unterstützenden Daten, die sich auf die Entscheidung auswirken, damit Sie alle Schlüssel-Stakeholder gut informiert halten können.

Außerdem gibt es einen Abschnitt, in dem jeder Beteiligte seine eigene Sichtweise und seine Erkenntnisse über die Entscheidung dokumentieren kann. Das Dokument ermöglicht es Ihnen, jede der Ihnen zur Verfügung stehenden Optionen einzutragen, die siegreiche Entscheidung festzuhalten und den Fortschritt vom Beginn des Entscheidungsprozesses bis zur endgültigen Umsetzung der gewählten Option zu verfolgen.

2. ClickUp Entscheidungsbaum Vorlage

ClickUp Entscheidungsbaum-Vorlage

Ein Entscheidungsbaum gliedert den Entscheidungsprozess in eine grafische Darstellung, die als Karte der möglichen Entscheidungen und ihrer potenziellen Ergebnisse dient.

Diese Bäume ermöglichen es Ihnen, komplexe Entscheidungen auf visuelle und intuitive Weise zu analysieren. Der Weg von der Problemstellung zu jedem möglichen Ergebnis führt über eine Reihe von Knoten:

Stammknoten: Dies ist die eigentliche Problemstellung. Er bildet den Ausgangspunkt für alle anderen Knoten

Dies ist die eigentliche Problemstellung. Er bildet den Ausgangspunkt für alle anderen Knoten Entscheidungsknoten: Vom Stammknoten aus verzweigen sich die möglichen Wahlmöglichkeiten in Entscheidungsknoten

Vom Stammknoten aus verzweigen sich die möglichen Wahlmöglichkeiten in Entscheidungsknoten Chance-Knoten: Nicht jede Variable in jeder Entscheidung ist sicher. Diese Knoten stellen ungewisse Ergebnisse entlang des Entscheidungspfads dar

Nicht jede Variable in jeder Entscheidung ist sicher. Diese Knoten stellen ungewisse Ergebnisse entlang des Entscheidungspfads dar Ergebnisknoten: Dies sind die möglichen Endergebnisse der einzelnen Entscheidungen

Zur besseren Unterscheidung werden diese Knoten häufig durch unterschiedliche Formen oder Farben dargestellt. Die ClickUp Entscheidungsbaum-Vorlage macht es einfach, diese Bäume zu erstellen und zu strukturieren.

3. ClickUp Entscheidungsprotokoll Vorlage

ClickUp Entscheidungsprotokoll-Vorlage

Wenn man Entscheidungen trifft, ist es hilfreich, die Gedankengänge und Daten, die in den Entscheidungsprozess eingeflossen sind, festzuhalten. In einem Entscheidungsprotokoll können Sie diese Informationen dokumentieren.

Es kann die Verantwortlichkeit verbessern, die Kommunikation erleichtern und wertvolle Erkenntnisse für ähnliche künftige Entscheidungen liefern. Sie enthalten in der Regel die folgenden Elemente:

Datum und Uhrzeit der Entscheidung: Dieses grundlegende Feld hilft dabei, die Chronologie des Entscheidungsprozesses zu erstellen

Dieses grundlegende Feld hilft dabei, die Chronologie des Entscheidungsprozesses zu erstellen Details der Entscheidung: Dies beginnt mit einer einfachen Problemstellung. Fügen Sie alle neuen Optionen, die Sie in Betracht ziehen, in dieses Feld ein

Dies beginnt mit einer einfachen Problemstellung. Fügen Sie alle neuen Optionen, die Sie in Betracht ziehen, in dieses Feld ein Risiken der Entscheidung: Nur wenige Entscheidungen sind ohne Risiko. Wenn Sie diese in diesem Abschnitt dokumentieren, stellen Sie sicher, dass Sie sie sorgfältig abwägen können, bevor Sie eine Entscheidung treffen

