die 10 besten KI-Tools für das Projektmanagement im Jahr 2024

Sind Sie es leid, mit endlosen Aufgaben zu jonglieren, Fristen zu überwachen und Ihr Team auf dem gleichen Stand zu halten? Keine Angst - die künstliche Intelligenz (KI) ist da!

KI-Tools haben die projektmanagementsoftware welt im Sturm. Sie machen es einfacher als je zuvor, Ihre Projekte schnell und effizient zu verwalten.

Verabschieden Sie sich von lästigen Verwaltungsaufgaben und haben Sie mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens, wie Teambuilding und Happy Hour. Hier finden Sie einen Leitfaden mit den 10 besten KI-Tools für das Projektmanagement, mit denen Sie intelligenter und nicht härter arbeiten können.

Was ist KI-Projektmanagement-Software?

KI-Projektmanagement-Software ist eine Art von Anwendung, die künstliche Intelligenz und Technologien des maschinellen Lernens nutzt, um bei der Planung, Organisation und Ausführung von Projekten zu helfen. Diese Tools können sich wiederholende Aufgaben automatisieren, Daten analysieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen, und die Gesamteffizienz von Projektmanagementprozessen verbessern.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Projektmanagement-Tool achten?

Bevor Sie sich in die Welt der KI stürzen projektmanagement-Tools und anfangen, nach links und rechts zu wischen wie bei einer Dating-App, müssen Sie wissen, wonach Sie suchen.

Keine Sorge - wir haben Sie. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl von KI für das Projektmanagement achten sollten:

Intelligenz: Suchen Sie nach Tools, die maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung nutzen, um Aufgaben zu automatisieren, Daten zu analysieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen

Benutzerfreundlichkeit: Ein Projektmanager hat keine Zeit für ein Tool, das schwer zu bedienen ist. Suchen Sie nach Optionen mit intuitiven Benutzeroberflächen, für deren Verständnis man keinen Doktortitel in Informatik braucht

Flexibilität: Sie brauchen ein KI-System, das sich an Projekte jeder Art und Größe anpassen kann. Achten Sie auf Anpassungsoptionen, die sich in andere bereits verwendete Tools integrieren lassen und effiziente Techniken des maschinellen Lernens nutzen 🛠️

Zusammenarbeit: Der Projektmanagementprozess ist ein Teamsport, daher brauchen Sie ein Tool, das die Zusammenarbeit fördert. Suchen Sie nach einer KI-Lösung mit zugänglicher Kommunikation, Aufgabendelegation und gemeinsamer Nutzung von Dokumenten

Es ist an der Zeit, die perfekte Lösung zu finden, und diese 10 KI-Projektmanagement-Tools werden Sie umhauen. Machen Sie sich bereit, die KI zu nutzen projektmanagement-Tool und verlieben Sie sich (natürlich in Ihre Arbeit). 👀

1. ClickUp - ClickUp ist nach Meinung der Anwender das beste AI-Projektmanagement-Tool überhaupt

Mit ClickUp Brain können Sie Ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und Aufgaben automatisieren, um ein reibungsloses Nomadenerlebnis zu gewährleisten

Sieh an, sieh an, sieh an, wer unsere Nummer 1 ist - es ist ClickUp Gehirn . Sie haben es wahrscheinlich kommen sehen, aber wir sind nicht die einzigen, die ClickUp für eine der besten besten Produktivitätstools überhaupt.

Erst in diesem Jahr wurde ClickUp als das Nr. 1 Projektmanagement-Produkt und Nr. 1 Produkt für Zusammenarbeit und Produktivität von G2. 🙌✨

Es ist auch der einzige KI-gestützte Assistent, der explizit auf Ihre Rolle zugeschnitten ist. Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Projektmanagement-Software-Genie, der Ihnen hilft, Dinge schneller zu erledigen.

Sie müssen zusammenfassen besprechungsnotizen oder Projektaktualisierungen in Sekundenschnelle? Erledigt. Sie möchten generieren aktionspunkte und Erkenntnisse aus Dokumenten und Aufgaben? Kein Problem.

Mit vorstrukturierten Überschriften, Tabellen und mehr sorgt die KI-Technologie von ClickUp dafür, dass Projektmanager perfekt formatierte Inhalte erhalten.

