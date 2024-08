Wir haben die 15 besten ChatGPT-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024 getestet

Wir hätten nie gedacht, dass wir einmal mehr Zeit damit verbringen würden, mit einem Bot zu sprechen als mit unserem Chef. Aber ehrlich gesagt, sind wir nicht sauer darüber. 🤖

Ein KI-Chatbot ist wie die Einstellung eines Assistenten - auch wenn die Personalabteilung nie zulassen würde, dass man einen echten Assistenten einstellt. KI kann Ihnen beim Brainstorming, bei der Recherche, beim Schreiben von E-Mails und Berichten, beim Programmieren, beim Lösen von Matheaufgaben, beim Komponieren Ihres eigenen Titelsongs (jeder braucht einen!) helfen - also im Grunde alles tun, was ein Assistent auch tun würde, außer Ihnen einen Milchkaffee zu holen. ☕️

Wenn Sie die Leute nach einem KI-Assistenten fragen, werden die meisten ChatGPT sagen. ChatGPT ist der Frisbee oder das Kleenex der KI-Tools - der Markenname, der das Feld dominiert hat. Es war einer der ersten KI-Chatbots, der für die Öffentlichkeit zugänglich war.

Es ist kostenlos, und seine Antworten wurden mit jedem Update (zuerst mit GPT-3.5 und dann mit GPT-4) weiter verbessert. Aber er ist nicht der einzige Name in der KI-Branche.

Eine Vielzahl von ChatGPT-Konkurrenten sind aufgetaucht. Einige sind für speziellere Aufgaben als ChatGPT konzipiert, andere verfügen über zusätzliche Funktionen, und wieder andere basieren einfach auf anderen Algorithmen für maschinelles Lernen oder sind auf anderen großen Sprachmodellen (LLMs) trainiert. Alle machen ChatGPT das Leben schwer.

Warum nach einer ChatGPT-Alternative suchen?

Unabhängig davon, ob Sie ein regelmäßiger Nutzer oder neu in der Welt der KI-Chatbots sind, ist es wichtig, die verschiedenen Optionen zu erkunden. Um dies zu beantworten, haben wir an ChatGPT gewandt selbst nach Antworten auf die Frage, warum ein Benutzer seine Ersatzstoffe in Betracht ziehen sollte:

über ChatGPT

Eigenschaften, nach denen man bei ChatGPT-Alternativen suchen sollte

Die Funktionen, die Sie von einer ChatGPT-Alternative benötigen, hängen von Ihrer Rolle und der Art und Weise ab, wie Sie ChatGPT in erster Linie nutzen wollen. Wenn Sie im Marketing tätig sind, brauchen Sie vielleicht eine KI-Inhaltsgenerator . Wenn Sie in der Softwareentwicklung tätig sind, brauchen Sie vielleicht ein KI-Code-Tool. Und so ziemlich jeder von uns braucht KI, die uns hilft schneller zu arbeiten und schaffen mehr.

So finden Sie die ChatGPT Alternative AI-Werkzeug das für Sie am besten geeignet ist, sollten Sie beim Vergleich Ihrer Optionen die folgenden Merkmale berücksichtigen:

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP): Fast alle KI-Technologien beruhen auf der Verarbeitung natürlicher Sprache. Sie geben ihr eine Eingabeaufforderung in einfacher Sprache, und sie generiert eine Antwort. Die Qualität der natürlichen Sprachverarbeitung kann jedoch von einem KI-Modell zum anderen stark variieren. Stellen Sie den KI-Chatbots viele Fragen und stellen Sie sicher, dass Sie mit der Qualität der Antworten zufrieden sind.

Fast alle KI-Technologien beruhen auf der Verarbeitung natürlicher Sprache. Sie geben ihr eine Eingabeaufforderung in einfacher Sprache, und sie generiert eine Antwort. Die Qualität der natürlichen Sprachverarbeitung kann jedoch von einem KI-Modell zum anderen stark variieren. Stellen Sie den KI-Chatbots viele Fragen und stellen Sie sicher, dass Sie mit der Qualität der Antworten zufrieden sind. Automatische Vervollständigung : Der Sinn von KI ist es, unsere Arbeit schneller und einfacher zu machen. Funktionen zur automatischen Vervollständigung - bei denen die KI den Rest Ihres Codes, Ihrer Nachricht oder Ihres langen Inhalts ausfüllt - beschleunigen Ihren Arbeitsablauf.

Der Sinn von KI ist es, unsere Arbeit schneller und einfacher zu machen. Funktionen zur automatischen Vervollständigung - bei denen die KI den Rest Ihres Codes, Ihrer Nachricht oder Ihres langen Inhalts ausfüllt - beschleunigen Ihren Arbeitsablauf. KI-Projektmanagement Anwendungsfälle: Verschiedene KI führen unterschiedliche Aufgaben aus. Stellen Sie sicher, dass die KI, die Sie auswählen, auf Aufgaben spezialisiert ist, die mit Ihrem Fachgebiet zusammenhängen. Inhaltsersteller benötigen zum Beispiel eine generative KI, die lange Inhalte schreiben, KI-Kunst erstellen undcontent-Kalender. Projektmanager benötigen KI möglicherweise, um Besprechungen zu planen, Projektzusammenfassungen zu schreiben und Excel-Tabellen zu bearbeiten.

