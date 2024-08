Die 13 besten Beispiele für ERP-Systeme für 2024

Eine Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösung dient als einzige Quelle der Wahrheit für alle Unternehmensdaten. Sie bietet eine gemeinsame Datenbank, auf die autorisierte Benutzer zugreifen können, damit Entscheidungen auf der Grundlage aller verfügbaren Informationen getroffen werden können.

Diese Ansicht aus der Vogelperspektive ermöglicht es einem Unternehmen, datengestützte Entscheidungen über Prozessverbesserungen zu treffen, ressourcenmanagement und Kosteneinsparungen. Im Ergebnis verbessern sich die Business-Ergebnisse und die Mitarbeiter nutzen ihre Zeit effektiver.

Doch wie erledigen Sie die Auswahl des richtigen ERP-Systems für Ihre Anforderungen? Vor allem, wenn es so viele Optionen gibt.

Wir möchten, dass Ihr Unternehmen erfolgreich ist. Deshalb haben mein Team und ich die besten Beispiele für ERP-Systeme recherchiert, die es gibt. In diesem Beitrag gehen wir auf deren Features, Limits und Preispläne ein, damit Sie die richtige Wahl treffen können.

Worauf sollten Sie bei einem ERP-System achten?

Das beste ERP-Software-Tools sind vollgepackt mit Features, die Ihren Betrieb modernisieren und die Effizienz steigern können

Bei der Entscheidung für das beste Beispiel eines ERP-Systems sind folgende Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen:

Anpassung an die Bedürfnisse des Geschäfts: Möchten Sie das Projektmanagement rationalisieren? Wollen Sie eine straffere Lieferkette? Oder suchen Sie Hilfe beiressourcenzuweisung? Jeder dieser Bereiche ist einzigartig, und Ihr ERP tool sollte auf diesen speziellen Bereich zugeschnitten sein

Integrationsfähigkeiten: Ihre ERP-Software sollte sich reibungslos in bestehende Systeme integrieren lassen, z. B. in Ihre Bestandsdatenbank,logistik-Softwareoder Ihre Personalverwaltungslösung; dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Business Funktionen als eine Einheit laufen

Kundensupport: Es ist wichtig, einfachen Zugang zum Support zu haben, besonders in den ersten Tagen, wenn Sie und Ihr Team die ERP-Software einstellen und sich daran gewöhnen

Anpassungsfähigkeit: Wenn Sie sich für eine flexible ERP-Lösung entscheiden, können Sie Features nach Bedarf hinzufügen oder ändern und mit dem Wachstum Ihres Unternehmens Schritt halten

Benutzerfreundlichkeit: Sie sollten eine ERP-Software wählen, die Ihnen und Ihrem Team einen schnellen Einstieg ermöglicht; eine zu lange Lernkurve könnte den Zweck zunichte machen

Kosten: Ein erstklassiges ERP-System ist zwar eine lohnende Investition, aber Sie sollten die Kosten für Implementierung und Wartung berücksichtigen und eine Option mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis wählen

Die 13 besten ERP-Systeme für das Jahr 2024

1. ClickUp (Beste Lösung für Unternehmensressourcenplanung und Projektmanagement) ClickUp ist eine allumfassende Projektmanagement-Lösung mit vielen Features, die für die Bedürfnisse von Unternehmen entwickelt wurde.

Als Cloud-basierte Plattform bietet ClickUp unternehmensweite Sichtbarkeit, Prozessautomatisierung und Zusammenarbeit in Echtzeit über alle Abteilungen hinweg.

Zum Beispiel die ClickUp Ressourcen-Management-Software verbessert die funktionsübergreifende Teamarbeit. Sie hilft bei der Einstellung klarer Ziele, der Nachverfolgung von Fortschritten und der Verbesserung der Berichterstellung - alles an einem praktischen Ort.

