10 wirksame Techniken zur Entscheidungsfindung für Teams

Entscheidungsfindungsmethoden in Gruppen haben die Eigenschaft, über individuelle Fähigkeiten hinauszugehen und eine Symphonie kollektiver Intelligenz zu schaffen.

Diese Methoden zelebrieren die Vielfalt und machen den Weg frei für den freien Fluss von Ideen, die Ihr Team zu Entscheidungen und Erfolg führen.

Von lebhaften Brainstorming-Sitzungen bis hin zu strukturierten Methoden, die die Kraft der verschiedenen Perspektiven nutzen, ist die Entscheidungsfindung in der Gruppe das Herzstück moderner Teamarbeit. 🤝

In diesem Leitfaden werden die besten Techniken für die Entscheidungsfindung in Gruppen vorgestellt, um Ihre Teammitglieder in ein harmonisches Crescendo kreativer Ideen und potenzieller Lösungen einzubinden.

Was ist Gruppenentscheidung?

Die Entscheidungsfindung in Gruppen ist ein gemeinschaftlicher Ansatz, bei dem Menschen gemeinsam verschiedene Optionen diskutieren, analysieren und bewerten, um Probleme zu lösen und die besten Lösungen zu finden. Sie wird in verschiedenen Kontexten eingesetzt, z. B. bei geschäftlichen Besprechungen, im akademischen Umfeld, in Gemeinschaftsorganisationen und in sozialen Gruppen.

Auch bekannt als kollektive entscheidungsprozess er ist durch den Austausch von Ideen, Perspektiven und Informationen in einer Gruppe gekennzeichnet. Die Teammitglieder arbeiten bei der Erkundung möglicher Lösungen und Problemlösungsmethoden zusammen, um einen Konsens oder eine Mehrheitsvereinbarung zu erzielen.

Eine kleine Gruppe könnte zum Beispiel zusammenarbeiten, um ein bestimmtes Problem innerhalb ihrer Organisation zu analysieren, und zwar mit brainstorming-Sitzungen und dynamische Sitzungen.

Nach sorgfältiger Prüfung der verschiedenen Ideen, Meinungen und Optionen wählt die Gruppe eine Lösung aus, die die besten Aussichten auf eine Lösung des Problems bietet.

Beachten Sie, dass die Dynamik der Entscheidungsfindung in der Gruppe das Zusammenspiel von individuellen Meinungen, Präferenzen und Fachkenntnissen innerhalb der Gruppe beinhaltet, und jeder dieser Aspekte kann das Ergebnis beeinflussen.

Bedeutung der Entscheidungsfindung in der Gruppe

Die Bedeutung von Gruppenentscheidungen ergibt sich aus der Tatsache, dass sie über individuelle Brillanz hinausgehen und kollektive Intelligenz nutzen, um Innovation und Erfolg zu fördern.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Teams und Organisationen von Gruppenentscheidungsverfahren profitieren:

Verbesserung der kreativen Problemlösung undrationalisierung von Prozessen innerhalb Ihrer Organisation, indem Sie die Ideen aller Teammitglieder nutzen, nicht nur die der Führungskräfte und Experten

Steigern Sie die Akzeptanz und den Enthusiasmus von Teammitgliedern und Interessengruppen, indem Sie sie einbeziehen und ihnen das Gefühl geben, respektiert zu werden

Minderung von Risiken und frühzeitige Identifizierung potenzieller Fallstricke, indem Sie die Vor- und Nachteile jeder Option aus verschiedenen Perspektiven betrachten

Nutzen Sie die Stärken und das Fachwissen Ihrer Mitarbeiter, indem Sie den Prozess und die Verantwortung für die Entscheidungsfindung mit allen teilen

Die Liste ließe sich fortsetzen, aber Sie sind ja wegen der Techniken hier, also lassen wir es dabei bewenden. Lange Rede, kurzer Sinn: Magie entsteht, wenn eine vielfältige Gruppe von Menschen ihre Köpfe zusammensteckt.