Verschiedene KI führen unterschiedliche Aufgaben aus. Stellen Sie sicher, dass die KI, die Sie auswählen, auf Aufgaben spezialisiert ist, die mit Ihrem Fachgebiet zusammenhängen. Inhaltsersteller benötigen zum Beispiel eine generative KI, die lange Inhalte schreiben, KI-Kunst erstellen undcontent-Kalender. Projektmanager benötigen KI möglicherweise, um Besprechungen zu planen, Projektzusammenfassungen zu schreiben und Excel-Tabellen zu bearbeiten. Plugins: Plugins und Integrationen ermöglichen es Ihnen, Ihre KI mit anderen Anwendungen zu nutzen, die Sie bereits verwenden. Dies kann dazu beitragen, dass sich die KI reibungsloser in Ihren Arbeitsablauf einfügt, und einige Plugins ermöglichen es einem KI-gestützten Tool, zusätzliche Aufgaben auszuführen. Probieren Sie die ChatGPT-Prompt-Vorlage von ClickUp aus ## Die 15 besten ChatGPT-Alternativen für das Jahr 2024

Jetzt, da Sie wissen, wonach Sie suchen, ist es an der Zeit, den besten KI-Assistenten auf dem Markt zu finden. Hier sind 15 ChatGPT-Alternativen, deren Lebensläufe so überzeugend sind, dass du sie sofort einstellen möchtest. 🤝

1. ClickUp - Das Beste für KI-gestütztes Projektmanagement

Stellen Sie ClickUp Brain allgemeine Fragen, spezifische Fragen zu Ihrem Arbeitsbereich oder sogar zur Verwendung von ClickUp Brain

Wir bei ClickUp haben KI für jeden zugänglich gemacht - zuerst mit dem ClickUp-Vorlage für ChatGPT-Eingabeaufforderungen und jetzt mit ClickUp Gehirn eine Sammlung von konversationellen, kontextbezogenen und rollenbasierten KI-Funktionen!

ClickUp Brain sitzt nativ in der Plattform, um Antworten auf geschäftsspezifische Zusammenhänge zu geben, während Ihr Team an Aufgaben, Projekten und Dokumenten zusammenarbeitet. Je mehr Ihre Teams ClickUp nutzen, um Prioritäten zu koordinieren, Prozesse zu dokumentieren und die Arbeit voranzutreiben, desto intelligenter wird ClickUp Brain als Self-Service-Portal.

Ganz gleich, ob Sie ein Status-Update oder wichtige Details zu einem Projekt benötigen, ClickUp Brain liefert Antworten, die für Ihre Aufgaben und Ihr Organisationswissen relevant sind.

Und im Gegensatz zu einigen KI-Tools von Drittanbietern trainiert ClickUp keine KI-Modelle auf Benutzerdaten. Strenge Zugriffskontrollen sorgen für sichere KI-Antworten. All diese sorgfältig konfigurierten Zugriffsregeln in Ihrem Arbeitsbereich? ClickUp Brain respektiert die gleichen Datenkontrollen, period. Es zeigt nur Erkenntnisse an, die von autorisierten Personen eingesehen werden können.

Fassen Sie die Aktivität in der Aufgabenbeschreibung und den Kommentaren zusammen

ClickUp beste Eigenschaften

Nutzen Sie die Produkte AI Knowledge Manager , AI Project Manager und AI Writer for Work , um den Fokus des Teams auf strategische Prioritäten zu lenken, die nur Menschen vorantreiben können

, und , um den Fokus des Teams auf strategische Prioritäten zu lenken, die nur Menschen vorantreiben können Generieren Sie persönliche und Team-StandUps nach Bedarf, um tägliche Check-In-Meetings zu ersetzen

Nutzen Sie rollenbasierte KI, um schneller zu schreiben und auf Ihre Aufgabe zugeschnittene Empfehlungen zu erhalten

Erstellen von KI-generierten Teilaufgaben, um die für die Erledigung einer Aufgabe erforderlichen Aktionspunkte aufzuschlüsseln

Entwerfen von Vorlagen mit KI-Unterstützung zur Standardisierung der Projektdokumentation

Fassen Sie Aufgaben, Kommentar-Threads und Docs zusammen, um wichtige Details zu erfassen

Schreiben Sie einfachen Text, um ganz einfach benutzerdefinierte Automatisierungen zu erstellen

ClickUp Einschränkungen

Die ClickUp Brain-Funktion ist nur in den kostenpflichtigen ClickUp-Plänen verfügbar. Nutzer des Free Forever Plans können auf eine kostenlose Testversion von ClickUp Brain zugreifen

ClickUp Preise

Frei für immer

Unbegrenzt: $7 pro Benutzer pro Monat

$7 pro Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,500+ Bewertungen)

4.7/5 (6,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Google Gemini (ehemals Bard) - Am besten für unkomplizierte Kommunikation

über Zwillinge Google Gemini ist Teil des Vorstoßes des Alphabet-Konzerns in die KI-Forschung und basiert auf dem ursprünglichen KI-System von Alphabet. Während einige der Chatbots auf dieser Liste auf den quelloffenen KI-Systemen GPT-3 oder GPT-4 von ChatGPT basieren, wurde Gemini auf einem anderen Datensatz trainiert, den sie LaMDA nennen (oder Language Model for Dialogue Applications, aber bei einem so langen und langweiligen Namen ist klar, warum sie ihn gekürzt haben).