Automatisieren Sie Projektzusammenfassungen und Fortschrittsaktualisierungen mit ClickUp Brains AI Project Manager™

ClickUp Brain bietet Ihnen einen KI-Projektmanager, der als Ihr virtueller Assistent fungiert und Ihnen hilft:

Vorhersage von Projektdaten

Die Entscheidungsfindung zu verbessern

Projektkalkulationen durchzuführen

Die Ressourcenzuweisung zu optimieren

Kapazitätsbedarf vorhersagen

Rationalisierungteam-Management* Potenzielle Risiken in Echtzeit überwachen

Innerhalb einer ClickUp-Aufgabe können Sie ganz einfach detaillierte Checklisten mit Gruppen von Aufgaben erstellen und organisieren, die sogar anderen Benutzern zugewiesen werden können

Haben wir schon die Integrationen von ClickUp erwähnt? Es gibt über 1.000 kostenlose Integrationen, darunter Slack, Asana, GitHub, Trello, Harvest, Microsoft Teams und viele mehr.

ClickUp beste Eigenschaften

Intelligenteres Arbeiten mit über 100 KI-Tools, die für jede Rolle und jeden Anwendungsfall optimiert sind

Zugriff auf vollständig vorstrukturierte Prompts, die Sie mit Eingaben wie Kreativität und Tonfall anpassen können

Verbessern Sie Ihr Schreiben mit der neuen ClickUp AI Toolbar

Generieren Sie Text und Texte für jedes Thema egal, ob Sie einen Bericht für Stakeholder, eine Notiz für Teammitglieder, ein Update für soziale Medien oder einen Blogbeitrag über Risikomanagement schreiben

Generieren Sie mit ClickUp Aktionspunkte, erstellen Sie sofortige Zusammenfassungen, fassen Sie Inhalte zusammen, und extrahieren Sie nächste Schritte und Meilensteine aus dem TextKI-Tools* Automatisieren Sie die Planung neuer Projekte, das Management neuer Projekte, die Erstellung von Aufgaben, Zeitplänen, Tabellen, Zeiterfassung, Roadmaps und mehr

Der kostenlose Forever-Plan enthält die meisten ClickUp-Funktionen

ClickUp-Einschränkungen

ClickUp AI ist nicht im Free Forever Plan enthalten (eingeschränkter kostenloser Testzugang folgt in Kürze)

Bei so vielen Funktionen kann es sein, dass einige Benutzer eine Lernkurve durchlaufen müssen (was sich mitkostenlose Demos und Schulungen)

ClickUp Preise

Freier Forever Plan: Kostenlos

Kostenlos Unlimited Plan: $7 pro Monat pro Mitglied

$7 pro Monat pro Mitglied Business Plan: $12 pro Monat und Mitglied

$12 pro Monat und Mitglied Enterprise Plan: Individuelle Preisgestaltung möglich

Individuelle Preisgestaltung möglich ClickUp Brain ist bei allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Process.st - Benutzer sagen, dass dieses Tool die Abläufe rationalisiert

Über Prozess.stVerarbeiten.st oder Process Street, ist eine prozessmanagement werkzeug für die Verwaltung von Arbeitsabläufen und die Rationalisierung von Vorgängen. Es bietet ChatGPT-gestützte Technologie die Projektaufgaben automatisiert und die Effizienz steigert.

Dieser moderne Prozess und aufgabenverwaltung steht ganz im Zeichen der Teamarbeit. Es wurde entwickelt, um Projekte zu verfolgen, Leistungen zu verwalten, Check-Ins zu automatisieren, die Datenanalyse zu verbessern und andere sich wiederholende Aufgaben zu erledigen. Was die Projektmanagement-Software betrifft, so verfügt Process Street über Dutzende von Integrationen, darunter Slack, Zapier und Trello.

Process.st beste Eigenschaften

Erstellen Sie in Sekundenschnelle Workflows mit Aufgaben, Formularfeldern, Fälligkeitsdaten, Zuweisungen und mehr

SOPs generieren und Richtliniendokumente (wie z. B. eineleitfaden für die Einarbeitung von Mitarbeitern) in einer beliebigen Sprache oder Tonalität mit speziell für Ihre Branche entwickelten Inhalten

Automatisieren Sie die Erstellung von Aufgaben (mit Inhalten und Formularen), um das Ausfüllen von Workflows zum Kinderspiel zu machen

Erstellen und dokumentieren Sie Prozesse mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche, über die Sie Schritte, Bedingungen und Formularfelder hinzufügen können

