6 kostenlose Vorlagen für Projektstrukturpläne in Excel & ClickUp

Traditionell, projektleiter sind auf der Suche nach strategischen Ansätzen, die ihnen die Arbeit erleichtern sollen. Jeder Ansatz, der den Zeitaufwand für die Durchführung eines Projekts verringert, wird seit jeher als willkommener Aspekt betrachtet.

Das oberste Ziel solcher Ansätze war immer die rechtzeitige Fertigstellung des Projekts, die Projektkosten zu senken und unnötige Ausgaben zu vermeiden.

Unter diesen Projektmanagementansätzen scheint die Aufteilung der Arbeit in kleinere Aufgaben eine gängige Technik zu sein, die schon immer eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Projektproduktivität gespielt hat. Durch die Aufteilung der Arbeit in kleinere Aufgaben wird sie überschaubarer und leichter zu bewältigen.

Was ist eine Vorlage für einen Projektstrukturplan (WBS)?

hierarchischen Elemente in einem Projekt

ist eine visuelle Darstellung der hierarchischen Elemente in einem Projekt mit dem Ziel, verschiedene Ziele zu erreichen projektleistungen . Dieses hilfreiche Diagramm ermöglicht es Projektmanagern, die kritischsten Aspekte ihres Projekts zu visualisieren, während sie auf das Erreichen ihrer gewünschten Ziele hinarbeiten.

Die Verfügbarkeit von projektstrukturplan vorlagen ist ein willkommener Aspekt, da er sicherstellt, dass Projektmanager keine Zeit mit der Vorbereitung ihrer PSP-Vorlagen verbringen müssen. Als Projektmanager können Sie schnell eine kostenlose Projektstrukturplan-Vorlage erhalten, die Ihren Projektanforderungen entspricht.

Eine Projektstrukturplan-Vorlage ist eine hierarchische oder visuelle Darstellung aller notwendigen Schritte, die Sie unternehmen müssen, um die festgelegten Aufgaben in Ihrem Projekt zu erfüllen. Das bedeutet, dass Sie keine Zeit damit verbringen müssen, alle grundlegenden Schritte aufzulisten meilensteine aufzulisten, die für Ihr Projekt notwendig sind .

6 Vorlagen für Projektstrukturpläne in Excel & ClickUp

Es reicht nicht aus, etwas über Projektstrukturplan-Vorlagen zu lernen. Sie müssen mehr Details über die möglichen Projektstrukturvorlagen und die Beispiele wissen, die Sie für Ihr Projekt in Betracht ziehen können. Auf diese Weise fällt es Ihnen leichter, sich für die Vorlagen zu entscheiden, die Sie für Ihre kommenden Projekte in Betracht ziehen sollten.

Hier finden Sie einige Vorlagen und Beispiele für Projektstrukturpläne, die Sie in Betracht ziehen sollten.

1. ClickUp Arbeitsstrukturplan Whiteboard-Vorlage

Zerlegen Sie den Umfang eines Projekts in kleine Teilaufgaben und verfolgen Sie einfach die Teilaufgaben für jede Stufe und Phase des Teams, das an ClickUp Whiteboards beteiligt ist

Produktteams werden diese Vorlage lieben ClickUp Arbeitsstrukturplan Whiteboard-Vorlage zur einfachen Visualisierung des Projektumfangs durch Aufteilung der Arbeit in kleine Teilaufgaben. Das macht es einfacher, Ihre Projektleistungen für jede Phase zu verfolgen!

Außerdem ist unser Whiteboard-Funktion können Sie visuelle Aspekte ganz einfach bearbeiten, hinzufügen oder entfernen, um sie an die spezifischen Anforderungen Ihres Teams anzupassen. Verlieren Sie bei Ihrem nächsten Projekt nie wieder den Überblick über all die beweglichen Teile! Laden Sie die WBS-Vorlage für das Whiteboard herunter

2. ClickUp Projektstrukturplan-Vorlage

ClickUp Work Breakdown Structure Template unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Projekte

ClickUp's Projektstrukturplan (WBS) Vorlage ist Ihre effiziente Lösung, um komplexe Projekte mit Leichtigkeit zu verwalten. Mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben in konkrete Abschnitte unterteilen, die Zusammenarbeit im Team optimieren und den Projektfortschritt mit Echtzeit-Updates verfolgen. Und das alles in einem intuitiven, benutzerfreundlichen Format, das keine Programmier- oder speziellen Softwarekenntnisse erfordert.

