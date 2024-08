10 Wege, um bei der Arbeit produktiver zu sein

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Sie bei der Arbeit produktiver sein können? Wir sind immer auf der Suche nach dem Gefühl, nach einem wirklich produktiven Tag etwas erreicht zu haben.

Kennen Sie diese Tage, an denen Sie sich Ihren Gehaltsscheck redlich verdient haben und daran erinnert wurden, dass Sie wirklich die richtige Person für den Job sind? Das ist eine Bestätigung! Außerdem spüren Sie die Vorteile Ihrer Produktivität noch lange, nachdem Sie Feierabend gemacht haben.

Wenn Sie das Beste aus Ihrem Arbeitstag gemacht haben, schaffen Sie mehr Space, um sich Ihren Hobbys zu widmen und in Ihrer Freizeit ganz präsent zu sein.

wie Sie also Spitzenproduktivität zu Ihrem neuen Normalzustand machen, zeigen wir Ihnen!

Aber dies ist kein typischer Artikel über Produktivität. Wir wissen, dass Sie wissen, dass Multitasking nie funktioniert. Das Schwierigste ist, einfach anzufangen, und vielleicht müssen Sie mit TikTok Grenzen setzen.

In diesem Artikel haben wir uns die häufigsten produktivität Hacks einen Schritt weiter mit detaillierten Tipps, um Ihre Arbeitsmoral nachhaltig zu verändern. Wir zeigen Ihnen, wie wichtig es ist, Ihre Effizienz bei der Arbeit zu steigern, und geben 10 bewährte Strategien zur Steigerung der Produktivität frei, mit denen Sie jeden Tag aufs Neue angehen können.

Warum ist Produktivität wichtig?

Es gibt kein Limit für die Bedeutung von Produktivität in Ihrem Leben.

Und wir sprechen hier nicht über die toxische Produktivität die Ihnen Angst macht, 12 Stunden am Tag zu arbeiten, und die Ihren Wert durch die Zahl der Verkaufsgespräche bestimmt, die Sie führen.

Spoiler-Alarm: das ist keine echte Produktivität!

Echte Produktivität betont den Wert einer ausgewogenen Work-Life-Balance und die Einstellung SMART-Ziele und die Schaffung gesunder Grenzen zu Ihrem Job. Wenn Sie arbeiten, widmen Sie sich also ungestört Ihren beruflichen Aufgaben. Und wenn der Arbeitstag vorbei ist, können Sie Ihren Laptop schließen (ohne den Druck, sich nach dem Abendessen wieder einzuloggen) und sich wirklich entspannen.

Ziehen und Ablegen von Aufgaben auf einer ClickUp Tabelle Ansicht für einfache Organisation

Gesunde Produktivität hilft Ihnen auch, Aufgaben effektiv zu erledigen. Es liefert Ihnen das Wissen, das Sie benötigen, um professionelle Ressourcen zu nutzen, vergeudeten Aufwand zu minimieren und schnelle Entscheidungen über Ihren Workflow zu treffen.

Das Ziel ist, dass Ihre neuen Tipps zur Produktivität zur zweiten Natur werden - und mit der Zeit auch Konzepte wie die Priorisierung von Aufgaben, zeitmanagement und Stressmanagement werden Sie unter der Woche nicht mehr aufhalten.

Die kollektiven Auswirkungen wären, gelinde gesagt, beträchtlich! Das American Institute of Stress hat nämlich festgestellt, dass 41 % der Arbeitnehmer sich weniger produktiv fühlen wenn sie gestresst sind, was in der gesamten US-Wirtschaft zu Einnahmeverlusten in Milliardenhöhe führt. 😳

Positiv ist, dass sinnvolle Produktivitätsgewohnheiten nachweislich die psychische Gesundheit verbessern und Ihnen helfen, Ihr Workload zu kontrollieren. Sie sind auch mit persönlichem Wachstum, höherer Arbeitszufriedenheit und mehr Innovation verknüpft!

Im Ernst: jeder Produktivitäts-Hack ist besser als kein Produktivitäts-Hack - Sie haben also nichts zu verlieren, wenn Sie mit ein wenig Testversion und Fehlern die richtige Lösung finden strategien zu finden, die zu Ihrem Arbeitsstil passen .