Zusammenarbeit mit Aufgabenzuweisungen in Echtzeit, Kommentaren und Dateianhängen

Einschränkungen von Process.st

Zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar - Warteliste erforderlich

Einige Bewertungen erwähnen Probleme bei der Integration von Process.st mit ihren CRM-Plattformen

Kein kostenloser Plan für seine Projektmanagement-Tools

Preise von Process.st

Startup : $100/Monat

$100/Monat Pro: $415/Monat

$415/Monat Unternehmen: $1.660/Monat

Process.st Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (350+ Bewertungen)

4.6/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

3. Project Planner - Benutzer sagen, dass dieses Tool beim Kostenmanagement hilft

Über Projekt-Planer Project Planner ist eine Cloud-basierte Projektmanagement-Software, die den Benutzern bei der Kostenverwaltung, der Projektplanung, der Berichterstattung über die Arbeitsleistung und der Kommunikation in Echtzeit hilft.

Mit der kürzlich erfolgten Einführung von PAI, einer KI-gestützten Projektmanagement-Softwarelösung, hat Project Planner seine Funktionalität erweitert. PAI ermöglicht automatisierung von Arbeitsabläufen für die Erstellung von Aufgaben und Dokumenten, um die Zusammenarbeit im Team zu erleichtern.

Die Plattform ist so konzipiert, dass alle Teammitglieder, Stakeholder und Projektmanager bei jedem Schritt über den Projektfortschritt auf dem Laufenden bleiben.

Project Planner beste Eigenschaften

Schnelle Erstellung von Projektvorschlägen mit KI-Unterstützung

Zugangprojektstatusberichte und Einblicke in Leistungsdaten

Projektmanager können KI nutzen, um zu automatisierenressourcenzuweisung und Aufgabenzuweisung

Kommunikation mit Teammitgliedern in Echtzeit für effiziente Zusammenarbeit und Problemlösung

Verwaltung von Projektkosten und -ausgaben durch Nachverfolgung der Ausgaben und Budgetierung für zukünftige Kosten

Verschaffen Sie Ihrem Team die nötige Transparenz, um bessere Entscheidungen treffen zu können und den Projekterfolg zu steigern

14-tägige kostenlose Testphase vor der Anmeldung

Project Planner Einschränkungen

Fehlende Integration mit anderen Projektmanagement-Tools

Begrenzte Informationen aufgrund fehlender Überprüfungen

Kein kostenloser Plan

Preise für Project Planner

Monatlich: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Jährlich: $60/Jahr pro Benutzer

Project Planner Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A (0 Bewertungen)

N/A (0 Bewertungen) Capterra: N/A (0 Bewertungen)

4. Project Insight - Benutzer sagen, dieses Tool sei gut für die Berichterstattung

über Projekt-Einblick Project Insight (PI) ist eine Software für das Projekt- und Portfoliomanagement, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Projekte effizienter zusammenzufassen und darüber zu berichten. Mit KI-gestützten Projektmanagement-Tools und -Funktionen ermöglicht PI Ihrem Team den Zugriff auf Projektverfolgung, Ressourcenmanagement und Budgetverfolgung. Die KI-gesteuerten Projektmanagement-Tools automatisieren sich wiederholende Aufgaben und optimieren die Ressourcenzuweisung.

Obwohl PI die Integration nicht priorisiert, bietet es eine Integration mit beliebten Tools wie Trello, Slack, Jira Software und Zendesk, die Teams und Projektmanagern eine effizientere Zusammenarbeit ermöglichen.

Project Insight beste Eigenschaften

Die Zeiterfassung ermöglicht es Projektmanagern, die Zeit über das Zeiterfassungsraster der Plattform, eine beliebige Aufgabe oder die App zu erfassen

Standardisieren Sie Ihre Prozesse undsparen Sie Zeit erstellung einfacher Projektanfragen und Weiterleitung von Projektanfragen zur Genehmigung

Verknüpfen Sie Aufgaben für eine intelligente Projektplanung: Wenn eine frühere Aufgabe neu geplant wird, werden die übrigen verknüpften Aufgaben automatisch angepasst

Verfolgen Sie Probleme und zentralisieren Sie sie überprojekte und Aufgaben für eine bessere organisatorische Berichterstattung

14 Tage kostenlos testen

Project Insight Einschränkungen

Einige Rezensionen erwähnen das Fehlen von automatischen Statusänderungen basierend auf dem Aufgabenfluss

