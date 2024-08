25 beste kostenlose Projektmanagement-Software: Pläne zum Ausprobieren im Jahr 2024

Projektmanagement kann sich oft wie Jonglieren anfühlen: den Überblick über die sich bewegenden Teile behalten, den rechtzeitigen Fortschritt sicherstellen und eine nahtlose Kommunikation aufrechterhalten. Seitdem Fernarbeit zur Norm geworden ist, hat dieser Jonglierakt noch ein paar Bälle mehr bekommen. Wie gut, dass es Projektmanagement-Software gibt, die Ihnen dabei helfen kann!

Was wäre, wenn Sie erfahren würden, dass Sie ein effizientes Projektmanagement erreichen können, ohne Ihr Budget zu sprengen? Willkommen im Reich der kostenlosen Projektmanagementsoftware! Diese Tools, die ein Gleichgewicht zwischen Erschwinglichkeit und Effektivität herstellen, verändern das Spiel für Teams weltweit.

In diesem Blog stellen wir Ihnen 25 kostenlose Projektmanagement-Tools vor, die Ihre Arbeitsabläufe verbessern. Von der Aufgabenverfolgung bis zur Kommunikation mit den Stakeholdern ist alles dabei, und das Beste daran? Es wird Sie keinen Cent kosten. Tauchen Sie ein!

Was ist eine Projektmanagement-Software?

Projektmanagement-Software hilft bei der Verwaltung von Aktivitäten, Ressourcen, Informationen und Aufgaben im Zusammenhang mit einem Projekt. Sie bietet Struktur und Organisation für Projekte jeder Größe, damit die Teams den Projektfortschritt von Anfang bis Ende überwachen können.

Die meisten Projektmanagement-Tools enthalten spezielle Funktionen, um den Lebenszyklus eines Projekts zu optimieren: Ressourcenzuweisung Vergleich und Liste der rello-Alternativen .

Trello beste Projektmanagement-Funktionen:

Plugins zur Verknüpfung mit anderen Anwendungen und Projektmanagement-Tools

Projektansichten mit Kanban-Boards, Zeitleisten und Kalendern

Benutzerdefinierte Felder zur Strukturierung von Informationen für das gesamte Projekt

Code-freie Automatisierungen in jedem Trello-Board

Projektvorlagen für wiederholbare Arbeitsabläufe

Was Sie in der kostenlosen Version von Trello erhalten:

Eine Integration pro Board

Bis zu 10 MB für Dateien

Was andere über die Verwaltung von Projekten in Trello denken:

"Bis jetzt macht Trello einen großartigen Job. Was beworben wird, wird wie erwartet umgesetzt. Die einzige Sache, die ich erwähnen möchte, ist die moderne Benutzeroberfläche. Ich würde mir einen neuen und frischen Look für diese Software wünschen, der die Benutzererfahrung effektiver macht." - G2Crowd "Trello ist ein großartiges Tool, aber es ist in Bezug auf die Projekte, die es verwalten kann, eingeschränkt. Trello ist ideal für kleine Aufgaben, aber nicht für große." - Capterra Verifizierte Bewertung

5. Wrike - Gut für strategische Planung und Tabellenkalkulation-ähnliche Funktionen

Über Wrike

Wrike ist ein einfaches Projektmanagement-Tool, das sich gut für kleine Teams eignet.

Es gibt auch ein Dashboard für den Aktivitätsstrom, mit dem Sie sehen können, wer an was arbeitet. Ihr problemverfolgung kann auch einer Reihe von Entwicklungsteams helfen.

Aber kann seine kostenlose Version alles lösen Ihre fragen des Projektmanagements ?

Leider nein. Die kostenlose Version von Wrike ist ziemlich begrenzt. Sie verlieren die besten Funktionen und eine Menge mehr, bis Sie auf den Premium-Plan upgraden.

Die besten Projektmanagement-Funktionen von Wrike:

Zeiterfassungsfunktion zum Vergleich der tatsächlich aufgewendeten Zeit mit der geschätzten

Aufgabenprioritäten, damit Teams Aufgaben in der richtigen Reihenfolge erledigen

Projekt-Dashboards für ein besseres Aufgabenmanagement

Kanban-Boards ermöglichen eine vollständige Sichtbarkeit der Aufgaben

Integrationen mit über 400 anderenSaaS-Anwendungen Was Sie in der kostenlosen Version von Wrike erhalten:

Aufgaben, Ordner, Projekte

Gemeinsame Nutzung von Dateien

Tabellenansicht

Posteingang

iOS- und Android-Anwendungen

Unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Keine zeitlichen Einschränkungen

Tafelansicht und Tabellenkalkulation

Verwaltung von Aufgaben und Unteraufgaben

Gemeinsame Nutzung von Dateien

Was Leute über die Verwaltung von Projekten in Wrike denken:

"Manchmal wirkt sich die Änderung einiger Optionen auf alle Ordner aus; manchmal möchte man, dass eine Option auf die Unterordner angewendet wird, aber sie wird nur auf den Hauptordner angewendet. Das Einrichten des Tools kann ohne angemessene Schulung ein ziemlich langer Prozess sein" Technologische Beratung "Ehrlich gesagt, gibt es nicht viel, was ich an Wrike ändern oder nicht mögen würde. Das einzige, was hilfreich wäre, wäre, wenn es eine einfachere Möglichkeit gäbe, Unterhaltungen in Wrike in unsere Google-E-Mails zu übertragen. Ich vergesse manchmal, meine Wrike-Nachrichten zu überprüfen, und wünschte daher, ich würde die Nachrichten synchron in meinen E-Mails erhalten." - G2Crowd Nicht mehr sicher über Wrike? Werfen Sie einen Blick auf unser Wrike und ClickUp Vergleich!

Und zum guten Schluss, hier sind die_ die 9 besten Wrike-Alternativen .

6. Bitrix24 - Gut für die Projektplanung

Über Bitrix24

Bitrix24 ist ein intuitives, kostenloses planungs-Software und Projektmanagementlösung, die versucht, mehrere Geschäftsanforderungen auf einmal zu erfüllen. Für manche Unternehmen, vor allem für kleine Unternehmen, ist das großartig, aber es hängt sowohl von Ihrer Persönlichkeit als auch von den Gewohnheiten Ihres Teams ab.