Nur wenige Entscheidungen sind ohne Risiko. Wenn Sie diese in diesem Abschnitt dokumentieren, stellen Sie sicher, dass Sie sie sorgfältig abwägen können, bevor Sie eine Entscheidung treffen Die Gründe für die Entscheidung: Wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, tragen Sie in diesen Eintrag die Gründe und Daten ein, die zu dieser Entscheidung geführt haben

Wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, tragen Sie in diesen Eintrag die Gründe und Daten ein, die zu dieser Entscheidung geführt haben Schlüsselakteure: Die Nachverfolgung, wer die Entscheidung genehmigt hat und wer daran beteiligt war, hilft bei der Rechenschaftslegung. Es hilft Ihnen auch, die Perspektiven zu verstehen, die in das Ergebnis eingeflossen sind

Die Nachverfolgung, wer die Entscheidung genehmigt hat und wer daran beteiligt war, hilft bei der Rechenschaftslegung. Es hilft Ihnen auch, die Perspektiven zu verstehen, die in das Ergebnis eingeflossen sind Umsetzungsfahrplan: Hier werden die Meilensteine und das voraussichtliche Datum des Abschlusses für die tatsächliche Umsetzung der Entscheidung aufgeführt

Die ClickUp Entscheidungsprotokoll Vorlage bietet einen strukturierten Rahmen zur Erstellung eines effektiven Entscheidungsprotokolls, das alle für die Entscheidungsfindung und die Analyse nach der Entscheidung erforderlichen Informationen enthält.

4. ClickUp Vorlage für Entscheidungs- und Änderungsprotokoll

ClickUp Vorlage für Entscheidungs- und Änderungsprotokoll

Bringen Sie das Entscheidungsprotokoll einen Schritt weiter mit der ClickUp Vorlage für Entscheidungs- und Änderungsprotokoll . Diese Vorlage ermöglicht die Nachverfolgung von Änderungen, die Sie während eines Projekts durchführen. Dies macht sie zu einer wertvollen zentralen Quelle für alle wichtigen Entscheidungen, die während des Lebenszyklus eines Projekts getroffen werden.

Ein Entscheidungs- und Änderungsprotokoll hält die Entscheidungen fest, die Sie während eines Projekts treffen. Im Änderungsabschnitt werden Felder hinzugefügt, die Änderungen, Aktualisierungen und Revisionen der ursprünglichen Entscheidung dokumentieren.

Diese neuen Entscheidungen werden ebenso detailliert erfasst wie die ursprüngliche Entscheidung. Die Stakeholder erhalten Schlüsselinformationen zu jeder Entscheidung, die Daten, die die Gründe für jede Entscheidung belegen, und die Personen, die an dem Prozess beteiligt waren.

Diese Vorlage ist besonders nützlich in Situationen, in denen Sie Entscheidungen in einem sich schnell verändernden Umfeld treffen müssen, wie z. B. bei einem kosten-Nutzen-Analyse . Es ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Bewertung von Kriterien und bietet gleichzeitig die Möglichkeit einer tiefgreifenden Analyse.

5. ClickUp Vorlage für Entscheidungsmatrix

ClickUp Assumption Grid Entscheidungsmatrix Vorlage

Zu jeder Entscheidung gehört eine Reihe von Annahmen. Wenn eine dieser Annahmen falsch ist, kann sich eine vermeintlich gute Entscheidung als schlecht erweisen.

Diese Matrix listet alle Annahmen auf, die während des Entscheidungsprozesses getroffen werden. Sie hilft dabei, die Annahmen explizit zu machen und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, ihre Gültigkeit zu bewerten.

Die ClickUp Assumption Grid Entscheidungsmatrix Vorlage bietet zwei Dimensionen: Gewissheit und Risiko. Der untere linke Teil des Feldes stellt die sichersten Annahmen dar: diejenigen, die ein geringes Risiko und eine hohe Gewissheit aufweisen.

Die anderen Quadranten füllen die übrigen Kombinationen aus. Das genaue Ausfüllen der Vorlage erfordert eine sorgfältige Prüfung der einzelnen Annahmen, die aufschlussreiche Informationen liefern kann.