Häufige Herausforderungen bei der Entscheidungsfindung in Gruppen

Wie bei der individuellen Entscheidungsfindung ist es auch bei der Gruppenentscheidung wichtig, sich der möglichen Nachteile bewusst zu sein. Schließlich ist nichts perfekt, und fast alles kann schlecht ausgeführt werden.

Eines der häufigsten Probleme ist das Gruppendenken. In diesem Fall gibt die Gruppe der Harmonie den Vorrang vor kritischem Denken, was häufig zu fehlerhaften und irrationalen Entscheidungen führt.

Ein weiteres häufiges Problem bei der gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung ist, dass unharmonische zusammenarbeit im Team ist oft zeitaufwendig. Mit anderen Worten: Gruppenentscheidungen führen manchmal zu Fehlentscheidungen und Zeitverschwendung.

Bewährte Techniken zur Entscheidungsfindung in der Gruppe sind eine gute Möglichkeit, diese Fallstricke zu vermeiden und von den Vorteilen wie verbesserter Kreativität, Risikominderung und Engagement zu profitieren.

10 Effektive Techniken zur Entscheidungsfindung in Gruppen

Jedes Mitglied der Gruppe profitiert davon, die richtige Formel für die Entscheidungsfähigkeit Ihres Teams zu finden. Es geht darum, die richtige Kombination zu finden, die Ihr Team braucht, um bessere Entscheidungen zu treffen.

Je nach Problem, Organisation, Zielen und Gruppenmitgliedern benötigen Sie unterschiedliche Entscheidungstechniken und -werkzeuge.

Sehen Sie sich diese 10 Techniken und Hilfsmittel für die Entscheidungsfindung in Gruppen an, um herauszufinden, was für Sie und Ihr Team am besten geeignet ist.

Brainstorming-Sitzungen

Brainstorming ist eine Technik zur Entscheidungsfindung in der Gruppe, die die spontane und gemeinschaftliche Generierung verschiedener Ideen umfasst.

Auf diese Weise fördern die Gruppenmitglieder kreative Lösungen und ermutigen die Erkundung von Möglichkeiten, ohne von Vorurteilen behindert zu werden.

Sie sind kein großer Fan des traditionellen Brainstormings? Das ist kein Problem!

2. Dialektische Untersuchung

Die dialektische Untersuchung ist ein strukturierter Prozess, bei dem die Teammitglieder in zwei Untergruppen aufgeteilt werden. Jede Untergruppe bildet und untersucht dann eine Reihe von gegensätzlichen Standpunkten und kontrastierenden Argumenten.

Nachdem beide Seiten ihre alternativen Lösungen vorgestellt haben, debattiert die Gruppe, um sich auf eine einzige Reihe von Standpunkten zu einigen. Die endgültige Entscheidung kann Elemente eines einzigen Ansatzes, beider Ansätze oder keines von beiden enthalten.

Dies ist ein guter Weg, um eine tagesordnung einer Sitzung die verhindert, dass Gruppendenken wichtige Entscheidungen sabotiert.

Durch die systematische Erkundung widersprüchlicher Perspektiven versucht die dialektische Untersuchung, versteckte Annahmen aufzudecken, potenzielle Fallstricke zu identifizieren und kritisches Denken zu fördern. Sie macht sich die Kraft des konstruktiven Konflikts zunutze und fördert ein Umfeld, in dem Dissens ein Katalysator für Innovation ist.

3. Entscheidungsbaum

Ein Entscheidungsbaum ist wie eine organisierte brainstorming-Tafel die eine strukturierte visuelle Darstellung möglicher Alternativen und Ergebnisse bietet, die mit einer Reihe von Entscheidungen oder Handlungen verbunden sind. 🌳

Entscheidungsbäume beginnen in der Regel mit einem einzelnen Knoten, der sich in mehrere mögliche Ergebnisse verzweigt. Jedes Ergebnis dient als Knoten, der sich in weitere Möglichkeiten verzweigt und eine umfassende Karte potenzieller Entscheidungspfade erstellt.