Mit der WBS-Vorlage stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt pünktlich und innerhalb des Budgets abgeschlossen wird. Sie hilft Ihnen bei der Definition und Organisation von Projektleistungen und -zielen, verbessert die Kommunikation im Team, sorgt für Rollenklarheit und steigert die Gesamteffizienz Ihres Projekts. Laden Sie die Vorlage für den Projektstrukturplan herunter

3. ClickUp Projektbudget (mit Projektstrukturplan) Vorlage

Zerlegen Sie den Projektumfang in Aktivitäten und verfolgen Sie das Budget mit der Vorlage Projektbudget mit PSP

Mit ClickUp's Projektbudget Gliederungsvorlage können Sie alle beweglichen Teile Ihres Projekts - und vor allem Ihr Budget - im Auge behalten. Wie Sie bereits wissen, ist es eine Herausforderung, den Überblick über ein komplexes Projekt zu behalten.

Selbst die besten Projektmanager verlieren den Überblick über wichtige Teile, aber bei festgelegten Budgets können kleine Fehler sehr kostspielig sein. Zum Glück hilft Ihnen diese Vorlage für das Projektbudget (WBS) dabei, die Projektleistungen in jeder Phase übersichtlicher zu gestalten. Laden Sie die Vorlage für das Projektbudget (WBS) herunter

4. ClickUp Vorlage für die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter

Visualisieren Sie mit der Workload-Ansicht in ClickUp, wie viel Arbeit sowohl einzelnen Mitarbeitern als auch jedem Ihrer Teams zugewiesen ist

Die Verwaltung der Arbeitsbelastung Ihres Teams ist entscheidend für den Erfolg Ihres Projekts. Sie möchten, dass Ihrem Team jederzeit Aufgaben und Verantwortlichkeiten zugewiesen werden können. Dadurch wird eine maximale Produktivität aller Mitarbeiter gewährleistet, was für jedes Unternehmen eine willkommene Errungenschaft ist.

Mit ClickUp's Vorlage für die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter können Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams effizient verwalten, Ihr Team auslasten und die anstehenden Projekte planen. Mit dieser Vorlage können Sie die jedem Einzelnen zugewiesene Arbeit sehen, was ein willkommener Aspekt jedes Projektmanagements ist. Laden Sie die Vorlage für die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter herunter

5. ClickUp Aktionsplan Vorlage

Erstellen Sie einen Aktionsplan zum Erreichen Ihrer Ziele mit der ClickUp Aktionsplan-Vorlage

Der wichtigste Aspekt bei der Verwaltung eines jeden Projekts ist ein Aktionsplan. Ein Aktionsplan ist ein detaillierter Plan, der alle notwendigen Schritte und Maßnahmen zur Erreichung bestimmter Ziele beschreibt. Das bedeutet, dass ein Aktionsplan alle notwendigen Schritte oder Aktivitäten enthält, die durchgeführt werden müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Die Aktionsplanvorlage ist ein effektives Mittel, um alle notwendigen Aktivitäten und Rollen zu verwalten, die Sie in Ihrem Projekt übernehmen sollten. Sie wollen Ihren Fokus auf Ihre Projektziele richten.

Mit ClickUp's Aktionsplan-Vorlage wenn Sie einen Aktionsplan erstellt haben, wird es leichter sein, Ihre Projektziele zu verstehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Laden Sie die Vorlage für den Aktionsplan herunter

6. Excel Projektstrukturplan Vorlage von Vertex42

Über Vertex42

Diese Excel-Projektstrukturvorlage von Vertex42 ist eine großartige Möglichkeit, komplexe Projekte zu organisieren. Er bietet einen Überblick über das Projekt und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben und Abhängigkeiten effizienter zu identifizieren und zu verwalten.

Die Vorlage verwendet eine hierarchische Struktur mit Einrückungen für Unteraufgaben, so dass es einfach ist, den Überblick zu behalten, was zu tun ist. Download der Excel WBS-Vorlage

3 Arten von Projektstrukturplan-Beispielen für das Projektmanagement

An dieser Stelle kommt ein Projektstrukturplan ins Spiel, der die Zerlegung komplexer Projekte in einfache, durchführbare Projektaufgaben erleichtert. Konkret bedeutet dies, dass ein projektstrukturplan ist ein Werkzeug das bei der Durchführung der Projektaufgaben durch die Integration von projektumfang , Kosten und Zeitplan.