6. ClickUp Entscheidungsvorlage für das Projektmanagement

ClickUp Entscheidungsvorlage für das Projektmanagement

Um beim Thema Entscheidungsprotokolle zu bleiben, ist die ClickUp Entscheidungsprotokoll-Vorlage für das Projektmanagement erweitert die Basisvorlage für Entscheidungsprotokolle um Features, die sie für Projektmanagement-Aufgaben besser geeignet machen.

Die Vorlage enthält ein Decision Board, mit dem sich große Projekte in eine Reihe von Entscheidungen unterteilen lassen. Sie können Felder erstellen, die angeben, für welchen Aspekt des Projekts die Entscheidung gilt und welche Auswirkungen sie auf das Gesamtprojekt hat.

Wie bei anderen Projektmanagement-Vorlagen können Sie auch bei dieser Vorlage den Elementen eine Priorität und einen Status zuweisen.

Ein gut sichtbares Feld erleichtert die Entscheidung, indem es die Auswirkungen der Aufgabe auf das Projekt hervorhebt. Sie können auf einen Blick sehen, wie jedes Element auf der Liste in die projekt Plan .

Mit dieser Vorlage können Sie die Entscheidungsfindung mit effektiven team-Management . Die Integration des Projektmanagements in den Entscheidungsprozess ermöglicht eine engere Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams. Entscheidungen, die mit Hilfe der Vorlage getroffen werden, lassen sich besser auf die Bedürfnisse des gesamten Projekts abstimmen.

7. ClickUp Pugh Matrix Vorlage

ClickUp Pugh Matrix Vorlage

Die nach ihrem Ersteller Stuart Pugh benannte Pugh-Matrix ist nützlich, um mehrere Optionen anhand einer Reihe von vordefinierten Kriterien zu bewerten. Mehrere Elemente bilden die ClickUp Pugh Matrix Vorlage :

Die Pugh-Matrix: Dies ist die Kernmatrix. Sie ist ein Raster, das die verfügbaren Optionen auf einer Achse positioniert und die Kriterien, nach denen Sie sie beurteilen wollen, auf der anderen Achse

Dies ist die Kernmatrix. Sie ist ein Raster, das die verfügbaren Optionen auf einer Achse positioniert und die Kriterien, nach denen Sie sie beurteilen wollen, auf der anderen Achse Gewichtung der Kriterien: Nicht jedes Kriterium ist so wichtig wie die anderen. Indem Sie jedem Kriterium eine Gewichtung zuweisen, können Sie die Ergebnisse der einzelnen Optionen leichter quantifizieren

Nicht jedes Kriterium ist so wichtig wie die anderen. Indem Sie jedem Kriterium eine Gewichtung zuweisen, können Sie die Ergebnisse der einzelnen Optionen leichter quantifizieren Bewertungssystem: Anhand der Gewichtung der Kriterien und einer Formel Ihrer Wahl können Sie jeder Option eine Punktzahl zuweisen und diese aufzeichnen

Sie können das System nutzen, um für jede Option eine Punktzahl zu ermitteln. Dann können Sie den Gewinner auswählen und einen entsprechenden Plan entwickeln. Die Gewichtung der Kriterien macht die Pugh-Matrix auch zu einer effektiven tool für die Prioritätensetzung für jede Geschäftsstrategie.

8. ClickUp Matrix Whiteboard Vorlage

ClickUp Matrix Whiteboard-Vorlage

Wir haben nun einige Vorlagen für die Erstellung spezieller Matrizen gesehen. Manchmal benötigen Sie eine benutzerdefinierte Matrix, die in keine der bisher besprochenen Kategorien passt. Für diese Fälle gibt es die ClickUp Matrix Whiteboard Vorlage stellt Ihnen eine leere Matrix zur Verfügung.

Sie können die Achsen nach Belieben beschreiben und sie mit Daten füllen, die für Ihren speziellen Anwendungsfall relevant sind. Während diese Matrix nicht den Fortschritt des Projekts nachverfolgt, gibt es mehrere andere whiteboard-Vorlagen die bei der Nachverfolgung Ihrer Fortschritte bei der Umsetzung Ihrer Entscheidung nützlich sein können.

