10 kostenlose Vorlagen für das Hauptbuch in Excel und ClickUp

Wir wissen, dass Sie ein Perfektionist sind. Und wir wissen, dass Sie nicht zu bremsen sind, wenn es darum geht, Zahlen zu knacken.

Aber wir wissen auch, dass es an der Zeit ist, damit aufzuhören ... die Hauptbücher von Grund auf neu zu erstellen! Sicher, Ihre verrückten Fähigkeiten sind beeindruckend, aber warum sollten Sie sich nicht an Vorlagen erfreuen?

Wenn es um die Verwaltung und Organisation von Finanzdaten geht, ist ein Hauptbuch vorlage ist die ultimative geheime Buchführung waffe. Verabschieden Sie sich von der monotonen Plackerei und konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich wichtig ist - die Zahlen im Griff zu haben. 📈

Also lassen Sie uns die Dinge für Sie vereinfachen, mit 10 kostenlosen Hauptbuchvorlagen, die Ihnen die lästigen Tabellenkalkulationsaufgaben abnehmen und Ihnen gleichzeitig Genauigkeit und mehr freie Zeit verschaffen! 🙌

Was ist eine Hauptbuchvorlage?

Als Profi wissen Sie, dass ein Hauptbuch eine umfassende Aufzeichnung aller finanziellen Transaktionen und Kontostände innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation ist. Eine Hauptbuchvorlage ist ein vorgefertigter Rahmen, der ein standardisiertes Format für die Aufzeichnung und Organisation dieser finanziellen Transaktionen bietet.

Hauptbuchvorlagen schaffen schnell eine Grundlage für genaue und umfassende Buchhaltungsunterlagen, wobei diese Funktion oft mit anderen Tools kombiniert wird, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. All dies ermöglicht effiziente, konsistente Buchführungspraktiken mit weniger Mühsal.

Hauptbuchvorlagen werden in der Regel in Excel erstellt und umfassen Aktiva, Passiva, Eigenkapital, Einnahmen, Ausgaben und alle anderen Aspekte der Unternehmensfinanzen. Und natürlich entsprechende Spalten für Daten, Beschreibungen, Beträge und Referenznummern.

Da jedes Unternehmen andere Bedürfnisse und Anforderungen hat, lassen sich die besten Hauptbuchvorlagen individuell anpassen und erweitern.

Excel-Hauptbuchvorlagen sind auch nicht die einzige Möglichkeit. Projektmanagementsoftware wie ClickUp kann als zentrale Plattform für Hauptbücher, tägliche Aufgaben und alles andere dienen, was ein vielbeschäftigter Buchhalter sich wünschen könnte.

Hauptbuchvorlagen sind oft für die Erstellung von Jahresabschlüssen, die Analyse der finanziellen Leistung und die Sicherstellung einer korrekten Buchführung optimiert. ✨

Was macht eine gute Hauptbuchvorlage aus?

Scheuen Sie sich nicht, bei der Suche nach einer fantastischen Hauptbuchvorlage in die Vollen zu gehen. Mit süßem automatisierung von Geschäftsprozessen können Sie die Aufzeichnung und die Umwandlung von langweiligen zu erledigten Aufgaben in Spaß viel schneller genießen! 🤩

Das ist es, was eine Ledger-Vorlage zum Leuchten bringt:

Anpassbar: Eine gute Hauptbuchvorlage sollte es Ihnen leicht machen, Ihre Finanzinformationen mit verschiedenen Anpassungsoptionen zu organisieren. Von Ausgaben über Einnahmen bis hin zu Vermögenswerten sollte Ihre Vorlage es Ihnen ermöglichen, alles zu erfassen, was Sie brauchen, ohne Ihren Bildschirm mit Dingen zu überfrachten, die Sie nicht benötigen

Eine gute Hauptbuchvorlage sollte es Ihnen leicht machen, Ihre Finanzinformationen mit verschiedenen Anpassungsoptionen zu organisieren. Von Ausgaben über Einnahmen bis hin zu Vermögenswerten sollte Ihre Vorlage es Ihnen ermöglichen, alles zu erfassen, was Sie brauchen, ohne Ihren Bildschirm mit Dingen zu überfrachten, die Sie nicht benötigen Druckbar : Die Welt scheint auf Cloud-Speicher und Dateifreigabe zu basieren, aber manchmal brauchen wir physische Kopien von Finanzdokumenten, also suchen Sie nach einer druckbaren Option