Einige Nutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Zeit- und Stundenerfassung in der mobilen App

Kein kostenloser Plan mit seinen Projektmanagement-Tools

Preise für Project Insight

Kostenlos

Pro: $9/Monat für kleine bis mittlere Unternehmen

$9/Monat für kleine bis mittlere Unternehmen Business: $19/Monat für mehrere Teams

$19/Monat für mehrere Teams Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

Project Insight Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (10+ Bewertungen)

3.5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

5. Wrike - Benutzer sagen, dass dieses Tool am besten für Unternehmen geeignet ist

Über WrikeWrike ist eines der führenden Tools für das Ressourcen- und Projektmanagement in Unternehmen, das die Planung von Arbeitsabläufen, die Ressourcenzuweisung, die Visualisierung von Daten und die Zusammenarbeit von Teams optimiert. Mit der kürzlich erfolgten Integration von KI hat Wrike seine Funktionen für Projektmanagement, das Schreiben von Blogposts und mehr erweitert.

Es bietet auch eine Reihe von Projektmanagement-Tools, die Dinge wie Ressourcenplanung, Gantt-Diagramme und Zeiterfassung abdecken, workload-Management und Leistungsberichte. Außerdem lässt es sich in über 400 Tools integrieren, um allen Projektmanagern das Leben leichter zu machen.

Wrike bietet flexible Funktionen für das Aufgabenmanagement und die Zusammenarbeit, die sich an die Bedürfnisse eines Teams und eines Projekts anpassen lassen. Diese Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit machen es zu einem projektmanagement-Option für Startups und etablierte Unternehmen gleichermaßen.

Die besten Eigenschaften von Wrike

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit KI-gestützten Aufgabenmanagementfunktionen, einschließlich Aufgabenzuweisung undprojektplanungs-Tools* Vereinfachen Sie die Erstellung und Zuweisung von Aufgaben mit dem Dashboard von Wrike, mit dem Projektmanager Fälligkeitsdaten, Priorisierung, Aufgabenlisten, Abhängigkeiten, wiederkehrende Aufgaben und mehr anpassen können

Verwenden Sie die Projektüberwachung dashboards, um einen Überblick über den Projektfortschritt zu erhalten

Bleiben Sie mit Echtzeit-Statusänderungen und Benachrichtigungen für jedes Projekt auf dem Laufenden

Überwachen Sieziele des Projektmanagements und Fortschritte auf einen Blick

14 Tage kostenlos testen

Einschränkungen von Wrike

Einige Bewertungen berichten von Problemen mit dem Kundenservice und der Kontodeaktivierung ohne Vorwarnung

Einige Nutzer finden die Benutzeroberfläche verwirrend und es fehlt an intuitiven Funktionen

Kein kostenloser Plan für seine Projektmanagement-Tools (sehen Sie sich diese Wrike-Alternativen an)

Wrike Preise

Team: $9.80/Monat pro Benutzer

$9.80/Monat pro Benutzer Unternehmen: $24.80/Monat pro Benutzer

$24.80/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Pinnacle: Kontakt für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,000+ Bewertungen)

4.2/5 (3,000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,000+ Bewertungen)

6. Notion - Benutzer sagen, dass dieses Werkzeug einfach zu benutzen ist

Über BegriffBegriff ist ein All-in-One-Workspace-Tool, das die Leistungsfähigkeit von KI-Projektmanagement-Tools nutzt. Erstellen und teilen Sie Dokumente, verwalten Sie Aufgaben, machen Sie Notizen und organisieren Sie Arbeitsabläufe über ein einziges, verbundenes Dashboard. Die KI-Funktionen von Notion können Sie Arbeitsabläufe rationalisieren und Projektmanagementprozesse optimieren. So können Sie beispielsweise die KI-gestützte Aufgabenverwaltung nutzen, um Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit zu priorisieren, während neue Aufgaben automatisch generiert werden, wenn die vorherigen abgeschlossen sind.

Das KI-gestützte Lektorat von Notion kann auch Ihre Texte verbessern, indem es automatische Vorschläge für Grammatik und Stil macht.