Die Verwendung von Google Gemini ist wie eine Erweiterung der Google-Suche. Sie stellen eine Frage, und anstatt Webseiten zu sehen, die Ihre Frage beantworten, erhalten Sie die Antwort in Form eines freundlichen Chats - als wäre es Ihr freundlicher Google-Assistent. Gemini kann auch originelle Inhalte erstellen, wie Songs, Taglines und KI-Beschriftungen für soziale Medien .

Gemini AI beste Eigenschaften

Forschungsmanagement : Da Gemini auf die Leistung der Google-Suche zurückgreifen kann, ist es extrem gut darin, Fragen zu beantworten und Ihnen bei der Recherche von Themen zu helfen

Da Gemini auf die Leistung der Google-Suche zurückgreifen kann, ist es extrem gut darin, Fragen zu beantworten und Ihnen bei der Recherche von Themen zu helfen Ganzheitliche Antworten: Gemini beantwortet Ihre Fragen oft mit zusätzlichen Details, die verhindern, dass Sie viele Folgefragen stellen müssen

Einschränkungen von Gemini

Generische Antworten: Wenn Sie Gemini bitten, zusätzliche Inhalte zu schreiben, sind die Antworten oft generisch und wenig kreativ

Wenn Sie Gemini bitten, zusätzliche Inhalte zu schreiben, sind die Antworten oft generisch und wenig kreativ Unzusammenhängende Antworten: Google erklärt, dass Gemini ein Experiment ist und noch lernt. Manchmal gibt es falsche oder unpassende Antworten, die Sie melden können, um das System weiter zu verbessern

Preise für Gemini

Gratis

Google Gemini Advanced: $19.99/Monat

Gemini Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (5+ Bewertungen)

4.2/5 (5+ Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

*Vergleichen_ Gemini Vs ChatGPT !

3. Writesonic - Das Beste für die Erstellung von Inhalten

über Writesonic Wenn Sie auf der Suche nach KI sind, die speziell für Marketing-Teams entwickelt wurde, Writesonic erstellt suchmaschinenoptimierte Inhalte für Ihre Blogs und Webseiten. Es kann Ihnen auch beim Schreiben von Anzeigen und E-Mails helfen, produktbeschreibungen und Beiträge in den sozialen Medien.

Writesonic hat kürzlich vom GPT-3-Modell von OpenAI auf das GPT-4-Modell umgestellt. Der Chatbot von Writesonic, Chatsonic, läuft ebenfalls auf GPT-4, wurde aber entwickelt, um einige der Einschränkungen von ChatGPT zu umgehen. Er kann mit Ihnen über aktuelle Inhalte chatten und Bilder auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderungen generieren. 🧑‍🎨

Writesonic beste Eigenschaften

Langform Inhaltserstellung: Sie können Writesonic für eine Vielzahl von Schreibaufgaben verwenden, aber seine Fähigkeit, hochwertige Langform-Inhalte auszuspucken, ist eine seiner beeindruckendsten Funktionen

Sie können Writesonic für eine Vielzahl von Schreibaufgaben verwenden, aber seine Fähigkeit, hochwertige Langform-Inhalte auszuspucken, ist eine seiner beeindruckendsten Funktionen SEO-Optimierung: Zusätzlich zum Verfassen der Inhalte optimiert das Programm diese auch für traditionelle Suchmaschinen-Rankings, damit sie Ihr Publikum erreichen

Einschränkungen von Writesonic

Schlechtes Gedächtnis: Einige Nutzer beschweren sich, dass Writesonic Probleme hat, sich an den Tonfall zu erinnern, in dem es schreiben soll, oder sich daran zu erinnern, Anweisungen aus einem früheren Chat in den neu erstellten Inhalt einzubauen

Einige Nutzer beschweren sich, dass Writesonic Probleme hat, sich an den Tonfall zu erinnern, in dem es schreiben soll, oder sich daran zu erinnern, Anweisungen aus einem früheren Chat in den neu erstellten Inhalt einzubauen Wortlimits: Ihr Preisplan basiert auf der Anzahl der Wörter, die Writesonic jeden Monat für Sie generiert, und einige Nutzer finden die Wortlimits zu streng oder beschweren sich, dass sie diese Wörter nicht zurückbekommen, wenn die KI ihre Aufforderung nicht gut beantwortet

Writesonic Preise

Kostenlose Testversion

Freelancer: $20 pro Monat

$20 pro Monat Kleines Team: $19 pro Monat

$19 pro Monat Unternehmen: Beginnt bei $500+ pro Monat

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

4.7/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,500+ Bewertungen)

*Check out_ kostenlose AI-Vorlagen mit ChatGPT-Eingabeaufforderungen !