Die Welt scheint auf Cloud-Speicher und Dateifreigabe zu basieren, aber manchmal brauchen wir physische Kopien von Finanzdokumenten, also suchen Sie nach einer druckbaren Option Einfach: Der Sinn von Vorlagen ist es, Ihr Leben zu vereinfachen. Suchen Sie also nach einer Vorlage, die es Ihnen leicht macht, Ihre Geschäftstransaktionen zu organisieren, Ihren Cashflow zu verfolgen und Ihre Finanzberichte oder -daten zu rationalisieren. Einsteigerfreundliche Tutorials und Anleitungen für den Einstieg sollten nicht optional sein

Der Sinn von Vorlagen ist es, Ihr Leben zu vereinfachen. Suchen Sie also nach einer Vorlage, die es Ihnen leicht macht, Ihre Geschäftstransaktionen zu organisieren, Ihren Cashflow zu verfolgen und Ihre Finanzberichte oder -daten zu rationalisieren. Einsteigerfreundliche Tutorials und Anleitungen für den Einstieg sollten nicht optional sein Spezifisch: Suchen Sie eine Ledger-Vorlage, die Ihren speziellen Bedürfnissen entspricht, sei es ein Hauptbuch, eine Debitorenbilanz oder ein Nebenbuch,umsatzbericht, ein Arbeitsblatt für den Finanzbericht oder alle diese Vorlagen

Suchen Sie eine Ledger-Vorlage, die Ihren speziellen Bedürfnissen entspricht, sei es ein Hauptbuch, eine Debitorenbilanz oder ein Nebenbuch,umsatzbericht, ein Arbeitsblatt für den Finanzbericht oder alle diese Vorlagen Spaß: Ja, Sie haben richtig gelesen - wir haben Spaß gesagt! Ledger-Vorlagen müssen nicht langweilig sein. Suchen Sie nach Optionen, mit denen Sie einen Spritzer Farbe, Notizen voller Emojis und ein paar geschickte Mitarbeiter hinzufügen können, um Ihnen Gesellschaft zu leisten 🌻

Nur fünf Dinge? Ja, genau. Denn wir sind hier, um dir dabei zu helfen, herauszufinden wie Sie produktiver sein können und nicht, wie man fleißiger wird.

Denken Sie daran, dass es bei Hauptbuchvorlagen nicht nur um Spalten und Zahlen geht. Es geht darum, Genauigkeit, Effizienz und (wagen wir es zu sagen) Freude in die Buchhaltung Ihres Unternehmens zu bringen.

10 Hauptbuchvorlagen für das Jahr 2024

Sind Sie bereit für die guten Dinge? Das sind wir auch! Hier sind unsere 10 besten kostenlosen Vorlagen für das Hauptbuch in Excel und ClickUp, die wir ohne Umschweife ausgewählt haben.

1. ClickUp Hauptbuch-Vorlage

ClickUp-Hauptbuchvorlage

Die ClickUp Hauptbuch-Vorlage wurde entwickelt, um Ihr Zuhause für die unglaubliche Reise zu sein, die als Buchhaltung bekannt ist. Es handelt sich um eine anfängerfreundliche Listenvorlage, die das Ausfüllen der Zahlen vereinfacht und Ihnen dabei hilft, einen geordneten Kontenplan zu führen, ohne dass Sie sich damit herumschlagen müssen. 🛠️

Mit dieser Vorlage können Sie Soll- und Haben-Transaktionen nachverfolgen, Aktiva und Passiva vergleichen und die Buchhaltung Ihres Unternehmens organisieren - und das alles mit Stil! Alles ist anpassbar, farbenfroh und mitarbeiterfreundlich.