10 Produktivitäts-Tipps, um bei der Arbeit produktiver zu sein

Die Sache ist die - das einfache Herunterladen eines Pomodoro Timer wird nicht ausreichen.

Stöbern Sie stattdessen durch die vielen produktivität tools um Ihre Effizienz zu steigern und sich bei der Arbeit zu verwirklichen. Dies kann in Form eines Formulars geschehen kalender App , a Chrome Erweiterung , whiteboard-Software oder einen Habit-Tracker zur ihre Produktivität zu messen .

Oder wenn Sie ClickUp verwenden, können Sie all das tun! ⬆️

Überwachen Sie Projekt-Updates, verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

Sobald Sie sich für Ihre bevorzugte Software entschieden haben, ist es an der Zeit, sich an die Arbeit zu machen, und wir sind hier, um Ihnen mit 10 unserer bevorzugten Strategien zu helfen, produktive Gewohnheiten zu entwickeln.

1. Machen Sie das Beste aus Ihren Brainstorming-Sitzungen

Egal, wie lange Sie auf eine leere Seite starren, Ihre nächste großartige Idee wird nie auf magische Weise erscheinen. Nicht, dass wir aus Erfahrung sprechen würden oder so. 😅

Dieses Problem tritt häufig in der Ideenfindungsphase eines neuen Konzepts oder in jeder Brainstorming-Sitzung auf. Er ist jedoch nicht auf Projektmanagement-Prozesse begrenzt!

Autoren von Inhalten spüren den gleichen Druck bei der Suche nach neuen Themen, Marketing Teams beim Start von Kampagnen und Designer bei jeder neuen Designanfrage! Wir alle sind auf unserer eigenen, schmerzhaft langen Suche, um unsere kreativen Mauern zu überwinden - und das ist der Punkt, an dem ideationstechniken geben Sie die Gleichung ein.

Strategien wie mindmapping , Round-Robins, Storyboarding und Brainwriting wurden entwickelt, damit Sie schneller zu Ihren besten Ideen kommen. Viele dieser Verfahren lassen sich am besten mit Hilfe von brainstorming tools wie digitale Whiteboard-Software mit Features zum:

Skizzieren von Entwürfen

Einbetten von Medien für zusätzlichen Kontext

Zu erstellenbeispiele für Diagramme Die besten tools verfügen außerdem über einen Schatz an vorgefertigten Vorlagen, die Sie auf Ihre saubere Leinwand legen und Sie durch die Ideenfindungsstrategie Ihrer Wahl führen.

Nutzen Sie ClickUp Whiteboards, um Ihre Kreativität zu steigern, Aufgaben zuzuweisen, Mitarbeiter zu taggen und Ihre Produktivität zu erhöhen ClickUp Whiteboards sind das ideale Beispiel dafür. Mit Tausenden von vorlagen zur Produktivität um Ihrer Kreativität im Team auf die Sprünge zu helfen, sind Whiteboards so konzipiert, dass Sie Ihre Ideen im Moment der Inspiration festhalten und freigeben können.

Vor allem in den frühen Phasen Ihres Projekts sind Ressourcen wie das Mood Board Vorlage von ClickUp bieten den Space, die Funktionen und die Struktur, um in jedes Konzept einzutauchen.

Mit den Whiteboards in ClickUp können Sie Ihre Ideen sofort umsetzen und jede Notiz, jeden Text oder jede Form auf Ihrem Board in eine Aufgabe umwandeln! So verschwenden Sie keine Zeit damit, Ihre neuen Ideen mit Ihrem Workflow in Einklang zu bringen und maximale Produktivität zu erreichen.

Bonus: Check out 10 kostenlose Vorlagen für Mood Boards zur Organisation Ihrer Ideen

2. Optimieren Sie Ihre Kommunikationsmethoden

Apropos zusammenarbeit am Arbeitsplatz -Es ist an der Zeit, bei allen Formularen mit Effizienz zu führen team-Kommunikation .

Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber E-Mail ist wahrscheinlich nicht der beste Weg, um mit Ihren Arbeitskollegen in Kontakt zu treten. 🫣

Überlegen Sie, wie dringend Ihre Nachricht ist, in welchem Zusammenhang sie steht und ob sie überhaupt notwendig ist, bevor Sie auf "Senden" klicken. Hier finden Sie eine kurze Übersicht darüber, wann und warum Sie verschiedene Kommunikationskanäle nutzen sollten:

VerwendenClickUp Chat oder Instant Messaging, wenn Sie jemanden schnell erreichen müssen. Dies ist auch eine großartige Option, wenn Sie sensibles oder persönliches Feedback freigeben müssen!

Geben Sie Updates, Links und Reaktionen frei, um Unterhaltungen mit der Ansicht "Chat" in ClickUp zu konsolidieren

Kommentare zuweisen in Aufgaben, Dokumenten oder Entwürfen zu, um detaillierte Updates zum Fortschritt einer Aufgabe freizugeben oder Feedback zu geben. Dies sorgt für mehr Transparenz und Verantwortlichkeit für alle Beteiligten wie Beobachter, andere Mitarbeiter und Projektleiter!

Vermeiden Sie Kommentare für Aktualisierungen, über die Ihr Team bereits informiert ist (z. B. Kommentare, dass Sie Feedback hinzugefügt oder eine Aufgabe erledigt haben, die bereits in den Status "Erledigt" verschoben wurde). Wenn die Nachricht nicht notwendig ist, sparen Sie Ihre Zeit und senden Sie sie einfach nicht!

Zugewiesene Kommentare stellen sicher, dass elemente der Aktion gehen nicht verloren, unabhängig davon, wo sie erstellt werden

Machen Sie eine Bildschirmaufnahme für Nachrichten, die besser in einem 30-Sekunden-Video als in einer 10-Sätze-DM gesagt werden können! Anstatt eine lange Frage oder ein komplexes Konzept abzutippen, helfen Sie Ihren visuell orientierten Kollegen, indem Sie Ihr Problem aufnehmen und erzählen, um schneller auf den Punkt zu kommen. Oh, und haben wir schon erwähnt, dass ClickUp ein Feature hat, das genau diesen Anwendungsfall abdeckt?

Teilen Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft zu vermitteln, ohne eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Meeting mit Clip by ClickUp zu benötigen

Erstellen Sie eineClip in ClickUp eines beliebigen Browser-Fensters und sprechen Sie Ihre Nachricht sofort während der Aufnahme. Wenn Sie fertig sind, haben Sie die Möglichkeit, die URL des Clips zu kopieren, um ihn in einem Kommentar oder einer Unterhaltung im Chat freizugeben. Sie können sogar eine individuelle Aufgabe erstellen, um Ihren Clip zu adressieren! Behalten Sie dieses Feature im Hinterkopf, wenn Sie das nächste Mal auf einen Fehler stoßen oder ein Mitglied Ihres Teams durch einen mehrstufigen Prozess führen wollen. 🏆

3. Identifizieren Sie Ihre wichtigsten Prioritäten und delegieren Sie, wo Sie können

Die Priorisierung von Aufgaben wird wahrscheinlich eine ständige Herausforderung auf Ihrem Weg zur Produktivität sein. Vermeiden Sie es, sich von der Masse Ihres Workloads erdrückt zu fühlen, indem Sie Wege finden, Ihre zeitaufwändigsten Aufgaben in kleinere Elemente aufzuteilen - und beginnen Sie mit den wichtigsten Aktivitäten auf Ihrer Zu erledigen-Liste!

Ihre dringlichsten Aufgaben werden Ihnen vielleicht am unangenehmsten vorkommen, aber wenn Sie sie auf ihre ersten Schritte oder Unteraufgaben eingrenzen, können Sie sich in einem angenehmen Tempo in den Workflow einarbeiten. Prioritäten der Aufgaben in ClickUp unterstützen Sie bei diesem Aufwand mit visuellen Flaggen, um Ihre kleinen Aufgaben von den dringendsten zu unterscheiden. Sobald Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Aufgaben gemacht haben Liste können Sie in ClickUp nach Aufgaben mit höchster Priorität gruppieren und filtern, um schneller zum Kern Ihrer Arbeit zu gelangen.

Prioritäten der Aufgaben in ClickUp zeigen, welche Aufgaben so schnell wie möglich zu erledigen sind

Aber die Priorisierung von Aufgaben ist noch nicht alles! Während Sie durch Ihre Aufgaben blättern, suchen Sie nach Bereichen, in denen Sie Überflüssiges abbauen können. Fragen Sie sich selbst:

Kann eine dieser Aufgaben an ein anderes Mitglied des Teams delegiert werden?

