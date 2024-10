11 kostenlose Vorlagen für Organigramme in PPT, Word, & ClickUp

Als erfahrener Growth-Marketing-Manager habe ich viele Teams geleitet und dabei immer wieder festgestellt, dass das Erstellen von Organigrammen wie ein herausforderndes, aber faszinierendes Tetris-Spiel ist. Aber anstatt nur mit Blöcken zu arbeiten, musste ich die Leute in Rollen einteilen, in denen sie sich auszeichnen konnten. Das verschaffte mir einen klaren Überblick über die Hierarchie - wer wer in meinem Team ist und wie sie sich in das Gesamtgefüge einfügen.

Um sicherzustellen, dass jeder Aspekt der Struktur meines Teams perfekt passt und es keinen Raum für Überschneidungen oder Überlastungen gibt, fand ich Vorlagen für Organigramme unglaublich nützlich. Sie vereinfachten den Prozess der Erstellung einer umfassenden Ansicht der Struktur meines Teams. Daher weiß ich, dass sie auch der Schlüssel zu Ihrem Erfolg sein können.

Wenn Sie also in Sachen Team-Management einen Schritt nach vorne machen wollen, suchen Sie nicht weiter. Ich habe eine Auswahl von 11 kostenlosen Vorlagen für Organigramme für PowerPoint, Word und ClickUp! zusammengestellt

Was ist eine Vorlage für ein Organigramm?

Ein Organigramm - auch Organisationsdiagramm oder Organogramm genannt - ist ein visuelles Diagramm Ihrer Organisationsstruktur.

In einem typischen Diagramm wird dargestellt, wer was erledigt, wer für wen verantwortlich ist, wer wem Bericht erstattet und wer auf jeder Ebene Entscheidungen trifft. Diese Ansicht von oben nach unten erleichtert das Verständnis der Beziehungen zwischen den verschiedenen Mitgliedern des Teams, ihren Positionen und den verschiedenen Abteilungen des Unternehmens.

Bei einer Vorlage für ein Organigramm handelt es sich um ein vorgefertigtes Diagramm, das häufig mit anpassbaren Platzhaltern versehen ist, die Sie beim Ausfüllen unterstützen. Schließlich sollte Ihnen die Erstellung einer visuellen und etablierten Organisationsstruktur für Ihr Unternehmen keine Kopfschmerzen bereiten.

Was macht eine gute Vorlage für ein Organigramm aus?

Eine gute Vorlage für ein Diagramm sollte die Hierarchie der Positionen im Unternehmen und die Beziehungen zwischen ihnen leicht verständlich machen. Vorlagen für Organigramme sind wichtig, um Überschneidungen oder Lücken in den Zuständigkeiten zu erkennen.

Die drei klassischen Arten von Organisationsstrukturen sind:

Hierarchisches Organigramm: Auch als Hierarchie-Organigramm bekannt, ist dies die häufigste Art, eine Organisationsstruktur zu erstellen. Diese Art von Diagramm zeigt eine Person oder Gruppe an der Spitze der Organisationsstruktur mit einer absteigenden hierarchischen Struktur darunter, in Form einer Pyramide

Auch als Hierarchie-Organigramm bekannt, ist dies die häufigste Art, eine Organisationsstruktur zu erstellen. Diese Art von Diagramm zeigt eine Person oder Gruppe an der Spitze der Organisationsstruktur mit einer absteigenden hierarchischen Struktur darunter, in Form einer Pyramide Matrix Organigramm: Amatrix-Organisationsstruktur diagramm ist weniger verbreitet. Diese Art von Diagramm kommt vor, wenn einzelne Personen mehrere Manager haben. Diese Diagramme können eine eher rechteckige Form haben, um die Beziehungen zwischen den Berichterstellungen der einzelnen Mitglieder des Teams und des Projektleiters genau darzustellen

Amatrix-Organisationsstruktur diagramm ist weniger verbreitet. Diese Art von Diagramm kommt vor, wenn einzelne Personen mehrere Manager haben. Diese Diagramme können eine eher rechteckige Form haben, um die Beziehungen zwischen den Berichterstellungen der einzelnen Mitglieder des Teams und des Projektleiters genau darzustellen Flaches Organigramm: Ein flaches oder horizontales Organigramm hat in der Regel zwei Ebenen, eine für die Mitarbeiter und eine für die obersten Führungskräfte. In diesen Unternehmen sind die Arbeitnehmer in der Regel stärker in die Entscheidungsfindung eingebunden und müssen mehr Verantwortung übernehmen

Aber Sie müssen sich nicht auf diese drei klassischen Arten von Diagrammen beschränken! Sie können zum Beispiel ein Diagramm mit einem "Stammbaum" erstellen, in dem die Fähigkeiten und Positionen jedes Mitarbeiters dargestellt werden. Oder Sie könnten ein Flussdiagramm für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter erstellen, um diese in den Prozess einzubinden.