4. Copy.ai - Das Beste für die Erstellung hochkonvertierender Texte

über Kopieren.ai Dieser KI-Inhaltsgenerator kann Ihren Marketing- und Vertriebsteams helfen, ihre Arbeit schneller zu erledigen. 🏃 Kopie.ai bietet Vorschläge zum Schreiben von Blogs, Beiträgen für soziale Medien, digitalen Anzeigen, Produktseiten, E-Mails und mehr. Zusätzlich zu Marketing-E-Mails können Sie auch personalisierte E-Mails für Ihr Vertriebsteam schreiben. Darüber hinaus können Sie damit interne Dokumentationen erstellen oder komplette Content Briefs in einem einzigen Wort generieren. Außerdem verfügt es über einen KI-Chatbot mit integrierten Schreibanweisungen.

Copy.ai beste Eigenschaften

Vertriebsunterstützung: Während viele KI-Content-Generatoren nur für Texter und Marketing-Teams konzipiert sind, bietet Copy.ai Funktionen, die speziell für Vertriebsteams entwickelt wurden

Während viele KI-Content-Generatoren nur für Texter und Marketing-Teams konzipiert sind, bietet Copy.ai Funktionen, die speziell für Vertriebsteams entwickelt wurden Sicherheit auf höchstem Niveau: Copy.ai ist SOC 2 konform und akkreditiert, so dass alle Ihre Daten sicher bleiben

Copy.ai ist SOC 2 konform und akkreditiert, so dass alle Ihre Daten sicher bleiben Offene API : Mit seiner offenen API können Sie dieses Programm in Ihre Customer Relationship Management Plattform integrieren, um automatisch personalisierte E-Mails zu versenden

Copy.ai Einschränkungen

Mangel an Originalität: Einige Nutzer beschweren sich, dass die Texte nicht so originell, kreativ oder aufschlussreich sind wie von Menschen erstellte Texte

Einige Nutzer beschweren sich, dass die Texte nicht so originell, kreativ oder aufschlussreich sind wie von Menschen erstellte Texte Wissenslücken: Es gibt einige Berichte, dass die KI unterschiedliche Fakten präsentiert, wenn sie aufgefordert wird, dieselbe Frage zweimal zu beantworten, so dass alle Texte, die Ihr Team mit diesem Programm erstellt, möglicherweise eine sorgfältigere Überprüfung der Fakten benötigen

Copy.ai Preise

Kostenlos

Pro: $36 pro Monat für bis zu fünf Nutzer

$36 pro Monat für bis zu fünf Nutzer Enterprise: Individuelle Preise für größere Teams

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (150+ Bewertungen)

4.8/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

5. SpinBot - Das Beste für einfaches Text-Spinning

über SpinbotSpinBot ist eine kostenlose Lösung für alle, deren Inhalte zu veralten beginnen. 🍞

Dieses KI-Inhaltstool schreibt keine Inhalte für Sie, aber wenn Sie Ihren Text in SpinBot einfügen, wird er umgeschrieben. Sie werden sehen, wie sich Ihr Inhalt mit einer anderen Formulierung, einem neuen Ton und einer neuen Perspektive liest. Wenn Sie also in einen Schreibstillstand geraten sind, kann dieses KI-Sprachmodell-Tool Sie zu mehr Kreativität inspirieren. 👩‍🎤

SpinBot beste Eigenschaften

Umschreiben: Wenn Ihnen keine andere Möglichkeit einfällt, etwas zu formulieren, kann SpinBot Ihnen helfen, Ihre Schreibblockade zu überwinden

Wenn Ihnen keine andere Möglichkeit einfällt, etwas zu formulieren, kann SpinBot Ihnen helfen, Ihre Schreibblockade zu überwinden Paraphrasieren: Sie können Ihren Text kürzen oder mit dem Paraphrasierungs-Tool eine kurze Zusammenfassung hinzufügen

Sie können Ihren Text kürzen oder mit dem Paraphrasierungs-Tool eine kurze Zusammenfassung hinzufügen Grammatikkorrektur: Das Grammatikprüfungs-Tool hilft Ihnen bei der schnellen Überarbeitung von Inhalten

SpinBot Einschränkungen

Längerer Text: Beim Umschreiben neigt SpinBot dazu, den Text länger zu machen und komplexere Formulierungen hinzuzufügen als im Originaltext. Sogar das Umschreibungswerkzeug kann Ihnen einen längeren Text liefern, als Sie gehofft hatten

Beim Umschreiben neigt SpinBot dazu, den Text länger zu machen und komplexere Formulierungen hinzuzufügen als im Originaltext. Sogar das Umschreibungswerkzeug kann Ihnen einen längeren Text liefern, als Sie gehofft hatten Keine Zeitersparnis: SpinBot kann Ihnen zwar helfen, kreativere Formulierungen zu finden, spart Ihnen aber keine Zeit beim Schreiben, da es keinetext generiert* Nicht die intuitivste in dieser Liste von ChatGPT-Alternativen, wenn Sie die Platzierung in Suchmaschinen verbessern wollen

SpinBot Preise

Kostenlos

SpinBot Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

6. Jasper Chat - Beste freundliche Benutzeroberfläche

über Jaspis Jasper Chat ist Teil der Jasper-App, einer Suite von KI-Schreibwerkzeugen für Autoren von Inhalten. Unter den ChatGPT-Alternativen ist dieses Tool ein freundlicher KI-Chatbot, der Fragen beantwortet und auf Anfragen antwortet.