Der Zweck dieses Instruments besteht letztlich darin, sicherzustellen, dass eine Angleichung in allen projektplänen . Traditionell gibt es drei Arten von Projektstrukturplänen:

1. Lieferbezogener Projektstrukturplan

In einem Projektstrukturplan, der sich auf die zu erbringenden Leistungen stützt, gibt es eine klare Beziehung zwischen den zu erbringenden Leistungen oder den Ergebnissen des Projekts und dem Projektumfang . Das bedeutet, dass die zu leistende Arbeit eine wesentliche Rolle bei der Erfassung des gewünschten Ergebnisses spielt.

Erstellen Sie einen klaren Weg zum Projekterfolg vom Kickoff bis zur Lieferung mit der ClickUp Project Scope Whiteboard Template

Beim Bau eines Hauses zum Beispiel besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Fundament und dem Aushub. ClickUp's Projektumfang Whiteboard Vorlage ist eine hervorragende Möglichkeit, dem gesamten Team einen Überblick über den Umfang des gesamten Projekts zu geben. Laden Sie die Whiteboard-Vorlage für den Projektumfang herunter

2. Phasenbasierter Projektstrukturplan

In einem phasenbasierten projektstrukturplan gibt es keine direkte Beziehung zwischen einer Leistung und der anderen. Obwohl mehrere Elemente ausgeführt werden müssen, damit das Projekt wie beabsichtigt funktioniert, ist es wichtig zu betonen, dass jedes Element die anderen Leistungen im gesamten Prozess nicht beeinflusst. Ein Projekt kann problemlos in Phasen abgewickelt werden, wobei zwischen den einzelnen Phasen ein erheblicher Zeitraum liegt.

3. Zeitbasierter Projektstrukturplan

Im Laufe der Jahre haben Projektmanager zeitbasierte Projektstrukturpläne im Projektmanagement verwendet. Diesem Ansatz wurde jedoch nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt, da er sich nicht auf die zu erbringenden Leistungen, sondern auf den Zeitfaktor bezieht.

Hinzufügen von Zeiterfassung und Zeitschätzungen zu ClickUp-Aufgaben

Dies ist jedoch ein wesentlicher Projektstrukturplan. Ein Projektteam kann diesen Ansatz zur Planung und Detaillierung der betreffenden Projektphase verwenden.

Was macht eine gute Projektstrukturvorlage aus?

Wie Sie bereits wissen, erfordern komplexe Projekte strategische Ansätze, um mögliche Risiken in einem dynamischen Umfeld zu vermeiden. Deshalb ist es wichtig, eine gute Projektstrukturvorlage zu formulieren oder auszuwählen, um die Chancen für die Erreichung der Projektziele zu erhöhen. Es ist nicht einfach, eine gute WBS-Vorlage auf dem Markt zu finden. Es gibt jedoch einige Aspekte, die eine gute Projektstrukturplan-Vorlage ausmachen.

Sie ist ergebnisorientiert

Als Projektleiter ist es Ihr oberstes Ziel, positive Ergebnisse in Ihrem Projekt zu erzielen. Ihr Erfolg wird von den Ergebnissen abhängen, die Sie in Ihrem Projekt festhalten. Daher sollte Ihr Projektstrukturplan grundsätzlich ein ergebnisorientiertes System sein.

Das bedeutet, dass sich die visuelle Darstellung Ihres Projekts auf die Projektergebnisse konzentrieren muss und nicht auf spezifische Aktivitäten, die zum Erreichen dieser Ergebnisse erforderlich sind. In der Regel ist es wichtig, Elemente in Ihrer Projektstrukturplan-Vorlage mit Substantiven und nicht mit Verben zu beschreiben.

Die Vorlage enthält Elemente, die sich gegenseitig ausschließen

Es ist immer eine Herausforderung, aber Sie müssen sicherstellen, dass sich Ihre Projektleistungen nicht überschneiden. Ihre Projektstrukturplan-Vorlage sollte sicherstellen, dass sich die einzelnen Ebenen gegenseitig ausschließen.

Sie wollen nicht, dass sich verschiedene Projektleistungen überschneiden, da sich dies negativ auf das Gesamtprojekt auswirken könnte, insbesondere im Hinblick auf das Risikomanagement. Bei jedem Projektmanagement ist die Durchsetzung der gegenseitigen Ausschließlichkeit von entscheidender Bedeutung, um Missverständnisse und Doppelarbeit zu vermeiden.