Ich kann Dokumente und Wikis erstellen, um Ressourcenbeschränkungen und Notizen zu skizzieren und sie zusammen mit meinen Projekten zu speichern. Ich kann Dateien einbetten, mein Team taggen und sie ganz einfach für alle freigeben. Es ist extrem bequem und intuitiv.

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele mit der ClickUp Resource Management Software zu erreichen

ClickUp lässt sich auch an Ihren Umfang und Ihre organisatorischen Anforderungen anpassen. Mit einer Hierarchie von Ordnern und Listen ist es einfach, meine Konten zu organisieren und Projekte für Clients freizugeben, während die Sichtbarkeit mit granularen Berechtigungen kontrolliert wird - unabhängig von der Größe des Projekts oder Teams.

Mit ClickUp CRM können Sie Ihre Vertriebs- und Konto-Pipeline mithilfe benutzerdefinierter Status-Workflows verwalten und Vorlagen für Leads, Clients und Projektlieferungen speichern. Außerdem können Sie mit benutzerdefinierten Feldern Reihenfolge, Leads und Scoring nachverfolgen und aufschlussreiche Berichterstellungen für intelligentere Analysen erstellen.

Vereinfachen Sie Ihre CRM-Prozesse und -Workflows mit der CRM-Projektmanagement-Software von ClickUp

Und das ist noch nicht alles!

Die ClickUp Vorlage für die Ressourcenplanung bietet eine komfortable Möglichkeit, Ressourcen innerhalb eines Teams oder einer Abteilung zuzuweisen.

ClickUp Vorlage für die Ressourcenplanung

Ob Nachverfolgung von Stunden, Verwaltung von Subunternehmern oder Organisation der Verfügbarkeit von Mitarbeitern - mit dieser Vorlage erledigen Sie alles richtig und schnell!

Sie können die Ressourcenzuweisung in die Hand nehmen, den Projektabschluss innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens maximieren, potenzielle Ressourcenkonflikte erkennen und die Ausrichtung der Organisation an den Zielen des Geschäfts verbessern.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp beste Features

Anpassbare Ansichten : Gruppieren, filtern oder ausblenden von Aufgaben zur Nachverfolgung und Verbindung von Workflows über alle Ihre Projekte hinweg mitClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht *Einfacher Workflow: Erstellen Sie Aufgaben und weisen Sie sie mehreren Mitgliedern des Teams zu, um den Workload zu verteilen mitClickUp Aufgaben *Nahtlose Integrationen: Importieren Sie Ihre bestehenden Arbeiten aus ERP-Plattformen und anderen Tools mit nur einem Klick in ClickUp

: Gruppieren, filtern oder ausblenden von Aufgaben zur Nachverfolgung und Verbindung von Workflows über alle Ihre Projekte hinweg mitClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht *Einfacher Workflow: Erstellen Sie Aufgaben und weisen Sie sie mehreren Mitgliedern des Teams zu, um den Workload zu verteilen mitClickUp Aufgaben *Nahtlose Integrationen: Importieren Sie Ihre bestehenden Arbeiten aus ERP-Plattformen und anderen Tools mit nur einem Klick in ClickUp KI-gestützte Unterstützung : Vereinfachen Sie die Karte von Prozessen, fassen Sie Strategiedokumente zusammen und straffen Sie Verträge mitClickUp Gehirn ClickUp Beschränkungen

ClickUp Brain ist nicht im Free Forever-Plan enthalten

Neue Benutzer müssen sich möglicherweise erst an das Bündel von Features in ClickUp gewöhnen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7 pro Monat und Benutzer

$7 pro Monat und Benutzer Business: $12 pro Monat und Benutzer

$12 pro Monat und Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,700+ Bewertungen)

4.7/5 (9,700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,100+ Bewertungen)

ClickUp hat uns geholfen, besser zu planen, schneller zu liefern und unsere Teams effizienter zu strukturieren. Unser Produktionsteam hat sich in seiner Größe verdoppelt, seit ich im Unternehmen bin! Ohne eine solide Struktur für die Ressourcenzuweisung und das Projektmanagement wäre das nicht möglich gewesen.