9. ClickUp Pro und Kontra Whiteboard Vorlage

ClickUp Pro und Kontra Whiteboard-Vorlage

Eine der klassischen Arten, eine Entscheidung zu treffen, ist eine Pro- und Contra-Liste . Die ClickUp Pro und Kontra Whiteboard-Vorlage bietet eine bequeme und organisierte Möglichkeit, eine solche Liste zu erstellen. Auf der einen Seite stehen die Vorteile, auf der anderen die Nachteile. Mit virtuellen Notizen können Sie dann dokumentieren, welche Elemente in jede der beiden Kategorien passen, und sie an die digitales Whiteboard .

Der Nutzen einer Pro- und Contra-Liste ergibt sich weniger aus dem endgültigen Ergebnis als vielmehr aus dem Prozess der Erstellung der Liste. Bei der Erstellung der Liste müssen Sie mehrere Faktoren sorgfältig berücksichtigen, darunter:

Balance: Voreingenommenheit kommt bei uns allen am besten an. Es ist leicht, sich entweder auf die positiven oder die negativen Aspekte einer Option zu konzentrieren. Die Erstellung einer Liste mit Vor- und Nachteilen erzwingt eine ausgewogenere Ansicht

Voreingenommenheit kommt bei uns allen am besten an. Es ist leicht, sich entweder auf die positiven oder die negativen Aspekte einer Option zu konzentrieren. Die Erstellung einer Liste mit Vor- und Nachteilen erzwingt eine ausgewogenere Ansicht Risiko: Die Auflistung der Nachteile einer bestimmten Option kann Risiken aufzeigen, die Sie sonst vielleicht nicht bedacht hätten. So können Sie die Option gründlich bewerten und die Risiken abmildern

Die Auflistung der Nachteile einer bestimmten Option kann Risiken aufzeigen, die Sie sonst vielleicht nicht bedacht hätten. So können Sie die Option gründlich bewerten und die Risiken abmildern Andere Standpunkte: Die Erstellung einer Liste der Vor- und Nachteile ist oft ein gemeinsamer Aufwand. Die gemeinsame Arbeit an der Liste hilft dabei, verschiedene Perspektiven zu gewinnen

Wenn Sie eine umfassende Liste der Vor- und Nachteile jeder Option erstellt haben, können Sie sicherer sein, dass die von Ihnen gewählte Option die richtige ist.

10. ClickUp T-Diagramm Vorlage

ClickUp T-Diagramm Vorlage

Eine Liste der Vor- und Nachteile ist ein klassisches Beispiel für ein T-Diagramm. In diesen Diagrammen können zwei verschiedene Faktoren eines bestimmten Problems verglichen werden. Bei der Entscheidungsfindung sind diese beiden Faktoren oft die Vor- und Nachteile. Das ist jedoch nicht immer der Fall.

Die ClickUp T-Diagramm Vorlage ermöglicht eine allgemeinere Lösung für T-Diagramme. Sie können die beiden Seiten des Diagramms benennen, wie Sie möchten, um eine benutzerdefinierte Lösung für die Entscheidungsfindung zu erhalten.

Zum Beispiel könnte die Liste verwendet werden, um arbeit zu priorisieren indem man Entscheidungen, die sofort getroffen werden müssen, von denen trennt, die warten können. Bei einer klassischen Pro- und Contra-Liste können die Vorteile einer Option für den Erfolg des Projekts wichtiger sein als die einer anderen Option.

Wenn Sie versuchen zu entscheiden, an welchem Feature Sie als nächstes arbeiten sollen, erleichtert Ihnen das T-Diagramm diese Entscheidung.

Die dynamische Kombination aus robustem Projektmanagement, intuitiver Einstellung von Zielen und nahtlosen Features für die Zusammenarbeit macht ClickUp zu einem entscheidenden Faktor für den Zusammenhalt und die Konzentration von Teams.