Das Ärgerliche daran ist, dass Sie wahrscheinlich bereits mehrere dieser Tools verwenden. In diesem Fall ist eine Integration vielleicht besser, als eine verwirrende Komplettlösung aus einer Hand!

Aber als kostenlose projektplaner bietet es Ihnen Aufgaben, Gantt-Diagramme und Aufgabenabhängigkeiten. Die einzige Obergrenze liegt bei der Anzahl der Benutzer und dem Speicherplatz.

Bitrix24 beste Projektmanagement-Funktionen:

CRM-Integration für die Verwaltung von Kundenprojekten

Aufgaben- und Zieleinstellung mit Terminerinnerungen

Gantt-Diagramme für den Aufgabenfortschritt

Tools für die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit

Projektzeiterfassung und Berichterstattung

Was Sie in der kostenlosen Version von Bitrix24 erhalten:

Aufgabenverwaltung

Kanban-TafelnVerwaltung von Ressourcen und erfahren Sie mehr über andere top Alternativen zu Todoist .

Die besten Projektmanagement-Funktionen von Todoist:

Aufgabenlisten mit Prioritätsstufen und Fälligkeitsdaten

Projektverfolgung durch farbkodierte Diagramme

Kollaborationsfunktionen für Teamaufgaben

Integrationsmöglichkeiten mit verschiedenen Apps

Aufgabenerinnerungen per E-Mail, SMS oder Push-Benachrichtigung

Hier ist, was Sie in der kostenlosen Version der Todoist-App erhalten:

Zugang auf 10+ Plattformen

Wiederkehrende Fälligkeitstermine

SSL-gesicherte Verbindung

Unter-Aufgaben & Unter-Projekte

Aufgabenprioritäten (vier Stufen)

80 aktive Projekte

Fünf Personen pro Projekt

Was Leute über die Verwaltung von Projekten in Todoist denken:

"Ich habe keine Möglichkeit gefunden, eine Integration mit Google Kalender auf eine Weise, die für mich funktioniert. Es synchronisiert zwar Aufgaben, aber die Art und Weise, wie es das tut, passt nicht zu meiner Arbeitsweise, was wahrscheinlich auf einen Benutzerfehler oder meine persönlichen Vorlieben zurückzuführen ist und weniger auf das Programm." - G2Crowd "Ich verwende ToDoist, um Aufgaben zu verfolgen, die mir von Kunden zugeschickt werden. Ich verwende es nicht für Projektmanagement, ausführliche Notizen oder Arbeitsabläufe, sondern eher als einfache To-Do-Liste für Projekte, die erledigt werden müssen. Manchmal muss man nicht viele Details aufschreiben - man muss nur sicher sein, dass man die Aufgabe erledigt, und ToDoist ist die beste Software, die ich dafür gefunden habe." - Capterra Verified Review

11. Airtable - Gut für Tabellenkalkulationsprojekte

Über Airtable

Airtable ist eine wunderschön gestaltete Lösung, bei der eine Tabelle auf eine Datenbank trifft. Sie nimmt das, was Sie lieben an Excel und Google Sheets und setzt eine moderne webbasiertes Projekt darauf.

Betrachten Sie Airtable als eine schicke Tabellenkalkulation, die Ihnen hilft inventar zu verfolgen , Listen von Referenzobjekten oder als Bootstrap-CRM.

Im Wesentlichen ist Airtable eine super-freundliche, nicht-einschüchternde Datenbank für das 21 datenbank-Management-Systeme die sich auf SQL oder andere komplexe Sprachen stützen.

Wenn Sie in der Vergangenheit Excel als Projektmanagement-Tool verwendet haben, dann sollten Sie sich Airtable ansehen. Wir empfehlen jedoch keine Tabellenkalkulationen für das Projektmanagement.

warum?

Weil dedizierte kostenlose Top projektmanagement-Tools machen Sie Ihre Arbeit besser!

Bonus: Lesen Sie über Airtable's best alternatives .

Die besten Projektmanagement-Funktionen von Airtable:

Integrationen mit Box, Salesforce und Google Calendar, um andere Daten einzubinden

Interface-Designer-Tool zum Erstellen und Freigeben von benutzerdefinierten Schnittstellen

Gemeinsam nutzbare Formulare zum Eintragen von Datensätzen in die Airtable-Basis

Software-Entwicklungstools zur Erstellung robuster Berichtssysteme

Automatisierungen mit Javascript-Funktionalität

Hier ist, was Sie in der kostenlosen Version von Airtable erhalten:

Unbegrenzte Basen

Unbegrenzte Planungsansichten

Reichhaltige Feldeinträge

Kommentierung

2 GB Speicherplatz

Zwei Wochen historische Daten

Was die Leute über die Verwaltung von Projekten in Airtable denken:

"Ich liebe Airtable, weil ich damit einfache, aber nützliche benutzerdefinierte Programme und Datenbanken erstellen kann, ohne auch nur einen einzigen Code zu kennen. Obwohl es wirklich wichtige Funktionen gibt, die Airtable kurz vor der Perfektion stoppen, ist es immer noch um Längen besser als eine normale Tabellenkalkulation." - Capterra Verified Review "Ich hasse es, dass es keine Erinnerungs-/Follow-up-Funktionen hat, vor allem, wenn man weiß, dass es als Tool für die Zusammenarbeit im Team beworben wird, das für den Kundenservice verwendet wird." - G2CrowdVergleich von Airtable und ClickUp für die Projektverwaltung.

12. TeamGantt - Gut für visuelle Projektzeitpläne

Über TeamGantt

wie Gantt-Diagramme alles klar und deutlich machen

Dann ist TeamGantt wie für Sie gemacht.

Es ist eine kostenlose Projektmanagement-Software, die sich ausschließlich auf Gantt-Diagramme konzentriert.

Dieses Software-Tool ist beeindruckend bei der Erstellung und Visualisierung von Gantt-Diagrammen, so dass Sie sehen können, welche Aufgaben sich überschneiden können und wer für was verantwortlich ist.

Es ist auch ein großartiges Werkzeug, um den Fortschritt von Teams und Einzelpersonen zu messen projektmeilensteinen .