Dieser Chatbot kann vollständige Blogartikel erstellen, Ihnen beim Brainstorming von Titelideen helfen, Ihre E-Mails so umschreiben, dass sie freundlicher und positiver klingen, und alle von Ihnen gewünschten Inhalte bearbeiten und erstellen. Er kann auch KI-Grafiken für Miniaturansichten, Anzeigen, Blogüberschriften und vieles mehr erstellen. Und es verfügt über integrierte Eingabeaufforderungen, die Ihnen helfen, die Anwendung zu verstehen.

Jasper Chat beste Eigenschaften

29 Sprachen: Während sich viele Chatbots auf englischsprachige Inhalte konzentrieren, kann Jasper Inhalte in 29 verschiedenen Sprachen erstellen

Während sich viele Chatbots auf englischsprachige Inhalte konzentrieren, kann Jasper Inhalte in 29 verschiedenen Sprachen erstellen Chat-Kontext: Jasper Chat ist so konzipiert, dass er sich die Dinge merkt, die Sie ihm zuvor gesagt haben, so dass seine Antworten immer im Kontext zu Ihrer größeren Unterhaltung stehen

Jasper Chat ist so konzipiert, dass er sich die Dinge merkt, die Sie ihm zuvor gesagt haben, so dass seine Antworten immer im Kontext zu Ihrer größeren Unterhaltung stehen Markenkenntnis: Sie können Jasper mit Ihrem Styleguide trainieren, damit er lernt, in Ihrer Markensprache zu schreiben

Einschränkungen von Jasper Chat

Erfordert Faktenüberprüfung: Wie die meisten ChatGPT-Alternativen und KI-Inhaltsgeneratoren berichten Kunden, dass Jasper manchmal faktisch ungenaue Inhalte produziert, die bearbeitet werden müssen

Wie die meisten ChatGPT-Alternativen und KI-Inhaltsgeneratoren berichten Kunden, dass Jasper manchmal faktisch ungenaue Inhalte produziert, die bearbeitet werden müssen Generische Inhalte: Einige Kunden beschweren sich, dass die Inhalte von Jasper sich wiederholen oder generisch sein können, insbesondere wenn Sie nicht genügend Informationen in Ihre Eingabeaufforderungen einfließen lassen

Preise für Jasper Chat

Creator: $49 pro Benutzer/Monat

$49 pro Benutzer/Monat Pro: $69 pro Benutzer/Monat

$69 pro Benutzer/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Jasper Chat Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

4.7/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,500+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Jasper Alternativen !

7. YouChat - Am besten für den persönlichen Gebrauch

über Sie.com YouChat ist ein KI-Chatbot, der Sie bei der Suche im Internet unterstützt. Geben Sie einfach Ihre Frage in You.com ein, und statt einer Standard-Antwortseite einer Suchmaschine erhalten Sie eine Antwort von einem freundlichen Bot. 🤖

Sie können den Bot auch bitten, originelle Ideen zu entwickeln, E-Mails zu schreiben, Texte zusammenzufassen oder Ihnen bei der Vervollständigung von Code in Javascript, Python, HTML und mehr zu helfen. Dies ist ein großartiges kostenloses KI-Tool für Programmierer, das angeblich genauere Antworten als die Google-Suche liefert.

Sie können YouChat auch als App für Apple iOS oder Android erhalten.

YouChat beste Eigenschaften

Code-Erstellung: Wie ChatGPT kann YouChat Fragen zur Codierung beantworten, Ihnen bei der Vervollständigung von Code helfen oder Code in Echtzeit schreiben

Wie ChatGPT kann YouChat Fragen zur Codierung beantworten, Ihnen bei der Vervollständigung von Code helfen oder Code in Echtzeit schreiben Erstellung von Inhalten: Die Schreib-KI von YouChat ermöglicht es Ihnen, ihr die Art des Inhalts, den Tonfall, die Zielgruppe und die wichtigsten Punkte vorzugeben

Die Schreib-KI von YouChat ermöglicht es Ihnen, ihr die Art des Inhalts, den Tonfall, die Zielgruppe und die wichtigsten Punkte vorzugeben Chat zur Suche: Durch Wechseln der Registerkarte können Sie den KI-Chatbot ganz einfach nach Antworten fragen und Suchergebnisse, Bilder, Videos, Nachrichten und Social-Media-Beiträge zum selben Thema abrufen

YouChat-Einschränkungen

Einige Funktionen erfordern ein Konto: Während Sie auf viele YouChat-Funktionen über die Startseite zugreifen können, müssen Sie für einige Funktionen ein Konto erstellen und sich anmelden

Während Sie auf viele YouChat-Funktionen über die Startseite zugreifen können, müssen Sie für einige Funktionen ein Konto erstellen und sich anmelden Inhaltsbeschränkungen: Für Ersteller von Inhalten ist das Limit von 10 kostenlosen Inhalten möglicherweise nicht ausreichend

YouChat Preise

Kostenlos

YouChat Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

8. Otter - Am besten für Transkription und Notizen

über Otter Wenn Sie interessiert sind an auslagerung des Projektmanagements aufgaben, Otter ist der KI-Assistent für diese Aufgabe.