Nicole Brisova, Growth Operations Manager, Walk the Room

2. Oracle Fusion Cloud ERP (am besten geeignet für die Verwaltung komplexer globaler Abläufe)

über Oracle Oracle Fusion Cloud ERP ist eine Cloud-basierte ERP-Software-Anwendungssuite, die Features wie KI zur Automatisierung manueller Prozesse, Echtzeit-Analysen für eine bessere Marktanpassung und Szenarienplanung sowie M&A-Strategiefunktionen bietet.

Besonders beeindruckt hat mich jedoch das globale Compliance-Management. Das Navigieren durch die verschiedenen Ländervorschriften verlief reibungslos, fast so, als wäre ein Compliance-Experte in das System integriert worden.

Die Oracle ERP Cloud integriert auch automatisch die lokalen Steuergesetze und Berichterstattungsstandards, so dass die Einhaltung der Vorschriften ohne manuelle Anpassungen einfacher ist.

Oracle Fusion Cloud ERP beste Features

Automatisieren Sie Kontoabstimmungen und den Abgleich von Transaktionen

Nutzen Sie eine Bibliothek mit vorgefertigten Sicherheitsregeln, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, bevor Sie in Betrieb gehen

Messen und optimieren Sie die Leistung strategischer Lieferanten durch Scorecards und Incentivierung

Oracle Fusion Cloud ERP Limits

Die benutzerdefinierten Optionen der Desktop Version sind limitiert und das Screendesign wirkt veraltet

Einige Benutzer haben langsame oder fehlgeschlagene Aktualisierungen während des Betriebs beobachtet

Preise für Oracle Fusion Cloud ERP

Benutzerdefinierte Preise

Oracle Fusion Cloud ERP Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (300+ Bewertungen)

4.1/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

3. Sage Intacct (Beste Lösung für Finanzmanagement mit KI-gesteuerter Genauigkeit)

über Sage Intacct Sage Intacct ist eine Cloud-basierte Finanz- und Vermögensverwaltungsplattform mit umfassenden Buchhaltungsfunktionen, einschließlich Cash Management, AR/AP und hauptbuch-Vorlagen .

Die KI-gestützte Anomalieerkennung von Sage Intacct kann Tausende von Transaktionen scannen, Unregelmäßigkeiten aufdecken und sicherstellen, dass die Finanzdaten korrekt und sicher sind.

Sage Intacct beste Features

Zugriff auf Hunderte von mehrdimensionalen Berichten und Dashboards in Echtzeit

Vergleichen Sie Ihr Budget mit den tatsächlichen Ausgaben in Echtzeit, um kostspielige Überschreitungen zu vermeiden und effektiv mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Automatisieren Sie den Eintrag von Rechnungen und die Verarbeitung von Zahlungen; kennzeichnen Sie außerdem Ihre Transaktionen und Betriebsdaten mit Dimensionswerten

Beschränkungen von Sage Intacct

Benutzer berichten über Verzögerungen bei der Zuweisung von Zahlungen, weil sie keine Transaktionen mit taggleichem Bankfeed herunterladen können

Wenn Sie das Land eines Lieferanten ändern möchten, müssen Sie zuerst die Liste der Kontakte aktualisieren, was umständlich sein kann

Sage Intacct Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Sage Intacct Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (3,200+ Bewertungen)

4.3/5 (3,200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (460+ Bewertungen)

4. SAP Business One (am besten geeignet für kleine und mittlere Unternehmen mit integrierten CRM-Anforderungen)

über SAP SAP Business One ist eine ERP-Lösung für kleine bis mittelgroße Geschäfte. Sie ermöglicht die Kontrolle über nahezu jeden Aspekt des täglichen Geschäfts, von der Buchhaltung und dem Lagerbestand bis hin zur Rechnungsstellung und dem Verkauf.