Es zeigt hierarchische Elemente auf

Jedes Projekt muss einem definierten chronologischen Ansatz folgen, bei dem Hierarchie eine wesentliche Rolle spielt. Jedes "Kind" im endgültigen Projektablaufdiagramm muss eine hierarchische Beziehung zu seiner "übergeordneten" Aufgabe haben.

ClickUp's einzigartige Hierarchie gibt Ihnen die Flexibilität, Teams jeder Größe zu organisieren

Das heißt, wenn Sie alle notwendigen "untergeordneten" Elemente hinzufügen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie ein klares Bild von der "Mutter" oder dem letztendlichen Ergebnis des Projekts erhalten.

Es folgt der 100%-Regel

Traditionell gibt es Projektstrukturpläne in allen Formen und Ausprägungen. Einige sind auf die spezifischen Anforderungen eines bestimmten Projekts zugeschnitten, während andere allgemein gehalten sind.

Auch wenn jeder Projektstrukturplan ein wenig anders zu sein scheint, ist es doch wichtig, darauf hinzuweisen, dass sie alle der 100%-Regel folgen. Das bedeutet, dass jede Ebene des Projektstrukturplans zu 100 % aus der übergeordneten Ebene bestehen muss und gleichzeitig mindestens zwei "untergeordnete" Elemente aufweist.

Es gibt klare Zuständigkeiten im Team

Die Zuweisung von Projektaufgaben ist eines der komplexesten Unterfangen des Projektmanagements. Projektmanager haben sich schwer damit getan, den verschiedenen Teammitgliedern Aufgaben und Zuständigkeiten zuzuweisen.

Weisen Sie dem Team in ClickUp-Aufgaben Kommentare zu, um Ihre Gedanken sofort in Aktionspunkte umzuwandeln

Dies erklärt, warum sich manche Aufgaben und Verantwortlichkeiten überschneiden, was zu geringer Produktivität führt. In einer guten WBS-Vorlage sollten die Aufgaben einem bestimmten Team oder einer Person zugewiesen werden, um Überschneidungen und andere unerwünschte Projektaspekte zu vermeiden.

Es gibt 3 Ebenen von Details

Eine detaillierte PSP-Vorlage ist von entscheidender Bedeutung, da sie sicherstellt, dass jeder Aspekt des Projekts gründlich behandelt wurde. Sie wollen keinen Projektstrukturplan, der nur spärliche Informationen enthält. Sie wollen alle notwendigen Details, um die Ausführung der Projektaufgaben zu unterstützen.

Aus diesem Grund gibt es viele Projektstrukturplan-Vorlagen mit drei Detailebenen. Einige Zweige des Projektstrukturplans sind beispielsweise stärker untergliedert als andere, was bedeutet, dass der Umfang Ihres Projekts sehr detailliert ist.

Wann sollte eine PSP-Vorlage verwendet werden?

Eine PSP-Vorlage mag für die meisten Projektmanagement-Fachleute wie ein Luxus klingen. Sie sind der Meinung, dass ein großes Projekt auch ohne die Hinzufügung unnötiger Aspekte zu seinen Abläufen funktionieren kann. Eine Vorlage für einen Projektstrukturplan ist jedoch für verschiedene Aspekte des Projektmanagements nützlich. Hier sind einige der grundlegenden Bereiche, in denen die Rolle einer Projektstrukturplan-Vorlage unbestritten ist.

1. Festlegung von Projektabhängigkeiten

Im Projektmanagement ist es von entscheidender Bedeutung, die Projektabhängigkeiten zu verstehen, damit die Projektmanager leichter die richtigen Entscheidungen treffen können. Normalerweise gibt es in jedem Projekt sehr viele Abhängigkeiten.

Deshalb ist die Verwaltung eines komplexen Projekts eine Herausforderung, vor allem, wenn der Projektleiter Schwierigkeiten hat, die verschiedenen Abhängigkeiten und ihre Beziehungen zueinander zu verstehen.

Ein Projektstrukturplan stellt die Beziehungen zwischen den verschiedenen Abhängigkeiten eines Projekts her. Als Projektleiter wollen Sie jedes Element Ihres Projekts genau verstehen, und der Projektstrukturplan hilft Ihnen dabei.