Dieses KI-Sprachmodell-Tool wurde speziell entwickelt, um Ihnen zu helfen, den Überblick über Meetings zu behalten. Es erstellt Besprechungsnotizen, zeichnet Audio auf, erfasst Folien und erstellt Zusammenfassungen. Mit diesem einfachen Tool können Sie Ihr gesamtes Team auf dem Laufenden halten und jeden einbinden, der nicht teilnehmen konnte - und Sie müssen dafür keinen einzigen Stift in die Hand nehmen. ✍️

Otter beste Eigenschaften

Audioaufzeichnung: Die Audio- und Voice-to-Text-Funktionen stellen sicher, dass Sie eine klare Aufzeichnung aller in Ihren Projektbesprechungen ausgetauschten Informationen erhalten

Die Audio- und Voice-to-Text-Funktionen stellen sicher, dass Sie eine klare Aufzeichnung aller in Ihren Projektbesprechungen ausgetauschten Informationen erhalten Notizen: Mit den Notizen und Zusammenfassungen können Sie einen der mühsamsten Teile des Projektmanagements auslagern, so dass Sie Ihre Zeit für wichtigere Aufgaben nutzen können

Otter Einschränkungen

Aufzeichnung muss manuell gestoppt werden: Wenn Sie vergessen, die KI nach der Besprechung auszuschalten, zeichnet das Programm weiter auf. Dies kann dazu führen, dass Sie sensible Informationen in Ihren Besprechungsnotizen finden, die sich nur schwer bearbeiten oder entfernen lassen

Wenn Sie vergessen, die KI nach der Besprechung auszuschalten, zeichnet das Programm weiter auf. Dies kann dazu führen, dass Sie sensible Informationen in Ihren Besprechungsnotizen finden, die sich nur schwer bearbeiten oder entfernen lassen Keine Aktionspunkte: Einige Nutzer beschweren sich darüber, dass die KI nicht automatisch Aktionspunkte erkennt und es zeitaufwändig sein kann, diese manuell in der Transkription zu suchen

Otter Preise

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro: 16,99 $ pro Monat

16,99 $ pro Monat Geschäftskunden: $30 pro Benutzer pro Monat

$30 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Otter Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

4.1/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 50 Bewertungen)

Sieh dir das an_ Otter.ai Alternativen !

9. Bing AI - am besten für die Integration mit Microsoft-Produkten

über Microsoft Bing Bing AI - manchmal auch als das neue Bing bezeichnet - ist Microsofts Neuzugang in der KI-Landschaft. 🖼️

Die wichtigste Funktion von Microsofts KI ist der Bing-Chat, der auf demselben KI-System wie ChatGPT basiert. Die Interaktion mit Bing Chat wird sich also ähnlich anfühlen wie die Interaktion mit ChatGPT.

Ähnlich wie bei YouChat und Gemini fühlt sich Bing Chat wie ein Suchmaschinen-Assistent an. Er kann Ihre Suchanfragen in Form eines freundlichen Chats beantworten, anstatt nur eine statische Ergebnisseite anzuzeigen. Und wie die beiden anderen Suchroboter kann er auch originelle Inhaltsideen generieren und Ihnen beim Brainstorming oder Schreiben neuer Inhalte helfen.

Die besten Funktionen von Bing AI

Recherche: Auch dieser Chatbot ist mit einer Suchmaschine verbunden und hilft Ihnen daher besonders gut, schneller zu recherchieren

Auch dieser Chatbot ist mit einer Suchmaschine verbunden und hilft Ihnen daher besonders gut, schneller zu recherchieren Zeigt seine Quellen an: Im Gegensatz zu ChatGPT und vielen anderen Chatbots auf dieser Liste gibt Bing AI die Informationsquellen an, die er zur Erstellung seiner Antwort verwendet hat, was bei der Überprüfung der Fakten helfen kann

Einschränkungen von Bing AI

Nur verfügbar auf Microsoft Edge oder in-app: Bevor Sie auf Bing AI zugreifen können, müssen Sie den Microsoft Edge-Browser installieren, der für alle Nutzer einer beliebigen Version von Microsoft 10 kostenlos ist, oder Sie können die Bing-App für Apple iOS oder Android herunterladen

Bevor Sie auf Bing AI zugreifen können, müssen Sie den Microsoft Edge-Browser installieren, der für alle Nutzer einer beliebigen Version von Microsoft 10 kostenlos ist, oder Sie können die Bing-App für Apple iOS oder Android herunterladen Erinnert sich nicht an frühere Chats: Bing AI speichert keine Ihrer früheren Chat-Informationen, so dass Sie alle Informationen erneut eingeben müssen, wenn Sie möchten, dass es im Kontext antwortet

Preise für Bing AI

Kostenlos

Bing AI Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

10. OpenAI Playground - Das Beste für breit angelegte KI-Experimente

über OpenAI Ich wette, Sie haben das nicht kommen sehen: Die Macher von ChatGPT haben ihre eigene ChatGPT-Alternative entwickelt. 🤯

OpenAi Playground basiert auf demselben KI-System wie ChatGPT, ist aber stärker auf die Erstellung von Inhalten ausgerichtet. Es ermöglicht Ihnen, einige der fortschrittlichsten KI-Tools von OpenAI zu testen und zu sehen, was sie leisten können. Im Grunde ist es Ihre Chance, mit künstlicher Intelligenz zu spielen.