SAP Business One lässt sich mit Microsoft Outlook integrieren und synchronisiert Kundenkontakte direkt, was die Verwaltung von CRM-Prozessen erheblich vereinfacht. Es bietet sofortigen Zugriff auf aktualisierte Kundeninformationen, was zu einer schnellen Beantwortung von Kundenanfragen führt und den Service insgesamt verbessert.

SAP Business One beste Features

Nachverfolgung aller Verkaufschancen und Lead-Aktivitäten vom ersten Kontakt bis zum Abschluss des Geschäfts

Verbessern Sie Audits durch den Abgleich von Dokumenten, die Nachverfolgung von Informationen und die Verwaltung mehrerer Währungen

Berichterstellung auf der Grundlage von Echtzeitdaten zur Verbesserung von Kerngeschäftsprozessen

Grenzen von SAP Business One

Das Format für Angebote ist limitiert, so dass nicht alle notwendigen Informationen für Produktbeschreibungen eingegeben werden können

Das Produkt muss häufig von Drittanbietern benutzerdefiniert angepasst werden, um die Branchenstandards zu erfüllen, was den Implementierungsprozess beeinträchtigt

Preise für SAP Business One

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SAP Business One

G2: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (mehr als 500 Bewertungen)

5. Acumatica (Am besten für flexible, skalierbare ERP-Lösungen)

über Acumatica Acumatica ist ein software für das Beschaffungsmanagement mit einem intuitiven Cloud-ERP-System, das einen Bereich der Automatisierung von professionellen Dienstleistungen und tools für die Projektplanung . Bekannt für seine Flexibilität und sein dynamisches Design, ist es ideal für Geschäfte im Einzelhandel und für Benutzer mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen geeignet.

Eines der herausragenden Features von Acumatica ist die anpassbare Automatisierung des Workflows in der Bestellanforderungsverwaltung. Es kann Anfragen aus verschiedenen Quellen in einer einzigen Anforderung bündeln und Genehmigungsregeln einfach einrichten, wodurch die Beschaffungsprozesse optimiert werden.

Acumatica beste Features

Profitieren Sie von den in Acumatica Retail Edition integrierten Amazon-, BigCommerce- und Shopify-Integrationen für vereinfachte Einzelhandelsabläufe

Verwalten Sie alltägliche Transaktionen, Bargeldbestände, Geldtransfers und Abstimmungen von Bankkonten an einem Ort

Erstellen Sie Angebote, aktualisieren Sie sie, verknüpfen Sie sie mit CRM und verfolgen Sie Versionen für ein einfaches Projektmanagement

Acumatica-Einschränkungen

Jedes Modul wurde separat entwickelt, was zu Fehlern bei der Datenübermittlung zwischen den Modulen führt

Einige Benutzer empfinden die Terminologie der Software als verwirrend

Preise für Acumatica

Benutzerdefinierte Preise

Acumatica Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,200+ Bewertungen)

4.5/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (120+ Bewertungen)

6. Odoo (Am besten für umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen und Open-Source-Flexibilität)

über Odoo Odoo ist eine quelloffene, integrierte Suite von Business Apps, die benutzerdefinierte Anpassungen für Helpdesk, Projektmanagement, Personalwesen, Fertigung, Marketing und mehr umfasst. Es ist ideal für Geschäfte, die ein hochgradig anpassungsfähiges Tool benötigen, um ihre einzigartigen Prozesse zu unterstützen.

Was mich jedoch am meisten interessierte, war die E-Commerce-Integration.

Die Einstellung eines Online-Shops war einfach, und dank der Integration mit anderen Odoo-Modulen wie Inventar, Verkauf und Buchhaltung war alles synchronisiert. Die manuelle Aktualisierung von Lagerbeständen oder die Nachverfolgung von Bestellungen entfiel - alles wurde automatisch erledigt.