Kann eine dieser Aufgaben konsolidiert oder ganz gestrichen werden?

Abläufe sind nie in Stein gemeißelt, und eine Bestandsaufnahme Ihrer wichtigsten Aufgaben ist eine gute Möglichkeit, Ihren Workflow zu optimieren!

4. Nehmen Sie sich wiederholende Aufgaben durch Automatisierung ab

Workflow-Automatisierungen weisen Routineelementen definierte Auslöser und Aktionen zu, die einfach dazu da sind, Ihre Prozesse von einer Aufgabe zur nächsten zu bringen. In der Regel handelt es sich dabei um sich wiederholende Aufgaben, die Ihre Woche belasten und zum Abschließen gedankenlose Aktionen erfordern. Auch bekannt als "geschäftige Arbeit".

Automatisierungen lösen automatisch Ergebnisse aus, wenn eine Aktion in ClickUp stattfindet

Automatisierungen helfen Ihnen, diese Aufgaben auf Autopilot zu setzen, und ClickUp hat seine eigene Automatisierungen feature, mit dem Sie diese Aktionen nach Ihren Wünschen benutzerdefinieren können! Fügen Sie automatisch Dinge wie Status, Mitarbeiter oder Priorität hinzu oder ändern Sie sie, wenn eine Aufgabe mit einem Tag versehen, zugewiesen oder aktualisiert wird, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

5. Finden Sie eine Zeitmanagement-Technik, die für Sie funktioniert

Es gibt keine "Einheitsgröße für alle" zeitmanagement-Technik . Die Art der Arbeit, die Sie erledigen, unterstützt vielleicht nicht einmal jede Technik! Und am anderen Ende des Spektrums ist es möglich, dass Ihr Zeitmanagement-Sweetspot in einer Kombination aus mehreren übereinander gestapelten Techniken liegt.

Hier sind einige der gängigsten Zeitmanagementtechniken, die Sie in Ihrer Arbeitswoche ausprobieren können:

Methode 1: Zeitliche Blockierung Diese Zeitmanagement-Strategie hilft Ihnen, Ihre Liste der Aufgaben einzeln zu erledigen, indem Sie Ihren Arbeitstag in bestimmte Zeitblöcke für jedes Element oder jede Kategorie unterteilen. Auf diese Weise wird jeder Aktivität die ungeteilte Aufmerksamkeit zuteil, die sie verdient, und Sie müssen nicht zwischen verschiedenen Aufgaben hin- und herwechseln oder sich ablenken lassen!

Wenn diese Methode für Sie neu ist, Ansicht des Kalenders in ClickUp wird Ihr bester Freund beim Blockieren von Zeiten sein.

Verwenden Sie die Startseite Feature für eine stundengenaue Aufschlüsselung Ihres täglichen Kalenders oder fügen Sie eine Kalender-Ansicht zu einer beliebigen Liste oder einem Ordner hinzu, um eine Gesamtansicht Ihrer Aktivitäten für die nächste Woche, den nächsten Monat und darüber hinaus zu erhalten.

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Verwaltung von Inhalten, um benutzerdefinierte Kalender für mehrere Kanäle anzuzeigen

Methode 2: Die Pomodoro-Technik

Die Pomodoro-Technik ist eine abgekürzte Methode zum Blockieren von Zeit. Die Grundlagen dieser Technik bestehen in der Einstellung eines 20- bis 25-minütigen Timers für die ununterbrochene Arbeit an einer einzigen Aufgabe. Sobald der Timer abläuft, wird man mit einer fünfminütigen mentalen Pause belohnt, um einen Burnout zu vermeiden!