2. Schätzung der Projektkosten

Die Kosten sind ein grundlegender Aspekt eines jeden Projekts. Als Projektleiter müssen Sie ein genaues Budget für die voraussichtlichen Kosten des Projekts haben.

Problematisch wird es, wenn die geschätzten Projektkosten den geplanten Umfang überschreiten. Das ist ein Problem, das alle führenden Projektmanager vermeiden wollen. Mit einer Projektstrukturplan-Vorlage erhalten Sie jedoch detaillierte Informationen über die Kosten der verschiedenen Projekte.

Finden Sie die Kosten ganzer Kampagnen, abrechenbare Stunden und mehr mit den erweiterten Formeln in ClickUp Custom Fields

Sie können ganz einfach alle Kosten abschätzen, die für Ihr Projekt erforderlich sind, um die Projektziele zu erreichen. Mit den tatsächlichen Kostenschätzungen können Sie Ihr Projekt von Anfang bis Ende abschließen, ohne die üblichen Kostenprobleme, mit denen Projektmanager zu kämpfen haben.

3. Bestimmung von Projektzeitrahmen und Zeitplänen

Neben den Projektkosten ist die Festlegung zeitpläne für das Projektmanagement ist seit jeher eine große Herausforderung für Projektmanager. Jeder Projektleiter möchte genügend Zeit haben, um seine Projekte zu verwirklichen. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Jedes Projekt muss innerhalb einer bestimmten Zeit abgeschlossen werden, um die verschiedenen Interessengruppen zu unterstützen.

Visualisieren und verwalten Sie Ihre Produkt-Roadmap in der ClickUp Timeline-Ansicht

Als Projektmanager ist eine Projektstrukturplan-Vorlage Ihr wichtigstes Werkzeug für die Festlegung von Projektzeitplänen und -abläufen. Mit dieser Vorlage ist es einfacher, die Zeit festzulegen, die für die Erledigung der einzelnen Aufgaben im Projekt benötigt wird.

Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass das Projekt zum Nutzen der verschiedenen Projektbeteiligten innerhalb der festgelegten Zeit abgeschlossen wird.

4. Identifizierung von Projektrisiken

Jedes Projekt wird in einem dynamischen Umfeld durchgeführt, so dass sich verschiedene Grundlagen wahrscheinlich ändern werden, was sich auf die Projektergebnisse auswirkt. Als Projektleiter müssen Sie sich der möglichen Risiken bewusst sein projektrisiken und Ungewissheiten, um solche Herausforderungen zu bewältigen, sobald sie auftauchen.

Verwenden Sie das Risikoprotokoll von ClickUp, um zu sehen, bei welchen Aufgaben oder Teilaufgaben das Risiko besteht, dass sie verspätet oder unvollständig erledigt werden

Eine WBS-Vorlage stellt nicht nur die Projektelemente und ihre Beziehungen zueinander dar. Sie zeigt auch mögliche Risiken und Unwägbarkeiten auf, mit denen Projektmanager konfrontiert werden können. Sie brauchen diese grundlegende Vorlage, weil sie Ihnen hilft, mögliche Projektrisiken zu erkennen und sie zu beseitigen, bevor sie die Projektergebnisse beeinträchtigen können.

5. Verfolgung des Fortschritts in Ihrem Projekt

Als Projektmanager wollen Sie den täglichen Fortschritt Ihres Projekts verstehen. Das Verständnis des Projektfortschritts ist von entscheidender Bedeutung, vor allem wenn es darum geht, zu analysieren, ob Ihr Projekt innerhalb des festgelegten Zeit- und Kostenrahmens liegt. Mit einer PSP-Vorlage können Sie jeden Schritt in Ihrem Projekt schnell nachvollziehen und bei Bedarf anpassen, um die Zeit- und Kostenvorgaben einzuhalten.

Organisieren Sie Ihre Projekte mit einer Projektstrukturplan-Vorlage

Als Projektleiter wollen Sie bei Ihrem nächsten Projekt die richtigen Entscheidungen treffen. Daher müssen Sie sicherstellen, dass Sie einen klaren und präzisen Projektstrukturplan haben, der Ihnen beim Zeitmanagement hilft, projektkontrolle und die Zuweisung von Aufgaben.

Bei ClickUp erhalten Sie Projektstrukturplan-Vorlagen, die auf Ihre Projektanforderungen zugeschnitten sind. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und beginnen Sie, Ihr Projekt effektiv zu verwalten.