Das Lustige ist, dass Sie für eine Software, die stolz auf ihre Gantt-Diagramme ist, nur EIN Gantt-Diagramm im kostenlosen Paket erhalten. Igitt!

TeamGantt beste Projektmanagement-Funktionen:

Leicht zu lesende Gantt-Diagramme für die Terminplanung

Aufgabenzuweisung mit Abhängigkeiten und Meilensteinen

Management der Teamverfügbarkeit

Zeiterfassung für eine bessere Produktivitätsanalyse

Hier sehen Sie, was Sie in der kostenlosen Version von TeamGantt erhalten:

Ein Projekt

Grundlegende Projektplanung und Zusammenarbeit

Drei Benutzer

Teamverfügbarkeit und Arbeitsbelastung

Was Projektleiter über TeamGantt denken:

"Die kostenlose Version erlaubt nur ein Projekt. Die nächsthöhere Stufe ist aber nicht so teuer." - G2 Crowd "Ich mag die Vielseitigkeit und Einfachheit, mit der dieses Programm verwendet wird und Aufgaben verwaltet werden können." - Capterra Verified Review suchen Sie nach einer guten Gantt Diagramm Software? Lesen Sie unseren Artikel über die besten free Gantt Chart software _und wenn Sie ein Bauunternehmen sind, unser Artikel über die besten software für die Verwaltung von Bauprojekten_ .

Sieh dir das an_ TeamGantt Alternativen !

13. Teamwork Projekte - Gut für Kundenmanagement & Meilensteine

Über Teamarbeit Teamwork Projects ist ein sehr bekanntes Projektmanagementsystem bzw. eine Software, die sich eher an Zielgruppen richtet, die ein Unternehmensmanagement mit Single Sign-On, HIPAA-Konformität und erstklassigem Support benötigen.

Ihre kostenpflichtigen Pläne haben viele Funktionsoptionen für Teams und bieten eine Reihe von Tools wie Rechnungsstellung und Fakturierung.

Die kostenlose Version ist jedoch recht begrenzt.

Viele Kunden und Teams werden für diese erweiterten Funktionen Geld ausgeben, aber es ist ein Risiko, wenn Sie sich nicht langfristig an einen Preisplan binden möchten. Mit dem Pro-Tarif erhalten Sie zum Beispiel viele Integrationen wie Dropbox und Slack, viel mehr Speicherplatz und bis zu 50 Nutzer.

Teamwork Projects bietet die besten Projektmanagement-Funktionen:

Erstellung und Zuweisung von Aufgaben und Unteraufgaben

Gantt-Diagramm fürprojektzeitplan visualisierung

Zeiterfassung und Abrechnungsfunktionen

Dateispeicherung und Versionierung für effektives Dokumentenmanagement

Eingebaute Werkzeuge für die Teamkommunikation

Was Sie in der kostenlosen Version von teamwork projects erhalten:

Zwei aktive Projekte

Begrenzte Aufgabentafeln

Unteraufgaben

Farbige Themen

Was die Leute von Teamwork Projects halten:

"Die Software scheint nur in Europa populär zu sein, daher gibt es ein paar Drittanbieter-Apps, die etwas entwickelt haben, das mit Teamwork verbunden ist, aber es hat Zugang zur API und Webhooks, um das zu kompensieren." - G2Crowd "Teamwork eignet sich hervorragend für die Aufgabenzuteilung und das grundlegende Projektmanagement, aber man sollte sich nicht darauf verlassen, dass es Einblicke in das Unternehmen oder das Portfolio gibt und/oder einen Überblick über das Gesamtbild bietet. Es ist ein gutes Tool für kleine Teams, die sich um Pipeline- und Traffic-Kontrolle kümmern, aber nicht für große, vernetzte Teams, die Account-Management, Effizienzbewertung oder Budgetüberwachung benötigen." - Capterra Verified Review Versuchen Sie diese_ Teamarbeit Alternativen !

14. Freedcamp - Gut für CRM

Über Freedcamp

Freedcamp bietet Ihnen mehrere Ansichten, darunter eine Listen-, eine Kanban-Board- und eine Gantt-Diagramm-Ansicht.

Außerdem gibt es eine Pinnwand für soziale Kommunikation und private Aufgaben sowie White-Labeling für Kundenbereiche, Rechnungsstellung und CRM-Funktionen.

Aber hier ist die Sache, der kostenlose Plan ist sehr begrenzt, und die bezahlten Pläne beginnen bei $ 1,49 pro Benutzer pro Monat.

Und in ihren eigenen Worten, es ist ein "minimalistischer" Plan!

Wir wünschten, dass sie noch minimalistischer mit einem kostenlosen Plan, obwohl ging.

Freedcamp beste Projektmanagement-Funktionen:

Aufgabenlisten mit Haftnotizen zur sofortigen Informationserfassung

Kalenderansicht für die einfache Planung und Überwachung von Aufgaben

Dedizierte Diskussionsforen für die Zusammenarbeit im Team

Issue Tracker für effizientes Problemmanagement

Cloud-Dateispeicher für müheloses Dokumentenmanagement

Hier sehen Sie, was Sie in der kostenlosen Version von Freedcamp erhalten:

Unbegrenzte Anzahl von Benutzern und Aufgaben

Zeiterfassung

Diskussionsforen

Passwort-Manager

Persönlicher Aufgabenmanager

Unteraufgaben

Was andere über Freedcamp denken:

"Freedcamp wird nicht so oft aktualisiert, wie ich es mir wünschen würde. Software sollte sich ständig ändern, um mit Trends und Branchenanforderungen Schritt zu halten." - Capterra Verified Review "Mir gefällt es nicht, dass es keine mobile Anwendung gibt. Das wäre toll, um direkt vom Handy aus zu kommunizieren und Aufgaben zu verwalten." - G2Crowd

15. Smartsheet - Gut für Kundensupport und Workflow-Automatisierung

Via Smartsheet

Smartsheet ist ein dynamisches Projektmanagement-Tool, das eine kalkulationsähnliche Oberfläche für die Organisation und Verfolgung von Aufgaben, Projekten und Teamzusammenarbeit bietet. Mit Funktionen wie Gantt-Diagrammen, Ressourcenmanagement und automatisierten Workflows ermöglicht Smartsheet seinen Nutzern, Prozesse zu rationalisieren, Prioritäten zu setzen und Fristen effektiv einzuhalten.