OpenAI Playground beste Eigenschaften

KI-Modi: Während ChatGPT hauptsächlich ein Chatbot ist, können Sie mit OpenAI Playground zwischen verschiedenen Modi wechseln. Sie können ihn bitten, als Chatbot zu fungieren, eine Frage oder Antwort zu beantworten oder eine Geschichte zu erzählen

Während ChatGPT hauptsächlich ein Chatbot ist, können Sie mit OpenAI Playground zwischen verschiedenen Modi wechseln. Sie können ihn bitten, als Chatbot zu fungieren, eine Frage oder Antwort zu beantworten oder eine Geschichte zu erzählen Inhaltsbearbeitung: Sie können OpenAI Playground bitten, einen bereits geschriebenen Text zu erweitern, zu bearbeiten oder neu zu schreiben. Sie können auch die Einstellungen ändern, um die Art der Antwort, die die KI Ihnen gibt, anzupassen und den Inhalt mehr oder weniger repetitiv oder komplex zu gestalten

Einschränkungen von OpenAI Playground

Erfordert einen OpenAI Account: Sie können Playground zwar kostenlos nutzen, müssen sich aber zunächst für einen OpenAI-Account anmelden

Sie können Playground zwar kostenlos nutzen, müssen sich aber zunächst für einen OpenAI-Account anmelden Begrenzte Nutzungsdauer: Wenn Sie sich bei OpenAI anmelden, erhalten Sie ein kostenloses Guthaben, aber wenn dieses Guthaben aufgebraucht ist, müssen Sie weiteres Guthaben kaufen, um die App weiter nutzen zu können

Preise für OpenAI Playground

Kostenlos

OpenAI Playground Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5+ Bewertungen)

4.3/5 (5+ Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

Sieh dir das an OpenAI-Alternativen !_

11. Perplexity AI - am besten geeignet für fortgeschrittene Machine Learning-Anwendungen

über Komplexität AI Perplexity AI ist die richtige Wahl für alle, die einen intelligenten und kosteneffizienten Chatbot suchen. Die konversationelle KI von Perplexity ist darauf ausgelegt, komplexe Anfragen zu verstehen und präzise Antworten zu geben. Er ist besonders nützlich für Unternehmen, die ihren Kundenservice automatisieren oder die Fähigkeiten ihres Teams erweitern möchten.

Perplexity AI beste Eigenschaften

Da es auf einem großen Datensatz trainiert wurde, kann es eine breite Palette von Themen genau verwalten.

Bietet eine mehrsprachige Schnittstelle.

Ermöglicht es den Benutzern, die KI anhand einer definierten Demo zu testen.

Bietet eine API für die einfache Integration in beliebige Dienste oder Anwendungen.

Perplexity AI Einschränkungen

Einige Nutzer berichten über einen Mangel an tiefgreifenden Anpassungsmöglichkeiten.

Erfordert ein grundlegendes Verständnis von KI für einen effektiven Einsatz

Preise für Perplexity AI

Kostenlos

Pro Version: $20 pro Monat oder $200 pro Jahr

Perplexity AI Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Keine Bewertungen verfügbar Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

Sieh dir das an Perplexity AI Alternativen* !

12. Claude - Am besten für die Automatisierung von Schreibaufgaben

über KI Claude Claude AI ist ein Werkzeug für Kreative, das die Automatisierung des Schreibens und die Unterstützung beim Verfassen von Texten bietet. Es nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz für die Erstellung vielfältiger oder einzigartiger Inhalte, unterstützt Autoren beim Brainstorming und automatisiert sich wiederholende Schreibaufgaben.

Claude beste Eigenschaften

Bietet Schreibvorschläge und ist damit ideal für Autoren und Verfasser von Inhalten

Bietet Unterstützung bei der Ideenfindung

Die KI passt sich bequem an den Schreibstil der Benutzer an

Optimiert den Prozess der Dokumentenerstellung

Claude Einschränkungen

Einige Nutzer berichten von gelegentlichen ungenauen oder irrelevanten Vorschlägen.

Funktioniert in erster Linie als Schreibhilfe und ist möglicherweise nicht so effektiv für allgemeine KI-Aufgaben in Gesprächen

Claude Preise

Die Preise variieren je nach Plan. Weitere Informationen erhalten Sie bei Claude.

Claude Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

Sieh dir das an_ Claude AI Alternativen !

13. Vertex AI - Das Beste für die Optimierung des maschinellen Lernens

über Scheitelpunkt-KI Vertex AI von Google Cloud ist eine Alternative zu ChatGPT, die die Vorteile von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz in die Entwicklung von Apps und Chatbots einbringt. Diese einheitliche Plattform für die KI-Bereitstellung bietet eine Reihe von spezialisierten Diensten, mit denen Entwickler hochwertige ML-Modelle erstellen, testen und bereitstellen können.