Dies ist nicht nur eine effektive Methode zur Zeiteinteilung, sondern auch eine Erinnerung daran, regelmäßig Pausen einzulegen! ClickUp's viele Features zur Zeiterfassung können Ihnen dabei helfen, diesen Produktivitäts-Tipp in die Tat umzusetzen. Mit den eingebauten Timern können Sie die Zeit überwachen, die Sie für bestimmte Aufgaben aufgewendet haben, zeitschätzungen um Ihren Tag zu prognostizieren, und eine umfassende Chrome-Erweiterung um die Zeit zu berücksichtigen, die Sie in anderen Browser-Fenstern verbracht haben. ⏱️

Methode 3: Die 80/20-Regel

Die 80/20-Regel, auch Pareto-Prinzip genannt, geht davon aus, dass 80 % der Ergebnisse einer Aufgabe mit nur 20 % des dafür erforderlichen Aufwands erzielt werden. Wenn Sie definieren, wie diese 20 % aussehen, können Sie Ihre Produktivität maximieren, indem Sie die anderen 80 % delegieren, minimieren oder sogar eliminieren. So haben Sie den Kopf frei für Aktivitäten, die einen größeren Einfluss auf Ihren Tag haben.

Methode 4: Eisenhower Matrix Die von Dwight Eisenhower entwickelte und durch Stephen Coveys 7 Habits of Highly Effective People berühmt gewordene Eisenhower Matrix kategorisiert Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit und Relevanz, um zu bestimmen, wie Sie Ihren Tag verbringen sollten.

Organisieren Sie Ihre Ideen und erstellen Sie einen Aktionsplan mit der Eisenhower Matrix Vorlage von ClickUp

Dieses 2×2-Matrix-Diagramm besteht aus vier Quadranten:

Quadrant eins steht für Aufgaben, die Sie für die Zukunft planen müssen

steht für Aufgaben, die Sie für die Zukunft planen müssen Quadrant zwei steht für Ihre Aufgaben mit höchster Priorität

steht für Ihre Aufgaben mit höchster Priorität Quadrant drei steht für Aufgaben, die Sie ganz von Ihrer Liste streichen sollten

steht für Aufgaben, die Sie ganz von Ihrer Liste streichen sollten Quadrant vier steht für Ihre Möglichkeiten, Aufgaben an andere zu delegieren

Sie müssen Ihre Matrix jedoch nicht von Grund auf neu erstellen! Die Eisenhower Matrix Vorlage von ClickUp wendet automatisch ein formatiertes Diagramm auf Ihr digitales Whiteboard an. So sind Ihre wichtigen Aufgaben im Handumdrehen isoliert.

Verknüpfen Sie Aufgaben direkt mit den einzelnen Quadranten, um den Zugriff zu erleichtern, fügen Sie Dokumente oder Webkarten hinzu, um Ihre Auswahl zu begründen, und geben Sie Ihr Diagramm dann ganz einfach für das Team frei. Im Handumdrehen hat jeder die Sichtbarkeit der Elemente auf der Liste der dringenden Aufgaben eines Projekts.

Und wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Einstellung Ihres neuen Zeitmanagement-Prozesses suchen, beginnen Sie mit einem Zeiterfassungsvorlage !

6. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Rahmen, der auf Ihre Arbeitsgewohnheiten abgestimmt ist

Man sagt Vergleich ist der Dieb der Freude, und Ihre maximale Produktivität folgt demselben Prinzip! Erstellen Sie Ihre eigene Liste, anstatt sich an der Liste eines anderen zu orientieren, die Sie zu erledigen haben! Die benutzerdefinierte Gestaltung Ihres Tagesablaufs und Ihrer persönlichen Prozesse ist eines der bestgehüteten Geheimnisse produktiver Menschen, um effizient zu bleiben.

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit über 15 Ansichten in ClickUp, darunter Liste, Board und Kalender

Suchen Sie nach Features wie mehrere Ansichten des Projekts in Ihrer Produktivitätsplattform, um Ihre Aufgaben und Fortschritte auf eine für Sie sinnvolle Weise zu visualisieren. Ob es sich um eine interaktive Liste handelt, Kanban Board , Gantt Diagramm oder Kalender - es gibt praktisch unendlich viele Methoden, um Ihre Aktivitäten zu organisieren und die Eigentümerschaft über Ihre Zeit zu übernehmen.

7. Nutzen Sie die generative KI, um Aufgaben abzuschließen

Hören Sie uns an... 🙏🏻

KI ist nicht hier, um Sie zu ersetzen, sondern um Ihre Produktivität zu steigern und Ihr Arbeitsleben zu erleichtern!