Die besten Funktionen von Notion

Kommunikation und Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen Teammitgliedern überall auf der Welt

Verwalten Sie Ihrewissensdatenbank und erleichtern Sie das schnelle Auffinden der benötigten Informationen durch Aktionspunkte, Mitnahmen und Zusammenfassungen

Nutzen Sie KI, um sich wiederholende Aufgaben wie das Senden von Benachrichtigungen oder das Aktualisieren von Projektstatus zu automatisieren

Erhalten Sie KI-generierte Empfehlungen, die auf Ihrem Nutzungsverhalten basieren

Verwenden Sie AskNotion zum Erstellen einerChatGPT-ähnlichen Chatbot der auf Ihre spezifischen Notion-Seiten trainiert wird (sowie auf den riesigen Datensatz von Notion)

Kostenloser Plan verfügbar

Notion Einschränkungen

Einige Bewertungen erwähnen Störungen, die zum Verlust von Inhalten führen

Notion AI schreibt Text um, generiert ihn aber nicht von Grund auf neu - es erfordert Eingaben, bevor es eine AI-generierte Ausgabe liefert

Nicht die idealste Option für Projektmanager, die mehrere Projekte oder Projektmanagementaufgaben überwachen müssen (sehen Sie sich diese Notion-Alternativen an)

Notion Preise

Frei

Plus: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Business: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Notion AI Alternativen !

7. Basecamp - Benutzer sagen, dieses Tool sei gut für kleine Teams

Über BasecampBasecamp ist ein Projektmanagement-Tool, das seit mehr als zwei Jahrzehnten auf dem Markt ist und seit kurzem KI-Projektmanagement in seine Plattform integriert, um Projekte effizienter zu verwalten.

Von Aufgabenmanagement-Tools und Zusammenarbeit bis hin zu Berichterstattung und Ressourcenmanagement nutzt Basecamp verschiedene KI-gestützte Funktionen, um Unternehmen jeder Größe bei der Verwaltung ihrer Projekte zu unterstützen.

Allerdings ist die Oberfläche von Basecamp auch mit dem neuen KI-Projektmanagement-Software-Update in die Jahre gekommen. Ursprünglich als To-Do-Liste konzipiert, fehlen ihr immer noch die Standardfunktionen, die in den meisten modernen Tools zu finden sind.

Basecamp beste Funktionen

Echtzeit-Chat, Warnungen, Benachrichtigungen, Dateifreigabe, Diskussionen, Foren und mobiler Zugriff

Das Kanban-ähnliche "Card Table"-Tool der Plattform hält Projekte auf Kurs

Integration mit mehreren Workflow-Tools, einschließlich Jira, Trello, Asana, Zendesk, Wrike und GitHub

Ermöglicht allen Teammitgliedern, ausgewählte Projekte zu sehen und ihnen beizutreten

Verwendung von KI zur Automatisierung wiederkehrender Aufgaben und zur Zeitersparnis

30 Tage kostenlos testen

Basecamp Einschränkungen

Einige Kunden berichten von Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit aufgrund mangelnder Funktionen auf verschiedenen Ebenen und Versionen

Keine Möglichkeit, Unteraufgaben zu Hauptaufgaben hinzuzufügen

Keine kostenlose Version

Basecamp Preise

Basecamp: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Basecamp Pro Unbegrenzt: $299/Monat

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (5.000+ Bewertungen)

4.1/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10,000+ Bewertungen)

8. Kintone - Benutzer sagen, dieses Tool sei gut für Low-Code-Entwicklung

über Kintone Kintone ist eine anpassbare cloudbasierte Plattform, mit der Sie die Aufgaben, die Kommunikation und die Daten Ihres Teams von einem zentralen Ort aus verwalten können. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Low-Code-Entwicklungsumgebung für die Erstellung benutzerdefinierter Geschäftsanwendungen und Workflows.

Es handelt sich zwar nicht in erster Linie um eine KI-Plattform, aber sie bietet einige KI-bezogene Funktionen, mit denen Benutzer verschiedene Aufgaben automatisieren und rationalisieren können. So dient sie zum Beispiel als visueller Application Builder, um statische Tabellen in dynamische, benutzerdefinierte Datenbanken zu konvertieren - ohne kodierungskenntnisse .

Mit Kintone AI können Benutzer Workflows, Datenbanken und Anwendungen erstellen, um Geschäftsprozesse zu automatisieren. Wählen Sie aus mehreren vorgefertigten Anwendungen, die auf verschiedene Anwendungsfälle zugeschnitten sind, darunter Projektmanagement, CRM, Bestandsmanagement und mehr.