Smartsheet beste Projektmanagement-Funktionen:

Automatische Benachrichtigungen und Erinnerungen, um Teams auf Kurs zu halten

Cloud-basierte Dateifreigabe für nahtlose Zusammenarbeit

Bedingte Formatierung zur visuellen Hervorhebung wichtiger Daten

Echtzeit-Updates und Sichtbarkeit des Projektstatus

Integrationen mit gängigen Tools wie Google Drive und Salesforce

Hier sehen Sie, was Sie in der kostenlosen Version von Smartsheet erhalten:

10 Projektpläne

Unbegrenzte Anzahl von Mitarbeitern

5 Dashboards für übergeordnete Projektansichten

Was andere über die Verwaltung von Projekten mit Smartsheet denken:

"Smartsheet hat so viel Potenzial. Es hat die Automatisierung vieler unserer internen manuellen Prozesse einfach und effizient gemacht. Es hat uns viel Zeit erspart, die wir bisher damit verbracht haben, Genehmigungen einzuholen. Smartsheet erledigt das jetzt für uns. Wir nutzen es jeden Tag für so einfache Dinge wie das Halten aller auf dem Laufenden darüber, was wir alle tun, bis hin zur Verwaltung aller unserer Schulungsanfragen und der automatischen Weiterleitung von Elementen durch die Pipeline. Wir haben es erfolgreich in die meisten unserer Prozesse integriert." - G2Crowd "Es gibt eine gewisse Lernkurve für diejenigen, die tiefer einsteigen wollen. Es braucht einige Zeit, um die Formeln zu erlernen, die denen von Excel ähneln, aber gerade "anders" genug sind, um Sie aus der Bahn zu werfen. Wir schlagen vor, dass Sie ein bis zwei Personen in Ihrem Team auswählen, die zu Fachexperten für Smartsheet werden und das Team durch den Übergang führen können." - G2Crowd Check out how ClickUp im Vergleich zu Redbooth .

16. Basecamp - Gut für Einsteiger

Über Basecamp

Basecamp ist eine beliebte Projektmanagement- und Teamkommunikationssoftware für die einfache Zusammenarbeit im Team.

Einer der Hauptnachteile von Basecamp ist, dass es nicht das gleiche Maß an Anpassung und Flexibilität bietet wie einige andere Projektmanagement-Software. Basecamp ist zwar als benutzerfreundliche Plattform konzipiert, aber seine Starrheit kann es schwierig machen, die Software auf bestimmte Projekte oder Teams zuzuschneiden.

Wenn Sie einen einfachen Aufgabenmanager mit Echtzeit-Kommunikationsfunktionen für Ihre Teammitglieder suchen, dann kann Basecamp eine gute Wahl sein.

Basecamp beste Projektmanagement-Funktionen:

Projektmanagement-Zeitleiste, um alles von Anfang bis Ende zu sehen

Hill Charts zur visuellen Darstellung von Fortschritten im Laufe der Zeit (bergauf oder bergab)

Das Hey! Menü bündelt Benachrichtigungen in einem einzigen Menü

Check-in mit automatischer Abstimmung für das Team

Chat- und Nachrichtensystem

Hier ist, was Sie in der kostenlosen Version von Basecamp erhalten:

20 Benutzer

Drei Projekte

Speicherplatz von 1 GB

Was andere über die Verwaltung von Projekten mit Basecamp denken:

"Als ich es für die Zusammenarbeit in einem kleinen Team verwendet habe, war es großartig. Als ich anfing, es zu benutzen für kundenkommunikation und die Ergebnisse, was sowohl mich als auch mein Team frustriert hat." - Capterra Verified Review "Insgesamt ist Basecamp ein solides Produkt, das ich fast täglich für die Verwaltung von Projekten verwende. Ich hatte noch keine größeren Probleme mit der Software, würde aber gerne Tipps und Tricks nachschlagen können, um meinen Arbeitsablauf zu verbessern." - Capterra Verified Review

17. ActiveCollab - Gut für Freiberufler und kleine Agenturen

Über ActiveCollab

Wenn Sie ein Fan von schlichtem Design, Kanban-Boards und einer schlanken UX sind, werfen Sie einen Blick auf ActiveCollab . Ein einfach zu bedienendes Tool, mit dem Sie Projekte rationalisieren, mit Ihrem Team kommunizieren und mit Kunden zusammenarbeiten .

Unterteilen Sie Projekte in Aufgaben mit flexiblen Startterminen und Fristen, die Sie dem Team zuweisen oder Kunden bei Bedarf zur Ansicht einladen können.

ActiveCollab kann als Liste oder in der Kanban-Ansicht visualisiert werden, verfügt über eine integrierte Stoppuhr, um die Zeit für Aufgaben zu verfolgen, und hat eine integrierte App zum Chatten oder Teilen von Dateien.

ActiveCollab beste Projektmanagement-Funktionen:

Zeiterfassungsfunktion mit interaktivem Gantt-Diagramm

In-App-Kommunikationstools und Dateifreigabe

Aufgabenabhängigkeiten und automatische Neuplanung

Budgetverfolgung zur Überwachung der Projektfinanzen

Was Sie in der kostenlosen Version von ActiveCollab erhalten:

Bis zu drei Mitglieder

Unbegrenzte Anzahl von Projekten und Kunden

Aufgabenabhängigkeiten und automatische Terminplanung

Mobile&Desktop App

Was andere über die Verwaltung von Projekten mit ActiveCollab denken:

Unser Team verwaltet alle unsere Projekte über ActiveCollab, einschließlich Budgetierung, Aufgaben und zeitmanagement . Ohne sie würden wir in einem Meer von E-Mails und Slack-Nachrichten untergehen." - Capterra Verified Review "Ich wünschte, es könnte mit anderen Projektmanagement-Tools wie Basecamp, Asana usw. verbunden werden. Ich arbeite mit vielen Auftragnehmern und Anbietern zusammen und wenn ich alles in Active Collab machen könnte, dann würde es ein Ticket in deren Plattformen erstellen, das wäre großartig." - Capterra Verifizierte Bewertung

18. Paymo - Gut für Ressourcenmanagement

Über Paymo Paymo ist eine kostenlose Projektmanagement-Software für Einzelanwender und Teamleiter, die ressourcenmanagement . Es bietet auch Kanban-Tafeln und Zeiterfassung, die es ermöglichen freiberufler den Überblick behalten können der Zeit für jeden Kunden leicht nachverfolgen.