Die ClickUp-Hauptbuchvorlage bietet praktische Ansichten, darunter Transaktionen, Bilanzen, Gewinn- und Verlustdaten und (natürlich) ein Hauptbuch. Sie können auch benutzerdefinierte Status verwenden, wie zum Beispiel:

Quittung

Titel des Kontos

Gutschrift

Lastschrift

DrCr

Datum der Transaktion

Konto-Typ

Buchungsnummer

Journal-Typ

Wie alles von ClickUp, kommt die Anmeldung zu dieser Vorlage mit einem großen Bonus - Zugang zu 100+ kostenlosen Tools. Sicher, das ist eine schamlose Werbung, aber wir sind stolz auf unsere kostenlosen CRM-Software .

Sie ist für große und kleine Unternehmen gleichermaßen optimiert und bietet mehr als 1.000 Integrationen und Funktionen, die jeden Aspekt Ihrer Arbeit erleichtern, von der Zusammenarbeit bis zur Buchhaltung. Und Sie haben nichts zu verlieren, wenn Sie es ausprobieren.

Schauen Sie sich diese an *Preislistenvorlagen* !

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Journal und Hauptbuch Vorlage

ClickUp Journal- und Ledger-Vorlage

Die ClickUp Journal und Ledger Vorlage ist eine Vorlage im Stil eines Ordners, die es jedem - auch Anfängern - leicht macht, Geschäftsvorgänge genau zu erfassen und zu organisieren, Finanzdaten zu verfolgen, den Ausgabenplan im Auge zu behalten und Einblicke in die finanzielle Situation Ihres Unternehmens zu gewinnen.

Mit dieser Vorlage können Sie schnell Journaleinträge erstellen, um Ihre Gesamtkredite, Gesamtbelastungen und Guthaben zu verfolgen. Sie können Kontonamen, Kontotypen, Aufgaben-IDs, Aufgabennamen und alles andere eingeben, was Sie zur Rationalisierung Ihrer Buchhaltung benötigen. ✨

Da ClickUp mit Excel, Google Sheets und vielen anderen Tools integriert werden kann, können Sie alle Ihre Daten auf einem einfachen Dashboard sammeln. Wie wäre das für eine vereinfachte Buchhaltung?

Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Finanzmanagement Vorlage

ClickUp Vorlage für Finanzmanagement

Die ClickUp Finanzmanagement-Vorlage ist Ihre Buchhaltungslösung aus einer Hand. Es ist ein vollständig anpassbarer Space, der sich für alle eignet, von kleinen Unternehmen bis hin zu Einzelunternehmern. Mit Ansichten wie Liste und Kalender sowie einem Leitfaden für den Einstieg müssen Sie sich keine Sorgen über die Lernkurve machen.

Dieses kollaborative Tool hilft Ihnen bei der Erstellung von Angeboten und Rechnungen, bei der Verfolgung von Geldkonten, bei der Organisation von Kontonummern, bei der Erstellung von Berichten und bei der korrekten Erstellung Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung. Es verfügt über Funktionen wie Zeiterfassung, Prioritäten, Tags, mehrere Beauftragte, Warnungen vor Abhängigkeiten, Zeitschätzungen und vieles mehr.

Diese Vorlage ermöglicht Ihnen die Automatisierung von Elementen Ihrer CRM-Arbeitsablaufs mit benutzerdefinierten Feldern und Status, die auf verschiedenen Kriterien basieren, um das Leben zu erleichtern.

Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Kreditorenbuchhaltung Vorlage

ClickUp Vorlage für die Kreditorenbuchhaltung

Die ClickUp Vorlage für die Kreditorenbuchhaltung ist ein anfängerfreundlicher Platzhalter für Rechnungsbestellungssätze. Mit dieser Vorlage im Listenstil verpassen Sie keine Zahlungsfristen und behalten den Überblick über jeden Kauf.

Mit benutzerdefinierten Feldern für ausstehende Beträge, Rechnungsbeträge, Fälligkeitsdaten für die erste Zahlung, Fälligkeitsdaten für den Gesamtsaldo, Abschlusszahlungen, Zahlungsarten, E-Mails und Zahlungsbedingungen sind Sie der Profi, der alles im Griff hat. Wechseln Sie je nach Bedarf zwischen Ansichten wie Zahlungsprozess, Zahlungsart und Kreditorenbuchhaltung.