Was auch immer Sie erstellen möchten, es gibt eine passende Vorlage für ein Organigramm. 🛠️

Zu guter Letzt sollten Sie bedenken, dass eine gute Vorlage für ein Diagramm benutzerfreundlich und anpassbar sein und sich an die Struktur Ihres Unternehmens anpassen sollte. Und sie sollte auf zuverlässigen software für Organisationsdiagramme .

11 kostenlose Vorlagen für Organigramme zur Visualisierung des gesamten Unternehmens

Eine Vorlage für ein Organigramm mag zwar langweilig erscheinen, aber die perfekte Art und Weise, Ihr Startup, Ihr kleines Geschäft oder Ihr Unternehmen zu visualisieren, ist tatsächlich ziemlich toll. (Kommen Sie, Sie wissen, dass Sie ein gutes Diagramm lieben!)

Das richtige Organigramm hilft neuen Mitarbeitern, ihren Platz im Unternehmen zu verstehen, und bietet Managern eine funktionale Ansicht aller Berichterstellungen aus der Vogelperspektive - oder nach Titel.

Außerdem sind sie wie ein geheimer Decoderring für die Zusammenarbeit - plötzlich weiß jeder, wie er wie eine gut geölte Maschine zusammenarbeiten kann.

Wenn Sie also Ihr Spiel verbessern wollen, besorgen Sie sich eine dieser hübschen Vorlagen für Organisationsdiagramme und beobachten Sie, wie die Magie geschieht! ✨

1. ClickUp Organigramm Vorlage

ClickUp Organigramm Vorlage

Möchten Sie eine kostenlose Vorlage für ein Organigramm, damit alle auf der gleichen Seite stehen und die Mitarbeiter wissen, wer im Unternehmen verantwortlich ist?

Eingeben: Die ClickUp Organigramm Vorlage . 🙌

Mit dieser anfängerfreundlichen Vorlage für ein Organigramm können Sie sehen, wer wem Bericht erstattet, und alle funktionsübergreifenden Beziehungen in Ihrem Geschäft visualisieren. Außerdem funktioniert dieses Diagramm mit ClickUp Whiteboards so dass es garantiert optisch ansprechend und super anpassbar ist.

Mit Whiteboards können Sie Verbindungen zwischen Formen ziehen, Medien einfügen, Dokumente einbetten und freihändig in abgestimmten Farben zeichnen. Vorlagen für Organigramme mit Whiteboards bieten Ihnen eine endlose Leinwand für echtzeit-Zusammenarbeit damit Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten können.

Habe ich schon erwähnt, dass Sie mit diesem Diagramm problemlos Mitglieder Ihres Teams hinzufügen und entfernen können?

Oder die Befehlskette zu erstellen? Betrachten Sie diese Vorlage für ein Organigramm als Infografik für die Hierarchie Ihres Unternehmens, verpackt in einem praktischen Tutorial-Paket.

2. ClickUp Meet the Team Vorlage

ClickUp Meet the Team Vorlage

Möchten Sie die großartigen Fähigkeiten und Persönlichkeiten Ihres Teams präsentieren? Erlauben Sie uns, Sie mit der ClickUp Meet the Team Vorlage !

Mit dieser Vorlage für ein Organigramm erstellen Sie eine unterhaltsame und ansprechende Seite, auf der Sie die einzigartigen Erfahrungen, Fähigkeiten und Zinsen jedes Mitglieds Ihres Teams vorstellen. Ganz gleich, ob Sie Ihre Kunden beeindrucken oder neuen Mitarbeitern zeigen möchten, wie großartig Ihr Team ist, diese Vorlage für ein Organigramm ist eine hervorragende Wahl.

Sie ist einfach zu verwenden und vollständig anpassbar, was das Organigramm zur perfekten Lösung für Geschäfte jeder Größe macht. Und diese kostenlose Vorlage für ein Organigramm ist eine hervorragende Möglichkeit, allen Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass sie neu sind zusammenarbeit im Team projekte.

Warum also warten? Fangen Sie noch heute an, mit der ClickUp Vorlage für Organigramme den "Spaß" in die Funktion zu bringen!

3. ClickUp Team Foto Verzeichnis Vorlage

ClickUp Team Foto-Verzeichnis Vorlage

Die ClickUp Team Foto Verzeichnis Vorlage ist ein fantastisches Tool, das Ihnen hilft, die Fotos aller Mitglieder Ihres Teams an einem Ort zu verfolgen. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr durch Ihre Kamerarolle scrollen müssen, um das eine Foto zu finden.