Paymo beste Projektmanagement-Funktionen:

Aufgabenkommentare in Echtzeit für effektive Teamkommunikation

Visuelle Projektzeitleiste mit Gantt-Diagrammen

Erweiterte Aufgabenverwaltung mit mehreren Benutzern

Time Tracker Widget für besseres Zeitmanagement

Erstellung von Rechnungen zur Verwaltung der Projektfinanzen

Hier ist, was Sie in der kostenlosen Version von Paymo erhalten:

Ein Benutzer

1 GB Speicherplatz

Berichterstattung

Zeiterfassung

API

Was die Leute über Paymo denken:

"Ich bin absolut begeistert von der detaillierten Kontrolle der Berichte und der Möglichkeit, Benutzer, Projekte, Aufgaben und mehr zu verwalten." - Capterra Verified Review "Ich würde diesen Service jedem mittelständischen Unternehmen empfehlen, das auf der Suche nach einer guten, soliden isseu Tracking Software ist." - Capterra Verified Review

19. Podio - Gut für Messaging

Über Podio

Podio ist fast wie ein Cocktail aus kostenloser Projektmanagement-Software und Messaging-Tools. Es bietet Konversationen in der App, und Sie erhalten einen Überblick über alle Ihre Aufgaben.

Es unterstützt zahlreiche Integrationen mit beliebter Software wie ZenDesk, Evernote und Google Drive.

Die besten Projektmanagement-Funktionen von Podio:

Integrierte Tools für die Zusammenarbeit im Team mit Dateifreigabe

Berichtsfunktionen mit visuellen Projekt-Dashboards

App-Integration für erweiterte Funktionalität

Automatisierte Workflows zur Rationalisierung von Aufgaben

Hier sehen Sie, was die kostenlose Version von Podio bietet:

Fünf Benutzer

Integrationen

Unbegrenzte Arbeitsbereiche

Chat-Funktionen

Was andere über die Verwaltung von Projekten mit Podio denken:

"Zuverlässige Kommunikation mit dem Team durch die Chatfunktion. Gute persönliche Aufgabenverwaltung und auch wissensmanagement . Auch wenn wir unsere Dateien in einem Cloud-Dienst gespeichert haben, haben wir unser Wissen mit Podio 'indiziert' und sortiert." - Capterra Verified Review "Das Podio CRM-System lässt sich an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Sie können ganz einfach separate Arbeitsbereiche erstellen und die Apps hinzufügen, die Sie für einen einfachen Zugriff und für organisatorische Anforderungen benötigen." - G2Crowd

20. MeisterTask - Gut für cloudbasiertes Projektmanagement

Via Meistertask

Jede Kanban-Tafel fanatiker im Haus? Dann ist MeisterTask genau das Richtige für Sie. Dieses Projektmanagement-Software-Tool versucht, Kanban-Tafeln praktischer zu machen.

Ihre Aufgaben, Kommentare, Notizen, Fälligkeitsdaten usw. sind alle wie Kanban-Tafeln an einem Ort angeordnet. Es ist eine flexible Projekttafel und ein cloudbasiertes Projektmanagement-Tool.

MeisterTask beste Projektmanagement-Funktionen:

Aufgabenzuweisung und Fortschrittsverfolgung

Kanban-Boards für das Aufgabenmanagement

Unbegrenzte Automatisierungen

Zeitleisten im Gantt-Stil für die Planung und Zuweisung von Aufgaben

Was Sie in der kostenlosen Version von MeisterTask erhalten:

Unbegrenzte Projekte und unbegrenzte Benutzer

Zwei Integrationen (Slack oder Zendesk)

Checklisten, Kommentare, Tags, Aufgaben- und Zeiterfassungsfunktionen

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Dateifreigabe und Anhänge (bis zu 20 MB)

Was Leute über die Verwaltung von Projekten in MeisterTask denken:

"Das Einzige, womit ich nicht wirklich zufrieden bin, ist die Unmöglichkeit, Aufgaben von einem Abschnitt in einen anderen zu verschieben. Ich weiß nicht, warum wir das tun können! Man kann immer nur eine Aufgabe auf einmal verschieben. Außerdem ist die Bildlaufleiste ziemlich klein und schwer anzuklicken, weil sie ziemlich dünn ist. Die kostenlose Version unterstützt keine wiederkehrenden Aufgaben, das sollte man also bedenken, wenn man nicht dafür bezahlen will." - Capterra Verified Review "Ich wünschte, die kostenlose Version hätte mehr Projekte - etwa 4 bis 6 wären toll. Mein Budget erlaubt es mir vielleicht, die Vollversion (ich glaube Pro) zu kaufen. Ich verwende es im Moment nur für mich selbst, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Unternehmen davon Gebrauch machen könnte. Wie bei den meisten To-do-Apps fehlt auch hier eine vernünftige Schlummerfunktion. Manchmal bin ich mitten in der Arbeit an einer Aufgabe und brauche ein paar Minuten mehr, um sie zu erledigen - eine Schlummerfunktion für einen anstehenden Punkt ist immer hilfreich." - Capterra Verified Review

21. Zenkit - Gut für Multiview-Planung

Via Zenkit

Wenn Sie auf der Suche nach der besten Projektmanagement-Software sind, sollten Sie Zenkit in Betracht ziehen. Mit Zenkit erhalten Sie eine anständige Auswahl an Funktionen und Vorlagen für eine einfache Einrichtung des Arbeitsbereichs.

Die Einrichtung ist zwar einfach, aber die Begrenzung auf 5000 Elemente kann für die meisten vielbeschäftigten Teams eine Einstiegshürde darstellen.