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, geht dieses Programm ein wenig über eine Buchhaltungsvorlage hinaus und wird zu einer wirklich großartigen CRM-Software. Und mit dem niedrigen Preis von Free Forever haben Sie nichts zu verlieren! 👀

Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Zusammenfassung der Finanzkonten Vorlage

ClickUp Zusammenfassung der Finanzkonten Vorlage

Die ClickUp Zusammenfassung der Finanzkonten Vorlage wurde entwickelt, um alles, was Sie über Ihre Hauptbuchkonten wissen müssen, in einer praktischen Liste zusammenzufassen. Sie ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Profis geeignet und ermöglicht es Ihnen, Kontenbezeichnungen in die entsprechenden Kontengruppen zu kategorisieren, um einen Überblick über Ihre Finanzen zu erhalten.

Sie können diese Übersichtsvorlage mit benutzerdefinierten Feldern wie z. B.:

DrCr

Kredit

Lastschrift

Konto-Gruppen

Gruppennummer

Kontoart

Liquidität

Von dort aus können Sie zwischen Ansichten wie Konten und Kontengruppen wählen, um Ihre Finanzinformationen zu organisieren. Auf diese Weise können Sie sich leicht einen Überblick über wichtige Daten wie Kreditbeträge und Gesamtliquidität verschaffen.

Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Buchhaltungsjournal Vorlage

ClickUp Buchhaltungsjournal Vorlage

Die ClickUp Buchhaltungsjournal Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, jede Geschäftstransaktion in einem praktischen, listenähnlichen Blatt genau zu verfolgen. Jeder Journaleintrag enthält Informationen zu jedem Konto, auf das sich die Transaktion auswirkt, um sicherzustellen, dass Sie nichts übersehen.

Sie sehen auf einen Blick die Eintragsnummer, das Transaktionsdatum, den Journaltyp, den Beleg, die Belastungen und die Gutschriften, die mit dem Eintrag verbunden sind. Und Sie können zwischen der Buch- und der Journalansicht wechseln, um sich die Arbeit zu erleichtern.

Da ClickUp für eine mühelose Zusammenarbeit konzipiert ist, müssen Sie nicht alles allein im Auge behalten. Laden Sie Teammitglieder ein, Ihr Buchungsjournal und alles andere in ClickUp zu bearbeiten und zu verwalten, um jeden Arbeitstag zu erleichtern. 🙌

Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Monatlich Vorlage für Ausgabenbericht

</div>

ClickUp Vorlage für monatlichen Ausgabenbericht

Verwenden Sie diese ClickUp-Vorlage, um Ihre monatlichen Spesenabrechnungen auf den Punkt zu bringen

Wer sagt, dass Spesenabrechnungen mühsam sein müssen? Die ClickUp Vorlage für monatliche Spesenabrechnungen ist eine supereinfache Doc-Vorlage, die es Ihnen leicht macht, Ihre Ausgaben zu verfolgen. Sie hält Ihre Buchhaltung auf dem neuesten Stand mit Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Budgetdaten zu verfolgen und die finanziellen Angelegenheiten Ihres Unternehmens zu verwalten.

Mit nur einer Ansicht und einem einsteigerfreundlichen Design kann jeder mit diesem Tool eine monatliche Kostenabrechnung erstellen. Behalten Sie den Überblick über Mitarbeiterinformationen, Ausgabenübersichten und Notizen zu allen anfallenden Kosten.

Und wie alles bei ClickUp ist auch dieser Bericht ausdruckbar, so dass Sie ihn auch physisch gut aufbewahren können. 📚

Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Vierteljährlicher Finanzbericht Vorlage

ClickUp Vorlage für den vierteljährlichen Finanzbericht

Die ClickUp Vorlage für den vierteljährlichen Finanzbericht ist der Traum eines jeden Buchhalters - sie macht es einfach, Ihren vierteljährlichen Finanzbericht (den guten alten QFR) zu erstellen, so dass Sie sich nicht alle drei Monate den Kopf zerbrechen müssen.