Aber seien wir ehrlich - Team-Fotos können ein bisschen langweilig sein. Deshalb hat ClickUp einige lustige Features hinzugefügt, wie z. B. Emojis neben den Namen der Mitglieder, um ihre Persönlichkeit zu zeigen!

Und mit der ClickUp Vorlage für ein Team-Fotoverzeichnis werden Sie nie wieder den Namen eines Mitglieds vergessen. Stattdessen werden Sie immer den Überblick behalten, da jedes Foto mit dem Namen und der Rolle des Mitglieds beschrieben ist.

Wenn Sie also Ihr Team-Verzeichnis aufpeppen und den Tag Ihres Teams ein wenig auflockern wollen, probieren Sie die ClickUp Vorlage für ein Team-Foto-Verzeichnis aus. Ihr Team wird es Ihnen danken! 🙌

4. ClickUp Team Capability Matrix Vorlage

ClickUp Team Capability Matrix Vorlage

Möchten Sie ein Tool, das Ihrem Team hilft, seine kollektiven Stärken und Schwächen zu visualisieren? Die ClickUp Matrix-Vorlage für Team-Fähigkeiten erledigt genau das.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Deine Team-Mitglieder sind Superhelden (oder Schurken, wenn du darauf stehst), und du bist ihr Anführer. Und mit der ClickUp Matrix-Vorlage für Teamfähigkeiten behalten Sie den Überblick über die Stärken und Schwächen jedes Mitglieds Ihres Teams, um Ihre Gegner auszumanövrieren.

Außerdem ist diese Vorlage für ein Organigramm super einfach zu benutzen. Füllen Sie die Vorlage für das Matrix Organigramm mit den Namen Ihrer Mitglieder und ihren jeweiligen Fähigkeiten aus, und voila! Schon haben Sie ein klares Bild davon, wo Ihr Team steht und woran Sie arbeiten müssen. Management des Teams war noch nie so einfach.

Also, worauf warten Sie noch? Ziehen Sie Ihren Umhang an und machen Sie sich an die Analyse mit der ClickUp Team Capability Matrix Vorlage. Es ist an der Zeit, den Tag zu retten (oder die Welt zu erobern).

5. ClickUp Mitarbeiterhandbuch Vorlage

ClickUp Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch

Die ClickUp Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch ist ein Traum-Tool für das Personalwesen. 🤩

Es handelt sich zwar nicht um eine Vorlage für ein Diagramm, aber dieses Dokument ist so konzipiert, dass es den Mitarbeitern das Leben sehr erleichtert, fast wie ein persönlicher Assistent auf Abruf.

Die Vorlage erstellt eine Organisationsstruktur für das gesamte Geschäft, sodass Sie alles von den Werten des Unternehmens bis hin zu tools für die Kommunikation am Arbeitsplatz damit die Mitarbeiter wissen, wo sie finden, was von ihnen erwartet wird und was sie im Gegenzug erwarten können.

Aber es kommt noch besser! Sie können über die reine Information hinausgehen und Ihre mitarbeiterhandbuch unterhaltsam mit witzigen Illustrationen. Und wenn Sie noch einen draufsetzen wollen, warum fügen Sie nicht ein paar Witze hinzu, um die Mitarbeiter zu unterhalten, während sie etwas über das Unternehmen erfahren?

Ganz gleich, ob Sie erfahrenen Mitgliedern Ihres Teams helfen möchten, die Unternehmensrichtlinien aufzufrischen, oder ob Sie neuen Mitarbeitern den Einstieg erleichtern wollen, das ClickUp Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch hält Ihnen den Rücken frei.

Und wenn Sie mehr wollen kostenlose HR Vorlagen clickUp hat auch hier für Sie gesorgt.

6. ClickUp Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

ClickUp Vorlage für das Onboarding neuer Mitarbeiter

Apropos Neueinstellungen, die ClickUp Vorlage für das Onboarding von Neueinstellungen wird ihnen helfen, schnell loszulegen.

Mit dieser Vorlage für die Organisationsstruktur können Sie ganz einfach eine Checkliste für neue Mitarbeiter erstellen. Sie stellt sicher, dass sie gut gerüstet sind, bevor sie ihre Reise in Ihrem Unternehmen antreten, indem sie Ihnen hilft, einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden für jede Phase des Einführungsprozesses zu erstellen.