Kintone beste Eigenschaften

Finden Sie schnell die Informationen, die Sie benötigen, mit intelligenter Filterung durch maschinelle Lernalgorithmen, die Daten automatisch nach bestimmten Kriterien kategorisieren

Behalten Sie mit intelligenten Benachrichtigungen den Überblick über wichtige Aufgaben und Fristen, ohne Ihre Anwendungen ständig überwachen zu müssen

Erkennen Sie Muster und Trends, um fundiertere Entscheidungen zu treffen, indem Sie die prädiktive Analysefunktion von Kintone nutzen

Vereinfachen Sie das Benutzererlebnis für nicht-technische Benutzer mit Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP)

Automatisieren Sie Kundenservice-Interaktionen mithilfe von KI, um Zeit und Ressourcen zu sparen

30 Tage kostenlos testen

Einschränkungen von Kintone

Einige Benutzer berichten von Einschränkungen bei der Anpassung ihrer Anwendungen

Die Integration mit anderen Systemen oder Anwendungen ist möglicherweise nicht einfach

Kein kostenloser Plan

Preise für Kintone

Standardtarif: $24/Monat pro Benutzer (mindestens 5 Benutzer)

Kintone Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

9. Forecast - Benutzer sagen, dieses Tool sei gut für die Ressourcenzuweisung

über Vorhersage Forecast ist eine cloudbasierte Plattform für Projektmanagement und finanzielle Performance, die Unternehmen mithilfe von KI bei der Planung, Verfolgung und Verwaltung ihrer Projekte unterstützt.

Sie umfasst Ressourcenzuweisung, Terminplanung, Rechnungsstellung, Zeiterfassung, Projektplanung, prädiktive Analytik und Business Intelligence. Außerdem verfügt sie über eine intelligente Budgetierungsfunktion, die bei der Verwaltung von Projektbudgets hilft.

Die KI-Funktionen von Forecast sollen Unternehmen dabei helfen, ihre Projekte zu planen und zu verwalten, die Projektergebnisse zu verbessern und die Gesamtrisiken zu verringern.

Forecast beste Eigenschaften

Weisen Sie Ressourcen effektiver zu und nutzen Sie die Zeit Ihres Teams besser mit Algorithmen zur Ressourcenzuweisung

Vermeiden Sie Planungskonflikte und stellen Sie mit KI-gestützter Planung sicher, dass alle Aufgaben pünktlich erledigt werden

Nutzen Sie prädiktive Analysen, um fundierte Entscheidungen über Projektplanung und -management zu treffen

Helfen Sie Ihren Teams, sich mit Zeiterfassung, Projektmanagement undterminplanungs-Apps* Produktdemo verfügbar

Einschränkungen der Vorhersage

In einigen Bewertungen wird von Problemen bei der Nutzung der mobilen Plattform von Forecast berichtet, darunter Anzeigeprobleme und verschwundene Daten

Benutzer haben von Schwierigkeiten mit dem Stornierungsprozess berichtet

Die Preise sind für die meisten kleinen Unternehmen, Start-ups oder Einzelprojektmanager etwas zu hoch

Keine kostenlose Version

Forecast Preise

Lite: $29/Monat pro Benutzer (mindestens 20 Benutzer)

$29/Monat pro Benutzer (mindestens 20 Benutzer) Pro: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Plus: Kontakt für Preisgestaltung

Vorhersage Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

4.2/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

10. Hive - Benutzer sagen, dass dieses Tool gut für die Projektplanung ist

über HiveHive ist eine Cloud-basierte Projektmanagement-Plattform, die Projektteams mit KI-gestützten Funktionen zur Automatisierung von Aufgaben und Rationalisierung von Arbeitsabläufen effizienter machen soll.

Zum Beispiel, Die KI-Technologie von Hive kann bei der Projektplanung, der Ressourcenzuweisung und der Priorisierung von Aufgaben helfen. Außerdem kann sie Projektmanagern oder -teams helfen, potenzielle Risiken und Probleme zu erkennen, um den Überblick zu behalten.

Funktionen wie flexible Projektlayouts, Dateifreigabe und Gruppennachrichten verbinden alle Aspekte Ihrer Arbeit miteinander. Hive lässt sich auch in mehrere Tools integrieren, darunter Slack, Zoom und Google Drive.