Beste Features von Odoo

Mit PostgreSQL sind Ihre Daten sicher; Sie müssen sich keine Gedanken über proprietäre Datenformate oder Software-Lock-in machen

Schnelle Leistung, optimierte Dateneingabe und eine reaktionsschnelle Benutzeroberfläche

Automatisieren Sie Aktionen, entwerfen Sie benutzerdefinierte Bildschirme und personalisieren Sie Berichte mit Odoo Studio

Beschränkungen von Odoo

Übermäßige benutzerdefinierte Anpassungen können die Wartung und Aktualisierung des Systems erschweren, insbesondere bei intern entwickelten Lösungen

In großen Unternehmen mit komplexen Workflows und großen Datenbeständen können Probleme mit der Leistung auftreten

Odoo Preise

One App Free: Kostenlos für eine App, unbegrenzte Benutzer

Kostenlos für eine App, unbegrenzte Benutzer Standard: $9,07 pro Monat und Benutzer

$9,07 pro Monat und Benutzer Benutzerdefiniert: $13,61 pro Monat und Benutzer

Odoo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (240+ Bewertungen)

4.2/5 (240+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (850+ Bewertungen)

7. Epicor (am besten für umfassende Back-Office Funktionen)

über Epicor Epicor ist ein kognitives ERP-System, das auf die Anforderungen verschiedener Branchen zugeschnitten ist, darunter Fertigung, Verteilung und Einzelhandel. Mit seinen fortschrittlichen Tools zur Datenvisualisierung konnte ich komplexe Datensätze in leicht verständliche Diagramme und Grafiken umwandeln.

Diese visuelle Darstellung machte es einfach, Trends zu erkennen, KPIs nachzuverfolgen und schnell fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese leicht zugänglichen Einblicke halfen mir, proaktiv zu handeln prozessabbildung und Probleme schneller angehen.

Epicor beste Features

Vereinfachen und verfeinern Sie Logistik-, Verkaufs- und Einkaufsprozesse in Ihrem Tagesgeschäft

Umfassende Back-Office-Funktionen für Wartung, Ersatzteilverkauf und Garantiereparaturen

Meeting internationaler Standards und Best Practices der Branche mit Governance-, Risiko- und Compliance-Lösungen (GRC)

Grenzen von Epicor

Es gibt eine leichte Lernkurve, und einige Elemente des Datenstrukturierungssystems können redundant erscheinen

Es bietet zwar einen großen Bereich an Integrationsmöglichkeiten, aber nicht alle Datenquellen, die für bestimmte Funktionen wichtig sind, lassen sich zusammenhängend integrieren

Preise für Epicor

Benutzerdefinierte Preise

Epicor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (900+ Bewertungen)

4.0/5 (900+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. Xero (Am besten für benutzerfreundliche Buchhaltung und Projektmanagement)

über Xero Xero ist eine benutzerfreundliche, auf die Buchhaltung ausgerichtete ERP-Software, die alles von der automatischen Erstellung von Rechnungen und der Beantragung von Ausgaben bis hin zur Bezahlung von Rechnungen und der Erstellung von Berichten übernehmen kann.

Das Feature zum automatischen Abgleich von Transaktionen gleicht importierte Banktransaktionen intelligent mit denen ab, die ich in das System eingebe. Wenn die Software eine Übereinstimmung findet, muss ich nur noch auf "OK" klicken, um die Transaktion abzustimmen.

Xero bietet auch Echtzeit-Updates, so dass ich immer eine aktuelle Ansicht meines Cash Flow habe.

Xero beste Features

Nutzen Sie die Tools von Xero zur Nachverfolgung von Aufträgen für Ihre Projektbuchhaltung, Planung, Budgetierung, Angebotserstellung und Rechnungsstellung

Greifen Sie auf Bankdaten von über 21.000 Finanzinstituten weltweit zu und sparen Sie Zeit mit Bankfeeds und automatisierter Abstimmung

Akzeptieren Sie Online-Zahlungen per Debitkarte, Kreditkarte oder Lastschrift direkt aus der Xero-Rechnung