Zeichnen Sie Verbindungen zwischen beliebigen Formen oder Medien auf Ihrem Whiteboard, um Ihr Flussdiagramm in ClickUp zu erstellen

4. Des Teufels Advokat

Die Rolle des Advokaten des Teufels ist von Vorteil, wenn sie richtig ausgeübt wird, insbesondere bei Gruppenentscheidungen.

Sie beginnen damit, dass Sie eine Person oder eine Gruppe damit beauftragen, jede Idee, die auf den Tisch kommt, zu kritisieren. Dies kann Gruppendenken verhindern, die Gruppendynamik verbessern und potenziell riskante oder teure Entscheidungen aufzeigen.

Verwendung von software für die Zusammenarbeit im Team macht dies einfacher, indem sie Teams mehrere Möglichkeiten bietet, ihre Gedanken und Ideen zu kommunizieren. Diese Technik funktioniert für fast alle arten von Besprechungen auch.

Stellen Sie sich zum Beispiel ein Szenario vor, in dem Ihre Gruppe ClickUp Whiteboards für ihre Brainstorming-Sitzung verwendet. Hier können die Fürsprecher des Teufels ihre Kritik nahtlos durch Kommentare, Reaktionen und Anmerkungen ausdrücken, die direkt mit bestimmten Ideen und Gedanken verknüpft sind.

Auf diese Weise kann das gesamte Team die Ideen überprüfen und diskutieren, bevor es zu einer fundierten und strategischen Vorgehensweise kommt.

5. Demokratische Entscheidungsfindung

Bei der demokratischen Entscheidungsfindung gibt es keine bestimmten Entscheidungsträger mehr. Es ist ein Abstimmungssystem und die Mehrheit entscheidet.

Diese Technik kann auf verschiedene Weise angewendet werden. Die offensichtlichste Anwendung ist die endgültige Entscheidung auf der Grundlage einer Gruppenabstimmung zu treffen.

Teammitglieder, die für eine andere Entscheidung gestimmt haben, als die, die "gewinnt", sind jedoch manchmal nicht so leidenschaftlich bei der Sache, um sie zu unterstützen. Wenn der beauftragte Gruppenleiter dies für möglich hält, ist die demokratische Entscheidungsfindung auch hilfreich, um die möglichen Alternativen, die in der Gruppe diskutiert werden, einzugrenzen.

Fragebögen, die dem Gruppenleiter ausgehändigt werden, ermöglichen eine anonyme Stimmabgabe und eine ehrliche Stimmabgabe, wodurch die Gefahr des Gruppendenkens verringert wird.

Demokratische Abstimmungen können auch den Prozess der Entscheidungsfindung in der Gruppe beschleunigen, wenn Sie ein Plateau erreicht haben.

6. Nominale Gruppentechnik

Die Nominalgruppentechnik (NGT) macht sich die kollektiven Erkenntnisse der Einzelnen zunutze, während sie einen strukturierten Ansatz beibehält. Mit anderen Worten, sie macht das Brainstorming zu einem mehr standardisierten Prozess .

Die Gruppenmitglieder werden ermutigt, unabhängig voneinander Ideen zu entwickeln und diese dann mit der Gruppe zu teilen. Dies beschleunigt die Entscheidungsfindung und den Gruppenkonsens, insbesondere bei Projekten, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit .

Jedes Teammitglied teilt seine Gedanken ohne Diskussion mit. Nachdem jeder seine Ideen vorgestellt hat, werden sie in der Gruppe diskutiert, um bestimmte Punkte zu klären. In einem strukturierten Abstimmungsprozess werden die Vorschläge dann nach Priorität und Durchführbarkeit geordnet.

Delphi-Technik

Bei der Delphi-Technik wird das kollektive Wissen von Fachleuten unter Wahrung der Anonymität destilliert. Die Gruppe beauftragt einen Moderator, offene Fragen an eine Gruppe von Experten zu stellen, die diese unabhängig und anonym beantworten.