Vertex AI beste Eigenschaften

Die integrierte Toolchain hilft bei der Rationalisierung des maschinellen Lernprozesses, von der Erstellung von Modellen bis zu ihrer Bereitstellung

Die AutoML-Funktionen ermöglichen es Ihnen, auch mit minimalen ML-Kenntnissen benutzerdefinierte Modelle zu erstellen

Unterstützt sowohl TensorFlow als auch PyTorch und bietet so Flexibilität bei der Entwicklung von Modellen

Integration mit bekannten Google Cloud Services, einschließlich BigQuery und Google Data Studio, zur Visualisierung des Modellverhaltens

Einschränkungen von Vertex AI

Einige Nutzer haben erwähnt, dass die Benutzeroberfläche verbessert werden könnte

Es könnte eine Lernkurve für diejenigen geben, die mit der Google Cloud Platform nicht vertraut sind

Preise für Vertex AI

Vertex AI bietet eine kostenlose Testversion im Wert von 300 Dollar für neue Benutzer an

Vertex AI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (250+ Bewertungen)

4.3/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2 Bewertungen)

14. Microsoft Copilot - Am besten für Code-Generierung

über Microsoft Kopilot Microsoft Copilot, das von GitHub und OpenAI unterstützt wird, bietet Entwicklern einen KI-Assistenten, der beim Schreiben von Code hilft, indem er Zeilen oder Codeblöcke vorschlägt. Es handelt sich zwar nicht um einen Chatbot im herkömmlichen Sinne, aber er interagiert mit den Entwicklern ähnlich wie ein Chatbot und reagiert mit intelligenten Vorschlägen auf ihre Codierungsanforderungen.

Microsoft Copilot beste Eigenschaften

Kontextbezogenes Verständnis, um relevante Code-Vorschläge auf der Grundlage dessen zu liefern, was Sie bereits geschrieben haben

Datenbank mit Milliarden von öffentlichen Codezeilen, die bei der "Autovervollständigung" von Softwareprogrammieraufgaben hilft

Integration mit Visual Studio Code, um Entwicklern eine nahtlose Erfahrung zu ermöglichen

Kann Code in mehr als einem Dutzend Sprachen schreiben

Einschränkungen von Microsoft Copilot

Es handelt sich derzeit um eine technische Vorschau, was bedeutet, dass die Anwendung noch nicht vollständig ausgereift ist und Einschränkungen aufweisen kann

Einige Benutzer haben berichtet, dass es manchmal falschen oder irrelevanten Code vorschlägt

Preise für Microsoft Copilot

$30 pro Benutzer/Monat

Vertex AI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

4.2/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (1 Bewertung)

15. Veränderliche KI - das Beste für das Verständnis komplexer Zusammenhänge

über Veränderlich Mutable AI ist eine Cloud-basierte KI-Plattform, mit der Sie Modelle zum Verständnis natürlicher Sprache erstellen, trainieren und einsetzen können. Dies hilft bei der Erstellung von Konversationsschnittstellen und Chatbot-Erlebnissen, die besser auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind.

Die besten Eigenschaften von Mutable AI

Genießen Sie eine Drag-and-Drop-Konsole für die einfache Modellerstellung und eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen

Die Plattform ermöglicht die Erstellung mehrstufiger, komplexer Dialoge auf der Grundlage realer Konversationen

Bietet mehrsprachige Unterstützung, Konversationsmanagement-Tools und Echtzeit-Analysen

Sie kann große Datenmengen verarbeiten und entsprechend Ihren Anforderungen skalieren

Mutable AI Einschränkungen

Die fortgeschrittenen Funktionen der Plattform können für Anfänger eine Lernkurve darstellen

Begrenzte Community-Ressourcen im Vergleich zu populäreren Plattformen wie OpenAIs GPT-3.

Preise für Mutable AI

Starter: $15 pro Benutzer/Monat

$15 pro Benutzer/Monat Pro: $50 pro Benutzer/Monat

$50 pro Benutzer/Monat Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Mutable AI Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Keine Bewertungen verfügbar Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Wählen Sie die beste ChatGPT Alternative für Ihre AI-Bedürfnisse

ChatGPT mag einer der bekanntesten KI-Chatbots sein, aber wenn Sie bereit sind, einen KI-Assistenten an Bord zu nehmen, müssen Sie alle Lebensläufe berücksichtigen. 📝

Mit den rasanten Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz gibt es inzwischen eine Menge Konkurrenten für ChatGPT. Viele von ihnen sind auf die Ausführung speziellerer Aufgaben programmiert, so dass ihre Fähigkeiten besser zu Ihrem Geschäftsfeld passen könnten. Entscheiden Sie sich für die richtige ChatGPT-Alternative, und Sie werden einen neuen Assistenten haben, auf den Sie nicht mehr verzichten können.

Sobald KI Ihr Arbeitsleben erleichtert, wird es Ihnen egal sein, dass diese Bots Ihnen keinen Milchkaffee bringen können. Denn wenn Sie Ihre Arbeit schneller erledigen, haben Sie mehr Zeit, um sich selbst einen Milchkaffee zu holen. Ahhhh, wer hätte gedacht, dass KI die Arbeit so entspannend machen würde? 💆

Und wenn Sie einen KI-Assistenten in Ihr Team aufnehmen möchten, der sich mit Ihren Arbeitsabläufen und Projekten verbindet, sehen Sie sich ClickUp Brain an !