Dieses Dokument ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet und bietet eine einfach zu verwendende Vorlage und ein Tool für Ihre Q1-, Q2-, Q3- und Q4-Berichte. Jeder Auszug kann zusätzlich zu den Quartalsdaten auch Vergleichswerte und Ergebnisse für das laufende Jahr enthalten, so dass Sie alles, was Sie brauchen, zur Hand haben.

Und das Beste daran? Diese Vorlage erleichtert Ihnen auch die Erstellung Ihrer Probeabrechnungen.

Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Debitorenbuch Vorlage von Beginner Bookkeeping

über Buchhaltung für Anfänger Die Excel-Vorlage für die Debitorenbuchhaltung von Beginner Bookkeeping ist perfekt für Buchhalter, die eine Excel-Tabelle anstelle einer ClickUp-Vorlage wünschen. Wir haben es verstanden - jedes Unternehmen hat prozessabbildung ist anders!

Dieses kostenlose Debitorenbuch organisiert die Verkaufsrechnungen und Zahlungen Ihres Unternehmens auf einer einzigen, leicht zugänglichen Seite. Es ist für Kunden gedacht, die eine Sofortkauf-/Späterzahlungsvereinbarung haben und nicht sofort für die Waren bezahlen.

Die Vorlage enthält formatierte Zeilen und Spalten, ein Beispielblatt, den aktuellen Gesamtbetrag der ausstehenden Verkaufsrechnungen und automatische Berechnungen, um alles auf dem neuesten Stand zu halten. Sie können die Informationen auch filtern, um unbezahlte oder bezahlte Rechnungen in Sekundenschnelle zu sehen.

Und wenn Sie Ihre gesamte Arbeit an einem Ort aufbewahren möchten, lässt sich ClickUp mit Excel integrieren, so dass Sie genau das tun können!

10. Google Sheets General Ledger Reconciliation Vorlage von Sample Templates

über Muster-Vorlagen Die Google Sheets Vorlage für die Abstimmung des Hauptbuchs von Sample Templates wurde entwickelt, um die Genauigkeit Ihrer Finanzdaten auf Schritt und Tritt zu gewährleisten. Sie hilft Ihnen bei der Einhaltung von Vorschriften, beim Erkennen und Lösen von Diskrepanzen und wird zum Superhelden der Finanzberichterstattung Ihres Unternehmens. Und Sie können es entweder für Excel oder Google Sheets herunterladen. 🤩

Sie können diese Hauptbuchvorlage auch gegen eine Gebühr von 49 $ von Sample Templates anpassen lassen oder eine monatliche Abonnementgebühr zahlen, um die Vorlage selbst anzupassen.

Da ClickUp sowohl mit Google Sheets als auch mit Excel integriert ist, können Sie Ihre Arbeit an einem Ort aufbewahren, egal wie Sie diese Vorlage verwenden. Und wenn Sie mehr von dieser Vorlage möchten, haben wir auch 10 kostenlose Vorlagen nur für Google Sheets-Projektmanagement !

Bereit, den Ledger-Code zu knacken?

Es ist an der Zeit, Ihre Lieblingsvorlage auszuwählen und zu beobachten, wie sich die Wolken der Tabellenkalkulationsmisere lichten und ein sonniger Horizont zum Vorschein kommt. Nutzen Sie die Gelegenheit, mehr Freizeit zu haben, um sich Ihren Hobbys zu widmen, Ihre Familie zu genießen oder sich einfach in der Zufriedenheit über eine gut erledigte Arbeit zu sonnen. 🌻

Denken Sie einfach daran, wenn Sie sich für ClickUp können Sie sich für einen kostenlosen Forever-Plan anmelden, um Zugang zu mehr als 100 Tools und mehr als 1.000 Integrationen zu erhalten. Wir sind das Gesamtpaket - ein cloudbasiertes Projektmanagement-Tool, eine Plattform für Zusammenarbeit und software für Projektstrukturpläne für jedes Unternehmen.

Kommunikationswerkzeuge, Werkzeuge für die Zusammenarbeit, Warnungen, Status, Zuweisungen, eine äußerst nützliche Aufgabenleiste und KI-Inhaltserstellung sind nur einige der vielen Möglichkeiten, die ClickUp bietet. Worauf warten Sie also noch? Es ist an der Zeit, diese Vorlagen zum Laufen zu bringen!