Hive beste Funktionen

Verwenden Sie vorgefertigteprojektmanagement-Vorlagen für verschiedene Projekttypen und passen Sie sie an die Anforderungen des Teams an

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um die Produktivität zu steigern und Zeit zu sparen

Kommunikation und Zusammenarbeit in Echtzeit mit Team-Chat, Kommentaren und @mentions

Projektmanager können den Projektfortschritt überwachen und Probleme erkennen mitprojektverfolgung und Berichterstattung

Kostenlose Option für immer

Hive Einschränkungen

Einige Bewertungen erwähnen Probleme mit dem Chat, einschließlich fehlender Benachrichtigungen, Nachrichten und Bilder

Es fehlen universelle Massenänderungen (z. B. können nicht alle Aufgaben von einem Teammitglied auf ein anderes übertragen werden)

Preise für Hive

Für immer kostenlos

Starter: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Teams: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Hive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Bonus: AI Tools für Produktteams!

Die Integration von KI in das Projektmanagement rationalisiert nicht nur die Abläufe, sondern verhilft den Teams auch zu innovativeren, produktiveren und erfolgreicheren Projektergebnissen. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile der Verwendung von KI-gestützten PM-Tools:

Effizienzsteigerung: Automatisierung von Routine- und sich wiederholenden Aufgaben, wodurch sich Projektmanager und Teams auf strategischere Aktivitäten konzentrieren können.

Automatisierung von Routine- und sich wiederholenden Aufgaben, wodurch sich Projektmanager und Teams auf strategischere Aktivitäten konzentrieren können. Verbesserte Genauigkeit: KI-Algorithmen minimieren menschliche Fehler, indem sie präzise Vorhersagen und Analysen liefern, was zu einer besseren Entscheidungsfindung führt.

KI-Algorithmen minimieren menschliche Fehler, indem sie präzise Vorhersagen und Analysen liefern, was zu einer besseren Entscheidungsfindung führt. Vorhersagende Analyse: Nutzen Sie historische Daten, um Projektergebnisse vorherzusagen, potenzielle Risiken zu erkennen und proaktive Strategien zu entwickeln.

Nutzen Sie historische Daten, um Projektergebnisse vorherzusagen, potenzielle Risiken zu erkennen und proaktive Strategien zu entwickeln. Optimierte Ressourcenzuweisung: KI hilft bei der intelligenten Verteilung von Aufgaben auf die Teammitglieder auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten, ihrer Verfügbarkeit und ihrer Arbeitsbelastung, um einen ausgewogenen Beitrag zu gewährleisten.

KI hilft bei der intelligenten Verteilung von Aufgaben auf die Teammitglieder auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten, ihrer Verfügbarkeit und ihrer Arbeitsbelastung, um einen ausgewogenen Beitrag zu gewährleisten. Zeitmanagement: Dynamische Planungs- und Zeiterfassungsfunktionen ermöglichen die sorgfältige Planung und Verfolgung von Projektzeitplänen und fördern die termingerechte Lieferung.

Dynamische Planungs- und Zeiterfassungsfunktionen ermöglichen die sorgfältige Planung und Verfolgung von Projektzeitplänen und fördern die termingerechte Lieferung. Zusammenarbeit in Echtzeit: Verbessern Sie die Koordination und Kommunikation im Team mit Tools, die sich in Echtzeit an Projektänderungen anpassen und darauf reagieren.

Verbessern Sie die Koordination und Kommunikation im Team mit Tools, die sich in Echtzeit an Projektänderungen anpassen und darauf reagieren. Datengestützte Entscheidungen: Der Zugang zu detaillierten analytischen Berichten und Dashboards ermöglicht dem Management umsetzbare Erkenntnisse für strategische Entscheidungen.

Da haben Sie es. Die 10 besten KI-Tools für das Projektmanagement im Jahr 2024. Mit diesen Tools gibt es keine Grenzen für das, was Sie oder Ihre Projektmanager erreichen können. 🏆

KI für das Projektmanagement bietet innovative Lösungen, die Ihnen helfen, Prozesse zu rationalisieren, die Produktivität zu verbessern und Ihre Ziele zu erreichen. Von prädiktiven Analysen bis hin zur Verarbeitung natürlicher Sprache - diese Tools verändern unsere Arbeitsweise und helfen uns, bessere Ergebnisse zu erzielen. Schreiten Sie also voran und erobern Sie die Zukunft - mit KI an unserer Seite 🌻