Sie können die Fortschritte Ihrer Mitarbeiter in jeder Onboarding-Phase nachverfolgen, abgeschlossen mit einem Fortschritts-Board, damit alle auf der gleichen Seite sind. So behalten Sie den Überblick über alles, von der Einführung neuer Mitarbeiter in das gesamte Team bis hin zu workflow-Management-Schulung und das Freigeben meeting-Rhythmus für Remote Teams .

Das Beste an unserer Onboarding-Vorlage? Sie ist vollständig anpassbar und passt sich Ihren Bedürfnissen an.

7. ClickUp Firmenübersicht Vorlage

ClickUp Vorlage für die Übersicht über das Unternehmen

Haben Sie schon einmal von der ClickUp Firmenübersicht Vorlage ? Es ist ein Spielveränderer.

Diese vom Organigramm inspirierte Vorlage bietet einen optimierten hub, der alles im Unternehmen abdeckt. Sie gibt Teammitgliedern, Investoren und allen, die Zugang dazu haben, einen klaren und präzisen Überblick über Ihr Unternehmen.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihren Auftrag, Ihre Werte, Ihre Ziele und Ihre Unternehmenskultur auf optisch ansprechende Weise darstellen. Außerdem lässt sie sich ganz einfach verwenden und an Ihre individuellen Bedürfnisse benutzerdefiniert anpassen.

Sie haben Zugriff auf mehrere Ansichtstypen und benutzerdefinierte Felder, darunter Optionen für Beteiligte, Projektkosten, Komplexität, Fortschrittsrate, Erfolge und vieles mehr.

8. ClickUp Unternehmenskultur Vorlage

ClickUp Vorlage für Unternehmenskultur

Müssen Sie Ihre Unternehmenskultur erklären? Bauen Sie noch an Ihrer Business-Identität? Das ist es, was die ClickUp Vorlage für Unternehmenskultur ist für!

Die Unternehmenskultur zeigt sich im Umgang der Mitglieder Ihres Teams miteinander, in den Werten Ihres Unternehmens und in den Entscheidungen, die auf allen Ebenen getroffen werden. Sie lässt sich auch daran erkennen, wie funktionsübergreifende Teams kommen zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Unsere ClickUp Vorlage für Unternehmenskultur ist wie eine Blaupause für den Erfolg. Sie umfasst mehrere Seiten mit Fragen zu Ihrer Organisationsstruktur, Ihren Überzeugungen, Ihrer Vision und Ihrem Markenversprechen sowie zu Ihren Unternehmenswerten und Ihrer Unternehmenskultur, um Sie bei jedem Schritt zu begleiten und zu inspirieren.

9. Microsoft PowerPoint Organigramm Vorlage

Vorlage für ein Organigramm über Microsoft

Microsoft-Fans werden die Microsoft PowerPoint-Vorlage für Organigramme zu schätzen wissen. Mit dieser Vorlage können Sie auf unterhaltsame und einfache Weise ein Organigramm für jedes Unternehmen erstellen.

Mit dieser praktischen PPT-Vorlage für Organigramme können Sie die Hierarchie Ihres Unternehmens visualisieren und team-Struktur schnell. Während die Vorlage für das Organigramm selbst kostenlos ist, ist der volle Zugang zu Microsoft PowerPoint nicht kostenlos. Aber wenn Sie bereits für einen Microsoft 365 Plan zahlen, sollte das kein Problem sein.

Wie bei den meisten kostenlosen PowerPoint-Vorlagen können Sie den einzelnen Diagramm-Folien lustige Schriftarten, Farben und benutzerdefinierte Diagramme hinzufügen, damit Ihre PowerPoint-Präsentation glänzt.

Aber warten Sie, das ist noch nicht alles! Mit dieser PowerPoint-Vorlage für Organigramme können Sie Ihre Mitarbeiter mit Videos, Animationen und Übergängen beeindrucken. Außerdem haben Sie Zugang zu Tausenden von Fotos und Grafiken, die Sie verwenden können.

Bonus: Wie man ein Organigramm in Google Sheets erstellt !

10. Microsoft Word Organigramm Vorlage

Vorlage für ein Organigramm via Template Lab

Möchten Sie eine Vorlage für ein Organigramm in Word verwenden? Mit der Microsoft Word Organigramm-Vorlage von Template Lab können Sie genau das erledigen.

Mit dieser Vorlage für ein funktionales Organigramm können Sie ganz einfach eine visuelle Darstellung der Hierarchie Ihres Teams erstellen, um zu sehen, wer wofür zuständig ist und wer wem Bericht erstattet.