Xero Beschränkungen

Xero ist in erster Linie als Buchhaltungssoftware konzipiert und bietet möglicherweise nicht die volle Bandbreite antools für die Zusammenarbeit in Unternehmen* Größere Unternehmen können feststellen, dass Xero nicht so effizient skaliert werden kann, um größere Transaktionsvolumina, komplexe Prozesse oder umfangreiche Berichterstellungen zu bewältigen

Xero Preise

Starter: $29 pro Monat und Benutzer

$29 pro Monat und Benutzer Standard: $46 pro Monat und Benutzer

$46 pro Monat und Benutzer Premium: $62 pro Monat und Benutzer

Xero Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (600+ Bewertungen)

4.3/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (2,900+ Bewertungen)

9. Microsoft Dynamics 365 (Beste Lösung für KI-gesteuertes Management von Kundenbeziehungen)

über Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 ist ein hochintegriertes ERP-System, das KI und Echtzeitdaten nutzt, um die Geschäftsabläufe zu verbessern. Es ist bekannt für seine leistungsstarken Funktionen und Integrationsmöglichkeiten.

Einer seiner Schlüssel ist die Bereitstellung von Vertriebseinblicken. Die KI analysiert Verlaufsdaten und aktuelle Trends, um zukünftige Verkaufsergebnisse vorherzusagen. Außerdem schlägt sie die besten Maßnahmen vor, die bei potenziellen und bestehenden Kunden zu ergreifen sind.

Dank dieses Einblicks konnten mein Team und ich uns auf Gelegenheiten mit der höchsten Konversionswahrscheinlichkeit konzentrieren, was letztlich den Gesamtumsatz steigerte.

Microsoft Dynamics 365 beste Features

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Arbeitsaufträgen mit Copilot, erstellen Sie einen Arbeitsauftrag aus einer E-Mail, planen Sie einen Arbeitsauftrag oder generieren Sie eine E-Mail-Antwort über ein einziges Dashboard

Richten Sie automatische Auslöser auf der Grundlage von Kundenaktionen oder Ereignissen ein, wie z. B. Website-Besuche, Öffnen von E-Mails oder Käufe, um Kunden zum richtigen Zeitpunkt einzubinden

Verbessern Sie Ihre Beschaffungsmöglichkeiten mit Punch-Outs zu externen Lieferantenkatalogen und erkunden Sie zusätzliche Optionen, um die Reihenfolge der Bestellungen zu beschleunigen

Microsoft Dynamics 365 Limits

Einige erweiterte Features sind limitiert oder erfordern zusätzliche Add-Ons, die die Gesamtkosten erhöhen

Die Benutzeroberfläche ist nicht so intuitiv, was die Navigation durch Menüs und Feldauswahlen erschwert

Preise für Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Business Central: Kostenlose Testversion

Kostenlose Testversion Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 US-Dollar pro Monat und Benutzer

70 US-Dollar pro Monat und Benutzer Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium: $100 pro Monat und Benutzer

$100 pro Monat und Benutzer Microsoft Dynamics 365 Business Central Team Mitglieder: 8 $ pro Monat und Benutzer

Microsoft Dynamics 365 Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (660+ Bewertungen)

3.9/5 (660+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (5,600+ Bewertungen)

10. Multiview ERP (Beste Cloud-ERP-Plattform, entwickelt von Buchhaltern, für Buchhalter)

über Multiview Multiview ERP ist eine Suite von ERP-Systemen für das Finanzmanagement, die dem Benutzer eine reibungslose Konsolidierung von Finanzdaten aus mehreren Unternehmen ermöglicht. Dies ist besonders nützlich für Unternehmen mit komplexen Strukturen oder zahlreichen Tochtergesellschaften.

Die benutzerdefinierten Optionen des Tools für Finanzberichte halfen mir dabei, die Berichte auf meine spezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden und sicherzustellen, dass die präsentierten Informationen relevant und umsetzbar sind.

Bei der Erstellung von detaillierten Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder Cash Flow-Berichten konnte ich mich auf die wichtigsten Metriken konzentrieren, die für mein Geschäft und mein Team am wichtigsten sind.