Zenkit beste Projektmanagement-Funktionen:

Planung in mehreren Ansichten mit Kanban, Tabelle, Liste oder Kalender

Einrichtung von Aufgabenhierarchien und Abhängigkeiten

Kollaborationstools mit Teamzuweisungen und Erwähnungen

Zeiterfassung für ein besseres Produktivitätsmanagement

Integrationsfunktionen für das Projektmanagement

Was Sie in der kostenlosen Version von Zenkit erhalten:

Unbegrenzte Sammlungen

3 GB Speicherplatz

Bis zu fünf Mitglieder

Bis zu fünf Teams

Was andere über die Verwaltung von Projekten mit Zenkit denken:

"Es ist vom ersten Tag an einfach zu benutzen, da die meisten Tools sehr benutzerfreundlich aufgebaut sind. Ich mag die Effizienz, die es für den Austausch von Informationen und Aufgaben mit meinem Team bietet." - Capterra Verifizierte Bewertung "Für kostenlose Nutzer ist der Datenspeicher sehr gering, das ist das einzige, was mir an Zenkit nicht gefällt. Auch die Benutzeroberfläche wird an manchen Stellen zu unübersichtlich, es gibt viel Spielraum, um die Oberfläche zu verbessern." - G2Crowd

22. Toggl Plan - Gut für Zeitmanagement

Via Toggl Plan

Toggl Plan ist eines der besten Projektmanagement-Tools für effektive Teamplanung und Aufgabenmanagement.

Die Software ist sehr einfach zu bedienen und eignet sich für Projektmanager, die kleine Teams verwalten.

Toggle Track beste Projektmanagement-Funktionen:

Zeitleistenansicht für eine optimierte Projektplanung

Taskboard für die Verwaltung der Arbeitsbelastung des Teams

Einfache Drag-and-Drop-Schnittstelle für Aufgabenanpassungen

Gemeinsame Zeitleisten und Taskboards für die Zusammenarbeit im Team

Farbcodierte Aufgaben für eine bessere Aufgabenkategorisierung

Was Sie in der kostenlosen Version von Toggl Plan erhalten:

Bis zu fünf Nutzer

Unbegrenzt viele Aufgaben

Unbegrenzte Anzahl von Projektmeilensteinen

Gemeinsame Zeitleisten

Was Leute über die Verwaltung von Projekten mit Toggl Plan denken:

"Ich hatte das Gefühl, dass die mobile Anwendung nicht optimal ist. Es ist erstaunlich für die langfristige Planung, sogar für die Wochenplanung, aber es wird unangenehm, wenn es um die tägliche Planung oder die Feinplanung für die Zeitplanung geht. Es ist großartig für regelmäßige Absprachen, aber es wird unübersichtlich, wenn es um außergewöhnliche Ereignisse geht." Capterra Verifizierte Bewertung "Toggl hat in den letzten Jahren einige großartige UI-Änderungen vorgenommen, aber eine robustere Möglichkeit zur Anpassung der Oberfläche und der Ansichten wäre ein Bonus, vor allem, da dies ein Programm ist, das ich fast den ganzen Tag benutze und häufig einchecke. Einige zusätzliche Timer-Ansichten oder sogar Farbthemen wären toll." - G2Crowd

23. Zoho Projects - Gut für die Verwaltung von Dokumenten

Via Zoho Projects Zoho Projekt ist eine weitere effiziente Projektmanagementsoftware. Ob Sie nun Dokumente verwalten, bequem mit Ihrem Team zusammenarbeiten oder Fehler beheben lassen möchten, mit einem Fehlerverfolgungssystem kann Zoho das übernehmen.

Zoho Projects beste Projektmanagement-Funktionen:

Umfassende Aufgabenverwaltung mit benutzerdefinierten Feldern

Gantt-Diagramm-Ansicht für die Projektplanung

Zeiterfassungstools und Genehmigungsverfahren für Stundenzettel

Eingehende Analysen mit anpassbaren Berichten

Integrierte Dokumentenverwaltungssysteme

Was Sie in der kostenlosen Version von Zoho Projects erhalten:

10 MB Dateispeicher

Zwei Projekte

Viewer für Gantt-Diagramm

Kalender & Foren

10 Benutzer

Was andere über die Verwaltung von Projekten mit Zoho Projects denken:

"Die Benutzeroberfläche kann ein wenig verwirrend sein (schwierig für Neulinge)." Capterra Verified Review "Was mir an Zoho Projects gefällt, ist, dass es mir mit seiner Zeiterfassungsfunktion hilft, meine Effizienz bei der Erledigung von Aufgaben in einem bestimmten Zeitrahmen zu erhalten. Diese Software lässt sich leicht in andere Zoho-Software integrieren und hilft uns, den Fortschritt zu verfolgen und die Produktivität unseres Teams zu erhalten." - G2Crowd Testen Sie diese_ Zoho Alternativen !

24. Nifty - Gut für die Verfolgung von Projektmeilensteinen

Über Nifty Nifty ist ein Projektmanagement-Tool, das darauf abzielt, dass Sie sich auf die Verwaltung Ihrer Arbeit konzentrieren, nicht auf das Tool. Arbeiten Sie mit Ihrem Team und Ihren Kunden zusammen in einer einzigen App mit einer Vielzahl von Funktionen wie Chat, Aufgaben, Dokumenten und Kalender. Erstellen Sie eine vorschlag für Ihre Projekte und automatisieren Sie Ihre Fortschrittskontrolle.

Legen Sie Ziele und Zeitpläne fest, arbeiten Sie gemeinsam an Aufgaben, richten Sie eine Wissensdrehscheibe ein, erstellen Sie Dokumente und Wikis und arbeitsbelastungen ausgleichen .

Visualisieren Sie Ihr Projekt in Nifty als Meilensteine (ähnlich der Gantt-Ansicht), oder wählen Sie eine der drei anderen Ansichten, einschließlich der Zeitleiste, der tafelähnlichen Swimlane-Ansicht oder der Vogelperspektive mit der Master-Übersicht.