Die Weiterentwicklung von KI-Tools verlangsamt sich in nächster Zeit nicht, und wenn Sie sie nicht schlagen können, schließen Sie sich ihnen an! In diesem Fall werden Sie es nicht bereuen.

Wahrscheinlich haben Ihre bevorzugten Apps zur Steigerung der Produktivität bereits KI übernommen. Vielleicht ist sie Ihnen schon aufgefallen, als Sie das letzte Mal den Randstein aus einem Foto bearbeitet oder einen Verkaufsbericht damit erstellt haben. In jedem Fall ist KI Ihr virtueller Allround-Assistent, der produktiven Menschen hilft, schneller zu arbeiten.

Tools wie ClickUp AI sind mit Hunderten von intuitiven und forschungsgestützten Eingabeaufforderungen für jede Rolle und jeden Anwendungsfall einfach zu lieben. Fassen Sie Meeting-Notizen zusammen, schreiben Sie Werbe-E-Mails, finden Sie SEO-gerechte Blog-Themen, erstellen Sie Präsentationsentwürfe und vieles mehr. Und mit den Features zum Personalisieren, Formatieren, Bearbeiten und Aufwerten Ihrer Texte werden Sie nie wieder zurückblicken!

8. Machen Sie einen Plan und erstellen Sie Listen zum Zu erledigen

Wer nicht plant, plant zu scheitern! Ganz gleich, wie klein Ihr Projekt oder Ihre Aufgabe auch erscheinen mag.

Das Erstellen einer produktivität Plan für Ihren Arbeitstag ist der erste Schritt in aufgaben zu priorisieren und die Aufteilung Ihrer Zeit auf der Basisebene. Wenn Sie im Voraus planen, können Sie Engpässe, Verzögerungen oder Herausforderungen, die Ihren Fortschritt behindern könnten, vorhersehen. Außerdem haben Sie so die Möglichkeit, zusätzliche Zeit für größere Aktivitäten einzuplanen, bevor es zu spät ist!

Sie müssen nicht erstellen detaillierte Fahrpläne für jeden Tag, aber die Einstellung ziele für die Produktivität stellen sicher, dass Sie sich an den unmittelbaren Zielen Ihres Teams und der langfristigen Vision der Organisation orientieren.

Planen, verfolgen und organisieren Sie Ihre Aufgaben mit der ClickUp Vorlage für Aktionspläne

Ein Aktionsplan ermutigt Sie dazu, einen mentalen Schritt zurück von Ihrem Workload zu machen. So können Sie Ihre Energie effizienter verteilen und verhindern, dass Sie sich überfordert oder gestresst fühlen.

Ressourcen wie das Action Plan Vorlage von ClickUp kann sogar kopiert und jede Woche wiederverwendet werden, um eine Bestandsaufnahme der wichtigen Aufgaben zu machen, die anstehen, in Bearbeitung sind oder abgeschlossen wurden.

9. Pausen zum Innehalten und Nachdenken einplanen

Der Philosoph John Dewey sagte einmal: "Wir lernen nicht aus Erfahrungen, wir lernen, indem wir über Erfahrungen nachdenken."

Das bedeutet, dass es genauso wichtig ist, zurückzublicken wie vorauszuplanen - so wichtig, dass Untersuchungen ergeben haben, dass Angestellte, die 15 Minuten lang über ihren Tag nachdenken, besser abschneiden 23% produktiver bei der Arbeit als diejenigen, die dies in einem Zeitraum von 10 Tagen nicht taten.

Wenn Sie sowohl aus Ihren Erfolgen als auch aus Ihren Fehlern lernen, werden Sie Ihre Produktivität stets steigern können. Rückschläge und Herausforderungen wird es immer geben - aber hochproduktive Menschen sehen jede Verzögerung als Chance, sich weiterzuentwickeln und dieselben Fehler nicht zweimal zu machen.

Nutzen Sie diese ClickUp Whiteboard-Vorlage, um Ihre agilen Retros besser zu verwalten und zusammenzuarbeiten

Auf persönlicher Ebene können Sie sich am Ende eines jeden Tages oder zu Beginn der Woche Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, welche Produktivitäts-Hacks funktioniert haben und welche nicht. Sie können dies privat erledigen, indem Sie sich zu Hause oder im Büro einen ruhigen Ort suchen, an dem Sie auf Ihre Effizienz zurückblicken können. Aber genau wie bei der Suche nach der perfekten Brainstorming-Strategie gibt es einige einfache Methoden für eine sinnvolle Selbstreflexion, die Sie Woche für Woche anwenden und wiederholen können.