Das Team oder der Moderator stellt dann die Antworten zusammen, fasst sie zusammen und gibt sie an die Expertengruppe weiter, um weiteres Feedback zu erhalten. Dieser Prozess des Zusammenstellens, Zusammenfassens und Teilens wird so lange wiederholt, bis eine Entscheidung getroffen ist.

Die Delphi-Methode zielt darauf ab, den Einfluss dominanter Persönlichkeiten, des Organisationsverhaltens und der Gruppendynamik abzuschwächen, damit Experten ohne Konfrontation ihren Beitrag leisten können.

Dieser systematische Informations- und Meinungsaustausch ist besonders effektiv bei komplexen Entscheidungsfindungen, strategischer Planung und anderen Szenarien, bei denen vielfältiges Fachwissen entscheidend ist.

8. Einstimmige Entscheidungen

Einstimmigkeit bei Gruppenentscheidungen bedeutet, dass alle Personen einer vorgeschlagenen Vorgehensweise zustimmen und sie unterstützen. 🙌

Teams gehen die Einstimmigkeitstechnik oft als offene Diskussion, Informationsaustausch oder Brainstorming-Sitzung an. Die endgültige Entscheidung wird getroffen, wenn alle Beteiligten einen Konsens mit kollektiver Unterstützung und gemeinsamer Perspektive erreicht haben.

Dieses Maß an Harmonie und Zusammenhalt in einer Gruppe zu erreichen, ist großartig, aber oft sehr zeitaufwändig. Jeder, der schon einmal tagelang in einer Jury saß und versucht hat, ein einstimmiges Urteil zu fällen, könnte bei der Erwähnung dieser Technik (verständlicherweise) zusammenzucken.

Mit Blick auf den Zeitaufwand eignen sich einstimmige Entscheidungen am besten für Situationen, in denen völlige Übereinstimmung für den Erfolg oder die Akzeptanz der gewählten Vorgehensweise erforderlich ist.

Für kleinere Entscheidungen sollten Sie jedoch andere Gruppenentscheidungstechniken auf dieser Liste ausprobieren.

9. Stehende Besprechungen Stehende Treffen sind das Gegenteil der einstimmigen Gruppenentscheidungstechnik. Sie sind so konzipiert, dass sie kurz und effektiv sind und keine Zeit vergeudet wird, daher werden sie oft im Stehen (oder manchmal im Gehen) abgehalten.

Bei diesen Sitzungen diskutieren die einzelnen Teammitglieder abwechselnd in einer Runde und beantworten einfache Fragen wie diese:

Was haben Sie gestern getan?

Was wollen Sie heute tun?

Gibt es etwas, das Ihren Fortschritt behindert?

Passen Sie diese Fragen an und erweitern Sie sie, um die spezifische Entscheidung, die Ihr Team zu treffen versucht, anzusprechen. Nutzen Sie dann die Ideen und Informationen, die Sie bei diesem Stand-up-Meeting gesammelt haben, um in einer formelleren Sitzung zu entscheiden.

Die richtigen Tools und Apps zur Entscheidungsfindung können jede Technik auf dieser Liste verbessern. 🛠️

Harmonisieren Sie Ihren Gruppen-Entscheidungsfindungsprozess

Die Wahl der richtigen Gruppenentscheidungsprozesse ist von entscheidender Bedeutung für erfolgreiche, innovative Entscheidungen.

Denken Sie daran, dass jedes Teammitglied eine einzigartige Rolle bei der Erarbeitung des kollektiven Meisterwerks spielt, das eine gut durchdachte Entscheidung darstellt. Nutzen Sie die oben genannten Techniken zur Entscheidungsfindung in Gruppen, um Ihre Teammitglieder (und Ihr Unternehmen) in eine glückliche, harmonische Zukunft zu führen.

Es ist an der Zeit, Techniken wie Brainstorming, demokratische Abstimmungen, die NGT und die Delphi-Methode einzusetzen, um ein Umfeld zu schaffen, das visionäre Entscheidungen und Strategien begünstigt.