Die besten Projektmanagement-Funktionen von Nifty:

Verfolgung von Meilensteinen und Projektzeitplänen

Aufgabenverwaltung mit automatischer Fortschrittsaktualisierung

Tools für die Zusammenarbeit im Team

Aufgabenzuweisung und Prioritätensetzung

Integrierte Kommunikationskanäle

Was Sie in der kostenlosen Version von Nifty erhalten:

Unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern, Gästen und Kunden

100 MB Speicherplatz

2 Projekte

Aufgaben, Meilensteine, Besprechungen und Dokumente

Workflow-Automatisierungen und benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen

Was andere über die Verwaltung von Projekten in Nifty denken:

"Nifty ist ein Produkt, das sich in vielen Kundenumgebungen hervorragend bewährt. Seine Benutzerfreundlichkeit macht es zu einem leistungsstarken Werkzeug für die Verwaltung unseres Kundenportfolios." - Stefan Schmidt, Geschäftsführender Gesellschafter, Hemmersbach

"Nifty steckt noch in den Kinderschuhen, man kann hier und da noch ein paar Bugs finden, aber das Team reagiert immer sehr schnell, wenn man etwas meldet oder eine Funktionsanfrage stellt. Was die Oberfläche angeht, gibt es nichts zu beanstanden. Ich denke, Nifty geht in die richtige Richtung, es braucht nur noch ein bisschen Zeit, um zu reifen, aber in der Zwischenzeit ist es perfekt funktional und tut, was es sagt, nämlich Projektmanagement leicht machen." - G2Crowd

25. Jira - Gut für Entwicklungsteams und Integrationen

Über: Jira-Software Jira ist ein kostenloses Projektmanagement-Tool zur Fehlerverfolgung und Problemverwaltung. Es bietet Funktionen für die Softwareentwicklung, wie z. B. erweiterte Berichtsoptionen, einschließlich der Arbeitsbelastung der Benutzer, des durchschnittlichen Problemalters und der kürzlich erstellten Probleme. So können Projektmanager die Projektleistung analysieren, Problemrückstände verwalten und datengestützte Entscheidungen treffen, um effiziente Sprints planen .

Die besten Projektmanagement-Funktionen von Jira:

Dashboard zur Untersuchung von Vorfällen, um Probleme bei der Codebereitstellung schneller zu lösen

Aufgaben zuweisen oder erstellen Jira-Probleme direkt aus Ihrer Pull-Anfrage

Zeiterfassung mit farblicher Kennzeichnung für visuelles Projektmanagement

Scrum-Boards zur Untergliederung komplexer Aufgaben

Vorlagen für die Projektverfolgung

Was Sie in der kostenlosen Version von Jira erhalten:

Unbegrenzte Anzahl von Kunden

100 E-Mail-Benachrichtigungen pro Tag

Was andere über die Verwaltung von Projekten mit Jira denken:

"Insgesamt ist Jira einfach ein großartiges Tool mit einer fantastischen, benutzerfreundlichen Oberfläche, die insgesamt eine angenehme Benutzererfahrung bietet." Capterra Verified Review "Zugegeben, Jira kann anfangs etwas überwältigend sein, besonders für neue Benutzer. Es kann einige Zeit dauern, bis man die unzähligen Funktionen vollständig erforscht und verstanden hat. Aber wenn man erst einmal den Dreh raus hat, ist es ein mächtiges Werkzeug, das einem zur Hand geht." - G2Crowd Sieh dir das an_ Jira Alternativen !

Funktionen, die Sie in einer kostenlosen Projektmanagement-Software suchen sollten

Wir haben die besten Projektmanagement-Softwarelösungen vorgestellt. Jetzt wollen wir uns die wichtigsten Funktionen ansehen, mit denen Sie die Produktivität Ihres Teams steigern können!

Kollaborative Dokumente

Die heutigen Dokumentationsmanagementsysteme sind ein Cloud-basiertes Repository mit projektdokumentation , SOPs und besprechungsnotizen . Diese Art des Wissensaustauschs fördert die Konsistenz und die Qualität der Inhalte, die im gesamten Unternehmen genutzt werden können. Dadurch erreichen Unternehmen drei Dinge:

Dokumentation von Prozessen, Verfahren und bewährten Praktiken, damit wichtige Informationen nicht verloren gehen, wenn Teammitglieder das Unternehmen verlassen oder eine andere Rolle übernehmen Verkürzung der Zeit, die für die Suche nach Informationen oder die Erledigung von Aufgaben benötigt wird Erfüllung gesetzlicher Anforderungen und Aufrechterhaltung von Prüfpfaden für die Einhaltung von Rechtsvorschriften

Teams nutzen Ideation in ihren Projekten, um neue, kreative Lösungen für die anstehenden Probleme zu entwickeln. Bei der Verwaltung von Projekten sind diese Projektmanagement-Softwarelösungen für Marketing- und Vertriebsteams ebenso wertvoll wie für Produktteams.

Ressourcenmanagement

Teams haben unterschiedliche Möglichkeiten, ihre Aufgaben zu organisieren, denn jedes Projekt hat seine eigenen Ziele, seinen eigenen Umfang und seine eigenen Ressourcen. Das Ressourcenmanagement gibt Teams die Kontrolle über kapazitätsplanung und nivellierung der Ressourcen .

Aufgabenverwaltung

Wenn Sie eine Plattform benötigen, die sowohl das Aufgaben- als auch das Projektmanagement skaliert, bieten Projektmanagement-Tools wie ClickUp genau das, was Teams brauchen, um persönliche Aufgabenlisten, komplexe Projekte und alles dazwischen zu verwalten.

Zielverfolgung

Wenn ein Unternehmen wächst, wird es immer schwieriger, die Unternehmensstrategie proaktiv von der obersten Ebene an die Teams und die einzelnen Mitarbeiter weiterzugeben. Aus diesem Grund wenden sich die Abteilungsleiter an zielverfolgungs-Apps wie ClickUp, um übergeordnete Initiativen in detaillierte Aufgaben zu unterteilen.