Einige Best Practices für die Selbstreflexion sind:

Schreiben Sie Ihre Gedanken auf Papier oder in einer digitalen App für Notizen auf, um Details zu erfassen und Ihre Gedanken zu verarbeiten

Start-Stopp-Weiter-Diagramme um Ihr Arbeitsverhalten zu analysieren und Ihre Strategie bei Bedarf anzupassen. Betrachten Sie dies als Ihre eigene persönlicheretrospektives Meeting um Ihre Erfolge zu feiern und Einzelziele für Verbesserungen festzulegen

Führen Sie einepersönliche SWOT-Analyse um Ihre größten Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen für Ihre Effizienz zu ermitteln

Und natürlich sollten Sie niemals die Macht des guten alten Tagebuchs unterschätzen!

10. Trennen Sie sich von Ihren Ablenkungen und machen Sie eine Pause

Last but not least - vergessen Sie nicht, sich vom Bildschirm zu lösen und regelmäßig Pausen einzulegen! Ein bewusster Umgang mit Ihren Pausen wirkt sich sehr positiv auf Ihre Produktivität bei der Arbeit aus.

Gehen Sie Ihre Arbeit mit einer neuen Perspektive an, regen Sie verschiedene Bereiche Ihres Geistes an oder schauen Sie einfach, wie Sie sich fühlen, nachdem Sie Ihren Körper ein paar Minuten lang bewegt haben. Mal im Ernst: Haben Sie sich heute schon von Ihrem Bürostuhl erhoben?

Es mag zwar verlockend sein, Ihre Auszeit mit sozialen Medien oder Ihrem bevorzugten Streaming-Dienst zu füllen, aber das führt nur zu einer kurzlebigen Befriedigung. Anstatt sich in der Mittagspause Ihre bevorzugte Telenovela anzusehen, sollten Sie die Zeit nutzen, um einen kurzen Spaziergang um den Block zu machen, einen Podcast zu hören, Ihrem Hund einen Ball zuzuwerfen oder eine fünfminütige Meditation zu machen.

Einfaches Einrichten von Erinnerungen mit dem Befehl "R" von ClickUp

Vor allem, wenn Sie häufig vergessen, sich bis 17 Uhr von Ihrem Schreibtisch zu entfernen, können Sie Pausen einplanen, indem Sie eine tägliche Einstellung vornehmen Erinnerung in ClickUp geistig zurücksetzen!

Starten Sie Ihre Produktivität bei der Arbeit

Wenn Sie positive und langfristige Veränderungen an Ihrem Arbeitsplatz vornehmen möchten gewohnheiten bei der Arbeit wenn Sie Ihre Produktivität verbessern wollen, dann reicht es nicht aus, Ihre Ablenkungen zu beseitigen, um konzentriert zu bleiben.

Hinzu kommt, dass nicht alle Produktivitätsstrategien in Teams oder unter Kollegen die gleichen Auswirkungen auf die Produktivität haben! Es braucht Zeit, Testversionen und sorgfältige Überlegungen, um die richtigen Tipps für Sie zu finden. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Ihre Produktivität nur bis zu einem gewissen Grad steigern können, wenn Sie keine Software zur Nachverfolgung Ihrer Fortschritte einsetzen!

ClickUp ist die einzige Produktivitätsplattform, die leistungsfähig genug ist, um Ihre gesamte Arbeit über verschiedene Apps hinweg in einem einzigen, kollaborativen Workspace zusammenzuführen. Sein reichhaltiges Angebot an integrierten Tools hilft Ihnen, die Kontrolle über Ihre Produktivität zu übernehmen, mit Features zum Entwickeln Ihrer besten Ideen, zum Nachverfolgen Ihrer Aufgabenliste, zum Anpassen von Prozessen, zum Automatisieren von Routinearbeiten und vielem mehr.

Und ClickUp erledigt das alles kostenlos! Zugriff auf tonnenweise Features zur Produktivität, eine große Vorlagen-Bibliothek , und über 1.000 Integrationen wenn Sie sich noch heute für ClickUp anmelden .