Multiview ERP beste Features

Detaillierte Informationen direkt aus Zusammenfassungen in Dashboards und Jahresabschlüssen mit der leistungsstarken Berichterstellung von Multiview, ViewPoint, abrufen

Messen und verwalten Sie die Produktivität Ihrer Anlagen, um die Finanzkontrolle zu verbessern, Steuerverbindlichkeiten zu minimieren und den Erwerb von Anlagen zu optimieren

Erstellen Sie Finanzprognosen, erfassen Sie alle Budgetdaten zentral, verwalten Sie den Genehmigungsprozess und vergleichen Sie geplante Budgets mit den tatsächlichen Finanzergebnissen

Multiview ERP Grenzen

Das System ist sehr klicklastig und erfordert häufige Wechsel der Registerkarten

Das Hinzufügen von Dokumenten ist mühsam, da die Dateien erst heruntergeladen, dann in die Uploads gezogen und schließlich ausgeschnitten und in die Registerkarte "Produktion" eingefügt werden müssen

Preise für Multiview ERP

Benutzerdefinierte Preise

Multiview ERP Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (190+ Bewertungen)

4.2/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

11. SYSPRO (Am besten für die Effizienz von Herstellung und Verteilung)

über SYSPRO SYSPRO ist ein zuverlässiges ERP-System zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz, insbesondere in den Bereichen Fertigung und Verteilung.

Es bietet eine Sichtbarkeit der Lagerbestände in Echtzeit über mehrere Speicherorte hinweg. Diese zentrale Ansicht hilft den Benutzern, fundierte Entscheidungen über Nachbestellungen und Umlagerungen zu treffen.

Zum Beispiel berechnet SYSPRO automatisch den optimalen Sicherheitsbestand auf der Grundlage von Vorlaufzeiten und Nachfrageschwankungen und stellt so sicher, dass immer ein Pufferbestand vorhanden ist, um unerwartete Nachfragespitzen abzudecken.

SYSPROs beste Features

Bringen Sie Struktur in Ihre Abläufe mit der Stückliste (BOM); erleichtern Sie die Nachverfolgung der tatsächlichen Produktionskosten durch genaue Kostenschätzungen

Verfolgen, identifizieren und berichten Sie jeden Teil der Lieferkette in Echtzeit mit einem leistungsstarken integrierten Rückverfolgbarkeitssystem

Generieren Sie Manifeste und drucken Sie äußere Beschreibungen auf der Grundlage von Verpackungsbeschränkungen

SYSPRO Beschränkungen

Plug-and-Play-Integrationslösungen sind limitiert und erfordern eine interne Entwicklung zur Unterstützung

Die Ausführung einer einzigen Funktion erfordert oft viele Schritte, und das System ist nicht immer benutzerfreundlich

SYSPRO Preise

Benutzerdefinierte Preise

SYSPRO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (200+ Bewertungen)

4.1/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

12. QuickBooks Enterprise (Am besten geeignet für eine umfassende Finanz- und Bestandsverwaltung)

über Quickbooks Enterprise Während QuickBooks für seine Buchhaltungssoftware bekannt ist, ist QuickBooks Enterprise eine vielseitige ERP-Lösung, die für Unternehmen von Vorteil ist, die eine detaillierte Nachverfolgung und Verwaltung ihrer Bestände benötigen.

Das zentralisierte Nachverfolgungssystem half mir beispielsweise dabei, genaue Aufzeichnungen zu führen und Diskrepanzen zu verringern, da ich immer genau wusste, wo sich die einzelnen Elemente befanden.

Außerdem konnte ich bis zu vier Ebenen der Bestandskategorisierung verwenden und Ablaufdaten zuweisen, um Elemente im Enterprise Resource Planning-System schneller zu verkaufen.