Sie ist perfekt für alle, die Microsoft Apps lieben und ein wenig Hilfe bei der Organisation brauchen (und mal ehrlich, wer braucht das nicht?). Außerdem sieht Ihr Diagramm in einem ansprechenden Design aus, das es Ihrem Team leicht macht, die gesamte Organisationsstruktur zu verstehen

11. PowerPoint Farbcodierte Organisationsstruktur Vorlage

Vorlage für ein Organigramm über Microsoft

Die PowerPoint Vorlage für farbcodierte Diagramme ist ein visuelles tool zur Darstellung der hierarchischen Struktur einer Organisation. Dieses Diagramm zeigt farbcodierte Elemente, die verschiedene Ebenen oder Abteilungen innerhalb der Organisation darstellen.

Mit dieser Vorlage können Benutzer professionell aussehende Organigramme in PowerPoint erstellen, indem sie vorgefertigte Layouts und Formen verwenden.

Mit dieser Vorlage können die Benutzer das Diagramm nach ihren eigenen Bedürfnissen benutzerdefinieren und personalisieren. Sie können Positionen hinzufügen oder entfernen, das Layout ändern und die Farben an das Branding oder die Vorlieben ihrer Organisation anpassen.

FAQs zur Vorlage für ein Organigramm

Welches ist das beste Layout für ein Diagramm?

Das beste Layout für ein Organigramm hängt von der Größe und Struktur Ihrer Organisation ab. Zu den gängigen Layouts gehören hierarchisch, Matrix, flach und abteilungsbezogen. Es ist wichtig, ein Layout zu wählen, das die Struktur Ihres Unternehmens genau widerspiegelt und es den Mitarbeitern erleichtert, ihre Rollen und Beziehungen in der Berichterstattung zu verstehen.

Wie kann ich mein Diagramm optisch ansprechend gestalten?

Um Ihre Diagramme optisch ansprechend zu gestalten, können Sie verschiedene Farben, Schriftarten und Formen verwenden, um unterschiedliche Abteilungen oder Ebenen innerhalb Ihrer Organisation hervorzuheben. Sie können auch Bilder oder Symbole einbinden, um Titel und Rollen darzustellen. Versuchen Sie, ein Gleichgewicht zwischen Funktion und Design zu finden, um eine informative und gleichzeitig optisch ansprechende Reihenfolge für Ihr Diagramm zu finden.

Wie oft sollte ich mein Diagramm aktualisieren?

Ihr Organigramm sollte immer dann aktualisiert werden, wenn sich die Struktur oder die Rollen in Ihrem Unternehmen ändern. Dazu können Neueinstellungen, Beförderungen, Versetzungen oder Abgänge gehören. Wenn Sie Ihr Organigramm auf dem neuesten Stand halten, ist gewährleistet, dass alle Mitarbeiter über die genauesten Informationen zu ihren Rollen und Berichterstellungen verfügen.

Soll ich alle Mitarbeiter in mein Organigramm aufnehmen?

Es ist nicht notwendig, jeden einzelnen Mitarbeiter in Ihr Diagramm aufzunehmen. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Schlüsselrollen und Positionen, die einen direkten Einfluss auf die Struktur und den Betrieb des Unternehmens haben. Dazu können Manager, Teamleiter oder Abteilungsleiter gehören. Wenn Sie zu viele Mitarbeiter aufnehmen, kann das Diagramm unübersichtlich und schwer zu lesen werden.

Was ist ein Diagramm zur Abteilungsorganisation?

Ein Diagramm mit einer abteilungsspezifischen Organisationsstruktur ist eine Art Organigramm, in dem die Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer spezifischen Abteilungen oder Bereiche innerhalb des Unternehmens gruppiert sind. Diese Struktur wird häufig in größeren Unternehmen verwendet, um verschiedene Geschäftsbereiche, Produkte oder Dienstleistungen zu verwalten. Jede Abteilung hat ihre eigene Leitung und arbeitet relativ unabhängig von anderen Abteilungen, ist aber dennoch Teil der Gesamtorganisation.

Verbesserte Rechenschaftspflicht und Transparenz mit detaillierten Vorlagen für Organigramme

Vorlagen für Organigramme sind für Geschäfte jeder Größe unerlässlich. Sie bieten eine klare visuelle Darstellung Ihrer Organisationsstruktur und verschiedene Vorteile, wie z. B. verbesserte Kommunikation und gestraffte Prozesse, die die Produktivität und die Teamarbeit verbessern.

Mit diesen hilfreichen Vorlagen für Organisationsdiagramme können Teams besser aufeinander abgestimmt, transparent und rechenschaftspflichtig sein und so Wachstum und Erfolg fördern.

Weitere HR-Vorlagen finden Sie in der ClickUp Vorlagen-Center heute!