Kommunikationskanäle

Mit 69 % der Menschen arbeiten von zu Hause aus während der Pandemie und 16 % der Unternehmen stellen Fernarbeitskräfte ein nur weltweit ein, ist klar, dass hybride Arbeitskräfte auf dem Vormarsch sind. Der beste Ansatz zur Aufrechterhaltung einer effektiven Kommunikation an einem teilweise oder vollständig entfernten Arbeitsplatz ist die Verwendung von mehrere Kommunikationslösungen um eine Vielzahl gängiger Anwendungsfälle abzudecken. Die meisten Organisationen werden sie benötigen:

Ein Chat-Tool wie Slack für die alltägliche Kommunikation sowie für team- und organisationsweite Ankündigungen

Awerkzeug zur Bildschirmaufzeichnung wie Loom für die Fehlersuche und das Durchgehen komplexer Prozesse

Ein Videokonferenz-Tool wie Zoom für tägliche Standups, wöchentliche All-Hands und spontane Synchronisationen

Zeiterfassung

Die Zeiterfassung für Aufgaben, Besprechungen und alle arbeitsbezogenen Aktivitäten (siehe Compliance-Schulungen) ist für jedes einzelne Teammitglied unerlässlich.

Die Zeiterfassung unterstützt die Zusammenarbeit im Team, so dass Sie Projekte schneller abschließen können. Im besten Fall liefert die Zeiterfassung Daten, um bessere Geschäftsentscheidungen und Automatisierungsmöglichkeiten zu treffen.

Automatisierungen

Automatisierungen ersetzen die sich wiederholende Arbeit, die kreative Energie raubt, durch leistungsstarke In-App-Workflows für jede Art von Aufgabe.

Vorteile der kostenlosen Projektmanagement-Software

Projektmanagement-Software bietet zahlreiche Vorteile, die die Arbeitsabläufe in Ihrem Team optimieren und die Produktivität steigern können. Mit diesen Tools können Teams Aufgaben effektiv organisieren, den Projektfortschritt verfolgen und eine kollaborative Umgebung fördern.

Die Projektmanagement-Software ist mit Funktionen wie Aufgaben, gemeinsamen Kalendern, Dokumentenmanagement, Team-Chat und umfassenden Projektberichten ausgestattet. Diese Funktionen helfen nicht nur bei der Strukturierung der Projektaufgaben, sondern auch bei der Überwachung der Arbeitsbelastung der einzelnen Teammitglieder, um sicherzustellen, dass alle Aufgaben effizient verteilt werden.

Zu den Vorteilen der besten Projektmanagement-Software gehören:

Reduzierung der Arbeitskosten: Durch die Beseitigung von Redundanzen und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wird der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erledigung von Aufgaben reduziert. Infolgedessen werden weniger Stunden benötigt, um die gleiche Menge an Arbeit zu erledigen

Durch die Beseitigung von Redundanzen und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wird der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erledigung von Aufgaben reduziert. Infolgedessen werden weniger Stunden benötigt, um die gleiche Menge an Arbeit zu erledigen Verbesserte Verantwortlichkeit und Eigenverantwortung: Durch die Dokumentation klarer Erwartungen und Aufgabenziele im Projektmanagement-Tool werden die Teammitglieder für ihre Arbeit verantwortlich gemacht

Durch die Dokumentation klarer Erwartungen und Aufgabenziele im Projektmanagement-Tool werden die Teammitglieder für ihre Arbeit verantwortlich gemacht Schnellere Markteinführung: Abgestimmte Kommunikation undfunktionsübergreifende Arbeitsabläufe unter einer Plattform hilft den Teams, Projekte schneller zu verwalten und zu liefern

Abgestimmte Kommunikation undfunktionsübergreifende Arbeitsabläufe unter einer Plattform hilft den Teams, Projekte schneller zu verwalten und zu liefern Verbessertes Zeitmanagement: Terminplanung undpriorisierung von höherwertigen Aufgaben schafft Freiräume, um Energie in die wichtigste Arbeit und weniger in administrative Aufgaben zu stecken

Terminplanung undpriorisierung von höherwertigen Aufgaben schafft Freiräume, um Energie in die wichtigste Arbeit und weniger in administrative Aufgaben zu stecken Bessere Ressourcenzuweisung: Durch die Zuweisung von Aufgaben an die richtigen Personen werden die Fähigkeiten und das Fachwissen auf die Projekte verteilt und Verzögerungen aufgrund von Arbeitsüberlastung verringert

Durch die Zuweisung von Aufgaben an die richtigen Personen werden die Fähigkeiten und das Fachwissen auf die Projekte verteilt und Verzögerungen aufgrund von Arbeitsüberlastung verringert Verbesserte Zusammenarbeit: Kommentare und Diskussionen innerhalb einer Projektmanagement-App bieten Teams und Stakeholdern einen eigenen Raum, um Fragen zu stellen, Feedback zu geben und sich bei wichtigen Projektentscheidungen abzustimmen

Kommentare und Diskussionen innerhalb einer Projektmanagement-App bieten Teams und Stakeholdern einen eigenen Raum, um Fragen zu stellen, Feedback zu geben und sich bei wichtigen Projektentscheidungen abzustimmen Zentralisierte Informationen: Die Speicherung und gemeinsame Nutzung von Informationen verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Daten verloren gehen oder falsch kommuniziert werden. Die Teams profitieren auch davon, dass Projektaufzeichnungen, Ideen und Dokumentationen auf einer Plattform zur Verfügung stehen

Finden Sie die beste kostenlose Projektmanagement-Software für Ihr Team

Die von Ihnen gewählte Projektmanagement-Software sollte in der Lage sein, diese Aufgabe zu erfüllen. Gleichzeitig sollte Ihr gesamtes Team in der Lage sein, die Vorteile der Software zu nutzen, ohne sich für ein kostenpflichtiges Programm entscheiden zu müssen.

Am schlimmsten ist es, wenn Sie sich mit Begeisterung auf ein neues Projekttool einlassen, dann aber von dessen mangelnden Funktionen und Merkmalen abgeschreckt werden, so dass Sie sich für das kostenpflichtige Programm entscheiden.

Warum also nicht ClickUp ausprobieren?

Es hat mehr kostenlose merkmale als jedes andere der hier aufgeführten besten Projektmanagement-Tools.

Ob Sie Aufgaben zuweisen, Ziele erstellen, Zeiterfassung oder Automatisierungen verwenden möchten, die Möglichkeiten sind endlos.

Also clickUp heute kostenlos ausprobieren denn Sie verdienen ein effizientes und einfaches Projektmanagement, das Ihnen kein Loch in die Tasche reißt.