Beste Features von QuickBooks Enterprise

Nutzen Sie die Vorteile von über 200 anpassbaren, integrierten Berichten für eine dynamische Berichterstellung und Analyse

Steuern Sie Ihren gesamten Kommissionier-, Verpackungs- und Versandprozess, einschließlich der Übermittlung von Anweisungen an mobile Geräte

Erstellen Sie benutzerdefinierte Nachbestellungspunkte, die automatische Erinnerungen an Nachbestellungen auslösen, wenn der Lagerbestand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, um Fehlbestände zu vermeiden

Einschränkungen von QuickBooks Enterprise

Es gibt keine eindeutige Möglichkeit, nach dem Öffnen einer Transaktion auf die ursprüngliche Seite zurückzukehren

Benutzer haben über Probleme berichtet, wie z. B. das Verschwinden von Journaleinträgen, wenn die erste Zeile kein Konto enthält, und Bilanzfilter, die die Synchronisierung von AR und AP stören

Preise für QuickBooks Enterprise

Gold: 1.922 $ pro Jahr

1.922 $ pro Jahr Platin: 2.363 $ pro Jahr

2.363 $ pro Jahr Diamant: 4.668 Euro pro Jahr

QuickBooks Enterprise Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (940+ Bewertungen)

4.2/5 (940+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20,000+ Bewertungen)

13. Sichtbarkeit ERP (am besten für komplexe Fertigung und Lieferkettenmanagement)

über Sichtbarkeit Visibility ERP ist eine ERP-Software für Hersteller mit Auftragsfertigung. Wie SYSPRO und QuickBooks Enterprise konzentriert sie sich auf die Bereiche Lagerhaltung und Beschaffung. Einer der größten Vorteile ist die Möglichkeit, projektbezogene Aktivitäten nahtlos zu verbinden.

Zum Beispiel können die für ein Projekt benötigten Materialien automatisch mit der Reihenfolge der Beschaffung verknüpft werden, so dass keine ressourcenbeschränkungen und die rechtzeitige Lieferung zu gewährleisten. Als robuste Plattform bietet Visibility ERP seinen Benutzern fortschrittliche Features wie Echtzeit-Datenanalyse und anpassbare Berichterstellung.

Sichtbarkeit ERP beste Features

Konfigurieren und bepreisen Sie komplexe Angebote und Kundenaufträge

Ändern Sie die Farben von Auswahlmöglichkeiten und Features automatisch, um Regelverletzungen oder gültige Features mit dem Produktkonfigurator anzuzeigen

Buchen Sie Zeit- und Aufwandstransaktionen direkt auf Projektaufgaben, Kundenauftragszeilen, Arbeitsvorgänge und Abteilungsgemeinkosten

Sichtbarkeit ERP-Einschränkungen

Auf neuere Funktionen oder Formulare und neue Felder wird in den Hilfedateien nur selten verwiesen, was zu Verwirrung über deren Zweck und Auswirkungen auf andere Bereiche führt

Es fehlt die Möglichkeit, mehrere Revisionen eines Teils im Bestand nachzuverfolgen

Sichtbarkeit ERP Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sichtbarkeit ERP

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Master Resource Planning mit ClickUp!

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, die verschiedenen beweglichen Teile in Ihrem Geschäft zu verbinden, können Sie mit einer ERP-Lösung nachhaltig und sicher skalieren. Sie wurde entwickelt, um das Leben unabhängig von der Branche zu erleichtern, von der Zusammenarbeit über die Sicherstellung der Datengenauigkeit bis hin zur Unterstützung der Skalierbarkeit.

Jedes der oben genannten Beispiele für ein ERP-System wäre eine würdige Wahl für Ihr Unternehmen. Wenn Sie jedoch etwas suchen, das Ihre Probleme lindert und Ergebnisse ohne Schwierigkeiten liefert, sollten Sie sich ClickUp ansehen. Mit seinen vielen benutzerorientierten Features macht es die Ressourcenplanung einfach.

Wenn Sie also bereit sind, die unvergleichlichen Vorteile der Verwaltung Ihrer Geschäfte mit Leichtigkeit zu erleben, melden Sie sich kostenlos für ClickUp an heute.